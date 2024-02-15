FigJam ve Mural: En İyi İşbirliği Beyaz Tahta Hangisi?

Teslimat tarihlerini kaçırmanın kabusuyla mı boğuşuyorsunuz yoksa takım oturumlarınızda yaratıcılığınızı en üst düzeye çıkarmak için mi çabalıyor musunuz? İhtiyacınız olan şey iyi bir beyaz tahta ve akış şeması aracı.

Karmaşık dijital ikiz organizasyon planları oluşturmanız, kurumsal sınıf süreç otomasyonunu ustaca kullanmanız veya sadece beyin fırtınası için sorunsuz bir alan arıyorsanız, ideal beyaz tahtayı seçmek hayatınızı kolaylaştırabilir.

FigJam ve Mural, bu tür kullanım durumları için insanların güvendiği popüler iş araçlarıdır. Size daha uygun olanı seçmenize yardımcı olabiliriz.

Ancak bu blog yazısı sadece doğru beyaz tahta aracını seçmekle ilgili değil; işbirliğine dayalı iş akışlarını teşvik eden ve takımınızın yenilikçiliğini ortaya çıkaran olanakları keşfetmekle ilgili.

Bu araçların benzersiz özelliklerini, fiyatlandırma modellerini ve gerçek kullanıcı geri bildirimlerini incelerken bizimle birlikte derinlemesine dalın. FigJam mi, Mural mı, hangisi sizin ve takımınız için en iyisi olacak, keşfedelim.

FigJam nedir?

figjam aracılığıyla

FigJam, Figma'nın basit ve etkili takım fikir üretimi ve işbirliği için sunduğu çözümdür.

Son teknoloji bir çevrimiçi beyaz tahta olarak konumlandırılan FigJam, basitliği ve kullanım kolaylığı ile özellikle uzaktaki takımlar için gerçek zamanlı görsel işbirliği için popüler bir araçtır. FigJam'i, ham fikirleri geliştirmek, karmaşık iş akışlarını netleştirmek ve yürütmek, takım konuşmalarını kolaylaştırmak ve proje planlamanızı beklentilerinize göre uyumlaştırmak için kullanabilirsiniz.

FigJam'in sezgisel arayüzü, teknik ve teknik olmayan tüm takım üyelerini katkı ve fikir paylaşımına davet eder. Unutmayın, beyaz tahta tasarımı için 300'den fazla mevcut şablondan seçim yapabilirsiniz.

FigJam özellikleri

FigJam, hayal gücünüz için boş ve geniş bir alandan daha fazlasını sunar. İşte bu aracın en önemli özellikleri:

1. Etkileşimli yapışkan notlar

figJam aracılığıyla

FigJam'in sanal yapışkan notları, çevrimiçi toplantılarınızı daha yaratıcı hale getirir. Hatta farklı işlevlere sahip takımların işbirliği içindeki işlerini basitleştirmeye yardımcı olurlar.

FigJam ile siz ve takımınız fikirlerinizi paylaşabilir, düzenleyebilir ve en önemli olanları belirleyebilirsiniz.

Projelerinizi planlarken, notları kullanarak yapılacakları haritalandırın, fikirleri ve görevleri aciliyet veya öneme göre filtreleyin ve bunları uygulamaya başlayın. Bu adımlar, önemli iş süreçlerini şeffaf hale getirir ve herkes kendini dahil hisseder.

2. Önceden tasarlanmış şablonlar

figJam aracılığıyla

FigJam'in hazır şablonları, takımların daha hızlı ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Sıfırdan başlamak yerine, aşağıdakiler gibi hazır düzenleri kullanabilirsiniz:

Bir proje başlatmak

İş akışlarını haritalama

Toplantıları yürütme

Zaman çizelgeleri planlama

Örneğin, şablonlar, yeni bir ürün özelliği başlatırken düşük kod geliştirme metodolojisine dayalı bir yapı kurmayı kolaylaştırır.

Projeleri ve süreçleri sıfırdan oluşturmadan hızlı bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Şablonlar, takımların sistemlerini kolaylaştırmasına ve işlerini iyileştirmesine yardımcı olur. Zaman ve çaba tasarrufu sağlayan harika bir FigJam özelliğidir.

3. Gerçek zamanlı işbirliği

figJam aracılığıyla

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, dağınık takımların gecikme olmadan birlikte çalışmasını sağlar.

Bu özellik, hibrit takımların önemini vurgular ve takım üyelerinin içgörüleri ve güncellemeleri anında paylaşmasına olanak tanıyarak kurumsal süreçlerin çevikliğini destekler. Yerleşik ses, canlı sohbet ve yorumlama özellikleri ile bu özellik, aktif katılım için etkileşimli bir alan yaratır. İfadeler ve damgalar ise insani bir dokunuş katar.

Örneğin, FigJam'ı kullanarak yasal uyumluluk projelerini yönetirken veya eğitim belgeleri web seminerleri düzenlerken, tüm katılımcılar aktif olarak katkıda bulunabilir ve en güncel bilgilere anında erişebilir.

figJam aracılığıyla

FigJam, her takımın beyaz tahtasını kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak tanır. Bu, planları ve fikirleri düşünmek için mükemmel bir alan yaratır.

Projenize en uygun benzersiz bir çalışma alanı tasarlayabilirsiniz. Karmaşık projeler için FigJam'i dijital ikiz organizasyon yazılımı olarak kullanarak iş akışlarını görselleştirebilir, riskleri görebilir ve stratejik girişimlerdeki ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

FigJam fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Koltuk başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Kullanım kolaylığı ve Figma ile entegrasyonuyla ünlü FigJam, birçok tasarım iş akışına kolayca uyum sağlar. Ancak, ek işlevler veya farklı işbirliği dinamikleri arayan takımlar, FigJam'in alternatiflerinden oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bunlardan biri de Mural.

Mural nedir?

mural aracılığıyla

Mural, beyin fırtınası oturumlarını eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştüren, görsel işbirliği için kapsamlı bir dijital çalışma alanı dır.

Kurumsal sınıf süreç otomasyonu ile tanınan Mural, büyük ölçekli projeleri ve stratejik girişimleri, hibrit ve uzaktan çalışan takımları kolaylaştırmak için idealdir.

Kullanıcıların etkileşimli sürükle ve bırak tuvalinde planlarını paylaşmalarını, yorumlar ve açıklamalar eklemelerini ve takım oluşturma etkinlikleri için yüzlerce simge ve gif'e erişmelerini sağlar.

Çok yönlüdür ve bulut ortamında yasal uyumluluktan sanal etkinliklere kadar her şeyi destekler.

Mural özellikleri

Proje planlama ihtiyaçlarınız için dikkate almanız gereken en önemli Mural özellikleri şunlardır:

mural aracılığıyla

Mural, netlik ve verimlilik için tasarlanmıştır. Takımlar, akış şemaları ve takım toplantı notlarından tam teşekküllü proje iş akışlarına ve etkileşimli zihin haritalarına kadar görsel içerikleri kolayca oluşturabilir ve paylaşabilir.

Bu özellik, farklı pozisyonlardaki kişilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaştığı kurumsal süreç planlaması ve kapasite planlaması için çok önemlidir.

Örneğin, stratejik planlama oturumunda takımlar, iş süreçlerini net bir şekilde anlamak ve uyum sağlamak için görsel olarak haritalayabilir ve diğer takımlar veya kişilerle paylaşabilir. Tüm bunlar, dosyaların güvenliğinden ödün vermeden tamamlanır.

2. Gelişmiş entegrasyonlar

mural aracılığıyla

Hiçbir şirket tek bir araçla çalışmaz ve Mural bunu çok iyi bilir! Bu nedenle Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı, Webex ve Zoom gibi araçlarla entegre olarak işbirliği yeteneklerini daha da güçlendirir.

Bu entegrasyonlar, ş Akışı yönetimini iyileştirir ve tüm araçların ve verilerin birbirine bağlı olmasını sağlayarak kurumsal sınıf süreç otomasyonu için çok önemlidir.

Bu karşılaştırma, teknik kaynaklara ve operasyonlarında sürekli iyileştirmeye güvenen takımlar için özellikle yararlıdır.

3. Dinamik kolaylaştırma özellikleri

mural aracılığıyla

Oylama, zamanlayıcılar ve sunum modu gibi özellikleriyle Mural, takım toplantılarını ve karar verme sürecini geliştirir. Bu yaklaşım, grup içinde açık iletişimi ve yaratıcılığı teşvik eder.

Takım etkinliklerini zamanlayarak, tüm katılımcılar için tutarlılığı sağlayarak, gizli bilgileri koruyarak ve grup düşüncesini önlemek için panoyu kilitleyerek odaklanmanızı ve programa uymanızı sağlayabilirsiniz.

Dinamik kolaylaştırma özelliği, çevrimiçi toplantıları yönetmek, uzaktaki bilgisayar oturumlarını kolaylaştırmak ve proje yönetiminin etkinliğini sağlamak için mükemmeldir.

4. Etkileşimli anket ve oylama

mural aracılığıyla

Mural, etkileşimli anket ve oylama özellikleriyle takım katılımını artırır. Bu özellik, görevlere öncelik verirken veya stratejik girişimler sırasında anahtar kararlar alırken özellikle yararlıdır.

Bir takımın yeni bir dernek yönetim yazılımının çeşitli özelliklerini tartıştığını hayal edin. Mural'ın anket özelliği, hızlı bir şekilde oylama yapmalarını ve sonuçları gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlayarak demokratik ve verimli bir karar alma sürecini kolaylaştırır.

Bu tür bir yaklaşım, hızlı geri dönüşü ve tüm katılımcılar için eşit fırsatları teşvik eder.

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Team+: Üye başına aylık 12 $

İş: Üye başına aylık 17,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural'ın yetenekleri onu karmaşık projeleri yönetmek için güçlü bir aday haline getirirken, çeşitli araçları keşfeden takımlar, kendi benzersiz ihtiyaçlarına uygun Mural alternatifleri arayabilir.

Bir alternatif, kapsamlı bir proje yönetimi ve görsel işbirliği platformu olan ClickUp'tır. ClickUp'tan bahsetmeden önce, birkaç dakika ayırıp Mural ve FigJam'i karşılaştırarak başa baş bir karşılaştırma yapalım.

FigJam ve Mural: Özellik Karşılaştırması

FigJam'in özelliklerini Mural'ın özellikleriyle hızlıca karşılaştırın:

Özellik FigJam Mural Görsel işbirliği Evet Evet Şablonlar Önceden tasarlanmış ve sezgisel Kapsamlı ve özelleştirilebilir Gerçek zamanlı işbirliği Evet Evet Entegrasyonlar Figma ekosistemi ile sınırlıdır Gelişmiş, çoklu platform desteği Kolaylaştırma araçları Gerçek zamanlı imleç, yorumlar Anket, oylama, zamanlayıcılar Eskiz ve çizim Evet Evet Organizasyon Basit ve kullanıcı dostu arayüz Esnek çalışma alanları, çoklu çerçeveler Fiyat Ücretsiz ve kademeli ücretli planlar Ücretsiz ve kademeli ücretli planlar

Entegrasyon yetenekleri

Diğer araçlarla entegrasyon, herhangi bir yazılım için süper bir güçtür ve hem Mural hem de FigJam bu gücü farklı şekillerde kullanır.

FigJam

FigJam, Figma ortamındaki entegrasyonunun avantajlarından yararlanarak, halihazırda Figma ekosistemini kullanan tasarım ve prototip oluşturma takımlarına uyumlu bir deneyim sunar.

Mural

Mural, Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github ve Figma gibi üçüncü taraf araçlarla daha geniş bir entegrasyon aralığı sunar. Bu, çeşitli teknoloji yığınlarına uyum sağlayabilecek bir araca ihtiyaç duyan takımlar için çok yönlü bir seçimdir.

İşbirliği

Projeler çevik hale geldiğinde, işbirliği sadece bir özellik değil, bir gerekliliktir.

Mural ve FigJam, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesini sağlamak için en iyi özelliklerini sunuyor. Şimdi, işbirliğine nasıl yaklaştıklarını görelim.

FigJam

FigJam, basitlik ve anında erişime odaklanan, kullanıcı merkezli bir işbirliği deneyimi sunar. Gerçek zamanlı işbirliği araçları sezgiseldir ve takım üyelerinin minimum kurulumla hemen işe koyulup birlikte çalışmaya başlamasını sağlar.

Bu anlık iletişim, hızlı etkileşimlere ve spontan beyin fırtınası oturumlarına değer veren takımlar için mükemmeldir.

Mural

Mural, işbirliğine daha yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Gerçek zamanlı düzenleme ve oylama ve zamanlayıcı gibi kolaylaştırma özellikleri içerir, bu da daha organize ve odaklanmış iletişim oturumlarına olanak tanır.

Karmaşık iş akışlarını ve ayrıntılı işbirliği oturumlarını yönetmesi gereken takımlar için Mural'ın özellikleri çok güçlüdür.

Her iki araç da kendi alanlarında mükemmeldir, ancak Mural, ayrıntılı ve rehberli işbirliği çabaları gerektiren takımlar için idealken, FigJam ise basit ve çevik takım çalışması isteyenler için daha uygun olabilir.

Şablonlar

Şablonlar, dijital çalışma alanlarında verimlilik ve tutarlılık için bir iskelet görevi görür ve hem FigJam hem de Mural, kendine özgü stilleriyle bunları sunar.

FigJam

FigJam'in şablonları eğlenceli ve işlevseldir, projelerinizi hızla ve yaratıcılıkla başlatmak için tasarlanmıştır.

Wireframe kitleri, ürün geliştirme yol haritaları, üç aylık plan şablonları ve simge tasarımları dahil olmak üzere 300'den fazla önceden tasarlanmış düzen içerir.

Kullanıcı dostudur ve öğrenme eğrisi gerektirmez.

Mural

Mural'ın şablon kitaplığı, çeşitli karmaşık senaryolara uyum sağlamak için tasarlanmış, sağlam ve çeşitlidir. Çevik, beyin fırtınası, eğitim ve tasarım şablonları arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu uygulamalar, daha ayrıntılı ve özelleştirme gerektiren yapılandırılmış oturumlar için özellikle kullanışlıdır.

Şablonlar söz konusu olduğunda, Mural kapsamlı, ayrıntılara odaklı takım oturumları için öne çıkarken, FigJam hızlı ve kolay kurulum isteyenler için ideal bir seçimdir.

FigJam ve Mural: Kazanan kim olacak?

Son karar? Mural ve FigJam arasında kimin kazandığını takımınızın karar vermesi gerekiyor. FigJam, kullanıcı dostu olması ve tasarım sinerjisiyle kazanıyor. Figma ekosistemindeki hızlı ve yaratıcı işler için uygun.

Mural, karmaşık görevler ve çeşitli entegrasyonlar için ayrıntılı araç setiyle öne çıkıyor. Uzaktan ve çok yönlü takım projeleri için idealdir.

Basitlik için FigJam'i, kapsamlı özellikler için Mural'ı seçin.

Reddit'te FigJam ve Mural karşılaştırması

Reddit, FigJam ve Mural hakkındaki kullanıcı deneyimleri ve yorumlarıyla dolup taşıyor. Filtrelenmemiş görüşleri ve pratik içgörüleriyle tanınan Reddit kullanıcıları, bu iki işbirliği aracı arasında seçim yapabilmeniz için yeterli bilgiyi sağlıyor.

Verimlilik ve tasarıma adanmış alt forumlarda FigJam, şık arayüzü ve Figma entegrasyonu ile övgüler topluyor ve tel kafeslerden işbirliğine dayalı beyaz tahtaya sorunsuz bir geçiş isteyen tasarım meraklıları arasında favori haline geliyor .

Öte yandan Mural, kapsamlı araç seti ve uyarlanabilirliği ile övgü topluyor ve bu özellikleri onu ayrıntılı, büyük ölçekli projeleri kolaylaştırmak için uygun hale getiriyor.

Redditor Smegjunkey, Mural'ın keşif aşamasındaki etkinliğini vurgulayarak, karmaşık fikirleri görsel olarak aktarmak için "sınırsız beyaz tahtalar ve önceden tanımlanmış şablonlar"ın çok önemli olduğunu not ediyor.

Bu geniş özellik yelpazesi, entegrasyonlar ve oylama ve yorumlar gibi işbirliği araçları, Mural'ı beyin fırtınası ve planlama için daha yapılandırılmış bir yaklaşım gerektiren takımlar için favori haline getiriyor.

ClickUp ile tanışın — FigJam ve Mural'a en iyi alternatif

ClickUp ile takımları bir araya getirin ve birlikte çalışın

Hala FigJam'in basitliği ile Mural'ın kapsamlı özellikleri arasında kararsızsanız, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getiren bir araçtan bahsedelim.

Her projenin başarıya giden yolu bulduğu nihai işbirliği aracı ClickUp ile tanışın.

ClickUp, dijital araç setinize eklenecek sıradan bir araç değildir; FigJam'in hızlı ve sezgisel işbirliğini Mural'ın derinliği ve çok yönlülüğü ile birleştiren bütünsel bir platformdur.

ClickUp'ı tüm temel iş araçlarınızın birleşimi olarak düşünün. Dinamik beyaz tahtalar, ayrıntılı dokümantasyon özellikleri, kapsamlı zihin haritalama araçları ve daha fazlası gibi özelliklerle iş akışınızı tek bir platformda birleştirmek için güvenebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil!

ClickUp Görevleri de projelerinizi zahmetsizce yönetmenizi sağlayarak takımınızın gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlar.

Sonuç mu? Tek bir kullanıcı dostu ortamda, teslim tarihlerini aşın, iş akışınızı basitleştirin ve verimliliğinizi artırın.

ClickUp'ın çok yönlü araçları, tasarım odaklı düşünme metodolojilerini daha da destekleyerek fikir üretme ve prototip oluşturma süreçlerine yardımcı olur.

Akademik çalışmalardan kapsamlı iş planlamasına kadar her türlü proje için ideal bir yardımcıdır.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile tek bir tuval üzerinde görselleştirin, işbirliği yapın ve yaratın

ClickUp Beyaz Tahtaları, sadece karalama yapmak için bir alan değildir. Beyin fırtınası yapmak, stratejiler oluşturmak ve çevik iş akışları geliştirmek için dinamik, multimedya açısından zengin bir platformdur. Ayrıca, takımınızın vizyonunu hayata geçiren mood board'lar oluşturmak için de mükemmeldir.

Sonsuz bir tuval üzerinde işbirliği içinde beyin fırtınası yapabilir, ilgili görevleri ve projeleri çekerek iş akışlarını haritalayabilirsiniz. Beyaz Tahtalar, diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve medya eklemenize, yorum eklemenize, eylem öğeleri atamanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

İster diyagramlar çiziyor, ister süreçleri birbirine bağlıyor, ister görüntü ve videolar ekliyor olun, ClickUp beyaz tahtaları gerçek zamanlı düzenleme araçlarıyla herkesin katılımını sağlar. Sonuç, takımların dinamik bir görsel biçimde yenilikler yapabileceği, organize olabileceği ve projeleri ilerletebileceği paylaşımlı bir yaratıcı alandır.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını birlikte oluşturun ve düzenleyin

Fikirlerinizi taslak haline getirip paylaşmanıza olanak tanıyan, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceğiniz çok yönlü bir dokümantasyon aracı hayal edin. ClickUp Docs tam da bunu yapar! Tüm medya formlarını, gömme ve hatta kodları destekleyen zengin bir metin düzenleme deneyimi sunar.

AI yetenekleriyle geliştirilmiş ClickUp Docs, ayrıntılı tasarım kılavuzlarından yeni bir özelliğin lansmanı için adım adım eylem planlarına kadar, birden fazla rol ve kullanım senaryosu için içerik oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp'ın AI yazma asistanı ayrıca tonu iyileştirme önerileri sunar, içeriğin yazım denetimini yapar ve karmaşık belgeleri sizin için özetler.

Yeni fikirler üretmek ve içeriği iyileştirmek, genel verimliliği ve yaratıcılığı artırır.

Not alma uygulamalarının basitliği ile proje yönetimi araçlarının karmaşıklığı arasında bir köprü görevi gören bu uygulamalar, belgelerinizin kapsamlı ve erişilebilir olmasını sağlar.

ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları ile stratejiler oluşturun, fikirleri düzenleyin ve birbirine bağlayın

ClickUp Zihin Haritaları ile projelerinizin karmaşıklığını çözün.

Görsel organizasyon ve stratejik planlama, fikirleri, görevleri ve projeleri sindirilebilir, birbiriyle bağlantılı bileşenlere ayırmak için kullanılır.

İster yeni bir pazarlama stratejisi planlayın ister proje dönüm noktalarını organize edin, ClickUp Zihin Haritaları takımınızı ileriye taşıyacak netlik ve yön sağlar.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

Sade Beyaz Tahtanın Ötesine Geçin

FigJam ve Mural gibi genel beyaz tahta araçlarının da kendine göre avantajları vardır, ancak projeleri yönetmek, görevleri organize etmek ve takımın yaratıcılığını artırmak için hepsi bir arada bir platforma erişebilecekken neden sınırlı bir çözümle yetinmelisiniz?

ClickUp, beyaz tahta, dokümantasyon, görev yönetimi ve daha fazlasını tek bir güçlü çalışma alanında sunar.

FigJam'in kolaylığını Mural'ın kapsamlı yetenekleriyle bir araya getiren esnek ve zengin özelliklere sahip bir iş akışı yönetim yazılımıdır.

Sadece beyaz tahta kullanmayın, tek tek projelerle ekip çalışmasında devrim yaratın. ClickUp'a bugün kaydolun!