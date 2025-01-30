2025'in en iyi 10 müşteri desteği aracı

Hızlı müşteri hizmeti sunmak, işiniz için çok önemlidir. Doğru müşteri hizmetleri yazılımı, müşteri desteğini optimize etmenize, olumlu bir fark yaratmanıza ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
Aramanızı kolaylaştırmak için müşteri desteği için en iyi araçlardan bazılarını içeren bir liste hazırladık.
Bu araçlar, bilet yönetiminden canlı sohbete ve bilgi tabanı yönetimine kadar her şeyi içerir. İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, benzersiz ihtiyaçlarınızı destekleyen bir müşteri desteği aracına ihtiyacınız vardır.
Bir araya getirdiğimiz müşteri hizmetleri yazılım araçları listesi, seçiminizi kolaylaştıracaktır. Olağanüstü müşteri hizmeti sunmanıza, takım performansını izlemenize ve değerli müşterilerinizle kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak birini seçin.
Müşteri desteği araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Müşteri desteği araçları aramaya başladığınızda, belirli fonksiyonlara veya pazar sektörlerine hitap etmek üzere tasarlanmış birçok seçenek bulacaksınız. İşletmeniz için en iyi müşteri hizmetleri yazılımını bulmak için, bir müşteri desteği aracında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlamakla başlayalım.
- Kullanım kolaylığı: Seçtiğiniz müşteri desteği aracı, destek temsilcileri ve müşteriler için sezgisel ve kullanıcı dostu olmalıdır. Basit ve sezgisel bir arayüz, yanıt süresini kısaltmanıza ve takımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır
- Omnichannel destek: E-posta, canlı sohbet, sosyal medya, telefon ve mesajlaşma uygulamaları gibi çeşitli iletişim kanallarını destekleyen müşteri desteği araçlarını arayın. Birden fazla kanalın kullanılabilirliği ile, müşterilerinizi tercih ettikleri kanalda destekleyerek onlarla kalıcı ilişkiler kuracaksınız
- Otomasyon ve AI: Müşteri desteği yazılımı, rutin görevleri yerine getiren, anında yanıtlar veren ve sorguları doğru departmana veya temsilciye yönlendiren otomasyon yetenekleri, sohbet robotları ve AI destekli özellikler sunar. Bu, destek verimliliğini artırır ve yanıt sürelerini kısaltır
- Biletleme: Güçlü bir biletleme sistemi, müşteri taleplerini düzenlemeye ve önceliklendirmeye yardımcı olur. Seçtiğiniz araç, bilet kategorizasyonu, atama, izleme ve eskalasyon gibi özellikler sunmalıdır
- Entegrasyonlar: Mevcut CRM, yardım masası yazılımı ve her gün kullandığınız diğer önemli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir müşteri desteği aracı seçin
- Raporlama ve analiz: Güçlü raporlama ve analiz özellikleri sunan araçları arayın. Müşteri etkileşimleri, yanıt süreleri, çözüm oranları ve müşteri memnuniyeti metriklerine ilişkin içgörüler, eğilimleri ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır
- Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Özel iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak ve müşteri tabanınız büyüdükçe ölçeklenebilmek için özelleştirilebilir araçlar seçin
- Güvenlik ve uyumluluk: Veri güvenliği ve yönetmeliklere (GDPR gibi) uyumluluk çok önemlidir. Aracın endüstri standardı güvenlik protokollerine uyduğundan ve hassas müşteri bilgilerini güvenli bir şekilde işlediğinden emin olun
- Müşteri geri bildirimi ve anket: Bu veriler hizmetlerinizi ve ürünlerinizi iyileştirmek için değerli bilgiler sağladığından, aracın müşteri geri bildirimi toplama ve anketler yapma özelliklerine sahip olup olmadığını kontrol edin
- Maliyet ve destek: Müşteri desteği aracının maliyetini, özellikleri ve sağlayıcı tarafından sunulan destek ile karşılaştırın. Herhangi bir sorun veya sorgu durumunda güvenilir müşteri desteğinin mevcut olduğundan emin olun
2024'ün en iyi 10 müşteri desteği aracı
İşte 2024'te en iyi müşteri desteği deneyimini sağlamak için en iyi 10 müşteri desteği aracının listesi. En iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve derecelendirmelerini ele alacağız.
1. ClickUp
ClickUp, popüler bir hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Bir kuruluşun projeleri etkin bir şekilde yönetmek ve takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyacağı her şeye sahiptir, müşteri desteği çözümü de dahil.
ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yazılımı, müşteri desteğini uçtan uca yönetmek için sağlam yetenekler sunan bütünsel bir müşteri desteği çözümüdür. Aracın birden fazla atanan kişi özelliği, bir sorunu çözmek için birden fazla kişinin girdisine ihtiyacınız varsa, bir göreve birden fazla kişiyi atamanıza olanak tanır.
Çözüm süresini hızlandırmaya yardımcı oldukları için, farklı takımlardaki müşteri hizmetleri temsilcileri arasında biletleri tartışın. Örneğin, bir inşaat malzemeleri işinde çalışıyorsanız ve malzemelerin kalitesi, teslimat gecikmeleri ve yanlış faturalandırma ile ilgili bir müşteri şikayeti aldınız.
ClickUp, sorunu çözmek için ilgili takım üyelerini (kalite sorunları için üretim takımı, geciken teslimatlar için lojistik ve fatura sorguları için finans) hızlı bir şekilde etiketlemenizi sağlar.
ClickUp'ın müşteri desteği aracı, sorunlara göre görevleri izlemek için özel alanlara ve müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmek için yerel bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümüne sahiptir.
ClickUp'ın Müşteri Desteği Şablonu, kaliteli müşteri deneyimi sağlamaya yardımcı olur. Şablon, müşteri sorgularının düzenlenmesi ve önceliklendirilmesi gibi özelliklerle müşteri desteği maliyetlerini azaltır ve daha hızlı yanıt süreleri sunar.
Özel Durumlar, Özel Alanlar, Özel Görünümler ve Proje Yönetimi gibi öğelerle destek şablonu müşteri hizmetlerini iyileştirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tutarlı eylemler için özel otomasyon oluşturun
- Hızlı çözüm için görevlere birden fazla atanan kişi ekleyin
- Kolay hesaplama için müşteri bilgileri ve sayısal alanlar eklemek gibi ihtiyaçlarınıza göre özel alanlar ayarlayın
- Dört bayrak (acil, yüksek, normal ve düşük) kullanarak ClickUp Öncelikleri ile görevleri sıralayın ve önemli olanlara odaklanın
- Özel etiketlerle görevleri düzenleyin ve filtreler uygulayarak işlerinizi kontrol altında tutun
ClickUp sınırlamaları
- Başlangıçta zor öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. LiveAgent
LiveAgent, canlı sohbet yazılımı olarak başladı ve çok kanallı bir müşteri desteği ürünü haline geldi.
Platform, çeşitli kanallardan gelen müşteri konuşmalarını tek bir yerde bulmanıza yardımcı olmak için çok kanallı bir gelen kutusu sunar. LiveAgent ayrıca verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için otomasyon ve entegrasyon seçenekleri de sunar.
LiveAgent ile e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya destek kanallarını yönetin.
LiveAgent'ın en iyi özellikleri
- 130'dan fazla biletleme özelliği, 200'den fazla entegrasyon
- Temsilcilerin verimliliğini artırır
- Sohbetler ve biletler için müşteriye özel birleşik görünüm
LiveAgent sınırlamaları
- Chatbot özelliği yoktur
- Kullanıcılar sık sık sorun yaşadıklarını bildiriyor
LiveAgent fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcuttur
- Küçük: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Orta: Kullanıcı başına aylık 29 dolar
- Büyük: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları
LiveAgent puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)
3. Document360
Document 360, kuruluşunuzda bilgi oluşturma, düzenleme ve paylaşım sürecini kolaylaştıran bir self servis bilgi tabanı yazılımıdır. Self servis yoluyla müşteri desteği sağlamaya önem veren, kullanıcı dostu bir platformdur.
Müşteri hizmetleri ekiplerinin iş yükünü azaltmak, web sitesi trafiğini artırmak ve müşteri self servisini geliştirmek için Document 360 gibi müşteri hizmetleri yazılımları kullanın.
Document360'ın en iyi özellikleri
- İlgili bilgileri göstermek için içeriği filtreler
- Daha fazla güvenlik için alan adları ekler
- Müşterilere isteğe bağlı bağlamsal yardım sağlar
- İçeriği etkin bir şekilde yönetmek için sürüm kontrolü
Document360 sınırlamaları
- Diğer araçlarla entegrasyon zor
- Kurulumu zor
- Mobil uygulama yok
Document 360 fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Standart: Proje başına aylık 199 $
- Profesyonel: Proje başına aylık 399 $
- İş: Proje başına aylık 529 $
- Kurumsal: Proje başına aylık 799 $
Document 360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
4. Zendesk
Zendesk, her boyuttaki işletme için destek çözümleri sunar. Zendesk destek hizmeti, temel destek planları ve Zendesk paketi planları olarak ikiye ayrılır.
Temel destek planları, paylaşılan bir gelen kutusu ve temel işbirliği araçlarını içerir. Zendesk'in paket planları, ses, canlı sohbet, self servis, otomasyon yetenekleri, verimlilik araçları ve sohbet robotları gibi gelişmiş özellikler gibi ek kanallar sunar.
Zendesk ile müşteri etkileşimlerini etkin bir şekilde yönetin, iş akışlarını otomatikleştirin ve kişiselleştirilmiş destek sağlayın.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- 100'den fazla kullanıma hazır entegrasyon
- Çok kanallı destek
- Yardım masası ve CRM çözümü
- Raporlama ve analiz
Zendesk sınırlamaları
- İlkel arayüz
- Gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur
Zendesk fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcuttur
- Destek Ekibi: Ajan başına aylık 19 $
- Destek Uzmanı: Ajan başına aylık 55 $
- Kurumsal Destek: Ajan başına aylık 115 ABD doları
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3500+ yorum)
5. Hootsuite
Hootsuite, sosyal müşteri hizmeti sunmanızı sağlayan bir sosyal medya pazarlama platformudur. Hootsuite'u kullanarak birden fazla sosyal kanalda müşterilerle etkileşim kurun, kampanya performansını izleyin ve iyi müşteri hizmeti sunun.
Sosyal medya çabalarınızı kolaylaştırarak müşteri sorularını yanıtlayın, sorunları çözün ve güçlü müşteri ilişkileri kurun.
Hootsuite'in en iyi özellikleri
- Evrensel sosyal medya gelen kutusu
- Tek bir yerden birden fazla sosyal medya profilinde paylaşımları planlayın
- Tüm planlarda sınırsız gönderi
Hootsuite sınırlamaları
- Dağınık arayüz
- Sosyal dinleme daha derin olabilir
- Sınırlı müşteri hizmetleri
Hootsuite fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcut
- Profesyonel: Aylık 99 $
- Takım: Aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hootsuite puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (4000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3500+ yorum)
6. HiverHQ
HiverHQ, Gmail tabanlı bir yardım masasıdır; Gmail gelen kutunuzda e-posta, canlı sohbet, yardım masası ve sesli iletişimi bir araya getiren bir müşteri desteği aracıdır.
Gmail'in içinde yer alan HiverHQ, müşteri sorgularına daha hızlı ve daha doğru yanıt vermenize yardımcı olur. Müşteri hizmetleri takımlarınız, müşterilerinize destek olmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yaparak zaman kaybetmek zorunda kalmaz. HiverHQ ayrıca WhatsApp entegrasyonuyla birlikte gelir.
HiverHQ'nun en iyi özellikleri
- Canlı sohbetleri otomatik olarak atayın
- Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira ve Salesforce ile entegre edin
- Veri aktarımlarını planlayın
HiverQ sınırlamaları
- Küçük işletmeler için pahalı olabilir
- Bazı kullanıcılar sık sık gecikme sorunları yaşadıklarını bildiriyor
HiverHQ fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcut
- Lite: Aylık 15 $
- Avantaj: Aylık 39 $
- Elite: Aylık 59 $
- Özel fiyatlandırma 50'den fazla kullanıcısı olan işletmeler için istek üzerine mevcuttur
HiverHQ puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
7. Freshdesk
Freshworks tarafından sunulan bulut tabanlı bir müşteri hizmetleri yazılımı olan Freshdesk, çok kanallı destek sağlar. Biletleme, otomasyon, self servis, özelleştirme ve işbirliği özellikleriyle birlikte gelir.
Freshdesk'i kullanarak müşterilerinize tercih ettikleri kanalda destek sağlayın.
Freshdesk'in en iyi özellikleri
- AI destekli müşteri desteği
- Döngüsel yönlendirme
- Güçlü otomasyon ve raporlama
- 1000'den fazla entegrasyon
Freshdesk sınırlamaları
- Analitik, yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Freshdesk fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Büyüme: Ajan başına aylık 15 ABD doları
- Artıları: Ajan başına aylık 49 ABD doları
- Enterprise: Ajan başına aylık 79 $
Freshdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4 (3000+ yorum)
- Capterra: 4,5 (3000+ yorum)
8. Sprout Social
Sprout Social, sosyal medya kanalları aracılığıyla destek talepleri alan işletmeler için bir müşteri hizmetleri aracıdır. Sprout Social'ı kullanarak tüm sosyal kanallarınızdan gelen müşteri taleplerini tek bir yerden yönetin.
Platform, farklı sosyal medya platformlarında içerik planlama ve yayınlama olanağı sunan zamanlama özellikleri sunar.
Sprout Social'ın en iyi özellikleri
- Yanıtların tonu ve uzunluğu için yapay zeka desteği
- Optimum gönderim zamanları için planlama özelliği
- Analitik ve raporlama
Sprout Social sınırlamaları
- Pahalı
- Plana göre sınırlı sosyal medya profili
- Zor öğrenme süreci
Sprout Social fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcut
- Standart: Aylık 249 $
- Profesyonel: Aylık 399 $
- Gelişmiş: Aylık 499 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sprout Social puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2600+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (500+ yorum)
9. Help Scout
Help Scout, paylaşılan gelen kutusu, yardım merkezi, canlı sohbet, yapay zeka özellikleri ve daha fazlasını sunar. Manuel görevleri otomatikleştirmek ve takımınızın zamanından tasarruf etmek için iş akışları ve kaydedilmiş yanıtlar gibi özellikler sağlar.
Beacon gibi self servis araçları, müşterilerin bağımsız olarak cevapları bulmasını sağlayarak destek hacmini azaltır. Help Scout ayrıca, performans hakkında içgörüler elde etmek ve genel müşteri ve temsilci deneyimini iyileştirmek için sağlam raporlama özellikleri sunar.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Müşteri verilerini depolamak ve yönetmek için müşteri hizmetleri çözümleri
- yardım içeriğini düzenlemek için 10 bilgi tabanı
- Otomatikleştirilmiş iş akışı
- Yerel mobil uygulamalar
Help Scout sınırlamaları
- Raporlama zahmetli ve gezinmesi zordur
- Zayıf spam filtreleri ve arama seçeneği
- Yerel telefon desteğinin olmaması
Help Scout fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcuttur
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Artıları: Kullanıcı başına aylık 65 dolar
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
10. Intercom
Intercom, canlı sohbet, AI sohbet robotu, yardım masası, proaktif destek ve çok kanallı bir çözümü tek bir platformda birleştirir.
Intercom, çeşitli kanallardaki müşteri sorgularını tek bir yerden yönetmenize ve aynı anda birden fazla müşteriye yardımcı olmanıza yardımcı olur. Güçlü otomasyon yetenekleri, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza ve hedefli mesajlarla müşterilerin ilgisini çekmenize yardımcı olur.
Intercom'un en iyi özellikleri
- Konuşmaları özetlemek, tonu değiştirmek ve yanıtları genişletmek için AI asistanı
- Güçlü otomasyon ve analitik
- Birden fazla dilde self servis destek
- Tüm müşteri iletişimini tek bir uygulamadan yönetin
Intercom sınırlamaları
- Koltuk başına fiyatlandırma, küçük işletmeler ve birden fazla eklenti için maliyeti artırır
- Ürün turları zordur
Intercom fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcuttur
- Gerekli: Koltuk başına aylık 39 $
- Gelişmiş: Koltuk başına aylık 99 $
- Uzman: Koltuk başına aylık 139 $
Intercom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)
Size En Uygun Müşteri Desteği Aracını Seçmek
Yukarıdaki müşteri hizmetleri araçları listesi kapsamlı değildir, ancak her boyuttaki işletmeye uygun bir dizi araca odaklanmaktadır. Bu kılavuzu, takımınız ve müşteri desteği ihtiyaçlarınız için en uygun müşteri desteği araçlarını seçmenize yardımcı olmak için hazırladık.
Bir araca commit etmeden önce, onu denemek akıllıca olacaktır. Ücretsiz denemelerden veya demolardan yararlanın ve aracın iş ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirin. Destek ekibinizle görüşün ve onların ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayarak bilinçli bir seçim yapın.
Proje yönetimi, işbirliği ve müşteri desteği konusunda yardımcı olacak tek bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. ClickUp Müşteri Yazılımı sezgisel ve akıllıdır ve takımlar arasında mükemmel işbirliği sağlar.
Otomasyon, yapay zeka ve kullanıma hazır şablonlar gibi özelliklerle ClickUp, müşteri destek ekibinizin daha fazla çaba sarf etmesini ve müşteri sorgularını daha hızlı çözmesini sağlar.
ClickUp, müşterilerinize ve destek ekibinize yardımcı olacak birçok özellik ve kuruluşunuzdaki tüm takımların verimli bir şekilde birlikte çalışabileceği bir platform sunar. Daha fazla avantaj keşfetmek için kaydolun.