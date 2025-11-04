2026'nın En İyi 13 Motion Uygulaması Alternatifi

Bu yıl verimliliğinizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Motion birçok kişi için vazgeçilmez bir araç olsa da, görev ve takvim yönetimi dünyası son on yılda önemli ölçüde gelişti.

En yeni Motion alternatifleri, daha iyi özelleştirme seçenekleri, daha akıllı yapay zeka ve daha sezgisel arayüzler sunuyor. İster Motion'ın sınırlarından bıkmış olun, ister piyasada başka neler olduğunu merak ediyor olun, bu derleme tam size göre.

Güçlü hepsi bir arada verimlilik paketlerinden özel odaklanma araçlarına kadar, bu 13 Motion alternatifi şu anda mevcut olan seçenekleri temsil ediyor.

Bu yıl ş akışınızı dönüştürebilecek seçenekleri keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım! 👀

Motion Uygulaması Nedir?

Motion, planlama, görev yönetimi ve proje planlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir verimlilik uygulamasıdır.

Görevleri otomatik olarak düzenler, son teslim tarihlerine göre önceliklendirir ve gerektiğinde programları ayarlar. Uygulama ayrıca takvimleri, işbirliği araçlarını ve görev planlama uygulamalarını entegre ederek işiniz için merkezi bir alan oluşturur.

Motion'ın yapay zeka odaklı yaklaşımı, manuel planlamayı azaltmayı ve ş akışlarını yolunda tutmayı amaçlamaktadır.

🧠 İlginç Bilgi: "Takvim" kelimesi, Roma takviminde ayın ilk gününü ifade eden Latince calendae kelimesinden türemiştir. Bu gün aynı zamanda borçların ve faiz ödemelerinin vadesi geldiği gündü!

Neden Motion Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Kullanıcıların neleri sevdiğini ve hangi konularda zorluk yaşadığını görmek için Motion yorumlarını inceledik. Birçoğu yapay zeka destekli planlama özelliğini takdir ederken, bazıları bunun ş Akışlarına her zaman uymadığını düşünüyor.

Giderek daha fazla takım yapay zeka destekli verimlilik araçlarını benimsedikçe, birçoğu yapay zeka dağınıklığıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumda, çok sayıda yapay zeka özellikleri birbirinden bağımsız olarak çalışıyor ve her biri ortak bir bağlam olmadan kararlar alıyor. Bu durum, karmaşıklığı azaltmak yerine genellikle çelişkili programlara, bozuk önceliklere ve beklenenden daha fazla manuel düzeltmeye neden oluyor.

Motion'a alternatif bir çözüm düşünmenizin birkaç nedeni şunlar olabilir:

Daha kolay arayüz: Bazı kullanıcılar tasarımın karmaşık olduğunu düşünüyor ve görevleri ve programları yönetmek için daha basit, daha sezgisel bir düzen tercih ediyor.

Daha iyi AI doğruluğu: Otomasyon önemli bir özellik olsa da, bazı kullanıcılar Motion'ın AI'sının görevleri her zaman bekledikleri şekilde önceliklendirmediğini ve bunun da planlama çakışmalarına yol açtığını bildiriyor

Daha fazla esneklik: Motion'ın Motion'ın yapay zeka takvimi gününüzü otomatik olarak yapılandırır, ancak programları öngörülemez olan kullanıcılar hızlı ayarlamalar yapmakta zorlanır.

Daha güçlü işbirliği araçları: Motion takım çalışmasını destekler, ancak diğer platformlar takım iletişimi ve proje izleme için daha gelişmiş özellikler sunar

Daha duyarlı müşteri desteği: Bazı kullanıcılar, yardıma ihtiyaç duyduklarında destek ekibine ulaşmakta zorluk yaşadıklarını bahsediyor; canlı destek yerine çoğunlukla yapay zeka sohbet robotlarına güveniyorlar.

Geliştirilmiş gizlilik kontrolleri: Motion, kişisel takvimlere ve kişilere erişim gerektirdiğinden, veri gizliliği konusunda endişeli kullanıcılar daha sıkı güvenlik seçeneklerine sahip alternatifleri tercih edebilir.

Daha az teknik sorun: Ara sıra arızalar ve performans düşüşleri bildirildi; Ara sıra arızalar ve performans düşüşleri bildirildi; günlük planlamada uygulamaya güveniyorsanız bu durum can sıkıcı olabilir

📮 ClickUp Insight: Verimlilik hafta boyunca sabit değildir ve herkesin kendi zorlukları vardır. İnsanların %35'i için işler tamamlanırken en zor gün Monday'dir. %11'i Salı'nın en zor gün olduğunu söylerken, %7'si verimliliklerinin Çarşamba günü en çok düştüğünü hissediyor. ClickUp, daha esnek bir yaklaşımla bu dalgalanmaları yönetmeyi kolaylaştırır. Motion, gününüzü planlamak için yapay zekaya güvenirken, ClickUp size özelleştirilebilir görev görünümleri, zaman takibi, otomasyon ve yapılacaklar listesi şablonları ile tam kontrol sağlar. Plan yapabilir, gerektiğinde ayarlamalar yapabilir ve enerji seviyenize uygun bir şekilde iş yapabilirsiniz.

Motion Alternatiflerine Genel Bakış

İşte her bir Motion alternatifini kısaca karşılaştıran bir tablo. 👇

Araç Kullanım örneği En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma ClickUp Proje ve görev planlama İş, takvim etkinlikleri ve AI notlarını yönetme Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan mevcuttur, kurumsal işletmeler için özelleştirilebilir ücretli planlar Akiflow Çapraz platform görev senkronizasyonu Dağınık yapılacak işleri tek bir programda düzenleme 7 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 34 $'dan başlıyor Geri kazan Odaklanma süresini koruyun Derinlemesine iş için zaman ayırma işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Sunsama Günlük ve haftalık planlama ritüelleri Dikkatli görev gözden geçirme ile tutarlılığı koruyun 14 günlük ücretsiz deneme; Aylık abonelik ücreti aylık 20 $'dan başlar Asana Yapılandırılmış takım akışları Takımlar arasında hedefleri ve görevleri izleme Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar. Notion Çalışma Alanı özelleştirme Belgeler, veritabanları ve programlar oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Calendly Harici toplantı planlama Başkalarının sizin kurallarınıza göre zaman ayırtmasına izin verin Ücretsiz plan mevcuttur; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Wrike Bölüm genelinde görünürlük Üst düzey projeleri ve iş yüklerini yönetme 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Todoist Hafif kişisel görev izleme Farklı cihazlarda hızlıca yapılacak listeler oluşturun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz planlar kullanıcı başına aylık 2,50 $'dan başlar. Trello Görsel proje yönetimi Takım iş akışlarını yönetmek için panoların kullanımı Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar TickTick Kişisel görev ve alışkanlık izleme Listeleri, alışkanlıkları ve takvim görünümlerini bir araya getirin Yıllık plan: 35,99 $/yıl Rutin Takvim odaklı verimlilik Minimal kullanıcı arayüzü ve akışla görevleri planlayın Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar nTask Basit görev ve sorun izleme Hafif takım projelerini uygun maliyetle yönetin 7 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Motion Alternatifleri

Motion'ın planlama yöntemi size yardımcı olmaktan çok bir engel gibi geliyorsa, belki de bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. İşte kendi tarzınızda verimliliğinizi korumanızı sağlayan en iyi alternatifler. 📝

1. ClickUp (Takvim entegrasyonlu hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulama olup, tümü daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

Takvimler, görev yönetimi ve planlama özellikleri gibi temel araçları bir araya getirerek, daha fazla esneklik arayan takımlar ve bireyler için güçlü bir Motion alternatifi sunar.

Takvimleri kontrol altında tutmak kolay değildir, özellikle de toplantılar, son teslim tarihleri ve öncelikler gün boyunca değişiyorsa.

ClickUp Takvim

ClickUp Takvim'de öncelikli görevler için odaklanma zamanını otomatik olarak planlayın

ClickUp Takvim, en önemli olanlara göre görev bloklarını otomatik olarak ayarlar.

Bir pazarlama müdürünün bir reklam kampanyasını iyileştirmek için iki saat ayırmayı planladığını, ancak son dakikada liderlik ekibiyle bir strateji görüşmesi eklendiğini varsayalım. ClickUp, derinlemesine çalışma oturumunu daha sonraki bir zaman dilimine kaydırırken, son teslim tarihinden önce yeterli odaklanma süresi sağlar. Böylelikle hiçbir şey atlanmaz ve acil görevler tüm günü kaplamaz.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp’ın AI Notetaker özelliği ile toplantı tutanaklarını ve eylem ögelerini otomatik olarak alın

Toplantılar çok sayıda eylem ögesi üretir, ancak bunları manuel olarak izlemek bir kabustur. ClickUp AI Notetaker, aramaları kaydeder, tartışmaları yazıya döker ve söylenenlere göre otomatik olarak görevler oluşturur. Örneğin, bir ürün yöneticisi, geliştiricilerin yeni bir özelliği piyasaya sürmeyi taahhüt ettikleri bir sprint planlaması toplantısına katılır.

Toplantı yönetim yazılımı, görüşmeleri kaydeder, özellik gereksinimleri ve test son tarihleri gibi anahtar noktaları özetler ve mühendislere takip görevleri atar.

ClickUp Görevleri

ClickUp görevleri ile işlerinizi verimli bir şekilde organize edin

Günümüzde birden fazla takım arasında proje yönetimi, durumları sürekli kontrol etmek, takip etmek ve son teslim tarihlerini güncellemek anlamına geliyor. ClickUp görevleri, işlerin ilerlemesini sağlayarak her şeyi kolaylaştırır.

Örneğin, bir tasarım takımı bir mobil uygulama lansmanı için UI öğelerini sonlandırıyor. Baş tasarımcı, tel kafesleri tamamlandı olarak işaretler ve bu, geliştirme takımına kodlamaya başlaması gerektiğini bildiren otomatik bir güncellemeyi tetikler. Geliştiriciler bir sorunla karşılaşırsa, bir engelleme kaydı oluştururlar; bu da proje yöneticisini uyarır ve zaman çizelgesini buna göre ayarlar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain ile anında proje özetleri ve içgörüler elde edin

Sağlam bir proje planınız olsa bile, en son güncellemeleri bulmak yine de sinir bozucu olabilir. ClickUp Brain, anında cevaplar sunan yapay zeka destekli bir asistan görevi görür. Bir operasyon müdürünün liderlik toplantısı için hazırlık yaptığını ve departman genelindeki ilerlemeye dair hızlı bir özet bilgisine ihtiyacı olduğunu varsayalım.

AI, tamamlanan dönüm noktalarını, bekleyen görevleri ve dikkat gerektiren risk altındaki projeleri vurgulayan gerçek zamanlı bir özet oluşturur.

Her şey, manuel olarak arama yapmaya gerek kalmadan saniyeler içinde karşınıza çıkar.

ClickUp ayrıca, takımların ve bireylerin her şeyi sıfırdan kurmak zorunda kalmadan düzenli kalmalarına yardımcı olacak plan şablonları da sunar.

Örneğin, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, toplantıları, son teslim tarihlerini ve günlük görevleri yönetmek için yapılandırılmış bir yol sunar. İçerik takvimi planlamak, müşteri toplantılarını takip etmek veya bir ürün lansmanı zaman çizelgesini düzenlemek için bu şablonu özelleştirin; tüm bunları, sıfırdan bir sistem kurmanın zahmetine girmeden yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takım programlarını karşılaştırın: Herkesin uygunluk durumunun görünümü tek bir yerden görüntüleyerek, bitmek bilmeyen mesajlaşmalar olmadan toplantı ve son teslim tarihlerini planlayın

Takviminizi sınırsızca kaydırın: Sonsuz yatay kaydırma özelliği sayesinde uzun vadeli proje zaman çizelgelerinde zahmetsizce gezinin ve her şeyi tek bir görünümde görünür tutun

Takvimlerin güvenli paylaşımını gerçekleştirin: Takım arkadaşlarınıza, müşterilerinize veya paydaşlarınıza herkesi manuel güncellemelere gerek kalmadan aynı sayfada tutmak için genel veya gizli bir bağlantı gönderin

Görevleri görsel olarak takip edin ve yönetin: Sürükle ve bırak yöntemiyle görev sürelerini ve bağımlılıkları ayarlayın, hızlı değişiklikler yaparak projeleri yolunda tutun

Takvimlerinizi ve toplantı uygulamalarınızı senkronize edin: Google Takvim gibi harici planlama uygulamalarını ve Zoom ile Microsoft Teams gibi Google Takvim gibi harici planlama uygulamalarını ve Zoom ile Microsoft Teams gibi çevrimiçi toplantı araçlarını birbirine bağlayarak tüm etkinlikleri ve görevleri tek bir yerden yönetin

Yapılandırmanızı AI'ya bırakın: ClickUp Brain'i kullanarak görevleri son teslim tarihlerine, bağımlılıklara ve iş yüküne göre otomatik olarak önceliklendirin ve planlayın

ClickUp'ın sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlattı:

Takvimi gerçekten çok beğendiğimi söylemeliyim. Arayüzü oldukça havalı ve yapay zeka onu daha da iyi hale getiriyor. Eskiden Takvim Görünümü'nde Brain ile yapılacak pek bir şey yoktu. Otomatik planlama mı? Ben de varım.

🔍 Biliyor muydunuz? MÖ 46 yılı, Julius Caesar'ın eski Roma takviminden Jülyen takvimine geçiş için 90 gün eklemesi nedeniyle "Kargaşa Yılı" olarak adlandırıldı. Bu, tarihte kaydedilen en uzun yıldı!

2. Akiflow (Platformlar arasında görev yönetimini birleştirmek için en iyisi)

Gmail, Slack, Notion ve düzinelerce diğer platformdan görevleri tek bir Çalışma Alanı'na toplayan Akiflow, dijital kaosu düzene sokar. Temiz ve minimalist arayüzü verimliliği artırırken, sezgisel klavye kısayolları iş akışınızı hızlandırır.

Akiflow'un en değerli özelliği, takvim ve görevlerin kusursuz entegrasyonudur. Basit bir sürükleme hareketiyle, yapılacaklar listeniz takviminizde somut zaman bloklarına dönüşür ve gününüzün görsel bir yol haritasını oluşturur. Birden fazla iletişim kanalını yöneten profesyoneller için Akiflow, hoş bir sadelik sunar.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Geçici düşünceleri yakalayın ve gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisiyle bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Enerjiniz görevlerin gerektirdiği düzeyde olduğunda önemli işleri otomatik olarak planlayan, yapay zeka destekli zaman bloklama özelliği ile verimlilik saatlerinizi geri kazanın

Günlük planlama özelliği ile günlük görevleri planlayın ve önceliklendirin, haftalık programları düzenleyin ve ş akışlarını kolaylaştırın

Gerçek zamanlı toplantı bildirimleri alın ve önemli güncellemeleri kaçırmadan her görüşmeyi takip edin

Akiflow'un sınırlamaları

Platformda düzenli molalar veya dinlenme sürelerini planlamak için yerleşik seçenekler bulunmamaktadır.

Görünümler ve düzenler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Akiflow, kişisel verimliliğe daha fazla odaklanıyor ve takım işbirliği için daha az özellik sunuyor

Akiflow fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro Aylık: 34 $/ay

Pro Yıllık: Aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır)

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumu bunu şöyle ifade ediyor:

Öncelikle, Zaman Dilimleri harika. Birden fazla planladığım görevi içine yerleştirebileceğim ve bu dilimlerin tekrarlanabilmesini çok seviyorum. […] Ayrıca, görevleri ve projeleri planlanmayı bekleyen klasörlerde biriktirmek yerine gelecek haftalara veya aylara planlamanıza olanak tanıyan Yaklaşan dilimi olmadan yaşamayı oldukça zor bulurdum. […]Ritüeller ve istatistik izleme de harika, ayrıca günün veya haftanın hedefini vurgulayabilmeyi gerçekten çok seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Etiyopya takvimi, İsa'nın doğum tarihini farklı bir hesaplama yöntemiyle belirlediği için Gregoryen takviminden yaklaşık yedi yıl geridedir. Etiyopyalılar 21. yüzyılın başlangıcını 11 Eylül 2007'de kutladılar!

3. Reclaim (Yoğun iş programlarında odaklanma süresini korumak için en iyisi)

via Reclaim

Reclaim, takviminizi toplantı yükünden aktif olarak koruyan bir takvim asistanı olarak öne çıkıyor. Bu akıllı araç, takvim düzeninizi analiz eder ve gününüz sonsuz tartışmalarla parçalanmadan önce odaklanmanız gereken blokları otomatik olarak ayırır.

Değişen toplantılara uyum sağlar ve önemli işlerin tamamen kaybolmasına izin vermek yerine anında yeniden planlar. Birçok kullanıcı, egzersiz veya okuma gibi kişisel rutinlerde tutarlılık sağlaması nedeniyle alışkanlık takipçisi özelliğini övüyor.

En iyi özellikleri geri kazanın

Google Takvim ile doğrudan entegre olan otomatik odaklanma bloklarıyla verimliliğinizi koruyun

Yönetim yükünü artırmadan tutarlılığı teşvik eden akıllı izleme araçlarıyla sürdürülebilir kişisel ve profesyonel alışkanlıklar geliştirin

Toplantılar ve görevler arasına dönemler ekleyerek konsantrasyonunuzu koruyun ve arka arkaya planlamanın yol açtığı yorgunluğu önleyin.

Slack ile senkronizasyon yaparak durumunuzu otomatik olarak güncelleyin ve takımınıza toplantıda olduğunuzu veya işinize odaklandığınızı bildirin

Sınırları ortadan kaldırın

Mobil sürümün bulunmaması, hareket halindeyken programlarını yöneten kullanıcılar için erişilebilirliği sınırlıyor

Takvim fonksiyonlarının ötesinde daha fazla yapılandırma seçeneği arayan kullanıcılar, Reclaim AI'yı kısıtlayıcı bulabilir.

Analitik özellikleri, zaman takibi için özel olarak tasarlanmış araçlara kıyasla yeterince kapsamlı değildir.

Reclaim fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırılır)

Değerlendirmeleri ve yorumları geri kazanın

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Kullanımı çok kolay ve takvimimle iyi entegre oluyor. Daha önce Motion kullanıyordum ve onu seviyordum, ancak pek sezgisel değildi. Alışkanlıklar özelliği en sevdiğim özellik; birkaç dakika içinde en sıradan ama düzenli görevlerimin tümüne ilişkin ayrıntıları ekleyebildim ve Reclaim bunları takvimime tam anlamıyla mükemmel bir şekilde yerleştiriyor. Kurulum gerçekten çok kolaydı. Ayrıca görevlerimi son derece sorunsuz bir şekilde yönetiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı kültürlerde eskiden, ayın döngülerine göre aylar belirlenirken güneş yılına uyacak şekilde ayarlanan ay-güneş takvimi kullanılarak zaman ölçülürdü. Bu nedenle Çin Yeni Yılı gibi birçok geleneksel bayramın tarihi her yıl değişir.

4. Sunsama (Bilinçli verimlilikle günlük planlama için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, görev yönetimi ve takvim fonksiyonlarını bir araya getirirken, günlük görev sınırları aracılığıyla gerçekçi planlamayı teşvik eder.

Sabah planlama ritüeli, makul iş yükleri seçmenize yardımcı olarak, aşırı taahhütte bulunma gibi yaygın hataları önler. Sunsama, Trello, Asana, GitHub ve diğer platformlardaki görevleri entegre eder ve tam görünürlük sağlamak için bunları takvim etkinliklerinin yanında görüntüler.

Kullanıcılar, dijital gürültüyü azaltan ve mevcut önceliklere odaklanmalarına yardımcı olan sade arayüzü takdir ediyor. Ayrıca, gün sonu değerlendirme soruları doğal iş sınırları oluşturur ve zamanla planlama doğruluğunu artırır.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Takvimdeki randevularınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran Kanban tarzı bir organizasyon sistemi ile proje ilerlemesini görsel olarak izleyin

E-postaları, Sunsama tarafından sağlanan özel adreslere ileterek doğrudan gelen kutunuzdan görevlere dönüştürün.

Timeboxing tekniklerini kullanarak görevler için belirli zaman aralıkları ayırın, odaklanmış iş oturumlarını ve verimli zaman yönetimini teşvik edin

Takvimleri Google Takvim ve Outlook gibi platformlarla senkronize ederek toplantıları ve görevleri tek bir yerden görünümde görüntüleyin ve çakışmaları önleyin

Sunsama'nın sınırlamaları

Mobil uygulama hala beta aşamasında ve iOS bileşenleri ile Apple Watch uyumluluğu gibi özelliklerden yoksun.

Sunsama, karmaşık iş modellerini veya büyük ölçekli projeleri yönetmek için uygun olmayabilir.

Bazı takım yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş raporlama özellikleri eksik

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Aylık abonelik: 20 $/ay

Yıllık abonelik: Aylık 16 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25 yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle ifade ediyor:

Sunsama'nın planlama süreci daha iyi (özellikle görevlerle bağlantılı haftalık hedefler — harika) ve entegrasyon süreci çok daha iyi. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Yapay zeka da çok daha iyi. Otomatik süre önerisini çok seviyorum. Dezavantajı: Sunsama tamamen kanban tabanlı, yani bu görünümü sevmeniz gerekiyor! Bazen listeleri çok uzun hissettiriyor ama iOS uygulaması bu açıdan daha iyi.

🧠 İlginç Bilgi: Eski Romalılar aslında 10 aylık bir takvime sahipti; bu yüzden Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının isimleri 7., 8., 9. ve 10. anlamına geliyor, ancak şu anda bu aylar 9. ila 12. aylar arasında yer alıyor!

5. Asana (Karmaşık projelerde takım işbirliği için en iyisi)

Asana, esnek iş akışları ve görselleştirme seçenekleri sayesinde karmaşık takım projelerini yönetilebilir hale getirir. Platform, liste görünümü, panolar, zaman çizelgeleri ve takvimler gibi çeşitli proje görünümleri sunarak takımların ihtiyaçlarına göre bakış açısını değiştirmelerine olanak tanır.

Görev bağımlılıkları işlerin doğru sırayla yapılmasını sağlarken, otomasyonlar rutin güncellemeleri ve bildirimleri halleder. Asana, aşırı yük altında olan takım üyelerini öne çıkararak tükenmişliği önleyen iş yükü görünümü sayesinde özellikle işlevler arası takımlar için öne çıkar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Manuel müdahaleye gerek kalmadan görevleri atayan, bildirimler gönderen ve durumları güncelleyen kurallarla rutin süreçleri otomasyonla otomatikleştirin

Bireysel görevlerin stratejik önceliklere nasıl katkıda bulunduğunu gösteren hedef izleme sayesinde günlük işleri daha büyük hedeflerle bağlayın

Raporlama özelliklerini kullanarak proje performansı hakkında bilgi edinin, ilerlemeyi izleyin ve iyileştirme gereken alanları belirleyin

AI özelliklerinden yararlanarak proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler edinin ve eyleme geçirilebilir öneriler alın

Asana'nın sınırlamaları

Herhangi bir anda bir göreve yalnızca bir kullanıcı atanabilir; bu durum, işbirliğine dayalı ş Akışlarıyla uyumlu olmayabilir

Özel zaman yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı zaman takibi özelliklerine sahiptir

Bazen çok büyük projelerde veya takımlarda performans sorunları yaşanabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bu Reddit kullanıcısının ne dediğine bir göz atın:

Hem iş hem de kişisel planlamam için Asana'nın ücretsiz sürümünü kullanıyorum; karmaşık pazarlama takvimleri ve takım görevlerini görmek için harika, ancak günlerinizi planlamak için saatlik takvim özelliği yok. Etkinlikleri (tatiller, randevular) girmek için Google Takvim'i de kullanıyorum, ancak günlük planlama için pek sevmiyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Sovyetler Birliği, 20. yüzyılda verimliliği artırmak amacıyla beş günlük hafta (1929) ve altı günlük hafta (1931) dahil olmak üzere farklı takvimler denedi. Geleneksel yedi günlük hafta 1940 yılında yeniden yürürlüğe girdi.

6. Notion (Özelleştirilebilir Çalışma Alanı tasarımı için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, esnek Çalışma Alanı ile geleneksel verimlilik engellerini ortadan kaldırır. Veritabanı fonksiyonu, basit listeleri projeler, alışkanlıklar veya içerik takvimleri için güçlü izleme sistemlerine dönüştürür.

Notion'un içerik takvimi şablonları, kurulumu hızlandırırken belirli ihtiyaçlara göre kişiselleştirmeye de olanak tanır. Takımlar, özellikle aranabilir şirket wiki'leri oluşturan bilgi yönetimi özelliklerini çok değer veriyor.

AI özellikleri, notları özetlemeye, içerik fikirleri üretmeye ve toplantı notlarından eylem ögelerini çıkarmaya yardımcı olarak organizasyona analitik güç katar.

Notion'un en iyi özellikleri

Düşünme sürecinize uygun herhangi bir düzenlemede metin, görevler, veritabanları ve medyayı birleştirerek tamamen özel çalışma alanları oluşturun

İç içe geçmiş sayfalar, geri bağlantılar ve şirket bilgilerine anında erişim sağlayan güçlü arama özelliği ile kapsamlı bilgi tabanları oluşturun

Verimli bir şekilde işbirliği yaparken hassas bilgilerin gizliliğini korumak için farklı düzeylerde izinleri kontrol edin

İlerleme çubukları, kontrol listeleri ve hatırlatıcıları kullanarak kişisel ve takım hedeflerinizi takip edin

Notion'ın sınırlamaları

Platformun esnekliğini tam olarak öğrenmek için zaman ayırmanız gerekiyor.

Mobil deneyim, masaüstü sürüme kıyasla kısıtlı hissettiriyor

Özel şablonlar tasarlamak karmaşık ve zaman alıcı olabilir, bu da kişiye özel çözümler arayan kullanıcılar için zorluklar yaratabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.495'ten fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Genel olarak çok beğeniyorum. Notion'u hem iş hem de kişisel projelerim için neredeyse her gün kullanıyorum ve aylarca kullandıktan sonra bile hala herhangi bir sorun yaşamadım. Harika bir uygulama ve kişisel favorilerimden biri.

7. Calendly (Planlama sürecindeki gidip gelmeleri ortadan kaldırmak için en iyisi)

Calendly aracılığıyla

Calendly, toplantı planlama sürecindeki e-posta ping-pongunu ortadan kaldırır. Bu basit planlama aracı, gerçek zamanlı takvim durumunuzu yansıtan basit bağlantılar aracılığıyla uygunluk durumunuzu paylaşmanıza olanak tanır.

Alıcılar, takviminizin tamamını görmeden kendilerine uygun zamanları seçerler; böylece verimlilik sağlanırken gizlilik de korunur. Takımlar, uygunluk durumuna veya dengeli iş yüküne göre toplantıları takım üyeleri arasında dağıtan round-robin özelliğini çok beğeniyor.

Ayrıca, Calendly entegrasyonları toplantı bağlantılarını otomatik olarak oluşturarak manuel kurulumları azaltır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Rezervasyon hatalarını önleyen tampon süreler, günlük toplantı sınırları ve saat dilimi zekası ile planlama sınırlarını otomatik olarak koruyun

Özel kayıt formlarını kullanarak görüşme öncesinde davetlilerden önemli bilgileri toplayın ve toplantıların verimliliğini artırın

Görüşmeler, satış görüşmeleri veya takım toplantıları için uygun süre ve sorular içeren özelleştirilebilir şablonları kullanarak farklı toplantı türlerini kolaylaştırın.

Katılımcılara yaklaşan toplantıları hatırlatan otomatik e-posta ve SMS bildirimleriyle toplantılara gelmeme oranını azaltın

Calendly'nin sınırları

Farklı zaman dilimlerinde çok katılımcılı toplantıları koordine etmek gibi karmaşık planlama ihtiyaçlarında zorlanabilir.

Ana takvimlerle ara sıra yaşanan senkronizasyon gecikmeleri, çakışan randevulara neden olabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.290 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.940'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Bir yorumcu, yararlı bir analiz sunuyor:

Calendly, planlama sürecimizi ciddi şekilde kolaylaştırdı. Kullanıcıların, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin yazılım demolarından teknik desteğe, eğitimlere ve hızlı görüşmelere kadar her türlü konu için bizimle randevu alabilmelerini sağlamak açısından harika bir uygulama. API'yi CRM'imizle birlikte kullanabilmemiz büyük bir artı ve bunu bireysel takvimlerimizle senkronizasyon yapabilmek bize önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Ayrıca, çok dilli etkinlik sayfaları da gerçekten takdir ettiğimiz bir özellik!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Fransız Devrimi'nden sonra kullanılan Fransız Cumhuriyet Takvimi, yılı her biri 30 gün olan 12 aya bölüyordu ve farkı kapatmak için fazladan beş veya altı "tamamlayıcı gün" içeriyordu. Bu takvim 1806'da terk edildi.

8. Wrike (Proje yönetimini departmanlar arasında genişletmek için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike, uyarlanabilir proje yapılarıyla büyüyen takımlardaki karmaşık iş akışlarını yönetir. Bu proje yönetimi yazılımı, küçük takımlardan kurumsal departmanlara kadar ölçeklenebilen klasörler, projeler ve görevler aracılığıyla işleri düzenler.

Takım kapasitesini görselleştiren ve darboğazları önleyen iş yükü görünümleri sayesinde kaynak yönetiminde mükemmeldir. Düzeltme ve onaylama özellikleri, yaratıcı ş akışlarını kolaylaştırarak belgeler ve görseller üzerinde doğrudan geri bildirim yapılmasına olanak tanır.

Birçok kurumsal takım, birden fazla proje ve departmanda ilerlemeyi izleyen kapsamlı raporlama özelliklerine değer vermektedir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Belirli takım ihtiyaçlarına uygun talep formları, otomasyonlar ve onay süreçlerini kullanarak farklı departmanlar için ş akışlarını özel olarak ayarlayın

Projelerin ve günlük görevlerin daha büyük stratejik hedeflere katkıda bulunmasını sağlamak için hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) belirleyin ve izleyin

Görevlere harcanan zamanı kaydederek takım verimliliğini analiz edin, kaynak dağılımını optimize edin ve gelecekteki proje tahminlerini iyileştirin

İşe alım, pazarlama kampanyaları veya ürün lansmanları gibi yaygın ş Akışları için hazır şablonları kullanın

Wrike'ın sınırlamaları

Kullanıcılar, gösterge panellerini ve ş akışlarını kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmede zorluk yaşadıklarını bildirmiştir.

Uygulamanın gösterge panelinde gelişmiş filtreleme fonksiyonları bulunmuyor, bu da kullanıcıların hangi bilgilerin görüntüleneceğine karar vermelerini zorlaştırıyor

Yüksek fiyatı, onu bireyler, küçük takımlar ve girişimler için ulaşılmaz kılıyor.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.785'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Wrike, diğer birçok proje yönetimi sisteminin sunamadığı benzersiz bir iş düzenleme özelliğine sahiptir. Bu, platformun basit bir öğesi olsa da, birden fazla departmandan gelen çok sayıda takımı sisteme dahil etmeye başladığınızda büyük bir fark yaratır. Ayrıca, departmanlar arası işbirliği, iş ve dosya paylaşımı konusunda da güçlü yönlere sahiptir.

9. Todoist (Her yerde basit görev yönetimi için en iyisi)

Todoist aracılığıyla

Todoist, tüm cihazlarda çalışan odaklanmış görev yönetimi ile verimlilik konusundaki karmaşıklığı ortadan kaldırır. Bu kullanımı kolay araç, doğal dil girişi yoluyla görevleri hızla yakalar ve tarihleri, öncelikleri ve projeleri otomatik olarak ayarlar.

Özellikle hızlı ekleme fonksiyonu ile öne çıkan bu uygulama, herhangi bir cihazdan saniyeler içinde görev eklemenizi sağlar. Uzun süredir kullanan birçok kullanıcı, deneyimi karmaşıklaştırmadan fonksiyonları artıran güvenilirliğini ve özenli güncellemelerini takdir ediyor.

Todoist'in en iyi özellikleri

Gereksiz karmaşıklığa yol açmadan, kişisel yapılacaklar listesinden takım iş akışlarına kadar her ölçekte projeler ve bölümler oluşturarak işlerinizi sezgisel bir şekilde düzenleyin.

Öncelik, tarih veya proje bağlamına göre tam olarak ihtiyacınız olanı gösteren özelleştirilebilir görünümleri kullanarak odaklanmanızı filtreleyin

Görevlerin tutarlı bir şekilde tamamlanmasını teşvik eden karma puanları ve verimlilik eğilimleri ile ilerlemeyi görsel olarak takip edin

Her platform için yerel uygulamalar ve e-posta ile web sitelerine entegre olan tarayıcı uzantıları sayesinde görevlerinize her yerden erişin

Todoist'in sınırlamaları

Hatırlatıcılar ve etiketler gibi bazı temel özellikler yalnızca premium kullanıcılar için geçerli olduğundan, ücretsiz sürümün kullanışlılığı sınırlıdır.

Yerleşik takvim görünümü'nün olmaması, harici bir takvim uygulamasının kullanılmasını gerektirir

İş süresini izlemesi gereken kullanıcılar için zaman takibi özellikleri eksik.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.560'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcı için farkı yaratan şey:

Benim için Todoist adeta bir kurtarıcı. Kurulumu kolaydı ve takımımla birlikte yürüttüğümüz büyük projelerde bile her şeyi net bir yapılacaklar listesine dökmemde gerçekten yardımcı oluyor. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek de çok kolay.

10. Trello (Görsel takım işbirliği için en iyisi)

via Atlassian

Trello, Kanban panosu sayesinde proje yönetimini sezgisel ve görsel bir deneyime dönüştürür. Bu kullanıcı dostu araç, işleri özelleştirilebilir sütunlar arasında hareket eden kartlara ayırarak ş akışını net bir şekilde görselleştirir.

Basit yapısı, yeni kullanıcıların konsepti hemen kavramasına yardımcı olurken, kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve otomasyon gibi özellikler sayesinde derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar. Birçok takım, içerik takvimlerinden hata izlemesine ve işe alım süreçlerine kadar her şey için ş akışları oluşturma esnekliğini de takdir ediyor; tüm bunlar, aynı tanıdık pano arayüzü kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Trello'nun en iyi özellikleri

Takvim görünümlerini, zaman takibini, raporlamayı ve düzinelerce diğer özel aracı entegre eden Power-ups ile fonksiyonları artırın

Kartları taşıyın, işleri delege edin, etiketler ekleyin ve tetikleyicilere göre takip görevleri oluşturun: Butler kurallarıyla rutin süreçleri otomatikleştirin

Her şeyi tek bir erişilebilir konumda tutan iç içe geçmiş kontrol listeleri, ek dosyalar ve Özel Alanlar aracılığıyla karmaşık bilgileri düzenleyin

Sprintler, proje yönetimi takvimleri , müşteri onboarding'i veya işe alım süreçleri için özel panolar oluşturarak her türlü takım sürecine uyum sağlayın.

Trello'nun sınırlamaları

Platform, esas olarak bir Kanban panosu görünümü sunuyor; Gantt grafikleri veya zaman çizelgesi görünümleri gibi alternatif bakış açılarının eksikliği, projenin kapsamlı bir şekilde görselleştirilmesini engelleyebilir.

Çok büyük veya karmaşık projelerde yönetim kurulu yapısı yönetilemez hale gelir

Trello'nun ücretsiz planı, Çalışma Alanlarını en fazla 10 işbirlikçiyle sınırlandırır; bu, daha büyük takımlar için yeterli olmayabilir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.670'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.435'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir Redditor'un paylaşımı:

Trello'yu, üzerinde çalıştığım projeler, görevler vb. genel bir görünüm elde etmek için kullanışlı buluyorum. Bence Trello'nun gücü, çok basit (panolar, listeler, kartlar) ve kullanımı kolay olmasıdır; bu sayede bilgileri düzenlemeniz gereken hemen hemen her şeye uygulanabilir. %100 mükemmel bir çözüm değildir, ancak genellikle "yeterince iyi"dir ve daha dar çözüm alanlarına odaklanan araçlardan çok daha az karmaşık ve pahalıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı ülkeler, 1582'de kullanılmaya başlanan Gregoryen takvimini yüzyıllar sonra benimsedi. Yunanistan, 1923'te geçiş yapacak son Avrupa ülkesiydi!

11. TickTick (Görev yönetiminin yanı sıra alışkanlık izleme için en iyisi)

TickTick aracılığıyla

TickTick, kapsamlı görev yönetimini alışkanlık izleme ile tek bir odaklanmış uygulamada birleştirir. Bu çok yönlü araç, listeler, panolar ve takvimler dahil olmak üzere çeşitli görünümler sunarken, odaklanmış iş oturumları için Pomodoro zamanlayıcı gibi benzersiz özellikler de ekler.

Alışkanlık izleme fonksiyonu, günlük rutinlerde ve düzenli görevlerde tutarlılık sağlamaya yardımcı olur. Birçok kullanıcı, önemli fonksiyonları sade bir arayüze sığdıran özenli tasarımı takdir ediyor.

TickTick'in en iyi özellikleri

Tarihleri ve öncelikleri otomatik olarak ayarlayan doğal dil girişi ve sesli komutlar sayesinde görevleri anında kaydedin

Görevleri ve etkinlikleri tek bir zaman çizelgesinde gösteren entegre takvim görünümüyle planınızı eksiksiz bir şekilde görselleştirin

Görev tamamlama, odaklanma oturumları ve alışkanlık tutarlılığı hakkındaki ayrıntılı istatistikler sayesinde verimlilik eğilimlerini takip edin

TickTick'in sınırlamaları

Uygulamanın işbirliği özellikleri, takım odaklı platformlara kıyasla temel düzeyde kalıyor

Cihazlar arasında zaman zaman yaşanan senkronizasyon gecikmeleri kafa karışıklığına neden olabilir

Görünümler ve ş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

TickTick fiyatlandırması

Yıllık plan: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının yorumu:

TickTick'e yeni geçtim. Çok beğendim. Süreli görevler ekleyebileceğim bir şeye ihtiyacım vardı, TickTick tam da bunu sunuyor. Bir deneyin, pişman olmayacaksınız. iOS Ana Ekran bileşenleri de çok güzel.

12. Routine (Minimalist takvim tabanlı verimlilik için en iyisi)

via Routine

Routine, takvim odaklı bir yaklaşımla verimliliği basitleştirmeye odaklanır.

Zaman bloklama sistemi, gününüzü nasıl geçirdiğinizi görselleştirmenize yardımcı olurken, günlük planlayıcı gerçekçi programlar oluşturur. Günlük sıfırlama özellikleri, düzenli planlama ve değerlendirmeyi teşvik ederek verimlilik alışkanlıklarında tutarlılık sağlar.

Routine, kişisel verimlilik tarzınıza uyum sağlar ve aşırı karmaşıklığa yol açmadan özel özelleştirme imkanı sunar. Sonuç, katı bir çerçeve yerine düşünce sürecinizin bir uzantısı gibi hissettiren daha doğal bir deneyimdir.

Routine'ın en iyi özellikleri

Fare kullanımını en aza indiren ve aracı yönetmek yerine planlamaya odaklanmanızı sağlayan klavye kısayollarıyla hızlıca gezin

Programınızda tutarlılık sağlayan günlük plan şablonlarıyla karar verme yorgunluğunu azaltın

Sonsuz özellik keşfi yerine mevcut öncelikleri öne çıkaran, kasıtlı olarak minimalist bir arayüz sayesinde odaklanmanızı koruyun

Rutin sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, uygulamanın açılmasının yavaş olabileceğini bildirmiştir

Routine'ın proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonları şu anda sınırlıdır

Takım planlaması veya paylaşılan takvimler için işbirliği özellikleri yok

Rutin fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rutin puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Routine hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcu şu paylaşımı yaptı:

Routine, günlük iş görevlerimi planlamama yardımcı olan harika bir verimlilik uygulamasıdır. Günlük rutinimi oluşturmam ve sürdürmemde bana yardımcı olur. Routine, şık ve görsel olarak çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulaması kolaydır ve oldukça kullanıcı dostudur.

13. nTask (Bütçe dostu takım görev yönetimi için en iyisi)

nTask aracılığıyla

nTask'ın çok yönlü platformu, görev izleme, zaman yönetimi ve takım iletişimini, karmaşıklık yerine netliği ön plana çıkaran bir arayüzde bir araya getirir.

nTask'ı ayıran özellik, yapı ve esneklik konusundaki dengeli yaklaşımıdır. Platform, farklı çalışma tarzlarına ve proje gereksinimlerine uyum sağlarken, projeleri yolunda tutmak için yeterli düzeyde organizasyon sağlar.

Büyüyen takımlar, ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen fonksiyonlar ve uygun fiyat dengesini takdir ediyor.

nTask'ın en iyi özellikleri

Birden fazla platform arasında gidip gelmeden, görevler, sorunlar, riskler ve zaman çizelgeleri için entegre modüller aracılığıyla tüm projeleri yönetin

Bağımlılıkları, dönüm noktalarını ve kaynak tahsisini gösteren etkileşimli Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini görselleştirin

Gündemler, katılımcılar, kararlar ve eylem ögelerinin atanması için özel araçlarla toplantı sonuçlarını tam olarak belgelendirin

Belirli görevler için zamanı otomatik olarak izleyin ve faturalandırma veya verimlilik analizi için ayrıntılı raporlar oluşturun

nTask sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın güncel olmadığını ve yavaş çalıştığını bildirmiştir.

Özel Alanlar, favoriler ve alan toplama gibi özelliklerin bulunmaması, kullanıcıların platformu kendi ş akışı gereksinimlerine göre özelleştirmelerini engelliyor

Raporlama özellikleri, kurumsal proje yönetimi araçlarına kıyasla yeterince kapsamlı değildir

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,2/5 (105'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesine göre:

nTask, diğer bazı tanınmış proje yönetimi yazılımlarından çok daha uygun fiyatlıdır; bu da onu mütevazı bir bütçeye sahip serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için ideal kılar. nTask'ın en sevdiğim özelliği, görevlerin ilerlemesini bir bakışta düzenlemenin eğlenceli ve görsel bir yolu olan "Boards" (Pano)dır. Çok karmaşık işleyişi olan büyük bir kurumsal işletme değilseniz, çoğumuz nTask ile gayet iyi idare edebiliriz!

En İyi Motion Alternatifini Kullanın: ClickUp

Verimlilik araçları gününüzü kolaylaştırmalı, daha karmaşık hale getirmemelidir. Görevler birikip öncelikler değiştiğinde, hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olacak bir sisteme ihtiyacınız vardır.

ClickUp, işlerinizi tek bir yerde toplar; görevleriniz, takviminiz, toplantılarınız ve takım güncellemeleriniz birbiriyle bağlantılı kalır.

Gününüzü planlayabilir, odaklanma blokları oluşturabilir, değişen teslim tarihlerini yönetebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan her şeyi yolunda tutabilirsiniz.

Netlik, kontrol ve ivme, hepsi tek bir platformda.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

Motion, bireysel planlamalar için en uygunudur, ancak sınırlı işbirliği ve paylaşılan görünürlük nedeniyle takımlar genellikle bu uygulamanın sınırlarını aşmaktadır.

Bazı araçlar manuel değişiklikleri büyük ölçüde kısıtlarken, diğerleri gerçek dünyadaki önceliklerinize uyum sağlamak için AI önerilerini geçersiz kılmanıza izin verir.

Evet, birçok alternatif görevleri, takvimleri ve son teslim tarihlerini tek bir sistemde birleştirir; böylece işler dağınık kalmak yerine birbiriyle bağlantılı olur.

AI, özellikle sık sık kesintiye uğrayan veya önceliklerin sürekli değiştiği rollerde, insan kontrolüyle birleştirildiğinde en iyi şekilde iş görür.

Esneklik, iş süreçleri genelinde görünürlük ve sistemle mücadele etmeden planları ayarlama olanağı arayın.