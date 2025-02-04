2025'te Pazarlama Takımları için 10 İçerik İş Akışı Yazılımı

İçerik ekipleri, trafiği artırmak, müşteri katılımını artırmak ve markanızı oluşturmak için bunun ne kadar değerli olduğunu bilir.

Ancak içerik üretimini başarıyla gerçekleştirmek kolay bir iş değildir. Rakiplerinizi geride bırakmak için akıllı yöntemler bulmanızın yanı sıra, fikir oluşturmadan tanıtıma kadar tüm içerik oluşturma iş akışını yönetmeniz gerekir.

Yapılacaklar listeniz, haber bülteni fikirleri için beyin fırtınası yapmak, serbest yazarlara görevler atamak ve yayınlanacak içeriği planlamak gibi işlerle doludur. Aynı anda çok sayıda farklı içerik üzerinde çalışılırken ve birkaç takım üyesi işin içindeyken, bir işi atlamak veya önemli bir teslim tarihini kaçırmak çok kolaydır.

Ama böyle olmak zorunda değil. ?

İçerik iş akışı araçları, her aşamada içerik oluşturmak, planlamak ve yönetmek için ihtiyacınız olan araçlara sahip olmanızı sağlar. Burada, bu araçlarda aramanız gereken özellikler hakkında daha fazla bilgi verecek ve içerik oluşturma sürecinizi desteklemek için favori seçeneklerimizden 10 tanesini öne çıkaracağız.

İçerik İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kullanabileceğiniz araçların sayısı sonsuzdur. Ancak doğru aracı bulmak, yavaş ve yetersiz bir yazılımla uğraşmakla özelleştirilebilir bir seçenekle en yüksek verimliliğe ulaşmak arasındaki farkı belirleyebilir. ✨

ClickUp'taki bu özel olarak oluşturulmuş şablonu kullanarak içerik üretim sürecinizi etkili bir şekilde ölçeklendirin

İçerik iş akışı yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Tekrarlayan görevler için iş akışı otomasyonu : Süreç iyileştirme araçları açısından otomasyonlar, iş akışınızı hızlandırır, hata riskini en aza indirir ve takımınız için görevleri planlamak için gereken süreyi kısaltır

İşbirliği araçları: Yorumlar, sohbetler ve sinerjik çalışma alanları gibi özellikler, takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmanıza ve her bir takım üyesinin işine ilişkin görünürlüğü artırmanıza olanak tanır

Özelleştirilebilir şablonlar : E-posta bültenlerinden sosyal medya gönderilerine, içerik özetlerinden stil kılavuzlarına kadar her tür içerik için şablonlar sayesinde yarı yarıya daha kısa sürede daha iyi işler yapın

Entegrasyonlar: Mesajlaşma, zaman takibi ve görev yönetimi uygulamalarıyla entegre olan içerik iş akışı yazılımını seçerek sevdiğiniz araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışın

İçerik oluşturma desteği: Her bir parçayı kolaylıkla iyileştirmek için Her bir parçayı kolaylıkla iyileştirmek için yazma araçları ve düzenleme işlevleri içeren bir yazılım seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İçerik İş Akışı Yazılımı

İçerik oluşturma uygulamalarından teknik yazım araçlarına ve tam kapsamlı içerik iş akışı yazılımlarına kadar, süreçlerinizi iyileştirecek bir araç mutlaka vardır. Burada, içerik takımınızın iş akışı yönetimini kolaylaştırmak için en iyi 10 aracı bulacaksınız. ?

Özel etiketleri ve Takvim görünümünü birleştirerek içerik planınızı görselleştirin

ClickUp, içerik yazımından iş yükünün planlanmasına ve dağıtılmasına kadar her şeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getiren bir proje yönetimi aracıdır. Bu proje yönetimi aracı, içerik ve proje yöneticileri için tüm süreçleri kolaylaştırmak üzere kullanıcı dostu bir arayüz ve sonsuz özelleştirme olanağı sunar. ?

ClickUp pazarlama özellikleriyle çok kanallı içerik oluşturmayı yönetin. Yerleşik Belgeler ve işbirliği bileşenlerini kullanarak yeni kampanyalar için fikirler üretin veya içerik kurallarınızın bir veritabanını oluşturun. Her takım üyesi için ayrıntılı görevler içeren proje yol haritaları oluşturun ve farklı görünümleri kullanarak ilerlemeyi takip edin.

ClickUp'ın Takvim görünümü ile görsel bir iş akışı yönetim sistemi oluşturun. Günlük, haftalık ve aylık görünümler içerik planını ayrıntılı olarak gösterir ve her projenin hangi aşamada olduğunu netleştirir. Taslak oluşturma, düzenleme, yayınlama ve tanıtım gibi özel alanlar ve etiketler oluşturarak içerik oluşturma sürecinizi bölümlere ayırın.

Ayrıca, ClickUp AI ve özelleştirilebilir içerik şablonları sayesinde saatler yerine dakikalar içinde yeni kampanyalar oluşturun. AI yazma asistanı, notlarınızı paylaşmak için fikirler üretir, düzenler ve özetler. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu gibi şablonlar, içeriği ne zaman ve nasıl oluşturacağınızı planlamanıza olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya şablonları ve içerik takvimi şablonları dahil binlerce şablon, içeriği yarı sürede oluşturmanıza ve önceden planlamanıza olanak tanır

Özelleştirilebilir izinler, belgeleri serbest çalışanlar ve takım üyeleriyle paylaşmanıza olanak tanır, böylece herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilmesini sağlar

Slack, Google Drive ve HubSpot gibi tamamlayıcı içerik iş akışı yazılım araçlarıyla entegrasyonlar, içerik yönetimini kolaylaştırır

Kanban panoları ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere birden çok görünüm, içerik takviminizin, iş akışlarınızın ve yayınlama programınızın görünürlüğünü artırarak darboğazları önler

Otomasyonlar, kontrol listeleri ve zaman çizelgeleri gibi görev yönetimi özellikleri, takımınızın başarıya ulaşması için yolunda ilerlemesini sağlar

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmakla birlikte, aracın tüm işlevlerinden yararlanmak biraz zaman alabilir

AI aracı gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Narrato

narrato aracılığıyla

Narrato, içeriği daha hızlı yazmak ve yayınlamak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir içerik iş akışı yönetim sistemidir. İçerik oluşturucuların seveceği anahtar özellikler arasında yerleşik takvim, planlama araçları ve verimlilik yardımcıları bulunur. Yazılım ayrıca bir görüntü oluşturucu ve platformdan doğrudan yayınlama özelliği de içerir.

Narrato'nun en iyi özellikleri

AI yazma asistanını kullanarak yeni içerik için fikirler üretin ve içerik planlamasını kolaylaştırın

İçerik özeti oluşturma özelliği, ChatGPT ile entegre edilmiştir ve size anahtar kelime araştırması ve rakiplerinizin söyledikleri hakkında daha fazla fikir verir

Yerleşik SEO önerileri, ana hatlar ve stil kılavuzları sayesinde içerik stratejinizi geliştirin

İçerik takvimi özelliği ile işlerinizi takip edin ve hiçbir teslim tarihini kaçırmayın

Narrato sınırlamaları

Platformdan yayın yapabilirsiniz, ancak sosyal medyada yayınları planlamak için başka bir araç kullanmanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar platformun daha özelleştirilebilir olmasını istiyor

Narrato fiyatlandırması

Pro: Çalışma alanı başına aylık 52 ABD doları

İş: Çalışma alanı başına aylık 100 $

Özel: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Narrato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

3. Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow, kodlama gerektirmeden iş akışlarını basitleştiren bir iş yönetimi aracıdır. Görsel iş akışları, projelerin nerede olduğu ve sırada ne olduğu hakkında bilgi sağlar. Pazarlama metriklerini takip etmek için düzinelerce araç ve raporlama özelliği ile entegrasyonlara sahiptir. ?

Kissflow'un en iyi özellikleri

Basit, kod gerektirmeyen arayüz, size uygun özelleştirilmiş bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır

Sürükle ve bırak özellikleri, formları alıp anında görevler oluşturarak iş akışlarını kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır

Görsel iş akışları, süreçleri optimize etmek için darboğazları hızlı bir şekilde görmenizi ve aksaklıkları önlemenizi sağlar

Dinamik yönlendirme, görevleri doğru takım üyesine anında atamanızı sağlayarak takımınızı yönetirken zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Kissflow sınırlamaları

Kod gerektirmeyen bir araç olmasına rağmen, yine de bir öğrenme süreci vardır

Bazı kullanıcılar, içerik yönetim sistemleri ve CRM'lerle daha fazla entegrasyon olmasını diledi

Kissflow fiyatlandırması

Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)

4. Hemingway

via Hemingway

Uluslararası yazım ve stil standartlarına uygun yüksek kaliteli içerik oluşturmak mı istiyorsunuz? Hemingway, yazdıklarınızı analiz ederek ve okunabilirlik için hataları vurgulayarak işi halleder.

Hemingway'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz, işleri basit tutar, böylece yeni çalışanları olan küçük işletmeler ve büyük şirketler, eğitim için çok fazla zaman veya çaba harcamadan takım üyelerini kolayca işe alabilirler

Renk kodlaması, okunması zor cümleler, pasif yapı kullanımı ve daha basit alternatifler dahil olmak üzere yaygın hataları ortadan kaldırır

Kelime sayısı özelliği, uzun blog gönderileri veya karakter sınırı olan sosyal medya gönderileri gibi daha geniş bir içerik aralığı oluşturmayı kolaylaştırır

Web sürümü ücretsizdir veya ücretli masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz

Hemingway sınırlamaları

Temel geri bildirimler bazen hatalar içerebilir, bu nedenle değişiklikleri kabul ederken yine de kendi kararınızı kullanmanız gerekir

Yazım veya dilbilgisi hatalarını yakalamak için tasarlanmamıştır, bu nedenle bunun için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

Hemingway fiyatlandırması

Ücretsiz çevrimiçi araç

Masaüstü Uygulaması: 19,99 $ tek seferlik ücret

Hemingway derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (10+ yorum)

5. CoSchedule

coSchedule aracılığıyla

CoSchedule, içerik pazarlama stratejinizi kolaylaştırmak ve daha iyi iş akışları oluşturmak için bir dizi pazarlama ürünü sunar. İçerik pazarlama sistemi, içerik takvimi ve sosyal takvim dahil olmak üzere farklı kullanımlar için takvimleri destekler. Destek araçları da eğitimi basitleştirmek ve daha iyi bir içerik pazarlamacısı olmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Takvim özellikleri, serbest çalışanlarla veya yayıncılık tarafında çalışan tüm takımı, içeriği yayınlamak için aynı hizaya getirir

Actionable Marketing Institute, becerilerinizi hızlı bir şekilde geliştirmek için 30 dakika veya daha kısa süreli, gereksiz bilgilerin yer almadığı eğitim oturumları sunar

Headline Studio, başlıkları puanlar ve arama motorları ve okuyucular için daha etkili içerik üretmek için öneriler sunar

Kanban panosu dahil çeşitli görünümler, içeriğin özetlenmesi, yazılması, düzenlenmesi veya yayınlanması gibi aşamalarını kolayca izlemenizi sağlar

CoSchedule sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle tüm özellikleri kullanmak istiyorsanız fiyatların pahalı olduğunu düşünüyor

Sosyal medyada yayınlamak için kullanabilirsiniz, ancak bazı kullanıcılar hata bildirdi

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz Takvim: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $

İçerik Takvimi: Fiyatlandırma için arayın

Marketing Suite: Fiyatlandırma için arayın

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)

6. GatherContent

gatherContent aracılığıyla

GatherContent ile kaosu ortadan kaldırın ve içerik üretiminizi ölçeklendirin. Bu içerik ve iş akışı yönetim yazılımı, daha iyi süreçler oluşturmanıza, çalışanları görevleriyle uyumlu hale getirmenize ve içerik oluşturma ve optimizasyonunu basitleştirmenize olanak tanır. ??‍?

GatherContent'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzenleme ve beyin fırtınası gibi işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını teşvik edin

Content Hub sayesinde, elektronik tabloları ve belgeleri tek bir kullanışlı alanda yöneterek içerik veritabanınızı basitleştirin

Şablonlar, içerik oluşturmayı hızlandırır ve tüm parçalar arasında tutarlılık sağlar

Entegrasyonlar ve özel API, sevdiğiniz uygulamaları bağlamanıza ve içeriği daha hızlı yayınlamanıza olanak tanır

GatherContent sınırlamaları

Standart e-posta bildirimleri ayarı bazı kullanıcılar için çok fazla olabilir, ancak bunları profilinizden değiştirebilirsiniz

Araç son derece özelleştirilebilir olduğundan, bir öğrenme eğrisi vardır ve yeni kullanıcıları eğitmeniz gerekecektir

GatherContent fiyatlandırması

Başlangıç: 99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Fiyat: 299 $/ay, yıllık faturalandırılır

Transform: 799 $/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GatherContent puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (10+ yorum)

7. Teamly

teamly aracılığıyla

Teamly, içerik iş akışı yönetiminin ötesine geçer ve uzaktaki takımların her yönünü yönetmek için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Siyasi ve hukuk takımlarından pazarlama ajanslarına kadar çeşitli kullanım örnekleri ile iletişim, görev yönetimi, maaş bordrosu ve zaman takibini iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Teamly'nin en iyi özellikleri

Anlık sohbet, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar takım üyeleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmanızı sağlar

Kanban panoları, içerik iş akışınızı görselleştirmenize olanak tanır. Önemli son teslim tarihleri, içerik türleri ve proje hedefleri dahil

Ekran yakalama kayıtlarını kullanarak eğitim verin, fikirlerinizi paylaşın ve süreçleri açıklayın. Bu kayıtları yeni çalışanlar için yeniden kullanabilir veya düzenli prosedürler oluşturmak için kullanabilirsiniz

Zaman takibi özelliği ile iş yükünü takip edin ve maaşlı takım üyeleri ile yazarlar ve düzenleyiciler gibi serbest çalışanların maaş bordrosunu basitleştirin

Takım sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar, büyük bir teknoloji yığınına sahipseniz sorunsuz bir şekilde çalışmayı zorlaştırabilir

Bazı kullanıcılar, gösterge paneli tasarımında daha fazla özelleştirme olmasını ister

Teamly fiyatlandırma

Her zaman ücretsiz

Başlangıç: 47 $/ay

İş: Aylık 97 $

Takım değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (3+ yorum)

Capterra: N/A

8. Nintex

nintex aracılığıyla

Nintex, kod yazmaya gerek kalmadan iş süreçlerini basitleştirmenize ve içerik için özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Pazarlama projeleri için, bu yazılımı kullanarak yayın takvimleri oluşturun, takım işbirliğini kolaylaştırın ve pazarlama kampanyalarından veri oluşturun.

Nintex'in en iyi özellikleri

Süreç Keşif aracı, mevcut prosedürleri inceler ve iyileştirme alanlarını vurgular

İçerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama süreçlerini belgelemek için Süreç Yöneticisi'ni kullanın

Robotik Süreç Otomasyonları, tekrarlayan görevleri anında otomatikleştirerek, diğer girişimlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar

Yerleşik e-imza özellikleri, içerik oluşturma için serbest çalışanları kolayca işe almanızı sağlar

Nintex sınırlamaları

Fiyatlandırma planları pahalıdır ve bu aracı iş akışı yazılımı için daha büyük bütçeleri olan şirketlerle sınırlar

Entegrasyonlar iyileştirilebilir ve gezinmesi daha kolay hale getirilebilir

Nintex fiyatlandırması

Pro: 25.000 $/yıl

Premium: 50.000 $/yıl

Özel: Kişiselleştirilmiş fiyatlandırma

Nintex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

9. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker, yapay zeka ile desteklenen bir otomasyon platformudur. Araç, üç ayda bir güncellenir ve bu da onu, kendileriyle birlikte büyüyen bir araç isteyen işletmeler için en yeni seçenek haline getirir. ?

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Akıllı belge işleme (IDP), süreçlerinizi ve bilgilerinizi analiz eder ve anahtar çıkarımlar veya iyileştirme fikirleri üretebilir

Gelişmiş otomasyon, takımınızın en önemli görevlere odaklanmasını sağlar ve idari işlere harcanan zamanı azaltır

Yerleşik veri araçlarını kullanarak tüm pazarlama çabalarınızın metriklerini izleyin

Düşük kodlu özellikler özelleştirmeyi artırır ve süreçleri daha hızlı ölçeklendirmenizi sağlar

ProcessMaker sınırlamaları

Daha kapsamlı bir araç olmakla birlikte, bu listedeki diğer araçlara göre daha pahalıdır

Bazı kullanıcılar, özellikle yeni başlayanlar için daha fazla teknik destek olmasını diledi

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform: 1.475 $/ay

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Planable

planable aracılığıyla

Planable, içeriklerinizi oluşturmanıza, planlamanıza ve gerçek ortamda nasıl görüneceklerini görüntülemenize olanak tanıyan görsel bir içerik iş akışı aracıdır. İçerik oluşturmayı basitleştirmek için tasarlanan bu araç, yaratıcılığı engelleyebilecek proje yönetimi görevleri ve planlamaya değil, içeriğe odaklanır.

Planable'ın en iyi özellikleri

İçeriği doğrudan araçta oluşturun ve sosyal medya veya e-posta bülteni gibi farklı kanallarda nasıl görüneceğini görün

Bağlamsal yorumlar, mesajlaşma aracına geçmenize gerek kalmadan işbirliğini geliştirir

Gerçek zamanlı güncellemeler ve basit onaylar, içeriğin engeller olmadan daha hızlı bir şekilde iş akışında ilerlemesini sağlar

Takvim, Liste, Izgara ve Besleme dahil olmak üzere dört farklı görünüm, içeriği size en uygun şekilde görselleştirmenizi sağlar

Planlanabilir sınırlamalar

Araç, tüm sosyal medya platformlarıyla entegre değildir

Hız için tasarlanmış bu yazılım, genel bir içerik veya pazarlama stratejisi oluşturmak için en iyi araç değildir

Planlanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz: Toplam 50 gönderi sınırı

Temel: 11 $/kullanıcı

Pro: 22 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planlanabilir derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

ClickUp ile Daha İyi İçerik Akışları Oluşturun

Yazılım araçlarından ş Akışı şablonlarına kadar, bu 10 platform içerik pazarlama iş akışlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Yeni içerik fikirleri üretmek için bir içerik iş akışı yazılım aracına veya görevleri yönetmeye yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız varsa, bu listede size uygun bir seçenek mutlaka vardır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha iyi içerik iş akışları oluşturmaya başlayın. Görev otomasyonları, içerik oluşturmayı hızlandırır ve her takım üyesinin ne üzerinde çalışacağını bilmesini sağlar. İçerik yol haritaları, izinler ve AI içerik önerileri gibi pazarlama özellikleri, takımınızın her gün en iyi işlerini yapmasını sağlar. ?