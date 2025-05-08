2025'in En İyi 10 Milanote Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Milanote alternatifi mi arıyorsunuz? Sorun değil!
Milanote, araştırma, fikir üretme, yaratıcı proje işbirliği, organizasyon, zihin haritalama ve diyagram oluşturma için harika bir not alma aracıdır.
Hayranlar Milanote'nin ücretsiz sürümünü ve basit arayüzünü seviyor, ancak bu herkes için uygun değil. Neyse ki, başka harika seçenekler de var. Yaratıcı projelerinizi düzenlemenize yardımcı olmak için 2024'ün en iyi 10 Milanote alternatifinin bir listesini derledik.
Yeni not alma araçlarını keşfetmeye hazır mısınız? Hadi yapalım!
Milanote nedir?
Milanote, büyük görsel panolar kullanarak fikirleri düzenlemenizi sağlayan popüler bir dijital not alma uygulaması ve işbirliği aracıdır. Siz ve takımınızın yapışkan notlar, yapılacaklar listeleri, bağlantılar, dosyalar, resimler ve hatırlatıcıları paylaşmanızı sağlar.
Birçok Milanote kullanıcısı, gelişmiş işlevselliğini, rekabetçi fiyatlandırmasını ve özelleştirme seçeneklerini övüyor. Tasarımcılar, yazarlar ve fikirlerini, ilhamlarını ve planlarını görsel bir çalışma alanında kaydetmesi gereken diğer yaratıcı profesyoneller tarafından tercih ediliyor.
Ancak hiçbir araç herkes için mükemmel değildir ve Milanote da bir istisna değildir. Görsel beyin fırtınası ve organizasyon için harikadır, ancak bazı kullanıcılar takımlarının iş akışını optimize etmek için daha fazla özelliğe veya farklı bir düzene ihtiyaç duyar. Ve bu gayet normal!
Milanote alternatifinde nelere dikkat edilmeli?
Milanote'a alternatif arıyorsanız, not alma aracınızda bazı ekstra özelliklere ihtiyacınız olduğuna eminiz. Notlarınızı düzenli tutmak için yeni bir araç ararken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:
- Kolay görünüm takvim: Birçok not alma aracı, zamana özel planlama ve takvim tabanlı proje yönetimi özellikleri sunar
- Entegrasyonlar: Birkaç Milanote alternatifi, hayatınızı kolaylaştırmak için diğer popüler araçlarla entegrasyonlar sunar
- İlerleme izleme: Kişisel hayatınızda veya işinizde tamamlanma oranlarını, görev durumlarını ve zaman çizelgelerini izlemek için çeşitli seçenekler bulacaksınız
Elbette, Milanote'un kaybetmek istemeyeceğiniz bazı harika işlevleri var! Yeni bir araca geçerken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç özellik:
- Zarif arayüz: Yeni aracınızın kullanımı ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olduğundan emin olun
- İşbirliği: Takım çalışmasından ödün vermeyin! İşbirliği notları özelliklerine sahip yaratıcı takımlar için gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmak çok önemlidir
- Beyin fırtınası: Verimli beyin fırtınası yapabilmenizi sağlayacak kadar esnek bir araca ihtiyacınız olacak
- Özelleştirilebilir şablonlar: Zamandan tasarruf etmek için çok sayıda özelleştirilebilir şablon içeren bir ürün arayın
- Projeleri yönetin: Proje yönetimi ve işbirliği yazılımınızda notları düzenlemek, birden fazla kullanıcı gerektiren projeler için çok önemlidir
en İyi 10 Milanote Alternatifi ve Rakibi
Görev yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Heyecanlanın, çünkü en iyi 10 Milanote alternatifini sizler için derledik!
Bu araçlar, iş akışınızı kolaylaştıracak ve takımınızı doğru yolda tutacaktır. Hadi başlayalım ve hangisinin size en uygun olduğunu görelim.
1. ClickUp
Kullanıcı yorumlarına büyük önem veriyoruz ve bu da ClickUp'ı birinci sıraya koymamızın en önemli nedenlerinden biri. Ancak bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz. Bu yıl, ClickUp G2'nin 2024'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri listesinde birinci sırada yer aldı!
ClickUp, Milanote alternatifinde isteyebileceğiniz her şeyi içeren ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır.
ClickUp Zihin Haritaları ile beyin fırtınasını ilerleme izleme ile birleştirin. Proje hedeflerini ve görevlerini kullanarak zaman çizelgenizi hayata geçiren görsel adım adım süreçler oluşturacaksınız. Zihin haritası şablonlarımız ise işe başlamanızı kolaylaştırır.
ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızı birbirine bağlayın. Bu sayede, yan yana veya farklı ülkelerde çalışıyor olsanız da herkesin faaliyetlerini görebilirsiniz. Herkes not ekleyebilir, yaratıcı fikirlerini tuval üzerine yazabilir ve gerçek zamanlı işbirliği ile beyin fırtınası yapabilir.
ClickUp Kanban panosunu kullanarak projelerinizi yukarıdan aşağıya görünümle yönetin. Sürükle ve bırak özellikleri, görev sıralama ve filtreleme, özelleştirilebilir Kanban sistemimizi takımınız kadar çevik hale getirir.
Ve ClickUp Otomasyonlarını da unutmayın! Önceden oluşturulmuş Otomasyonları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, böylece rutin görevleri otomatik hale getirebilir ve takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs'u kullanarak güzel wiki'ler, belgeler ve daha fazlasını oluşturun ve bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin
- Özelleştirilebilir ClickUp Kavram Haritası Şablonunu kullanarak yaratıcı fikirlerinizi görselleştirin, düzenleyin ve özetleyin
- Takımınızın hedefine ulaşmasını sağlamak için yaratıcı brief şablonları, alışkanlık takip şablonları ve ş Akışı şablonlarından yararlanın
- Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android ve çoğu tarayıcıyla uyumluluk sayesinde, farklı platformlarda çalışan takımları aynı sayfada tutun
- ClickUp'ı Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab ve Outlook dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegre ederek herkes için iş akışı yönetimini kolaylaştırın
- Kullanıcı arayüzünü ve gösterge panellerini özelleştirin, böylece takım üyeleriniz ihtiyaç duydukları her şeye parmaklarının ucunda ulaşsın
- Sonsuza Kadar Ücretsiz planını kullanarak hiçbir ücret ödemeden yukarıda bahsedilen tüm özelliklere erişin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın özelliklerini öğrenmenin biraz zaman aldığını bildirmiştir (bu sorun, çok sayıda ücretsiz video eğitimi ile çözülmüştür!)
- Bazı özellikler yalnızca tarayıcı ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir (örneğin, işbirliğine dayalı dijital beyaz tahta)
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Evernote
Evernote, 2008 yılından beri kullanılan önde gelen bir not alma yazılımıdır. Bu basit not alma uygulaması, Microsoft OneNote ile birlikte sektörün standardını belirlemiştir. Yapılacaklar listelerini yönetmek, görevleri düzenlemek ve (tahmin ettiğiniz gibi) not almak isteyen küçük takımlar arasında popülerdir.
Milanote gibi görsel bir pano yerine, Evernote fikirlerinizi ve bilgilerinizi düzenlemek için not defterleri ve etiketler kullanır. Bir süredir piyasada olan bu uygulama, çevrimdışı dosya erişimi, koyu mod ve el yazısı not desteği gibi özelliklerle güncellendi. ✏️
Zaten denediniz mi? Diğer seçenekleri incelemek isteyenler için daha birçok Evernote alternatifi bulunmaktadır.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Belge tarama, web kesici, takvim entegrasyonları ve el yazısı notlar gibi özel not alma özelliklerini kullanın
- İhtiyacınız olan bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan etiketleri kullanarak fikirlerinizi ve notlarınızı düzenleyin
- Ücretsiz sürümü kullanarak bireyler ve küçük takımlar için temel özelliklere erişin
- Windows, iOS ve Android ile uyumlu masaüstü ve mobil uygulamalarla platformlar arasında iş yapın
Evernote sınırlamaları
- Belge düzenleme ve biçimlendirme, diğer bazı not alma araçları kadar çok özellik sunmaz
- Kullanıcılar, diğer proje yönetimi araçlarıyla uyumsuzluk yaşadıklarını bildiriyor
- Bu Milanote alternatifi, ücretsiz kullanıcılarına tekrarlayan ek satış mesajları gönderir ve ücretsiz kullanıcıları 50 defterle sınırlar
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 17,99 $/kullanıcı
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla inceleme)
3. Rodeo Drive
Rodeo Drive, yaratıcı ekipleri destekleyen birçok özelliğe sahip bir proje yönetimi aracıdır. Parçalanmış iş akışlarına son verin ve tek bir veri odaklı arayüz kullanarak projelerinizi baştan sona yönetin.
Milanote'un serbest formlu görsel panosunun aksine, Rodeo Drive organizasyon ve finansal yönetimi ön plana çıkarır. Projelerinizle ilgili notlar alabilir, doğru görev planlamasıyla takımınızın iş yükünü yönetebilir ve takvim tabanlı proje yönetimi ile herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.
Rodeo Drive'ın en iyi özellikleri
- Basit görev atama özellikleri, proje zaman çizelgeleri ve basit not alma uygulamasıyla takım işbirliğini ve proje yönetimini kolaylaştırın
- İzlenen zamanı ve takım performansını denetlemek için raporlama fonksiyonunu kullanarak projeleriniz hakkında içgörüler edinin
- QuickBooks ve Xero ile entegre ederek muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırın
- Bütçeleme ve finansal raporlama özelliklerinden yararlanarak projelerinizin yaşam döngüleri boyunca finansal durumunu izleyin
Rodeo Drive sınırlamaları
- Ücretsiz plan 10 kullanıcı ile sınırlıdır ve bazı gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz
- Bazı kullanıcılar, diğer not alma uygulamalarına kıyasla özelliklerin eksik olduğunu bildiriyor
Rodeo Drive fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Achiever: Aylık ödeme ile kullanıcı başına 14,99 $
Rodeo Drive puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)
4. Miro
Miro, fikirlerini yakalamak, yapılandırmak ve organize etmek isteyen takımlar için bir zihin haritalama aracıdır. Sohbet ve yorumlama özelliğini kullanarak sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın, tek bir tıklama ile zihin haritalarını otomatik olarak düzenleyin ve fikirlerinizi açıklamak için sonsuz bir tuval üzerine içerik ekleyin.
Süper esnek bir Milanote alternatifi olan Miro, ekran paylaşımı, sunum modu ve takım konferansı gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Çalıştığınız proje ne olursa olsun öğrenme sürecini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu şablonlardan oluşan bir kütüphaneye sahiptir.
Bunu zaten denemiş olanlar için birçok Miro alternatifi var — seçenekleriniz bol!
Miro'nun en iyi özellikleri
- Beyaz tahtayı yaratıcı beyin fırtınası için, zihin haritasını fikirleri yakalamak için ve planlama panosunu her projenin görsel bir temsilini oluşturmak için kullanın
- Miro'nun entegrasyonları sayesinde, bir düğmeye tıklayarak Microsoft Excel ve Google E-Tablolar'daki elektronik tabloları içe aktarın
- Sosyal medya takvim şablonunu kullanarak kampanya fikirlerinizi izleyin, projelerinizle ilgili notlar alın ve tüm sosyal profillerinizde takımınızın işlerini takip edin
- HTML, JavaScript ve CSS kullanarak özel araçlar ve eklentiler oluşturun
Miro sınırlamaları
- Ücretsiz plan, tek bir çalışma alanıyla sınırlıdır ve bu, birden fazla kullanıcısı olan bazı takımlar için çok kısıtlayıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar metin düzenleyici ve sürükle ve bırak fonksiyonlarında hatalar olduğunu ve notlar uygulamasında Markdown desteğine ihtiyaç olduğunu bildirmiştir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, aylık ödeme
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
5. Notion
Notion, işbirliği, not alma ve yapılacaklar listeleri için şık bir çalışma alanıdır. Takımlar, görevleri Kanban panolarına, takvim görünümlerine ve tablolara düzenlemek için kullanır. Bu görev yönetimi yazılımı, esnek notları, yapılacaklar listelerini ve wiki'leri birbirine bağlayarak takım üyelerinin bilgilendirilmesini ve bağlantıda kalmasını sağlar.
Bir başka harika Milanote alternatifi olan Notion, basit bir düzenle tek bir gösterge panelinde çeşitli araçları birleştirirken, elektronik tablolar gibi ek özellikler de sunar. Blok tabanlı yapısı, proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için özel veritabanları, sayfalar ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanır.
Bunu zaten denediyseniz, Notion'a alternatif birçok seçenek bulunmaktadır.
Notion'un en iyi özellikleri
- Basit bir gramer kontrol özelliği ile takımınızın beyin fırtınası oturumlarını ve yaratıcı fikirlerini sunuma hazır hale getirin
- Sayfalarınızı ve veritabanlarınızı, takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla entegre etmek için Notion API'sini kullanın ve tam çok yönlülük elde edin
- İhtiyacınız olan her şeyi içeren özel işbirliği alanları, proje zaman çizelgeleri, Kanban panoları, takvimler ve görev listeleri tasarlayın
- Herkesi aynı sayfada tutan basitleştirilmiş bir gösterge paneli kullanarak platformlar arası takımlarla iş yapın
Notion sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, diğer proje yönetimi araçlarına göre uzun kayıt süresi ve daha fazla kurulum gerekliliği olduğunu bildirmiştir
- Bazı incelemelerde, mobil uygulamanın kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı veya gezinmesinin zor olduğundan bahsedilmektedir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $, aylık ödeme
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)
6. Asana
Asana, her boyuttaki takımın fikirlerini hayata geçirmesine ve teslim tarihlerine uymasına yardımcı olan lider bir iş ve proje yönetimi aracıdır. Görevler için harika ilerleme izleme özelliği ile yapılacaklar listesi yönetiminde mükemmeldir. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların görünümleri değiştirmesine, görevlere öncelik vermesine ve projeye özel notlar almasına olanak tanır.
Daha organize bir Milanote alternatifi arıyorsanız ve serbest biçimli beyin fırtınası özelliğini kaybetmeyi sorun etmiyorsanız, Asana sizin için doğru seçim olabilir. Proje dönüm noktalarını, özel alanları ve görev bağımlılıklarını kullanarak tüm takımınızın işini kolaylaştırın.
Asana'yı zaten tanıyor musunuz? Daha uygun bir seçenek bulmak için diğer Asana alternatifleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Proje ilerlemesini takip edin, görevler güncellendiğinde tüm takım üyelerine bildirim gönderin ve gerçek zamanlı iletişim için @ bahsetme özelliğiyle yorum bırakın
- Takım üyelerinin öğrenme sürecini en aza indiren temiz arayüz sayesinde işinize daha hızlı başlayın
- Projenizi size uygun bir şekilde görsel olarak düzenlemek için Pano, Liste veya Zaman Çizelgesi görünümleri arasından seçim yapın
- Otomasyonları kullanarak küçük işleri halledin ve takım üyelerinizin zamanından tasarruf edin
Asana sınırlamaları
- Bazı takımlar, gösterge paneli ve proje izleme özellikleri için özelleştirme özelliklerinin eksik olduğunu bildiriyor
- Bazı incelemelerde, ücretsiz planın (birden fazla cihazda) gelişmiş özelliklerin ve esnekliğin eksikliğinden bahsedilmektedir
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Aylık 13,49 $/kullanıcı
- İş: 30,49 $/ay, kullanıcı başına aylık ödeme
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
7. Google Keep
Google Keep, işbirliği yapan takımlardan çok tüketiciler için tasarlanmış kişisel bir not alma uygulamasıdır. Düşüncelerinizi düzenlemek ve anında notlar almak için ideal bir seçenektir. Arayüzü özelleştirin, resimler ekleyin ve tüm fikirleriniz için sınırsız depolama alanını kullanın.
Kişisel notlarınızı, parlak fikirlerinizi ve düşüncelerinizi izlemek için Google Keep'i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu, işbirliği özelliklerini kullanmayan ve proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duymayanlar için Milanote'un alternatifidir.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Nerede olursanız olun kolayca not almak için Android, iOS ve Chrome'da Google Keep'i kullanın
- Tüm not alma özelliklerine ücretsiz erişimin keyfini çıkarın; tek ihtiyacınız olan bir Gmail hesabı
- Notlarınıza daha kolay erişmek için tek bir düğmeyle dosyalarınızı Google Drive'a kaydedin
- Web'de gezinirken hızlı ve kolay notlar alın, zamandan tasarruf edin ve fikirlerinizi düzenli tutun
Google Keep sınırlamaları
- Chromebook kullanmıyorsanız, notlar çevrimdışı olarak kullanılamaz
- İşbirliği, uzaktan çalışma veya proje yönetimi için tasarlanmamıştır
Google Keep fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Keep puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
8. Nuclino
Nuclino, takımınızın odaklanmasına yardımcı olmak için hafif bir kullanıcı arayüzüne sahip işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır. Hızlı arama özelliği sunar ve kullanıcıların tüm projelerini, bilgilerini ve belgelerini tek bir platformda birleştirmelerine olanak tanır.
Nuclino, her iş akışı için bir görünüm sunarak temel özellikleri vurgular. Bu listede yer alan diğer Milanote alternatiflerinde bulunan bazı gelişmiş işlevlerden yoksun olabilir, ancak içerdiği özellikleri mükemmel bir şekilde yerine getirir.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Liste, pano, tablo ve grafik görünümleri arasında geçiş yaparak takımınızın fikirlerini ve bilgilerini görsel olarak keşfetme şeklini değiştirin
- Hızlı ve güvenilir bir platform kullanarak dünyanın her yerinden takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Her şeyi takımınızla paylaşılan bir ortak çalışma alanında tutarak, bağlam değiştirmeyi en aza indirin ve klasör ve dosya yönetiminin kaosuna veda edin
- Windows, macOS, Linux, iOS ve Android cihazlarda çapraz platform takım üyeleriyle iş yapın
Nuclino sınırlamaları
- Bazı incelemelerde, mevcut proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliğinden bahsedilmektedir
- Müşteri yorumlarına göre, büyük veritabanları ve takımlar için yararlı olmayabilir
Nuclino fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)
Bonus: En iyi 10 Nuclino Alternatifi ve Rakibi'ne göz atın
9. Roam Research
Roam Research, araştırmaları ve belgeleri düzenli tutan bulut tabanlı bir not alma aracıdır. Madde işaretli notlar oluşturun, notlarınızı birbirine bağlayın, işlerinizi otomatik olarak kaydedin ve web'de araştırma yaparken hızlıca başvurabilmek için notlarınızı bir yan sekmede saklayın.
Roam, otomatik geri bağlantılara sahip bir wiki olarak işlev görür, böylece kullanıcılar çakışan hiyerarşiler kullanarak notlarını ve fikirlerini birbirine bağlayabilir. Uzak takımlar içinde işbirliğine dayalı bilgi yönetimi için kullanın, böylece herkes fikirlerini paylaşabilir, düşüncelerini düzenleyebilir ve daha verimli olabilir.
Roam'un en iyi özellikleri
- Her seferinde mükemmel biçimi elde etmek için proje yönetimi, aşamalı özetleme ve madde imli günlük gibi işlevler arasında geçiş yapın
- Çift yönlü bağlantılar, geri bağlantılı etiketler ve ayrı sayfalarla araştırmalarınızı takip edin
- Takımınızın tüm projelerinizde katkıda bulunabileceği ve güvenebileceği, birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturun
- Herkesin erişebileceği bir çevrimiçi çalışma alanı kullanarak platformlar arası takımlarla iş yapın
Roam sınırlamaları
- Kullanıcı yorumlarına göre, basit arayüz bazı takımların işlevselliğini engelleyebilir
- Ücretsiz sürüm yoktur ve bazı incelemelerde fiyatlandırma şeffaflığının eksikliğinden duyulan memnuniyetsizlikten bahsedilmektedir
Roam fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $, aylık ödeme
Roam puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)
10. Trello
Trello, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde en iyi Kanban araçlarından biridir. Milanote'un esnekliğine sahip değildir, ancak birçok kullanıcı bu daha katı yapının işlerini düzenli tutmayı kolaylaştırdığını düşünmektedir.
Trello'nun kapsamlı Power-ups (diğer adıyla eklentiler) kitaplığından, her proje veya takım için ihtiyacınız olan özellikleri ve entegrasyonları ekleyin. Power-ups olmasa bile, Trello yapılacaklar listenizi görselleştirmenizi, yaklaşan görevleri yönetmenizi ve son teslim tarihlerini, proje ayrıntılarını ve dosyaları izlemek için özel panolar ve kartlar oluşturmanızı kolaylaştırır.
Trello'yu zaten denediniz mi? Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç harika Trello alternatifi var.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Pano, takvim, gösterge paneli, zaman çizelgesi, tablo, harita ve çalışma alanı görünümleri arasında geçiş yaparak projenize yeni bir bakış açısı kazanın
- Kanban panosu çerçevesini kullanarak projenizin üstten aşağıya görünümünü elde edin ve her açıdan ilerlemeyi izleyin
- Tüm takımınızın erişebileceği, paylaşabileceği, güncelleyebileceği ve yorum yapabileceği panolar ve kartlar kullanarak işlerinizi düzenli tutun
- 200'den fazla entegrasyondan yararlanarak her şeyi tek bir basit çalışma alanında bir araya getirin
Trello sınırlamaları
- İncelemelere göre, raporlar ve analizler gibi ek proje yönetimi özelliklerinin olmaması bazı projeleri engelliyor
- Bazı Power-up'lar ücretsiz kullanıcılar için mevcut değildir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 17,50 $
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
Proje Yönetiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın
İşte size proje yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak 10 harika Milanote alternatifi. Görevlerinizi kolaylıkla organize etmenizi ve bir profesyonel gibi hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan bir araca layıksınız.
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