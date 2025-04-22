2025 İçeriği için 10 Ücretsiz Pazarlama Takvimi Şablonu

Bir pazarlamacı olarak, aynı anda birden fazla projeyi yürütürsünüz ve hepsini zamanında tamamlamak zor olabilir. Metrikleri ve teslim edilecekleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda ücretli reklamları yayınlamaktan sosyal medya gönderilerini planlamaya ve blog içeriği yayınlamaya kadar çeşitli projelerde yer alan bir takımı da yönetirsiniz .

Pazarlama takvimi şablonlarını kullanarak, tüm pazarlama projelerinizi baştan sona takip edebilirsiniz. Burada, bu şablonların ne işe yaradığını ve doğru şablonu nasıl bulacağınızı ele alacağız.

Ayrıca, başarılı pazarlama kampanyaları için kullanabileceğiniz en iyi 10 pazarlama takvimi şablonunu da paylaşacağız. ✨

⏰ 60 Saniyelik Özet Kampanyalarınızı yolunda tutmak için en iyi 10 pazarlama takvimi şablonu: ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ClickUp Editör Takvimi Liste Şablonu ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ClickUp Blog Editörlük Pazarlama Takvimi Şablonu ClickUp İçerik Takvimi Şablonu Spreadsheetpoint tarafından hazırlanan Google E-Tablolar İçerik Takvimi Şablonu Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Pazarlama İçerik Takvimi Şablonu

Pazarlama Takvimi Şablonu nedir?

Pazarlama takvimi şablonu, pazarlama kampanyalarınız için tüm önemli son teslim tarihlerini, proje görevlerini ve atanan kişileri içeren bir elektronik tablo veya belgedir. Bu şablonlar, benzer pazarlama projelerini başlatmayı kolaylaştırır ve ilerlemenize genel bir bakış sağlar.

Pazarlama takvimi oluşturmanın ardındaki fikir, belirli hedefleri gerçekleştirmek için bir yol haritası ile başlayıp baştan sona ilerlemeyi takip edebilmenizdir. Bu şekilde, iyileştirme gereken alanları hızlı bir şekilde belirleyebilir ve projeyi rayından çıkarmadan önce olası gecikmeleri tespit edebilirsiniz.

ClickUp Takvim ile Başlayın Uyarlanabilir ClickUp Takvim Görünümü ile işleri görselleştirin, görevleri yeniden planlayın ve pazarlama proje zaman çizelgelerini yönetin

E-posta pazarlaması, editoryal, içerik ve sosyal medya takvimleri dahil olmak üzere çeşitli pazarlama takvimi şablonu kullanım örnekleri vardır. Bazı küçük işletmeler ve pazarlama departmanları, tüm içerik pazarlama stratejilerini ve kampanyalarını izlemek için tek bir takvim kullanırken, daha büyük kuruluşlar daha karmaşık kampanyaları takip etmek için birden fazla pazarlama takvimi seçebilir. 🗓️

İyi bir pazarlama takvimi şablonu nedir?

Çok sayıda pazarlama takvimi şablonu seçeneği vardır, ancak bazıları diğerlerinden daha kullanışlıdır. Doğru şablonu bulmak verimliliği artırabilir, pazarlama kaynaklarını yönetebilir ve daha başarılı kampanyalar gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. 💪

Bir pazarlama takvimi şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Farklı içerik türleri: Pazarlama takvimi şablonunuz, farklı içerik türleri için etiketleri veya alanları desteklemelidir. Bu, çeşitli kampanyaları izlemeyi kolaylaştırır ve her bir içeriğin performansını ve oluşturulması için gereken süreyi daha iyi görebilirsiniz

Otomatik görev atama: Harika bir pazarlama takvimi şablonu, görevleri doğru takım üyesine otomatik olarak atayarak sıradan işleri sizin yerinize yapar

Birden çok görünüm: Bazı kişiler görevlerin aylık takvime entegre edilmesini tercih eder. Diğerleri ise günlük veya haftalık görünümlerle ilerlemeyi izlemeyi tercih eder. Programda neler olduğunu görmek konusunda esneklik sunan bir pazarlama takvimi şablonu seçin

İşbirliği özellikleri: Tüm takım üyeleriyle birlikte çalışmanıza ve gerçek zamanlı güncellemeler almanıza olanak tanıyan bir pazarlama takvimi şablonu arayarak takım çalışmasını kolaylaştırın

2025'te Kullanabileceğiniz 10 Pazarlama Takvimi Şablonu

En iyi pazarlama takvimi türü, pazarlama hedeflerinize, planladığınız içerik türüne ve nişinize bağlıdır. Bu çeyrek için pazarlama takvimlerine ve gelecek çeyrek için pazarlama odağınızı değiştirdiğinizde farklı türlere de ihtiyacınız olabilir.

E-posta pazarlama takvimlerinden sosyal medya programlarına ve içerik planlarına kadar, bugün deneyebileceğiniz en iyi 10 pazarlama takvimi şablonu. 👀

1. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın özelleştirilebilir Pazarlama Takvimi Şablonunu kullanarak ideal pazarlama takviminizi oluşturmaya başlayın

ClickUp'ın Pazarlama Takvimi Şablonu, tüm pazarlama kampanyalarınızı kolayca görebilmenizi ve takip etmenizi sağlar. Bu ücretsiz pazarlama takvimi şablonu, birden fazla kampanyayı tek bir alanda kolayca takip edebileceğiniz için her pazarlama stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şablonu kullanarak iş akışlarını izleyin ve kapasiteyi pazarlama ekibinizin ihtiyaçlarına göre ayarlayın. Görev otomasyonu, bir adım tamamlandığında diğer paydaşlara anında görevler ve alt görevler atayarak süreci kolaylaştırır.

Bu şablon, altı farklı görünüm türüne sahiptir, böylece tek tek pazarlama projelerine daha derinlemesine dalabilir, tüm pazarlama kampanyalarına genel bir bakış elde edebilir ve bütçe üzerindeki etkileri izleyebilirsiniz. Ayrıca, düşükten acil önceliğe kadar dört farklı bayrak ayarıyla görevlere öncelik verebilirsiniz. Artık, pazarlama takımınızdaki herkes neyin öncelikli olduğunu bilecek.

2. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanarak pazarlama kampanyalarını üretimden lansmana kadar planlayın

ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile başarı için plan yapın ve pazarlama projelerini izleyin. Şablon, pazarlama kampanyasının her aşaması için örnek görevler içerir, böylece kolayca başlayabilir ve pazarlama ekibinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için belgeden yararlanabilirsiniz.

Kampanyanın yapısını oluşturarak ve projenin genel hedefini, hedef kitlesini ve gerekli kaynakları belirleyerek başlayın. Ardından, proje yönetimi yazılımını kullanarak görevler oluşturun ve işe koyulun!

Bu pazarlama takvimi şablonu, aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm pazarlama takımı kampanyaları için görünümler ve bölümler içerir:

Ürün Lansmanı Kampanyası: Başarılı bir ürün geliştirme için tamamlanması gereken görevleri kolayca oluşturun ve gruplandırın

Sosyal Medya Takvimi: içerik türünü, taslakları, nihai içeriği ve yayınlama onayını belirlemek için tasarlanmış görevlerle sosyal medya çıktılarını izleyin

Pazarlama Aşaması: Pazarlama kampanyasının farklı aşamalarını görsel Pazarlama kampanyasının farklı aşamalarını görsel bir Pano görünümünde görüntüleyin. Bunları bir aşamadan diğerine sürükleyip bırakın ve proje adımları hakkında daha fazla ayrıntı için tek tek görev kartlarına geçin

Takvim: Takvim görünümü , tüm görevleri ve alt görevleri bir takvime yerleştirerek iş yükü ve ilerleme hakkında günlük, haftalık ve aylık bilgiler sağlar

Referanslar: Takımınızın içerik oluştururken başvurabileceği stil kılavuzları, Takımınızın içerik oluştururken başvurabileceği stil kılavuzları, marka yönergeleri , SEO en iyi uygulamaları ve ürün bilgileriyle bir bilgi bankası oluşturun

Bütçe İzleyici: Tablo görünümü, dijital pazarlama kampanyasıyla ilgili tüm harcamaları izler, böylece bütçenizi aşmazsınız

3. ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Takvim görünümünde ve Sosyal Medya Takvimi Şablonu'nda sosyal medya takviminizi yönetin ve kanallarda yayın yapın

ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvimi, rakiplerinizin önüne geçmenizi ve sosyal medya pazarlama kampanyalarınızı kontrol altında tutmanızı sağlar. Pazarlama takvimi şablonunu kullanarak platformlar arasında sosyal medya gönderilerini planlayın ve pazarlama müdüründen reklam uzmanına kadar takımınızdaki herkese görevler atayın.

Bu sosyal medya takvimi şablonu, özel durumlar, görünümler ve alanlar sayesinde kolaylaştırılmış bir iş akışına sahiptir. Kampanyalarınız ilerledikçe sosyal medya varlığınızı izlemek için kanal, hashtag ve yayın tarihi gibi kategoriler atayın.

Renk kodlu öncelik işaretleriyle pazarlama çabalarınızı ince ayarlayabilir ve işlerin gözden kaçma olasılığını azaltabilirsiniz. Bu pazarlama şablonu özellikle yeni başlayanlar için çok yararlıdır! Takvim görünümünü kullanarak neyin yayınlandığını, neyin iyi performans gösterdiğini ve sıradaki işlerin neler olduğunu öğrenin. ✅

4. ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile yaklaşan içerik programınızın nasıl göründüğünü bir bakışta görün

İçerik planlama, blogunuz için temel makaleler yazıyor, yaratıcı sosyal medya gönderileri hazırlıyor veya dikkat çekici pazarlama e-postaları taslakları oluşturuyor olsanız da, her pazarlama kampanyasının kritik bir yönüdür.

ClickUp'ın İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile, beyin fırtınasından yayın programını kontrol etmeye kadar içerik oluşturma sürecini geliştirebilir ve izleyebilirsiniz.

Bunun gibi bir pazarlama planı şablonu kullanarak görsel olarak hoş bir içerik pazarlama takvimi oluşturun. Yedi durum ve 12 özel alan, içerik planlamasını çocuk oyuncağına çevirir.

Hedeflediğiniz anahtar kelimeleri ve programdaki farklı içerik türlerini görmek için İçerik Planı dahil dört görünüm türüne geçin. Yayın Takvimi görünümü, içeriğin ne zaman yayınlanacağına dair görünürlük sağlar.

Ayrıca, içerik pazarlama takvimindeki İlerleme Panosu'nu kullanarak yayınlanan içerikler ve performansları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Pazarlama takvimi şablonunu müşterilerinizle veya pazarlama ekibinizdeki iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşın veya onlara erişim izni verin.

5. ClickUp Editörlük Takvimi Liste Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Editörlük Takvimi Liste Şablonu ile, yayın sürecini baştan sona tek bir kolay görünümdeki gösterge panelinden izleyin

Bu ClickUp pazarlama takvimi şablonu ile, yayın sürecini baştan sona tek bir kolay görünümdeki Liste gösterge panelinden izleyebilirsiniz.

Aktif ve tutarlı iletişimin temelini atmak ve fikir aşamasından yayınlanana kadar editoryal görevleri izlemek için ClickUp'ın Editörlük Takvimi Listesi Şablonunu kullanın. Bir ürün lansmanını izliyor veya farklı içerik türlerinin yayın programını takip ediyor olun, bu kullanışlı şablonla pazarlama hedeflerinize ulaşın.

Yapılacaklar, revizyon, ilerleme, inceleme ve tamamlandı dahil olmak üzere beş özel durumu kullanarak projeleri ve görevleri aşamalar arasında taşıyın. Görevlere öncelik verin ve filtreleri kullanarak bu içerik pazarlama takviminde yayınlanma tarihine veya içerik türüne göre görünümü daraltın.

6. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClcikUp'ın Yayın Takvimi Şablonu'nu kullanarak yayınlanmaya hazır tüm içeriğinizi takip edin

Bloglar, sosyal medya veya e-posta kampanyaları için yayın programları hakkında anında güncellemeler sağlayan pazarlama takvimleri ile yayınlanmaya hazır tüm içeriğinizi takip edin.

İçerik üretim sürecinin en iyi aşamalarından biri yayınlamadır. Çok çalışarak, diğer içerik oluşturucularla işbirliği içinde çalışarak mükemmel bir içerik oluşturdunuz. Şimdi, pazarlama faaliyetlerinizi desteklemek için içeriği yayınlayıp hedef kitlenizin önüne sunma zamanı.

ClickUp'ın Yayınlama Takvimi Şablonunu kullanarak yayınlama aşamasındaki tüm girişimlerinizi izleyin. Yedi özel durum, araştırma, içerik yazma ve yayınlama onayı gibi adımları içeren bir çerçeve oluşturarak içerik takımınız için bir yol haritası oluşturur.

Üç özel alan sayesinde, ilerlemeyi yayın tarihi, platform ve içerik türüne göre görüntüleyin. Bu basit içerik pazarlama takvimi, genel sürecinize bir güneş ışığı gibi parlayacak. 🌻

7. ClickUp Blog Editörlük Pazarlama Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Blog Yayıncılık Pazarlama Takvimi Şablonunu kullanarak tutarlı bir blog yayınlama programı oluşturun

Çoğu işletme için içerik stratejisinin büyük bir kısmı blog yazıları yazmaktır. Birçok şirket bunu iyi yapar, ancak çoğu zaman bu iş bir kenara bırakılır ve içerik düzenli olarak oluşturulmaz. Bazen bunun nedeni kurucunun içerik yazmak için zamanı olmamasıdır. Diğer zamanlarda ise bu, kötü planlama ve içerik programının olmamasının sonucudur.

Nedeni ne olursa olsun, zayıf yayınlama ritmi arama sıralamalarını etkiler ve sitenize gelen trafiği azaltır. Bu da daha az dönüşüm ve satış anlamına gelir.

Blog yazıları için tutarlı bir yayın yol haritası oluşturmak için ClickUp'ın Blog Yayın Takvimi Şablonunu kullanın. Dört durumu kullanarak, her bir görev ve içeriğin boru hattında ilerleyişini izleyin. Blog Takvimi görünümüne geçerek içerik takımının dönüm noktalarını ve bir sonraki planlarını görün.

8. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın özelleştirilebilir İçerik Pazarlama Takvimi Şablonu'nu kullanarak haftalık, aylık veya üç aylık içeriklerinizi düzenleyin

İçeriği tutarlı bir şekilde yayınlamak blog gönderileriyle bitmez. Başarılı içerik yönetimi planları, e-posta bültenleri, sosyal medya gönderileri ve teknik ürün özellikleri dahil olmak üzere diğer pazarlama içeriği türlerini düzenli olarak oluşturmak için adımlar da içerir.

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak açık ve öz bir içerik programı oluşturun. Görevleri haftalara ayırın ve ilerlemeyi ve farklı içerik türlerini izlemek için özel alanlar oluşturun. Diğer yararlı özel alanlar arasında yayın tarihi, onay ve değer derecelendirmeleri bulunur, böylece takımınız en önemli işleri önce halledebilir.

Beş görünüm türü ile içerik pazarlama takvimi oluşturabilir ve süreci her zamankinden daha hızlı izleyebilirsiniz. İçerik Planı Liste görünümü, yaklaşan gönderiler için anahtar kelime fikirlerini ve konuları depolamak için harika bir yerdir. Ayrıca, Üretim Panosu görünümü, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için görevleri durumlarına göre bir Kanban görünümünde toplar. 🛠️

9. Spreadsheetpoint tarafından hazırlanan Google E-Tablolar İçerik Takvimi Şablonu

via Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint, Google E-Tablolar'da basit bir içerik takvimi oluşturmak için ücretsiz bir şablon sunar. Şablon, sol tarafta aylık takvim özeti ve son teslim tarihleri, içerik türleri ve biçimlendirme ayrıntıları için sütunlar içerir. Takım üyelerinden, her bir içerik parçasındaki ilerlemelerini izlemek ve gerektiğinde notlar eklemek için onay kutularını kullanmalarını isteyin.

Şablon, yılın her ayı için bir sekme içerir. Tüm çeyrek için içerik planlayarak önceden plan yapın ve önceki sekmelere bakarak daha önce üzerinde çalıştığınız işleri görün.

Google E-Tablolar, takımdaki herkes için anahtar son teslim tarihlerini ve görevleri içe aktarmak üzere Google Takvim ile entegrasyonlar sunar. Pazarlama ekipleri, proje, içerik veya sosyal medya yöneticileri olsun, birden fazla pazarlama kampanyası hakkında bilgiler içeren, kolayca paylaşılabilir bir e-tabloya sahiptir.

10. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Pazarlama İçerik Takvimi Şablonu

via Vertex42

Microsoft Office'te içerik takvimi şablonlarını kullanmak istiyorsanız, Vertex42'nin Excel Pazarlama İçerik Takvimi Şablonunu deneyin.

Birden fazla kanalda farklı içerik türlerini planlamak için tasarlanan bu şablon, geniş kapsamlı bir pazarlama stratejisi olan küçük ve büyük takımlar için idealdir. Şablon, takım tatillerini, düzenli kontrol toplantılarını ve incelemeleri planlamak için de kullanışlıdır.

Ücretsiz şablon, Excel ve Google E-Tablolar'da çalışır ve Gantt grafiği zaman çizelgesi ile aylık takvim görünümlerini içerir. Şablon içinde, çeşitli içerik parçaları için görüntüleri depolamak üzere paylaşılan bir klasör oluşturun ve çeşitli kampanyalar için açıklamaları ve hashtag'leri izleyin. Önemli metrikleri izlemek için özel sütunlar ekleyin ve farklı içerik türlerini veya süreçteki aşamaları vurgulamak için renk kodlaması kullanın.

ClickUp'ın şablonlarıyla kullanışlı pazarlama takvimleri oluşturun

İçerik takvimi oluşturmak, her pazarlama yöneticisi için önemli bir görevdir. Hedef kitlenize ve müşterilerinize ulaşmak için sürekli olarak harika içerikler yayınlamanız gerekir.

Takvim, ne ürettiğinizi ve bunu nasıl yaptığınızı haritalandırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, her bir parçanın ne kadar başarılı olduğunu izlemek için temel oluşturur. Ayrıca, takvim iş kapasitesi ve iş akışı hakkında içgörü sağlayarak takımınızın en iyi performansı göstermesini sağlar.

Sosyal medya stratejisinden blog içeriği pazarlamasına ve diğer kampanyalara kadar, harika bir şablona sahip olmak, sürecinizi haritalandırırken zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

İçerik oluşturma sürecinizi iyileştirmeye ve tüm çabalarınızı destekleyen pazarlama takvimleri oluşturmaya başlamak için bugün ClickUp'a başlayın. Takımınız için mükemmel aracı bulmak için 1.000'den fazla şablona erişin. 🙌