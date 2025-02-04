2025'in En İyi 15 Yaratıcı Proje Yönetimi Yazılımı

Yaratıcı projeler zordur ve bazen yönetilmesi imkansız gibi görünebilir. Bu nedenle birçok takım, projeleri fikir aşamasından tamamlanma aşamasına taşımak için en iyi yaratıcı proje yönetimi yazılımlarına güveniyor.

Her yaratıcı projede birçok adım olsa da, doğru yazılıma sahip olmak her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur, böylece son teslim tarihlerini karşılayabilir, darboğazları önleyebilir ve takımların iş akışında çok fazla sorun yaşamadan yaratıcı kalmalarını sağlayabilirsiniz.

Neyse ki, birçok seçenek var ve burada 2023 için en iyi 15 proje yönetimi yazılımını inceleyeceğiz. Anahtar özellikleri, artıları, eksileri ve ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı nasıl seçeceğinizi ele alacağız.

Mevcut teknoloji yığınınıza ekleyebileceğiniz (veya değiştirebileceğiniz) güçlü araçların listesini keşfedin. ⚡️

Farklı Sektörlerde Yaratıcı Proje Yönetimi Yazılımlarının Kullanımı

Gerçekçi olalım: Yaratıcı işlere güvenen çok sayıda farklı ajans, iş ve kuruluş var. Ve bu işlerle birlikte , bu projeleri yönetme ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Yaratıcı reklamlar, metinler, tasarımlar, sesler veya görseller olsun, tasarım takımları hedefe ulaşmak için yaratıcı proje yönetimi yazılımlarına ihtiyaç duyar.

Sektör, bu yazılımları takım olarak daha iyi çalışmak için nasıl kullanıyor?

Zaman ve giderlerin izlenmesi

Takım liderleri, yaratıcı bir projeye harcanan zamanı takip etmelidir. Bu, malzeme ve işçilik gibi kalemlere harcanan paranın kaydını oluşturmaya yardımcı olur.

Görev atama

Diğer takım üyelerine görevler veya alt görevler atamak, projede diğer herkesle birlikte çalışmayı kolaylaştırır. Her bir bireyin veya takımın ilerlemesini takip etmenizi sağlar ve sonuçta sorunsuz ve başarılı bir proje ortaya çıkar.

Hepsi bir arada yönetim

Bir proje yönetimi yazılımı programı, projenizle ilgili tüm dosyalar için tek bir yerde saklanacak bir belge kitaplığı oluşturma olanağı sunar. Bu, sizin ve takım üyelerinizin projeyle ilgili tüm belgelere sorunsuz bir şekilde erişmenizi kolaylaştırır.

Yaratıcı takımlar genellikle düzenli güncellemeler sağlamalıdır, özellikle de müşterileriniz işin ilerlemesini talep ettiğinde. Bu güncellemeleri e-posta veya metin mesajları yoluyla gönderebilir ve herkesin görevlerinin ilerlemesi ve projenin genel ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Birden fazla kaynaktan alınan bilgiler

Ayrıca, birden fazla kaynaktan bilgi içe aktarmak ve bu bilgileri daha iyi kararlar almak için kullanmak da çok önemlidir. Bu, e-postalardan, elektronik tablolardan, yazılım günlüklerinden, belgelerden ve daha fazlasından tüm ilgili bilgileri bir araya getirerek projenize en uygun eylem planını belirleyebileceğiniz anlamına gelir.

En iyi 15 yaratıcı proje yönetimi yazılımı

1. ClickUp

ClickUp, pazarlama projeleri dahil olmak üzere her türlü proje için kullanımı son derece kolay hale getiren benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu platform, yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yol sunar. Bu özellikler, büyüyen işletmeler için çok önemlidir, çünkü takımınıza ölçeklendirme sırasında ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar.

Özelleştirilebilir özelliklerin yanı sıra, ClickUp, zamandan tasarruf etmek ve süreci tutarlı hale getirmek için kendi şablonlarınızı oluşturmanıza ve kaydetmenize de olanak tanır. Başlamaya yardımcı olması için şablon merkezinde kullanıma hazır çeşitli şablonları inceleyebilirsiniz .

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takım fikirleri ve iş akışları için mükemmel bir tuval oluşturun

Anahtar özellikler

ClickUp Notepad : Bu, metin tabanlı bir proje oluşturabileceğiniz yazılımın özel bir özelliğidir. Çevrimiçi varlığı olan ve müşteri tabanıyla etkileşim kurması gereken şirketler tarafından kullanılabilir

ClickUp Zihin Haritaları: Zihin haritalama belirli bir beceri gerektirir ve takımınızdaki kişiler bu özellikten çok faydalanacaktır. Kullanıcıların sadece kelimeler kullanmak yerine fikirlerini, düşüncelerini veya süreçlerini paylaşarak çevrimiçi bir varlık oluşturmalarını sağlar

ClickUp Belgeleri : Bu özellik, bir proje oluşturmanıza ve bunu farklı bir takım üyesine atamanıza olanak tanır. Yazılım, kullanıcıların belgelerinizi kolayca bulabilmesi için belgelerinizi düzenlemenize yardımcı olur

ClickUp Formları : ClickUp formları, şirketiniz için çevrimiçi formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Çevrimiçi formlarda, kullanıcıların gerekli bilgileri girebilecekleri çeşitli alanlar bulunur. Bu alanlar daha sonra veritabanının bir parçası olur ve takım üyeleriniz tarafından erişilebilir hale gelir

ClickUp Beyaz Tahtalar : Bu özellik Zihin Haritalarına benzer, ancak en iyi takım ayarlarında kullanılır. Notlar ekleyebileceğiniz ve fikirlerinizi diğer takım üyeleriyle paylaşabileceğiniz : Bu özellik Zihin Haritalarına benzer, ancak en iyi takım ayarlarında kullanılır. Notlar ekleyebileceğiniz ve fikirlerinizi diğer takım üyeleriyle paylaşabileceğiniz işbirliğine dayalı bir proje yönetimi aracıdır

Artılar

Tamamen özelleştirilebilir platform

Özel durumlar ve özel alanlar

Kullanıma hazır şablonlar ve kendi şablonlarınızı kaydetme seçeneği (bu yaratıcı brief şablonlarına göz atın!)

1.000'den fazla entegrasyon

Mobil uygulama

Kısıtlamalar

Mobil uygulamada sınırlı ClickUp görünümleri

Kullanılabilir özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Kişisel kullanım için en uygun seçenek

Sınırsız Plan: Küçük takımlar için en uygun plan. Üye başına aylık 7 $ abonelik ücreti ödemeniz gerekecektir

İş Planı: Orta ölçekli şirketler için en uygun seçenektir. Başlamak için üye başına aylık 12 $ abonelik ücreti gerekir

Derecelendirmeler

: 5 üzerinden 4,7 yıldız G2 derecelendirmesi

: 5 üzerinden 4,7 yıldız Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,7 yıldız

2. Paymo

Paymo, bulut tabanlı bir işbirliğine dayalı beyaz tahta uygulamasıdır. Bulut depolamayı desteklediği için sınırsız depolama alanı, yüksek kaliteli sunumlar ve gelişmiş verimlilik sunan bir uygulama arıyorsanız idealdir.

paymo aracılığıyla

Anahtar özellikler

Zaman takibi : Paymo'nun zaman takipçisini kullanarak belirli görevlere harcanan zamanı takip edebilirsiniz

Planlama ve zamanlama : Toplantıları, etkinlikleri ve diğer görevleri planlamak için farklı yöntemler vardır

Takım işbirliği : Dropbox, Box.com, Google Drive veya OneDrive kullanarak beyaz tahtayı paylaşabilirsiniz

Özelleştirme: Çok dilli arayüz ve global destek sağlar

Artılar

Gerçek zamanlı işbirliği

Güçlü zaman takibi aracı

Bulut tabanlı

Eksiklikler

Kullanıcı arayüzü, bu listedeki bazı yazılımlar kadar sezgisel değildir

Benimseme süreci daha uzun

Fiyatlandırma

Ücretsiz :

Başlangıç : Aylık 4,95 $

Küçük Ofis : Aylık 9,95 $

İş: Aylık 20,79 dolar

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi : 5 üzerinden 4,6 yıldız

Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,7 yıldız

3. Akış

Flow, herhangi bir projede hızlı görsel proje yönetimini geliştiren yapışkan notları ve benzer türdeki işaretlemeleri destekleyen web tabanlı bir iletişim aracıdır.

via Akış

Anahtar özellikler

Etiketleme : Fikirlerinize farklı etiketler ekleyebilir ve bunları takım üyelerinizle paylaşabilirsiniz

Planlama ve zamanlama : Takımlarınız genelinde kontrol listeleri dahil olmak üzere tekrarlanan takvim etkinlikleri ayarlayabilirsiniz

Ölçeklendirme: Flow, birden fazla projeye sahip büyük takımlar için çok yararlı olacak şekilde ölçeklendirmeyi öngörür ve kendi kendini barındırma özelliğine sahiptir. Bu, sahip olduğunuz veya yönetmeniz gereken her proje için yeni uygulama örnekleri oluşturmanıza olanak tanır

Artıları

Etkili takım organizasyonu için harika

Microsoft ürünleriyle sorunsuz entegrasyon için 300'den fazla konektör

İşlevsellik ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde çevrimiçi veya hibrit uygulama olmanın esnekliği

Eksiklikler

Merkezi dağıtım ve izlemeyi destekleyen merkezi bir düzenleyici yoktur

Fiyatlandırma

Flow Basic : Kullanıcı başına aylık 6 $ abonelik ücreti

Flow Plus : Kullanıcı başına aylık 8 $ abonelik ücreti

Flow Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $ abonelik ücreti

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,3 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 4,6 üzerinden 5 yıldız

4. Asana

Asana, görevler, yapılacaklar listeleri ve projeler oluşturmanıza, bunları herhangi birine atamanıza ve ilerlemelerini izlemenize olanak tanıyan, modern ve anlaşılır bir arayüze sahip mükemmel bir proje yönetimi uygulamasıdır.

asana aracılığıyla

Anahtar özellikler

Özelleştirilebilir gösterge panelleri : İlerlemenizi izlemek için güçlü gösterge panelleri, odaklanmanız gereken alanları ve iyileştirme alanlarını kolayca görmenizi sağlar.

Odak modu ve bireysel görev listeleri: Görevleri tek bir yerden atayın ve ilerlemeyi izleyin. Görev listenizi zamanında veya önemine göre kolayca filtreleyin, fonksiyonlar ve atayanlar arasında hızlıca geçiş yapın ve eklemeler yapın.

Önceliklendirme: Sürükle ve bırak özelliği ile görevlere öncelik verin veya etiketleri kullanarak ilerlemenizi kolaylaştırın.

Artılar

Kullanımı kolay

Google Takvim ve Gmail ile entegre

Özelleştirilebilir, kolay arama yapılabilen arayüz

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Eksiklikler

Görevler, yapılacaklar ve projelerle sınırlı

Merkezi bir izleme sistemi yoktur

Fiyatlandırma

Temel : Ücretsizdir ve yeni başlayanlar için uygundur

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $ veya yıllık 13,49 $ abonelik ücreti alınır

İş: Girişimler arasında işleri yönetmesi gereken takımlar ve şirketler için uygundur. Kullanıcı başına aylık 24,99 $ veya yıllık faturada 30,49 $ abonelik ücreti alınır

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,3 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 4,5 üzerinden 5 yıldız

Bonus: Asana ile Monday.com'u karşılaştırın!

5. Smartsheet

Smartsheet, büyük projeler ve görevler üzerinde organize olmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlayan bir görev yönetim aracıdır. Görevler, ş Akışları, notlar ve gösterge panelleri oluşturabilir ve her şeyi senkronize tutmak için kolayca paylaşılan bir takvim geliştirebilirsiniz.

via Smartsheet

Anahtar özellikler

Proje kaynak yönetimi : Tasarım takımları oluşturun, takım üyelerini ekleyin, yönetin ve izleyin

Entegre işbirliği : Takımlar arasında gerçek zamanlı olarak sayfalar, elektronik tablolar, belgeler ve diğer dosyaların paylaşımına olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir

Kolaylaştırılmış çözüm merkezi: Çözüm merkezi, doğru yardıma ve kaynaklara verimli bir şekilde erişmek için iş ve iş ihtiyaçlarınızı belirlemenizi sağlar. Ayrıca, çalışma alanınızı oluşturabilir ve : Çözüm merkezi, doğru yardıma ve kaynaklara verimli bir şekilde erişmek için iş ve iş ihtiyaçlarınızı belirlemenizi sağlar. Ayrıca, çalışma alanınızı oluşturabilir ve yaratıcı iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş şablonlar ayarlayabilirsiniz

Artılar

Yönetim gösterge panelinin kullanılabilirliği

Görevleri, yapılacaklar listelerini ve notları destekler

Entegre işbirliği özellikleri

Takvim ve zaman yönetimi özelliklerini destekler

İş arkadaşlarınızla kolayca dosya paylaşın

Kısıtlamalar

Görsel bileşenler daha özelleştirilebilir olabilir

Bazıları kullanıcı arayüzünün zor olduğunu düşünüyor

Fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Bireysel kullanım için aylık 14 $ ücret alınır

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $ ücret

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 4,5 üzerinden 5 yıldız

6. Monday. com

Monday.com, minimum çabayla zamanında teslim edilmesi gereken projeler için ideal bir uygulamadır. Uygulamanın temel amacı, projeler, takımlar ve kuruluşların birlikte çalışması için sorunsuz ve basit bir yol sunmaktır.

Anahtar özellikler

Sezgisel bir kullanıcı arayüzü: Uygulama, kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece masaüstü veya mobil cihaz kullanıyor olsanız da, programlarınızı takvimlerinizle senkronize edebilirsiniz

İnsan yönetiminin önceliklendirilmesi : VIP durumları ve diğer belirli kişi gruplarını belirleyebilirsiniz. Bu grupların yalnızca takvimlerinizi paylaşacak şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece diğerlerinin gizliliği korunur

Raporlama ve analiz: Kabul edilen ve kabul edilmeyen randevuların sayısını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, bir pozisyonu kimin kabul ettiğini, randevunun saat kaçta planlandığını ve kimin randevusunu iptal ettiğini gösteren ayrıntılı analizleri de görüntüleyebilirsiniz

Artıları

Kolay planlama için entegre mobil uygulama

Sosyal takvimleri destekler

Birleştirilmiş planlama

Zaman ve metin notlarını destekler

Eksiklikler

Gösterge panelleri değiştirilmelidir

Sosyal medyada paylaşım yapmak için gerekli arayüz

Fiyatlandırma

Enterprise planı : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 $ abonelik ücreti alınır

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ abonelik ücreti alınır

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,7 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 4,6 üzerinden 5 yıldız

Monday ile Asana'yı karşılaştırın!

7. Notion

Notion, kullanıcılara projeler ve görevler üzerinde işbirliği yapma olanağı sunan ve kullanımı kolay bir arayüze sahip, harika bir açık kaynaklı verimlilik projesi uygulamasıdır.

notion aracılığıyla

Anahtar özellikler

Metin dizisi tabanlı not alma : Notları metin dizilerine göre düzenleyin ve uygulama genelinde kolayca arama yapın

Akıcı Kanban görünümü : Bu özellik, görevlerinizi, projelerinizi ve yapılacak işlerinizi akıcı, kolayca gezilebilen bir kart düzeninde özetler

Markdown desteği: Markdown desteği, notlarınızı sözdizimi vurgulaması ve biçimlendirme desenleriyle biçimlendirmenize olanak tanır

Artılar

Farklı cihazlarda çalışır

Yerleşik özelleştirme özelliğine sahip, düzenli bir arayüz ile birlikte gelir

Kullanımı kolay

Kısıtlamalar

Metin biçimlendirme, kopyala/yapıştır yoluyla zordur

Kurulumu zaman alır, özellikle takım işbirliği

Fiyatlandırma

Kişisel : Ücretsiz

Kişisel pro : Kullanıcı başına aylık 4 $ veya yıllık faturalandırma durumunda 5 $ ücret alınır

Takım : Kullanıcı başına aylık 8 $ veya yıllık faturalandırma durumunda 10 $ ücret alınır

Kurumsal: Abonelik ücreti kullanıcı başına aylık 15 ABD dolarıdır

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,6 üzerinden 5 yıldız

Capterra derecelendirmesi: 4,8 üzerinden 5 yıldız

8. nTask

nTask, tek bir uygulamada takım işbirliği ve görev yönetimi sağlamayı amaçlayan bir görev yönetim aracıdır. Görev listeleri, önceden oluşturulmuş pano şablonları ve zaman takibi gibi çeşitli özelliklerle birlikte gelir.

via nTask

Anahtar özellikler

Kanban Panosu : Kartları kullanarak : Kartları kullanarak görevleri izlemek ve farklı sütunlar arasında taşımak için görsel bir yöntem

Görev yönetimi : Birden fazla kullanıcının bir görevi işbirliği içinde tamamlamasına olanak tanır : Birden fazla kullanıcının bir görevi işbirliği içinde tamamlamasına olanak tanır

Zaman takibi : Bu, her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı izlemenizi sağlar

Sorun/hata izleme: Projenizle ilgili sorunları oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır

Artılar

Mükemmel müşteri desteği ve geri bildirim sistemi

Her şeyi her zaman kontrol altında tutmanızı sağlayan kullanımı kolay bir arayüz

Hareket halindeyken görevlere erişmek için harika mobil uygulamalar

Video konferans olanağı

Eksiklikler

Daha fazla özelleştirme ve biçimlendirme seçeneği gerektirir

Outlook için eklenti yok

Fiyatlandırma

Premium : Proje yönetimine yeni başlayanlar için idealdir. Kullanıcı başına aylık 3 $ ücret ve 14 günlük premium deneme sürümü sunar

İş : Kullanıcı başına aylık 8 $ ücret ve 14 günlük premium deneme sürümü

Enterprise: İş planının tüm özellikleriyle birlikte gelir ve kullanıcı başına aylık 15 $ ücretlidir

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 3,9 üzerinden 5 yıldız

9. ProProfs Projects

ProProfs Projects, en zorlu gereksinimleri bile karşılayacak kadar yeterli özelliğe sahip mükemmel bir proje yönetimi aracıdır. Uzaktan çalışanlar için de uygundur.

proProfs Project aracılığıyla

Anahtar özellikler

Görev listeleri : Durumlarını temsil eden renk kodlarıyla görevleri izlemenin görsel bir yolu

Görev yönetimi : Araştırma projeleri, raporlar ve değerlendirmeler gibi görevlerin son teslim tarihlerini içeren sağlam bir proje takvimi içerir

İşbirliği araçları : Kurumsal kaynakları birden fazla takım arasında paylaşarak çeşitli projeleri sorunsuz bir şekilde tamamlamanızı sağlar

Dönüm noktası izleme: Her dönüm noktası için farklı planlama aşamalarını ve zaman kutularını takip eder

Artılar

Basit arayüzü sayesinde kullanımı kolaydır

Harika raporlama özellikleri

Uzaktan çalışanlar için ideal

Eks

Özelleştirme özellikleri yoktur

Şablon mevcut değil

Fiyatlandırma

Essentials : Kullanıcı başına aylık 2 $ veya yıllık 480

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $ veya yıllık 960

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 4,7 üzerinden 5 yıldız

10. FunctionFox

FunctionFox, birden fazla web tarayıcısı ve mobil cihazda çalışan sağlam bir proje yönetimi aracıdır. Kullanıcıların günlük iş döngülerini kolaylaştırmaya yardımcı olan basit, sezgisel ve uygun fiyatlı araçlar sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

functionFox aracılığıyla

Anahtar özellikler

Raporlar: Görevler, bütçeler ve işinizin diğer alanları hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan çeşitli bilgiler içerir.

Proje izleme araçları : Görevleri ve incelemeleri takip etmenize yardımcı olur.

Senkronizasyon : Tüm cihazlarda projeleri, görevleri ve dosyaları senkronize etmenizi sağlar.

Görev yönetimi : Son teslim tarihleri, ek dosyalar, yorumlar ve notlar gibi görevleri yönetmenin ötesinde, bir projedeki her bir etkinliği takip eden bir görev listesi.

İşbirliği araçları: Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak tüm takım üyelerini farklı projeler için organize etmenizi sağlar.

Artılar

Güvenilir iletişim

Kullanımı kolay ve diğer sistemlerle entegrasyonları kolay

Eksiklikler

Kullanıcı navigasyonu kafa karıştırıcı olabilir

Fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz ve en fazla 10 kullanıcıya izin verir

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık ortalama 20 ABD doları

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi : 4,4 üzerinden 5 yıldız

Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,5 yıldız

11. Hive

Hive, web tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Zaman, iş, kaynaklar ve son teslim tarihlerini izleyerek insanların projeleri ve görevleri yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

hive aracılığıyla

Anahtar özellikler

Eylem kartları : Alınacak eylemleri belirlemenize yardımcı olur

Esnek proje görünümleri: İşin türüne göre projeleri düzenlemenizi sağlar

Proje yönetimi : Takım üyelerine görevler atayabilir, her birini izleyebilir

Zaman takibi : Her görev için harcanan zamanı takip eder

Kaynak izleme : Kapsamlı bir kaynak yönetimi aracı

Ek dosya yöneticisi: Projenizde kullanabileceğiniz farklı türdeki ek dosyaları düzenleyin ve yönetin

Artılar

50'den fazla yerel entegrasyon

İki faktörlü kimlik doğrulama

Sınırsız görev

Eksiklikler

Sınırlı mobil işlevsellik

Bağımlı görevler oluşturamama

Fiyatlandırma

Hive Solo : Ücretsiz ve en fazla 2 kullanıcıya izin verir

Hive Teams : Kullanıcı başına aylık 16 $ veya sınırsız kullanıcı için yıllık faturada 12

Hive Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi : 5 üzerinden 4,6 yıldız

Capterra derecelendirmesi: 5 üzerinden 4,5 yıldız

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen, projeleri, görevleri ve zamanı üç şekilde yönetebilen bir proje yönetimi yazılımıdır: proje, takım ve zaman.

planview Clarizen aracılığıyla

Anahtar özellikler

Salesforce entegrasyonu : Salesforce ile entegre olur, böylece yazılımı Salesforce takımınızı yönetmek için kullanabilirsiniz

Planlama : Projeniz, göreviniz veya zamanınız için bir plan oluşturur

Görev yönetimi : Görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın

Zaman takibi: Her görev için harcanan zamanı takip edin

Artılar

Basit tasarım ve kullanımı kolay arayüz

Esnek zaman takibi özelliği

2 faktörlü kimlik doğrulama seçeneği

Yüksek düzeyde yapılandırılabilir yönetici paneli

Kısıtlamalar

Sınırlı mobil işlevsellik

Çalışması daha yavaş olabilir

Fiyatlandırma

Enterprise planı : Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi : 4,2 üzerinden 5 yıldız

Capterra derecelendirmesi: 4,2 üzerinden 5 yıldız

13. Ziflow

Ziflow, yöneticilerin kullanıcıları, e-postaları ve görevleri üç şekilde yönetmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır: kullanıcı, proje ve görev. Yönetici, kullanıcı hesaplarını, e-postaları ve görevleri başarıyla yönetmek için gereken ayrıntıları toplamak üzere özel alanlar oluşturabilir. Yönetim ekibi ayrıca bir gösterge paneline erişerek Ziflow hesaplarının ayrıntılı proje bilgilerini görüntüleyebilir; gösterge paneli, etkinliklerin zaman çizelgesi gibi birden çok görünümde yardımcı olur.

ziflow aracılığıyla

Anahtar özellikler

Merkezi varlık yönetimi: Varlıklar, ek dosyalar, dosyalar ve kişiler için CRM içerir

Ş Akışı otomasyonu: E-posta onayı, çevrimiçi oturum açma, imza ve imza onayını otomatikleştirin

Giriş formları: Ziyaretçilerin bilgilerini kaydedin ve saklayın; gereksinimleri, fikirleri ve geri bildirimleri alın

Merkezi işbirliği ve inceleme: Faturalama ve inceleme yönetimi görevleri otomatik olarak oluşturulur, imzalanır ve kaydedilir

Artılar

Esnek kullanıcı yönetimi

Geniş aralıkta açıklama şekilleri, video provası

Kullanışlı arayüz

Eksiklikler

Bazıları notların görüntülenmesi ve PDF'lerin indirilmesiyle ilgili sorunlar bildiriyor

Daha uzun yükleme süreleri gereklidir

Fiyatlandırma

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız

Capterra puanı: 4,7 üzerinden 5 yıldız

14. Avaza

Avaza, görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmak için bu iki alanı bir araya getiren bir muhasebe ve proje yönetimi aracıdır.

avaza aracılığıyla

Anahtar özellikler

Proje ilerleme gösterge panelleri : Proje konumunu, görev durumunu ve maliyet grafiklerini görselleştirir.

Proje bütçeleme : Bütçeyi proje, müşteri, konum ve kişiye göre düzenleyin ve izleyin.

Zaman çizelgesi girişi ve faturalandırma: Projelere harcanan zamanı faturalandırma ve fatura oluşturma ile birlikte kaydeder.

Artılar

Süreçleri Otomatikleştirin

Tahminlerden faturalar oluşturur ve proje giderlerini izler

Entegre proje yönetimi ve işbirliği araçları

Eksiklikler

Alt görevlerde son teslim tarihi yok

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan : 0 $

Başlangıç planı : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Temel plan : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

İş planı: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi : 5 üzerinden 4,5 yıldız

Capterra puanı: 4,6 üzerinden 5 yıldız

15. RedBooth

RedBooth, herhangi bir cihazdan projelerinizi oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir proje yönetimi yazılımıdır. Son derece ölçeklenebilir ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, bağlam duyarlı yardım için sesli komutlar eklemenize de olanak tanır.

redBooth aracılığıyla

Anahtar özellikler

API : Dropbox ve Google Dokümanlar gibi diğer hizmetlerle entegre olur

İşbirliğine dayalı düzenleme: Diğer üyelerle dosya ve elektronik tabloları paylaşın

Çevik Metodolojiler : Zengin özelleştirilebilir ve yazılımın Çevik Metodolojileri ile entegre

Sohbet/mesajlaşma: Dosya, e-posta ve video mesajları gönderin ve alın

Artıları

Sanal çalışma alanlarının sağlanması

Gelişmiş raporlama araçları

Gizli bulut sağlama

Eksiklikler

Sorunların raporlanması zor olabilir Çalışan başına iş kapasitesini izlemek zor olabilir

Bazı kullanıcılar gösterge panelini kafa karıştırıcı buluyor

Fiyatlandırma

Temel plan : Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

İş planı : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Derecelendirmeler

G2 derecelendirmesi : 4,5 üzerinden 5 yıldız

Capterra derecelendirmesi: 4,5 üzerinden 5 yıldız

ClickUp ile İş Hayatınızı Tasarlayın

Proje yönetimi yazılımı, çoğu projenin uzun bir zaman çizelgesi olduğu ve verimli ve otomatik bir şekilde yönetilmesi gerektiği için her iş için vazgeçilmez bir araçtır.

Bu nedenle, ideal proje yönetimi yazılımı, çok fazla gereksiz çaba harcamadan projenizi kusursuz bir şekilde yönetmenizi sağlayan tüm modern ve temel özelliklere sahip olmalıdır.

Tasarımcılar, metin yazarları vb. kişilerden oluşan yaratıcı bir ekiple işbirliği yaparken ve bu ekibi yönetirken, onların akış tercihlerine uyum sağlayabilen ve yaratıcılıklarının akışını sağlamak için ihtiyaç duyacakları özelleştirilebilir özellikleri sunan güçlü ve esnek bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacaktır!

Bu durumda, ClickUp en iyi seçiminizdir — şık bir kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın, yüzlerce üst düzey özelliğe, şablona ve çok daha fazlasına erişin! 🎨👩‍🎨