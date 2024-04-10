Miro ve Notion: En İyi Görev Yönetimi Aracı Hangisi?

Verimliliği yönetmek, özellikle karmaşık projeler için görevleri izlerken zor olabilir. Hayatı kolaylaştırmak için, artık görevleri not almaktan öteye geçen işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahta platformlarımız var.

Ana görev içinde alt görevleri izleme, belge paylaşma, paylaşılan bir tuval üzerinde beyin fırtınası yapma ve çok daha fazlasını içeren her görev için ayrıntılar eklemenizi sağlar. Ancak bu kadar çok seçenek varken, diğer araçlardan farklı olan bir görev yönetimi yazılımını nasıl seçersiniz?

Cevap, not alma özelliklerini birleştiren, entegrasyonları destekleyen ve takımlarınızın görevlerini etkili bir şekilde organize etmesine yardımcı olan bir platform seçmek.

Birkaç proje planlama ve işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahta platformu ile birçok seçenek mevcuttur ve her araç anahtar özellikler ve hizmetler açısından farklılık gösterir.

Bu kılavuz, iki popüler görev yönetimi aracını karşılaştırır: Miro ve Notion.

Miro nedir?

Miro, takımınızın yaratıcı kıvılcımını ateşleyecek görsel bir işbirliği platformudur. Dijital beyaz tahtanız gibi düşünün, ancak çok daha fazla özelliğe sahip. Takımınızın daha hızlı iletişim kurup projeler tasarlayabileceği esnek bir çalışma alanıdır ve bir sonraki büyük fikrinizi oluşturmanıza, yinelemenize ve tasarlamanıza olanak tanır.

Miro ile şunları yapabilirsiniz:

Strateji oluşturun ve plan yapın: Önceden oluşturulmuş Önceden oluşturulmuş beyaz tahta şablonlarını , Kanban panolarını ve gömülü notları kullanarak beyin fırtınalarınızı düzenli ve eylem odaklı tutun

Her şeyi görselleştirin: Zihin haritaları, notlar, akış şemaları, diyagramlar ve hayal gücünüzün ortaya çıkardığı her şeyi geniş bir dizi araç ve şekil ile oluşturun

Fikirler üretin: Geleneksel yöntemleri kullanarak karmaşık fikirleri iletmeye çalışarak zaman kaybetmeyin. Miro'nun görsel görev yönetimi ile planlama panolarını kullanarak projenizin tek bir görünümünü elde edebilir, takımlar arasında işbirliği yapabilir ve fikirleriniz için gerekli adımları atabilirsiniz

Miro özellikleri

Sonsuz Tuval

Miro panosu, fikirlerinizi özgürce geliştirebileceğiniz, en iddialı beyin fırtınası oturumlarına bile uyum sağlayan sonsuz bir dijital tuval sağlar. Bu özellik sayesinde, karmaşık projeleri planlayabilir, beyin fırtınası yapabilir ve takımlarınızın çıktılarını tek bir gösterge panelinde düzenlemesini sağlayabilirsiniz.

Miro kartlarını kullanarak fikirlerinizi yapışkan notlara veya metin kutularına dönüştürebilir veya durum, atanan kişi ve son teslim tarihi gibi ayrıntılı bilgileri ekleyebilirsiniz.

Miro ile proje yönetimi

Kanban çerçevesi

Beyin fırtınası oturumlarından ürün yol haritalarına kadar özel ihtiyaçlar için tasarlanmış kullanıma hazır Kanban şablonlarını kullanarak proje planlamanızın net bir görünümünü elde edin. Bu, size değerli zaman kazandırır ve düzenlenebilir yüzme şeritleri ve sütunlara sahip bir Kanban panosuna Miro kartları ekleyerek işlerinizi önceliklendirebilirsiniz.

Bağlayıcılar ve bağımlılık haritalama

Konumdan bağımsız olarak sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın. Bağlayıcılarla düzenlemeleri ve harita bağımlılıklarını görün, etkileşimli ve dinamik bir beyin fırtınası deneyimi yaşayın.

Miro üzerinden bağımlılıklar panosu

Görev yönetimi entegrasyonları

Miro, 130'dan fazla uygulama ve popüler araçla entegrasyonları destekler. Bu, tüm görev odaklı verilerinizi tek bir çözümde bir araya getirmenize yardımcı olarak, görev yönetimini sizin ve paydaşlarınız için verimli hale getirir.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırsız takım üyesi, önceden hazırlanmış şablonlar, temel dikkat yönetimi, üç düzenlenebilir beyaz tahta

Takımlar : Video konferans fonksiyonu, sınırsız pano, sınırsız ziyaretçi, gizli panolar ve e-posta desteği ile üye başına aylık 8 dolar

İş : Miro Teams planındaki tüm özelliklere ek olarak manuel pano yedekleme, akıllı diyagram oluşturma ve SSO ile üye başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Merkezi hesap yönetimi, özel başarı yöneticisi, Azure DevOps ve CA Rally entegrasyonları, kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk, veri yönetimi ve premium destek için fiyatlandırma hakkında bilgi almak üzere Miro ile iletişime geçin

Notion nedir?

En iyi Miro alternatiflerinden biri, tüm görev yönetimi ve not alma ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çalışma alanı olan Notion'dur. Bu araç, not alma ile veritabanı yönetimi, görsel işbirliği ve tüm kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için paylaşılan bir tuval veya Notion görünümü sürdürmeyi birleştiren birçok özellik sunar.

Notion'da görev yönetimi

Temel görevlerden karmaşık projelerin yönetimine kadar, Notion araçları temel faaliyetlerinizi düzenlemek için tek bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca, güçlü topluluğu sayesinde, size yardımcı olacak binlerce Notion şablonunu kolayca oluşturabilir ve kullanabilirsiniz:

Yapılacak işlerinizi ve hedeflerinizi takip edin

Tasarım sistemleri oluşturun

Notları kaydedin, mood board'lar oluşturun ve içeriği yönetin

Kendiniz ve takımınız için proje faaliyetlerini yönetin

API'leri kullanarak otomatikleştirin

Notion özellikleri

Uçtan uca görev yönetimi

Notion aracılığıyla görev yönetimi gösterge paneli

Notion'un esnek çerçevesi, aşağıdakiler dahil tüm görev yönetimi gereksinimleriniz için kullanmanıza olanak tanır:

Her takım üyesi, departman ve proje için özel görev yönetimi gösterge panelleri oluşturun

Görevleri takvim, Kanban panosu, Gantt grafikleri, tablolar, takvim ve daha fazlasıyla düzenli tutun

Projeleri zaman çizelgesi, kategori, takım üyeleri, öncelik ve daha fazlasına göre kolayca sıralayın

Notlar, Takvim, Alışkanlık Takibi ve daha fazlası

Notion'un esnek bloklarıyla, basit bir yapılacaklar listesinden karmaşık gösterge panellerine kadar her şeyi oluşturabilir ve çalışma alanınızı tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Entegrasyonlar

Notion, verileri almanıza ve Slack, Google Drive, Gmail, Asana ve 149 diğer popüler araç gibi en iyi yazılımlarla entegre olmanıza yardımcı olabilir. Daha özel bir entegrasyon istiyorsanız, diğer araçlardan farklı kılan kendi API'nizi bile oluşturabilirsiniz.

Çok dilli destek

Farklı coğrafyalarda çalışan takımlar için Notion, çalışma alanınızı düzenlemenize ve belgeleri farklı dillerde düzenlemenize olanak tanır. Şu anda İngilizce, Korece, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerini desteklemektedir.

Notion fiyatlandırması

Kişisel (Ücretsiz plan) : Sınırsız sayfa ve blok, cihazlar arasında senkronizasyon, beş misafirle paylaşım, özel entegrasyonlar için API

Kişisel Pro (aylık 4 $) : Kişisel ücretsiz sürümün tüm özelliklerine ek olarak, sınırsız dosya yükleme, sınırsız misafir, 30 gün öncesine kadar sürümleri görüntüleme ve geri yükleme

Takımlar (aylık 8 $) : Kişisel Pro'nun tüm özelliklerine ek olarak sınırsız takım üyesi, paylaşım izinleri, işbirliği araçları, yönetici araçları

Enterprise (Özel Fiyatlandırma) : Takımlar artı SAML SSO, kullanıcı sağlama (SCIM) Denetim günlüğü YENİ, gelişmiş güvenlik ve denetimler, sınırsız sürüm geçmişi, özel başarı yöneticisi (100+ koltuk), özel sözleşme

Notion AI: Üye başına aylık 8 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

Miro ve Notion: Özelliklerin karşılaştırması

Miro ve Notion arasındaki temel fark, Notion ile elde ettiğiniz ek özelliklerdir. Miro, esas olarak bir görev yönetimi ve görsel işbirliği platformu olarak kategorize edilirken, Notion not alma yönetimi, belgeler, bilgi tabanı ve Wiki ile bunun ötesine geçer.

İşte Notion ve Miro'nun tüm özellikleri ve puanlarının hızlı bir karşılaştırması:

Özellikler Notion Miro Şablonlar ✅ ✅ Topluluk ✅ ✅ AI tabanlı yazma ve diğer özellikler ✅ ✅ İşbirliği ✅ ✅ Üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar ✅ ✅ Mobil uygulama ✅ ✅ Belgeler ✅ ❌ Wiki / Bilgi ✅ ❌ Takvim ✅ ❌ Formlar ✅ ❌ Otomasyon ✅ ❌ Proje yönetimi özellikleri ✅ ❌ Video konferans ❌ ✅ Sohbet / Mesajlaşma ❌ ✅ Görev yönetimi ❌ ✅ API ✅ ✅ Görev planlama ✅ ✅ Erişim kontrolleri/izinler ✅ ✅ Görev planlama ✅ ✅ İşbirliği araçları ✅ ✅ Görev ilerleme izleme ✅ ✅ İdeal kullanım alanları Belgeler, not alma ve ek özellikler dahil olmak üzere görev yönetiminin ötesine geçmek isteyen küçük ve büyük takımlar Temel özellikler, temiz ve basit görev yönetimi özellikleri isteyen küçük takımlar G2 derecelendirmeleri 4. 7/5 (5059 yorum) 4. 8/5 (5357 yorum) Capterra derecelendirmeleri 4. 8/5 (2101 yorum) 4. 7/5 (1488 yorum)

Özellik #1: Görsel İşbirliği ve Görev Haritalama

Görsel bir proje yönetimi çözümüne mi ihtiyacınız var? Miro açık bir avantaja sahiptir.

Sonsuz tuvaliyle Miro, beyin fırtınası oturumlarında ve görev haritalama sırasında parlamanız için yapışkan notlar, şekiller, bağlayıcılar ve diğer işbirliği özellikleri gibi çeşitli görsel araçlar kullanmanıza olanak tanır.

Bu, gelişmiş raporlar oluşturmanıza, karmaşık projeleri yönetmenize, kullanıcı araştırmalarını görselleştirmenize, işbirliğine dayalı oturumlara katılmanıza ve 2500'den fazla Miro ve topluluk şablonuyla iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Miro aracılığıyla veri görselleştirme gösterge paneli

Esnek blokları ile Notion, görsel proje yönetimi için de harikadır, ancak Miro'da bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur. Notion ile temel öğeleri elde edersiniz, bu da onu görsel görev yönetimi için daha az uygun hale getirir.

Sonuç: Miro kazanan oldu

Özellik #2: Not Paylaşımı ve Takım İşbirliği

Miro ve Notion arasında, işbirliği ve not paylaşımı konusunda kim kazanır?

Notion, uçtan uca not alma ve görev izleme platformu olmaya odaklandığı için avantajlara sahiptir. Tek bir çalışma alanında projeleri yönetmenizi, günlük alışkanlıkları izlemenizi veya bir arkadaşınızla yaklaşan bir seyahati planlamanızı kolaylaştırır.

Ancak Miro, veri görselleştirme ve işbirliği çerçevesi ile aynı derecede iyidir. Geleneksel slaytlardan, eylem öğelerine, iş raporlarına ve Kanban raporlarına kadar her şeyi tek bir yerde senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, etkileşimli video kılavuzları oluşturabilir ve etkileşimli özelliklerini kullanarak herhangi bir sunum veya raporda canlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Sonuç: Beraberlik

Özellik #3: Veritabanı Yönetimi

Veritabanlarını ve dosyaları yönetme konusunda Notion açık ara önde. Miro'nun ücretsiz proje yönetimi yazılımı bazı mükemmel özellikler sunar ve gelişmiş özellikler için ücretli sürümlerine bile yükseltebilirsiniz. Ancak belgeleri, dosyaları ve diğer işlevleri yönetme konusunda Miro, Notion'un sahip olduğu derinliğe sahip değildir.

Notion ile hepsi bir arada çalışma alanı

Notion, karmaşık görevleri düzenlemek ve yönetmek için filtreleme, sıralama ve toplama özelliklerine sahip güçlü veritabanları sunar. Miro, Kanban panoları sunarken (diğer tüm görev yönetimi yazılımlarında bulunan bir özellik), Notion'un veritabanı tabanlı görev yönetiminin derinliği ve işlevselliğinden yoksundur.

Sonuç: Notion kazanan oldu

Özellik #4: Özelleştirme ve Esneklik

Her ikisi de özelleştirme ve esneklik konusunda kendi güçlü yönlerine sahiptir. Notion bloklar kullanır ve çeşitli düzenler ve içerik türleri oluşturmanıza ve bunları yapılandırılmış bir çalışma alanında yönetmenize olanak tanır. Bu, karmaşık görevleri ve projeleri yönetmenize ve bunu geliştirmek için belgeleri, wiki'leri, notları ve diğer öğeleri kaydetmenize olanak tanır.

Miro, bu platformun görsel öğelerini tam olarak kullanmanıza olanak tanıyan Miro Kartları ile mükemmel bir iş çıkarır. Bu, projelerinizi görselleştirmenize, görevler ve görev sahipliği arasındaki bağımlılıkları göstermenize ve hatta beyaz tahta özelliğini kullanarak yaratıcı beyin fırtınası için bir yer sağlamanıza yardımcı olur.

Sonuç: Beraberlik

Reddit'te Miro ve Notion

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Bu konuda kullanıcıların ne düşündüğünü anlamak için Reddit'te de araştırma yaptık. Birçok kullanıcı, Miro ve Notion karşılaştırmasında Notion'un gelişmiş özellikleri nedeniyle daha kullanışlı olduğu konusunda hemfikir, ancak şunu da fark etmişler

"Birçok kişi gibi, bir süre Notion'un esnekliğine hayran kaldım, ancak nasıl çalıştığını daha iyi anladıkça, ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ gibi yazılımların çok daha hızlı, esnek ve genel olarak görevleri daha iyi yönettiğine karar verdim."

Başka bir kullanıcı, gereksinimlere odaklanarak Miro ve Notion arasında seçim yapmaktan bahsetti ve şöyle dedi

"Kullanım amacına bağlı. Yalnızca görevlerin durumunu görmek ve ayrıntılarını paylaşmak istiyorsanız Trello, Asana veya ClickUp iyi seçeneklerdir

*Yapılacaklar listesi içeren daha fazla metin belgesine ihtiyacınız varsa Notion iyidir. Daha fazla fikir üretme ve görselleştirme ihtiyacınız varsa Miro ve benzeri uygulamalar en iyisidir

ClickUp ile tanışın — Miro ve Notion'a en iyi alternatif

Son karar? Notion ve Miro, kullanım amacınıza ve gereksinimlerinize bağlı olarak harika bir seçenek haline getiren bazı mükemmel özelliklere sahiptir.

Miro ve Notion karşılaştırmasında Notion hafif bir üstünlüğe sahiptir. Notion'un gelişmiş özellikleri çok daha fazlasını sunabilir, ancak bazı en iyi görev yönetimi ve verimlilik çözümlerine yaklaşamaz.

Birkaç Notion alternatifi, not alma ve görev yönetimini birleştirir. Ayrıca, gelişmiş otomasyon, iş akışlarını basitleştirme ve uçtan uca kurumsal veya kişisel görevleri yönetme konusunda da size yardımcı olur.

ClickUp, gelişmiş gereksinimleriniz olduğunda ve hepsi bir arada bir verimlilik platformuna ihtiyaç duyduğunuzda uygun bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Miro'nun görsel işbirliği güçlü yönlerini ve Notion'un esnekliğini bir araya getiren kapsamlı bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, birçok departmanda öne çıkıyor.

ClickUp Storyboard ile yorumları anında görevlere dönüştürün

ClickUp'ı Notion AI'nın alternatifi veya aşağıdakileri yapabileceğiniz nihai işbirliği merkezi olarak düşünün:

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımlarınız görsel işbirliğinin gücünden yararlanabilir. Etkileşimli beyaz tahta, projenizin bağlamı içinde beyin fırtınası yapmanıza, akış şemaları oluşturmanıza ve fikirlerinizi haritalandırmanıza olanak tanır.

Beyin fırtınası ve görev haritalama için ClickUp Beyaz Tahta

Bu, kavramları görselleştirmenize ve görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Şunları yapabilirsiniz

Gelişmiş özelliklere sahip çevik iş akışlarını kullanarak görevleriniz için beyin fırtınası yapın, stratejiler oluşturun ve haritalandırın

Bağlantıları, yol haritalarını ve iş akışlarını sürükleyip bırakarak çizerek fikirlerinizi gerçekçi proje zaman çizelgelerine bağlayın

İşbirliği yapın, notlar ekleyin ve fikirlerinizi gerçek zamanlı takım tuvalinde bir araya getirin

Görüntüleri, web bağlantılarını ve izlenebilir görevleri yükleyerek projelerinize bağlam ekleyin

ClickUp Belgeleri ile proje yönetimi iş akışlarını basitleştirin

ClickUp ile gerçek zamanlı düzenleme, yapay zeka destekli yazma yardımı ve proje görevleriyle sorunsuz entegrasyon sayesinde zengin ve işbirliğine dayalı belgeler oluşturun.

Belgeleri iş akışlarına bağlamanıza olanak tanıyan ClickUp Belge görünümü

ClickUp Belgeler, belgeler, bağlantılar, wiki'ler ve daha fazlasını içeren tüm fikirlerinizi tek bir belgede bir araya getirmenizi sağlar. ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan geniş kitaplığını kullanarak görev yönetiminizi ve belgelerinizi basitleştirin veya sıfırdan özel şablonunuzu oluşturun. ClickUp Belgelerini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

İş akışları, proje güncellemeleri ve daha fazlasını kullanarak belgeleri ve görevleri birbirine bağlayın

Tüm wiki'lerinizi ve kaynaklarınızı tek bir yerde düzenleyin, çalışma alanınızın bir parçası olarak ekleyin

Çevrimdışı modda bile istediğiniz zaman ve istediğiniz yere notlar ekleyin. İnternet bağlantınız yeniden kurulduğunda, ClickUp tüm notlarınızı ve güncellemelerinizi otomatik olarak belgeye senkronize eder

Belgelerinizi gizlilik ve düzenleme kontrolleriyle kolayca koruyun ve paylaşın, takım üyeleriyle bağlantıları paylaşın ve herkese erişim izni verin

ClickUp Brain'in gelişmiş özelliklerini kullanarak görev izleme, oluşturma ve delegasyonu basitleştirin. Bu, görevleri, belgeleri, kaynakları ve tüm bilgilerinizi gelişmiş sinir ağlarıyla bağlayarak size şu konularda yardımcı olur:

Belgelerinizden, görevlerinizden ve projelerinizden sorular sorun ve yanıtlar alın

Görevleri ve proje güncellemelerini yönetmek ve otomatikleştirmek için AI'yı asistanınız olarak kullanın

İçerik oluşturma için AI Writer'dan yararlanın ve bağlama uygun içerikle hızlıca yanıt verin

ClickUp Görevleri ile daha fazlasını yapın

ClickUp'ın sağlam görev özellikleriyle her boyutta ve karmaşıklıktaki görevleri yönetin. ClickUp Görevleri, görevleri atamanıza, bağımlılıkları ayarlamanıza, otomasyondan yararlanmanıza ve ilerlemeyi görsel olarak izlemenize yardımcı olur — hepsi tek bir platformda.

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