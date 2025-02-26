Monday.com'un artıları ve eksileriyle birlikte incelemesi

Hepimiz düzenli çalışmak için yapışkan notlar, elektronik tablolar veya basit uygulamalar gibi araçlara güveniyoruz. Ancak bu araçlar karmaşık iş akışlarına, sıkı teslim tarihlerine ve takım koordinasyonuna ayak uyduramaz. İşte bu noktada proje yönetimi yazılımı vazgeçilmez hale gelir ve işletmelerin projeleri planlama, yürütme ve izleme şeklini büyük ölçekte dönüştürür.

En iyi rakipler arasında, çeşitli iş akışlarını yönetme ve projeleri yönetme esnekliğiyle tanınan monday.com yer alıyor. Ancak en iyi proje yönetimi yazılımlarının bile sınırları vardır.

Monday.com veya alternatiflerini kullanmayı düşünen bir iş lideri veya proje yöneticisiyseniz, bu monday.com incelemesi karar vermenize yardımcı olacaktır. Monday'in güçlü ve zayıf yönleri ile ClickUp gibi daha güçlü proje yönetimi araçlarını neden tercih edebileceğinizi okuyun.

⏰60 saniyelik özet İşte monday.com ve alternatiflerinin özeti: monday. com, özelleştirilebilir panolar ve çeşitli görünüm seçenekleri ile esnek, görsel olarak çekici bir proje yönetimi çözümüdür

Kod gerektirmeyen bir arayüz aracılığıyla güçlü otomasyon yetenekleri sunarak ş Akışı verimliliğini artırır

Gösterge panelleri ve raporlama özellikleri, takımın ilerlemesini ve kaynak kullanımını etkili bir şekilde izlemenizi sağlar

Slack ve Google Drive gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları, iş akışlarını kolaylaştırır

Fiyatlandırma planları, çeşitli özellikler ve maliyetlerle ücretsizden kurumsal düzeye kadar aralıklarla değişir

Avantajları arasında kullanım kolaylığı, güçlü görselleştirmeler ve çoklu entegrasyonlar bulunurken, bazı kullanıcılar için yapı eksikliği olabilir

ClickUp , gelişmiş yapay zeka (ClickUp Brain) ve kapsamlı otomasyon özelleştirme ile "her şeyi içeren uygulama" yaklaşımı sunan daha kapsamlı bir alternatiftir

Entegre sohbet, sağlam belge işbirliği ve daha geniş bir entegrasyon aralığı gibi özelliklerle ClickUp, proje yönetimini aşarak tüm iş hayatınızı tek bir araçta yönetmenizi sağlar

Proje Yönetimi Aracı Olarak monday.com'a Genel Bakış

monday. com, sezgisel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile birçok bulut tabanlı ücretsiz proje yönetimi yazılımı arasında öne çıkmaktadır. Çalışma alanları, takımlar, panolar ve alt öğeler halinde düzenlenmiştir. Monday'in tablo görünümünde görevleri satırlar halinde görselleştirirken, durum güncellemeleri, zaman çizelgeleri ve etiketler dahil olmak üzere görev verilerini izlemek için ilgili sütunları özelleştirebilirsiniz.

Platform, Gantt grafikleri, Kanban panoları, takvimler, haritalar ve anlık görüntüler dahil olmak üzere 15 görünüm türü ile temel görev yönetimi sunar. Bu görünümler, takımların gerçek zamanlı güncellemelerle ilerlemeyi farklı açılardan izlemesine olanak tanır. Görevler, kolay tanımlama için renk kodludur, böylece ilerlemeyi bir bakışta kolayca takip edebilirsiniz.

Her görünümdeki sütunlar özelleştirilebilir. Bütçeler, zaman çizelgeleri veya diğer ilgili bilgiler gibi ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Pano'ları, yalnızca görüntüleme amaçlı misafir erişim bağlantısı aracılığıyla monday.com kullanıcıları ile paylaşabilirsiniz. Bu, ayrı hesaplara ihtiyaç duymadan tüm paydaşları bilgilendirir.

monday. com ayrıca kapsamlı bir eğitim kitaplığı içerir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcıların platformun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Platform, kullanıcıların belirli ihtiyaçlara göre çalışma alanlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli veri görselleştirme araçları sunar. monday. com'un özelliklerine bir göz atalım ve bunları nasıl kullanabileceğinizi görelim.

🧠Eğlenceli Bilgi: Henry Gantt, 1910 ile 1950 yılları arasında yaygın olarak kullanılan Gantt grafiğini icat etti. Bu grafik, I. Dünya Savaşı sırasında gemi inşa projelerini yönetmek için oluşturuldu ve o zamandan beri proje yönetiminde vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Görevleri ve süreçleri otomatikleştirin

monday. com, kodlama deneyimi gerektirmeden kullanıcıların görevleri ve süreçleri zahmetsizce otomatikleştirmelerine olanak tanıyan kodsuz bir çözüm sunar. Kullanıcılar, when-then komutlarını kullanarak özel otomasyon iş akışları oluşturabilir veya ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları arasından seçim yapabilir.

Monday AI iş akışı asistanı, belirtilen koşullar karşılandığında bildirim gönderme, durumları güncelleme, yeni öğeler oluşturma ve takım üyelerine görev atama gibi çeşitli görevleri gerçekleştirerek verimliliği artırır.

Takımınızın ilerlemesini izleyin

monday. com'un gösterge panelleri, tüm projeleri tek bir düzende görüntülemenizi sağlar. 30'dan fazla bileşen ve uygulama ile proje ilerlemesini etkili bir şekilde izleyebilir, bütçeleri takip edebilir ve takımın iş yükünü tahmin edebilirsiniz.

Farklı panellerden grupları seçip tek bir gösterge paneline düzenleyebilir, tüm verileri tek bir konumda merkezileştirebilir ve bileşenleri kullanarak gerekli tüm araçlara ve bilgilere bir bakışta erişebilirsiniz.

Zamanı verimli bir şekilde izleyin ve yönetin

monday. com, belirli bir zaman takibi hücresine tıklayarak her görevin zaman aralıklarını ve ilerlemesini görüntülemenizi sağlayan güçlü zaman takibi özellikleri sunar. Zaman takibi günlüğündeki tüm girdileri düzenleyerek doğru kayıtlar elde edebilirsiniz.

Ayrıca, platform zaman bloklamayı da destekler. Gününüzü yönetilebilir zaman bloklarına bölerek verimliliği artırın, bir seferde tek bir göreve odaklanın ve gün boyunca yapılandırılmış bir iş akışı sağlayın.

Kaynak kullanımını optimize edin

Görevleri gruplar halinde düzenleyin ve bunları tek tek takım üyelerine veya tüm takımlara kolayca atayın. Kişiler sütunu, görevleri tek tek kişilere, tüm takımlara veya alt takımlara atamanızı sağlar. Ayrıca, monday.com'da iş yükünü daha iyi yönetmek için görevlere zaman tahminleri ve öncelikler ekleyebilirsiniz.

İş Yükü görünümü, proje yöneticilerinin takım üyelerinin iş yüklerini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır. Mavi baloncuklar iş yüklerini, kırmızı baloncuklar ise potansiyel aşırı yükleri gösterir.

Diğer üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

monday. com, Slack, Google Drive, Microsoft Teams ve Salesforce gibi popüler araçlarla entegre olur. Zapier gibi uygulamalar aracılığıyla otomasyon sağlar, Google Takvim gibi araçlarla iki yönlü senkronizasyon özelliğine sahiptir ve iletişim platformları aracılığıyla gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

Açık API ile kullanıcılar, daha özel iş akışları için özel entegrasyonlar oluşturabilir, böylece birden fazla platformda sorunsuz işbirliği ve daha fazla verimlilik sağlayabilir.

💡Pro İpucu: ClickUp Monday entegrasyonunu kullanarak Pazartesi günü yeni pulsları kontrol edin ve ClickUp'ta ilgili görevleri otomatik olarak oluşturun.

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel plan: Aylık 12 $/koltuk

Standart plan: Aylık 14 $/koltuk

Pro plan: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Monday.com'un artıları

👀 Biliyor muydunuz? monday. com, 2012 yılında Roy Mann, Eran Kampf ve Eran Zinman tarafından, başlangıçta Dapulse adıyla kuruldu. Şirket, 2017 yılında monday. com olarak yeniden markalandı.

monday. com, yaratıcılıktan ödün vermeden yapıya ihtiyaç duyan işletmeler içindir. İster son teslim tarihleriyle uğraşıyor, ister ekipler arası işbirliğini yönetiyor, ister kaynakları izliyor olun, işlerinizi daha az kaotik hale getirmek için bir dizi iş yönetimi aracı sunar.

Monday'i iki farklı şirkette kullandım ve çok beğendim. Elbette, daha fazlasını istediğim zamanlar da oluyor, ama bu her sistemde olur diye düşünüyorum. Monday'de en çok sevdiğim şey, 'herkesin' 'herhangi bir' iş akışını ayarlayabilmesi.

Monday'i iki farklı şirkette kullandım ve çok beğendim. Elbette, daha fazlasını istediğim zamanlar da oluyor, ama bu her sistemde olur diye düşünüyorum. Monday'de en çok sevdiğim şey, 'herkesin' 'herhangi bir' iş akışını ayarlayabilmesi.

Peki onu bu kadar popüler yapan nedir? İşte monday.com kullanmanın birkaç avantajı.

Estetik açıdan çekici tasarıma sahip, kullanımı kolay arayüz

Çeşitli görünümler, renkler ve stil seçenekleri kullanarak projelerin ve görevlerin görselleştirilmesini özelleştirme yeteneği

Süreçleri otomatikleştirmek ve birden fazla uygulamayı bağlamak veya aralarında sorunsuz bir şekilde veri aktarmak için kapsamlı entegrasyonlar

Kullanıcılar için mükemmel yardım kaynakları ve öğreticiler

Görevleri takviminizle senkronize etme ve son teslim tarihlerini takip etme yeteneği

Monday.com'un topluluk odaklı olmasını seviyorum. Uygulama pazarı ve açık API erişimi sayesinde monday.com hesabınızda birçok özel iş yapılabilir. Çok esnek.

Monday.com'un topluluk odaklı olmasını seviyorum. Uygulama pazarı ve açık API erişimi sayesinde, monday.com hesabınızda yapılabilecek birçok özel iş var. Çok esnek.

Monday.com'un dezavantajları

Çok çeşitli özellikler sunmasına rağmen, monday.com hakkındaki çevrimiçi yorumlar, eksikliklerini açıklıyor:

Küçük ölçekli ihtiyaçlar için sınırlı HIPAA uyumluluk seçenekleri

Ek otomasyon özellikleri genellikle ek ücrete tabidir

Farklı görünümlerde verilerin daha iyi sıralanması ve filtrelenmesi için formüller geliştirilebilir

Sohbetler, video klipler ve wikiler projelerinizden ayrıdır

Önceki işimde Monday kullandım. Beğenmedim – çok basit şeyler bile tonlarca uğraşmadan yapılamıyordu.

Önceki işimde Monday kullandım. Beğenmedim – çok basit şeyler bile tonlarca uğraşmadan yapılamıyordu.

Bir başka sıkça dile getirilen şikayet ise platformun gelişmiş raporlama ve otomasyon konusunda sınırlı esnekliği.

En büyük engelim raporlama oldu. Mikro düzeyde izleme için raporlar oluşturmak zor. Tüm rapor görünümleri, zaman takibi veya gruplama gibi işlemler için beklediğim düzeyde detaylandırmaya izin vermiyor.

En büyük engelim raporlama oldu. Mikro düzeyde izleme için raporlar oluşturmak zor. Tüm rapor görünümleri, zaman takibi veya gruplama gibi işlemler için beklediğim ayrıntı düzeyine izin vermiyor.

Bir Reddit kullanıcısı şunları ekliyor

monday. com'un mobil uygulaması, ilk sürümünden bu yana iyileştirilmiş olsa da, hala esneklik açısından yetersizdir.

monday. com'un mobil uygulaması, ilk sürümünden bu yana iyileştirilmiş olsa da, hala esneklik açısından eksiklikler barındırmaktadır.

Monday.com'a alternatif

Monday.com sağlam bir araç olsa da, birçok takım daha eksiksiz bir çözüm arıyor — örneğin, Proje Yönetimi için ClickUp.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görev yönetimi, iş akışı otomasyonu, belgeler, wiki'ler ve takım sohbetini tek bir yerde bir araya getirirken, yerleşik AI destekli araçları daha akıllı çalışmanızı sağlar.

ClickUp'ın Sınırsız planıyla takımlar sınırsız görev, gösterge paneli ve Özel Alanlar elde eder, bu da onu Agile takımlar için güçlü ve uygun maliyetli bir seçim haline getirir.

Kesin ayrıntıları hatırlamıyorum, ancak ikisini de incelemek için oldukça fazla zaman harcadım ve Monday'in içeriğinden çok stiline önem verdiğini düşündüm. ClickUp'tan gerçekten etkilendim.

Kesin ayrıntıları hatırlamıyorum, ancak ikisini de incelemek için oldukça fazla zaman harcadım ve Monday'in içeriğinden çok stiline önem verdiğini düşündüm. ClickUp'tan gerçekten etkilendim.

Monday.com ve ClickUp'ı bir bakışta karşılaştıralım:

Özellik ClickUp monday. com Kullanıcı arayüzü Esnek ve son derece özelleştirilebilir Sezgisel ve görsel olarak çekici Görünümler ve düzenler Listeler, tablolar, Kanban panoları, takvimler, Gantt grafikleri, beyaz tahtalar, zihin haritaları ve daha fazlasını içeren çoklu görünümler gantt, Kanban ve takvim dahil 15'ten fazla görünüm Otomasyon Daha gelişmiş otomasyon, çok adımlı iş akışları ve yapay zeka destekli otomasyonlar Kodsuz otomasyon, ancak gelişmiş özellikler ücretlidir Görev yönetimi Yerleşik sohbet, sesli ve video görüşmeleriyle görevleri ve eşzamansız işleri birbirine bağlı tutun Konuşmalar ve görevler ayrı olarak bulunur ve gerçek zamanlı işbirliği için harici araçlar gerektirir AI özellikleri Herhangi bir ücretli planda kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında entegre AI asistanı (ClickUp Brain); ücretsiz deneme sürümü mevcuttur Görev otomasyonu ve içerik oluşturma için yapay zeka; şu anda Pro ve Enterprise kullanıcıları için beta sürümünde Sprintler Yerleşik sprint yönetimi ve raporlama Yerleşik sprint yönetimi yok İşbirliği Gerçek zamanlı düzenleme, hesap verebilirlik için atanan yorumlar, beyin fırtınası için beyaz tahtalar ve bağlantılı sohbet içeren belgeler Yorum yapma, @bahsetme, paylaşılan panolar. Sorumluluk için atanmış yorum yok Entegrasyonlar 1.000'den fazla yerel uygulama entegrasyonu; Zapier aracılığıyla daha fazlasıyla entegre olur 200'den fazla yerel uygulama entegrasyonu; Zapier aracılığıyla diğer uygulamalarla entegre olur Depolama Ücretsiz plan 100 MB sınırına sahiptir Ücretsiz plan 500 MB dosya depolama alanı sağlar Mobil uygulama Mobil cihazlar için optimize edilmiştir Bazı kullanıcılar sınırlı esneklik bildirmektedir Fiyatlandırma Tüm özelliklere sahip cömert ücretsiz plan Sınırsız: 7 $/kullanıcı İşletme: 12 $/kullanıcı Kurumsal: Özel ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye/çalışma alanı başına 7 $ karşılığında kullanılabilir Temel özelliklere sahip sınırlı ücretsiz plan Temel: 12 $/koltuk, Standart: 14 $/koltuk, Pro: 24 $/koltuk, Enterprise: Özel En uygun Gelişmiş otomasyon ve yapay zeka özelliklerine sahip hepsi bir arada iş yönetimi platformu arayan takımlar İyi otomasyona sahip, görsel olarak sezgisel bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duyan takımlar

Şimdi ClickUp ile monday.com'u daha yakından inceleyelim.

Hedef ve görev yönetimi

ClickUp Görevleri'ni kullanarak karmaşık görevleri parçalara ayırın ve projenizi başarıyla tamamlayın

Başlangıç olarak, ClickUp, ücretsiz plan dahil tüm planlarda alt görevler, kontrol listeleri, zaman takibi ve Gantt grafikleri gibi özelliklerle gelişmiş görev yönetimi sunar. Sohbetinizde veya beyaz tahtalarda gibi çeşitli yerlerden görevler oluşturabilir ve bunları iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

monday. com sezgisel görev oluşturma ve atama sağlar, ancak Gantt grafikleri ve zaman takibi gibi özellikler için daha üst düzey planlar gerektirir.

Kesin ayrıntıları hatırlamıyorum, ancak ikisini de incelemek için oldukça fazla zaman harcadım ve Monday'in içeriğinden çok stiline önem verdiğini düşündüm. ClickUp'tan gerçekten etkilendim.

Kesin ayrıntıları hatırlamıyorum, ancak ikisini de incelemek için oldukça fazla zaman harcadım ve Monday'in içeriğinden çok stiline önem verdiğini düşündüm. ClickUp'tan gerçekten etkilendim.

ClickUp'ta, özelleştirilebilir listeler ve panolar kullanarak görevleri kolayca düzenleyebilir, öncelik veya duruma göre sıralayabilirsiniz. Karmaşık görevler, netlik için alt görevlere ve kontrol listelerine ayrılır. Her şeyin doğru sırayla yapılmasını sağlamak için görev önceliklerini ve bağımlılıkları ayarlayın. Görevleri birden fazla takım üyesine atamak, paylaşılan sahiplik ve hesap verebilirlik oluşturmaya yardımcı olur.

Ayrıca, yorumlar ve bahsetmeler yoluyla görevlerdeki önemli bilgileri iletebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp, görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmenizi sağlayan arama, filtreler, etkinlik akışı ve bildirimler ile mükemmel görünürlük sunar.

Monday.com ile karşılaştırıldığında, ClickUp sadece bir görev yönetim aracı olmaktan öte, kapsamlı bir verimlilik platformudur. Gizli ve ortak görevler oluşturabilme özelliği, çok yönlülüğünü artırır.

ClickUp Hedefleri, proje yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sunarak takımların net, eyleme geçirilebilir hedefler belirlemesine ve bunları hassas bir şekilde izlemesine yardımcı olur.

ClickUp ile takımınız için eyleme geçirilebilir hedefler oluşturun ve yönetin

OKR, sprint veya puan kartları gibi çerçeveler kullanarak vizyonunuzla uyumlu üst düzey hedefler belirleyin. Hedefleri görevler, sayısal dönüm noktaları veya doğru/yanlış sonuçlar gibi belirli, ölçülebilir hedefler halinde bölebilirsiniz. ClickUp ayrıca, hedeflerin gerçekleştirilmesini görsel olarak izlemek için dinamik ilerleme çubukları ile gerçek zamanlı ilerleme izleme özelliği sunar.

ClickUp tam kapsamlı bir özellik sunarken, Monday.com hedefler için basit bir bileşen kullanır. Ayrıca, her tür hedefi ayarlamak için ayrıntılı şablonlar sunar, ancak ClickUp'ın ayrıntılı izleme, OKR sunumu ve derin özelleştirme özelliklerine kıyasla çok daha temel bir alternatiftir.

Basit bir örnek olarak, monday.com'da Hedef bileşenini kullanmak için panonuza bir Sayılar Sütunu eklemeniz ve anahtar metriklerle doldurmanız gerekir. ClickUp'ta dört tür hedef (Sayı, Doğru/Yanlış, Para Birimi ve Görev) bulunurken, sayısal olmayan değerleri izlemek zordur.

Belge işbirliği ve yönetimi

ClickUp Belgeleri, yol haritalarından bilgi tabanlarına kadar çeşitli ihtiyaçlar için iç içe sayfalar, şablonlar ve stil seçenekleriyle çok yönlü belgeler ve wiki'ler oluşturmanıza olanak tanır. İşbirliğine dayalı bir not alma uygulaması gibi çalışan ve henüz şirket bilgilerini bir wiki'de düzenlemenize izin vermeyen monday.com'un Workdocs'undan farklı olarak, ClickUp'ın Belgeleri, merkezi bilgi tabanınızı veya tek bir bilgi kaynağını oluşturmak için kullanılabilir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm takım bilgilerini ortak bir alanda saklayın

Otomasyonlar

Monday.com özel bir otomasyon oluşturucu sağlarken, öncelikle basit otomasyon senaryolarına odaklanır. Kullanıcılar önceden tanımlanmış tetikleyiciler ve eylemler seçerek otomasyonlar oluşturabilir, ancak platform ClickUp ile aynı düzeyde karmaşıklık ve özelleştirmeyi desteklemeyebilir.

Ayrıca, monday.com'daki otomasyonlar daha yüksek seviyeli planlarda ücretlidir, oysa ClickUp, ücretsiz plan dahil tüm planlarda özel bir otomasyon oluşturucu sunar.

AI kullanarak ClickUp'ta doğal dil otomasyonları oluşturun

Bonus: ClickUp, ClickUp Brain'in yapay zeka yardımıyla doğal dilde otomasyonlar oluşturmanıza da olanak tanır!

AI yetenekleri

Hem ClickUp hem de monday.com, görevleri özetlemek ve eylem öğeleri oluşturmak için AI özellikleri sunar, ancak ClickUp, ClickUp Brain ile bunu daha da ileriye taşır. ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı her şeyden anında, bağlam tabanlı yanıtlar sağlar, verileri analiz ederek sorunları tahmin eder ve projeleriniz hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunar.

ClickUp'ın güçlü AI ajanları, riskleri tahmin etmenize ve değişikliklere uyum sağlamanıza, sohbet konularınızdan otomatik olarak görevler oluşturmanıza, bunları projelere bağlamanıza, sizin için standup raporları yazmanıza, otomatik iş akışları oluşturmanıza ve hatta PRD'lerden pazarlama kampanyalarına kadar birçok kullanım durumu için içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile proje güncellemelerini özetleyin ve kişisel standup'lar yazın

Ayrıca, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box ve daha fazlası gibi bağlantılı uygulamalarda ihtiyacınız olanı hızla bulur.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Monday, haftalık verimlilikte zayıf halka olarak öne çıkıyor (kelime oyunu kasıtlı değildir). Çalışanların %35'i pazartesi gününü en verimsiz gün olarak belirtiyor. Bu düşüş, pazartesi sabahları güncellemeleri ve haftalık öncelikleri takip etmek için harcanan zaman ve enerjiye bağlanabilir. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama size bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, tüm önemli güncellemeleri ve öncelikleri saniyeler içinde size "aktarabilir". Ayrıca, entegre uygulamalar dahil işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile arayabilirsiniz. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile kuruluşunuz için ortak bir referans noktası oluşturmak çok kolay! 💁

Şablonlar

ClickUp'ın bir diğer gücü, yazılım geliştirmeden dijital pazarlama kampanyalarına kadar her şeyi kapsayan geniş bir yelpazede özelleştirilebilir proje yönetimi şablonları sunmasıdır. Bu şablonlar, önceden tanımlanmış görevler, durumlar ve iş akışları ile birlikte gelir ve takımların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, iş akışınız için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak, projenizin başlangıcından tamamlanmasına kadar takımınızı yönlendirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile mevcut çerçeveyi yeniden kullanarak zaman kazanın

Anahtar özellikler şunlardır:

Önceden tanımlanmış durumlar: Şablon, "Açık", "İlerleme" ve "Blok" gibi durumlara sahiptir ve görevlerin ilerlemesini izlemek için net bir yapı sağlar

Görünümler: Kanban panoları, liste görünümleri, takvimler ve daha fazlası gibi seçeneklerle ClickUp'ın Görünümler özelliği, proje verilerini etkili bir şekilde görselleştirmenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur

Özel Alanlar: Çalışma alanınızı özelleştirmek için benzersiz alanlar oluşturun, daha derin içgörüler ve daha iyi Çalışma alanınızı özelleştirmek için benzersiz alanlar oluşturun, daha derin içgörüler ve daha iyi proje yürütme için gerekli bilgileri yakalayın

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilirseniz ne olur? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

Görevleriniz ve konuşmalarınız arasında gerçek bir uyum

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da bizi yavaşlatıyor. ClickUp, projelerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde birleştirerek bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

ClickUp iş yönetimi platformunun bir parçası olan ClickUp Sohbet, takım güncellemelerini doğrudan görevler içinde yönetmenizi sağlar.

Sohbeti görev yönetiminden ayıran monday.com'un aksine, ClickUp Sohbet konuşmaları işlerle sorunsuz bir şekilde birleştirir. Kullanıcıların mesajları doğrudan görevlere dönüştürmelerine, bunları anında atamalarına ve ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır (hepsi aynı sohbet penceresinde).

Konular belirli görevlere bağlanabildiğinden, tartışmalar eyleme geçirilebilir kalır ve önemli kararların sonsuz bağlam değişiklikleri arasında kaybolmaması sağlanır. Yerleşik sesli ve görüntülü aramalar, AI destekli görev oluşturma ve mobil sohbet ile ClickUp, bağlam değişikliklerini ortadan kaldırarak takımların odaklanmasını ve uyumunu sağlar.

ClickUp Sohbeti'ni kullanarak projeyle ilgili konuşmaları anında kolaylaştırın

ClickUp Gelen Kutusu, tüm proje iletişimlerini birleştirerek önemli mesajlara ve güncellemelere kolayca erişilebilmesini sağlar ve takım etkileşimlerinde netlik ve verimliliği artırır. Buna karşılık, Monday.com güncellemeleri vurgulamak için bildirimler kullanır ve bu bildirimler diğer uyarılar arasında kolayca kaybolabilir

ClickUp Gelen Kutusu'nu kullanarak tüm projeyle ilgili iletişimleri tek bir kaynakta kaydedin

ClickUp 1.000'den fazla entegrasyon sunarken, monday.com 200'den fazla entegrasyon sunar. Bu da ClickUp'ı ekosisteminize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ideal araç haline getirir.

ClickUp Entegrasyonları, Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom ve Microsoft Teams gibi popüler platformlarla bağlantı kurar. Bu entegrasyonlar, takımların iş akışlarını merkezileştirmesine, bağlam değiştirmeyi en aza indirmesine ve veri silolarını ortadan kaldırmasına olanak tanır.

ClickUp Entegrasyonları ile proje ekosisteminizdeki tüm araçlarla entegre olun

Takımınız için doğru seçimi yapmaktan hala emin değil misiniz?

Kullanıcılarımızdan Winser Espinal, diğer proje yönetimi yazılımlarını denedikten sonra ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp'a bayıldım, Monday veya Asana'ya benziyor ama daha iyi. Şaka yapmıyorum, uygulama olmadan yapmam gereken milyonlarca şeyi takip etmek konusunda hiç profesyonel değilim, bu yüzden performansımda gözle görülür bir değişiklik görmek beni çok mutlu etti.

ClickUp'a bayıldım, Monday veya Asana'ya benziyor ama daha iyi. Şaka yapmıyorum, uygulama olmadan yapmam gereken milyonlarca şeyi takip etmek konusunda hiç profesyonel değilim, bu yüzden performansımda gözle görülür bir değişiklik görmek beni çok mutlu etti.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp: İhtiyacınız Olan Tek Proje Yönetimi Yazılımı

Herhangi bir takımın etkinliği büyük ölçüde kullandıkları proje yönetimi platformlarına bağlıdır. Monday.com şık ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, ClickUp monday.com'un sunamadığı esneklik ve entegrasyonlar sunar.

Özellik eksikliklerini gidermek için başka proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyabilen Monday.com'un aksine, tüm proje etkileşimlerini tek bir platformda merkezileştirerek, birden fazla araç kullanmanın sıklıkla yol açtığı karışıklığı ortadan kaldırır.

🧠Eğlenceli Bilgi: ClickUp kullanan müşterilerin %40,9'u, geçiş yaptıklarından bu yana teknoloji yığınlarından 3 veya daha fazla aracı kaldırdı!

Görevleri yönetiyor, belgeler üzerinde işbirliği yapıyor, iş akışlarını otomatikleştiriyor veya takımınızla iletişim kuruyor olun, ClickUp karmaşık projeleri yönetmek ve takımınızın verimliliğini korumak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir.

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