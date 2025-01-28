2025'te Takımlar için En İyi 10 Pazarlama Operasyonları Yazılımı

Pazarlama operasyonları yazılımı, pazarlama ekibinizin verimliliğini artırabilir ve pazarlama bütçenizdeki her bir kuruşu nasıl harcayacağınız konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilir. En iyi pazarlama operasyonları yazılımı, pazarlama çabalarınız için merkezi bir hub haline gelir ve başarılı pazarlama kampanyaları oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri ve araçları size sağlar.

Seçeceğiniz pazarlama operasyonları yazılımı, takımınızın özel ihtiyaçlarına ve bütçesine bağlı olacaktır. Pazarlama stratejileri hakkında bilgi ediniyor ve pazarlama takımınız için daha iyi seçenekler mi arıyorsunuz? Nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve 2024'te göz atmanız gereken on seçeneği öğrenin.

Pazarlama Operasyonları Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Pazarlama operasyonları yazılımı satın alırken, pazarlama takımınızın özel ihtiyaçlarını ve sorunlu noktalarını göz önünde bulundurmalısınız.

Dijital varlıklarınızı düzenli tutmakta zorlanıyor musunuz? Ürün pazarlaması için daha iyi veri izleme mi ihtiyacınız var? Yoksa pazarlama iş akışınızı kolaylaştırmanın yollarını mı arıyorsunuz?

Pazarlama Operasyonları geniş bir kapsamı vardır ve farklı kişiler için farklı anlamlar ifade edebilir. Hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacak doğru aracı bulmakla ilgilidir.

İhtiyacınız olanı bilmek, doğru pazarlama operasyonları yazılımını bulmanızı çok daha kolay hale getirecektir. Genel olarak, aşağıdaki temel fonksiyonlardan bazılarını sunan bir pazarlama operasyonları yazılımı aramalısınız:

Kampanya yönetimi: En iyi pazarlama operasyonları yazılımı, farklı platformlarda kampanyalar planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize yardımcı olur

Güçlü analitik: Pazarlama, verilerle yaşar ve ölür, bu nedenle güçlü veri analitiği ve raporlama özellikleri sunan bir pazarlama operasyonları yazılımı arayın

Entegrasyonlar ve otomasyon: Pazarlama operasyonları yazılımınız, diğer teknoloji çözümlerinizle entegre olmalıdır, böylece tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve genel Pazarlama operasyonları yazılımınız, diğer teknoloji çözümlerinizle entegre olmalıdır, böylece tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve genel süreç standardizasyonuna öncelik verebilirsiniz

İçerik yönetimi: İçeriğinizi platform içinde yönetebilirseniz, oluşturma ve onay süreçleri, yapılacaklar listenizdeki görevleri tamamlama ve İçeriğinizi platform içinde yönetebilirseniz, oluşturma ve onay süreçleri, yapılacaklar listenizdeki görevleri tamamlama ve pazarlama takviminizdeki tarihlere göre yayınlama dahil olmak üzere iş akışınızı kolaylaştırırsınız

İşbirliği araçları: Paylaşılan çalışma alanları ve iletişim kanalları, ekip üyelerinin nerede çalıştıklarına bakılmaksızın işbirliği yapmak için harika yollardır

Ve elbette, pazarlama operasyonları yazılımının sezgisel, kullanımı kolay bir arayüze sahip olduğundan emin olmak isteyeceksiniz, böylece araçlarını ve fonksiyonlarını mümkün olan en kısa sürede işe koymaya başlayabilirsiniz. Seçtiğiniz yazılım da bütçenize uygun olmalıdır. Yazılımın toplam işletim maliyetini kontrol edin ve mümkünse ücretsiz deneme sürümlerini tercih edin, böylece commit yapmadan önce özellikleri test edebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pazarlama Operasyonları Yazılımı

Pazarlama ekibinizin hedeflerine, bütçelerine ve daha fazlasına nasıl ulaşacağına dair ayrıntılı bir plan oluşturarak anahtar hedeflerinize ve sonuçlarınıza (OKR'ler) erişin

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi yazılımı, pazarlama ekibinizi daha verimli hale getirebilir ve kampanyalarınızı daha etkili hale getirebilir. Pazarlama operasyonları yönetim yazılımınız olarak ClickUp'ı kullanmak, her proje, fonksiyon ve takım için özel çalışma alanlarına sahip merkezi bir hub oluşturmanıza olanak tanır.

Tek bir sezgisel platformda kaynakları tahsis edebilir, medya satın alımlarınızı planlayabilir, içerik oluşturma konusunda işbirliği yapabilir veya bir sonraki büyük kampanyanız için beyin fırtınası yapabilirsiniz.

ClickUp, pazarlama çabalarınızı hızlandıran şablonlar sunarak çalışma alanları oluşturmanıza yardımcı olur veya daha iyilerini oluşturmak için fikirler verir. Pazardaki fırsatları belirlemenize ve bunları yakalamak için uygulanabilir bir pazarlama planı oluşturmanıza yardımcı olabilecek Stratejik Pazarlama Planı şablonuyla başlayın.

Daha kısa sürede daha fazlasını mı yapmak istiyorsunuz? ClickUp AI, pazarlama planı yazmanıza, kampanya e-postaları taslağı oluşturmanıza ve stratejik planlama toplantı notlarınızı saniyeler içinde özetlemenize yardımcı olabilir. Pazarlama hedeflerine ulaşmak için daha çok değil, daha akıllı çalışmak isteyen pazarlama ekipleri için mükemmel bir araçtır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek bir merkezi platform oluşturmanıza olanak tanır, böylece işi tamamlamak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez

Kaynak yönetimini kolaylaştırır, görevleri atamanıza ve takım işbirliği araçlarını kullanarak birlikte çalışmanıza olanak tanır

Yaratıcı işbirliği ve onay sürecini kolaylaştıran bir yöntemle daha hızlı içerik oluşturma

AI araçları, toplantı notlarınızı özetlemek, e-postaları taslak haline getirmek ve kampanya stratejileri yazmak dahil olmak üzere görevleri saatler yerine saniyeler içinde yapmanıza yardımcı olur

Teknoloji yığınınızdaki binlerce başka uygulamayla entegre olarak pazarlama otomasyonunu çocuk oyuncağı haline getirir

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, arayüze alışmanın ve platformda bulunan tüm seçenekleri anlamanın zaman alabileceğini fark edebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık üye başına 7 $

İş: Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Happeo

Google Çalışma Alanı Pazarı aracılığıyla

Happeo, Google Çalışma Alanları için oluşturulmuş bir intranet platformudur ve teknoloji yığınınızı tek bir merkezi görünümde bir araya getirir. Happeo ile pazarlama ekibiniz için tek bir bilgi kaynağı oluşturabilirsiniz. Mükemmel belge paylaşımı, marka varlık yönetimi ve müşteri verileri için bir yer ile herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Happeo'nun hedefi, veri silolarını yıkarak daha iyi işbirliği fırsatları yaratmak ve takımları daha verimli hale getirerek e-posta iletişimine olan bağımlılığı azaltmaktır.

Happeo'nun en iyi özellikleri

Evrensel arama fonksiyonu, kampanya belgelerinden pazarlama varlıklarına kadar her şeyi, nerede depolanmış olursa olsun bulmanızı sağlar

Her şeyin depolandığı ve herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebildiği bir pazarlama bilgi tabanı haline gelir

CRM sisteminiz ve analiz platformlarınız dahil olmak üzere mevcut tüm pazarlama araçlarınızla bağlantı kurarak pazarlama verilerinizin kapsamlı bir görünümünü sunar

Happeo sınırlamaları

Google Çalışma Alanları için özel olarak geliştirildi, bu nedenle Google kullanıcısı olmayanlar bu fırsatı kaçıracak

Happeo fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Happeo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (145+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (35+ yorum)

3. Semrush

Semrush aracılığıyla

Semrush, herkesin favori anahtar kelime araştırma aracı olarak başlayan popüler bir pazarlama operasyonları yönetim yazılımıdır.

Semrush, SEO, PPC kampanya yönetimi, sosyal medya yönetimi ve rakip analizini tek bir platformda sunan kapsamlı bir pazarlama operasyonları yazılımıdır. Pazarlama takımlarına veriye dayalı kararlar almak için gerekli bilgileri sağlayan analiz araçlarıyla öne çıkmaktadır.

Semrush'un en iyi özellikleri

Mükemmel analiz özellikleri, kampanyalarınızın performansını ve rakiplerinizin daha iyi yaptığı şeyleri anlamanıza yardımcı olur

Yüksek değerli anahtar kelimeleri bulun ve bunları içerik oluşturma, SEO ve diğer pazarlama stratejilerinizde kullanın

Hızlı kampanya analizi ile sosyal medya gönderilerini ve daha fazlasını kolayca planlayın, böylece trendlere daha hızlı yanıt verebilirsiniz

Semrush sınırlamaları

Bu listeye dahil edilen pazarlama operasyonları yazılım paketleri arasında en pahalı olanlardan biridir, bu da onu küçük işletmeler için ulaşılmaz hale getirebilir

Semrush fiyatlandırması

Pro: Aylık 129,95 $

Guru: Aylık 249,95 dolar

İş: 499,95 $ aylık

Yıllık faturalandırmada indirimler mevcuttur

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

4. Drift

Drift aracılığıyla

Pazarlamanızı daha kişisel hale getirmek ve müşteri deneyiminizi otomatikleştirmek istiyorsanız, Drift'i inceleyin. Drift, web sitesi ziyaretçileri ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için AI teknolojisini kullanan bir konuşma pazarlama ve etkileşim platformudur.

Drift, müşterileri adlarıyla karşılayabilir, hedefli mesajlar gönderebilir, kişiselleştirilmiş destek sağlayabilir ve müşteri etkileşimlerini iyileştirebilir. Ayrıca, müşteri davranışları hakkında ayrıntılı analizler sunarak, bu geri bildirimlere göre pazarlama stratejilerinizi optimize etmenizi sağlar.

Drift'in en iyi özellikleri

AI destekli chatbotlar, web sitesi ziyaretçilerine, sorularını yanıtlamaktan sorunları çözmeye kadar, iç müşteri desteği ekibinize baskı yaratmadan daha kişiselleştirilmiş yardım sunar

Ziyaretçilerin davranışlarına ve faizlerine göre hedefli mesajlarla daha iyi potansiyel müşteri oluşturma ve satış ekibiyle hızlı toplantı rezervasyonu yapma olanağı

İş akışlarını, veri toplama ve raporlamayı otomatikleştirmek için müşteri ilişkileri yönetimi yazılımınız, pazarlama otomasyon platformunuz ve teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre olur

Drift sınırlamaları

Drift, pazarlama operasyonları araçlarınıza harika bir ektir, ancak kapsamlı bir pazarlama operasyonları yönetim platformunun tüm özelliklerine sahip değildir

Drift fiyatlandırması

Premium: aylık 2.500 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Advanced ve Enterprise planları: Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

5. Planable

Planable aracılığıyla

Planable, eski moda pazarlama takviminizin güncellenmiş halidir. Bu görsel iş akışı yönetimi yazılımı, içerik oluşturma ve onay sürecini kolaylaştırarak içeriğin hızlı bir şekilde yayınlanmasını sağlar.

Pazarlama ekipleri, sosyal medya gönderilerinden e-posta pazarlama kampanyalarına kadar birçok kanalda yazılı içerik üretip düzenleyebilir ve planlayabilir.

Planable'ın en iyi özellikleri

Görsel içerik takvimi ile içeriğinizin kapsamlı bir resmini elde edin ve hiçbir şeyi kaçırmayın. Böylece, tüm pazarlama kanallarınız için içeriği tek bir zaman çizelgesinde kolayca planlayabilirsiniz

Mükemmel taslak oluşturma araçları, gerçek zamanlı işbirliği ile içeriği doğrudan platformda planlamayı, oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır

Planable'dan tüm kanallarınızda kolayca içerik yayınlayın, pazarlama operasyonlarınızın daha fazlasını otomatikleştirin ve zaman kazanın

Planlanabilir sınırlamalar

Raporlama ve analizler geliştirilene kadar pazarlama faaliyetlerinizi izlemek için diğer platformlardan yararlanmanız gerekecektir

Planlanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Temel: Kullanıcı başına 13 $

Pro: Kullanıcı başına 26 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yıllık faturalandırmada indirimler mevcuttur

Planable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

6. Unbounce

Unbounce aracılığıyla

Unbounce, trafiğinizi optimize etme ve daha fazla dönüşüm elde etme konusunda kişiselleştirilmiş öneriler sunarak daha iyi açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olmak için yapay zeka gücünü kullanır. Kod yazmaya gerek kalmadan dakikalar içinde profesyonel görünümlü açılış sayfaları oluşturmak için sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.

Unbounce'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak oluşturucu, kullanımı kolay ve eğlencelidir. Sitenin birçok şablonu ile birlikte, dakikalar içinde benzersiz açılış sayfaları oluşturabilirsiniz

Mükemmel A/B test yetenekleri, açılış sayfalarını test etmenize ve web sitesi trafiğini en fazla dönüşüm sağlayan açılış sayfalarına yönlendirmenize yardımcı olur

Pazarlama yöneticilerinin ve takımlarının verilerinizi analiz etmesine ve daha iyi açılış sayfaları oluşturmak için bu verileri nasıl kullanacaklarını anlamasına yardımcı olacak çok sayıda analiz

Unbounce sınırlamaları

Müşteri desteğine ulaşmak bazen zor olabilir

Unbounce fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 99 $

Optimize: Aylık 145 dolar

Accelerate: Aylık 240 dolar

Concierge: aylık 625 $'dan başlayan fiyatlarla

Yıllık faturalandırmada indirimler mevcuttur

Unbounce puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (250+ yorum)

7. Influitive

Influitive aracılığıyla

Influitive, mutlu ve sadık müşterilerinizi tutkulu marka elçilerine dönüştürmenize yardımcı olur. Bu platform, en sadık destekçilerinizi belirlemenizi ve ardından onlara özel içerik ve kaynaklar sunarak etkileşim kurmanızı sağlar. Etkileşimlerini oyunlaştırarak, teşvikler ve ödüllerle markanız hakkında paylaşım yapmaya devam etmelerini teşvik eder.

Influitive ile daha otantik ağızdan ağıza yayılan önerileri teşvik ederek büyümeyi hızlandırabilirsiniz.

Influitive'in en iyi özellikleri

Satın alma geçmişi, sosyal medya etkisi ve diğer anahtar pazarlama KPI'larına göre en sadık müşterilerinizi belirlemenize yardımcı olur

Ağızdan ağıza yayılan önerileri teşvik eden puanlar, rozetler ve liderlik tabloları ile marka savunuculuğunu oyunlaştırır

Müşterilerinizin gerçekten katılmak isteyeceği bir tavsiye ve öneri programı oluşturun ve marka bilinirliğinizi artırmak için çalışın

Influitive sınırlamaları

Raporlama oldukça sınırlıdır, bu nedenle ROI'nizi ölçmek için ihtiyacınız olan metrikleri elde etmekte zorlanabilirsiniz

Influitive fiyatlandırma

Müşteri Savunuculuğu: aylık 1.999 $'dan başlayan fiyatlarla

Dijital Topluluk: aylık 3.499 $'dan başlayan fiyatlarla

Influitive puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (240+ yorum)

8. Trello

Trello aracılığıyla

Trello, pazarlama operasyonlarını kolaylaştırır. Platform, pazarlama girişimlerinizi planlamak için kartlar, listeler ve sınırsız pano oluşturmanıza olanak tanır.

Basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir, böylece her bir özelliği iş akışınızın ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilirsiniz. Trello, takımlarınızla işbirliğini kolaylaştırır, böylece pazarlama görevlerine odaklanabilir ve daha fazlasını başarabilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kullanımı kolay arayüz, teknik bilgisi sınırlı takım üyeleri için bile platformu kullanmayı kolaylaştırır

Panolar, listeler ve kartlar, pazarlama taleplerinden toplantı notlarına ve daha fazlasına kadar her şeyi düzenli tutmanıza yardımcı olur

Mükemmel entegrasyon seçenekleri, Trello'yu favori uygulamalarınıza ve programlarınıza bağlayarak iş akışı otomasyonunu artırabileceğiniz anlamına gelir

Trello sınırlamaları

Anahtar özellikler, Agile metodolojisini izleyenler için uygun olmayabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Yıllık faturalandırmada indirimler mevcuttur

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

9. Salesforce

Salesforce aracılığıyla

Salesforce, müşteri verilerinizi barındıran, en yüksek puanlı müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. Bu veriler, pazarlama kampanyalarının performansı için çok önemlidir.

Salesforce, çoğu pazarlama operasyonları aracına bağlanarak müşteri bilgilerinin bütünsel bir görünümünü sunar, böylece pazarlama kampanyalarınıza nasıl yaklaşmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca, müşteri yolculuğunu haritalamak için kullanışlı bir yoldur, böylece müşterilerinizin sorunlu noktalarını ve müşteri kaybı riskinin olduğu alanları bilirsiniz. Pazarlama araç kutunuzda sağlam bir CRM'ye ihtiyacınız varsa, Salesforce iyi bir seçenektir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Salesforce, pazarlama operasyonlarınızı otomatikleştirmek için Salesforce yazılımıyla birlikte çalışan bir dizi araç olan Marketing Cloud'u sunar

Yerleşik AI analitiği, müşterilerinizi ve onlarla nasıl daha etkili bir şekilde etkileşim kuracağınızı anlamanıza yardımcı olabilir

Üçüncü taraf uygulamaları ve entegrasyonları bulabileceğiniz AppExchange ile birlikte kapsamlı entegrasyon seçenekleri, böylece Salesforce yazılımınızın işlevselliğini genişletebilirsiniz

Salesforce sınırlamaları

Salesforce pahalı olabilir, bu nedenle küçük işletmeler pazarlama operasyonları için kapsamlı CRM çözümleri aramak için başka yerlere bakmak zorunda kalabilir

Salesforce fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.100+ yorum)

10. Zapier

Zapier aracılığıyla

Zapier bir pazarlama operasyonları yazılımı değildir. Ancak diğer araçlarınızla birlikte kullanmak isteyeceğiniz bir araçtır.

Zapier, favori uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi birbirine bağlamanıza yardımcı olan bir iş akışı otomasyon platformudur. Bir Zap oluşturun ve tekrarlayan işleri otomatikleştirerek diğer görevler için zaman kazanın.

Zapier'in en iyi özellikleri

CRM, e-posta pazarlama platformu, sosyal medya yönetim araçları ve daha fazlası gibi pazarlama araç kutunuzdaki tüm uygulamaları kolayca bağlayın

Önceden oluşturulmuş Zaps, potansiyel müşterileri yakalamaktan sosyal medya gönderilerinizi planlamaya kadar otomatik görevleri hızla oluşturmanıza olanak tanır

Veri silolarını ortadan kaldırır ve pazarlama takımlarınızı tekrarlayan yönetici işlerinden kurtararak daha büyük resme odaklanmalarını sağlar

Zapier sınırlamaları

Zap oluştururken sorunlarla karşılaşırsanız, sorunun ne olduğunu gidermek zor olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz fiyat planları mevcuttur

Başlangıç: Aylık 29,99 $, aylık faturalandırılır

Profesyonel: Aylık 73,50 $, aylık faturalandırılır

Takım: Aylık 103,50 $, aylık faturalandırılır

Şirket: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Yıllık faturalandırmada indirimler mevcuttur

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.700+ yorum)

ClickUp ile Pazarlama İş Akışınızı Kolaylaştırın

En iyi pazarlama operasyonları yazılımı, bir dizi pazarlama aracından daha fazlasıdır. İş akışınızı kolaylaştırmanıza, takımınızın daha yaratıcı ve etkili olmasına ve pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan bir sistemdir.

Takımınızın ihtiyaçlarına ve bütçesine en uygun yazılımı bulmak, verimliliğinizi artırmanıza ve tüm önemli KPI'ları gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Her şeyi yapmanıza yardımcı olacak bir pazarlama operasyonları platformu mu istiyorsunuz? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın.

ClickUp, kampanya yönetiminden belge işbirliğine ve daha fazlasına kadar tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için birleşik bir platformdur. Tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için merkezi bir merkezdir. ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve pazarlama takımınız için neler yapabileceğini görün.