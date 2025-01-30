2025'in en iyi 10 müşteri desteği aracı

Hızlı müşteri hizmeti sunmak, işiniz için çok önemlidir. Doğru müşteri hizmetleri yazılımı, müşteri desteğini optimize etmenize, olumlu bir fark yaratmanıza ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Aramanızı kolaylaştırmak için müşteri desteği için en iyi araçlardan bazılarını içeren bir liste hazırladık.

Bu araçlar, bilet yönetiminden canlı sohbete ve bilgi tabanı yönetimine kadar her şeyi içerir. İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, benzersiz ihtiyaçlarınızı destekleyen bir müşteri desteği aracına ihtiyacınız vardır.

Bir araya getirdiğimiz müşteri hizmetleri yazılım araçları listesi, seçiminizi kolaylaştıracaktır. Olağanüstü müşteri hizmeti sunmanıza, takım performansını izlemenize ve değerli müşterilerinizle kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak birini seçin.

Müşteri desteği araçları aramaya başladığınızda, belirli fonksiyonlara veya pazar sektörlerine hitap etmek üzere tasarlanmış birçok seçenek bulacaksınız. İşletmeniz için en iyi müşteri hizmetleri yazılımını bulmak için, bir müşteri desteği aracında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlamakla başlayalım.

Kullanım kolaylığı: Seçtiğiniz müşteri desteği aracı, destek temsilcileri ve müşteriler için sezgisel ve kullanıcı dostu olmalıdır. Basit ve sezgisel bir arayüz, yanıt süresini kısaltmanıza ve takımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır

Omnichannel destek: E-posta, canlı sohbet, sosyal medya, telefon ve mesajlaşma uygulamaları gibi çeşitli E-posta, canlı sohbet, sosyal medya, telefon ve mesajlaşma uygulamaları gibi çeşitli iletişim kanallarını destekleyen müşteri desteği araçlarını arayın. Birden fazla kanalın kullanılabilirliği ile, müşterilerinizi tercih ettikleri kanalda destekleyerek onlarla kalıcı ilişkiler kuracaksınız

Otomasyon ve AI: Müşteri desteği yazılımı, rutin görevleri yerine getiren, anında yanıtlar veren ve sorguları doğru departmana veya temsilciye yönlendiren otomasyon yetenekleri, sohbet robotları ve Müşteri desteği yazılımı, rutin görevleri yerine getiren, anında yanıtlar veren ve sorguları doğru departmana veya temsilciye yönlendiren otomasyon yetenekleri, sohbet robotları ve AI destekli özellikler sunar. Bu, destek verimliliğini artırır ve yanıt sürelerini kısaltır

Biletleme: Güçlü bir Güçlü bir biletleme sistemi , müşteri taleplerini düzenlemeye ve önceliklendirmeye yardımcı olur. Seçtiğiniz araç, bilet kategorizasyonu, atama, izleme ve eskalasyon gibi özellikler sunmalıdır

Entegrasyonlar : Mevcut CRM, yardım masası yazılımı ve her gün kullandığınız diğer önemli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir müşteri desteği aracı seçin

Raporlama ve analiz: Güçlü raporlama ve analiz özellikleri sunan araçları arayın. Müşteri etkileşimleri, yanıt süreleri, çözüm oranları ve müşteri memnuniyeti metriklerine ilişkin içgörüler, eğilimleri ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik : Özel iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak ve müşteri tabanınız büyüdükçe ölçeklenebilmek için özelleştirilebilir araçlar seçin

Güvenlik ve uyumluluk: Veri güvenliği ve yönetmeliklere (GDPR gibi) uyumluluk çok önemlidir. Aracın endüstri standardı güvenlik protokollerine uyduğundan ve hassas müşteri bilgilerini güvenli bir şekilde işlediğinden emin olun

Müşteri geri bildirimi ve anket: Bu veriler hizmetlerinizi ve ürünlerinizi iyileştirmek için değerli bilgiler sağladığından, aracın Bu veriler hizmetlerinizi ve ürünlerinizi iyileştirmek için değerli bilgiler sağladığından, aracın müşteri geri bildirimi toplama ve anketler yapma özelliklerine sahip olup olmadığını kontrol edin

Maliyet ve destek: Müşteri desteği aracının maliyetini, özellikleri ve sağlayıcı tarafından sunulan destek ile karşılaştırın. Herhangi bir sorun veya sorgu durumunda güvenilir müşteri desteğinin mevcut olduğundan emin olun

İşte 2024'te en iyi müşteri desteği deneyimini sağlamak için en iyi 10 müşteri desteği aracının listesi. En iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve derecelendirmelerini ele alacağız.

1. ClickUp

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile müşteri desteğinizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

ClickUp, popüler bir hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Bir kuruluşun projeleri etkin bir şekilde yönetmek ve takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyacağı her şeye sahiptir, müşteri desteği çözümü de dahil.

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yazılımı, müşteri desteğini uçtan uca yönetmek için sağlam yetenekler sunan bütünsel bir müşteri desteği çözümüdür. Aracın birden fazla atanan kişi özelliği, bir sorunu çözmek için birden fazla kişinin girdisine ihtiyacınız varsa, bir göreve birden fazla kişiyi atamanıza olanak tanır.

Çözüm süresini hızlandırmaya yardımcı oldukları için, farklı takımlardaki müşteri hizmetleri temsilcileri arasında biletleri tartışın. Örneğin, bir inşaat malzemeleri işinde çalışıyorsanız ve malzemelerin kalitesi, teslimat gecikmeleri ve yanlış faturalandırma ile ilgili bir müşteri şikayeti aldınız.

ClickUp, sorunu çözmek için ilgili takım üyelerini (kalite sorunları için üretim takımı, geciken teslimatlar için lojistik ve fatura sorguları için finans) hızlı bir şekilde etiketlemenizi sağlar.

ClickUp'ın müşteri desteği aracı, sorunlara göre görevleri izlemek için özel alanlara ve müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmek için yerel bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümüne sahiptir.

Geri bildirimleri izlemek için yerleşik bir form ile müşterilerinizden önemli bilgileri yakalayın

ClickUp'ın Müşteri Desteği Şablonu, kaliteli müşteri deneyimi sağlamaya yardımcı olur. Şablon, müşteri sorgularının düzenlenmesi ve önceliklendirilmesi gibi özelliklerle müşteri desteği maliyetlerini azaltır ve daha hızlı yanıt süreleri sunar.

Özel Durumlar, Özel Alanlar, Özel Görünümler ve Proje Yönetimi gibi öğelerle destek şablonu müşteri hizmetlerini iyileştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tutarlı eylemler için özel otomasyon oluşturun

Hızlı çözüm için görevlere birden fazla atanan kişi ekleyin

Kolay hesaplama için müşteri bilgileri ve sayısal alanlar eklemek gibi ihtiyaçlarınıza göre özel alanlar ayarlayın

Bir görev içinde Görev Önceliklerini hızlıca ayarlayarak öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri iletin

Dört bayrak (acil, yüksek, normal ve düşük) kullanarak ClickUp Öncelikleri ile görevleri sıralayın ve önemli olanlara odaklanın

Özel etiketlerle görevleri düzenleyin ve filtreler uygulayarak işlerinizi kontrol altında tutun

ClickUp sınırlamaları

Başlangıçta zor öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. LiveAgent

liveAgent aracılığıyla

LiveAgent, canlı sohbet yazılımı olarak başladı ve çok kanallı bir müşteri desteği ürünü haline geldi.

Platform, çeşitli kanallardan gelen müşteri konuşmalarını tek bir yerde bulmanıza yardımcı olmak için çok kanallı bir gelen kutusu sunar. LiveAgent ayrıca verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için otomasyon ve entegrasyon seçenekleri de sunar.

LiveAgent ile e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya destek kanallarını yönetin.

LiveAgent'ın en iyi özellikleri

130'dan fazla biletleme özelliği, 200'den fazla entegrasyon

Temsilcilerin verimliliğini artırır

Sohbetler ve biletler için müşteriye özel birleşik görünüm

LiveAgent sınırlamaları

Chatbot özelliği yoktur

Kullanıcılar sık sık sorun yaşadıklarını bildiriyor

LiveAgent fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcuttur

Küçük: Kullanıcı başına aylık 9 $

Orta: Kullanıcı başına aylık 29 dolar

Büyük: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

LiveAgent puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)

3. Document360

document360 aracılığıyla

Document 360, kuruluşunuzda bilgi oluşturma, düzenleme ve paylaşım sürecini kolaylaştıran bir self servis bilgi tabanı yazılımıdır. Self servis yoluyla müşteri desteği sağlamaya önem veren, kullanıcı dostu bir platformdur.

Müşteri hizmetleri ekiplerinin iş yükünü azaltmak, web sitesi trafiğini artırmak ve müşteri self servisini geliştirmek için Document 360 gibi müşteri hizmetleri yazılımları kullanın.

Document360'ın en iyi özellikleri

İlgili bilgileri göstermek için içeriği filtreler

Daha fazla güvenlik için alan adları ekler

Müşterilere isteğe bağlı bağlamsal yardım sağlar

İçeriği etkin bir şekilde yönetmek için sürüm kontrolü

Document360 sınırlamaları

Diğer araçlarla entegrasyon zor

Kurulumu zor

Mobil uygulama yok

Document 360 fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Proje başına aylık 199 $

Profesyonel: Proje başına aylık 399 $

İş: Proje başına aylık 529 $

Kurumsal: Proje başına aylık 799 $

Document 360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

4. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk, her boyuttaki işletme için destek çözümleri sunar. Zendesk destek hizmeti, temel destek planları ve Zendesk paketi planları olarak ikiye ayrılır.

Temel destek planları, paylaşılan bir gelen kutusu ve temel işbirliği araçlarını içerir. Zendesk'in paket planları, ses, canlı sohbet, self servis, otomasyon yetenekleri, verimlilik araçları ve sohbet robotları gibi gelişmiş özellikler gibi ek kanallar sunar.

Zendesk ile müşteri etkileşimlerini etkin bir şekilde yönetin, iş akışlarını otomatikleştirin ve kişiselleştirilmiş destek sağlayın.

Zendesk'in en iyi özellikleri

100'den fazla kullanıma hazır entegrasyon

Çok kanallı destek

Yardım masası ve CRM çözümü

Raporlama ve analiz

Zendesk sınırlamaları

İlkel arayüz

Gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

Zendesk fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcuttur

Destek Ekibi: Ajan başına aylık 19 $

Destek Uzmanı: Ajan başına aylık 55 $

Kurumsal Destek: Ajan başına aylık 115 ABD doları

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3500+ yorum)

5. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, sosyal müşteri hizmeti sunmanızı sağlayan bir sosyal medya pazarlama platformudur. Hootsuite'u kullanarak birden fazla sosyal kanalda müşterilerle etkileşim kurun, kampanya performansını izleyin ve iyi müşteri hizmeti sunun.

Sosyal medya çabalarınızı kolaylaştırarak müşteri sorularını yanıtlayın, sorunları çözün ve güçlü müşteri ilişkileri kurun.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Evrensel sosyal medya gelen kutusu

Tek bir yerden birden fazla sosyal medya profilinde paylaşımları planlayın

Tüm planlarda sınırsız gönderi

Hootsuite sınırlamaları

Dağınık arayüz

Sosyal dinleme daha derin olabilir

Sınırlı müşteri hizmetleri

Hootsuite fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcut

Profesyonel: Aylık 99 $

Takım: Aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3500+ yorum)

6. HiverHQ

hiver aracılığıyla

HiverHQ, Gmail tabanlı bir yardım masasıdır; Gmail gelen kutunuzda e-posta, canlı sohbet, yardım masası ve sesli iletişimi bir araya getiren bir müşteri desteği aracıdır.

Gmail'in içinde yer alan HiverHQ, müşteri sorgularına daha hızlı ve daha doğru yanıt vermenize yardımcı olur. Müşteri hizmetleri takımlarınız, müşterilerinize destek olmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yaparak zaman kaybetmek zorunda kalmaz. HiverHQ ayrıca WhatsApp entegrasyonuyla birlikte gelir.

HiverHQ'nun en iyi özellikleri

Canlı sohbetleri otomatik olarak atayın

Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira ve Salesforce ile entegre edin

Veri aktarımlarını planlayın

HiverQ sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

Bazı kullanıcılar sık sık gecikme sorunları yaşadıklarını bildiriyor

HiverHQ fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcut

Lite: Aylık 15 $

Avantaj: Aylık 39 $

Elite: Aylık 59 $

Özel fiyatlandırma 50'den fazla kullanıcısı olan işletmeler için istek üzerine mevcuttur

HiverHQ puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

7. Freshdesk

freshDesk aracılığıyla

Freshworks tarafından sunulan bulut tabanlı bir müşteri hizmetleri yazılımı olan Freshdesk, çok kanallı destek sağlar. Biletleme, otomasyon, self servis, özelleştirme ve işbirliği özellikleriyle birlikte gelir.

Freshdesk'i kullanarak müşterilerinize tercih ettikleri kanalda destek sağlayın.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

AI destekli müşteri desteği

Döngüsel yönlendirme

Güçlü otomasyon ve raporlama

1000'den fazla entegrasyon

Freshdesk sınırlamaları

Analitik, yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Freshdesk fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Büyüme: Ajan başına aylık 15 ABD doları

Artıları: Ajan başına aylık 49 ABD doları

Enterprise: Ajan başına aylık 79 $

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4 (3000+ yorum)

Capterra: 4,5 (3000+ yorum)

8. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, sosyal medya kanalları aracılığıyla destek talepleri alan işletmeler için bir müşteri hizmetleri aracıdır. Sprout Social'ı kullanarak tüm sosyal kanallarınızdan gelen müşteri taleplerini tek bir yerden yönetin.

Platform, farklı sosyal medya platformlarında içerik planlama ve yayınlama olanağı sunan zamanlama özellikleri sunar.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Yanıtların tonu ve uzunluğu için yapay zeka desteği

Optimum gönderim zamanları için planlama özelliği

Analitik ve raporlama

Sprout Social sınırlamaları

Pahalı

Plana göre sınırlı sosyal medya profili

Zor öğrenme süreci

Sprout Social fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcut

Standart: Aylık 249 $

Profesyonel: Aylık 399 $

Gelişmiş: Aylık 499 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500+ yorum)

9. Help Scout

help Scout aracılığıyla

Help Scout, paylaşılan gelen kutusu, yardım merkezi, canlı sohbet, yapay zeka özellikleri ve daha fazlasını sunar. Manuel görevleri otomatikleştirmek ve takımınızın zamanından tasarruf etmek için iş akışları ve kaydedilmiş yanıtlar gibi özellikler sağlar.

Beacon gibi self servis araçları, müşterilerin bağımsız olarak cevapları bulmasını sağlayarak destek hacmini azaltır. Help Scout ayrıca, performans hakkında içgörüler elde etmek ve genel müşteri ve temsilci deneyimini iyileştirmek için sağlam raporlama özellikleri sunar.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Müşteri verilerini depolamak ve yönetmek için müşteri hizmetleri çözümleri

yardım içeriğini düzenlemek için 10 bilgi tabanı

Otomatikleştirilmiş iş akışı

Yerel mobil uygulamalar

Help Scout sınırlamaları

Raporlama zahmetli ve gezinmesi zordur

Zayıf spam filtreleri ve arama seçeneği

Yerel telefon desteğinin olmaması

Help Scout fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcuttur

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $

Artıları: Kullanıcı başına aylık 65 dolar

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

10. Intercom

intercom aracılığıyla

Intercom, canlı sohbet, AI sohbet robotu, yardım masası, proaktif destek ve çok kanallı bir çözümü tek bir platformda birleştirir.

Intercom, çeşitli kanallardaki müşteri sorgularını tek bir yerden yönetmenize ve aynı anda birden fazla müşteriye yardımcı olmanıza yardımcı olur. Güçlü otomasyon yetenekleri, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza ve hedefli mesajlarla müşterilerin ilgisini çekmenize yardımcı olur.

Intercom'un en iyi özellikleri

Konuşmaları özetlemek, tonu değiştirmek ve yanıtları genişletmek için AI asistanı

Güçlü otomasyon ve analitik

Birden fazla dilde self servis destek

Tüm müşteri iletişimini tek bir uygulamadan yönetin

Intercom sınırlamaları

Koltuk başına fiyatlandırma, küçük işletmeler ve birden fazla eklenti için maliyeti artırır

Ürün turları zordur

Intercom fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcuttur

Gerekli: Koltuk başına aylık 39 $

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 99 $

Uzman: Koltuk başına aylık 139 $

Intercom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)

Size En Uygun Müşteri Desteği Aracını Seçmek

Yukarıdaki müşteri hizmetleri araçları listesi kapsamlı değildir, ancak her boyuttaki işletmeye uygun bir dizi araca odaklanmaktadır. Bu kılavuzu, takımınız ve müşteri desteği ihtiyaçlarınız için en uygun müşteri desteği araçlarını seçmenize yardımcı olmak için hazırladık.

Bir araca commit etmeden önce, onu denemek akıllıca olacaktır. Ücretsiz denemelerden veya demolardan yararlanın ve aracın iş ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirin. Destek ekibinizle görüşün ve onların ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayarak bilinçli bir seçim yapın.

Proje yönetimi, işbirliği ve müşteri desteği konusunda yardımcı olacak tek bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. ClickUp Müşteri Yazılımı sezgisel ve akıllıdır ve takımlar arasında mükemmel işbirliği sağlar.

Otomasyon, yapay zeka ve kullanıma hazır şablonlar gibi özelliklerle ClickUp, müşteri destek ekibinizin daha fazla çaba sarf etmesini ve müşteri sorgularını daha hızlı çözmesini sağlar.

ClickUp, müşterilerinize ve destek ekibinize yardımcı olacak birçok özellik ve kuruluşunuzdaki tüm takımların verimli bir şekilde birlikte çalışabileceği bir platform sunar. Daha fazla avantaj keşfetmek için kaydolun.