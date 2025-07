her Ürün Pazarlamacısı İçin En İyi 10 Ürün Pazarlama Kitabı

Ürün pazarlaması, ürün, pazarlama ve satış arasında dengeyi sağlayan bir fonksiyon olarak her alana yayılmıştır.

Ürün pazarlama müdürünün sorumlulukları, ürün geliştirmenin ötesine geçer ve müşteri davranışları, ürün pozisyonlaması, müşteri geri bildirimi ve pazarlama stratejisini de içerir.

Bir ürün pazarlama yöneticisi olarak, hedef müşterileri tanıyan, yeni ürünler için pazara giriş planı oluşturan ve onlarla etkileşim kurmanın yollarını bulan bir hikaye anlatıcısısınız.

Ayrıca, başarılı ürün pazarlamacıları bazı temel becerileri paylaşıyor: hızlı müşteri geri bildirimi, ürün odaklı büyüme, veri analizi ve rekabet istihbaratı kullanarak niş ve kalabalık pazarlarda alışkanlık oluşturan ürünler geliştirmeyi biliyorlar.

İşte pratik tavsiyeler, kullanıcıların sevdiği ürünler yaratmanın gerçek dünya örnekleri ve yeni müşteri etkileşim yöntemleri içeren en iyi 10 ürün pazarlama kitabının listesi.

Bu liste, bilimsel reklamcılıktan ürün pazarlama müdürünün sorumluluklarına, web kullanılabilirliği ve hikaye markası kavramlarından müşteri verilerine kadar her şeyi içerir.

listenize eklemeniz gereken en iyi 10 ürün pazarlama kitabı

1. Etkili Ürün Yöneticisi: Başarılı Teknoloji Ürünlerini Nasıl Yönetir ve Piyasaya Sürersiniz?

The Influential Product Manager (Etkili Ürün Yöneticisi) kitabında Ken Sandy, 20 yıllık deneyimini ve büyüme aşamaları hakkındaki bilgilerini birleştirerek, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında nasıl davranmanız gerektiğini öğretir.

Yazar, ürün pazarlama derslerini uygulaması kolay şablonlara ve ilkelere ayırmaktadır.

Ürün geliştirme sürecinin başında, sorunu daha iyi anlamaya odaklanın ve tüm olası sonuçları ortaya çıkarın. Tek bir yaklaşım benimsemeden önce, tüm alternatifler için maketler oluşturun ve bunları müşteriler ve iç paydaşlarla test edin.

Yazarın en pratik tavsiyesi, tasarım, geliştirme ve uygulama aşamaları boyunca sürekli testler yapmaktır; bu testler birkaç hedef müşteri üzerinde yapılsa bile.

O, tüm ürün yönetimi şablonlarının beş kritik unsura sahip olması gerektiğini öne sürmektedir:

Yazılı Hipotez: Ana pazarınız için hedeflerinizi yazın veya açıkça ifade edin

Ölçülebilir Sonuç: Başarı kriterlerini tanımlamak için metrikleri belirleyerek ürün pozisyonunu kolaylaştırın

Kısıtlamalar hakkında netlik: Önce küçük bir sorunu çözün, çözümünüzü daha sonra geniş çapta uygulayın

Rollere ilişkin netlik: Yapılacak işler ve hedef müşteriye yönelik kullanıcı hikayeleri konusunda net olun

Potansiyel Çözümler Üzerinde İşbirliği Yapın: Takımınızı çözümler üzerinde işbirliği yapmaya teşvik edin

"Ürün yöneticileri sorunların ("neden" ve "ne") sahibidir, mühendisler ise çözümlerin ("nasıl" ve "ne zaman") sahibidir, ancak en iyi fikirleri geliştirmek ve oluşturmak ancak işbirliği ile mümkündür." – Ken Sandy

Kitap hakkında

Yazar(lar): Ken Sandy

Sayfa sayısı: 394

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 13 saat

Öneri seviyesi: Temel, orta ve uzman okuyucular

Puanlar: (4,6/5) Amazon

Anahtar noktalar

Kitap, Adam Nash'in ürün yönetimindeki özellik grupları kavramını temel almaktadır. Sandy, iyi bir özellik sürümünün aşağıdaki faktörlerden bazılarına sahip olması gerektiğini öne sürmektedir:

Metrik Hareket Ettirenler: Ürün metriklerini iyileştirmek için

Müşteri Talepleri: Hataları gidermek veya özellikleri geliştirmek

Delighters: Takımın ortaya çıkardığı yenilikler

Stratejiler: Uzun vadeli hedeflerle ilgili özellikler

Geliştiriciler: Ürün iyileştirmeleri veya geliştirmeleri

Okuyucuların yorumları:

"Etkili Ürün Yöneticisi, ürün yönetimine yeni başlayanlar ve şirketlerinde ürün üzerinde daha büyük bir etki yaratmak isteyenler için mükemmel bir derinlemesine kılavuzdur. Bu kitap, ürün geliştirme döngüsü boyunca nasıl etkili bir stratejik ortak olunacağına dair yeni başvuru kaynağımdır. "

2. Ürün Pazarlama, Basitleştirilmiş: Bir Ürünü Pazara Sunmak İçin Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım

En yüksek puan alan ürün pazarlama kitaplarından biri olan Product Marketing, Simplified, ürün pazarlamasına yönelik pratik bir kılavuzdur.

Srini Sekaran, ürün pazarlamasında müşteri segmentasyonu ve persona oluşturma için sağlam çerçeveler sunar. Kitap, müşteri yolculuğunu tanımlar ve ürün pazarlamacılarına doğru personasları nasıl oluşturacaklarını gösterir.

Yazar, alışkanlık yaratan ürünlerin gerçek hayattan örneklerini, yaşam döngüsünün her aşamasındaki müşteri davranışlarını, ürün konumlandırma, fiyatlandırma ve paketleme konularını bir araya getiriyor.

Kurumsal veya tüketici pazarlamacısı olun, bu kitap müşterilerin satın alma kararları için bir başlangıç kılavuzu sunar. Ürün pazarlamacılığına hevesli kişiler için hazırlanan bu pratik kılavuzun hedefi, ürün pazarlamacılığı içindeki farklı görevler arasındaki bağlantıları kurmayı göstermektir.

Burada ilginç bir yaklaşım, müşterilerin içgüdüsel dürtülerini kolayca yerine getirmelerini sağlayarak müşteri davranışını ustaca teşvik etmektir.

Müşterinin içgüdülerine hitap edin, esnek ödeme seçenekleri sunun ve ürününüz hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırın.

Ayrıca, pazara giriş planınıza göre kullanabileceğiniz ürün geliştirme süreci şablonlarını da paylaşıyor.

"Sanat ve yaratıcılık, başkalarıyla etkili bir şekilde bağlantı kurma becerisi etrafında döner. Ürün pazarlaması da bu anlatıyı kapsar." – Srini Sekaran

Kitap hakkında

Yazar(lar): Srini Sekaran

Sayfa sayısı: 204

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 10 saat

Öneri seviyesi: Orta

Puanlar: (4,3/5) Amazon

Anahtar noktalar

İnsanlar ürün satın alırken, Platon'un ifade ettiği gibi ruhun üç yönünü kullanır: akıl, kalp ve içgüdü

Müşterinin ürününüzü satın alma sürecine ne kadar dahil olduğunu anlayın

Müşterilerinizin mantığına, duygularına ve içgüdülerine hitap edin. Ürünlerinizi pozisyonlayın ve müşterilerinizin zihnindeki belirli bir alana kategorize edin

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitabı yeni bir işe hazırlanırken satın aldım ve okudukça kolay anlaşılır olmasından çok etkilendim. Kitap düşünceli, bilgilendirici ve iyi yazılmış olup, ürün pazarlaması konusunda sağlam bir temel sağlıyor. "

3. Ürün Pazarlama Müdürü: Bir Teknoloji Şirketinde Sorumluluklar ve En İyi Uygulamalar

Lucas Weber, yüksek teknolojili ürünlerin pazarlanmasına yönelik stratejiler hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapan bir ürün pazarlama müdürüydü. O zamanlar, ürün pazarlama kitapları ve araştırma dergileri pek yardımcı olmuyordu.

Weber, iş hayatındaki deneme yanılma süreçlerinden ve gerçek hayattan örneklerden edindiği bilgileri paylaşmak için The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company (Ürün Pazarlama Müdürü: Bir Teknoloji Şirketinde Sorumluluklar ve En İyi Uygulamalar) kitabını yazmıştır.

Kitap, ürün pazarlama müdürüyle birlikte çalışan diğer takımların karşılaştığı zorlukları açıklamaktadır. Bu tür roller neleri gerektirir? Ürün pazarlama takımının kendine özgü sorunlarını eğlenceli bir şekilde ele alan Weber, meslektaşları ve sektör uzmanlarıyla yaptığı röportajları ve anekdotları bir araya getiriyor.

Kitap, ürün pazarlama müdürü olmak için gerekli temel becerileri ve deneyimli ürün pazarlamacıları için yeni fikirler ve ilham kaynağı sunar. Yazar, satış için uygun bir strateji olmadan diğer her şeyin başarısız olacağı konusunda uyarıyor.

"Hiçbir değeri yok gibi görünen şeylerin değerini ortaya çıkarmalıyız." – Lucas Weber

Kitap hakkında

Yazar(lar): Lucas Weber

Sayfa sayısı: 123

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 10 saat

Öneri seviyesi: Temel ila Orta

Puanlar: (4,4/5) Amazon

Anahtar noktalar

Şirketinizde veya sektörünüzde sizden daha uzun süre iş yapmış kişilerin sözlerine açık bir şekilde kulak verin

İnsanlarla konuşurken onların duygularını, karar verme süreçlerini ve entelektüel düzeylerini göz önünde bulundurun

Bir ürün pazarlamacısı olarak, ayrıntılı teknik ürün bilgilerini alıp bunları önemli pazarlama ve satış mesajlarına dönüştürmeye hazır olun

Okuyucuların yorumları:

"Yazarın ürün pazarlamacılığı alanındaki pratik deneyimi, kitabı çok bilgilendirici hale getiriyor. Kitabın içinde, ürün pazarlamacılığına hevesli kişilere yardımcı olabilecek başarı ve başarısızlıklardan bahsediliyor. Başlığınız ürün pazarlamacısı olmasa ve içerik pazarlamacılığı veya büyüme pazarlamacılığı gibi başka rollerde çalışıyor olsanız bile, öğrenebileceğiniz birçok en iyi uygulamayı bu kitapta bulabilirsiniz. Pazarlamacılar birden fazla sorumluluk arasında koştururken ve kuruluşun resmi bir ürün pazarlama pozisyonu oluşturmamış olduğu durumlarda özellikle yararlıdır. "

4. Açıkça Harika

April Dunford, Obviously Awesome kitabında, teknoloji şirketinde ürünleri nasıl pozisyonlandırdığını anlatıyor. Bu, pazarlama ekibinin yeni bir ürün piyasaya sürerken doldurduğu bir formdu.

Bu, ürünün neden, nasıl ve ne olduğu sorularını yanıtlar. Ancak bu strateji sıkıcı ve etkisizdi.

O zaman, müşterilerinizin ürününüzü sevmesi için ürün konumlandırma konusunda çerçeveler oluşturmaya başladı.

Sekiz adımlı bir satış konuşması yapısı kullanarak, alışkanlık oluşturan ürünlerin kalabalık bir pazarda nasıl dikkatleri üzerine çektiğine dair heyecan verici örnekler sunuyor.

Ayrıca, bağlamsal konumlandırmanın iki tuzağını da özetlemektedir. Çoğu ürün pazarlamacısı, geliştirme takımının oluşturduğu ürüne odaklanır, ancak ürünün hedef pazarda nasıl dönüştüğüne veya değiştiğine odaklanmaz.

Başarılı işler, değişen pazar ve tüketici trendlerine göre ürünlerini sürekli olarak geliştirir.

Dunford, 25 yılı aşkın süredir en iyi girişimlerden bazılarıyla çalışarak ürünlerin daha iyi (veya doğru) pozisyonlanmasına yardımcı olduğu için, bu kitap en iyi ürün pazarlama kitaplarından biridir.

Daha fazla iş kazanmak için yalın bir ürün kılavuzu isteyen ürün pazarlama yöneticileri bu kitabı okumalıdır.

"Bağlamın önemli olduğunu anlasak da, ürünümüzün bağlamının açık olduğunu düşündüğümüz için genellikle bilinçli olarak bir bağlam seçmiyoruz." – April Dunford

Kitap hakkında

Yazar(lar): April Dunford

Sayfa sayısı: 202

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 15 saat

Öneri seviyesi: Temel düzeyden ileri düzeye

Puanlar: (4,5/5) Amazon

Anahtar noktalar

Dunford, etkili pozisyonlamanın beş bileşenini şöyle sıralamaktadır:

Rekabetçi Alternatifler: Ürününüz mevcut olmasaydı hedef kitle için seçenekleri görselleştirme

Benzersiz Özellikler: Ürününüzün diğerlerine göre sahip olduğu rekabet avantajı

Değer (ve kanıt): Ürününüzün özelliklerinin hedef kitleniz için faydaları

Hedef Pazar Özellikleri: Alıcıların ürün değerine önem vermelerini sağlayan nitelikler

Pazar Kategorisi: Ürününüzü mevcut bir pazar kategorisine konumlandırın veya yeni bir kategori oluşturmaya çalışın Çözüm ürününüzün pazara uygun olduğunu düşünen kullanıcılar

Okuyucuların yorumları:

"Pozisyonlama konusunda iyi yazılmış ve kolay anlaşılır bir kitap. Özellikle teknoloji ürünlerinin pazarlamasıyla ilgileniyorsanız mutlaka okumalısınız. Teorik kavramların ötesine geçerek ideal pozisyonlamaya ulaşmak için uygulanabilir bir çerçeve sunuyor. "

5. İlham Verici: Müşterilerin Sevdiği Teknoloji Ürünleri Nasıl Oluşturulur?

İş Araştırma ve Geliştirme alanında en çok satan kitap olan Marty Cagan'ın Inspired adlı kitabı, etkili ürün yönetiminin başarılı teknoloji ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu açıklamaktadır.

Yazar, Apple, Tesla ve Facebook gibi en iyi teknoloji ve başarılı şirketlerin ürün lansmanlarını nasıl gerçekleştirdiğine ve başarılı ürün organizasyonlarını nasıl yapılandırdığına dair değerli bilgiler vermektedir.

Bu ürün pazarlama kitabı, ürün pazarlamacılığına yönelik belirgin bir rolün henüz var olmadığı 2008 yılında yazılmış olsa da, teknoloji ürünlerinin psikolojisini anlamak için değerli bir kaynaktır.

Şirketin bulunduğu aşamadan bağımsız olarak, ürün pazar uyumu, ürün takımlarının doğru şekilde yapılandırılmasını, ilgili bir pazarlama kampanyasını ve iş bağlamı ve yönüyle ilgili stratejik değeri gerektirir.

"Bir ürün yöneticisi, iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçek müşteri sorunlarını çözmek için teknoloji ve tasarımı bir araya getirmek üzere ürün takımını yöneterek yorulmadan çalışır." – Marty Cagan

Kitap hakkında

Yazar(lar): Marty Cagan

Sayfa sayısı: 386

Yayın yılı: 2008

Tahmini okuma süresi: 20 saat

Öneri seviyesi: Temel düzeyden ileri düzeye

Puanlar: (4,6/5) Amazon

Anahtar noktalar

Cagan'a göre, en iyi ürün takımları şu nedenlerle başarılıdır:

Çözümlerini oluşturmadan önce riskleri (değer, kullanılabilirlik, uygulanabilirlik, iş yapabilirlik) ele alırlar

Tüm takımlarla (yani Tasarım, Mühendislik ve Ürün Yönetimi işleri yan yana) işbirliği içinde ürünü tanımlarlar

Bu kitaplar, temel sorunları çözüme kavuşturan çözümler sunar

Okuyucuların yorumları:

"Marty, bir ürün organizasyonunun her bir etki alanını, ürün yöneticisi, tasarımcı, paydaşlar, liderler ve teslimat yöneticisi gibi farklı kişilerin bakış açılarından ele almıştır. Bu da kitabı, bir ürün şirketinde çalışan herkes için önemli hale getirmektedir. "

6. Hooked: Alışkanlık Oluşturan Ürünler Nasıl Oluşturulur?

Takımınız başarısız ürünlerle mücadele ediyorsa, Nir Eyal'ın Hooked kitabı, müşterilerinizin seveceği alışkanlık oluşturan ürünler geliştirmek için dört adımlı bir süreç (Hooked Modeli) sunar.

En iyi yanı ise, kitabın sosyal medya platformlarının kullanıcıları bağımlı hale getirmek ve geri gelmelerini sağlamak için kullandıkları davranışsal teknikleri ayrıntılı olarak anlatmasıdır.

Peki, bu şirketler neyi farklı yapıyor? İlk akla gelen çözümleri sunuyorlar. Kendilerini bir sorun veya ihtiyaçla o kadar güçlü bir şekilde ilişkilendiriyorlar ki, hedef kitleleri otomatik olarak onlara ulaşıyor.

Örneğin, günümüzde "arama" kelimesi organik olarak Google ile ilişkilendirilir veya "iyi hissetme" ihtiyacı insanları anında Instagram'a yönlendirir. Eyal, okuyuculara bu tür ilişkilendirmeleri nasıl oluşturacaklarını ve "Hooked Model"i nasıl uygulayacaklarını gösterir

"Birçok yenilik, tüketicilerin eskiye mantıksız bir şekilde aşırı değer verirken, şirketlerin yeniliğe mantıksız bir şekilde aşırı değer vermesi nedeniyle başarısız olur." – Nir Eyal

Kitap hakkında

Yazar(lar): Nir Eyal

Sayfa sayısı: 243

Yayın yılı: 2014

Tahmini okuma süresi: 13 saat

Öneri seviyesi: Temel düzeyden ileri düzeye

Puanlar: (4,6/5) Amazon

Anahtar noktalar

"Hooked Model" (Bağımlılık Modeli), tetikleyici, eylem, yatırım ve değişken ödülün yer aldığı bir döngü veya döngüye gömülü dört adımlı bir süreçten oluşur

İki tür tetikleyici vardır. Dış tetikleyiciler doğrudan, ücretli, kazanılmış, ilişkisel veya sahip olunan eylem çağrılarıdır. İç tetikleyiciler ise insanların sorunlu noktalarıyla kurdukları ilişkilerdir

Ürününüz, bir alışkanlık oluşturmak için bir sorunu tekrar tekrar ve tutarlı bir şekilde çözmelidir (Facebook veya Instagram'ı düşünün — sıkıldığınızda, dışarıdan bir uyarı olmadan bu siteleri ziyaret edersiniz)

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap, harika bir ürünü neyin oluşturduğunu öğrenmek isteyenler için harika bir kitap. Gerçek hayatta gördüğümüz ancak adlandıramadığımız birçok kavramı ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor, örneğin tetikleyiciler, eylemler, ödüller, yatırımlar. Bir ürün geliştirmek isteyenler için harika bir yol arkadaşı ve ürününüzde en önemli noktaları ele alıp almadığınızı kontrol etmek için bir kontrol listesi görevi görüyor. "

7. Ürün Yöneticisinin Hayatta Kalma Kılavuzu

The Product Management Executive Board'un kurucusu Steve Haines, ürün pazarlama uzmanlarından kariyerlerinde ilerlemek için stratejik düşünmelerini istiyor.

The Product Manager's Survival Guide (Ürün Yöneticisinin Hayatta Kalma Kılavuzu) kitabında yazar, ürün pazarlamacısı olarak başarılı olmak için adım adım bir plan ve pratik araçlar ve teknikler aracılığıyla minimum uygulanabilir ürünler (MVP) oluşturma yöntemlerini paylaşıyor.

Kitap, yetki kazanma, ürünleri piyasaya sürme ve ürün performansını değerlendirme teknikleri içermektedir.

Ürün yöneticisi olarak, özelliklerin ve fonksiyonların ötesine geçmeyi öğrenecek, ürün uzmanı ve müşteri savunucusu olacaksınız. Ürün pazarlamasıyla ilgili ipuçları arayan bir acemi ya da deneyimli bir lider olun, bu kitap işinize tutarlı ve olumlu sonuçlar katmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor.

Müşteri yolculuğunu haritalandırırken ürün yönetiminin yaratıcı yönlerine derinlemesine dalın.

"Ürün yönetimi doğru şekilde organize edilmediğinde, uyumlu hale getirilmediğinde veya kapsamı belirlenmediğinde, insanlar aynı hedeflere ulaşmak ve başarılı stratejiler oluşturmak için daha çok çalışmak zorunda kalır." – Steven Haines

Kitap hakkında

Yazar(lar): Steve Haines

Sayfa sayısı: 223

Yayın yılı: 2013

Tahmini okuma süresi: 11 saat

Öneri seviyesi: Orta ve ileri düzey

Puanlar: (4,1/5) Amazon

Anahtar noktalar

Bir ürün her zaman tek bir öğe değildir, ancak bir şirket içinde hizmetler ve ürün grupları arasında bir hiyerarşi vardır

Ürün yönetimi, ürünlerin keşfedilmesi, yenilikçilik, strateji oluşturma, deneme, planlama, geliştirme ve pazarlama gibi aşamaları içeren bir modeldir

Ürün pazarlamasının dört yönü vardır: yönünüzü belirleyin, alan uzmanı olun, herkesin şirket hedeflerine odaklanmasını sağlayın ve ilerlemeye devam edin

Okuyucuların yorumları:

"Askeriyeden satışa, oradan da ürün yönetimine geçtim. Bu kitap, ürün yönetimi dünyasında çalışan herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap! Steven, kariyerinden ilk elden örnekler vererek ve bunları okuyucunun hemen kullanabileceği taktikler ve yönergelerle destekleyerek mükemmel bir iş çıkarmış. Ayrıca, en kısa zamanda kullanmayı planladığım birçok yararlı şablon ve araç da sunuyor. Tek pişmanlığım, bu kitabı daha önce okumamış olmak!"

8. Ürün Odaklı Büyüme: Kendini Satan Bir Ürün Nasıl Oluşturulur?

Wes Bush, bir SaaS ürünü için beyaz kağıt yazmak için 300 dolar harcadığında bu kitabı yazmaya karar verdi. Ücretsiz bir premium ürünü 0'dan 100.000 kullanıcıya ulaştırmaya yardımcı olduğunda, şaşırtıcı bir gerçeğin farkına vardı: çoğu insan yazılım satışı konusunda yanılıyordu.

Product-Led Growth (Ürün Odaklı Büyüme) kitabında Bush, ürün odaklı bir strateji öneriyor ve geliştirme maliyetlerinden tasarruf etmek ve SaaS ürün lansmanı için doğru stratejiyi izlemek için pratik ipuçları veriyor.

Karmaşık teknoloji ürün pazarlama kavramlarını ilginç grafikler ve tablolar halinde açıklıyor.

Örneğin, ürün dolgu maddeleri, patates kızartması ile servis edilen kola gibidir. Ana akım müşteriler her zaman büyük dolgu maddelerine bakacaktır, bu nedenle bir paket, kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) artışını sağlar.

"Yetenek borcu, kullanıcılarınız ürününüzün anahtar sonuçlarını her başaramadığında ödediğiniz bedeldir." – Wes Bush

Kitap hakkında

Yazar(lar): Wes Bush

Sayfa sayısı: 278

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 15 saat

Öneri seviyesi: Orta ve ileri düzey

Puanlar: (4,5/5) Amazon

Anahtar noktalar

Algılanan değer ile deneyimlenen değer arasında fark olduğunda değer farkı ortaya çıkar; değer farkı ne kadar büyükse, dönüşüm huniniz o kadar sızıntılıdır

SaaS sektöründe değer farklarının bu kadar büyük olmasının üç nedeni vardır: ürün yetenek açığı, müşteri ihtiyaçları hakkında farkındalık eksikliği ve çözüm konusunda aşırı vaatlerde bulunma

Müşterilerin satın almak isteyeceği teknoloji ürünleri oluşturmak için, ürünlerin benimsenmesini engelleyen değer farkını ve sürtüşmeleri ortadan kaldırmalısınız

Okuyucuların yorumları:

"Her SaaS kurucusuna, girişimine başlamadan önce bu kitabı okumasını tavsiye ederim ~ birçok bölüm teorik görünebilir. Ve ürünün piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra bu kitabı tekrar okuyun ~ her kelimenin anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çok iyi. "

9. Günlük Hayatın Tasarımı

İlk olarak 1988 yılında The Psychology of Everyday Things (Günlük Nesnelerin Psikolojisi) adıyla yayınlanan kitapta Donald Norman, iyi ve kötü tasarımın ardındaki psikolojiyi açıklarken tasarım ilkeleri önermektedir.

The Design of Everyday Things, ergonomi, tasarım uygulamaları ve davranış psikolojisi gibi disiplinlere değinmesine rağmen, ürün pazarlama kitapları arasında sağlam bir yere sahiptir.

Bilişsel psikolojiyi anlamak, ürün pazarlamasının birçok yönünden biridir.

Müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını temel alan yazar, ürün tasarımının nesne ile kullanıcı arasındaki iletişimi nasıl sağladığını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yenilikçiler ürünlerin başarısızlığından kendilerini sorumlu tutarken, kitapta da belirtildiği gibi, şaşırtıcı gerçek şu ki, ürünler tasarımlarında sezgisel rehberlik eksikliği olduğunda başarısız olur.

Yazar, tasarımcıları, ürün pazarlamacılarını ve ürün pazarlama yöneticilerini kısıtlamaların gücünü ve hata için tasarım yapmayı benimsemeye çağırıyor. İyi bir tasarımın en önemli marka mesajı, açıklamaya ihtiyaç duymamasıdır.

"İyi tasarım, kötü tasarımdan çok daha zor fark edilir, çünkü iyi tasarımlar ihtiyaçlarımıza o kadar iyi uyar ki, tasarım görünmez hale gelir." – Donald Norman

Kitap hakkında

Yazar(lar): Don Norman

Sayfa sayısı: 368

Yayın yılı: 2013

Tahmini okuma süresi: 20 saat

Öneri seviyesi: İleri düzey

Puanlar: (4,4/5) Amazon

Anahtar noktalar

İyi bir tasarım, kullanıcının ürünü anlamasına yardımcı olmak için ürün sınırlamalarını kullanır

İyi ürün fikirleri, tasarım sürecinde insan psikolojisi dikkate alındığında hayatta kalır

İnsan odaklı tasarım, teknolojiyi ve insanları birbirine yaklaştırır

Okuyucuların yorumları:

"UI ve UX tasarımcısıysanız, bu kitap sizin KUTSAL KİTABINIZ olmalıdır... Tasarım veya sadelik adına gözden kaçırabileceğimiz basit tasarım ilkelerini anlamamıza gerçekten yardımcı oluyor."

10. Herkes İçin Oluşturun: Google'ın Ürün Dahil Etme Takımının Tasarım Uygulamalarıyla Pazarınızı Genişletin

Bu, ürün tasarımında çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemini ele alan listedeki ilk kitaptır.

Building for Everyone (Herkes için İnşa Etmek) kitabında Annie Jean-Baptiste, iş liderlerinin kadınlar, renkli insanlar ve diğer az temsil edilen gruplar için ürünler yaratmak üzere kapsayıcı bir yaklaşım benimsemeleri için ikna edici argümanlar sunuyor.

Yazar, pazarlamacılar, kullanıcı araştırmacıları ve ürün pazarlama yöneticilerinin tasarım sürecine daha fazla kullanıcı grubunu dahil etmek için sormaları gereken sorulara adım adım yaklaşıyor.

Google'da Ürün Kapsayıcılığı Başkanı olan Jean-Baptiste, ürün kapsayıcılığının kullanıcı demografisini "ortalama" bir kişiden çeşitli ırk, etnik köken, cinsiyet ve yeteneklere sahip çeşitli ve dinamik bir nüfusa genişlettiğini belirtiyor.

"Kapsayıcı tasarımı öncelik haline getirdiğinizde, kullanıcıların derinlemesine endişelerini çözmek için bu endişelere odaklanmaya başlarsınız." – Annie Jean-Baptiste

Kitap hakkında

Yazar(lar): Annie Jean-Baptiste

Sayfa sayısı: 272

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 14 saat

Öneri seviyesi: İleri düzey

Puanlar: (4,6/5) Amazon

Anahtar noktalar

Kapsayıcı ürün pazarlamasının altın kuralı "başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın" değil, "başkalarına kendilerinin davranılmasını istediği gibi davranın"dır

Az temsil edilen insanlar nüfusun önemli bir bölümünü oluşturur ve bu nedenle büyümenin itici güçleridir

Yeterince hizmet alamayan müşteriler, uygulamalarınızın ve süreçlerinizin merkezinde yer almalıdır

Okuyucuların yorumları:

"Bu kitap, ürün dahil etme konusunda konuşmaya başlamam ve o zamandan beri çalıştığım her kuruluşta bu konuda bir şampiyon olmam için bana ilham verdi. Herhangi bir tür ürün lideri olarak çalışan herkes, bu kitap sayesinde herkes için ürün geliştirmenin hem insanlar hem de iş için iyi olduğunu açıkça görecektir. "

Ürün Pazarlama Kitaplarında Diğer Önemli Bahsetmeler

ClickUp ile Ürün Pazarlama

ClickUp'ı kullanarak görünümünüzü özelleştirin ve kuruluşunuzdaki içerik ve medya gibi ürün pazarlama materyallerini görselleştirin ve planlayın

Ürün odaklı büyüme ilkeleri ve ürün pazarlama yöneticilerinin sorumluluklarının yanı sıra, yukarıdaki liste verimliliği artırmak için doğru araçları kullanmanın öneminden de bahsediyor.

ClickUp, yeni nesil ürün pazarlamacıları için en iyi araçlardan biridir. İster yeni bir ürün pazarlama yöneticisi olarak birden fazla takımla yeni ürünler piyasaya sürmek için çalışıyor olun, ister deneyimli bir ürün pazarlamacısı olun, ClickUp'ın proje yönetimi araçları daha iyi performans göstermenize yardımcı olur.

ClickUp, daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza nasıl yardımcı olur?

Pazarlama proje yönetimi yazılımı

ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik yazılımı, tüm pazarlama faaliyetlerinizi bir araya getirir. Ürün pazarlamacıları için ClickUp'ın proje pazarlama yazılımı, beyin fırtınası, planlama ve takımınızın pazarlama programlarının yürütülmesinden, takım genelinde şeffaflık ile ilerlemenin görselleştirilmesine kadar tüm faaliyetleri kapsar.

ClickUp'ın proje pazarlama yazılımı, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

Ürün yönetimi platformu

Bir ürün pazarlama müdürünün (PMM) en önemli sorumluluklarından biri, departmanlar arası işbirliği ile ürün geliştirmeyi kolaylaştırmaktır. ClickUp'ın ürün yönetimi platformu, vizyonunuzu haritalandırmanıza, takımınızı hedefler ve zaman çizelgeleri ile uyumlu hale getirmenize ve ürün geliştirme ve lansmana doğru sprint yapmanıza yardımcı olur.

Ürün yol haritası şablonu

Ürününüzün web sitesi yeniden tasarım projesinden sorumlu olduğunuzu varsayalım. Ürün yol haritasını izlemeniz ve paylaşmanız, haftalık ve aylık uygulama güncellemelerini liderlik ekibiyle paylaşmanız ve iç takımınız için sürüm notları yayınlamanız gerekiyor.

ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonunu kullanarak ürün geliştirme döngüsünün her adımını haritalayın. Yol haritası, vizyonun makro düzeyde bir görünümünü sunar, görevleri ayrıntılı olarak listeler ve yeniden tasarım projesi için özelliklerin ve girişimlerin önceliklerini belirler.

ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu'nu kullanarak ürün geliştirme çocuk oyuncağı haline gelir

Pazarlama kampanyaları planlayın ve yürütün

ClickUp'ın sezgisel gösterge panelinde pazarlama kampanyalarınızı beyin fırtınası yapın, planlayın ve yürütün. ClickUp AI, ürün pazarlamacılarının ClickUp AI'yı kullanarak ürün konumlandırmasını sağlamasına yardımcı olur. Özellikle yaratıcı bir blokla uğraşırken içerik fikirleri, yol haritaları ve e-postalar oluşturun.

ClickUp AI ile ürün pazarlaması artık çok kolay

Hedefler ve öncelikler belirleyin

Müşteri odaklı bir yaklaşım mı yoksa ürün odaklı bir büyüme mi hedefliyorsanız, kendiniz ve ilgili takımlar için hedefler belirlemelisiniz. ClickUp Hedefleri ile ürün pazarlama müdürü sorumluluklarınızı daha verimli bir şekilde yerine getirin. Hedefler'i kullanarak başarınızı ölçün, ilerlemeyi izleyin ve günlük sprintler oluşturun.

ClickUp'ın Hedefler klasöründe ilerlemeyi görselleştirme

ClickUp Beyaz Tahtalar ile strateji planlama

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği ile ürün planınızı kolayca anlayın. Beyaz tahtayı, fikirlerinizi haritalamak, iş akışlarına bağlamak ve takım üyelerinizle paylaşmak için yaratıcı bir tuval olarak düşünün.

Özel gösterge panelleriyle gerçek zamanlı ilerleme izleme

Ürün pazarlamacılarının harcadıkları her doların genel başarıya katkıda bulunmasını sağlamaları gereken bir zamanda, ClickUp'ın Gösterge Panelleri çok kullanışlıdır. Görevlere özgü ayrıntılara inerek darboğazları, kalıpları ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olurlar. Özel gösterge panelleri, kullanıcıların ilerleme ve performans hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde etmelerini sağlar.

İhtiyacınız olan raporları tek bir yerde, ClickUp'ta oluşturun

Ürün pazarlama yöneticileri liderlikleri sayesinde inovasyonu teşvik ederler, ancak bu konuda teknolojinin yardımına ihtiyaç duyarlar.

ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi araçları, ürün geliştirme sürecinizi basitleştirir ve ürünlerinizi daha hızlı teslim etmenize yardımcı olur.

Özetle, ClickUp Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak ürün pazarlama kampanyanızı başlatın, hedefler belirleyin ve tasarım özetleri, müşteri yolculuğu haritaları ve ürün lansman stratejisi gibi belirli ayrıntıları ekleyin.

ClickUp AI'yı kullanarak satış takımları için ürün mesajlarını basitleştirin ve geliştirin. İçerik takımınıza taslak oluşturmak için bağımlı kalmadan ürün yol haritaları geliştirin ve dikkat çekici başlıklar ve metinler yazın.

ClickUp ile takımınızın işlerini organize edin ve takip edin, satış ve müşteri desteği gibi diğer departmanlarla işbirliği yapın ve yeni ürününüzü müşterilerin radarına alın.

İş yükü görünümü, bireysel kapasiteyi değerlendirmenize, gereksiz işlemleri ortadan kaldırmanıza ve işleri yeniden atayarak pazara giriş planının hazır olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Gantt grafik görünümleriyle tüm son teslim tarihlerini ve programları takip edin ve takımınızla paylaştığınız görsel zaman çizelgesinde öncelikleri yönetin.

En iyi yanı ise, ClickUp'ı CRM dahil mevcut teknoloji yığınınızla entegre ederek durum güncellemeleri ve atanan kişi değişiklikleri gibi rutin görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.