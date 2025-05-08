2025'in Windows ve Mac için en iyi 8 AI dosya düzenleyicisi

Dosyaları yönetmek çok zor olabilir ve dağınık klasör yapıları da bu işi zorlaştırır. Neyse ki, daha akıllı bir yol var.
AI Dosya Düzenleyiciyi deneyin — düzensiz bir hayattan kurtulmak için dijital asistanınız.
Bu araçlar, dosyalarınızı içerik veya türe göre analiz edebilir, sıralayabilir ve kategorilere ayırabilir, böylece ihtiyacınız olanı saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olur.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi AI dosya düzenleyicileri için seçimlerimiz:
- ClickUp (Belge oluşturma, düzenleme ve işbirliği için en iyisi)
- Google Drive (Sorunsuz bulut tabanlı dosya yönetimi için en iyisi)
- Microsoft OneDrive (Yerleşik işbirliği özelliği ile bulut depolama için en iyisi)
- Dropbox (Basit dosya paylaşımı ve yedekleme için en iyisi)
- Butler AI ile Trello (Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla takım işbirliği için en iyisi)
- Evernote (Gelişmiş düzenleme özelliği ile not almak için en iyisi)
- M-Files (Meta veri odaklı dosya düzenleme için en iyisi)
- Zoho WorkDrive (Takım işbirliği ve esnek dosya paylaşımı için en iyisi)
Bir AI dosya düzenleyicide nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru AI dosya düzenleyicisini seçmek, deneyiminizin belirleyici anıdır. Verimli, akıllı ve en önemlisi hayatınızı daha kolay hale getirmeli, daha karmaşık hale getirmemelidir.
Peki, hangi özelliklere öncelik vermelisiniz? İşte kontrol listeniz:
- Gelişmiş içerik analizi: Metinleri, meta verileri ve görüntüleri analiz ederek dosyaları anahtar kelimelere, konulara veya proje adlarına göre akıllıca kategorize eder
- Dinamik klasör oluşturma: Gelen dosya içeriğine göre otomatik olarak klasörler oluşturarak manuel çabayı ortadan kaldırır
- Özelleştirilebilir etiketleme: Kullanıcıların daha iyi arama ve özel düzenleme için kişiselleştirilmiş etiketler eklemesine olanak tanır
- Sezgisel kullanıcı arayüzü: Dosyaları stressiz bir şekilde düzenlemek için sürükle ve bırak işlevine sahip kullanıcı dostu bir tasarım sunar
- Öğrenme yeteneği: Kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlar, zaman içinde dosya kategorizasyonunu iyileştirerek daha akıllı bir organizasyon sağlar
- İnceleme ve ayarlama seçenekleri: Kullanıcıların AI önerilerini inceleyip düzenleyerek dosyaların doğru yere yerleştirilmesini sağlar
- Mevcut sistemlerle entegrasyon: Google Drive ve OneDrive gibi bulut platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak mevcut iş akışlarını destekler
Ayrıca okuyun: Mac'te Dosya ve Klasörleri Düzenlemenin Yolları
En İyi 8 AI Dosya Düzenleyici Aracı
Minimalizm, yani daha azıyla yaşamayı ve bunu sevmeyi öğreten sanatı duymuşsunuzdur.
Peki ya "dijital minimalizm"? İnsanların %80'inden fazlası dağınıklıkla bağlantılı stres ve kaygı yaşadığını bildirirken, bu da aynı derecede önemli.
Dijital minimalizm, sizin için gerçekten önemli olan şeylere alan yaratır: verimli iş akışları, daha iyi odaklanma ve anlamlı dijital etkileşim. Dağınıklıktan kurtulmaya hazırsanız, işte denenmiş ve test edilmiş en iyi 8 AI dosya düzenleyicisinin listesi:
1. ClickUp (Belge oluşturma, düzenleme ve işbirliği için en iyisi)
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
ClickUp'ın yapay zeka destekli dosya düzenleyici ve belge işbirliği yazılımı, tüm belgeleri tek bir platformda oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Bu sadece zaman kazanmak değil, verimliliğinizi artırmak demektir
ClickUp Belgeleri: İşbirliği artık çok kolay
ClickUp Belgeleri ile şunları yapabilirsiniz:
- Satır içi yorumlar kullanarak takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Değişiklikleri izleyin ve gerektiğinde önceki sürümlerine geri dönün
- Proje belgeleri içinde sorunsuz gezinmek için ilgili belgeleri birbirine bağlayın
Anlaşılır bir hiyerarşi
Ayrıca okuyun: ClickUp'ta Hiyerarşinizi Ayarlamak için En İyi Uygulamalar
ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi, büyük resmi gözden kaçırmadan düzenli kalmanıza yardımcı olur.
Hiyerarşi, ClickUp'ın temel organizasyon yapısıdır ve iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Çoğu takım için, bir takımın veya departmanın kendi Alanına sahip olmasını öneririz. Takım Alanı içinde, tüm projeler bir Klasör içinde olmalı ve her proje bir Liste olarak temsil edilmelidir. Her projeyi tamamlamak için gereken tüm görevler, ilgili proje listesinde bulunur.
Bu temel organizasyon, projeleri görsel olarak ayırırken proje yöneticilerine tüm projeler üzerinde görünürlük sağlar, ancak takımınızın hiyerarşisi boyutuna göre farklı görünebilir.
ClickUp AI ile daha akıllı dosya yönetimi
AI özelliği olan ClickUp Brain, iş yapma şeklinizi tamamen değiştirir:
- Bağlantılı Arama : Bu özellik, Google Drive veya Dropbox gibi entegre platformlardan bile belgeleri anında geri getirmenize yardımcı olur. Geçen haftaki sunumu mu arıyorsunuz? Çok kolay
- AI destekli kategorizasyon: Dosyalar türüne, içeriğine veya anahtar kelimelere göre otomatik olarak sıralanır, böylece saatlerce süren manuel çabadan tasarruf edersiniz
- Gelişmiş belge inceleme: AI tarafından oluşturulan özetler, anahtar noktaları vurgular ve sizin ve takımınızın eyleme geçirilebilir içgörülere odaklanmanıza yardımcı olur
Otomasyon imdadınıza yetişiyor
100'den fazla ClickUp Otomasyonu ile platform, gereksiz işleri ortadan kaldırır:
- Dosyalar yüklendiğinde görevler otomatik olarak atanır
- Görevler ilerledikçe durum güncellemeleri otomatik olarak yapılır
- Hatırlatıcılar, hiçbir son tarihin kaçırılmamasını sağlar
Entegrasyon dostu
En iyi yanı ne mi? ClickUp'ı Google Drive, Dropbox ve OneDrive'a bağlayarak platformlar arasında sorunsuz bir organizasyon sağlayabilirsiniz.
🎖️ Başarıya Giden Yol
ClickUp Otomasyonlarını benimseyerek LuLu Press, çalışan başına günde ortalama 1 saat tasarruf etti ve iş verimliliğinde %12 artış sağladı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İşbirliği için ClickUp Belgeleri: Satır içi yorumlar ve sürüm izleme ile belgeler oluşturun, paylaşın ve bağlantılandırın
- Düzenli hiyerarşi: Dosyaları yapılandırmak için Çalışma Alanları, Klasörler ve Listeler kullanın
- Gelişmiş arama: Google Drive ve Dropbox'ta bile dosyaları anında bulun
- AI destekli dosya yönetimi: Dosyaları otomatik olarak sıralayın ve AI tarafından oluşturulan özetleri alın
- Otomasyon: 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon seçeneği ile iş akışlarını basitleştirin
- Sorunsuz entegrasyonlar: Google Drive, Dropbox ve OneDrive'ı zahmetsizce bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi: Yeni kullanıcıların özellikleri keşfetmek için zamana ihtiyacı olabilir
- Mobil uygulama sınırlamaları: Masaüstü sürümü kadar sorunsuz veya zengin özelliklere sahip değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5,0 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (4.000'den fazla yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Akıcı iş akışlarına ve organize işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar.
💡 Profesyonel İpucu: Verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz? Daha düzenli ve verimli bir çalışma alanı oluşturmak için Dijital Düzenleme Kılavuzumuza göz atın!
2. Google Drive (Sorunsuz bulut tabanlı dosya yönetimi için en iyisi)
Google Drive, bulut depolama alanında herkesin bildiği bir isimdir ve basitlik ile gücü bir araya getirerek dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği platform haline gelmiştir.
Google Drive, makine öğrenimini kullanarak kullanıcı sorgularına göre belgeleri tanımlayan ve bulan Akıllı Arama gibi özellikler aracılığıyla dosya düzenlemeyi geliştirmek için yapay zeka kullanır. Google Dokümanlar ve E-Tablolar ile entegrasyonu, gerçek zamanlı işbirliği ve dosyaların otomatik olarak kategorize edilmesini sağlar.
AI destekli öneriler, dosya paylaşımını ve düzenlemeyi kolaylaştırarak kullanıcıların dijital çalışma alanlarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar.
☕ Kullanıcıların Görüşleri: Kullanıcılar, Gmail hesabı olan herkesle kolay paylaşım sağlayan Google Drive'ın işbirliği özelliklerini çok seviyor.
Google Drive'ın en iyi özellikleri
- Klasör ve alt klasör düzenleme: Kolay gezinme ve dosyalara hızlı erişim için belge klasörleri ve indirme klasörleri gibi klasörler ve alt klasörler ile basit bir yapı oluşturun
- Sorunsuz işbirliği: Paylaşılan dosya ve klasörlerle gerçek zamanlı olarak çalışın, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme ve yorum yapmasına olanak tanıyın
- Gelişmiş arama: Google'ın güçlü arama özelliklerini kullanarak dosyaları ada, türe ve hatta içeriğe göre bulun
- Renk kodlamasına göre düzenlenmiş klasörler: Projeleri ve dosya türlerini görsel olarak ayırt etmek için renkleri özelleştirerek benzersiz bir klasör sistemi oluşturun
- Google Çalışma Alanı ile entegrasyon: Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve diğer Google hizmetleriyle zahmetsiz senkronizasyon
Google Drive sınırlamaları
- İnternet bağımlılığı: Çevrimdışı düzenleme mümkündür, ancak güncellemelerin senkronizasyonu için internet bağlantısı gerekir
- Depolama sınırları: Ücretsiz hesaplar 15 GB ile sınırlıdır ve 750 GB günlük yükleme sınırı, daha büyük projeler için kısıtlayıcı olabilir
- Veri gizliliği endişeleri: Google'ın politikaları, hassas bilgileri işleyen kullanıcılar için uygun olmayabilecek bir düzeyde veri taramasına izin vermektedir
Google Drive fiyatlandırması
- Ücretsiz: 15 GB depolama alanı
- Temel: 100 GB için aylık 1,99 $
- Standart: 2 TB için kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: 5 TB için kullanıcı başına aylık 18 $
Google Drive puanları ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (27.000'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (42.500+) (Google Drive'ı içeren Google Çalışma Alanı için)
✨ İdeal kullanım alanları: Basit bulut depolamaya öncelik veren bireyler ve takımlar.
Ayrıca okuyun: Google Drive'ı düzenleme
3. Microsoft OneDrive (Yerleşik işbirliği özelliği ile bulut depolama için en iyisi)
Microsoft OneDrive, Office paketiyle kolay entegrasyon sunan Microsoft ekosisteminin başrol oyuncusudur.
Microsoft OneDrive, AI algoritmalarını kullanarak dosyaları içeriğine göre otomatik olarak etiketler ve kategorize eder, böylece kullanıcılar akıllı arama özellikleri sayesinde belgeleri hızlı bir şekilde bulabilir.
Fotoğraf ve Belge özellikleri, otomatik sıralama için AI'dan yararlanırken, Microsoft 365 ile entegrasyon, işbirliği ve organizasyon için akıllı öneriler sunarak verimliliği artırır.
☕ Kullanıcıların Görüşleri: Kullanıcılar, Microsoft OneDrive'ı Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olması, dosyaları güvende tutması ve takımlar için işbirliğini daha kolay ve verimli hale getirmesi nedeniyle seviyor.
Microsoft OneDrive'ın en iyi özellikleri
- Entegre dosya yönetimi: Dosyaları cihazlar arasında zahmetsizce senkronize edin ve Office paketi üzerinden erişerek işbirliğini geliştirin
- Sürüm geçmişi: Dosyaların önceki sürümlerini geri yükleyerek değişiklikleri kurtarın veya hataları kolayca düzeltin
- Silinen dosyalar için geri dönüşüm kutusu: Yanlışlıkla silinen dosyaları 93 gün içinde (veya yönetici ayarlarına göre daha uzun süre) geri alın
- Görünüm keşfi: Erişim izinlerinize göre özelleştirilmiş son etkinliklere veya paylaşılan içeriğe göre dosyaları kolayca bulun
- Güvenli dosya paylaşımı: Ek güvenlik için belirli izinler ve son kullanma tarihleri ile dosya paylaşın
Microsoft OneDrive sınırlamaları
- Gizlilik endişeleri: Şifrelenmiş olmasına rağmen, Microsoft şifre çözme anahtarlarını elinde tutar ve bu da mutlak gizlilik konusunda soru işaretleri yaratır
- Senkronizasyon sınırlamaları: Dosya yolu uzunlukları ve karakter kısıtlamaları, karmaşık klasör yapılarına sahip kullanıcılar için zorluklar yaratabilir
- Yedekleme ile karıştırılabilir: OneDrive dosyaları senkronize eder, ancak gerçek bir yedekleme çözümü değildir ve bu da kritik veriler için risk oluşturabilir
Microsoft OneDrive fiyatlandırması
- Microsoft 365 Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 9,99 $ veya yıllık 99,99 $, kullanıcı başına 1 TB depolama alanı
- Microsoft 365 Personal: 1 TB depolama alanı için aylık 6,99 $ veya yıllık 69,99 $
- Microsoft 365 Basic: 1,99 $/ay veya 19,99 $/yıl, 100 GB depolama alanı
- OneDrive for Business (Plan 1): Kullanıcı başına 1 TB için 5 $/kullanıcı/ay
Microsoft OneDrive puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (9.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Microsoft ekosistemine derinlemesine entegre olmuş profesyoneller.
Ayrıca okuyun: Kullanıcı Kılavuzlarını ve Garantileri Nasıl Düzenleyebilirsiniz?
4. Dropbox (Basit dosya paylaşımı ve yedekleme için en iyisi)
Dropbox, 2007 yılından bu yana bulut depolama dünyasının vazgeçilmezlerinden biri olarak yeni dosyaları paylaşmak, yönetmek ve silmek için basit ve etkili bir yol sunuyor.
Dropbox, yerel depolama ve bulut dosyalarını akıllıca yöneten Akıllı Senkronizasyon gibi özelliklerle dosya düzenlemeyi kolaylaştırmak için AI'dan yararlanır ve cihazları karmaşık hale getirmeden içeriğe erişimi kolaylaştırır.
Güçlü arama fonksiyonu, makine öğrenimini kullanarak ilgili dosyaları tanır ve önerir, Dropbox Paper aracı ise AI'yı entegre ederek kullanıcıların etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve projeleri düzenlemesine yardımcı olur, böylece sorunsuz bir iş akışı sağlar.
☕ Kullanıcıların Görüşleri: Kullanıcılar, Dropbox'ın uzun süredir devam eden güvenilirliği, sorunsuz dosya paylaşımı ve platformlar arası erişilebilirliği sayesinde dosyaları yönetmek ve geri yüklemek için kolay bir araç olduğunu belirtiyor.
Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Çapraz platform kullanılabilirliği: Windows, Mac, iOS, Android ve hatta Linux'ta Dropbox'a hiç aksaklık yaşamadan erişin
- Otomatik dosya yedekleme: Verilerinizi korumak için buluta kesintisiz ve sürekli dosya yedeklemelerinin keyfini çıkarın
- Çevrimdışı erişim: Ücretli kullanıcılar dosyalarına çevrimdışı olarak erişebilir, bu da bağlantının zayıf olduğu alanlar için idealdir
- Dijital imza desteği: Belgeleri doğrudan Dropbox içinde elektronik olarak imzalayın (ek ücret karşılığında kullanılabilir)
- Dropbox Paper ile işbirliği: Sürüm kontrolü ve düzenleme özellikleriyle belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın
Dropbox sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz depolama: Sadece 2 GB ücretsiz depolama alanı sunar, bu da rakiplerine kıyasla yetersizdir
- Güvenlik endişeleri: Sıfır bilgi şifreleme özelliği bulunmadığından, bazı kullanıcılar gizlilik konusunda endişeli olabilir
- Yetersiz arama özellikleri: Meta veri tabanlı arama yapılamaması, büyük depolarda dosyaları bulmayı zorlaştırır
- Takımlar için pahalı: Fiyatlar, özellikle birden fazla kullanıcısı olan işletmeler için hızla artabilir
Dropbox fiyatlandırması
- Artı: 2 TB için aylık 9,99 $ (1 kullanıcı)
- Essentials: 3 TB için aylık 16,58 $ (1 kullanıcı)
- İş: 9 TB'den başlayan fiyatlarla kullanıcı başına aylık 15 $ (en az 3 kullanıcı)
- Business Plus: 15 TB'den başlayan fiyatlarla kullanıcı başına aylık 24 $ (en az 3 kullanıcı)
Dropbox puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (28.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Basit dosya paylaşımı ve güvenli yedekleme isteyen kullanıcılar.
5. Butler AI ile Trello (Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla takım işbirliği için en iyisi)
Trello, proje organizasyonunda kendine bir yer edinmiş görsel bir görev yönetim aracıdır.
Butler AI'yı ekleyin ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldıran, sizin ve takımınızın en önemli şeye, yani asıl işe odaklanmanızı sağlayan otomatik bir güç merkezi elde edin.
☕ Kullanıcıların Görüşleri: Kullanıcılar Trello'yu kullanımı kolay olması, özel iş akışları oluşturmaya olanak sağlaması ve görev yönetimi ile takım işbirliğini zahmetsiz hale getirmesi ve tüm bunların yararlı destek ile desteklenmesi nedeniyle takdir ediyor.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Görsel görev organizasyonu: Sürükle ve bırak özelliği ile kolayca yönetilebilen panolar, listeler ve kartlarla görevleri yönetin
- Butler AI otomasyonu : Kodlama gerektirmeden kartları taşıma, görevleri atama ve son teslim tarihlerini ayarlama gibi eylemleri otomatikleştirin
- Özel görünümler: Takvim, Zaman Çizelgesi, Gösterge Paneli ve daha fazlası arasında geçiş yaparak projelerinizi çeşitli şekillerde görselleştirin
- Power-Up entegrasyonları: Slack, Google Drive ve Jira gibi araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarınızı merkezileştirin
- İşbirliği artık çok kolay: Görevleri atayın, panoları paylaşın ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurun — hepsi gerçek zamanlı olarak
Trello sınırlamaları
- Temel analitik: Raporlama özellikleri diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlıdır
- Büyük projeler için dağınık panolar: Görevler arttıkça panoları yönetmek zorlaşabilir
- Gelişmiş özellikler yükseltme gerektirir: Gantt grafikleri gibi birçok premium özellik, güçlendirme veya daha üst düzey planlar gerektirir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $/ay
- Standart: 5 $/kullanıcı/ay
- Premium: 10 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Proje yönetiminde iş akışlarını otomatikleştiren takımlar.
Ayrıca okuyun: Kurumsal İçerik Yönetimi için En İyi 10 Box Alternatifi
6. Evernote (Gelişmiş düzenleme özelliği ile not almak için en iyisi)
Evernote, düzenli, ayrıntılı ve erişilebilir bilgilere öncelik veren kullanıcılar için sofistike bir not alma uygulaması olarak öne çıkıyor.
Güçlü özellikleri ve sezgisel tasarımı, kişisel ve profesyonel kullanım için idealdir. Kullanıcılar, notlarını yazmak, düzenlemek ve paylaşmak için yerel AI işlevlerini kullanabilir.
☕ Kullanıcıların Görüşleri: Kullanıcılar, Evernote'un notları verimli bir şekilde birleştirme ve düzenleme özelliğini seviyor. Bu özellik, etkinlikleri izlemeyi, projeleri yönetmeyi ve iyi yapılandırılmış not defterleri ve etiketlerle takımların uyum içinde çalışmasını kolaylaştırıyor.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Gelişmiş arama özellikleri: Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliğini kullanarak görüntüler, PDF'ler ve taranmış belgeler içindeki metinleri arayın
- Not defteri yığınları ve etiketler: İş akışınıza göre uyarlanmış esnek bir not defteri, yığın ve etiket sistemi ile notlarınızı düzenleyin
- Özelleştirilebilir gösterge paneli: Ücretli planlar, kişiselleştirilmiş bir ana ekran deneyimi için bileşen özelleştirmeye izin verir
- Çapraz platform senkronizasyonu: Masaüstü bilgisayarlardan mobil uygulamalara kadar birden fazla cihazdan notlarınıza erişin ve her zaman senkronize olmayı sağlayın
- Belge tarama ve dijitalleştirme: Fiziksel belgeleri doğrudan uygulama içinde aranabilir, dijitalleştirilmiş dosyalara dönüştürün
Evernote sınırlamaları
- Premium özellikler için yüksek fiyatlar: Gelişmiş işlevler, rakiplere göre daha pahalı olan ücretli planlarla sınırlıdır
- Ücretsiz planlarda cihaz senkronizasyonu sınırlamaları: Ücretsiz kullanıcılar yalnızca iki cihazı senkronize edebilir
- Arayüz güncellemeleri görüşleri ikiye böldü: Son tasarım değişiklikleri, uzun süredir kullanıcılar arasında memnuniyetsizliğe neden oldu
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $/ay – İki cihaz senkronizasyonu, 60 MB yükleme, sınırlı özellikler
- Kişisel: 10,83 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: 14,17 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takımlar: 20,83 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.200'den fazla yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Gelişmiş not alma özelliklerine ihtiyaç duyan, detay odaklı kullanıcılar.
Düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin: Dosya ve Klasörleri Düzenleme: Ş Akışınızı İyileştirme Stratejileri
7. M-Files (Meta veri odaklı dosya düzenleme için en iyisi)
M-Files, bir belge yönetim sistemini AI'nın gücüyle birleştirdiğinizde elde edeceğiniz sonuçların bir örneğidir. Dağınık dijital dosyalarınızı alır, meta verilerle etiketler ve erişilebilir, düzenli bir deneyim sunmak için düzenler.
Klasörlerin içinde boğuluyor ya da bir belgenin "en son sürümünü" arıyorsanız, M-Files size destek olur.
☕ Kullanıcıların Görüşü: M-Files, iş akışlarını basitleştirerek, görevlerde takım işbirliğini geliştirerek ve özelleştirilebilir izin özellikleriyle belge güvenliğini sağlayarak kullanıcıları kendine hayran bırakıyor.
M-Files'ın en iyi özellikleri
- Meta veriye dayalı dosya düzenleme: Klasörleri unutun — M-Files, belgeleri müşteri adları, tarihler ve durumlar gibi meta verilerle etiketler, böylece hızlı arama ile her şeyi bulabilirsiniz
- Ş Akışı otomasyonu: Görevleri atayan, paydaşları bilgilendiren ve hiçbir şeyin askıda kalmamasını sağlayan araçlarla belge yaşam döngülerini otomatikleştirin
- Sürüm kontrolü: Her belgenin tek bir kesin sürümünü saklayarak, yinelemeleri ortadan kaldırın ve sürüm karışıklıklarını önleyin
- Optik karakter tanıma (OCR): Taranmış belgelerin içinde bile belirli metinleri arayarak arşivlerinizi Google kadar aranabilir hale getirin
- Basit entegrasyonlar: Microsoft Teams, Salesforce ve DocuSign gibi araçlarla sorunsuz senkronizasyon sağlayarak iş akışınızı kolaylaştırın
M-Files sınırlamaları
- Meta veri etiketleme için öğrenme eğrisi: Geleneksel kullanıcılar, meta veri öncelikli sisteme uyum sağlamakta zorlanabilir
- Hız sorunları: Daha büyük dosyalar veya daha yüksek kullanım hacimleri bazen platformun yavaşlamasına neden olabilir
- Özel fiyatlandırma: Fiyatlandırma şeffaf değildir, bu da bütçe planlaması yapıyorsanız sorun yaratabilir
M-Files fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
M-Files puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (190+ yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Meta veri odaklı, belge ağırlıklı iş akışlarını yöneten işler.
Ayrıca okuyun: Belge Yönetimi İş Akışını Optimize Etme: Organizasyonu Güçlendirmek için En İyi Uygulamalar
8. Zoho WorkDrive (Takım işbirliği ve esnek dosya paylaşımı için en iyisi)
İster üç çalışanı olan bir startup işletiyor ister binlerce çalışanı olan büyük bir şirketi yönetiyor olun, Zoho WorkDrive modern işyerleri için tasarlanmıştır.
Paylaşılan klasörler, özelleştirilebilir erişim denetimleri ve yerleşik bir ofis paketi gibi takım odaklı özelliklerle, takımınızın projeleri sorunsuz bir şekilde ilerletmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlar.
Ayrıca, cihazlar arasında zahmetsizce senkronizasyon sağlar, böylece istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz — evet, en sevdiğiniz kahve dükkanında bile.
☕ Kullanıcıların Görüşleri: Zoho WorkDrive, kullanıcı dostu tasarımı, güçlü veri koruması ve etkili işbirliği araçlarıyla kullanıcılar tarafından beğenilmektedir.
Zoho WorkDrive En İyi Özellikler
- Takım klasörleri: Rol tabanlı izinler, gerçek zamanlı güncellemeler ve yeni etkinlikleri takip etmek için "okunmamış bölüm" ile takımlar arasında dosyaları zahmetsizce paylaşın
- Yerleşik ofis paketi ve uygulamalar: Writer, Sheet ve Show'u kullanarak WorkDrive çalışma alanınızdan doğrudan şık sunumlar, elektronik tablolar veya sözleşmeler oluşturun
- Güvenli harici paylaşım: Paylaşılan bağlantıları şifreler, son kullanma tarihleri ve indirme sınırları ile koruyun. Ayrıca, daha fazla kontrol için görünümleri ve indirmeleri izleyin
- Delege yönetici yetkileri: Takım yöneticileri, yönetici rollerini atayarak iş yükünü paylaşabilir ve tek bir kişiye aşırı yük bindirmeden sorunsuz bir çalışma ortamı sağlayabilir
- TrueSync masaüstü uygulaması: Birden fazla cihazda dosyaları senkronize edin, çevrimdışı çalışın ve maksimum esneklik için seçici senkronizasyon gerçekleştirin
Zoho WorkDrive Sınırlamaları
- Sıfır bilgi şifreleme yok: Verileriniz tamamen şifrelenmez, ancak yakında kullanıma sunulacak BYOK özelliği daha iyi güvenlik vaat ediyor
- Karmaşık arayüz: Zengin özelliklere sahip kullanıcı arayüzü, ilk kez kullananlar için labirent gibi gelebilir
- Sınırlı gelişmiş senkronizasyon: Henüz blok düzeyinde senkronizasyon veya seçici senkronizasyon seçenekleri yoktur, ancak güncellemeler üzerinde çalışılmaktadır
- Gizli özellikler: "Çöp Kutusu" ve "Paylaşılan Öğeler" gibi önemli araçlara gösterge panelinden kolayca erişilemez
- Dosya yükleme sınırları: Planlar, İş planında dosya başına maksimum 250 GB ile dosya yüklemelerini sınırlar
Zoho WorkDrive Fiyatlandırma
- Başlangıç: 2,50 $/kullanıcı/ay
- Takım: 4,50 $/kullanıcı/ay
- İş: 9 $/kullanıcı/ay
Zoho WorkDrive Puanları ve Yorumları
- G2: 4,3/5 (232 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (59 yorum)
✨ İdeal kullanım alanları: Esnek dosya paylaşım araçlarına ihtiyaç duyan işbirliğine dayalı takımlar.
Ayrıca okuyun: Çevrimiçi Belgeler için En İyi 10 Dosya Paylaşım Yazılımı
Aramayı durdurun — Dosyalarınız ClickUp ile yeni evini buldu
"Organizasyon mükemmellikle ilgili değildir. Verimlilikle ilgilidir. Stresi ve dağınıklığı azaltmak, zaman ve para tasarrufu sağlamak ve genel yaşam kalitenizi iyileştirmek," diyor yazar Christina Scalise.
AI destekli dosya yönetimi ve sezgisel proje hiyerarşisi gibi özelliklerle ClickUp, dosyalarınızı düzenli ve erişilebilir tutar, böylece arama için daha az zaman harcayıp işinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Dijital biriktirme alışkanlığına veda etmeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun ve dosyalarınızı güvence altına alın.