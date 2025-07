Miro ve Lucidchart Karşılaştırması: 2025'te Hangisini Kullanmak En İyisi?

Takımınız için çevrimiçi beyaz tahta veya diyagram oluşturma aracı olmazsa olmazsa, elinizi kaldırın. 🙋🏼‍♀️

Biz de! 🎨

Beyaz tahta ve diyagram oluşturma araçları, karmaşık konuları görsel olarak iletmek, ilerlemeyi grafiklerle göstermek, beyin fırtınası yapmak, iş akışlarını sunmak ve daha fazlası için gereklidir. Neyse ki, tercih ettiğiniz diyagram oluşturma ve dijital beyaz tahta yazılımını seçerken birçok seçeneğiniz var!

Bu araçlara olan talep gerçek ve yakın zamanda azalması da pek olası değil. Bu kategorideki en büyük isimler olan Miro ve Lucidchart, listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Birçok takım, takım işbirliğini geliştirmek için bu iki araca başvurur. Her ne kadar çeşitli boyutlardaki uzaktaki takımlara birçok avantaj ve işlevsellik sunsalar da, kendine özgü kusurları da yok değildir.

Peki, Miro ve Lucidchart arasındaki nihai karşılaşmada kim galip gelecek?

Bu ayrıntılı karşılaştırma kılavuzunda, bu iki aracın anahtar özelliklerini, artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve sınırlamalarını keşfedeceksiniz. Ayrıca, Miro ve Lucidchart'ın eksikliklerini kontrol etmek için ek bir dijital beyaz tahta alternatifi de sunuyoruz!

Miro nedir?

2011 yılında kurulan ve eski adıyla RealtimeBoard olarak bilinen Miro, şu anda dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcısıyla en popüler sanal beyaz tahta proje yönetimi araçlarından biridir. 🤯

Miro'nun dijital tuval, toplantılarda görsel bir yardımcı olarak veya pano üzerine yerleştirilebilen diyagram oluşturma özellikleri, sunum araçları ve önceden hazırlanmış şablonlarla tüm iş akışlarını planlamak ve işbirliği deneyiminizi geliştirmek için kullanılabilir.

En önemli Miro özellikleri

Miro'nun kullanıcılar için çekici yanlarından biri, öğrenmesinin ne kadar sezgisel olmasıdır. İlkokulda kullandığımız veya şu anda aile takviminizi yönetmek için kullandığınız beyaz tahtaları anımsatan Miro, çizim, not alma ve resim ekleme özellikleriyle tanıdık bir işlevsellik sunar.

Peki Miro, farklı kullanım senaryolarına sahip takımların işlerini tamamlamasına nasıl yardımcı olur? Bu dört temel özellik sayesinde. 🙂⬇️

1. Sonsuz beyaz tahta

Miro aracılığıyla

Sonsuz beyaz tahta, Miro'nun temel özelliğidir. Takımlar bu dijital tuvali beyin fırtınasından proje kanban panoları oluşturmaya kadar her şeyi yapmak için kullanabilir. Boş bir tuval ile başlayabilir veya Miroverse'den çeşitli şablonlar kullanabilirsiniz. Ayrıca beyaz tahtanıza yapışkan notlar, resimler, videolar ve PDF'ler ekleyebilirsiniz.

Oturum kolaylaştırıcıları, @bahsetmeler kullanarak eylemleri doğrudan beyaz tahtadan atayabilir ve tüm bunlar sonsuz bir tuval üzerinde gerçekleştiği için, fikirlerinizi genişletmek için alanınız asla tükenmez.

Miro'nun beyaz tahtası, dijital ve eski usul işbirliğini sorunsuz bir şekilde birleştirir. Örneğin, fiziksel bir belgenin anlık görüntüsünü alın ve fotoğrafı hemen dijital bir yapışkan nota dönüştürün .

2. Diyagram oluşturma

Miro aracılığıyla

Miro, akış şemaları, tel kafesler, yolculuk haritalama grafikleri ve süreç diyagramları oluşturmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir temel şekil, simge ve bağlayıcı kitaplığına sahiptir.

Bilginize: AWS, Cisco ve Azure için gelişmiş diyagram oluşturma özelliği yalnızca İş planındaki Miro Akıllı Diyagram Oluşturma'da mevcuttur.

Miro'yu kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Örneğin, üyeler geri bildirim bırakabilir, değişiklikler yapabilir veya doğrudan diyagram tuvalinde sorular sorabilir.

Miro'yu 100'den fazla başka uygulamaya bağlayabilir ve projelerinizi Microsoft Office ve Confluence gibi araçlara gömebilirsiniz. Alternatif olarak, Miro diyagramlarınızı görüntü olarak dışa aktarmanıza da olanak tanır.

3. Toplantılar ve sanal konferanslar

Miro'da video görüşme özelliği

Dijital beyaz tahtalar, toplantılarda sunum yapmak için mükemmel görsel kaynaklardır ve Miro, uygulama içinde canlı toplantılara olanak tanıyarak bunu bir adım daha ileri götürür. Toplantı katılımcıları oy verebilir, buz kırıcı etkinliklere katılabilir ve notlar ekleyerek görüşlerini belirtebilir veya fikirler geliştirebilir.

Bu, Miro'yu video konferanslar için de kullanışlı hale getirir ve yerleşik sohbet fonksiyonu ile hızlı yorumlar veya önerilerde bulunulmasını sağlar.

Miro'daki canlı imleç izleme özelliği, beyaz tahtanızı tüm takımla birlikte düzenlemeyi daha erişilebilir hale getirir.

Ve tüm gözlerin panonun doğru alanına odaklanmasını sağlamak için, toplantı kolaylaştırıcıları Herkesi Bana Getir özelliğini kullanarak katılımcıları otomatik olarak belirli bir beyaz tahta konumuna çekebilir. Kolaylaştırıcılar ayrıca geri sayım zamanlayıcısını kullanarak herkesin toplantıya katıldığından emin olabilir ve emoji kullanarak tepkilerini paylaşabilir.

4. Zihin haritaları

Miro Zihin Haritası Şablonunu Kullanma

Zihin haritalama özelliği olmayan bir beyaz tahta aracı ne işe yarar?

Aslında pek yok..

Neyse ki Miro bunu anlıyor!

Miro beyaz tahtanızı kullanarak zihin haritaları oluşturmak için birçok özellik ve şablon bulunmaktadır. Kendi başınıza basit haritalar çizebileceğiniz temiz bir arayüzle başlayabilirsiniz ve panonuzda alan sınırlaması olmadığı için, tek bir beyaz tahtada sınırsız sayıda grafik oluşturabilirsiniz.

Harici bağlantılar ekleyerek veya grafiğinizi birkaç çerçeveye bölerek zihin haritanıza bağlam ekleyin. Zihin haritanız bittiğinde, işinizi herkese açık olarak paylaşma seçeneğiniz de olacaktır.

Miro fiyatlandırması

Miro, sonsuza kadar ücretsiz plan dahil olmak üzere çeşitli planlar sunar.

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Üye başına aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart nedir?

Miro gibi, Lucidchart da blokta yeni bir çocuk sayılmaz.

15 milyon kullanıcıya ve 12 yıllık geçmişe sahip Lucidchart, karmaşık ve görsel diyagram örnekleri, grafikler ve çizimler oluşturmak için kullanılan bir diyagram oluşturma aracıdır.

Lucidchart'ın en önemli özellikleri

Takımlar, Lucidchart'ın yorum ekleme ve gerçek zamanlı değişiklik izleme gibi işbirliği araçlarını kullanarak tek bir diyagram üzerinde kolayca birlikte çalışabilir. Ancak Lucidchart'tan bekleyebileceğiniz diğer anahtar özelliklere de bir göz atalım. ⬇️

1. Diyagram oluşturma

Lucidchart aracılığıyla

Diyagram oluşturma, Lucidchart'ın en temel özelliğidir. 🍞🧈

Bu araç, ne kadar karmaşık, büyük veya ayrıntılı olursa olsun her türlü diyagramı oluşturmanıza olanak tanır. Lucidchart, ağ diyagramları, varlık-ilişki diyagramları (ERD), organizasyon şemaları, Birleşik Modelleme Dili (UML) ve bunların arasındaki her şey için yüzlerce simge ve sembol içeren geniş bir şekil kitaplığına sahiptir.

Ama bununla da bitmiyor: Lucidchart, canlı verileri diyagramlarına da bağlayabilir. Örneğin, diyagramlarınızı bir Google E-Tablolar'daki verilere bağlayabilirsiniz.

Lucidchart'ı kullanarak diyagramları otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Metin işaretlemesini içe aktarın, Lucidchart sizin için bir UML dizisi oluştursun! Ayrıca, daha fazla bilgi içeren diyagramlar için koşullu biçimlendirmeyi de destekler.

Diyagramınızı tamamladığınızda, Lucidchart diyagramınızı görüntü (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX veya CSV dosyası olarak paylaşmak için ayrıntılı dışa aktarma seçenekleri sunar. Diyagramlarınızı herkese açık hale getirmek, başkalarının erişimini görüntülemeyle sınırlamak veya belgenizi düzenleme izni vermek için de yayınlayabilirsiniz.

2. Gerçek zamanlı işbirliği

Lucidchart'ın işbirliğine dayalı imleç özelliği, dosyadaki herkesi gerçek zamanlı olarak vurgular

Lucidchart'ta, @bahsetmeler, kişiselleştirilmiş imleçler ve canlı sohbet kutusu gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sayesinde birden fazla kullanıcı, karışıklık yaşamadan veya kimseyi geride bırakmadan aynı anda bir diyagram üzerinde çalışabilir.

3. Sunum modu

Lucidchart'ın Sunum Modu

İlerlemenizi yöneticilere sunmaya hazır mısınız?

PowerPoint ile uğraşmanıza gerek yok, Lucidchart diyagramınızı slayt sunumuna dönüştürmenizi sağlar; bu da paydaş toplantıları ve sunumlar için mükemmeldir. Tek yapmanız gereken uygulamayı sunum moduna anahtarlamak, ardından sorunsuz bir slayt sunumu ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

4. Özel şekiller

Lucidchart'ta özel şekiller oluşturun veya düzenleyin

Lucidchart, diyagram oluştururken zaman kazanmak isteyenler için değerli bir kaynaktır.

Takımınız çoğunlukla tek bir diyagram türüne güveniyorsa, öğelerini kitaplığınıza özel şekiller olarak kaydederek istediğiniz zaman hızlıca erişebilir ve yeni tuvallere sürükleyebilirsiniz.

Lucidchart fiyatlandırması

Lucidchart, yeni kullanıcılar için ücretsiz bir sürüm sunar ve ücretli seçeneklerinin her biri için ücretsiz deneme süresi sağlar.

Ücretsiz

Bireysel : Aylık 7,95 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,00 $

Enterprise: Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Miro ve Lucidchart: Kim kazanır?

Bu, kime sorduğunuza bağlı. 🧐

Her iki araç da birçok benzerlik paylaşsa da, her biri kendine özgü özelliklere sahiptir ve farklı kitlelere hitap eder. Takımınız için en uygun yazılımı seçmenize yardımcı olmak için her bir aracın artılarını ve eksilerini aşağıda sıraladık.

1. Kullanıcı deneyimi ve arayüz

Bir diyagram veya beyaz tahta aracı seçerken kullanıcı arayüzü çok önemli bir rol oynar. İdeal olarak, basit ama işlevsellikten ödün vermeyen bir araç istersiniz. Miro ve Lucidchart'ın birbirleriyle karşılaştırması aşağıda verilmiştir:

Miro

Miro, sadelik ve sezgiselliğe odaklanmıştır.

Uygulamanın gösterge paneli temiz ve anlaşılırdır, yeni kullanıcıların Miro'yu hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bağlantı ekleme, çizim, metin ve simge ekleme araçlarının tümüne panonun sol tarafında kolayca erişilebilir ve görsel olarak tanımlanmıştır.

Miro'nun arama çubuğu özelliği ile panolarınızı düzenleyebilir, son güncellemeleri görüntüleyebilir ve panolarınızı filtreleyebilirsiniz. Genel olarak, Miro'nun kullanıcı arayüzü dijital beyaz tahta kullanmaya yeni başlayanlar için bile oldukça basittir.

Lucidchart

Lucidchart'ın arayüzü kullanımı kolaydır, ancak Miro ile karşılaştırıldığında biraz eski moda görünür.

Bazı açılardan Lucidchart, etiketleri, afinite diyagramı şablonlarını, son etkinlikleri ve diyagramlardaki yorumları sıralamak için güçlü bir arama fonksiyonu dahil olmak üzere başka yollarla bunu telafi eder.

Lucidchart'ta yeni düğmesine tıklayarak projeler başlatabilirsiniz. Bu eylem, size otomatik olarak bir şablonla başlama seçeneği sunar, ancak projenizi sıfırdan başlatmak isterseniz boş bir pano da seçebilirsiniz.

2. Diyagram oluşturma

En iyi diyagram oluşturma araçları, ek uygulamalara ihtiyaç duymadan hem basit hem de karmaşık diyagramların oluşturulmasını kolaylaştırır. Miro ve Lucidchart bu işlevselliği paylaşır, ancak diyagramlar söz konusu olduğunda hangisi gerçekten üstün?

Miro

Ücretsiz plana bağlı kalırsanız, bu kategoride Miro'nun sınırlamalarını hissedeceksiniz. Daha kapsamlı şekil ve bağlayıcı kitaplığına ve gelişmiş diyagram oluşturma araçlarına erişmek için Miro'nun ücretli aboneliklerinden birine geçmeniz gerekecektir.

Lucidchart

Lucidchart, diyagram oluşturma işlevselliği konusunda Miro'dan üstündür. Lucidchart, yüzlerce şekil ve özel şekil kitaplığını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda canlı verileri bağlama ve diyagramlarınız için koşullu biçimlendirme kullanma seçeneği de sunar.

3. Beyaz Tahta Yazılımı

Dijital beyaz tahtalar, işbirliğine dayalı, yaratıcı, ilgi çekici ve fonksiyonel bir araçtır. Her tür takım bu araçtan faydalanabilir, ancak her araç birbirinden çok farklı olabileceğinden, bir beyaz tahta yazılımına yatırım yapmadan önce uzun ve dikkatli bir şekilde düşünmek önemlidir. Peki, Miro ve Lucidchart sanal beyaz tahta yelpazesinde nerede yer alıyor?

Miro

Miro, beyaz tahta yazılımları konusunda sektörün önde gelen araçlarından biridir. Bu kategoride, işbirliğine de olanak tanıyan sezgisel ve anlaşılır arayüzüyle öne çıkmaktadır — beyaz tahta için vazgeçilmez özellikler!

Miro, yapışkan notlar, resimler, videolar, bağlantılar ve PDF'ler eklemenize olanak tanır, ancak en üst düzey beyaz tahta özelliği, video konferans ve video sohbet yetenekleridir.

Lucidchart

Öte yandan, Lucidchart öncelikle bir diyagram oluşturma aracıdır ve ikinci olarak bir beyaz tahta aracıdır, bu da çevrimiçi beyaz tahta deneyimini Miro'nunkinden daha az sorunsuz hale getirir.

Dijital beyaz tahtada olduğu gibi, Lucidchart'ın tuvaline resimler, videolar ve belgeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, görsellerinizi canlı verilere bağlayabilirsiniz; bu, Miro'da bulunmayan bir özelliktir. Lucidchart'ta canlı sohbet özelliği de vardır, ancak Miro'dan farklı olarak yerleşik video konferans özelliği yoktur.

4. Entegrasyonlar

Mükemmel yazılım, teknoloji yığınınızı azaltmanıza yardımcı olacak ve diğer iş araçlarıyla entegre olarak süreçlerinizi kolaylaştıracaktır. Miro ve Lucidchart, Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok önemli araçla entegre olabilir.

Entegrasyonlar söz konusu olduğunda Lucidchart ve Miro tahtı paylaşıyor. 👑

Reddit'te Miro ve Lucidchart karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Miro ve Lucidchart hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te Miro ve Lucidchart'ı aradığınızda, birçok kullanıcı Lucidchart'ın esnekliğinin rakipsiz olduğu konusunda hemfikir:

"Katılıyorum. LucidChart harika bir araç ve çeşitli kullanımlar için çok esnek. "

Diğer Reddit kullanıcıları, Miro'nun daha küçük takımlar için harika bir seçenek olduğunu not ediyor:

"Miro, paylaşmak istediğiniz küçük bir takımınız varsa, ücretsiz sürümüyle bile harikadır..."

ClickUp ile tanışın: Miro ve Lucidchart'a en iyi alternatif

Lucidchart ve Miro, beyaz tahta alanında zirveye çıkmalarına yardımcı olan gelişmiş özelliklere sahip olsa da, birbirlerinin birebir kopyası değildir ve her bir kullanım senaryosuna farklı şekilde hizmet ederler.

Peki, her iki durumda da bir uzlaşma yapıyorsanız, gerçek beyaz tahta ve diyagram oluşturma yazılımı çözümü hangisidir?

Size bir ipucu verelim: ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama. 😎

ClickUp, farklı sektörlerdeki takımların sanal beyaz tahtalar, iş akışı diyagramları, organizasyon şemaları ve daha fazlasını oluşturup yönetmesini sağlar. Takımlar, görevleri, projeleri, belgeleri, diyagramları, entegrasyonları ve sohbetleri tek bir işbirliği çalışma alanına birleştirerek sorunsuz işbirliği ve eşsiz verimlilik sağlayan ClickUp'a güvenir.

Bu özellikleri daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 🧭

1. Beyaz Tahtalar

Başlayın ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile fikirlerinizi görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtalar Beyin fırtınası, planlama ve yürütmeyi tek bir yerde entegre ederek işbirliğini yeniden tanımlayın.

Anahtar Özellikler:

Gerçek Zamanlı İşbirliği: uygulama içi sohbet , canlı imleçler ve sorunsuz ve sorunsuz paylaşım seçeneklerini kullanarak takımınızla canlı olarak çalışın ve uyumlu kalın

Dinamik İçerik Oluşturma: Etkileşimli panolar oluşturmak için yapışkan notlar, metinler, resimler, videolar ve diğer görsel öğeleri ekleyin

Görev Dönüştürme: Herhangi bir şekli, yapışkan notu veya diyagramı tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün, iş akışlarını zahmetsizce kolaylaştırın

AI Destekli Görseller: Platformun yerel AI'sı olan ClickUp Brain 'i kullanarak metinlerden doğrudan görseller oluşturun ve fikirlerinizi daha hızlı hayata geçirin

Dokunmatik Arayüz: Sezgisel hareketlerle öğeleri çizip, düzenleyin ve işbirliği oturumları sırasında kullanım kolaylığı sağlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınız sadece beyin fırtınası yapmakla kalmaz, aynı platformda fikirleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürür. 🙌🏼

2. ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp'ın Boş Modunda fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve ücretsiz bir Zihin Haritası çizin

ClickUp'taki Zihin Haritaları, proje iş akışlarını, yeni süreçleri veya karmaşık fikirleri görselleştirmek için serbest biçimli veya görev odaklı diyagramlar oluşturmak için mükemmel bir araçtır.

Zihin Haritanızı sıfırdan oluşturmak için Görev veya Boş mod arasında seçim yapabilir, düğümler, görevler ve bağlantılar ekleyerek anında bağlam elde edebilirsiniz.

ClickUp ile Zihin Haritanızdaki renkler, şekiller ve bağlantılar üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz ve aynı diyagramı takımınızla birlikte herhangi bir zamanda çakışma olmadan düzenleyebilirsiniz.

3. Önceden Oluşturulmuş Diyagram Şablonları

ClickUp'ın şablon kitaplığı, her kullanım durumu için yüzlerce önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir hazır diyagram şablonuyla gerçekten eşsizdir. Takımınızın ClickUp'ın özelliklerini en üst düzeyde kullanarak daha hızlı çalışmaya başlamasını sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Karar Ağacı Şablonu, her yolu ve olası sonucu hızlı bir şekilde değerlendirmek için mükemmel bir araçtır

İster bir afinite diyagramı, karar ağacı veya basit bir Zihin Haritası oluşturuyor olun, ClickUp, takımınız için en uygun şekilde verimliliğinizi artırmak için sürekli olarak yeni ve esnek yollar geliştirir. Örneğin, sıfırdan başlamadan hızlı bir şekilde başlamak için ClickUp Afinite Diyagramı Şablonunu kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Afinite Diyagramı Şablonu, fikirleri ve içgörüleri düzenlemek, derinlemesine tartışmalar ve beyin fırtınası oturumları için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, birçok premium özelliğe sahip kapsamlı bir Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan ve takımınız büyüdükçe ölçeklenebilen ücretli planlar sunar. İşte ayrıntılar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : İlk üç Beyaz Tahta, Zihin Haritaları, sınırsız görev, sınırsız üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası

Sınırsız (aylık üye başına 7 $) : Daha gelişmiş proje görünümleri, sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası

İş (aylık üye başına 12 $) : Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası

Enterprise Planı ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi : Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi

Miro ve Lucidchart birçok başarılı özelliğe sahiptir, ancak gerçek şampiyon sol alandan çıkıyor: ClickUp!

Beyaz tahta yazılımı ve diyagram oluşturma aracı arasında seçim yapmak yerine, temel entegrasyonlara ihtiyaç duymadan her ikisinin işlevselliğini ve çok daha fazlasını sunan bir verimlilik platformuna yatırım yapın.

ClickUp'ın dinamik özellik listesi ve zengin fiyat planlarıyla işbirliğini, verimliliği, yaratıcılığı ve daha fazlasını artırın.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları, yüzlerce şablon, 1.000'den fazla entegrasyon ve çok daha fazlasına erişin! 💯