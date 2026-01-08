ClickUp ve Miro: 2026'da Hangi Beyaz Tahta Aracını Seçmelisiniz?

Hala fikirlerinizi fiziksel bir Beyaz Tahtaya yazıyorsanız, sanal Beyaz Tahtaların sunduğu rahatlığı ve kolaylığı kaçırıyorsunuz demektir.

Eski usul beyaz tahtalar yararlıdır, ancak alanları sınırlıdır. Beyin fırtınası yaparken tahtadaki fikirlerinizi kolayca kaybedebilirsiniz. Ayrıca, uzaktan çalışan bir takımınız varsa bu tahtalar işe yaramaz. Sanal beyaz tahtalar bu sorunları çözer ve daha fazla özellik sunar. Siz ve takımınızın işbirliği yapmasına, fikir üretmesine yardımcı olur ve düşüncelerinizi görsel olarak ifade etmenizi sağlar.

Ancak piyasada bu kadar çok Beyaz Tahta aracı varken, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılayan (veya aşan) mükemmel aracı seçmek oldukça zor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olabiliriz!

Bu blog yazısında, iki popüler Beyaz Tahta aracını inceleyeceğiz: ClickUp ve Miro. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için bu araçların özelliklerini, farklılıklarını, fiyatlarını ve diğer ayrıntılarını ele alacağız.

ClickUp Nedir?

Birden fazla uygulamayı, hepsi bir arada verimlilik ve işbirliği aracı olan ClickUp ile değiştirin

ClickUp, takım işbirliğini güçlendirmek ve birden fazla projeyi kolaylıkla yönetmek için tasarlanmış tek noktadan verimlilik platformudur.

Beyin fırtınası yapmak, görevler, belgeler ve sunumlar oluşturmak, proje ilerlemesini izlemek, proje hedeflerini yönetmek ve daha fazlası gibi tüm projeyle ilgili faaliyetler ve kaynaklar için merkezi bir alan sağlayarak ş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın bağlantılı çalışma alanı, takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına, proje görünürlüğünü korumasına ve herkesin proje hedefleri konusunda aynı çizgide kalmasına olanak tanıyarak karmaşık proje planlarını basitleştirir.

İşbirliği ve ş Akışı fonksiyonlarının yanı sıra, ClickUp planlama ve fikir üretme için kullanıma hazır beyaz tahta şablonları sunarak işinize hemen başlamanızı sağlar. Bu ve diğer özellikleri, onu beyin fırtınası, işbirliği ve daha fazlası için ideal bir araç haline getirir.

ClickUp'ı mükemmel bir Beyaz Tahta aracı ve sağlam bir proje yönetimi yazılımı yapan özelliklerin ayrıntılı analizini okumaya devam edin.

ClickUp özellikleri

Proje yönetimi özelliklerine sahip bir görsel işbirliği yazılımı olan ClickUp, farklı takım boyutlarına ve ihtiyaçlara sahip birçok kuruluş için son derece uygundur. İşte en iyi özelliklerinden bazıları.

Özellik #1: Görselleştirme

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak proje fikirlerinizi, ş akışlarınızı ve süreçlerinizi görselleştirin. Adım adım süreçler oluşturun, görevleri birbirine bağlayın ve diğer görünümler arasında geçiş yapmadan sürükle ve bırak arayüzünde bunları kolayca yönetin.

ClickUp ile özel zihin haritaları oluşturarak fikirlerinizi planlayın ve ş akışlarınızı haritalandırın

Ayrıca zihin haritalarınızı Çalışma Alanı’ndaki takımlarla paylaşabilir ve görevleri daha iyi anlamak için bunları belirli yorumlara ve belgelere bağlayabilirsiniz.

Özellik #2: Beyin fırtınası ve işbirliği

ClickUp Beyaz Tahtaları, fikirleri eyleme dönüştürmeyi kolaylaştırır. Kullanıcılara gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma ve fikir üretme, notlar, görseller ve bağlantılar ekleme, birden fazla öğeyi birbirine bağlama, yol haritaları ve ş akışları oluşturma gibi özellikler sunarak kavramları görselleştirir ve yaratıcılığı artırır.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi planlayın ve hayata geçirin

Fikir üretme ve planlamanın yanı sıra, Beyaz Tahtalardan görevler oluşturarak fikirleri hızla hayata geçirebilirsiniz. Görevlere belgeler, bağlantılar ve görseller ekleyerek takımınıza daha fazla bağlam sağlayın.

Özellik #3: Yaratıcılıkla verimlilik

ClickUp, daha hızlı ve verimli çalışmanıza yardımcı olacak 1000'den fazla şablondan oluşan geniş bir kütüphane sunar. Pazarlama, proje yönetimi, operasyonlar, yaratıcılık ve tasarım gibi çeşitli kategorilerde ClickUp şablonları arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, bir sonraki projenizde her şeyi sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamak için sık sık yapılacak işler için özel şablonlar oluşturabilirsiniz.

Bu şablonu indir ClickUp Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonu ile tek bir görünümde takımlar arası beyin fırtınası yapın ve fikirleri kaydedin.

Örneğin, ClickUp Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonu, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için proje sprintlerinizi gözden geçirmeyi ve analiz etmeyi basitleştirir. Bu Beyaz Tahta şablonu, sprint sonuçlarını iyileştirmek için fikir üretmenize, birden fazla sprintteki performans eğilimlerini belirlemenize ve takım verimliliğini sağlamak için ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, takım performansını etkileyen sorunları tespit edebilir ve bunları hemen çözebilirsiniz. Bir sonraki retrospektifinizde bunu deneyin!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Miro Nedir?

Miro aracılığıyla

Miro, takımların fikir üretip görsel olarak işbirliği yapmalarını sağlayan, proje yönetimi için tasarlanmış bir dijital beyaz tahtadır. Takımların projeleri planlayıp stratejiler geliştirebileceği, hedefleri ve bağımlılıkları tanımlayabileceği, verileri görselleştirebileceği ve ş akışları oluşturabileceği bir Çalışma Alanı sunar.

Platform, beyin fırtınası oturumlarınız için akış şemaları, zihin haritaları ve diyagramlar oluşturmanıza olanak tanıyan farklı araçlar ve görsel öğeler sunar. Miro, ClickUp ile de sorunsuz bir şekilde çalışır; böylece Miro akış şemalarınızı ve diyagramlarınızı ClickUp görevlerine dönüştürebilir, her şeyi tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutabilirsiniz.

Miro özellikleri

Miro, takımların birlikte beyin fırtınası yapması, tasarımlar oluşturması ve projeleri planlaması için tasarlanmış bir dijital işbirliği platformudur. Miro, çeşitli fiyatlandırma planları kapsamında birçok özellik sunar. İşte bunlardan bazıları.

Özellik #1: Beyin fırtınası ve işbirliği

Miro üzerinden çevrimiçi Beyaz Tahta

Miro, takımların yapışkan notlar, etkileşimli ekranlar, diyagramlar, resimler, GIF'ler, elektronik tablolar ve belgeler kullanarak işbirliği yapmaları ve karmaşık fikirleri görselleştirmeleri için ortak bir alan sağlar. Miro panosu, takımların alan kısıtlaması olmadan işbirliği yapmalarına olanak tanıyan sonsuz bir tuvaldir. Ayrıca Miro, fiziksel beyaz tahtaları ve el yazısı notları çevrimiçi Jira kartlarına veya CSV tablolarına dönüştürür.

Özellik #2: Görselleştirme

Miro üzerinden zihin haritası

Miro’nun zihin haritası oluşturucu ve tel kafes aracı, takımların akış şemaları ve görseller kullanarak fikirlerini haritalandırmasına ve ürün ekranları ile web sitesi sayfaları için prototipler oluşturmasına olanak tanır. Fikirlerinizi yapışkan notlara yazın, kullanıcı akışlarını haritalandırın ve takımlarla işbirliği yaparak tel kafesler ve zihin haritaları oluşturun. Bunları paydaşlarla paylaşabilirsiniz ve geri bildirimlere göre iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Özellik #3: Yaratıcılıkla verimlilik

Miro, süreçleri standartlaştırmak ve takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için hazır şablonlar içeren bir şablon kütüphanesi sunar. Zihin haritaları ve akış şemalarından Kanban çerçevesine ve takım toplantı şablonlarına kadar, Miro farklı kategorilerde 500'den fazla şablon sunar. Ayrıca, özel şablonlar oluşturabilir ve Miroverse'de Miro'nun topluluk şablonlarına erişebilirsiniz. Miroverse, belirli sektörlere ve proje türlerine yönelik, kullanıcılar tarafından oluşturulan şablonların bulunduğu geniş bir depodur.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Üye başına aylık 8 $

İş : Üye başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Miro: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Miro arasındaki temel fark, Miro'nun takımların ürünleri tasarlayıp geliştirebileceği bir dijital Beyaz Tahta sunmasıdır. Öte yandan, ClickUp verimlilik aracıdır ve Beyaz Tahta özelliğine sahiptir. Birden fazla kişinin tek bir platformda işbirliği yaparak karmaşık projeler tasarlamasına ve yürütmesine yardımcı olur.

Özelleştirilebilir Beyaz Tahtalar

ClickUp

ClickUp'ın Beyaz Tahtası, sonsuz bir tuval üzerinde akış şemaları, diyagramlar ve hatta karalamalar çizmenize olanak tanır. Ayrıca şekiller kullanabilir, metinleri ve yapışkan notları görevlere dönüştürebilirsiniz. Görev ve ş Akışı yönetimi, hedef belirleme, raporlama ve analiz gibi özellikler de sunan en iyi beyaz tahta yazılımlarından biridir ve beyin fırtınası ile fikirlerin hayata geçirilmesi arasındaki boşluğu doldurur. Kısacası, ClickUp, birbirinden bağımsız uygulamaları tek bir platformla değiştiren bir Miro alternatifidir.

Miro

Miro, beyin fırtınası oturumları için uygun, video konferans ve tel kafes oluşturma gibi özelliklere sahip bir çevrimiçi Beyaz Tahta ve işbirliği yazılımıdır. Yapışkan notlar, çizimler, şekiller, diyagram araçları vb. kullanarak fikirlerinizi merkezi ve özelleştirilebilir bir alanda saklamanıza olanak tanır.

Miro görev yönetimi özelliği sunmaz, ancak ClickUp, Jira ve Trello gibi araçları kullanarak bir Miro panosunu dışa aktarabilir ve görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp ve Miro 1. Turunun Kazananı ClickUp, görevler oluşturarak fikirlerinizi doğrudan Beyaz Tahtalardan hayata geçirmenize olanak tanıdığı için açık ara kazanan. Fikirlerinizi Beyaz Tahtada düzenleyebilir, görevler/alt görevler ve ş akışları oluşturabilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği

Takım arkadaşlarınızla bire bir ve grup sohbetleri oluşturun, ek dosyaları paylaşın ve ClickUp Sohbet Görünümü ile konuşmaları bağlam içine yerleştirin

ClickUp

ClickUp'ın güçlü işbirliği özellikleri, Kanban panoları, Gantt çizelgeleri, görev alt görevleri, takvim görünümleri, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve diğer görsel proje yönetimi araçlarının yardımıyla beyin fırtınası, planlama ve fikir yönetimi etrafında şekillenir. Platform, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırmak için yerleşik sohbet, belge düzenleyici, ekran paylaşımı ve kaydı, zaman takibi ve çok daha fazlası gibi daha geniş bir özellik yelpazesi sunar.

Miro

Miro, gerçek zamanlı işbirliğini, fikir üretmeyi ve inovasyonu ön plana çıkarır. İşbirliğini ve geri bildirimi geliştirmek için paylaşılan imleçler, sohbet, uygulama içi video görüşmeler, ekran paylaşımı, açıklama ekleme, etkileşimli sunumlar vb. gibi araçlar sunar.

İşte bir Miro ve ClickUp örneği. Diyelim ki takımınız bir pazarlama kampanyası üzerinde çalışıyor. ClickUp ile takım üyeleri, Beyaz Tahtalar, yol haritaları, Gantt çizelgeleri, görevler, belgeler, geri bildirim formları, gösterge panelleri, yapay zeka destekli içgörüler ve daha fazlasını kullanarak beyin fırtınası yapabilir, projeyi planlayabilir, yönetebilir ve izleme yapabilir. Miro yazılımıyla ise dijital tuval kullanarak fikirlerini hayata geçirebilir ve beyin fırtınası, planlama ve yineleme konusunda işbirliği yapabilirler. Kısacası, ClickUp Miro'ya bir alternatif olabilir, ancak Miro ClickUp'ın yapabildiklerini yapamaz.

ClickUp ve Miro 2. Turunun Kazananı ClickUp, Miro'dan daha gelişmiş işbirliği özellikleri sunduğu için bu karşılaştırmanın galibi olmalı. Miro görsel işbirliğine odaklanırken, ClickUp proje görevleri, geri bildirimler, yol haritaları ve daha fazlası üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Zihin Haritaları

ClickUp

ClickUp'ın zihin haritaları, fikirlerinizi düzenlemenize, görselleştirmenize, parçalara ayırmanıza, görevleri birbirine bağlamanıza ve vizyonunuza sağlam bir yapı kazandırmanıza yardımcı olur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak fonksiyonu ile metin, şekil, simge, resim, bağlantı ve ek dosya eklemenize olanak tanır. Zihin haritalarını tüm proje yönetimi paketiyle entegre eden ClickUp, en iyi zihin haritalama yazılımıdır. Ayrıca bunları belgeler, yorumlar ve görevler arasında paylaşım yaparak, böylece Çalışma Alanı içinde kolayca erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Miro

Miro'nun zihin haritaları beyin fırtınasını kolaylaştırır. Benzer özellikler sunsalar da, bu zihin haritaları ClickUp zihin haritalarının alternatifi değildir. Şablonlar ve Beyaz Tahtalar gibi sınırlı Miro özellikleriyle entegre olurlar. Zihin haritalarını Notion, Teams ve Confluence gibi birçok web sitesi ve araç üzerinden paylaşabilirsiniz.

ClickUp ve Miro 3. Turunun Kazananı ClickUp bu konuda galip geliyor çünkü ClickUp zihin haritaları, sınırlı entegrasyonlara sahip Miro'nun aksine, tüm ClickUp paketi özellikleriyle entegre çalışıyor.

Geriye Dönük Değerlendirmeler

ClickUp ile ürün yol haritalarını, birikmiş işleri, sprintleri, UX tasarımını ve daha fazlasını kolayca yönetin

ClickUp

ClickUp, ekiplerin yorum ve not ekleyebileceği, eylem ögelerini tartışabileceği ve görev yönetimi özellikleri aracılığıyla bunları takım üyelerine atayabileceği sprint retrospektifleri için özel bir alan sağlar. Platform ayrıca, takımların işbirliği yapmasını, eleştirel düşünmesini ve daha iyi sonuçlar elde etmek için sprintleri iyileştirmesini sağlayan özelleştirilebilir şablonlar ve sprint retrospektif örnekleri sunar. Dahası, hataların tekrarlanmasını önlemek için entegre AI asistanı ClickUp Brain ile sprint retrospektif raporları oluşturabilirsiniz.

Miro

Miro’nun geriye dönük değerlendirmeleri daha görseldir. Miro şablonlarını kullanarak geriye dönük değerlendirmeler yapabilir, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirleyebilirsiniz. Beyaz Tahtaları kullanarak geriye dönük değerlendirme fikirleri ve konu kümeleri oluşturun, sorunları veya görevleri anahtar kelime, etiket, renk vb. ile kategorize edin ve daha iyi inovasyon için bunları takımlarla paylaşımda kullanın. Miro ayrıca geriye dönük değerlendirme sürecine rehberlik etmek için zamanlayıcılar ve uyarılar gibi araçlar da sunar.

ClickUp ve Miro 4. Turunun Kazananı ClickUp'ın özel sprint retrospektifleri, daha görsel retrospektifler sunan Miro'nun aksine, takımların işbirliği yapmasına, tartışmasına, paylaşımına ve eylem ögelerini uygulamasına olanak tanıdığı için bu konuda galip geliyor.

AI destekli asistan

ClickUp Brain'i kullanarak yazımdan idari işlere kadar tüm AI ile ilgili görevlerinizi halledin

ClickUp

ClickUp Brain, platform üzerinden entegre olur ve istediğiniz yerden başlatabilirsiniz. AI sohbetini kullanarak görev, belge veya projeyle ilgili sorgularınıza yanıt alın. Görev özetleme, e-posta konu dizilerinden ana temaları çıkarma, uzun belgelerden anahtar içgörüler bulma, takım güncellemeleri oluşturma gibi işleri otomatikleştirin. Ayrıca, hangi süreçlerin otomatik pilot modunda çalışmasını istediğinizi tanımlayarak özel otomasyonlar da oluşturabilirsiniz.

Miro

Beta sürümünde bulunan yeni bir AI özelliği olan Miro Assist, panonuzdaki mevcut içeriklerle çalışır. AI'sı geçmiş sonuçlardan içgörüler çıkarabilir, yapışkan notları özetleyebilir, trendleri tespit edebilir ve yapışkan notları kümeler halinde gruplandırabilir. Ayrıca zihin haritaları, sıra diyagramları, sunumlar ve eylem listelerinin oluşturulmasını otomasyonla gerçekleştirir.

ClickUp ve Miro Karşılaştırması 5. Turunun Kazananı ClickUp Brain, Miro Assist'ten daha zengin özelliklere sahip olduğu için bu konuda açık ara kazanan. ClickUp'ın herhangi bir yerinde süreçleri otomasyonla gerçekleştirmek, proje belgeleri yazmak ve projeyle ilgili sorular sormak için kullanabilirsin. ClickUp Brain, ClickUp'ın tüm özelliklerinde kullanılabilen çok yönlü bir AI asistanı iken, Miro AI ise Miro'nun kendi içindeki beyin fırtınası ve görsel işbirliği ile sınırlı.

Fiyatlandırma

Fiyat Planları ClickUp Miro Sonsuza Kadar Ücretsiz 0 $ 0 $ Sınırsız Kullanıcı başına aylık 7 $ Kullanıcı başına aylık 8 $ İşletme Kullanıcı başına aylık 12 $ Kullanıcı başına aylık 16 $ Enterprise Fiyatlandırma için iletişime geçin Özel fiyatlandırma ClickUp Brain Üye başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin —

Müşteri puanları ve yorumları

ClickUp

G2 : 5 üzerinden 4,7 (9500'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,6 (4000'den fazla yorum)

Miro

G2 : 5 üzerinden 4,8 (5600'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (1500'den fazla yorum)

Reddit'te ClickUp ve Miro

Kullanıcıların Miro ve ClickUp hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için Reddit konularını inceledik ve kullanıcıların her iki platformu da belirli amaçlar için kullandığını gördük. Birçok kullanıcı, ClickUp'ın daha sağlam özellikler sunduğu konusunda hemfikir:

ClickUp, görev yönetimi, görevleri tek bir yerde toplama, zaman takibi ve zaman raporları için mükemmeldir.

Diğer kullanıcılar da fikirleri ve görevleri görselleştirmek için Miro panolarının en iyisi olduğu konusunda hemfikir:

Miro, sprint görevlerinin birbiriyle nasıl uyum sağladığını görselleştirmek için var.

Genel olarak, hem Miro hem de ClickUp platformları, kullanıcılar arasında görselleştirme ve görev yönetimi özellikleriyle bilinir. Miro Beyaz Tahta için tercih edilirken, ClickUp hem Beyaz Tahta hem de görev yönetimi özellikleri sunarak farklı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Hangi Beyaz Tahta Aracı En Üstün?

İki aracı inceledik ve hepsini geride bırakanı bulduk: ClickUp!

ClickUp ile Miro arasındaki rekabette, tek bir platformda Beyaz Tahtalardan daha fazlasını sunan ClickUp ideal seçimdir.

Miro, birçok yaratıcı özelliğe sahip sezgisel ve kullanıcı dostu Beyaz Tahtalar sunsa da, proje yönetimi gereksinimlerini karşılamıyor. Yalnızca kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesine ve düzenlemesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla, kullanıcılar fikirlerini Miro üzerinde yapılandırabilirken, bunları mükemmel bir şekilde planlamak ve uygulamak için ClickUp gibi araçlara ihtiyaç duyuyor.

ClickUp, takımların beyin fırtınası yapabileceği, fikirleri görselleştirebileceği ve yapılandırabileceği, projeleri planlayabileceği ve teslimata kadar bunları yürütebileceği ve izleyebileceği tek bir çözüm sunar. Yerleşik yapay zekaya sahip ClickUp'ın verimlilik aracı, verimli çalışmak ve teslimatları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Araç, gelişen iş ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ölçeklendirme yeteneklerine sahiptir.

