2025'te Pazarlama Takımları için 10 İçerik İş Akışı Yazılımı

İçerik ekipleri, trafiği artırmak, müşteri katılımını artırmak ve markanızı oluşturmak için bunun ne kadar değerli olduğunu bilir.
Ancak içerik üretimini başarıyla gerçekleştirmek kolay bir iş değildir. Rakiplerinizi geride bırakmak için akıllı yöntemler bulmanızın yanı sıra, fikir oluşturmadan tanıtıma kadar tüm içerik oluşturma iş akışını yönetmeniz gerekir.
Yapılacaklar listeniz, haber bülteni fikirleri için beyin fırtınası yapmak, serbest yazarlara görevler atamak ve yayınlanacak içeriği planlamak gibi işlerle doludur. Aynı anda çok sayıda farklı içerik üzerinde çalışılırken ve birkaç takım üyesi işin içindeyken, bir işi atlamak veya önemli bir teslim tarihini kaçırmak çok kolaydır.
Ama böyle olmak zorunda değil. ?
İçerik iş akışı araçları, her aşamada içerik oluşturmak, planlamak ve yönetmek için ihtiyacınız olan araçlara sahip olmanızı sağlar. Burada, bu araçlarda aramanız gereken özellikler hakkında daha fazla bilgi verecek ve içerik oluşturma sürecinizi desteklemek için favori seçeneklerimizden 10 tanesini öne çıkaracağız.
İçerik İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kullanabileceğiniz araçların sayısı sonsuzdur. Ancak doğru aracı bulmak, yavaş ve yetersiz bir yazılımla uğraşmakla özelleştirilebilir bir seçenekle en yüksek verimliliğe ulaşmak arasındaki farkı belirleyebilir. ✨
İçerik iş akışı yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Tekrarlayan görevler için iş akışı otomasyonu: Süreç iyileştirme araçları açısından otomasyonlar, iş akışınızı hızlandırır, hata riskini en aza indirir ve takımınız için görevleri planlamak için gereken süreyi kısaltır
- İşbirliği araçları: Yorumlar, sohbetler ve sinerjik çalışma alanları gibi özellikler, takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmanıza ve her bir takım üyesinin işine ilişkin görünürlüğü artırmanıza olanak tanır
- Özelleştirilebilir şablonlar: E-posta bültenlerinden sosyal medya gönderilerine, içerik özetlerinden stil kılavuzlarına kadar her tür içerik için şablonlar sayesinde yarı yarıya daha kısa sürede daha iyi işler yapın
- Entegrasyonlar: Mesajlaşma, zaman takibi ve görev yönetimi uygulamalarıyla entegre olan içerik iş akışı yazılımını seçerek sevdiğiniz araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışın
- İçerik oluşturma desteği: Her bir parçayı kolaylıkla iyileştirmek için yazma araçları ve düzenleme işlevleri içeren bir yazılım seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İçerik İş Akışı Yazılımı
İçerik oluşturma uygulamalarından teknik yazım araçlarına ve tam kapsamlı içerik iş akışı yazılımlarına kadar, süreçlerinizi iyileştirecek bir araç mutlaka vardır. Burada, içerik takımınızın iş akışı yönetimini kolaylaştırmak için en iyi 10 aracı bulacaksınız. ?
1. ClickUp
ClickUp, içerik yazımından iş yükünün planlanmasına ve dağıtılmasına kadar her şeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getiren bir proje yönetimi aracıdır. Bu proje yönetimi aracı, içerik ve proje yöneticileri için tüm süreçleri kolaylaştırmak üzere kullanıcı dostu bir arayüz ve sonsuz özelleştirme olanağı sunar. ?
ClickUp pazarlama özellikleriyle çok kanallı içerik oluşturmayı yönetin. Yerleşik Belgeler ve işbirliği bileşenlerini kullanarak yeni kampanyalar için fikirler üretin veya içerik kurallarınızın bir veritabanını oluşturun. Her takım üyesi için ayrıntılı görevler içeren proje yol haritaları oluşturun ve farklı görünümleri kullanarak ilerlemeyi takip edin.
ClickUp'ın Takvim görünümü ile görsel bir iş akışı yönetim sistemi oluşturun. Günlük, haftalık ve aylık görünümler içerik planını ayrıntılı olarak gösterir ve her projenin hangi aşamada olduğunu netleştirir. Taslak oluşturma, düzenleme, yayınlama ve tanıtım gibi özel alanlar ve etiketler oluşturarak içerik oluşturma sürecinizi bölümlere ayırın.
Ayrıca, ClickUp AI ve özelleştirilebilir içerik şablonları sayesinde saatler yerine dakikalar içinde yeni kampanyalar oluşturun. AI yazma asistanı, notlarınızı paylaşmak için fikirler üretir, düzenler ve özetler. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu gibi şablonlar, içeriği ne zaman ve nasıl oluşturacağınızı planlamanıza olanak tanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Sosyal medya şablonları ve içerik takvimi şablonları dahil binlerce şablon, içeriği yarı sürede oluşturmanıza ve önceden planlamanıza olanak tanır
- Özelleştirilebilir izinler, belgeleri serbest çalışanlar ve takım üyeleriyle paylaşmanıza olanak tanır, böylece herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilmesini sağlar
- Slack, Google Drive ve HubSpot gibi tamamlayıcı içerik iş akışı yazılım araçlarıyla entegrasyonlar, içerik yönetimini kolaylaştırır
- Kanban panoları ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere birden çok görünüm, içerik takviminizin, iş akışlarınızın ve yayınlama programınızın görünürlüğünü artırarak darboğazları önler
- Otomasyonlar, kontrol listeleri ve zaman çizelgeleri gibi görev yönetimi özellikleri, takımınızın başarıya ulaşması için yolunda ilerlemesini sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmakla birlikte, aracın tüm işlevlerinden yararlanmak biraz zaman alabilir
- AI aracı gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Narrato
Narrato, içeriği daha hızlı yazmak ve yayınlamak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir içerik iş akışı yönetim sistemidir. İçerik oluşturucuların seveceği anahtar özellikler arasında yerleşik takvim, planlama araçları ve verimlilik yardımcıları bulunur. Yazılım ayrıca bir görüntü oluşturucu ve platformdan doğrudan yayınlama özelliği de içerir.
Narrato'nun en iyi özellikleri
- AI yazma asistanını kullanarak yeni içerik için fikirler üretin ve içerik planlamasını kolaylaştırın
- İçerik özeti oluşturma özelliği, ChatGPT ile entegre edilmiştir ve size anahtar kelime araştırması ve rakiplerinizin söyledikleri hakkında daha fazla fikir verir
- Yerleşik SEO önerileri, ana hatlar ve stil kılavuzları sayesinde içerik stratejinizi geliştirin
- İçerik takvimi özelliği ile işlerinizi takip edin ve hiçbir teslim tarihini kaçırmayın
Narrato sınırlamaları
- Platformdan yayın yapabilirsiniz, ancak sosyal medyada yayınları planlamak için başka bir araç kullanmanız gerekecektir
- Bazı kullanıcılar platformun daha özelleştirilebilir olmasını istiyor
Narrato fiyatlandırması
- Pro: Çalışma alanı başına aylık 52 ABD doları
- İş: Çalışma alanı başına aylık 100 $
- Özel: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Narrato puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
3. Kissflow
Kissflow, kodlama gerektirmeden iş akışlarını basitleştiren bir iş yönetimi aracıdır. Görsel iş akışları, projelerin nerede olduğu ve sırada ne olduğu hakkında bilgi sağlar. Pazarlama metriklerini takip etmek için düzinelerce araç ve raporlama özelliği ile entegrasyonlara sahiptir. ?
Kissflow'un en iyi özellikleri
- Basit, kod gerektirmeyen arayüz, size uygun özelleştirilmiş bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır
- Sürükle ve bırak özellikleri, formları alıp anında görevler oluşturarak iş akışlarını kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır
- Görsel iş akışları, süreçleri optimize etmek için darboğazları hızlı bir şekilde görmenizi ve aksaklıkları önlemenizi sağlar
- Dinamik yönlendirme, görevleri doğru takım üyesine anında atamanızı sağlayarak takımınızı yönetirken zaman ve çaba tasarrufu sağlar
Kissflow sınırlamaları
- Kod gerektirmeyen bir araç olmasına rağmen, yine de bir öğrenme süreci vardır
- Bazı kullanıcılar, içerik yönetim sistemleri ve CRM'lerle daha fazla entegrasyon olmasını diledi
Kissflow fiyatlandırması
- Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kissflow puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)
4. Hemingway
Uluslararası yazım ve stil standartlarına uygun yüksek kaliteli içerik oluşturmak mı istiyorsunuz? Hemingway, yazdıklarınızı analiz ederek ve okunabilirlik için hataları vurgulayarak işi halleder.
Hemingway'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz, işleri basit tutar, böylece yeni çalışanları olan küçük işletmeler ve büyük şirketler, eğitim için çok fazla zaman veya çaba harcamadan takım üyelerini kolayca işe alabilirler
- Renk kodlaması, okunması zor cümleler, pasif yapı kullanımı ve daha basit alternatifler dahil olmak üzere yaygın hataları ortadan kaldırır
- Kelime sayısı özelliği, uzun blog gönderileri veya karakter sınırı olan sosyal medya gönderileri gibi daha geniş bir içerik aralığı oluşturmayı kolaylaştırır
- Web sürümü ücretsizdir veya ücretli masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz
Hemingway sınırlamaları
- Temel geri bildirimler bazen hatalar içerebilir, bu nedenle değişiklikleri kabul ederken yine de kendi kararınızı kullanmanız gerekir
- Yazım veya dilbilgisi hatalarını yakalamak için tasarlanmamıştır, bu nedenle bunun için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır
Hemingway fiyatlandırması
- Ücretsiz çevrimiçi araç
- Masaüstü Uygulaması: 19,99 $ tek seferlik ücret
Hemingway derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (10+ yorum)
5. CoSchedule
CoSchedule, içerik pazarlama stratejinizi kolaylaştırmak ve daha iyi iş akışları oluşturmak için bir dizi pazarlama ürünü sunar. İçerik pazarlama sistemi, içerik takvimi ve sosyal takvim dahil olmak üzere farklı kullanımlar için takvimleri destekler. Destek araçları da eğitimi basitleştirmek ve daha iyi bir içerik pazarlamacısı olmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
CoSchedule'un en iyi özellikleri
- Takvim özellikleri, serbest çalışanlarla veya yayıncılık tarafında çalışan tüm takımı, içeriği yayınlamak için aynı hizaya getirir
- Actionable Marketing Institute, becerilerinizi hızlı bir şekilde geliştirmek için 30 dakika veya daha kısa süreli, gereksiz bilgilerin yer almadığı eğitim oturumları sunar
- Headline Studio, başlıkları puanlar ve arama motorları ve okuyucular için daha etkili içerik üretmek için öneriler sunar
- Kanban panosu dahil çeşitli görünümler, içeriğin özetlenmesi, yazılması, düzenlenmesi veya yayınlanması gibi aşamalarını kolayca izlemenizi sağlar
CoSchedule sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle tüm özellikleri kullanmak istiyorsanız fiyatların pahalı olduğunu düşünüyor
- Sosyal medyada yayınlamak için kullanabilirsiniz, ancak bazı kullanıcılar hata bildirdi
CoSchedule fiyatlandırması
- Ücretsiz Takvim: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $
- İçerik Takvimi: Fiyatlandırma için arayın
- Marketing Suite: Fiyatlandırma için arayın
CoSchedule puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)
6. GatherContent
GatherContent ile kaosu ortadan kaldırın ve içerik üretiminizi ölçeklendirin. Bu içerik ve iş akışı yönetim yazılımı, daha iyi süreçler oluşturmanıza, çalışanları görevleriyle uyumlu hale getirmenize ve içerik oluşturma ve optimizasyonunu basitleştirmenize olanak tanır. ???
GatherContent'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı düzenleme ve beyin fırtınası gibi işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını teşvik edin
- Content Hub sayesinde, elektronik tabloları ve belgeleri tek bir kullanışlı alanda yöneterek içerik veritabanınızı basitleştirin
- Şablonlar, içerik oluşturmayı hızlandırır ve tüm parçalar arasında tutarlılık sağlar
- Entegrasyonlar ve özel API, sevdiğiniz uygulamaları bağlamanıza ve içeriği daha hızlı yayınlamanıza olanak tanır
GatherContent sınırlamaları
- Standart e-posta bildirimleri ayarı bazı kullanıcılar için çok fazla olabilir, ancak bunları profilinizden değiştirebilirsiniz
- Araç son derece özelleştirilebilir olduğundan, bir öğrenme eğrisi vardır ve yeni kullanıcıları eğitmeniz gerekecektir
GatherContent fiyatlandırması
- Başlangıç: 99 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Fiyat: 299 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Transform: 799 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GatherContent puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ yorum)
7. Teamly
Teamly, içerik iş akışı yönetiminin ötesine geçer ve uzaktaki takımların her yönünü yönetmek için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Siyasi ve hukuk takımlarından pazarlama ajanslarına kadar çeşitli kullanım örnekleri ile iletişim, görev yönetimi, maaş bordrosu ve zaman takibini iyileştirmek için tasarlanmıştır.
Teamly'nin en iyi özellikleri
- Anlık sohbet, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar takım üyeleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmanızı sağlar
- Kanban panoları, içerik iş akışınızı görselleştirmenize olanak tanır. Önemli son teslim tarihleri, içerik türleri ve proje hedefleri dahil
- Ekran yakalama kayıtlarını kullanarak eğitim verin, fikirlerinizi paylaşın ve süreçleri açıklayın. Bu kayıtları yeni çalışanlar için yeniden kullanabilir veya düzenli prosedürler oluşturmak için kullanabilirsiniz
- Zaman takibi özelliği ile iş yükünü takip edin ve maaşlı takım üyeleri ile yazarlar ve düzenleyiciler gibi serbest çalışanların maaş bordrosunu basitleştirin
Takım sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar, büyük bir teknoloji yığınına sahipseniz sorunsuz bir şekilde çalışmayı zorlaştırabilir
- Bazı kullanıcılar, gösterge paneli tasarımında daha fazla özelleştirme olmasını ister
Teamly fiyatlandırma
- Her zaman ücretsiz
- Başlangıç: 47 $/ay
- İş: Aylık 97 $
Takım değerlendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (3+ yorum)
- Capterra: N/A
8. Nintex
Nintex, kod yazmaya gerek kalmadan iş süreçlerini basitleştirmenize ve içerik için özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Pazarlama projeleri için, bu yazılımı kullanarak yayın takvimleri oluşturun, takım işbirliğini kolaylaştırın ve pazarlama kampanyalarından veri oluşturun.
Nintex'in en iyi özellikleri
- Süreç Keşif aracı, mevcut prosedürleri inceler ve iyileştirme alanlarını vurgular
- İçerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama süreçlerini belgelemek için Süreç Yöneticisi'ni kullanın
- Robotik Süreç Otomasyonları, tekrarlayan görevleri anında otomatikleştirerek, diğer girişimlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar
- Yerleşik e-imza özellikleri, içerik oluşturma için serbest çalışanları kolayca işe almanızı sağlar
Nintex sınırlamaları
- Fiyatlandırma planları pahalıdır ve bu aracı iş akışı yazılımı için daha büyük bütçeleri olan şirketlerle sınırlar
- Entegrasyonlar iyileştirilebilir ve gezinmesi daha kolay hale getirilebilir
Nintex fiyatlandırması
- Pro: 25.000 $/yıl
- Premium: 50.000 $/yıl
- Özel: Kişiselleştirilmiş fiyatlandırma
Nintex puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)
9. ProcessMaker
ProcessMaker, yapay zeka ile desteklenen bir otomasyon platformudur. Araç, üç ayda bir güncellenir ve bu da onu, kendileriyle birlikte büyüyen bir araç isteyen işletmeler için en yeni seçenek haline getirir. ?
ProcessMaker'ın en iyi özellikleri
- Akıllı belge işleme (IDP), süreçlerinizi ve bilgilerinizi analiz eder ve anahtar çıkarımlar veya iyileştirme fikirleri üretebilir
- Gelişmiş otomasyon, takımınızın en önemli görevlere odaklanmasını sağlar ve idari işlere harcanan zamanı azaltır
- Yerleşik veri araçlarını kullanarak tüm pazarlama çabalarınızın metriklerini izleyin
- Düşük kodlu özellikler özelleştirmeyi artırır ve süreçleri daha hızlı ölçeklendirmenizi sağlar
ProcessMaker sınırlamaları
- Daha kapsamlı bir araç olmakla birlikte, bu listedeki diğer araçlara göre daha pahalıdır
- Bazı kullanıcılar, özellikle yeni başlayanlar için daha fazla teknik destek olmasını diledi
ProcessMaker fiyatlandırması
- Platform: 1.475 $/ay
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ProcessMaker puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
10. Planable
Planable, içeriklerinizi oluşturmanıza, planlamanıza ve gerçek ortamda nasıl görüneceklerini görüntülemenize olanak tanıyan görsel bir içerik iş akışı aracıdır. İçerik oluşturmayı basitleştirmek için tasarlanan bu araç, yaratıcılığı engelleyebilecek proje yönetimi görevleri ve planlamaya değil, içeriğe odaklanır.
Planable'ın en iyi özellikleri
- İçeriği doğrudan araçta oluşturun ve sosyal medya veya e-posta bülteni gibi farklı kanallarda nasıl görüneceğini görün
- Bağlamsal yorumlar, mesajlaşma aracına geçmenize gerek kalmadan işbirliğini geliştirir
- Gerçek zamanlı güncellemeler ve basit onaylar, içeriğin engeller olmadan daha hızlı bir şekilde iş akışında ilerlemesini sağlar
- Takvim, Liste, Izgara ve Besleme dahil olmak üzere dört farklı görünüm, içeriği size en uygun şekilde görselleştirmenizi sağlar
Planlanabilir sınırlamalar
- Araç, tüm sosyal medya platformlarıyla entegre değildir
- Hız için tasarlanmış bu yazılım, genel bir içerik veya pazarlama stratejisi oluşturmak için en iyi araç değildir
Planlanabilir fiyatlandırma
- Ücretsiz: Toplam 50 gönderi sınırı
- Temel: 11 $/kullanıcı
- Pro: 22 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Planlanabilir derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
ClickUp ile Daha İyi İçerik Akışları Oluşturun
Yazılım araçlarından ş Akışı şablonlarına kadar, bu 10 platform içerik pazarlama iş akışlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Yeni içerik fikirleri üretmek için bir içerik iş akışı yazılım aracına veya görevleri yönetmeye yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız varsa, bu listede size uygun bir seçenek mutlaka vardır.
ClickUp'a bugün kaydolun ve daha iyi içerik iş akışları oluşturmaya başlayın. Görev otomasyonları, içerik oluşturmayı hızlandırır ve her takım üyesinin ne üzerinde çalışacağını bilmesini sağlar. İçerik yol haritaları, izinler ve AI içerik önerileri gibi pazarlama özellikleri, takımınızın her gün en iyi işlerini yapmasını sağlar. ?