2025'in En İyi 15 Yaratıcı Proje Yönetimi Yazılımı

Yaratıcı projeler zordur ve bazen yönetilmesi imkansız gibi görünebilir. Bu nedenle birçok takım, projeleri fikir aşamasından tamamlanma aşamasına taşımak için en iyi yaratıcı proje yönetimi yazılımlarına güveniyor.
Her yaratıcı projede birçok adım olsa da, doğru yazılıma sahip olmak her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur, böylece son teslim tarihlerini karşılayabilir, darboğazları önleyebilir ve takımların iş akışında çok fazla sorun yaşamadan yaratıcı kalmalarını sağlayabilirsiniz.
Neyse ki, birçok seçenek var ve burada 2023 için en iyi 15 proje yönetimi yazılımını inceleyeceğiz. Anahtar özellikleri, artıları, eksileri ve ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı nasıl seçeceğinizi ele alacağız.
Mevcut teknoloji yığınınıza ekleyebileceğiniz (veya değiştirebileceğiniz) güçlü araçların listesini keşfedin. ⚡️
Farklı Sektörlerde Yaratıcı Proje Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı
Gerçekçi olalım: Yaratıcı işlere güvenen çok sayıda farklı ajans, iş ve kuruluş var. Ve bu işlerle birlikte , bu projeleri yönetme ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Yaratıcı reklamlar, metinler, tasarımlar, sesler veya görseller olsun, tasarım takımları hedefe ulaşmak için yaratıcı proje yönetimi yazılımlarına ihtiyaç duyar.
Sektör, bu yazılımları takım olarak daha iyi çalışmak için nasıl kullanıyor?
Zaman ve giderlerin izlenmesi
Takım liderleri, yaratıcı bir projeye harcanan zamanı takip etmelidir. Bu, malzeme ve işçilik gibi kalemlere harcanan paranın kaydını oluşturmaya yardımcı olur.
Görev atama
Diğer takım üyelerine görevler veya alt görevler atamak, projede diğer herkesle birlikte çalışmayı kolaylaştırır. Her bir bireyin veya takımın ilerlemesini takip etmenizi sağlar ve sonuçta sorunsuz ve başarılı bir proje ortaya çıkar.
Hepsi bir arada yönetim
Bir proje yönetimi yazılımı programı, projenizle ilgili tüm dosyalar için tek bir yerde saklanacak bir belge kitaplığı oluşturma olanağı sunar. Bu, sizin ve takım üyelerinizin projeyle ilgili tüm belgelere sorunsuz bir şekilde erişmenizi kolaylaştırır.
Etkili durum güncellemeleri
Yaratıcı takımlar genellikle düzenli güncellemeler sağlamalıdır, özellikle de müşterileriniz işin ilerlemesini talep ettiğinde. Bu güncellemeleri e-posta veya metin mesajları yoluyla gönderebilir ve herkesin görevlerinin ilerlemesi ve projenin genel ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
Birden fazla kaynaktan alınan bilgiler
Ayrıca, birden fazla kaynaktan bilgi içe aktarmak ve bu bilgileri daha iyi kararlar almak için kullanmak da çok önemlidir. Bu, e-postalardan, elektronik tablolardan, yazılım günlüklerinden, belgelerden ve daha fazlasından tüm ilgili bilgileri bir araya getirerek projenize en uygun eylem planını belirleyebileceğiniz anlamına gelir.
En iyi 15 yaratıcı proje yönetimi yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, pazarlama projeleri dahil olmak üzere her türlü proje için kullanımı son derece kolay hale getiren benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu platform, yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yol sunar. Bu özellikler, büyüyen işletmeler için çok önemlidir, çünkü takımınıza ölçeklendirme sırasında ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar.
Özelleştirilebilir özelliklerin yanı sıra, ClickUp, zamandan tasarruf etmek ve süreci tutarlı hale getirmek için kendi şablonlarınızı oluşturmanıza ve kaydetmenize de olanak tanır. Başlamaya yardımcı olması için şablon merkezinde kullanıma hazır çeşitli şablonları inceleyebilirsiniz .
Anahtar özellikler
- ClickUp Notepad: Bu, metin tabanlı bir proje oluşturabileceğiniz yazılımın özel bir özelliğidir. Çevrimiçi varlığı olan ve müşteri tabanıyla etkileşim kurması gereken şirketler tarafından kullanılabilir
- ClickUp Zihin Haritaları: Zihin haritalama belirli bir beceri gerektirir ve takımınızdaki kişiler bu özellikten çok faydalanacaktır. Kullanıcıların sadece kelimeler kullanmak yerine fikirlerini, düşüncelerini veya süreçlerini paylaşarak çevrimiçi bir varlık oluşturmalarını sağlar
- ClickUp Belgeleri: Bu özellik, bir proje oluşturmanıza ve bunu farklı bir takım üyesine atamanıza olanak tanır. Yazılım, kullanıcıların belgelerinizi kolayca bulabilmesi için belgelerinizi düzenlemenize yardımcı olur
- ClickUp Formları: ClickUp formları, şirketiniz için çevrimiçi formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Çevrimiçi formlarda, kullanıcıların gerekli bilgileri girebilecekleri çeşitli alanlar bulunur. Bu alanlar daha sonra veritabanının bir parçası olur ve takım üyeleriniz tarafından erişilebilir hale gelir
- ClickUp Beyaz Tahtalar : Bu özellik Zihin Haritalarına benzer, ancak en iyi takım ayarlarında kullanılır. Notlar ekleyebileceğiniz ve fikirlerinizi diğer takım üyeleriyle paylaşabileceğiniz işbirliğine dayalı bir proje yönetimi aracıdır
Artılar
- Tamamen özelleştirilebilir platform
- Özel durumlar ve özel alanlar
- Kullanıma hazır şablonlar ve kendi şablonlarınızı kaydetme seçeneği (bu yaratıcı brief şablonlarına göz atın!)
- 1.000'den fazla entegrasyon
- Mobil uygulama
Kısıtlamalar
- Mobil uygulamada sınırlı ClickUp görünümleri
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme eğrisi
Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Kişisel kullanım için en uygun seçenek
- Sınırsız Plan: Küçük takımlar için en uygun plan. Üye başına aylık 7 $ abonelik ücreti ödemeniz gerekecektir
- İş Planı: Orta ölçekli şirketler için en uygun seçenektir. Başlamak için üye başına aylık 12 $ abonelik ücreti gerekir
Derecelendirmeler
2. Paymo
Paymo, bulut tabanlı bir işbirliğine dayalı beyaz tahta uygulamasıdır. Bulut depolamayı desteklediği için sınırsız depolama alanı, yüksek kaliteli sunumlar ve gelişmiş verimlilik sunan bir uygulama arıyorsanız idealdir.
Anahtar özellikler
- Zaman takibi: Paymo'nun zaman takipçisini kullanarak belirli görevlere harcanan zamanı takip edebilirsiniz
- Planlama ve zamanlama: Toplantıları, etkinlikleri ve diğer görevleri planlamak için farklı yöntemler vardır
- Takım işbirliği: Dropbox, Box.com, Google Drive veya OneDrive kullanarak beyaz tahtayı paylaşabilirsiniz
- Özelleştirme: Çok dilli arayüz ve global destek sağlar
Artılar
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Güçlü zaman takibi aracı
- Bulut tabanlı
Eksiklikler
- Kullanıcı arayüzü, bu listedeki bazı yazılımlar kadar sezgisel değildir
- Benimseme süreci daha uzun
Fiyatlandırma
- Ücretsiz:
- Başlangıç: Aylık 4,95 $
- Küçük Ofis: Aylık 9,95 $
- İş: Aylık 20,79 dolar
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,6 yıldız
- Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,7 yıldız
3. Akış
Flow, herhangi bir projede hızlı görsel proje yönetimini geliştiren yapışkan notları ve benzer türdeki işaretlemeleri destekleyen web tabanlı bir iletişim aracıdır.
Anahtar özellikler
- Etiketleme: Fikirlerinize farklı etiketler ekleyebilir ve bunları takım üyelerinizle paylaşabilirsiniz
- Planlama ve zamanlama: Takımlarınız genelinde kontrol listeleri dahil olmak üzere tekrarlanan takvim etkinlikleri ayarlayabilirsiniz
- Ölçeklendirme: Flow, birden fazla projeye sahip büyük takımlar için çok yararlı olacak şekilde ölçeklendirmeyi öngörür ve kendi kendini barındırma özelliğine sahiptir. Bu, sahip olduğunuz veya yönetmeniz gereken her proje için yeni uygulama örnekleri oluşturmanıza olanak tanır
Artıları
- Etkili takım organizasyonu için harika
- Microsoft ürünleriyle sorunsuz entegrasyon için 300'den fazla konektör
- İşlevsellik ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde çevrimiçi veya hibrit uygulama olmanın esnekliği
Eksiklikler
- Merkezi dağıtım ve izlemeyi destekleyen merkezi bir düzenleyici yoktur
Fiyatlandırma
- Flow Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ abonelik ücreti
- Flow Plus: Kullanıcı başına aylık 8 $ abonelik ücreti
- Flow Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $ abonelik ücreti
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,3 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 4,6 üzerinden 5 yıldız
4. Asana
Asana, görevler, yapılacaklar listeleri ve projeler oluşturmanıza, bunları herhangi birine atamanıza ve ilerlemelerini izlemenize olanak tanıyan, modern ve anlaşılır bir arayüze sahip mükemmel bir proje yönetimi uygulamasıdır.
Anahtar özellikler
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri: İlerlemenizi izlemek için güçlü gösterge panelleri, odaklanmanız gereken alanları ve iyileştirme alanlarını kolayca görmenizi sağlar.
- Odak modu ve bireysel görev listeleri: Görevleri tek bir yerden atayın ve ilerlemeyi izleyin. Görev listenizi zamanında veya önemine göre kolayca filtreleyin, fonksiyonlar ve atayanlar arasında hızlıca geçiş yapın ve eklemeler yapın.
- Önceliklendirme: Sürükle ve bırak özelliği ile görevlere öncelik verin veya etiketleri kullanarak ilerlemenizi kolaylaştırın.
Artılar
- Kullanımı kolay
- Google Takvim ve Gmail ile entegre
- Özelleştirilebilir, kolay arama yapılabilen arayüz
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
Eksiklikler
- Görevler, yapılacaklar ve projelerle sınırlı
- Merkezi bir izleme sistemi yoktur
Fiyatlandırma
- Temel: Ücretsizdir ve yeni başlayanlar için uygundur
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ veya yıllık 13,49 $ abonelik ücreti alınır
- İş: Girişimler arasında işleri yönetmesi gereken takımlar ve şirketler için uygundur. Kullanıcı başına aylık 24,99 $ veya yıllık faturada 30,49 $ abonelik ücreti alınır
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,3 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 4,5 üzerinden 5 yıldız
Bonus: Asana ile Monday.com'u karşılaştırın!
5. Smartsheet
Smartsheet, büyük projeler ve görevler üzerinde organize olmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlayan bir görev yönetim aracıdır. Görevler, ş Akışları, notlar ve gösterge panelleri oluşturabilir ve her şeyi senkronize tutmak için kolayca paylaşılan bir takvim geliştirebilirsiniz.
Anahtar özellikler
- Proje kaynak yönetimi: Tasarım takımları oluşturun, takım üyelerini ekleyin, yönetin ve izleyin
- Entegre işbirliği: Takımlar arasında gerçek zamanlı olarak sayfalar, elektronik tablolar, belgeler ve diğer dosyaların paylaşımına olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir
- Kolaylaştırılmış çözüm merkezi: Çözüm merkezi, doğru yardıma ve kaynaklara verimli bir şekilde erişmek için iş ve iş ihtiyaçlarınızı belirlemenizi sağlar. Ayrıca, çalışma alanınızı oluşturabilir ve yaratıcı iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş şablonlar ayarlayabilirsiniz
Artılar
- Yönetim gösterge panelinin kullanılabilirliği
- Görevleri, yapılacaklar listelerini ve notları destekler
- Entegre işbirliği özellikleri
- Takvim ve zaman yönetimi özelliklerini destekler
- İş arkadaşlarınızla kolayca dosya paylaşın
Kısıtlamalar
- Görsel bileşenler daha özelleştirilebilir olabilir
- Bazıları kullanıcı arayüzünün zor olduğunu düşünüyor
Fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Bireysel kullanım için aylık 14 $ ücret alınır
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $ ücret
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 4,5 üzerinden 5 yıldız
6. Monday. com
Monday.com, minimum çabayla zamanında teslim edilmesi gereken projeler için ideal bir uygulamadır. Uygulamanın temel amacı, projeler, takımlar ve kuruluşların birlikte çalışması için sorunsuz ve basit bir yol sunmaktır.
Anahtar özellikler
- Sezgisel bir kullanıcı arayüzü: Uygulama, kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece masaüstü veya mobil cihaz kullanıyor olsanız da, programlarınızı takvimlerinizle senkronize edebilirsiniz
- İnsan yönetiminin önceliklendirilmesi: VIP durumları ve diğer belirli kişi gruplarını belirleyebilirsiniz. Bu grupların yalnızca takvimlerinizi paylaşacak şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece diğerlerinin gizliliği korunur
- Raporlama ve analiz: Kabul edilen ve kabul edilmeyen randevuların sayısını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, bir pozisyonu kimin kabul ettiğini, randevunun saat kaçta planlandığını ve kimin randevusunu iptal ettiğini gösteren ayrıntılı analizleri de görüntüleyebilirsiniz
Artıları
- Kolay planlama için entegre mobil uygulama
- Sosyal takvimleri destekler
- Birleştirilmiş planlama
- Zaman ve metin notlarını destekler
Eksiklikler
- Gösterge panelleri değiştirilmelidir
- Sosyal medyada paylaşım yapmak için gerekli arayüz
Fiyatlandırma
- Enterprise planı: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $ abonelik ücreti alınır
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ abonelik ücreti alınır
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,7 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 4,6 üzerinden 5 yıldız
Monday ile Asana'yı karşılaştırın!
7. Notion
Notion, kullanıcılara projeler ve görevler üzerinde işbirliği yapma olanağı sunan ve kullanımı kolay bir arayüze sahip, harika bir açık kaynaklı verimlilik projesi uygulamasıdır.
Anahtar özellikler
- Metin dizisi tabanlı not alma: Notları metin dizilerine göre düzenleyin ve uygulama genelinde kolayca arama yapın
- Akıcı Kanban görünümü: Bu özellik, görevlerinizi, projelerinizi ve yapılacak işlerinizi akıcı, kolayca gezilebilen bir kart düzeninde özetler
- Markdown desteği: Markdown desteği, notlarınızı sözdizimi vurgulaması ve biçimlendirme desenleriyle biçimlendirmenize olanak tanır
Artılar
- Farklı cihazlarda çalışır
- Yerleşik özelleştirme özelliğine sahip, düzenli bir arayüz ile birlikte gelir
- Kullanımı kolay
Kısıtlamalar
- Metin biçimlendirme, kopyala/yapıştır yoluyla zordur
- Kurulumu zaman alır, özellikle takım işbirliği
Fiyatlandırma
- Kişisel: Ücretsiz
- Kişisel pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ veya yıllık faturalandırma durumunda 5 $ ücret alınır
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $ veya yıllık faturalandırma durumunda 10 $ ücret alınır
- Kurumsal: Abonelik ücreti kullanıcı başına aylık 15 ABD dolarıdır
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,6 üzerinden 5 yıldız
- Capterra derecelendirmesi: 4,8 üzerinden 5 yıldız
8. nTask
nTask, tek bir uygulamada takım işbirliği ve görev yönetimi sağlamayı amaçlayan bir görev yönetim aracıdır. Görev listeleri, önceden oluşturulmuş pano şablonları ve zaman takibi gibi çeşitli özelliklerle birlikte gelir.
Anahtar özellikler
- Kanban Panosu: Kartları kullanarak görevleri izlemek ve farklı sütunlar arasında taşımak için görsel bir yöntem
- Görev yönetimi : Birden fazla kullanıcının bir görevi işbirliği içinde tamamlamasına olanak tanır
- Zaman takibi: Bu, her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı izlemenizi sağlar
- Sorun/hata izleme: Projenizle ilgili sorunları oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır
Artılar
- Mükemmel müşteri desteği ve geri bildirim sistemi
- Her şeyi her zaman kontrol altında tutmanızı sağlayan kullanımı kolay bir arayüz
- Hareket halindeyken görevlere erişmek için harika mobil uygulamalar
- Video konferans olanağı
Eksiklikler
- Daha fazla özelleştirme ve biçimlendirme seçeneği gerektirir
- Outlook için eklenti yok
Fiyatlandırma
- Premium: Proje yönetimine yeni başlayanlar için idealdir. Kullanıcı başına aylık 3 $ ücret ve 14 günlük premium deneme sürümü sunar
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ ücret ve 14 günlük premium deneme sürümü
- Enterprise: İş planının tüm özellikleriyle birlikte gelir ve kullanıcı başına aylık 15 $ ücretlidir
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 3,9 üzerinden 5 yıldız
9. ProProfs Projects
ProProfs Projects, en zorlu gereksinimleri bile karşılayacak kadar yeterli özelliğe sahip mükemmel bir proje yönetimi aracıdır. Uzaktan çalışanlar için de uygundur.
Anahtar özellikler
- Görev listeleri: Durumlarını temsil eden renk kodlarıyla görevleri izlemenin görsel bir yolu
- Görev yönetimi: Araştırma projeleri, raporlar ve değerlendirmeler gibi görevlerin son teslim tarihlerini içeren sağlam bir proje takvimi içerir
- İşbirliği araçları: Kurumsal kaynakları birden fazla takım arasında paylaşarak çeşitli projeleri sorunsuz bir şekilde tamamlamanızı sağlar
- Dönüm noktası izleme: Her dönüm noktası için farklı planlama aşamalarını ve zaman kutularını takip eder
Artılar
- Basit arayüzü sayesinde kullanımı kolaydır
- Harika raporlama özellikleri
- Uzaktan çalışanlar için ideal
Eks
- Özelleştirme özellikleri yoktur
- Şablon mevcut değil
Fiyatlandırma
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 2 $ veya yıllık 480
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $ veya yıllık 960
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 4,7 üzerinden 5 yıldız
10. FunctionFox
FunctionFox, birden fazla web tarayıcısı ve mobil cihazda çalışan sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Kullanıcıların günlük iş döngülerini kolaylaştırmaya yardımcı olan basit, sezgisel ve uygun fiyatlı araçlar sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.
Anahtar özellikler
- Raporlar: Görevler, bütçeler ve işinizin diğer alanları hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan çeşitli bilgiler içerir.
- Proje izleme araçları: Görevleri ve incelemeleri takip etmenize yardımcı olur.
- Senkronizasyon: Tüm cihazlarda projeleri, görevleri ve dosyaları senkronize etmenizi sağlar.
- Görev yönetimi: Son teslim tarihleri, ek dosyalar, yorumlar ve notlar gibi görevleri yönetmenin ötesinde, bir projedeki her bir etkinliği takip eden bir görev listesi.
- İşbirliği araçları: Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak tüm takım üyelerini farklı projeler için organize etmenizi sağlar.
Artılar
- Güvenilir iletişim
- Kullanımı kolay ve diğer sistemlerle entegrasyonları kolay
Eksiklikler
- Kullanıcı navigasyonu kafa karıştırıcı olabilir
Fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz ve en fazla 10 kullanıcıya izin verir
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,50 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 14,50 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık ortalama 20 ABD doları
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,4 üzerinden 5 yıldız
- Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,5 yıldız
11. Hive
Hive, web tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Zaman, iş, kaynaklar ve son teslim tarihlerini izleyerek insanların projeleri ve görevleri yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Anahtar özellikler
- Eylem kartları: Alınacak eylemleri belirlemenize yardımcı olur
- Esnek proje görünümleri: İşin türüne göre projeleri düzenlemenizi sağlar
- Proje yönetimi: Takım üyelerine görevler atayabilir, her birini izleyebilir
- Zaman takibi: Her görev için harcanan zamanı takip eder
- Kaynak izleme: Kapsamlı bir kaynak yönetimi aracı
- Ek dosya yöneticisi: Projenizde kullanabileceğiniz farklı türdeki ek dosyaları düzenleyin ve yönetin
Artılar
- 50'den fazla yerel entegrasyon
- İki faktörlü kimlik doğrulama
- Sınırsız görev
Eksiklikler
- Sınırlı mobil işlevsellik
- Bağımlı görevler oluşturamama
Fiyatlandırma
- Hive Solo: Ücretsiz ve en fazla 2 kullanıcıya izin verir
- Hive Teams: Kullanıcı başına aylık 16 $ veya sınırsız kullanıcı için yıllık faturada 12
- Hive Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,6 yıldız
- Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,5 yıldız
12. Planview Clarizen
Planview Clarizen, projeleri, görevleri ve zamanı üç şekilde yönetebilen bir proje yönetimi yazılımıdır: proje, takım ve zaman.
Anahtar özellikler
- Salesforce entegrasyonu: Salesforce ile entegre olur, böylece yazılımı Salesforce takımınızı yönetmek için kullanabilirsiniz
- Planlama: Projeniz, göreviniz veya zamanınız için bir plan oluşturur
- Görev yönetimi: Görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın
- Zaman takibi: Her görev için harcanan zamanı takip edin
Artılar
- Basit tasarım ve kullanımı kolay arayüz
- Esnek zaman takibi özelliği
- 2 faktörlü kimlik doğrulama seçeneği
- Yüksek düzeyde yapılandırılabilir yönetici paneli
Kısıtlamalar
- Sınırlı mobil işlevsellik
- Çalışması daha yavaş olabilir
Fiyatlandırma
- Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları
- Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,2 üzerinden 5 yıldız
- Capterra derecelendirmesi: 4,2 üzerinden 5 yıldız
13. Ziflow
Ziflow, yöneticilerin kullanıcıları, e-postaları ve görevleri üç şekilde yönetmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır: kullanıcı, proje ve görev. Yönetici, kullanıcı hesaplarını, e-postaları ve görevleri başarıyla yönetmek için gereken ayrıntıları toplamak üzere özel alanlar oluşturabilir. Yönetim ekibi ayrıca bir gösterge paneline erişerek Ziflow hesaplarının ayrıntılı proje bilgilerini görüntüleyebilir; gösterge paneli, etkinliklerin zaman çizelgesi gibi birden çok görünümde yardımcı olur.
Anahtar özellikler
- Merkezi varlık yönetimi: Varlıklar, ek dosyalar, dosyalar ve kişiler için CRM içerir
- Ş Akışı otomasyonu: E-posta onayı, çevrimiçi oturum açma, imza ve imza onayını otomatikleştirin
- Giriş formları: Ziyaretçilerin bilgilerini kaydedin ve saklayın; gereksinimleri, fikirleri ve geri bildirimleri alın
- Merkezi işbirliği ve inceleme: Faturalama ve inceleme yönetimi görevleri otomatik olarak oluşturulur, imzalanır ve kaydedilir
Artılar
- Esnek kullanıcı yönetimi
- Geniş aralıkta açıklama şekilleri, video provası
- Kullanışlı arayüz
Eksiklikler
- Bazıları notların görüntülenmesi ve PDF'lerin indirilmesiyle ilgili sorunlar bildiriyor
- Daha uzun yükleme süreleri gereklidir
Fiyatlandırma
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız
- Capterra puanı: 4,7 üzerinden 5 yıldız
14. Avaza
Avaza, görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmak için bu iki alanı bir araya getiren bir muhasebe ve proje yönetimi aracıdır.
Anahtar özellikler
- Proje ilerleme gösterge panelleri: Proje konumunu, görev durumunu ve maliyet grafiklerini görselleştirir.
- Proje bütçeleme: Bütçeyi proje, müşteri, konum ve kişiye göre düzenleyin ve izleyin.
- Zaman çizelgesi girişi ve faturalandırma: Projelere harcanan zamanı faturalandırma ve fatura oluşturma ile birlikte kaydeder.
Artılar
- Süreçleri Otomatikleştirin
- Tahminlerden faturalar oluşturur ve proje giderlerini izler
- Entegre proje yönetimi ve işbirliği araçları
Eksiklikler
- Alt görevlerde son teslim tarihi yok
Fiyatlandırma
- Ücretsiz plan: 0 $
- Başlangıç planı: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Temel plan: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,5 yıldız
- Capterra puanı: 4,6 üzerinden 5 yıldız
15. RedBooth
RedBooth, herhangi bir cihazdan projelerinizi oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir proje yönetimi yazılımıdır. Son derece ölçeklenebilir ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, bağlam duyarlı yardım için sesli komutlar eklemenize de olanak tanır.
Anahtar özellikler
- API: Dropbox ve Google Dokümanlar gibi diğer hizmetlerle entegre olur
- İşbirliğine dayalı düzenleme: Diğer üyelerle dosya ve elektronik tabloları paylaşın
- Çevik Metodolojiler: Zengin özelleştirilebilir ve yazılımın Çevik Metodolojileri ile entegre
- Sohbet/mesajlaşma: Dosya, e-posta ve video mesajları gönderin ve alın
Artıları
- Sanal çalışma alanlarının sağlanması
- Gelişmiş raporlama araçları
- Gizli bulut sağlama
Eksiklikler
- Sorunların raporlanması zor olabilir Çalışan başına iş kapasitesini izlemek zor olabilir
- Bazı kullanıcılar gösterge panelini kafa karıştırıcı buluyor
Fiyatlandırma
- Temel plan: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
Derecelendirmeler
- G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız
- Capterra derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız
ClickUp ile İş Hayatınızı Tasarlayın
Proje yönetimi yazılımı, çoğu projenin uzun bir zaman çizelgesi olduğu ve verimli ve otomatik bir şekilde yönetilmesi gerektiği için her iş için vazgeçilmez bir araçtır.
Bu nedenle, ideal proje yönetimi yazılımı, çok fazla gereksiz çaba harcamadan projenizi kusursuz bir şekilde yönetmenizi sağlayan tüm modern ve temel özelliklere sahip olmalıdır.
Tasarımcılar, metin yazarları vb. kişilerden oluşan yaratıcı bir ekiple işbirliği yaparken ve bu ekibi yönetirken, onların akış tercihlerine uyum sağlayabilen ve yaratıcılıklarının akışını sağlamak için ihtiyaç duyacakları özelleştirilebilir özellikleri sunan güçlü ve esnek bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacaktır!
Bu durumda, ClickUp en iyi seçiminizdir — şık bir kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın, yüzlerce üst düzey özelliğe, şablona ve çok daha fazlasına erişin! 🎨👩🎨