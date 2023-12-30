İdeal Başarı Senaryoları için Kullanıcı Odaklı Kullanım Senaryoları Oluşturma [Örneklerle]

Bir projeyi yönetiyor, karmaşık iş süreçlerini çözüyor veya karmaşık yazılım çözümleri mi geliştiriyorsunuz? Öyleyse, başarının netlik ve hassasiyete bağlı olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. İyi haber! Kullanım örnekleri, sizi ve müşterilerinizi büyük sıkıntılardan kurtarabilir.

Bir bina inşa ettiğinizi hayal edin. Her odanın amacını ve düzenini özetleyen planlar size yol gösterir. Kullanım senaryosu da tam olarak budur: sistem gereksinimlerini ve sonuçta ortaya çıkan proje işlemlerini yönlendiren bir plan. Kullanıcı etkileşimleri arasındaki süreçleri haritalandırmanıza yardımcı olarak, kullanıcıların hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir sistem oluşturmanıza yardımcı olur. 🏗️

Zamanında yapılan bir dikiş dokuz dikişten kurtarır. Benzer şekilde, kullanım örneklerini şimdi öğrenmek, size daha sonra sayısız saatler kazandırabilir. Bu pratik kılavuzda şunları açıklayacağız:

Yazılım geliştirmede kullanım senaryosu odaklı yaklaşımın önemi

Birden çok senaryo için kullanım senaryosu yazma adımları

Kullanım Senaryosu Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kullanım örnekleri, bir sistem için amaçlanan tasarımı oluşturmak üzere kullanıcıya özgü etkileşimleri ve anlatıları (veya kullanıcı hikayelerini) anlamak için vazgeçilmezdir.

Teknik terimlerle, kullanım senaryosu, bir kullanıcının belirli bir hedefe ulaşmak için bir BT çözümüyle nasıl etkileşime gireceğini özetleyen ayrıntılı bir açıklamadır. Kullanıcının attığı adımları, başlangıcı, ortası ve sonu açık bir şekilde haritalandırır.

Kullanım örneklerini ilk kez duyuyorsanız, neden önem vermeli olduğunuzu merak ediyor olabilirsiniz. Gerçek şu ki, her yazılım geliştirme süreci, kullanıcı odaklı proje planlamasının yükünü taşır. Son ürününüzün mükemmel bir şekilde çalışması ve karlı olması için hizmet veya sistem gereksinimlerini önceden anlamak çok önemlidir.

İşte burada kullanım senaryosu devreye girer ve kullanıcı etkileşimlerini baştan sona görselleştirmenize ve süreç boyunca karşılaşabileceğiniz tüm aksaklıkları tespit etmenize yardımcı olur. Bunu, her hareketin çok önemli olduğu stratejik bir oyunda bir adım adım kılavuz olarak düşünün. Girdiğiniz bilgiler, sistemin yanıtları, belirli süreçler ve nihai sonuç açıkça belirtilir, böylece kararlarınızda belirsizliğe yer kalmaz.

Buradaki amaç, proje yöneticilerinin, iş analistlerinin ve yazılım geliştiricilerinin, bir yazılım uygulamasında veya sistemde son kullanıcının ne istediği konusunda fikir birliğine varmalarına yardımcı olmak ve tahminlere yer bırakmamaktır. Sonuç? Aşağıdaki konularda daha akıllı kararlar:

Öncelik verilecek özellikler

Tasarım kapsamı

Düzeltilmesi gereken hatalar

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İş süreçlerinde kullanım örneklerinin avantajları

Kullanım örnekleri, yazılım sistemleri ve projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesinde birçok avantaj sunar. İşte çeşitli iş paydaşları için yedi anahtar avantaj:

Bir Projenin Kullanım Örneğine Neler Dahil Edilmelidir: Pratik Adımlar

Kullanım örnekleri, oluşturduğunuz sistemin ölçeğine ve karmaşıklığına bağlı olarak bir dizi öğe içerebilir. En önemli seçeneklerden bazıları şunlardır:

Başlık ve açıklama Aktörler (kullanıcılar) Kullanıcı hedefleri Paydaşlar Ön koşullar Temel akış Temel akıştan istisnalar Varyasyonlar veya olası senaryolar Alternatif akışlar

Bu noktalar, pratik yönleri incelendiğinde daha iyi açıklanabilir. Bu unsurları nasıl dahil edeceğinizi ve karmaşık kullanım senaryolarını uygulanabilir adımlara nasıl dönüştürebileceğinizi anlamak için aşağıdaki bölümlere bakın.

Adım 1: Başlık ve açıklama oluşturun

Her kullanım örneği çalışmasının ilgi çekici bir başlığı olmalıdır. Başlık kısa, öz ve kullanım örneğinin amacını yansıtan bir başlık olmalıdır. Örneğin, Çevrimiçi Ödemeyi Optimize Etme: E-Ticaret Dönüşümünü Artırmak için Bir Kullanım Örneği başlığı, odak noktasını ve kapsamı hemen ortaya koymaktadır.

Ardından, vaka açıklamanız bağlamı kısaca belirlemeli, kullanım vakası aktörünü veya kullanıcısını, söz konusu sistemi ve nihai hedefi kesin olarak belirtmelidir. İşte bir örnek: Bu kullanım vakası, bir çevrimiçi alışverişçinin satın alma işlemini tamamlamak için attığı adımları özetler ve sorunsuz bir işlem sağlamak ve sepet terkini azaltmak için her etkileşimde sistemin yanıtını vurgular.

Dilinizi net tutun ve aradığınız yenilikçi sonuçları doğrudan ifade edin.

Adım 2: Aktörleri belirleyin

Bunlar Hollywood yıldızları değil, incelenen sistemle etkileşime giren anahtar varlıklar, yani bireyler, gruplar ve hatta diğer sistemlerdir. Bu aktörleri belirlemek, bir oyunda karakterleri seçmeye benzer; her birinin bir rolü, bir amacı ve hikayenin gelişmesine katkıda bulunan bir dizi eylemi vardır. 🎭

Kullanım senaryosu diyagramındaki aktörler birincil veya ikincil olarak sınıflandırılabilir. Birincil aktör, belirli bir hedefe ulaşmak için sistemin yardımını kendi başına ister. Öte yandan, ikincil aktör, birincil kullanım senaryosunun doğrudan bir sonucu olarak sisteme bir hizmet sağlar. Sistem, bilgi almak veya bir hedefi tamamlamak için ikincil aktörle etkileşime geçer.

Bir kullanıcının çevrimiçi olarak kredi başvurusunda bulunduğunu ve bu başvuru ile birincil aktör olduğunu varsayalım. Kredi başvurusuna yanıt olarak, sistem faiz oranlarını hesaplamak için başka bir kaynağı tetikler; bu kaynak ikincil aktördür.

Hala araştırma aşamasındaysanız ve birincil aktörü belirlemede yardıma ihtiyacınız varsa, bulgularınızı ClickUp Kullanıcı Araştırma Planı Şablonu ile belgelendirebilirsiniz. Yerleşik özellikleri, yazılım ve UX takımlarının kullanıcı davranışlarını haritalandırmasına ve uygulamalar, web siteleri veya projelerdeki sorunları düzenli bir şekilde çözmesine yardımcı olur.

ClickUp Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu, hedefleri tanımlamayı ve paydaşlarınızın uyum içinde çalışmasını sağlamayı kolaylaştırır

Adım 3: Aktörlerin hedefini belirleyin

Bir aktör bir ürün satın alıyor, bir haber bültenine kaydoluyor veya bir web sitesini kullanıyor olsun, hedefleri hizmetlerinizle etkileşimlerinin arkasındaki itici güçtür. Bu hedefleri anlamak ve aktörlerin bu hedeflere mümkün olan en verimli şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak bir sistem tasarlamak sizin görevinizdir.

Gerçek hayattan bir örnek ele alalım: Bir perakende web sitesi işletiyorsanız, bir müşterinin hedefi minimum adımlarla bir ürün satın almak olabilir. Bu kullanım örneği, müşterilerin satın alma işlemini tamamlamak için atması gereken adımları, öğenin seçiminden ödemenin tamamlanmasına kadar özetlemenizi gerektirir.

Bu ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonunu kullanarak, belirlenen tüm aktörlerin hedeflerini listeleyin ve takımınızın bu hedefleri nasıl ele aldığını izleyin.

SMART hedef eylem planı şablonu ile, her şeyin düzenli ve yolunda gitmesini sağlamak için görsel Liste görünümü ile aktör hedeflerinin takip edilmesini sağlarsınız

Adım 4: Paydaşları ve faizlerini belirleyin

Kullanım örneğinizin etkili olmasını sağlamak için tüm paydaşları belirlemek ve faizlerini anlamak çok önemlidir. Paydaşlar, son kullanıcılar, sistem yöneticileri ve hatta hizmetinizle etkileşime giren harici aktörler veya sistemler olabilir. Hepsinin kendine özgü ihtiyaçları ve beklentileri vardır. Yapılacaklar:

Kullanım senaryosunda yer alan tüm olası paydaşları listeleyin Her bir paydaş için, faizlerini veya kullanım örneğinden ne elde etmek istediklerini belirleyin. Örneğin, bir çevrimiçi alışverişçinin potansiyel faizi, sezgisel ve verimli bir kullanıcı deneyimi olabilir Genel hedeflerden ödün vermeden kullanım senaryosunun nasıl gerçekleştirilebileceğini düşünün Projeniz veya ürününüz geliştikçe bu listeyi düzenli olarak gözden geçirerek yeni ihtiyaçların hesaba katıldığından emin olun

Paydaş analizi, özellikle izlenecek birden fazla kullanım senaryosu olduğunda stresli bir iş olabilir. Süreci yapılandırmak için kaliteli paydaş haritalama şablonları kullanmanızı öneririz.

Bir projenin anahtar oyuncularını ve destek düzeylerini bir ClickUp Listesi'nde belirleyin

Adım 5: Ön koşulları veya varsayımları belirtin

Ön koşullar, eylem için zemin hazırlar ve kullanım örneği başlatılmadan önce gerekli tüm koşulların yerine getirilmesini sağlar. Senaryonuzun işleyebilmesi için olmazsa olmazlar nelerdir düşünün; örneğin, çevrimiçi bir işlem için internet bağlantısı veya üyeye özel bir alana erişim için kullanıcı hesabı gibi. Senaryoyu kullanıcının bakış açısından hayal edin ve bu ön koşulları net bir şekilde belirleyip listeleyin.

Aşağıdaki örnek, ön koşulların kullanım örneklerini özetlemek ve bir bankacılık web sitesinin ş Akışını otomatikleştirmek için nasıl kullanıldığını göstermektedir:

Adım 6: Temel akışı özetleyin

Bu, her şeyin tıkır tıkır işlediği ve kullanım senaryonuzun tam olarak öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği minimum uygulanabilir ürün (MVP) senaryosudur. Hata yok, aksaklık yok, sadece mutlu bir kullanıcıya giden düz bir yol var

Bir müşterinin çevrimiçi bir mağazadan kitap satın aldığı bir senaryo düşünün. Temel akış şu şekilde olacaktır:

Müşteri hesabına giriş yapar Başlık, yazar veya türe göre kitap ararlar Müşteri kitabı inceler ve sepetine ekler Ödeme işlemine geçerler, gönderim ayrıntılarını onaylarlar ve bir ödeme yöntemi seçerler Sipariş özetini inceler ve siparişi verir Müşteriye bir onay e-postası gönderilir

Buradaki her adımın açık ve gerekli olması, kullanıcıyı tatmin edici bir işlem sürecine yönlendirmesi gerekir. Verimli kullanım senaryosu yolları tasarlamak ve bunları takımınızla paylaşmak için ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonunu kullanın.

Bu kullanıcı haritalama şablonu, kullanıcı akışları, tel kafesler ve mühendislik diyagramları gibi karmaşık fikirlerin görsel temsilini oluşturmanıza olanak tanır

Adım 7: İstisnaları veya hata koşullarını belirleyin

Bu istisnalar, standart akış sürecinin geçerli olmadığı senaryoları temsil eder. Neyin yanlış gidebileceğini ve sisteminizin nasıl yanıt vermesi gerektiğini düşünün. Şunları yapabilirsiniz:

Gerçekçi senaryolar düşünün : Bir işlemin sapabileceği veya hata senaryolarına yol açabileceği tüm yolları düşünün. Bunlar teknik sorunlar, kullanıcı hataları veya beklenmedik durumlar olabilir

Her istisnayı belgelendirin: Her istisnayı, nedenini, etkisini ve sisteminizin nasıl tepki vermesi gerektiğini açıkça açıklayın

İstisnalara öncelik verin: İstisnaları olasılıklarına ve kullanıcı deneyimine etkilerine göre sıralayın

Adım 8: Sistemin fonksiyonlarına uzantılar veya varyasyonlar ekleyin

Bunları, süreçlerinizi çevik tutan "ne olur eğer" senaryoları olarak düşünün. Bir müşteri alışveriş sepetini terk ederse, bir sonraki adım nedir? Bu durum, müşterinin ilgisini yeniden çekmek için bir takip e-postası dizisi veya özel bir indirim teklifi etkinleştiren bir uzantı oluşturulmasını gerektirebilir.

Kullanım örnekleri, gerçek dünyadaki karmaşıklıklara uyum sağlamalı ve kullanıcıların ilgisini canlı tutan yenilikçi çözümler sunmalıdır. Beklenmedik durumları öngörmek ve zorlukları fırsata dönüştüren bir yanıt senaryosu hazırlamak önemlidir.

Adım 9: Alternatif akışları değerlendirin

Zorluklar veya süreç sapmaları meydana gelirse alternatif çözüm yolları düşünün. Bir çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi için kullanım senaryosu tasarladığınızı hayal edin.

Ana Başarı Senaryosu (MSS):

Kullanıcı sepete öğeler ekler

Kullanıcı ödeme işlemine geçer ve ödemeyi onaylar

Ancak!

Bir öğe stokta yoksa ne olur?

Sistem, kullanıcıyı hemen bilgilendirir

Sistem benzer ürünleri önerir

Ödeme reddedilirse ne olur?

Kullanıcıdan farklı bir ödeme yöntemi denemesini isteyin

Sepeti daha sonra tamamlamak için kaydetme seçeneği sunun

Ağ sorunları ortaya çıkarsa ne olur?

Kullanıcının ilerlemesini otomatik olarak kaydedin

Kullanıcıyı bilgilendirin ve yeniden bağlanmayı deneyin

Her bir ne olur-ne olmaz durumu için, sisteminizi başarılı bir sonuca yönlendiren alternatif bir yol geliştirin.

ClickUp ile Etkili Kullanım Senaryoları Yazma

Artık kullanım örnekleri geliştirme süreci hakkında kapsamlı bilgiye sahip olduğumuza göre, ClickUp ile profesyonel bir kullanım örneği yazmayı inceleyelim. Bu hepsi bir arada proje yönetimi aracı, zengin kullanıcı belgeleri ve kullanım örneği yazma özellikleriyle birlikte gelir. Süreci adım adım inceleyerek ne kadar kolay olduğunu görelim. 🌹

ClickUp Belgeleri'nde kullanım örneklerinizi oluşturun ve yönetin

ClickUp'ta iş kullanım örneği modelinizi başlatmak için, kullanıcı kılavuzlarından test durumu tanımlarına ve teknik gereksinimlere kadar her türlü belgeyi oluşturmak ve saklamak için platformun entegre çözümü olan ClickUp Belgeleri'ne gidin.

ClickUp'ta belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımınızla çakışmadan birlikte çalışın

Yeni mi başlıyorsunuz? Harika, yeni bir belge oluşturun. ClickUp'ın ücretsiz akış şeması şablonlarından birini kullanarak kullanım senaryosu diyagramları veya vaka çalışması şablonları oluşturarak kullanıcı araştırmalarınızı belgeleyebilirsiniz. Her şeye merkezi bir konumdan erişilebilir, böylece en iyi sonuç senaryosunu takip etmek veya alternatif yollar geliştirmek daha kolay hale gelir.

Ürün ve pazarlama takımlarından üyeleri, kullanım örneği belgeniz üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmaya davet edin. Projeniz için birden fazla kullanım örneğini saklamak üzere Klasörler oluşturabilirsiniz. En iyi yanı ise, sorunsuz bir iş deneyimi sağlamak için Dokümanlarınızı diğer proje görevleriyle bağlantılandırabilmenizdir.

AI ile kullanım örnekleri yazmayı deneyin

Hadi eğlenceli kısma geçelim! Belge düzenleyicide /ai yazın. İşte! ClickUp AI modal penceresi açılır ve kullanıma hazırdır. AI ile yaz seçeneğine tıklayın ve eğlence başlasın. Kullanım örneği konunuzu yazın ve ilgili teknik gereksinimleri ekleyin, saniyeler içinde profesyonel ve iyi yapılandırılmış bir kullanım örneği sunumu oluşturun.

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

AI tarafından oluşturulan kullanım örneklerinde bile kontrol sizde. Şunları yapabilirsiniz:

İçeriği başka bir yere ekleyin : AI tarafından oluşturulan içeriği belgenize sorunsuz bir şekilde ekleyin. Veya kopyalayıp yapıştırın ve manuel olarak yazılmış kullanım örnekleriyle birleştirin

Girişleri düzenleyin : Anlatıma kişisel bir dokunuş eklemek istiyorsanız, AI'yı istediğiniz yöne yönlendirmek için komutunuzu veya konunuzu düzenleyin

Yeniden oluştur : Farklı bir yaklaşım mı istiyorsunuz? Aynı komutla AI'nın çeşitli yanıtlarını keşfedin

AI'ya daha fazla yön verin: Ek komutlar veya talimatlar sağlayarak konuşmayı genişletin ve daha bağlamsal yanıtlar alın 🤖

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

ClickUp AI, metin oluşturmanın yanı sıra mevcut belgelerinizin gramer ve üslubunu düzeltebilir ve hatta uzun vaka çalışmalarını özetleyerek zaman kazanmanızı sağlayabilir.

Yazılım Geliştirme Projeleri için Kullanım Örnekleri

İş kullanım örneklerine daha yakından bakarak bunların neye benzediğini ve projelerinizi nasıl kolaylaştırabileceğini daha iyi anlayalım.

Kullanım örneği #1: Çevrimiçi alışveriş istek listesi

Bir e-ticaret platformu, kullanıcıların çevrimiçi alışveriş deneyimini iyileştiren bir istek listesi özelliği sunmayı amaçlamaktadır.

Aktörler: Çevrimiçi alışveriş yapanlar

Hedefler: İstek listesine öğeler ekleme; istek listesinin içeriğini görüntüleme

Paydaşlar: E-ticaret platformu, çevrimiçi alışveriş yapanlar, ürün satıcıları, pazarlama takımı, geliştiriciler

Ön koşullar: Kullanıcı oturum açmış ve mevcut ürünleri tarıyor olmalıdır

Temel akış:

Kullanıcı e-ticaret platformuna giriş yapar

Kullanıcı mevcut ürünleri tarar

Kullanıcı, ürünleri istek listesine ekleme seçeneğini seçer

Sistem, seçilen ürünü kullanıcının istek listesine ekler

Kullanıcılar, istek listelerini istedikleri zaman görüntüleyebilir ve yönetebilir

Sistem, istek listesindeki öğelere göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunar

Uzantılar/Varyasyonlar:

İstek listesindeki öğeler indirimde olduğunda kullanıcıları uyarmak için bir bildirim sistemi uygulayın

Kullanıcıların hediye önerileri için istek listelerini arkadaşları veya aileleriyle paylaşmalarına izin verin

İstisnalar/Hata koşulları:

Seçilen bir ürün artık mevcut değilse, kullanıcıyı bilgilendirin ve alternatif kurslar sağlayın

Teknik sorunlar durumunda, kullanıcıların kesintiye uğramadan göz atmaya ve istek listelerine öğe eklemeye devam edebilmelerini sağlayın

Alternatif akış:

Kullanıcı e-ticaret platformuna giriş yapar

Kullanıcı, mevcut istek listesini görüntülemek için seçeneği seçer

Sistem, kullanıcının istek listesindeki öğelerin bir listesini görüntüler

Kullanıcı, istek listesinden öğeleri kaldırabilir veya satın alma işlemine devam edebilir

Sistem, istek listesini günceller ve ek öğeler için ilgili öneriler sunar

Kullanım örneği #2: Seyahat programı yönetimi

Bir seyahat planlama uygulaması, kullanıcıların seyahat güzergahlarını oluşturup yönetebilecekleri bir özellik uygulamak istemektedir.

Aktörler: Seyahat edenler, seyahat uygulaması

Hedefler: Seyahat güzergahları oluşturun ve düzenleyin; öneriler alın

Paydaşlar: Seyahat uygulaması şirketleri, gezginler, yerel işletmeler, turizm kurulları, geliştiriciler

Ön koşullar: Kullanıcı oturum açmış ve bir seyahat planlamış olmalıdır

Temel akış:

Kullanıcı oturum açar

Kullanıcı, yeni bir seyahat planı oluşturma seçeneğini seçer

Kullanıcı, varış noktaları ve tarihler dahil olmak üzere seyahat ayrıntılarını girer

Sistem, ilk seyahat planını oluşturur ve yerel turistik yerleri önerir

Kullanıcılar seyahat planını değiştirebilir ve özel etkinlikler ekleyebilir

Sistem, kullanıcı tercihlerine göre gerçek zamanlı güncellemeler ve öneriler sunar

Uzantılar/Varyasyonlar:

Her varış noktası için hava durumu tahmini özelliğini entegre edin

Kullanıcıların seyahat planlarını diğer yolcularla paylaşmasına izin verin.

İstisnalar/Hata koşulları:

Seçilen bir cazibe merkezi planlanan tarihte kapalı veya kullanılamıyorsa, kullanıcıyı bilgilendirin ve alternatifler önerin

Bağlantı sorunu olması durumunda, kullanıcıların çevrimdışı olarak da seyahat planlarına erişebilmelerini ve bunları değiştirebilmelerini sağlayın

Alternatif akış:

Kullanıcı seyahat uygulamasına giriş yapar

Kullanıcı mevcut bir rota seçer

Sistem, rezervasyon yapılan konaklama ve etkinlikler dahil olmak üzere mevcut seyahat programını görüntüler

Kullanıcılar seyahat planını değiştirebilir, yeni etkinlikler ekleyebilir veya mevcut etkinlikleri kaldırabilir

Sistem, seyahat planını günceller ve önerileri buna göre ayarlar

Başarıya Ulaşmak

İş süreçlerinizi ince ayarlamak veya müşteri deneyimini geliştirmek istiyorsanız, kullanım senaryosu modelleme görsel problem çözücüler için harika bir araçtır. Hızlı bir şekilde gözlemlenebilir sonuçlara ihtiyacınız varsa, ClickUp'taki stratejik kullanım senaryosu geliştirme araçlarına güvenerek proje zaman çizelgelerinizi hızlandırın ve iş hedeflerinizi gerçekleştirin. 🍉

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