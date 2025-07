2025'in En İyi 10 Milanote Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Milanote alternatifi mi arıyorsunuz? Sorun değil!

Milanote, araştırma, fikir üretme, yaratıcı proje işbirliği, organizasyon, zihin haritalama ve diyagram oluşturma için harika bir not alma aracıdır.

Hayranlar Milanote'nin ücretsiz sürümünü ve basit arayüzünü seviyor, ancak bu herkes için uygun değil. Neyse ki, başka harika seçenekler de var. Yaratıcı projelerinizi düzenlemenize yardımcı olmak için 2024'ün en iyi 10 Milanote alternatifinin bir listesini derledik.

Yeni not alma araçlarını keşfetmeye hazır mısınız? Hadi yapalım!

Milanote nedir?

Milanote, büyük görsel panolar kullanarak fikirleri düzenlemenizi sağlayan popüler bir dijital not alma uygulaması ve işbirliği aracıdır. Siz ve takımınızın yapışkan notlar, yapılacaklar listeleri, bağlantılar, dosyalar, resimler ve hatırlatıcıları paylaşmanızı sağlar.

Birçok Milanote kullanıcısı, gelişmiş işlevselliğini, rekabetçi fiyatlandırmasını ve özelleştirme seçeneklerini övüyor. Tasarımcılar, yazarlar ve fikirlerini, ilhamlarını ve planlarını görsel bir çalışma alanında kaydetmesi gereken diğer yaratıcı profesyoneller tarafından tercih ediliyor.

Ancak hiçbir araç herkes için mükemmel değildir ve Milanote da bir istisna değildir. Görsel beyin fırtınası ve organizasyon için harikadır, ancak bazı kullanıcılar takımlarının iş akışını optimize etmek için daha fazla özelliğe veya farklı bir düzene ihtiyaç duyar. Ve bu gayet normal!

Milanote alternatifinde nelere dikkat edilmeli?

Milanote'a alternatif arıyorsanız, not alma aracınızda bazı ekstra özelliklere ihtiyacınız olduğuna eminiz. Notlarınızı düzenli tutmak için yeni bir araç ararken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Kolay görünüm takvim: Birçok not alma aracı, zamana özel planlama ve takvim tabanlı proje yönetimi özellikleri sunar

Entegrasyonlar: Birkaç Milanote alternatifi, hayatınızı kolaylaştırmak için diğer popüler araçlarla entegrasyonlar sunar

İlerleme izleme: Kişisel hayatınızda veya işinizde tamamlanma oranlarını, görev durumlarını ve zaman çizelgelerini izlemek için çeşitli seçenekler bulacaksınız

Elbette, Milanote'un kaybetmek istemeyeceğiniz bazı harika işlevleri var! Yeni bir araca geçerken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç özellik:

Zarif arayüz: Yeni aracınızın kullanımı ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olduğundan emin olun

İşbirliği: Takım çalışmasından ödün vermeyin! İşbirliği notları özelliklerine sahip yaratıcı takımlar için gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmak çok önemlidir

Beyin fırtınası : Verimli beyin fırtınası yapabilmenizi sağlayacak kadar esnek bir araca ihtiyacınız olacak

Özelleştirilebilir şablonlar: Zamandan tasarruf etmek için çok sayıda özelleştirilebilir şablon içeren bir ürün arayın

Projeleri yönetin: Proje yönetimi ve : Proje yönetimi ve işbirliği yazılımınızda notları düzenlemek, birden fazla kullanıcı gerektiren projeler için çok önemlidir

en İyi 10 Milanote Alternatifi ve Rakibi

Görev yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Heyecanlanın, çünkü en iyi 10 Milanote alternatifini sizler için derledik!

Bu araçlar, iş akışınızı kolaylaştıracak ve takımınızı doğru yolda tutacaktır. Hadi başlayalım ve hangisinin size en uygun olduğunu görelim.

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin Mobil cihazınızda ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi hayata geçirin veya serbest çizim yaparak rahatlayın

Kullanıcı yorumlarına büyük önem veriyoruz ve bu da ClickUp'ı birinci sıraya koymamızın en önemli nedenlerinden biri. Ancak bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz. Bu yıl, ClickUp G2'nin 2024'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri listesinde birinci sırada yer aldı!

ClickUp, Milanote alternatifinde isteyebileceğiniz her şeyi içeren ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp Zihin Haritaları ile beyin fırtınasını ilerleme izleme ile birleştirin. Proje hedeflerini ve görevlerini kullanarak zaman çizelgenizi hayata geçiren görsel adım adım süreçler oluşturacaksınız. Zihin haritası şablonlarımız ise işe başlamanızı kolaylaştırır.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızı birbirine bağlayın. Bu sayede, yan yana veya farklı ülkelerde çalışıyor olsanız da herkesin faaliyetlerini görebilirsiniz. Herkes not ekleyebilir, yaratıcı fikirlerini tuval üzerine yazabilir ve gerçek zamanlı işbirliği ile beyin fırtınası yapabilir.

ClickUp Kanban panosunu kullanarak projelerinizi yukarıdan aşağıya görünümle yönetin. Sürükle ve bırak özellikleri, görev sıralama ve filtreleme, özelleştirilebilir Kanban sistemimizi takımınız kadar çevik hale getirir.

Ve ClickUp Otomasyonlarını da unutmayın! Önceden oluşturulmuş Otomasyonları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, böylece rutin görevleri otomatik hale getirebilir ve takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın özelliklerini öğrenmenin biraz zaman aldığını bildirmiştir (bu sorun, çok sayıda ücretsiz video eğitimi ile çözülmüştür!)

Bazı özellikler yalnızca tarayıcı ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir (örneğin, işbirliğine dayalı dijital beyaz tahta)

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Evernote

Evernote, 2008 yılından beri kullanılan önde gelen bir not alma yazılımıdır. Bu basit not alma uygulaması, Microsoft OneNote ile birlikte sektörün standardını belirlemiştir. Yapılacaklar listelerini yönetmek, görevleri düzenlemek ve (tahmin ettiğiniz gibi) not almak isteyen küçük takımlar arasında popülerdir.

Milanote gibi görsel bir pano yerine, Evernote fikirlerinizi ve bilgilerinizi düzenlemek için not defterleri ve etiketler kullanır. Bir süredir piyasada olan bu uygulama, çevrimdışı dosya erişimi, koyu mod ve el yazısı not desteği gibi özelliklerle güncellendi. ✏️

Zaten denediniz mi? Diğer seçenekleri incelemek isteyenler için daha birçok Evernote alternatifi bulunmaktadır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Belge tarama, web kesici, takvim entegrasyonları ve el yazısı notlar gibi özel not alma özelliklerini kullanın

İhtiyacınız olan bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan etiketleri kullanarak fikirlerinizi ve notlarınızı düzenleyin

Ücretsiz sürümü kullanarak bireyler ve küçük takımlar için temel özelliklere erişin

Windows, iOS ve Android ile uyumlu masaüstü ve mobil uygulamalarla platformlar arasında iş yapın

Evernote sınırlamaları

Belge düzenleme ve biçimlendirme, diğer bazı not alma araçları kadar çok özellik sunmaz

Kullanıcılar, diğer proje yönetimi araçlarıyla uyumsuzluk yaşadıklarını bildiriyor

Bu Milanote alternatifi, ücretsiz kullanıcılarına tekrarlayan ek satış mesajları gönderir ve ücretsiz kullanıcıları 50 defterle sınırlar

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 17,99 $/kullanıcı

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla inceleme)

3. Rodeo Drive

Rodeo Drive, yaratıcı ekipleri destekleyen birçok özelliğe sahip bir proje yönetimi aracıdır. Parçalanmış iş akışlarına son verin ve tek bir veri odaklı arayüz kullanarak projelerinizi baştan sona yönetin.

Milanote'un serbest formlu görsel panosunun aksine, Rodeo Drive organizasyon ve finansal yönetimi ön plana çıkarır. Projelerinizle ilgili notlar alabilir, doğru görev planlamasıyla takımınızın iş yükünü yönetebilir ve takvim tabanlı proje yönetimi ile herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

Rodeo Drive'ın en iyi özellikleri

Basit görev atama özellikleri, proje zaman çizelgeleri ve basit not alma uygulamasıyla takım işbirliğini ve proje yönetimini kolaylaştırın

İzlenen zamanı ve takım performansını denetlemek için raporlama fonksiyonunu kullanarak projeleriniz hakkında içgörüler edinin

QuickBooks ve Xero ile entegre ederek muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırın

Bütçeleme ve finansal raporlama özelliklerinden yararlanarak projelerinizin yaşam döngüleri boyunca finansal durumunu izleyin

Rodeo Drive sınırlamaları

Ücretsiz plan 10 kullanıcı ile sınırlıdır ve bazı gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz

Bazı kullanıcılar, diğer not alma uygulamalarına kıyasla özelliklerin eksik olduğunu bildiriyor

Rodeo Drive fiyatlandırması

Ücretsiz

Achiever: Aylık ödeme ile kullanıcı başına 14,99 $

Rodeo Drive puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)

4. Miro

Miro, fikirlerini yakalamak, yapılandırmak ve organize etmek isteyen takımlar için bir zihin haritalama aracıdır. Sohbet ve yorumlama özelliğini kullanarak sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın, tek bir tıklama ile zihin haritalarını otomatik olarak düzenleyin ve fikirlerinizi açıklamak için sonsuz bir tuval üzerine içerik ekleyin.

Süper esnek bir Milanote alternatifi olan Miro, ekran paylaşımı, sunum modu ve takım konferansı gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Çalıştığınız proje ne olursa olsun öğrenme sürecini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu şablonlardan oluşan bir kütüphaneye sahiptir.

Bunu zaten denemiş olanlar için birçok Miro alternatifi var — seçenekleriniz bol!

Miro'nun en iyi özellikleri

Beyaz tahtayı yaratıcı beyin fırtınası için, zihin haritasını fikirleri yakalamak için ve planlama panosunu her projenin görsel bir temsilini oluşturmak için kullanın

Miro'nun entegrasyonları sayesinde, bir düğmeye tıklayarak Microsoft Excel ve Google E-Tablolar'daki elektronik tabloları içe aktarın

Sosyal medya takvim şablonunu kullanarak kampanya fikirlerinizi izleyin, projelerinizle ilgili notlar alın ve tüm sosyal profillerinizde takımınızın işlerini takip edin

HTML, JavaScript ve CSS kullanarak özel araçlar ve eklentiler oluşturun

Miro sınırlamaları

Ücretsiz plan, tek bir çalışma alanıyla sınırlıdır ve bu, birden fazla kullanıcısı olan bazı takımlar için çok kısıtlayıcı olabilir

Bazı kullanıcılar metin düzenleyici ve sürükle ve bırak fonksiyonlarında hatalar olduğunu ve notlar uygulamasında Markdown desteğine ihtiyaç olduğunu bildirmiştir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, aylık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

5. Notion

Notion, işbirliği, not alma ve yapılacaklar listeleri için şık bir çalışma alanıdır. Takımlar, görevleri Kanban panolarına, takvim görünümlerine ve tablolara düzenlemek için kullanır. Bu görev yönetimi yazılımı, esnek notları, yapılacaklar listelerini ve wiki'leri birbirine bağlayarak takım üyelerinin bilgilendirilmesini ve bağlantıda kalmasını sağlar.

Bir başka harika Milanote alternatifi olan Notion, basit bir düzenle tek bir gösterge panelinde çeşitli araçları birleştirirken, elektronik tablolar gibi ek özellikler de sunar. Blok tabanlı yapısı, proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için özel veritabanları, sayfalar ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanır.

Bunu zaten denediyseniz, Notion'a alternatif birçok seçenek bulunmaktadır.

Notion'un en iyi özellikleri

Basit bir gramer kontrol özelliği ile takımınızın beyin fırtınası oturumlarını ve yaratıcı fikirlerini sunuma hazır hale getirin

Sayfalarınızı ve veritabanlarınızı, takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla entegre etmek için Notion API'sini kullanın ve tam çok yönlülük elde edin

İhtiyacınız olan her şeyi içeren özel işbirliği alanları, proje zaman çizelgeleri, Kanban panoları, takvimler ve görev listeleri tasarlayın

Herkesi aynı sayfada tutan basitleştirilmiş bir gösterge paneli kullanarak platformlar arası takımlarla iş yapın

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer proje yönetimi araçlarına göre uzun kayıt süresi ve daha fazla kurulum gerekliliği olduğunu bildirmiştir

Bazı incelemelerde, mobil uygulamanın kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı veya gezinmesinin zor olduğundan bahsedilmektedir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $, aylık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)

6. Asana

Asana, her boyuttaki takımın fikirlerini hayata geçirmesine ve teslim tarihlerine uymasına yardımcı olan lider bir iş ve proje yönetimi aracıdır. Görevler için harika ilerleme izleme özelliği ile yapılacaklar listesi yönetiminde mükemmeldir. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların görünümleri değiştirmesine, görevlere öncelik vermesine ve projeye özel notlar almasına olanak tanır.

Daha organize bir Milanote alternatifi arıyorsanız ve serbest biçimli beyin fırtınası özelliğini kaybetmeyi sorun etmiyorsanız, Asana sizin için doğru seçim olabilir. Proje dönüm noktalarını, özel alanları ve görev bağımlılıklarını kullanarak tüm takımınızın işini kolaylaştırın.

Asana'yı zaten tanıyor musunuz? Daha uygun bir seçenek bulmak için diğer Asana alternatifleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje ilerlemesini takip edin, görevler güncellendiğinde tüm takım üyelerine bildirim gönderin ve gerçek zamanlı iletişim için @ bahsetme özelliğiyle yorum bırakın

Takım üyelerinin öğrenme sürecini en aza indiren temiz arayüz sayesinde işinize daha hızlı başlayın

Projenizi size uygun bir şekilde görsel olarak düzenlemek için Pano, Liste veya Zaman Çizelgesi görünümleri arasından seçim yapın

Otomasyonları kullanarak küçük işleri halledin ve takım üyelerinizin zamanından tasarruf edin

Asana sınırlamaları

Bazı takımlar, gösterge paneli ve proje izleme özellikleri için özelleştirme özelliklerinin eksik olduğunu bildiriyor

Bazı incelemelerde, ücretsiz planın (birden fazla cihazda) gelişmiş özelliklerin ve esnekliğin eksikliğinden bahsedilmektedir

Asana fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Aylık 13,49 $/kullanıcı

İş: 30,49 $/ay, kullanıcı başına aylık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

7. Google Keep

Google Keep, işbirliği yapan takımlardan çok tüketiciler için tasarlanmış kişisel bir not alma uygulamasıdır. Düşüncelerinizi düzenlemek ve anında notlar almak için ideal bir seçenektir. Arayüzü özelleştirin, resimler ekleyin ve tüm fikirleriniz için sınırsız depolama alanını kullanın.

Kişisel notlarınızı, parlak fikirlerinizi ve düşüncelerinizi izlemek için Google Keep'i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu, işbirliği özelliklerini kullanmayan ve proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duymayanlar için Milanote'un alternatifidir.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Nerede olursanız olun kolayca not almak için Android, iOS ve Chrome'da Google Keep'i kullanın

Tüm not alma özelliklerine ücretsiz erişimin keyfini çıkarın; tek ihtiyacınız olan bir Gmail hesabı

Notlarınıza daha kolay erişmek için tek bir düğmeyle dosyalarınızı Google Drive'a kaydedin

Web'de gezinirken hızlı ve kolay notlar alın, zamandan tasarruf edin ve fikirlerinizi düzenli tutun

Google Keep sınırlamaları

Chromebook kullanmıyorsanız, notlar çevrimdışı olarak kullanılamaz

İşbirliği, uzaktan çalışma veya proje yönetimi için tasarlanmamıştır

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

8. Nuclino

Nuclino, takımınızın odaklanmasına yardımcı olmak için hafif bir kullanıcı arayüzüne sahip işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır. Hızlı arama özelliği sunar ve kullanıcıların tüm projelerini, bilgilerini ve belgelerini tek bir platformda birleştirmelerine olanak tanır.

Nuclino, her iş akışı için bir görünüm sunarak temel özellikleri vurgular. Bu listede yer alan diğer Milanote alternatiflerinde bulunan bazı gelişmiş işlevlerden yoksun olabilir, ancak içerdiği özellikleri mükemmel bir şekilde yerine getirir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Liste, pano, tablo ve grafik görünümleri arasında geçiş yaparak takımınızın fikirlerini ve bilgilerini görsel olarak keşfetme şeklini değiştirin

Hızlı ve güvenilir bir platform kullanarak dünyanın her yerinden takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Her şeyi takımınızla paylaşılan bir ortak çalışma alanında tutarak, bağlam değiştirmeyi en aza indirin ve klasör ve dosya yönetiminin kaosuna veda edin

Windows, macOS, Linux, iOS ve Android cihazlarda çapraz platform takım üyeleriyle iş yapın

Nuclino sınırlamaları

Bazı incelemelerde, mevcut proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliğinden bahsedilmektedir

Müşteri yorumlarına göre, büyük veritabanları ve takımlar için yararlı olmayabilir

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Bonus: En iyi 10 Nuclino Alternatifi ve Rakibi'ne göz atın

9. Roam Research

Roam Research, araştırmaları ve belgeleri düzenli tutan bulut tabanlı bir not alma aracıdır. Madde işaretli notlar oluşturun, notlarınızı birbirine bağlayın, işlerinizi otomatik olarak kaydedin ve web'de araştırma yaparken hızlıca başvurabilmek için notlarınızı bir yan sekmede saklayın.

Roam, otomatik geri bağlantılara sahip bir wiki olarak işlev görür, böylece kullanıcılar çakışan hiyerarşiler kullanarak notlarını ve fikirlerini birbirine bağlayabilir. Uzak takımlar içinde işbirliğine dayalı bilgi yönetimi için kullanın, böylece herkes fikirlerini paylaşabilir, düşüncelerini düzenleyebilir ve daha verimli olabilir.

Roam'un en iyi özellikleri

Her seferinde mükemmel biçimi elde etmek için proje yönetimi, aşamalı özetleme ve madde imli günlük gibi işlevler arasında geçiş yapın

Çift yönlü bağlantılar, geri bağlantılı etiketler ve ayrı sayfalarla araştırmalarınızı takip edin

Takımınızın tüm projelerinizde katkıda bulunabileceği ve güvenebileceği, birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturun

Herkesin erişebileceği bir çevrimiçi çalışma alanı kullanarak platformlar arası takımlarla iş yapın

Roam sınırlamaları

Kullanıcı yorumlarına göre, basit arayüz bazı takımların işlevselliğini engelleyebilir

Ücretsiz sürüm yoktur ve bazı incelemelerde fiyatlandırma şeffaflığının eksikliğinden duyulan memnuniyetsizlikten bahsedilmektedir

Roam fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $, aylık ödeme

Roam puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

10. Trello

Trello, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde en iyi Kanban araçlarından biridir. Milanote'un esnekliğine sahip değildir, ancak birçok kullanıcı bu daha katı yapının işlerini düzenli tutmayı kolaylaştırdığını düşünmektedir.

Trello'nun kapsamlı Power-ups (diğer adıyla eklentiler) kitaplığından, her proje veya takım için ihtiyacınız olan özellikleri ve entegrasyonları ekleyin. Power-ups olmasa bile, Trello yapılacaklar listenizi görselleştirmenizi, yaklaşan görevleri yönetmenizi ve son teslim tarihlerini, proje ayrıntılarını ve dosyaları izlemek için özel panolar ve kartlar oluşturmanızı kolaylaştırır.

Trello'yu zaten denediniz mi? Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç harika Trello alternatifi var.

Trello'nun en iyi özellikleri

Pano, takvim, gösterge paneli, zaman çizelgesi, tablo, harita ve çalışma alanı görünümleri arasında geçiş yaparak projenize yeni bir bakış açısı kazanın

Kanban panosu çerçevesini kullanarak projenizin üstten aşağıya görünümünü elde edin ve her açıdan ilerlemeyi izleyin

Tüm takımınızın erişebileceği, paylaşabileceği, güncelleyebileceği ve yorum yapabileceği panolar ve kartlar kullanarak işlerinizi düzenli tutun

200'den fazla entegrasyondan yararlanarak her şeyi tek bir basit çalışma alanında bir araya getirin

Trello sınırlamaları

İncelemelere göre, raporlar ve analizler gibi ek proje yönetimi özelliklerinin olmaması bazı projeleri engelliyor

Bazı Power-up'lar ücretsiz kullanıcılar için mevcut değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

Proje Yönetiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

İşte size proje yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak 10 harika Milanote alternatifi. Görevlerinizi kolaylıkla organize etmenizi ve bir profesyonel gibi hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan bir araca layıksınız.

Ne bekliyorsunuz? Bir kuruş bile harcamadan proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın. ClickUp'a şimdi kaydolun!