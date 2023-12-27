2025'te İzlenecek En Önemli 20 İçerik Pazarlama KPI'sı

Hedef kitlenizin yayınladığınız içeriğe nasıl tepki verdiğini hiç merak ettiniz mi? Ya da içeriğiniz hedeflerinize ulaşıyor ve doğru kitleyi çekiyor mu?

Uygun potansiyel müşterileri çekmek ve ilgiyi artırmak için içerik stratejiniz veri odaklı olmalıdır. Bir platformdaki kitle etkileşimi seviyesi çeşitli nedenlerle dalgalanır ve bu durum genellikle pazarlama çabalarınızı etkiler.

Ancak, hedef kitlenizle stratejileri inceleyip ölçtüğünüzde, içerik pazarlaması daha kolay hale gelir.

İçerik Pazarlama Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar), içeriğinizin hedef kitlenin davranışını nasıl etkilediğine dair gerçek zamanlı içgörüler sunan canlı bir radar görevi görür. Bu pazarlama KPI'ları, markanızın imajını parlatmanıza ve dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olur.

Hangi KPI'ları ölçmeniz gerektiğini öğrenmek için buradaysanız, içerik stratejinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyecek en önemli 20 metrikle başlayalım.

İçerik Pazarlama KPI'ları nedir?

İçerik Pazarlama KPI'ları (Anahtar Performans Göstergeleri), bir içerik pazarlama stratejisinin etkinliğini ve başarısını ölçmek için kullanılan ölçülebilir değerlerdir. İçerik pazarlama performansınızı daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için etkileşim, dönüşümler veya hedef kitleye ulaşma gibi belirli hedefleri ve amaçları izlemenize yardımcı olurlar.

İçerik pazarlama kampanyası KPI'ları, içerik stratejinizin ne kadar iyi olduğunu değerlendirmek için kalite kontrolleri görevi görür. Doğru KPI'ları seçmek, içerik stratejinizin hedeflerine bağlıdır.

Bu metrikleri düzenli olarak izlemek ve analiz etmek, verileri kullanarak içeriğinizin performansını iyileştirmek için daha akıllı seçimler yapmanıza yardımcı olur.

İçerik Pazarlama KPI'larını Ayarlamak Neden Önemlidir?

Anahtar performans göstergeleri, veriye dayalı hedefler belirleyerek ve bunların daha büyük kurumsal hedeflerle uyumlu olmasını sağlayarak başarıya giden yolu açar.

Yön netliği : KPI'ları izlemek, işinizle ilgili kritik performans alanlarını vurgulayarak yön ve odak sağlar. Pazarlama KPI'ları, pazarlama hedeflerinize ulaşmak için görevlere yönelik : KPI'ları izlemek, işinizle ilgili kritik performans alanlarını vurgulayarak yön ve odak sağlar. Pazarlama KPI'ları, pazarlama hedeflerinize ulaşmak için görevlere yönelik hedefler belirlemenize yardımcı olur

Hedef kitle içgörüleri : KPI'ları izlemek, hedef kitlenizin materyallerinizi nasıl gördüğünü ve bunlarla nasıl etkileşime girdiğini anlamanıza yardımcı olur

Daha iyi işbirliği: Net KPI'lar, ulaşılması gereken hedefler konusunda ortak bir anlayış oluşturarak takımlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik eder ve takımın bu hedeflere ulaşmak için çalışmasına yardımcı olur

İçerik pazarlama kampanyası KPI'larına karar vermeden önce, farklı türlerini bilmeniz gerekir. Bu şekilde, iş hedeflerinize uygun metrikleri seçebilir, başarıyı doğru bir şekilde ölçmeyi kolaylaştırabilir ve daha iyi stratejiler oluşturabilirsiniz.

İçerik Pazarlama KPI Türleri

İçerik pazarlama KPI'ları, içerik pazarlama hedeflerinin ve stratejilerinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçen metrikleri kapsar. Bunlar, içerik pazarlama etkinliğinin belirli yönlerini inceleyen dört türe ayrılır.

Tür 1: Marka bilinirliği için içerik pazarlama KPI'ları

Bu KPI'lar, marka görünürlüğü ve tanınırlığı için tasarlanmış stratejilerin etkisini ölçer. Organik web sitesi trafiği, sayfa görüntülemeleri, geri bağlantılar, markadan bahsetmeler, yönlendirme kaynakları ve medya kapsamı gibi metrikleri izler.

Bu metriklere bakmak, içerik pazarlama çabalarınızın marka bilinirliğini ne kadar artırdığını anlamanıza yardımcı olur. Bunları iş hedeflerinizle eşleştirerek marka bilinirliğini izleyin ve daha iyi sonuçlar elde etmek için stratejinizi sürekli geliştirin.

2. Tür: İçerik pazarlamasında etkileşimi yönetmek için KPI'lar

Beğeniler, paylaşımlar ve yorumlar dahil olmak üzere sosyal medya platformlarındaki kitle etkileşimi gibi metrikleri izlemek, içeriğin yankı uyandırması hakkında içgörüler sağlar.

Oturum süresini, tıklama oranlarını, sayfada geçirilen süreyi ve haber bülteni kayıtlarını kontrol ederek, insanların içeriğinizle ne kadar etkileşimde olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu metrikler, içerik pazarlamacıları için etkileşimi ölçer ve içerik stratejilerinizi hedef kitleniz için daha ilgi çekici materyaller oluşturmaya yönlendirir.

Tür 3: İçerik pazarlamasıyla potansiyel müşteri oluşturma ve satışlarınızı artırmak için KPI'lar

Dönüşüm oranlarını, müşteri edinme maliyetlerini ve içerik etkileşiminden elde edilen nitelikli potansiyel müşteri sayısını kontrol etmek, içgörüler elde etmek için çok önemlidir. İçerik pazarlama programınızın performansını değerlendirmek için potansiyel müşterileri başlangıçtan satışa kadar takip etmek çok önemlidir.

İnsanlar faizlerini eyleme dönüştürüyor, bağlantılara tıklıyor ve kaydolduktan sonra satın alıyor mu? Nihai hedef, marka bilinirliğini artırmak ve ilgilenen ziyaretçileri müşterilere dönüştürmektir, bu nedenle hedef kitlenizin içeriğinize nasıl tepki verdiğini anlamanız gerekir.

Tip 4: İçerik pazarlaması yoluyla müşteri elde tutmada KPI'ların rolü

Müşteri tutma oranı, ilerlemeyi izlemenize ve müşteri sadakatini engelleyen boşlukları bulmanıza yardımcı olur. Müşteri tutma izleme, içeriğinizin okuyucuların ilgisini uzun vadede sürdürüp sürdürmediğini keşfetmenize yardımcı olur.

Müşteri tutma oranı, yaşam boyu değer, tekrar satın alma oranı ve net tavsiye skoru gibi metrikler, müşterilerin ne kadar memnun ve sadık olduğu hakkında bize fikir verir. Bu KPI'ları izlemek, içeriğinizin müşteri bağlantılarını ne kadar iyi koruduğunu görmemize yardımcı olur.

İzlenmesi gereken yüzlerce KPI metriği vardır, ancak bunların tümü içerik pazarlama kampanyanızın hedeflerine uygun olmayabilir. Pazarlama kampanyasından önce içerik hedeflerinizi belirleyerek bir adım önde başlayın.

20 İçerik Pazarlama KPI'sı

İçerik pazarlama stratejinizin ne kadar iyi işlediğini gösteren 20 içerik pazarlama KPI'sının listesi aşağıda yer almaktadır.

Marka bilinirliği için içerik pazarlama KPI'ları

Marka bilinirliği kampanyaları gelirleri hızlı bir şekilde artırmayabilir, ancak marka bilinirliğini, hatırlanabilirliğini ve görünürlüğünü artırır. Sonuç olarak, markanız tanınır hale geldikçe, hedef kitlenizin satın alırken markanızı tanıması daha kolay hale gelir.

Marka bilinirliğini artırmak için şirketinizin hedefleri, değerleri ve misyonuyla uyumlu içerikler oluşturun. İçeriğin, onu tanıması gereken hedef kitlenin ilgisini çekecek şekilde ilgi çekici olduğundan emin olun.

Marka bilinirliği kampanyalarınız için izlemeniz gereken bazı önemli performans ölçütleri şunlardır:

1. Web sitesi ziyaretleri ve sayfa görüntülemeleri

Web sitesi ziyaretleri, kullanıcıların sitenize kaç kez geldiğini gösterir ve genel trafiği ve ilgiyi yansıtır. Sayfa görüntülemeleri ise kullanıcıların ziyaretleri sırasında keşfettikleri sayfa sayısını ölçer.

Bu metrikleri izlemek, kullanıcıların içeriğinizle etkileşimi ve katılımı hakkında içgörüler sağlar. Daha fazla organik trafik veya web sitesi ziyareti, daha geniş bir kitleye maruz kalma ve görünürlük anlamına gelir.

Ayrıca, daha yüksek sayfa görüntüleme sayısı, kullanıcıların sitenizin birden fazla bölümünü keşfettiğini gösterir ve bu da markanızın içeriğine ve tekliflerine olan ilginin ve bağlılığın daha derin olduğunu gösterir.

Anahtar açılış sayfalarındaki sayfa görüntülemelerini izleyerek içeriğinizin ziyaretçileri ne kadar iyi çektiğini ve marka görünürlüğünü ve tanınırlığını ne kadar artırdığını görün.

Geri bağlantılar veya gelen bağlantılar, trafiği sizin web sitenize yönlendiren diğer web sitelerinden gelen bağlantılardır. Bu bağlantılar, arama motorlarına güvenilirlik, otorite ve alaka düzeyini göstererek bir sitenin SEO'sunu (arama motoru optimizasyonu) olumlu yönde etkileyebilir.

Bir geri bağlantı, başka bir web sitesinin içeriğinizin uygulanabilirliğini ve alaka düzeyini nasıl doğruladığını ve okuyucularını sayfanızı ziyaret etmeye nasıl teşvik ettiğini yansıtır. Bu bağlantılar güven oyu gibi davranarak web sitenizin otoritesini artırır ve organik trafik çeker.

SEMrush veya Ahrefs gibi araçları kullanarak bu bağlantıların sayısını ve kalitesini izleyin. Size bağlantı veren siteleri analiz edin: alakalı ve saygın siteler mi, trafik ve dönüşüm sağlıyorlar mı?

Sektör bloglarından büyük haber kaynaklarına kadar PR veya halkla ilişkiler bahsetmeleri, mesajınız için megafon görevi görür. Google Alert, Brand24 veya Meltwater gibi araçlar bu bahsetmeleri güçlendirerek performans hakkında değerli bilgiler ortaya çıkarır.

Bu araçlara kaydolun ve kimlerin ne hakkında, nerede konuştuğunu ve neyin ilgiyi çektiğini görün.

3. Sosyal paylaşımlar

İnsanlar Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram vb. platformlarda içerikleri paylaşmaları veya yeniden yayınlamaları sosyal paylaşım olarak kabul edilir. Sosyal paylaşım, içeriğin erişimini artırmaya yardımcı olur, görünürlüğü artırır ve orijinal içeriğinize daha fazla trafik çekebilir.

Gönderilerinizdeki her paylaşım, mini bir oylama gibidir. Hangi içeriğin yüksek paylaşım sayısına ulaştığını inceleyerek, hedef kitlenizin ilgisini çeken unsurları anlayın.

Sayıların ötesine bakın ve içeriğinizi paylaşanlara odaklanın. İçeriğinizi paylaşan kişiler veya gruplar önemlidir, çünkü bunlar İdeal Müşteri Profilinize (ICP) uyan nihai hedef kitlenizi gösterir.

Bunlar sektördeki etkileyicileri, sadık müşterileri veya potansiyel yeni müşterileri içeriyor mu? Bunu bilmek, içeriğinizin en çok kimlerde yankı uyandırdığını ortaya çıkararak, daha iyi KPI sonuçları elde etmek için gelecekteki içeriğinizi hedeflemenize ve şekillendirmenize yardımcı olur.

İnsanlar sosyal medyada markanızı etiketlediğinde veya bahsettiğinde, gönderilerinde veya yorumlarında markanızdan bahseder veya markanıza atıfta bulunur.

Birisi paylaşılan bir fotoğrafta markanızı etiketledi veya bir tweet veya yorumda markanızdan bahsetti diyelim. Her bahsetme, mesajınızı güçlendirir, kimlerin, nerede ve neyin hedef kitlenin ilgisini çektiğini gösterir.

Bu, canlı bir geri bildirim döngüsü gibidir; markanızın ne kadar doğal konuşmalar başlattığına dair içgörüler sunarak farkındalığı ve marka algısını ölçmenize yardımcı olur.

Özellikle olumlu olanlar olmak üzere çok sayıda bahsetme, içeriğinizin yankı uyandırdığını gösterir. Etkileyiciler sizden bahsediyorsa, markanızın otoritesi artıyor demektir. Ancak, olumsuz bahsetmeleri de göz ardı etmeyin. Bunlar, kendinizi geliştirme ve güven kazanma fırsatlarıdır.

5. Yönlendirmeler

Başka bir web sitesinden, sosyal medya platformundan veya büyük bir arama motoru dışındaki herhangi bir çevrimiçi kaynaktan bir bağlantıya tıklayarak web sitenize gelen ziyaretçiler, yönlendirme trafiğidir. Kullanıcılar, tıklanabilir bir bağlantı aracılığıyla başka bir web sitesinden sitenize yönlendirildiğinde yönlendirme trafiği elde edersiniz.

Yönlendirme trafiğini izleyerek, pazarlama, ortaklıklar, geri bağlantılar ve genel çevrimiçi varlığınızın ne kadar iyi performans gösterdiğini anlayabilirsiniz. Yönlendirmeleri izlerken, iki temel metrik üzerine odaklanın: etkileşim ve dönüşüm.

Kullanıcıların içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu görmek için Google Analytics'i kullanarak web sitesi trafiğini ve kullanıcıların nereden geldiği ve ne yaptığı gibi gerçek zamanlı kullanıcı davranışlarını izleyin. Sosyal medya etkileşimi için Facebook, Twitter Analytics ve Instagram Insights'a göz atın.

Her içerik veya yönlendirme kampanyası için benzersiz izleme bağlantıları kullanarak performanslarını doğru bir şekilde ölçün. Yönlendirme verilerinizi düzenli olarak inceleyerek trendleri belirleyin, neyin işe yaradığını anlayın ve içerik stratejinizi ayarlayın.

İçerik pazarlamasında etkileşimi yönetmek için KPI'lar

Markanız ve takipçileri arasında ilgi çekici ve kalıcı bir ilişki kurmak, içerik pazarlama planınızın bir sonraki adımıdır.

Takipçilerinizin markanızın mesajıyla etkileşimini nasıl ölçüyorsunuz? Günümüzde insanların dikkat süresi kısaldığı için, etkileşim yaratacak içerikler oluşturmak bir zorunluluk haline geldi.

Bu nedenle, bir etkileşim kampanyası yürütüp aşağıdaki KPI'ları takip ederek insanların markanızla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmek çok önemlidir:

6. Sayfada geçirilen süre

Google Analytics, her ziyaretçinin web sayfanızda geçirdiği süreyi gösterir. Bu, içeriğinizin hedef kitlenize nasıl ulaştığının açık bir göstergesidir.

İnsanlar içeriğinizde çok zaman geçiriyorsa, bu iyi bir işarettir; içeriğiniz heyecan verici ve bilgilendiricidir. Hemen çıkma oranı yüksekse endişelenmeyin; neler olduğunu anlamak için belirli sayfalara yakından bakın.

Ziyaretçiler ürün sayfalarında çok az zaman geçiriyorsa, bu, gezinmenin sorunsuz olduğunu gösterebilir. Ancak daha uzun içerikler için, dikkat çekici başlıklar eklemeyi veya okunabilirliği artırmayı düşünün.

İçerik iş akışı yazılımı hakkında 6000 kelimelik devasa bir blog yazınız olduğunu varsayalım. Bu yazı aylık 100.000 görünüm alıyor, ancak kullanıcılar ortalama 20 ila 25 saniye kalıyor. Uzun bir yazı için bu rakamlar, içeriğinizin okuyucuların konunuza veya yazım tarzınıza olan ilgisini çekmediğini gösteriyor.

İçeriğe harcanan zamanı izlemek, stratejinizi geliştirmenize ve adım adım markanızla daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur.

7. Ortalama oturum süresi

Ortalama oturum süresi, kullanıcıların bir web sitesinde, mobil uygulamada veya platformda oturum başına ne kadar zaman geçirdiğini gösterir. Bunu hesaplamak için, belirli bir dönemdeki toplam oturum sayısını tüm oturumların toplam süresine bölersiniz.

Ortalama sürelerin uzun olması, hedef kitlenizin ilgisini çektiğinizi ve içeriğinizi değerli bulduğunu gösterir. Bu da marka sadakati, güven ve daha derin müşteri ilişkileri oluşturmanıza yardımcı olur.

Daha uzun içeriklerde bırakma noktalarını izleyin. Faiz oranının düştüğü belirli bölümler var mı? Bu bilgileri kullanarak yaklaşımınızı değiştirin ve içeriği daha ilgi çekici materyallerle güncelleyin.

8. Tıklama Oranları (CTR)

Tıklama oranları, belirli bir bağlantının toplam görünüm sayısına kıyasla kaç tıklama aldığını izleyerek, görünümler ile gerçek tıklamalar arasındaki farkı ortaya çıkarır. Daha yüksek tıklama oranları, marka etkileşimini, potansiyel müşteri oluşturmayı veya satışları artırır.

Ancak, düşük CTR'ler dünyanın sonu değildir. Bağlamı daha yakından inceleyin. CTA'ların daha iyi konumlandırılması veya daha net hale getirilmesi gerekiyor mu?

CTR verilerini kullanarak iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin ve çeşitli CTA'ları ve biçimleri A/B testleriyle deneyerek etkileşim düzeylerini artırın.

9. Haber bültenine kayıt olun

Birisi haber bülteninize kaydolduğunda, şirketiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister. Bu aynı zamanda markanıza güvendikleri anlamına da gelir. Abone listenizdeki artış, mevcut iş büyüme stratejinizin işe yaradığını gösterir.

E-posta gönderim kontrol gösterge panelinden kampanyalar, sosyal medya veya web sayfalarındaki kayıt sayılarını izleyin. Bu kayıtların temalarını, platformlarını, demografik özelliklerini ve ilgi alanlarını analiz ederek ideal hedef kitlenizi anlayın ve içeriğinizi buna göre uyarlayın.

Yorumlar, içeriğinizin tetiklediği küçük ama anlamlı konuşmalardır. Yorumlar ne kadar anlamlı ve olumlu olursa, marka için o kadar iyidir.

Platformlar ve içerik türleri genelinde toplam yorum sayısını izleyin. Yüksek sayı, etkileşimi gösterirken, düşük sayı ilgisizliği işaret edebilir. Yorumlarda tekrarlanan temaları, soruları ve talepleri belirleyerek daha derin içgörüler elde edin.

Bu, içerik stratejinizdeki eksiklikleri ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını doğrudan karşılama fırsatlarını ortaya çıkarır. Bu verileri kullanarak gelecekteki konuları iyileştirin, endişeleri giderin ve markanızın Benzersiz Değer Önerisini (UVP) kişiselleştirin.

İçerik pazarlamasıyla potansiyel müşteri oluşturma ve satışlarınızı artırmak için KPI'lar

Potansiyel müşteri oluşturma kampanyaları, potansiyel satış fırsatlarını işletmeye kazandırdığı için çok önemlidir. Potansiyel müşteri kampanyalarınız sırasında izlemeniz gereken bazı içerik pazarlama anahtar performans göstergeleri şunlardır:

11. Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC), yeni müşteriler kazanmak için içeriklerin yanı sıra tüm pazarlama faaliyetlerinizi kapsar. Sürekli olarak yeni müşteriler kazanmak için ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini gösterir.

Öncelikle, CAC denkleminizi anlayın. Pazarlama ve satış maliyetlerini belirli bir dönemde kazanılan yeni müşteri sayısına bölerek CAC'yi hesaplayın.

Müşteri Edinme Maliyetini (CAC) hesaplamak için pazarlama çabaları, promosyonlar, kampanyalar ve satış faaliyetleri dahil olmak üzere pazarlama ve satış maliyetlerini dikkate alın. Hesaplamalarınız için belirli bir zaman aralığı belirleyin.

Ardından, kaç yeni müşteri kazandığınızı hesaplayın. Reklam, içerik pazarlama yazılımı ve takım maaşları gibi müşteri edinmeyle ilgili maliyetleri belirleyin. CAC hesaplaması için bir formül seçin (genellikle toplam edinme maliyetlerinin yeni müşterilere bölünmesi).

İçerik biçimleri, kanallar ve kampanyalar genelinde CAC'yi izleyin. Hedef kitlenizde yankı uyandıran ve dönüşümleri artıran içeriği öğrenmek için en uygun maliyetli yeni müşteri kaynaklarını belirleyin.

Aboneler, sizden düzenli olarak güncellemeler, haber bültenleri veya içerik almak için isteyerek kaydolurlar.

E-posta adresleri veya tercih ettikleri iletişim kanalları gibi iletişim bilgilerini paylaşarak haberler, teklifler veya güncellemeler hakkında aktif olarak bilgi sahibi olurlar.

Farklı kanallardan (organik, ücretli, yönlendirmeler) ve içerik türlerinden (blog gönderileri, e-postalar, sosyal medya) gelen abone kazanımlarını izleyin. Hızlı artış veya beklenmedik düşüş dönemlerini belirleyerek çabalarınızın nasıl potansiyel müşteriler oluşturduğunu ve hedef kitleniz için neyin işe yaradığını anlayın.

13. Form yanıtları

Formların doldurulması, potansiyel müşterilerin aktif katılımını gösterir ve içerik pazarlama kampanyalarında anahtar performans göstergeleri (KPI) olarak işlev görür. İçerik stratejisini güçlendirir ve potansiyel müşteriler hakkında bilgi toplar.

Formlarınızı başlatan ve tamamlayan kullanıcıların yüzdesini izleyin. Düşük tamamlama oranları, soruların daha net, alakalı içerik veya daha iyi form tasarımına ihtiyaç duyduğunu gösterir. Hangi formların en iyi performansı gösterdiğini analiz ederek, hangi içeriğin etkileşimi ve değerli veri toplama sürecini teşvik ettiğini anlayın.

Yanıtları inceleyerek ortak cevapları, tekrarlanan temaları ve kalıpları analiz edin. Böylece hedef kitlenizin değerleri, sorunları ve içerik beklentileri ortaya çıkacaktır.

14. Potansiyel Müşteri Başına Maliyet (CPL)

Potansiyel müşteri başına maliyet (CPL), hangi içeriğin hangi platformda daha iyi performans gösterdiğini gösterir. Toplam pazarlama harcamalarınızı (oluşturma, dağıtım, tanıtım) belirli bir dönemde elde edilen potansiyel müşteri sayısına bölün.

Farklı içerik biçimleri, kanallar ve kampanyalar genelinde her bir CPL'yi izleyin. CPL'yi tıklama ve dönüşüm oranları gibi metriklerle karşılaştırarak huninizdeki darboğazları belirleyin.

Bu içgörülere dayanarak, potansiyel müşteriler oluşturmak için stratejinizi optimize edin: yüksek kaliteli içeriğe daha fazla yatırım yapın, düşük performans gösteren alanları iyileştirin ve verimli bir şekilde dönüşüm sağlayan biçimlere öncelik verin.

15. Dönüşüm oranları

Kampanyalarınıza olumlu tepki veren kişilerin sayısına göre dönüşüm oranlarını belirleyin.

Farklı biçimlerin (bloglar, e-kitaplar, web seminerleri) hedef kitle üyelerini belirli eylemlere (satın almalar, indirmeler, kayıt olmalar) nasıl dönüştürdüğünü öğrenin ve hangi içerik türünün en yüksek "çekiciliğe" sahip olduğunu belirleyin

Dönüşüm izleme, kaç tane yönlendirmenin ücretli müşteriye dönüştüğünü ortaya çıkarır. Bir yönlendirme kaynağından web sitenize veya platformunuza gelen kişi sayısını ve kaç kişinin istenen eylemi (ör. satın alma veya haber bültenine kaydolma) gerçekleştirdiğini izleyin.

Bu kitle verilerini demografik özelliklere, ilgi alanlarına ve yolculuk aşamalarına göre segmentlere ayırın. Her segment için dönüşüm oranlarını analiz ederek hangi içeriğin her birine hitap ettiğini anlayın ve en iyi sonuçları elde etmek için hedeflemenizi iyileştirin.

İçerik pazarlaması yoluyla müşteri elde tutmada KPI'ların rolü

Forbes, mevcut müşterileri elde tutmaya yatırım yapmanın yeni müşteriler çekmekten beş kat daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Aşağıdaki KPI'lar, müşteri elde tutma kampanyalarının gerçek önemini ortaya koyuyor:

16. Müşteri Tutma Oranı (CRR)

İlk satın alımlarından sonra şirketinizle iş yapmayı bırakan kullanıcıların oranı CRR'yi tanımlar.

Bir dönemde kaybettiğiniz müşteri sayısını, o dönemin başındaki toplam müşteri sayısına bölerek müşteri kaybını tahmin edin. Bu, içeriğinizin mevcut müşterilerin ilgisini çekememe oranını gösterir.

Müşterilerin ayrılma öncesi ve sonrası davranışlarını analiz edin. İçerik tüketim modellerini, etkileşim düzeylerini ve son etkileşimleri belirleyerek içeriğinizin müşteri ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı noktaları tespit edin.

Müşteri kaybı bilgilerini kullanarak içeriği mevcut müşterilere göre özelleştirin. İlgili temalar, biçimler ve eylem çağrılarıyla onların sorunlarına çözüm bulun.

17. Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV)

Müşteri Yaşam Boyu Değeri, bir müşteri ile olan ortaklığınız boyunca tek bir müşteriden elde etmeyi beklediğiniz toplam geliri hesaplayan bir içerik pazarlama KPI'sı dır.

CLV'yi hesaplamak için, bir müşterinin ortalama satın alma değerini bir yıldaki ortalama satın alma sayısıyla çarpıp, bunu müşterinin ortalama kalış süresiyle çarparak müşteriden elde edilen geliri tahmin edersiniz.

18. Genişleme MRR (Aylık Tekrarlayan Gelir)

Mevcut müşterilerden elde edilen MRR artışı, ürününüzün ek satışlar, çapraz satışlar ve eklentilerden elde ettiği ekstra geliri ifade eder.

Yukarı satışlar, çapraz satışlar ve eklentiler yoluyla mevcut müşterilerden elde edilen ek aylık geliri inceleyerek, markanızla etkileşimde bulunan ve sadakat göstermeye yatkın müşterileri belirleyin.

Müşterilerinizin daha fazla harcama yapmasına neden olan tetikleyicileri belirleyin. Özel içerik teklifleri, kişiselleştirilmiş öneriler veya stratejik fiyatlandırma modelleri mi? Burada edineceğiniz bilgiler, sizin ve takımınızın başarıyı tekrarlamasına ve ek satış çabalarınıza hedef almanıza yardımcı olacaktır.

19. Net Promoter Skoru

Net Promoter Score (NPS), hedef kitlenizin sadakatini ve memnuniyetini ölçen bir KPI'dır. Genellikle, yanıtlarını ölçmek için bir ölçek kullanır.

Hedef kitlenize "0 ile 10 arasında bir ölçekte, içeriğimizi başkalarına tavsiye etme olasılığınız nedir?" diye sorun. Basit ve doğrudan olan bu soru, içeriğinizin nasıl yankı uyandırdığını ve sadakati nasıl artırdığını ortaya çıkarır.

Müşterileri yanıtlarına göre üç gruba ayırın: Promotörler (9-10 puan), Pasifler (7-8 puan) ve Detraktörler (0-6 puan). Promotörlerden detraktörleri çıkararak NPS'yi hesaplayın. Sonuçta elde edilen yüzde puanı -100 ile +100 arasında değişebilir ve müşterilerin markaya karşı duydukları duyguları ve sadakatlerini gösterir.

Çeşitli içerik türleri, platformlar ve demografik özellikler üzerinden NPS'nizi izleyin. Tutkulu destekçileri ve hayal kırıklığına uğramış eleştirmenleri belirleyin, çünkü ilki çabalarınızı doğrular, ikincisi ise kör noktaları gösterir.

Geri bildirimlere göre gerekli endişeleri giderin ve içerik stratejinizi ince ayar yapın.

20. Tekrar Satın Alma Oranı

Bu KPI, müşterilerinizin tekrar iş yapma oranını genel müşteri kitlenize göre hesaplar. Bu gösterge, genel olarak müşteri bağlılığını gösterir ve müşteri tutma oranınızı ölçer.

Belirli bir zaman diliminde tekrar satın alma yapan müşteri sayısını toplam müşteri sayısına bölün. Bu, içeriğinizin başarılı bir şekilde uzun vadeli alıcılara dönüştürdüğü müşteri yüzdesini gösterir.

Farklı içerik türleri, kanallar ve kampanyalar genelinde tekrar satın alma davranışını izleyin. Tekrar eden müşterilerinizde en çok yankı uyandıran temaları, biçimleri ve teklifleri belirleyerek, sadakati artıran ve sürekli etkileşimi teşvik eden içeriğin hangileri olduğunu öğrenin.

İçerik Pazarlama KPI'larını Nasıl İzleyebilirsiniz?

Unutmayın, veriler tek başına bir hazine değildir; ortaya çıkardığınız içgörülerin kalitesi çok önemlidir. Bu nedenle, daha derine inin ve içgörülerinizi kapsamlı bir şekilde analiz edin.

ClickUp, içerik pazarlama KPI'larını izleme şeklinizi değiştirir. Dağınık elektronik tablolar ve izole araçlardan, birleşik, eylem odaklı bir komut merkezine geçmenizi sağlar.

Takım çalışmasını destekleyen hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, pazarlama görevleri için fikir üretmenize, KPI'ları izlemenize, organize olmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Hedefler, Beyaz Tahtalar ve Belgeler gibi güçlü özellikleri keşfedin. Özelleştirilebilir alanlar, gösterge panelleri, raporlar ve önceden oluşturulmuş KPI izleme şablonları ile ClickUp, içerik pazarlama KPI'larını etkili bir şekilde izlemenizi sağlar.

ClickUp Hedefleri

ClickUp ile Kuzey Yıldızı metriklerinizi belirleyin ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp Goals, KPI'ları izlemek için güçlü bir araçtır. Bir "Hedef" belirleyerek başlayın. Bu hedefle istediğiniz sonucu net bir şekilde tanımlayın ve SMART kriterlerine uygun olduğundan emin olun: Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı.

Hedefinize doğru ilerlemenizi en iyi şekilde ölçen metrikleri belirleyin. Metriklerin spesifik ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayarak performansınız hakkında net içgörüler elde edin.

Her KPI için, Hedefiniz içinde bir Hedef oluşturun. Hedefinizin zaman dilimi içinde her metrik için istenen başarı düzeyini belirtin. ClickUp, çeşitli hedef türleri belirlemenize olanak tanır.

Bu hedefleri izlemek için seçtiğiniz metrikleri özelleştirebilirsiniz:

Sayı: Bir sayı aralığı oluşturun ve aralarındaki artış veya azalışları izleyin

Doğru/Yanlış: Hedefinizi tamamladığınızı belirtmek için Tamamlandı/Tamamlanmadı onay kutusunu kullanın

Para birimi: Parasal bir hedef belirleyin ve artış veya azalışları izleyin

Görev: Tek bir görevin veya tüm listenin tamamlanmasını izleyin

ClickUp, hedeflerinize ve amaçlarınıza doğru ilerlemenizi izlemek için çeşitli yollar sunar. Her hedefin tamamlanma yüzdesini görsel olarak göstermek için ilerleme çubuklarını kullanın. Zaman içindeki eğilimleri ve performansı görselleştirmek için grafikleri ve çizelgeleri inceleyin.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak çeşitli hedefleri ve amaçları tek bir genel bakışta birleştirin.

ClickUp Gösterge Panellerindeki bileşenlerle ihtiyacınız olan verileri anında bulun

İlerlemenizi düzenli olarak gözden geçirin ve KPI'larınızdan toplanan verileri analiz edin. İyileştirme alanlarını belirleyin ve stratejilerinizi buna göre ayarlayın.

ClickUp Raporlama özellikleri, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak değerli içgörüler sağlar.

ClickUp Raporları ile Takım Performansı Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

ClickUp Görevleri aracılığıyla görevler atayarak takımınızla işbirliği yapın ve paylaşılan hedeflerinizle ilerlemeyi izleyin. 1000'den fazla stratejik pazarlama planı şablonundan oluşan kütüphanemizden seçim yapın ve bütçelerinizi, hedeflerinizi ve diğer önemli içerik KPI'larını tek bir yerde ayrıntılı olarak inceleyin.

ClickUp ile işlerinizi düzenleyin, projeleri yönetin ve yinelenen görevleri otomatikleştirin

Bugün ücretsiz kaydolun ve takımınızın performansını ve izleme hedeflerini iyileştirin!