2025 için En İyi 10 Belge Sürüm Kontrol Yazılımı

Hiç bir belgenin güncel sürümünü yanlışlıkla sildiniz veya karıştırdınız mı? Bu, en iyilerimizin bile başına gelir.

Belge sürüm kontrol yazılımı bu tür durumlarda güvenlik ağınız olur. Bir sorun olursa, her zaman önceki bir sürüme geri dönebilir, onu geri yükleyebilir ve "ayy" anlarından kurtulabilirsiniz.

Sürüm kontrolü belge yönetim yazılımı olmadan, herkesin kendi kopyası olur ve en son sürümü kimin elinde tuttuğundan emin olamazsınız. Belge kontrol yazılımı, iş süreçlerinizin farklı sürümlerini yöneterek her şeyi düzenli tutar ve herkesin aynı sayfada (kelimenin tam anlamıyla!) olmasını sağlar.

2024 için en iyi 10 belge kontrol sürüm yazılımını inceleyelim, güçlü ve zayıf yönlerini analiz edelim ve işinizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceklerini keşfedelim.

Belge Sürüm Kontrol Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşiniz için en iyi belge sürüm kontrol sistemini seçerken, ihtiyaçlarınıza uygun özelliklere öncelik verin. Aşağıda, arayabileceğiniz bazı anahtar özellikler bulunmaktadır:

Sürüm geçmişi izleme: Güçlü bir sürüm kontrol yazılımı, belge değişikliklerinin ayrıntılı bir geçmişini tutar ve her bir sahibini ve düzenlemelerini gösterir. Bu özellik şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar ve sürüm karşılaştırmasına olanak tanır, böylece kullanıcılar gerektiğinde önceki sürümlere geri dönebilir Gerçek zamanlı işbirliği: Gerçek zamanlı işbirliğini sağlamak çok önemlidir. Yorum ve açıklama ekleme özelliği, sorunsuz bir ekip çalışması sağlar ve birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasını kolaylaştırır Esnek erişim kontrolü: Özellikle hassas bilgiler için kimin neye erişebileceğini yönetmek çok önemlidir. Yazılımınız esnek erişim kontrolü sunmalı ve böylece yalnızca yetkili personelin belirli belgeleri görüntüleyebilmesini veya düzenleyebilmesini sağlamalıdır Sezgisel arayüz: Sezgisel tasarım, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın tüm kullanıcıların yazılımda kolayca gezinebilmesini sağlar Entegrasyon özellikleri: Belge yönetim platformunun mevcut araçlarınızla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan entegrasyon özellikleri sayesinde daha verimli olabilirsiniz Yedekleme özellikleri: Yazılım, veri kaybını önlemek ve hassas belgelerinizin öngörülemeyen durumlarda bile her zaman güvende olmasını sağlamak için sağlam yedekleme özellikleri sağlamalıdır Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuz büyüdükçe, belge yönetim çözümünüz de büyümelidir. Ölçeklenebilirlik, belge sürüm kontrol yazılımının performansından ödün vermeden artan veri ve kullanıcı yüklerini yönetebilmesini sağlar Eğitim: Aynı belge üzerinde birden fazla kişinin birlikte çalışması, özellikle araç ve özelliklerinin nasıl kullanıldığını bilmiyorlarsa, karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle, aracın başarılı bir şekilde benimsenmesi için kapsamlı eğitim materyalleri olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Belge Sürüm Kontrol Yazılımı

Piyasada birçok belge yönetim yazılımı çözümü bulunsa da, bazıları önemli özelliklerden yoksun olabilir. Farklı seçenekleri inceledik ve artılarını ve eksilerini kontrol ederek sizin için en iyi 10 belge sürüm kontrol yazılımını belirledik. Listeye kimlerin girdiğini öğrenelim!

1. ClickUp

ClickUp'ın işbirliğine dayalı gösterge paneli, görevleri oluşturmayı, izlemeyi ve gerçekleştirmeyi kolaylaştırır

ClickUp, her boyuttaki takımın kesintisiz bir şekilde birlikte çalışması için tasarlanmış hepsi bir arada verimlilik ve işbirliği platformudur.

Şirket wiki'leri ve teknik belgeler oluşturmak, ürün özelliklerini, departman süreçlerini ve bireysel görev ve sorumlulukları belgelemek için ideal bir uygulamadır.

ClickUp Docs 'un sürüm kontrolü özelliği, belgelerinizi gizlilik ve düzenleme kontrolleriyle korumanıza ve Sahipler ve Katkıda Bulunanlar ekleyerek sahiplik atamanıza olanak tanır. Davet ederek belirli bir takım, misafir veya genel üyeyle özel olarak paylaşılabilen bağlantılar oluşturun.

Ayrıca, bir belgeye yapılan değişikliklerin geçmişini görüntüleyin veya gerekirse önceki sürümleri geri yükleyin.

ClickUp, Görevleri Belgelere bağlamanıza olanak tanır, böylece her şey tek bir yerde olur!

ClickUp'ın canlı işbirliği algılama özelliği ile çalışma alanınızdaki herkes aynı anda belgeleri düzenleyebilir, bilgileri listeleyebilir, etiketler, görevler ve hedef açıklamaları ekleyebilir ve değişiklikleri yönetebilir. Dahası, platform her şeyi anında gerçek zamanlı olarak günceller.

ClickUp'ın canlı düzenleme özelliği ile aynı anda düzenleme yapan birden fazla takım üyesini gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Başlıklar, tablolar, afişler, etiketler, yorumlar, yer imleri, resimler, videolar ve bağlantılar ekleyerek verimli bilgi paylaşımı sağlayın

Belgeleri gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde düzenleyin

Belgelerinizin tutarlı görünmesini sağlamak için şablonları kullanın

Odak modu, Sayfa Ayrıntıları ve Arşiv özellikleriyle zaman kazanın ve daha fazlasını yapın

Halka açık olarak paylaşılan bir belgeyi çoğaltın

Business Plus Planı'nı seçerek belgelerinizi istenmeyen değişikliklerden koruyun

Belgeleri kolayca bulmak için belge etiketleri oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak içeriği hızlı bir şekilde yazın, biçimlendirin, özetleyin ve düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için öğrenme süreci olabilir

Bazı özellikler mobil uygulamada tam olarak erişilebilir değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Adobe Acrobat

adobe Acrobat aracılığıyla

Adobe Acrobat, PDF dosyalarını oluşturmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan bir yazılımdır. Farklı biçimlerdeki belgeleri PDF'ye dönüştürebilir ve dosyalarınızı korumak için şifre veya imza izni gibi güvenlik özellikleri ekleyebilirsiniz.

Sürüm kontrolü özelliği, belge her değiştirildiğinde sürüm sayısını günceller. Ayrıca değişiklikleri karşılaştırmanıza ve farklı sürümleri kaydetmenize olanak tanır.

Ayrıca, Adobe Acrobat'un metin, resim ve biçimlendirme dahil düzenleme araçlarını kullanarak PDF belgelerini kapsamlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Adobe Acrobat'ın en iyi özellikleri

Belgelerin sürümlerini oluşturarak ve düzenlemeleri karşılaştırarak kolayca işbirliği yapın

Yorum yazın, serbest çizimler ekleyin ve metni vurgulayarak geri bildirimde bulunun

Metin ve sayfa ekleme, sayfa kırpma ve döndürme, görüntüleri değiştirme ve yazım hatalarını düzeltme gibi kapsamlı düzenlemeler yapın

Basit sürükle ve bırak özelliğini kullanarak sayfalar ekleyin, kaldırın ve yeniden sıralayın

Biçimlendirmeyi koruyarak dosyaları PDF'ye ve tersi yönde dönüştürün

Kaliteyi kaybetmeden dosyaları sıkıştırarak kolayca paylaşın

Adobe Acrobat sınırlamaları

Yeni başlayanlar için önemli bir öğrenme süreci olabilir

Kullanıcılar ara sıra uyumluluk sorunları bildiriyor

Adobe Acrobat fiyatlandırması

Acrobat Reader: Ücretsiz

Acrobat Standard: 12,99 $/ay

Acrobat Pro: 19,99 $/ay

Acrobat for Teams: Kullanıcı başına aylık 22,19 $'dan başlayan fiyatlarla

Adobe Acrobat puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10.200+ yorum)

3. QT9 QMS

qT9 QMS aracılığıyla

QT9 QMS, belge yönetimi ve kontrol özelliklerine sahip bir kalite yönetim yazılımıdır. Kontrollü belgeleri takımınızla ve tedarikçiler ve müşteriler gibi diğer kullanıcılarla paylaşmanıza olanak tanır.

Ana kopya ve görüntüleme kopyası özelliği, değişiklikleri kolayca yönetmenizi sağlar. Kullanıcılar, otomatik arşivleme özelliğini takdir eder, böylece yalnızca ilgili olanlarla çalışabilirsiniz.

QT9 QMS, belgeleri düzenlemenize, sorunları gidermenize, denetimler gerçekleştirmenize ve tedarikçileri yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, işlerin süreçlere uygun olarak yürütülmesini, işlerin iyileştirilmesini ve kalite bilgilerinin izlenerek sürekli iyileştirme için daha akıllı kararlar alınmasını sağlar.

QT9 QMS'nin en iyi özellikleri

Birden fazla konumdaki dokümantasyon kayıtlarını merkezi olarak bağlayın

Çeşitli uyumluluk yönlerini kapsayan birden fazla araç kullanın

Herhangi bir belgede yapılan değişikliklerin elektronik zaman çizelgesini görün

Gerçek zamanlı analitiklerle değişiklikleri izleyin

Belgelerin incelenmesi için e-posta uyarıları gönderin

Onaylayıcıları atayın ve elektronik imza uyumluluğunu etkinleştirin

QT9 QMS Sınırlamaları

Diğer sistemler veya yazılımlarla entegrasyon konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz

Özelleştirme zor olabilir

QT9 QMS Fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

QT9 QMS puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7 (70+ yorum)

4. MasterControl

masterControl aracılığıyla

MasterControl, hepsi bir arada kalite yönetim yazılımıdır. Özellikle düzenlemelere tabi sektörlerde kaliteyle ilgili görevleri daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Belge revizyon yönetimi yazılımı, şirketlerin belge revizyonlarını kontrol etmelerine ve web tabanlı sisteminde güncellenmiş sürümleri saklamalarına olanak tanır. Bu belgeler daha sonra kullanıcılara neredeyse her yerden erişilebilir hale getirilebilir.

Bu araç, eğitim yönetimi, değişiklik kontrolü, denetimler ve uyumluluğu kolaylaştırarak endüstri standartlarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlar. Ayrıca, kullanıcılar gecikmeleri azaltan onay ş akışlarını çok beğeniyor.

MasterControl'ün en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla işinizi basitleştirin

Tüm belgeleri tek bir yerde bulun ve zaman damgalı denetim izi alın

Merkezi platformuyla kaliteyi izlemek, yönetmek ve iyileştirmek için araçlardan yararlanın

Zamanında güncellemelerle denetim ve kontrolleri takip edin

Belge kontrolü ile güncel sürümleri koruyun

Güçlü araçlarıyla uyumluluğu sağlayın

MasterControl Sınırlamaları

Karmaşıklığı nedeniyle uygulama zor ve zaman alıcı olabilir

Özelleştirme özel beceriler gerektirir, bu da bazı kullanıcılar için esnekliği azaltır

MasterControl fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MasterControl puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (280+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (130+ yorum)

5. Sierra QMS

sierra QMS aracılığıyla

Sierra QMS, kuruluşlar için kalite görevlerini yöneten, kullanıcı dostu bir kalite yönetim yazılımıdır. Endüstri standartlarını takip etmek için belge kontrolü, düzeltici eylemler ve denetim yönetimine odaklanır.

Belge kontrol özelliği, atanan kullanıcıların görünürlük ve haklarını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, daha iyi konu kapsamı için içeriğin nereye eklenmesi gerektiğini bilmenizi sağlayan doğal dil işleme (NLP) özelliği ile öne çıkar.

Sierra QMS'nin en iyi özellikleri

SOP'lere ve politikalara kolay erişim ile kullanıcılara otomatik olarak eğitim görevleri atayın

Özel bildirimler ve raporlarla belge durumunu izleyin

Güçlü bir kayıt tutma sistemi ile belgeleri düzenleyin ve yönetin

Belgelerinizin tutarlı olmasını sağlamak için şablonları yükleyin

Sierra QMS sınırlamaları

Sistem dışındaki diğer yazılımlar veya araçlarla bağlantı kurma veya sorunsuz bir şekilde çalışma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz

Gelişmiş veri analizi özellikleri sunmayabilir

Sierra QMS fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sierra QMS puanları ve yorumları

Capterra: Yeterli yorum yok

G2: Kullanılamıyor

6. HotDocs

hotDocs aracılığıyla

HotDocs, belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olan bir belge otomasyon yazılımıdır.

HotDocs Author eklentisi ile oluşturduğunuz çeşitli şablon sürümlerini takip edebilirsiniz. Ayrıca, şablon geliştirme rolünü diğer takım üyeleriyle paylaşmanıza ve tüm şablon dosyalarınızı düzenli bir depoda saklamanıza olanak tanır.

HotDocs, dosya deposunun konumuna göre merkezi ve dağıtılmış olmak üzere iki tür sürüm kontrolü kullanır.

Sözleşmeler veya formlar gibi çeşitli belgeler için şablonlar oluşturabilir ve ardından ayrıntıları otomatik olarak doldurabilirsiniz. Bu, tekrarlayan belgeleri oluştururken manuel işi azaltarak zaman tasarrufu sağlar ve doğruluğu garanti eder.

HotDocs'un en iyi özellikleri

Çeşitli form veya sözleşme türleri için yeniden kullanılabilir şablonlarla zaman kazanın

Sürüm kontrol deposunu çalışma alanınıza bağlayın ve şablon dosyasında değişiklikleri doğrudan çalışma alanından yapın

Şirket içi marka yönergelerine ve sektör uyumluluk gereksinimlerine uyarak şablon oluşturmayı otomatikleştirin

Otomasyon özelliği ile yasal belgelerdeki hataları azaltın

HotDocs sınırlamaları

Bazı karmaşık şablonları oluşturmak için programlama becerileri gerekebilir

Belirli işletim sistemleri veya eski yazılım sürümleriyle sınırlı uyumluluk

HotDocs fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

HotDocs puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)

7. Seismic

seismic aracılığıyla

Seismic, işletmelerin satış ve pazarlama içeriklerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sunumlar, belgeler ve videolar gibi tüm içerikle ilgili varlıkları merkezileştirerek bu materyalleri oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için araçlar sağlar.

Seismic, kontrolleri ve izinleri yönetebileceğiniz belge sürüm kontrolü sunar. Bir dosyanın ne zaman yüklendiğini ve belirli bir bölümün gizli olup olmadığını görmenizi sağlar. Ayrıca önceki dosya sürümlerini arşivler ve saklar ve denetim izi tutar.

Seismic'in en iyi özellikleri

Pazarlama ve satış için güçlü veri analiz araçlarını kullanın

Satışla ilgili materyalleri verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin

Çeşitli sistemler veya yazılımlarla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışları ve veri paylaşımı sağlayın

LiveDocs'u kullanarak içeriği otomatikleştirin ve kişiselleştirin

Sismik sınırlamalar

Küçük işletmeler, diğer alternatiflere kıyasla pahalı bulabilir

Kurulum zaman alıcıdır

Seismic fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deprem derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,7/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

8. Google Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan Google'ın çevrimiçi kelime işleme aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve geleneksel kelime işlemcilere benzer çeşitli düzenleme seçeneklerine sahiptir.

Bulut tabanlı araç, otomatik kaydetme ve internet erişimi olan herhangi bir cihazdan kolay erişim gibi özelliklerle birden fazla kullanıcı arasında sorunsuz işbirliği sağlar. Belge kontrol özelliği, önceki sürümleri zaman damgası biçiminde erişmenizi sağlar.

Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla entegrasyonu ve belgeleri çeşitli biçimlerde dışa aktarma özelliği, bu yazılımın kullanışlılığını daha da artırır.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Bir belge üzerinde birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bir belgeyi en son görüntülediğinizden beri birinin güncelleyip güncellemediğini belirleyin

Şablon kitaplığı ile farklı türde belgeler oluşturun

Kolay tanımlama için herhangi bir belgede 40 adede kadar sürüm adı verin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Çevrimdışı sürümün yetenekleri sınırlıdır, bu da erişilebilirlik ve düzenleme özelliklerini etkiler

Bazı geleneksel kelime işlemcilere kıyasla daha az gelişmiş biçimlendirme özelliği sunar

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 6/5 (42200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.000'den fazla yorum)

9. Microsoft Word

microsoft aracılığıyla

Microsoft Word, mektuplar, raporlar veya özgeçmişler gibi metin tabanlı belgeler oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Genellikle, belgeleme ve raporlama için iş dünyasında tercih edilen bir araçtır.

Microsoft Word, bir belgeyi önceki tüm sürümlerine salt okunur biçimde erişmenizi sağlayarak sürüm kontrolü yapmanızı sağlar.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Metin görünümünü değiştirmek, resim eklemek ve profesyonel görünümlü belgeler oluşturmak için çeşitli biçimlendirme araçlarını kullanın

Belge paylaşım özelliği ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Gereksinimlerinize göre büyük veya küçük sürümlerine erişin

Microsoft Word sınırlamaları

Düzenli güncelleme gerektirir

Word dahil olmak üzere tüm Microsoft Office uygulamalarına erişmek için Office paketinin tamamını satın almanız gerekebilir. Ancak bu, bazı kullanıcılar için maliyetli olabilir

Microsoft Word fiyatlandırması

Sınırlı süreli ücretsiz sürüm

Bireyler ve işletmeler için özel lisanslar

Microsoft Word puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1790+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

10. monday. com

monday. com, takımların iş akışlarını, görevlerini ve projelerini işbirliği içinde yönetebilecekleri bir proje yönetim sistemidir. Özelleştirilebilir panolar, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri ile görsel bir arayüz sunarak takımların görevleri organize etmelerine, ilerlemeyi izlemelerine ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır.

monday. com, belge sürümlerini kontrol eder ve saklar, tüm dosyaları aynı yerde tutar. Bu, e-postalar aracılığıyla birden fazla belgeyi izlemeye kıyasla içerik inceleme ve onaylama işlemlerini kolaylaştırır.

monday. com en iyi özellikler

Her sürümü önizleyin, indirin ve açıklamalar ekleyin

Dağınıklığı önlemek için eski sürümleri silin

Görsel olarak sezgisel bir arayüz sayesinde proje yönetimini kolaylaştırın

İş akışları oluşturun ve özelleştirin

Projeleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve yönetin

monday. com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

Kullanıcılar, gelişmiş özelliklere erişmek için daha yüksek planlara ihtiyaç duyabilir

monday. com fiyatlandırma

Kişisel kullanım: Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4580+ yorum)

Daha fazla bilgi: Monday Alternatifleri

Kaliteyi Kontrol Etmek için Sürümleri Kontrol Edin

Belge sürüm kontrol yazılımı, takım işbirliklerinde doğruluk aracınızdır. Takımınızın en son belge üzerinde çalışabileceği bir merkez oluşturur, böylece çakışan düzenlemeler ve kaybolan veriler nedeniyle karışıklık yaşanmaz. Her şeyi düzenli ve kaos içermeyen bir şekilde tutan bir araç seçin.

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