Milanote Vs. Miro: 2025'te En İyi Araç Hangisi?

Takımlar fiziksel sınırları aşıp dağıtık bir iş modelini benimsedikçe, görsel olarak iletişim kurma, fikir üretme ve sorunları çözme becerisi bir tercihten öteye geçerek stratejik bir gereklilik haline geliyor.

Milanote ve Miro, bireylerin ve takımların fikirlerini ve planlarını görsel olarak yakalamalarına yardımcı olan popüler işbirliği yazılımlarıdır. Bunları kullanarak, aynı odada olmanıza gerek kalmadan stratejik proje planları ve yaratıcı tanıtım varlıkları üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Her iki araç da benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, kullanım amacınıza, bütçenize, takımınızın boyutuna vb. bağlı olarak bunlardan biri ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha uygun olabilir.

Karar vermekte zorlanıyorsanız, Miro ve Milanote'un ayrıntılı karşılaştırmasını okuyun. Doğru seçimi çok daha hızlı yapmanıza yardımcı olacağına eminiz.

Milanote nedir?

milanote aracılığıyla

Milanote, notlar, şablonlar ve beyaz tahtalar içeren, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir görsel işbirliği yazılımıdır. Takvimler ve grafik öğeler de paketinin bir parçasıdır. Bireylerin ve takımların, özellikle görsel öğelerin ağırlıklı olduğu yaratıcı projelerinde işbirliği yapmalarını ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlamalarını sağlar.

Milanote panoları, projeleri planlamak için görsel olarak hoş ve özelleştirilebilir bir çalışma alanı sunar. Basit sürükle ve bırak sistemi, panoları istediğiniz boyutta düzenlemenize ve ayarlamanıza olanak tanır. Panolarınızı notlar, yapılacaklar listeleri, resimler, videolar, eskizler ve bağlantılarla doldurabilirsiniz.

Pano'nuzu uzaktan işbirliği projeleri için başkalarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilirsiniz. Milanote, JPG, PDF, MS Word belgeleri, Excel sayfaları ve standart tasarım dosyaları gibi birçok dosya türünü destekler ve günlük iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Milanote, popüler proje yönetimi ve iletişim araçlarıyla da entegre olarak platformlar arasında verimli işbirliği sağlar.

Milanote özellikleri

Milanote'un anahtar özelliklerini keşfedin ve yaratıcı takımların neden bu aracı sevdiğini görün.

1. Web Clipper

milanote aracılığıyla

Milanote Web Clipper, herhangi bir web sitesinden doğrudan panonuza resim, video ve metin eklemenizi sağlayan ücretsiz bir tarayıcı uzantısıdır. Ayrıca, Seçili metni sabitle düğmesi ile bir metin bloğu seçtiğinizde metin kırpma kısayolunun görünmesini de etkinleştirebilirsiniz.

2. Şablonlar

milanote aracılığıyla

Yeni bir pano oluşturduğunuzda, Milanote size projenizin ihtiyaçlarına uygun önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık sunar. Yaratıcı Özetler, Proje Planları, Fotoğrafçılık ve Oyun Tasarımı gibi 30'dan fazla tema vardır. Temalardan birini seçtiğinizde çok çeşitli şablonlar bulacaksınız.

3. Not alma

milanote aracılığıyla

Milanote'ta not alma, kullanıcı dostu bir arayüz ve sürükle ve bırak özelliği ile mükemmel bir görsel işbirliği aracıdır. Sonsuz bir sanal tuval üzerinde birden fazla ekran, not, sütun, çizgi, video, dosya, bağlantı ve görevi yönetmenize yardımcı olur. Akıllı bildirimler, uyarılar ve yorum yapma gibi takım etkileşimi seçenekleri, ortak beyin fırtınası için paylaşılan bir alan sağlayarak notların kalitesini artırır ve verimliliği artırır.

Milanote fiyatlandırması

Milanote'u Ücretsiz Kullanın

Kişi başına ödeme: 9,99 $/ay kullanıcı başına

Takımınızı yükseltin(10 kişi için): 49 $/ay kullanıcı başına(50 kişi için): 99 $/ay kullanıcı başına

Miro nedir?

via Miro

Miro, bir takımın vizyonunu gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, planlamasına ve tasarlamasına olanak tanıyan çok yönlü bir dijital ve görsel beyaz tahta aracıdır. Miro'nun sanal beyaz tahtaları geniş ve işbirliğine açıktır, ekranınızda kullanıcı yolculuğu haritasından eksiksiz bir ürün yol haritasına kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır.

Zihin haritalama, yerleşik takvim yönetimi ve standart ürün geliştirme süreçleri için sohbet desteği gibi kapsamlı özelliklere sahiptir. Gerçek zamanlı veri görselleştirme ve çevik metodoloji özellikleri, büyük veya küçük projeleri yönetmek isteyen takımlar için özellikle yararlıdır.

Miro, mühendislik, pazarlama, ürün geliştirme, süreç tasarımı, UX tasarımı ve verimliliği artırmak için diğer alanlarda çalışan tüm boyutlardaki takımlar için idealdir. Miro ile takımlar, birinci sınıf görsel ş Akışı yönetimi ile verimli bir şekilde kararlar alabilir ve karmaşık fikirleri analiz edebilir.

Miro özellikleri

Miro, ücretsiz planının yanı sıra takım planında da gelişmiş işbirliği, beyin fırtınası ve görsel iletişim için birçok özellik sunar. İşte Miro'nun bazı anahtar özellikleri.

1. Zihin Haritaları

via Miro

Miro'nun zihin haritalama özelliği, fikirlerinizi kolayca düzenlemenizi ve karmaşık sorunları görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, AI destekli Miro Assist'i kullanarak yeni fikirler için otomatik olarak zihin haritaları oluşturabilirsiniz.

Bu araç, sunumları istediğiniz şekilde yapmanıza, birden fazla web sitesinde paylaşmanıza ve sonsuz tuval kullanarak fikirlerinizi sınırsızca ifade etmenize yardımcı olur.

2. Akıllı Toplantılar

via Miro

Yaygın toplantı biçimleri, tasarım sprintleri, özelleştirilebilir şablonlar ve otomatik toplantı ana hatları ile işbirliğine dayalı oturumlarınız için hızlı bir gündem oluşturabilirsiniz. Akıllı Toplantılar ile tüm işlerinizi çevrimiçi toplantılar aracılığıyla yönetebilir ve güvenli bir çevrimiçi ofis paketi sağlayabilirsiniz.

3. Gizli mod

via Miro

Düzenleme erişimine sahip gizli mod kullanıcıları, Miro beyaz tahtalarına yapışkan notlar ekleyebilir ve düzenleyebilir. Düzenlemeler, gizli modu kapatana kadar gizli kalır. Kullanıcıların belgeleri birlikte düzenlemesine ve İsimleri Anonim Yap seçeneğini seçerek anonim kalmasına olanak tanır.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Milanote ve Miro: Özelliklerin Karşılaştırması

Milanote ve Miro arasındaki temel fark, Milanote'un yaratıcı işler için görselleştirmeye önem vermesidir. Miro, entegrasyon, işbirliği araçları ve iş yönetimi araçları için idealdir.

Milanote ve Miro arasındaki bazı anahtar farklar şunlardır.

1. Beyaz Tahta

Milanote daha esnek ve serbest akışlı beyaz tahtalar sunarken, Miro'nun beyaz tahtaları daha yapılandırılmış ve düzenlidir.

Milanote

Milanote'un görsel panoları, konsept fikir üretme ve görsel işbirliği için mood board'lar gibi yaratıcı projeler için daha uygundur. Ayrıca, geri bildirim vermenin yanı sıra geçmiş ve mevcut görevleri gözden geçirmeye de yardımcı olur.

Milanote, yaratıcı çabalarla uyumlu, estetik açıdan hoş bir pano sunar.

Miro

Miro, işbirliğine dayalı takımlar için tasarlanmış merkezi bir bilgi çalışma alanıdır. Sonsuz sanal tuval ve özelleştirilebilir panosu, görevleri verimli bir şekilde düzenlemeye ve izlemeye yardımcı olur. Takım işbirliğini ve verimliliği artırır.

2. Not alma

Milanote'un not alma özelliği organizasyon ve beyin fırtınasına odaklanırken, Miro'nun not alma özelliği gerçek zamanlı işbirliği ve proje planlamasına odaklanır.

Milanote

Milanote'un not alma özelliği, geleneksel notların doğrusal stilinin aksine notlarınızı istediğiniz şekilde düzenlemenizi sağlar. Bu, notları gerektiği kadar yeniden düzenleyerek kalıpları ve bağlantıları bulabileceğiniz fikir oluşturma aşamasında yardımcı olur.

Yeniden boyutlandırma ve basit düzenleme seçenekleri, notlarınızı kolayca anlaşılır hale getirir. Takımınızın yorum veya geri bildirim bırakmasını sağlayan bildirimler ve uyarılar gibi özelliklere sahiptir.

Miro

Miro'nun yapışkan notlarını hızlı hatırlatıcılar yazmak için kullanabilirsiniz. Miro ayrıca her pano içinde yerleşik bir not alma özelliğine sahiptir. Notlara yapılacaklar listeleri ve toplantı gündemleri gibi şablonlar ekleyebilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Notlarınızı çekici hale getirmek için birden fazla biçimlendirme seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.

3. Gerçek zamanlı işbirliği

Milanote, bireysel işleri başkalarıyla paylaşmak için harikadır, ancak Miro, gerçek zamanlı işbirliğinde mükemmeldir ve gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir alanda birlikte çalışmayı vurgular.

Milanote

Milanote'da takımlar temel düzenleme ve imleç görünürlüğü özelliklerine sahiptir. İlerlemeyi görüntülemek ve gerçek zamanlı olarak yorum eklemek veya geri bildirim vermek için harikadır. Ancak, Miro'nun gerçek zamanlı işbirliğine kıyasla Milanote'da işbirliği daha pasiftir.

Miro

Miro, etkili takım işbirliğini teşvik etmek için paylaşılan imleçler, uygulama içi video görüşmeleri, sohbet ve ekran paylaşımı gibi ek özellikler sunar. Bu özellikler, karmaşık sorunların analizini, hızlı çözüm geliştirmeyi ve organizasyonel kültürün geliştirilmesini sağlar.

4. Entegrasyon ve özelleştirme

Milanote daha hafif entegrasyon ve basit özelleştirme seçeneklerine sahipken, Miro daha derin entegrasyon ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar.

Milanote

Milanote, Zihin Haritalarınızı ve Beyaz Tahtanızı daha görsel olarak çekici hale getirmek için bazı popüler proje yönetimi araçlarını ve özelleştirme seçeneklerini entegre eder. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom ve Slack, sunduğu en önemli entegrasyonlardır.

Milanote'deki özelleştirme seçenekleri daha az kapsamlıdır. Ancak yine de pano arka plan renklerini ve temalarını özelleştirebilir, özel şablonlar oluşturabilir ve daha hızlı ş Akışı için klavye kısayolları kullanabilirsiniz.

Miro

Miro, Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive ve Zoom gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamaları kapsayan birçok entegrasyon ekosistemi sunarak kullanıcılara daha genel işbirliği özellikleri konusunda yardımcı olur.

Miro, güçlü özelleştirme özelliklerine sahiptir. Pano arka planlarını, temaları, simgeleri, yazı tiplerini, şekilleri ve bağlayıcıları özelleştirebilir ve hatta Miro'nun Geliştirici Platformunu kullanarak kendi bileşenlerinizi ve entegrasyonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Milanote ve Miro, Reddit'te

Reddit'i taradık ve kullanıcıların Miro ile Milanote arasındaki tartışma hakkında ne düşündüklerini bulduk.

Yaratıcı projelere odaklanan ve yalnızca küçük bir takımla işbirliği yapan birçok Reddit kullanıcısı, etkili zihin haritalama aracı ve diğer özelliklerin yanı sıra görevleri ekranda serbestçe taşıma yeteneği nedeniyle Milanote'u tercih ediyor.

"Panolar oluşturup bunları ekranın herhangi bir yerine taşıyabilmek ve sonra içine girip ekranın her yerinde yer alan içeriklerle karşılaşmak gibi."

"Panolar oluşturup bunları ekranın herhangi bir yerine taşıyabilmek ve sonra içine girip ekranın her yerinde yer alan içeriklerle karşılaşmak gibi."

Birçok kullanıcı, Miro'da aynı özellikleri ücretsiz olarak elde edebilecekleri halde, Milanote'un güzel kullanıcı arayüzü için ekstra ücret ödemekten memnun.

"Muse ve Miro'nun her ikisi de Paywall ile ücretsiz sürümleri var, ancak Miro'da ücretsiz olarak zaten çok şey yapabilirsiniz. Hepsini denedim (Heptabase'i de) ama sonunda güzel UX/UI'si nedeniyle Milanote'u seçtim ve ücretini ödedim. "

"Muse ve Miro'nun her ikisi de Paywall ile ücretsiz sürümleri var, ancak Miro'da ücretsiz olarak zaten çok şey yapabilirsiniz. Hepsini denedim (Heptabase'i de) ama sonunda güzel UX/UI'si nedeniyle Milanote'u seçtim ve ücretini ödedim. "

Diğerleri ise, birkaç aracı bir araya getiren ve büyük takımlar için daha kullanışlı olduğu düşünülen Miro'yu tercih ediyor. Miro ile ilgili bir başka heyecan verici ayrıntı ise:

"Miro panosu, her şeyin dinamik ve henüz kesinleşmemiş olduğu izlenimini veriyor—seçenekler arasından seçim yapmak zorunda oldukları cilalı bir ürün ya da seçenekler yerine. Ayrıca, Miro'nun sonsuz beyaz alanı, farklılıkları görmek için belirli slaytlar arasında geçiş yapmak yerine, 'slaytların' yan yana gösterilmesini sağlıyor. "

"Miro panosu, her şeyin dinamik ve henüz kesinleşmemiş olduğu izlenimini veriyor—seçenekler arasından seçim yapmak zorunda kaldıkları cilalı bir ürün ya da seçenekler yerine. Ayrıca, Miro'nun sonsuz beyaz alanı, farklılıkları görmek için belirli slaytlar arasında geçiş yapmak yerine, 'slaytların' yan yana gösterilmesini sağlıyor. "

Sonuç olarak? En iyi araç diye bir şey yoktur, sadece SİZİN İÇİN en iyi araç vardır!

Clickup ile tanışın — Milanote ve Miro'ya en iyi alternatif

Milanote ve Miro, işbirliğine dayalı görsel planlama için popüler araçlar olsa da, ilkinin küçük, daha yaratıcı takımlar için en uygun olduğunu, ikincisinin ise büyük, işbirliğine odaklı takımlar için ideal olduğunu fark etmiş olmalısınız.

Takımınızın boyutu ve odak noktası ne olursa olsun, Milanote ve Miro'ya alternatif bir seçenek olduğunu söylesek ne dersiniz?

ClickUp'tan bahsediyoruz. ClickUp, bireyler ve köklü işletmeler için güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır.

Projeleri yönetmenin yanı sıra, fikirlerinizi ve yaratıcı vizyonlarınızı haritalamak ve bunları takımınızla paylaşarak işbirliğine dayalı görsel planlama yapmak için de kullanabilirsiniz. ClickUp'ı Milanote ve Miro'ya alternatif kılan bazı özelliklere göz atalım.

1. ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahta ile fikirlerinizi görselleştirin ve akıllı kitle kaynak kullanımı süreçlerini yönetin

ClickUp Beyaz Tahta, takımların Milanote veya Miro'da olduğu gibi kavramlar üzerinde beyin fırtınası yapmak için resim, yapışkan notlar, şekiller ve daha fazlasını ekleyebilecekleri görsel bir tuvaldir.

Yerleşik diyagram şablonları, tasarım sprintleri, süreç akışları ve daha fazlası için düşünceyi yapılandırmaya yardımcı olur. Yorum ve sürüm geçmişi gibi özelliklerle ClickUp beyaz tahtaları, uzak takımlar arasında uyumu kolaylaştırır.

ClickUp Beyaz Tahtalar, kavramları daha hızlı eyleme geçirmenize yardımcı olarak verimliliği artırır.

2. ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları ile görevleri planlayın ve düzenleyin

ClickUp Zihin Haritaları, karmaşık fikirleri ve süreçleri düzenlemeyi kolaylaştırır. Konular ve kavramlar arasındaki ilişkileri görsel olarak haritalandırın. Notları birbirine bağlayarak, yaratıcı iş akışlarına uyarlanmış, birbiriyle bağlantılı bir fikir ağı oluşturun.

İki haritalama seçeneğiniz vardır: Görev tabanlı Zihin Haritaları ve Düğüm tabanlı Zihin Haritaları. İlki daha çok proje yönetimi ve işbirliğine odaklanırken, ikincisi hızlı beyin fırtınası oturumları için tasarlanmıştır.

Bu özellik, sürükle ve bırak düğümleriyle iş akışlarını haritalamanıza, bunları hızlı bir şekilde düzenlemenize ve Zihin Haritanızdan görevleri silmenize yardımcı olur.

Zihin haritalarınızı ClickUp içindeki görevlere, belgelere ve yorumlara bağlayarak takımınızla kolayca paylaşın. ClickUp, Milanote'un serbest biçimli görsel düzenleme özelliğini Miro'nun takım düzenleme yetenekleriyle birleştirir.

3. ClickUp Belgeleri

Takımınızla işbirliği yaparak fikirleri hayata geçirmek için ClickUp Belgeleri oluşturun

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerçek zamanlı düzenleme ile ortak belgeler oluşturun. Bu özellik, bilgi yönetimi için wiki'ler oluşturarak belgeleri düzenlemek için de kullanışlıdır. Yorumlarda takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve onlara eylemler atayabilirsiniz.

Belgeleri görsel olarak çekici hale getirmek için sayfa stil seçeneklerini kullanın: yer imleri ekleyin, tablolar ekleyin, yol haritaları ekleyin ve hepsi bir arada bir çalışma alanı oluşturun. Belgelerinizi korumak için izinleri ve erişimi kontrol edin.

Belgeleri kullanarak yaratıcı özetleri, marka stil kılavuzlarını, mood panolarını ve diğer tüm proje belgelerini tek bir yerde birleştirin. Sürüm geçmişini saklayın ve uyum sağlamak için belgelere doğrudan yorum ekleyin.

ClickUp Belgeleri, belgeleri görevlerle ilişkilendirerek, bileşenler eklemenize ve belgelerin durumunu değiştirmenize olanak tanıyarak proje yönetimini kolaylaştırır.

4. ClickUp AI

ClickUp'ın AI Asistanı ile daha iyi beyin fırtınası yapın

ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı, vizyonunuzu kolayca yakalayabilir ve projeniz için yapılandırılmış bir plan oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Notları özetlemek ve belgelerinizin içeriğine göre eylem öğeleri oluşturmak için kullanın. Bu araç, proje raporları gibi yapılandırılmış belgeler ve pazarlama materyalleri gibi yaratıcı varlıklar için tutarlı ve net metinler yazmanıza da yardımcı olur. Ayrıca, metninizi düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanarak çekici ve hatasız çıktılar elde edin.

Beyin fırtınası yaparken yaratıcı bir arkadaş arıyorsanız, her adımda size yardımcı olacak ClickUp AI'ya güvenebilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

Son söz?

Parçalı iş akışları sinir bozucu değil mi? Milanote'un yaratıcı yetenekleri ile Miro'nun çeviklik özellikleri arasında geçiş yapmak çok karmaşıksa, birleşik bir çözüm düşünmelisiniz.

İşte ClickUp.

Etkileşimli beyaz tahtalar, özelleştirilebilir belgeler ve şablonlar ile AI destekli otomasyon sayesinde ClickUp, yaratıcılığı teslimatla uyumlu hale getirir. Böylece fikirlerinizi her zamankinden daha hızlı hayata geçirebilirsiniz.

Süreç için yaratıcılıktan ödün vermeyin. Yaratıcılık için de süreçten ödün vermeyin.

ClickUp'ı seçin. Hayal gücünü organizasyonla tamamlayan tek çözüm.

Ücretsiz ClickUp denemenizi bugün başlatın!