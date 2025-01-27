müşteri Portallarına Sahip En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı 2025

Günümüzde işletmeler, müşteri portalları sunan yazılımlar aracılığıyla doğrudan müşteri katılımına öncelik vermektedir.

Bu platformlar, işletmelerin takımlarının uyum içinde çalışmasını sağlar ve müşterileriyle güven, zamanında geri bildirim ve işbirliğine dayalı bir ilişki kurmalarını destekler.

Bu makale, müşterileri proje iş akışlarına sorunsuz bir şekilde dahil eden en iyi 10 yazılım seçeneğini listelemektedir. Hemen başlayalım ve kuruluşunuz için müşteri portalları içeren en iyi proje yönetimi yazılımını bulmanıza yardımcı olalım!

Müşteri Portalı Yazılımı nedir?

Müşteri portalı yazılımı, işletmelerin müşterileriyle belge, dosya, dijital varlık, bilgi ve mesaj paylaşımına olanak tanıyan güvenli bir çevrimiçi platformdur.

Proje yönetimi sürecinize bir müşteri portalı eklemenin birçok avantajı vardır:

Daha iyi işbirliği ve iletişim: Proje bilgilerinin paylaşılması için merkezi bir konum sayesinde, proje yöneticileri gönderilmesi gereken e-posta ve arama sayısını azaltabilir. Birçok müşteri portalı yazılımı, iletişimi daha da geliştirmek için gerçek zamanlı sohbet ve yorum sistemleri sunar

Geliştirilmiş müşteri etkileşimi: Müşterilerinizin görüş, geri bildirim ve taleplerini özgürce paylaşmalarını teşvik eden sorunsuz bir iletişim ve işbirliği yöntemi sağlar

Artırılmış şeffaflık: Müşterilere gerçek zamanlı proje bilgilerine erişim sağlar

Artırılmış verimlilik: Dosya paylaşımı ve belge yönetimi gibi görevleri otomatikleştirerek zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur

Gelişmiş güvenlik: Dosya ve belgeleri paylaşmak için güvenli bir yol sağlayarak hassas bilgileri korur

Müşterilerinizle iletişimi, işbirliğini ve verimliliği artırmanın bir yolunu arıyorsanız, işbirliği araçları gibi anahtar özelliklere sahip iyi bir müşteri portalı yazılımı bulmak listenizde yer almalıdır.

Proje Yönetimi Yazılımında Müşteri Portalı Avantajları

Müşteri portalı olan bir proje yönetimi yazılımını seçmenin, aşağıdakiler dahil birçok avantajı vardır:

Entegrasyonlar

Güvenlik

Maliyet etkinliği

Kullanım kolaylığı

Müşterilerinizle iletişimi, işbirliğini ve verimliliği artırmak için müşteri yönetimi araçları arıyorsanız, proje yönetimi yazılımınıza bir müşteri portalı entegre etmek harika bir seçenek olabilir.

müşteri Portalı Olan En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, sorunsuz müşteri iletişimi ile takımlar için evrensel bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanıyan müşteri portalı araçlarına sahip güçlü bir platformdur.

Gösterge panelleri, yorumlar, Beyaz Tahtalar ve işbirliği araçları dahil olmak üzere birçok proje yönetimi özelliği sunar. Görevler oluşturabilir, son tarihler belirleyebilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve proje ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Takımınızın güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olacak eksiksiz bir proje yönetimi çözümü ve yazılımı arıyorsanız, ClickUp CRM mükemmel bir seçenektir.

ClickUp, projelerinizin başarısını ölçmenize yardımcı olacak çeşitli raporlama araçları da sunar.

ClickUp yazılım iş araçları son derece özelleştirilebilir ve iş hedeflerinizin, takımınızın ve müşterilerinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ayrıca müşteri portalını yeni müşterileri kazanmak, sözleşmeleri yönetmek ve müşteri desteği sağlamak için de kullanabilirsiniz

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kaynak yönetimi için tamamen özelleştirilebilir

Masaüstü ve mobil erişim sayesinde müşterilerinizle her yerden işbirliği yapabilirsiniz

1.000'den fazla şablon, büyüdükçe özellikler, fonksiyonlar ve araçlar eklemenizi sağlar

ClickUp'ın özelleştirilebilir Müşteri Kaydı Şablonu ile müşteri kaydını kolaylaştırın ve olumlu bir müşteri deneyimi sağlayın

Gösterge panelleri, projelerin ilerlemesini izler, verileri görselleştirir ve bilinçli kararlar almanızı sağlar. Sizin için en önemli bilgileri gösterecek şekilde özelleştirilebilir ve işinizin farklı yönlerini izlemek için birden fazla gösterge paneli oluşturabilirsiniz

Yorumlar, takım üyeleriyle işbirliği yapmak, geri bildirim sağlamak ve soru sormak için kullanılabilir. Yorumları belirli görevlere atayabilir veya @bahsetme ile takım üyelerinin dikkatini çekebilirsiniz

Beyaz tahtalar, işinizi görselleştirmek ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için harika bir yoldur

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.566+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.775+ yorum)

2. Monday

via Monday

Monday, takımların işbirliği yapmasına ve işleri tamamlamasına yardımcı olan bir müşteri portalı içeren bir proje yönetimi yazılımıdır.

Sezgisel ve basit kullanıcı arayüzü ve esnekliği Monday'i öne çıkarır. Birçok Monday alternatifinden farklı olarak, tüm boyut ve sektörlerden takımlar tarafından kullanılabilir.

Monday, uzaktaki müşterilerle çalışan veya hassas bilgileri paylaşması gereken işler için idealdir.

Monday'in en iyi özellikleri

Son derece sezgisel ve kullanıcı dostu platform

Çok sayıda eklenti, şablon ve özelleştirme seçeneği

Büyüdükçe sorunsuzca ölçeklenir

Monday sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformdan gelen günlük e-postaların çok fazla olduğundan şikayet ediyor

Bazı yorumcular, müşteri desteğinin iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Koltuk başına aylık 8 $

Standart : Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2 : X/5 (X+ yorum)

Capterra: X/5 (X+ yorum)

Monday ve Airtable'ın tam karşılaştırmasına göz atın.

3. Zoho

zoho aracılığıyla

Zoho projeleri yazılımı, müşteri portalı özelliğine sahip bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. İşletmelerin proje bilgilerini müşterileriyle güvenli ve düzenli bir ortamda paylaşmasına olanak tanıyan bir proje yönetimi müşteri portalıdır.

Birçok Zoho alternatifinden farklı olarak, platform son derece uygun fiyatlı ve kullanımı kolaydır. Bu, projelerini yönetmek için uygun maliyetli bir yol arayan küçük işletmeler ve takımlar için harika bir seçenek olmasını sağlar.

Zoho'nun en iyi özellikleri

Birçok fonksiyon ve özellik sunar

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama fonksiyonları

Mükemmel müşteri desteği

Zoho sınırlamaları

Ayarlar arasında gezinmek zor olabilir

Bazı yorumcular, entegrasyonların kararsız olduğunu bildirmiştir

Tüm tarayıcılar desteklenmez

Zoho fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (376+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (372+ yorum)

4. Freshdesk

freshdesk aracılığıyla

Freshdesk müşteri portalı yazılımı, müşteri desteğini kolaylaştıran otomasyon ve yapay zeka ile geliştirilmiş bir yardım masası platformu sunar.

B2B, e-ticaret, SaaS veya uzaktan iş gibi işler için özel olarak tasarlanmış bu kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir çözüm, güvenli veri işleme, işbirliği ve mevcut araçlarla kolay entegrasyonu ön plana çıkarır.

Sezgisel bir destek sistemi arayan modern bir kurumsal şirket iseniz, Freshdesk iyi bir seçenek olabilir.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Pazarlama, satış vb. birçok fonksiyonu tek bir platformda birleştirebilirsiniz.

Tek bir merkezi konumda e-postalar, sohbet ve aramalar ile kolay gezinme

Tek bir eksiksiz çözümle iş yükünü basitleştirin

Freshdesk sınırlamaları

Bazı durumlarda, acil sorunlarda bile müşteri yanıtları yavaş olabilir

Özel bir platform oluşturmak için tüm doğru araçları koordine etmek zordur

Özel modüllerde esneklik çok azdır

Freshdesk fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Aylık 15 $

Pro : Aylık 49 $

Enterprise: 79 $/ay

Freshdesk puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.961+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.127+ yorum)

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5. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, Kanban panoları, Gantt grafikleri, zaman takibi ve 400'ün üzerinde entegrasyon içeren hepsi bir arada OKR (hedefler ve anahtar sonuçlar) yönetim aracıdır.

Özel iş akışları, otomatik atama ve otomatik raporlama ile teslimatı optimize eder ve takımın ilerlemesine ilişkin net görünürlük sağlar.

Bazı Wrike alternatifleri daha kolay olabilir, ancak platform, kolayca eşleştirilemeyen görünümler ve entegrasyonlar ile sağlam bir hepsi bir arada çözüm sunar.

Wrike, hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyen takımlar için idealdir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Hepsi bir arada kapsamlı çözüm

Bağımlılık yönetimi için yararlı özellikler

Görevlerin "gözden kaçmasını" önler

Wrike sınırlamaları

Sunucular bazen yavaş çalışabilir

Bazı rakiplerine göre daha az özelleştirilebilir

Bazı kullanıcılar sistemin kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.469+ yorum)

Capterra: 4./5 (2.454+ yorum)

6. Accelo

accelo aracılığıyla

Müşteri projelerini ve iş yüklerini yönetmek, proje sorunlarını proaktif olarak çözmek ve proje durumunuzu net bir şekilde anlamak mı istiyorsunuz? Müşteri iş yönetimi yazılımı Accelo sizin için iyi bir seçim olabilir!

Platform, personel, bütçe ve ilerleme hakkında gerçek zamanlı verilerle projelerin kapsamlı bir görünümünü sunar. Müşteri portalı ise hem işletmeler hem de müşteriler için kullanımı kolaydır. Müşteriler kolayca bilgi bulabilir, destek biletleri oluşturabilir, dosya yükleyebilir ve yorum bırakabilir.

Accelo, ajanslar, danışmanlık firmaları, BT firmaları, pazarlama firmaları ve daha birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Önemli bilgilere kolay ve hızlı erişim

Görevlerden biletlere, kampanyalara ve daha fazlasına kadar her şeyi yönetir

Olağanüstü kullanıcı arayüzü

Accelo sınırlamaları

Retainer anlaşmalarında yaşanan zorluklar nedeniyle Accello bazen kalan saatleri otomatik olarak atamaktadır

Bazı yorumcular ara sıra hata ve işlevsellik sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Sınırlı özelleştirme

Accelo fiyatlandırması

Artı : Kullanıcı başına aylık 24 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 39 $

Paket: Kullanıcı başına aylık 89 $

Accelo puanları ve yorumları

G2 : 404/5 (490+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (159+ yorum)

7. Asana

asana aracılığıyla

Asana, takımların işbirliği yapmasına ve işleri tamamlamasına yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Görev yönetimi, dosya paylaşımı ve iletişim araçları gibi çeşitli özellikler sunar.

Asana ayrıca, işletmelerin proje bilgilerini müşterileriyle güvenli ve düzenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan eksiksiz bir müşteri portalı proje yönetimi özelliğine sahiptir.

Asana alternatifleri arıyorsanız, ClickUp veya Monday'i düşünebilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

İzlemeyi kolaylaştıran temiz, renkli ve sezgisel arayüz

Çok çeşitli entegrasyon seçenekleri

Cömert bir ücretsiz plan sunar

Asana sınırlamaları

Yineleyen görevler için sınırlı fonksiyonlar

Düzgün çalışması için güçlü bir internet bağlantısı gerekir

Ücretsiz sürümden ücretli sürüme yükseltmek için en az 2 lisans satın almanız gerekir

Asana fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.457+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.096+ yorum)

8. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Hesap tablosu yazılımı Smartsheet, takımların tüm işlerini planlamasına, izlemesine, otomatikleştirmesine ve raporlamasına yardımcı olan bulut tabanlı bir iş yürütme platformudur. Güçlü otomasyon araçları, yüksek esneklik ve özelleştirme ile iletişiminizi iyileştirmek için işbirliği özellikleri sunar.

Smartsheet'in müşteri portalı, proje bilgilerini müşterilerle paylaşmak için güvenli ve özelleştirilebilir bir yoldur. Müşterilerin proje zaman çizelgelerini, bütçelerini ve dönüm noktalarını görüntülemelerine, dosya yüklemelerine ve yorum bırakmalarına olanak tanır.

Smartsheet alternatifleri çok daha geniş bir özellik, araç ve otomasyon seçimi sunsa da, işleri basit tutmak isteyen küçük işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Güçlü iletişim özellikleri, kapsamlı iletişim planları oluşturmanıza olanak tanır

Mükemmel otomasyonlar, zaman takibi ve ilerleme raporu özellikleri

İş yüklerini izleme ve önceliklendirme konusunda olağanüstü bir iş çıkarır

Smartsheet sınırlamaları

Birçok kullanıcı, en sorunsuz özelleştirmeleri ve görünümleri bulmakta sorun yaşıyor

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (14.193+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.980+ yorum)

9. Trello

trello aracılığıyla

Trello, proje ve müşteri yönetimine son derece görsel bir yaklaşım sunar. Kanban panosu sistemi, takımların işlerini eğlenceli bir şekilde organize etmelerine ve izlemelerine yardımcı olur.

Son olarak, Trello'nun Power-Ups özelliğini kullanarak panolarınıza müşteri portalı fonksiyonunu ekleyebilirsiniz. Bu amaçla kullanılabilecek bir dizi Power-Up vardır, örneğin Müşteri Portalı Power-Up ve İşbirlikçiler Power-Up.

Trello'nun görsel sadeliğine eşit alternatifler bulmak zordur, ancak her ikisi de Kanban panosu görünümleri sunduğundan Wrike veya ClickUp'ı düşünebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Harika, görsel tasarım ve kullanıcı dostu platform

Yeni başlayanlar için bile kullanımı son derece kolay

Fiyatına göre harika bir fırsat

Trello sınırlamaları

Bazı durumlarda, tasarımı sınırlı olabilir (yan kaydırma olmaması gibi)

Birden fazla proje ve müşteri arasında dengede kalmak, görev yönetimini zorlaştırabilir

Hata yaparsanız bilgileri kolayca kaybedebilirsiniz

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 7,38 $+

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.367+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.691+ yorum)

10. OneDesk

oneDesk aracılığıyla

HelpDesk ve proje yönetimi araçlarının bir kombinasyonunu mu arıyorsunuz? OneDesk Proje Yönetimi Müşteri Portalı, takımların işbirliği yapmasına, ilerlemeyi izlemesine ve sonuçlar sunmasına yardımcı olur.

OneDesk, takımların projeleri baştan sona yönetmelerine, müşteri desteği ve iletişimi sağlamalarına ve ilerlemeyi izleyen ve eğilimleri belirleyen raporlar oluşturmalarına yardımcı olur.

OneDesk bulut tabanlı proje yönetimi yazılımı, internet bağlantısı olan her yerden verilere erişmek isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler için iyi bir seçimdir.

OneDesk'in en iyi özellikleri

Birden fazla özelliği tek bir platformda birleştirir

Kullanımı ve yapılandırması kolay

Tüm proje verilerini düzgün bir şekilde düzenler

OneDesk sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Kurumsal düzeydeki işler için uygun değildir

Ücretsiz sürüm yok

OneDesk fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

OneDesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (31+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (9+ yorum)

Müşteri İşbirliği için Doğru Proje Yönetimi Yazılımını Seçmek

Verimli proje yönetimi takımı işbirliği ve sorunsuz müşteri iletişimi her zamankinden daha önemlidir.

Bu makalede incelediğimiz müşteri portallarına sahip 10 proje yönetimi yazılımı, 2023 yılında iş dünyasının talep ettiği işlevsellik, kullanıcı dostu ve şeffaflık özelliklerinin birleşimini vurgulamaktadır.

ClickUp, her takımın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir araç seti sunar.

İster birden fazla projeyi aynı anda yürütmek, ister müşterilerle işbirliği yapmak, ister daha iyi görev organizasyonu arıyor olun, ClickUp size her konuda yardımcı olur. Yüzlerce özelliğini keşfedin ve takımlarınızın iş yapış şeklini nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini ilk elden görün.

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