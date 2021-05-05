pazarlamacılar için 20'den fazla proje yönetimi ipucu

Bir pazarlama proje yöneticisi olarak, işiniz düzenli çalışmak, kaynakları tahsis etmek ve projeyle ilgili her şeyi takip etmektir.

Ve tüm bu pazarlama projelerini gerçekten yönetmeye geldiğinde, yapmanız gereken milyonlarca farklı görev arasında bir denge kurmaktır... 🤹‍♂️

Şanslısınız, ClickUp pazarlama takımımız ve diğer pazarlama uzmanlarından birkaç yararlı proje yönetimi ipucu topladık.

Rolleri sırasında zorluklar yaşayan bu kişiler, dengeli bir ş akışı yönetme ve gerçekleştirme konusunda bir iki şey öğrendiler ve bu bilgilerini sizinle paylaşmak istiyorlar!

Ama önce, pazarlama proje yöneticilerinin kritik sorumluluklarına ve rolünüzde başarılı olmak için sahip olmanız gerekenlere bir göz atalım.

Hadi başlayalım, ne dersiniz?

Pazarlama proje yöneticileri tam olarak ne yapar?

Pazarlama proje yöneticileri, bir vizyonu gerçeğe dönüştürmekten sorumludur. Bu, belirli hedeflere ulaşmak için projeleri başlatma, planlama, yürütme, sürdürme ve kapatma gibi uzun ve karmaşık proje yaşam döngülerini yöneterek yapılabilir.

İşiniz, işin kapsamını, KPI'ları, metrikleri anlamak, kampanyalar için bütçeleri belirlemek ve projenin zamanında teslim edilmesini sağlamaktır.

Harika bir proje oluşturmayı bilmenin yanı sıra, her şey ters gitmeye başladığında ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilmelisiniz.

Unutmayın, işleri, takımı, müşterilerin ve paydaşların beklentilerini ve proje çıktılarını da yönetmeniz gerekiyor.

Oof. Yapacak çok iş var, değil mi? 😅

Pazarlama proje yöneticisi olarak çalışmak ne kadar çılgın olsa da, kesinlikle heyecan verici ve keyifli bir rol olabilir.

Pozisyonunuz için gerekli proje yönetimi becerilerini edinmek için biraz zaman ayırarak deneyiminizi geliştirebilir ve iyi bir proje yöneticisinin özelliklerini öğrenerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

Ve bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, proje hedeflerinizi kısa sürede gerçekleştirmek için bir proje yönetimi yazılımı kullanmayı deneyin.

ClickUp gibi pazarlama proje yönetimi yazılımları, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, pazarlama takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını belirlemenize ve karşılamanıza ve değerli zamanınızı geri kazanmanıza yardımcı olabilir!

Ne güzel olurdu, değil mi? 😉

Bir proje yönetimi yazılımında aranması gereken anahtar özellikler

Proje planlama : projelerinizi etkili bir şekilde planlamak için : projelerinizi etkili bir şekilde planlamak için

yazılımı: takımınızın kolayca işbirliği yapmasına yardımcı olur İşbirliğiyazılımı: takımınızın kolayca işbirliği yapmasına yardımcı olur

Proje ilerlemesinin izlenmesi : projenizin ilerlemesini takip etmek için

Belge depolama : önemli proje belgelerini dikkatlice depolamak ve oluşturmak için

Hedef belirleme : takımınıza ulaşması gereken bir dizi çıktı vermek : takımınıza ulaşması gereken bir dizi çıktı vermek

Hatırlatıcılar : son teslim tarihlerini hatırlatmak için : son teslim tarihlerini hatırlatmak için

Farklı durumlar : proje güncellemelerinden haberdar olmanız için

Müşteri erişim hakları: müşterilerinizi projelerinin ilerlemesi hakkında bilgilendirmek için

Güçlü bir proje yönetimi aracı, kaynak yönetimini basitleştirmenize, takım işbirliğini geliştirmenize ve verimliliği anında artırmanıza yardımcı olacaktır!

Var mısınız? Yok mu?! 🙋🏼‍♀️

Hadi, işin özüne geçelim ve diğer pazarlamacılardan iş akışlarını nasıl yönettiklerini ve projelerini nasıl ilerlettiklerini dinleyelim. 👨🏻‍💻🚀

Pazarlama uzmanlarından proje yönetimi ipuçları

Bir ürün lansmanı üzerinde çalışıyorsanız, ürününüzün pozisyonunu ve mesajını belirlemenize yardımcı olması için birden fazla paydaşın katılımını sağlayın. Bu paydaşlar hem şirket içi hem de şirket dışı olabilir. Pazarlama materyallerini hazırlarken, her bir kişiye çok özel görevler atıyorum. Örneğin, bir veri mühendisinden, diğer veri mühendislerinin ürünümüze faizini çekmek amacıyla tasarlanmış bir satış noktasını kontrol etmesini isteyebilirim. Ardından, başka bir ürün pazarlamacısından bu satış argümanının ifade edilme şeklini kontrol etmesini isteyerek, ifade edilmesinin net olduğundan emin olabilirim. Bu şekilde, işiniz birden fazla uzman tarafından kontrol edilir ve size nasıl yardımcı olabilecekleri net bir şekilde anlaşılır.

Bir ürün lansmanı üzerinde çalışıyorsanız, ürününüzün pozisyonunu ve mesajını belirlemenize yardımcı olması için birden fazla paydaşı dahil edin. Bu paydaşlar hem şirket içi hem de şirket dışı olabilir.

Pazarlama materyallerini hazırlarken, her bir kişiye çok özel görevler atıyorum.

Örneğin, bir veri mühendisinden, diğer veri mühendislerinin ürünümüze ilgi duymasını sağlamak amacıyla bir satış noktasını kontrol etmesini isteyebilirim.

Ardından, başka bir ürün pazarlamacısından bu satış argümanının ifade edilme şeklini kontrol etmesini isteyerek, ifadenin net olduğundan emin olabilirim.

Bu şekilde, işiniz birden fazla uzman tarafından kontrol edilir ve size nasıl yardımcı olabilecekleri net bir şekilde anlaşılır.

Tüm görevlerinizi tek bir pano görünümünde toplayan merkezi bir konum oluşturun, böylece tüm takım aynı hedefler doğrultusunda çalışabilir ve o dönem içinde tamamlanması veya başlaması/çalışılması gereken işleri yapabilir. Sprintleri (1 veya 2 hafta) kullanmak, takımınızın görevlerini kolayca bulabilmesi ve aşırı yük altında kalmaması için idealdir. Böylece, her bir projeye girip görevleri tek tek aramak yerine, tüm projelerde kendilerine atanan görevleri kolayca bulabilirler.

Tüm görevlerinizi tek bir pano görünümünde toplayan merkezi bir konum belirleyin, böylece tüm takım aynı hedefler doğrultusunda çalışabilir ve o dönem içinde tamamlanması veya başlaması/çalışılması gereken işleri yapabilir.

Sprintleri (1 veya 2 hafta) kullanmak, takımınızın görevlerini kolayca bulabilmesi ve aşırı yüklenmemesi, ancak her projeye girip görevleri tek tek aramak yerine tüm projelerde kendilerine atanan görevleri kolayca bulabilmesi için idealdir.

Amara'nın Ajans Proje Yönetimi için ClickUp'ı nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinin .

Herhangi bir pazarlama projesinin başarılı olmasını istiyorsanız, hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamanız önemlidir. Projenizin amacını belirlemek, projenin başarısını ölçmek için çok önemlidir. Ancak proje hedeflerinizi belirlemenin en büyük yararı, takımınıza yaratıcı düşünmeleri için bir hedef vermiş olmanızdır. Bir takımı yönetiyorsanız, projenin başarısı için yapabileceğiniz en iyi şey, onların yoluna çıkmamaktır.

Herhangi bir pazarlama projesinin başarılı olmasını istiyorsanız, hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamanız önemlidir.

Projenizin amacını belirlemek, projenin başarısını ölçmek için çok önemlidir.

Ancak proje hedeflerinizi belirlemenin en büyük yararı, takımınıza yaratıcı düşünmeleri için bir hedef vermiş olmanızdır.

Bir takımı yönetiyorsanız, projenin başarısı için yapabileceğiniz en iyi şey, onların yoluna çıkmamaktır.

Ücretsiz misafir slotlarınızı kullanarak müşterilerinizi işinize dahil edin! İşinizin ilerlemesi müşterinin onayına bağlı olduğundan, net iletişim her ajans için bir öncelik olmalıdır. 20 e-posta gönderip almaktansa ve her mesajın içeriğini takip etmekte zorlanmaktansa, siz ve müşterileriniz projenin ilerlemesini ve önceki tüm iletişimleri merkezi bir konumdan takip edebilirsiniz. Müşterileriniz yorum bırakabilir, doğrudan belgelerde düzenleme isteğinde bulunabilir, durumları değiştirebilir, gösterge panellerini görebilir ve daha fazlasını yapabilir!

Ücretsiz misafir slotlarınızı kullanarak müşterilerinizi işinize dahil edin!

İşinizin ilerlemesi müşterinin onayına bağlı olduğundan, net iletişim her ajans için bir öncelik olmalıdır.

20 e-posta gönderip almaktansa ve her mesajın içeriğini takip etmekte zorlanmaktansa, siz ve müşterileriniz projenin ilerlemesini ve önceki tüm iletişimleri merkezi bir konumdan takip edebilirsiniz.

Müşterileriniz yorum bırakabilir, doğrudan belgelerde düzenleme isteğinde bulunabilir, durumları değiştirebilir, gösterge panellerini görebilir ve daha fazlasını yapabilir!

Pazarlama verimliliğimiz için en büyük "püf noktası", işleri gruplandırmak ve takvimde belirli iş amaçları için bu zamanı korumak olmuştur. İçerik pazarlama "toplu günler"imiz sayesinde ilk ajansımızı 8 ayda aylık 600 ziyaretçiden 15.000 ziyaretçiye çıkardık Her Çarşamba sabahı, içerik yazımı ve tanıtım için zamanımızı blok olarak ayırırdık. En yüksek öncelikli görevlerle başlar ve 2 saat içinde elimizden geldiğince ilerlerdik. Küçük bir adımla başladık, ancak biriken etkiler tüm işimizi değiştirdi. Bugün, aynı prensibi hem şirket içinde hem de ajansların ClickUp'ta süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olurken uyguluyoruz. Küçük iş bloklarıyla başlayın, başlamadan önce ne üzerinde çalışacağınızı netleştirin ve ardından bloklarınızı gerektiği gibi ayarlayın!

Pazarlama verimliliğimiz için en büyük "püf noktası", işleri gruplandırmak ve takvimde belirli iş amaçları için bu zamanı korumak olmuştur.

İçerik pazarlama "toplu günler"imiz sayesinde ilk ajansımızı 8 ayda aylık 600 ziyaretçiden 15.000 ziyaretçiye çıkardık

Her Çarşamba sabahı, içerik yazımı ve tanıtım için zamanımızı blok olarak ayırırdık. En yüksek öncelikli görevlerle başlar ve 2 saat içinde elimizden geldiğince ilerlerdik. Küçük bir adımdı, ancak biriken etkiler tüm işimizi değiştirdi.

Bugün, aynı prensibi hem şirket içinde hem de ajansların ClickUp'ta süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olurken uyguluyoruz.

Küçük iş bloklarıyla başlayın, işe başlamadan önce ne üzerinde çalışacağınızı netleştirin ve ardından bloklarınızı gerektiği gibi ayarlayın!

Herhangi bir pazarlama takımı için net bir iletişim akışı çok önemlidir. Süper gelişmiş araçlarla veya "basit" Excel sayfalarında çalışıyor olmanız fark etmez; her takım üyesi, projelerin sahipliği, sorumluluğu ve katkıları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Pazarlamada asla yalnız yürümezsiniz, bu nedenle görev dağıtımı net olmalıdır! Takımımda, bazı çevik metodoloji unsurlarını benimsedik: check-in ve check-out toplantıları, hızlı güncellemeler, haftalık sprintler ve aylık hedefler. Bu, değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermemize ve uzaktan çalışırken bile günlük olarak işbirliği yapmamıza yardımcı oluyor. Araçlar önemli mi? Elbette! Ancak sırf sahip olmak için değil. Araçlar ihtiyaçlarınızı karşılamalı ve size yardımcı olmalı, engel teşkil etmemelidir.

Herhangi bir pazarlama takımı için net bir iletişim akışı çok önemlidir.

Süper gelişmiş araçlarla veya "basit" Excel sayfalarında çalışıyor olmanız fark etmez; her takım üyesi, projelere olan sahiplik, sorumluluk ve katkılarının farkında olmalıdır. Pazarlamada asla yalnız yürümezsiniz, bu nedenle görev dağıtımı net olmalıdır!

Takımımda, bazı çevik metodoloji unsurlarını benimsedik: check-in ve check-out toplantıları, hızlı güncellemeler, haftalık sprintler ve aylık hedefler. Bu, değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermemize ve uzaktan çalışırken bile günlük olarak işbirliği yapmamıza yardımcı oluyor.

Araçlar önemli mi? Elbette! Ancak sırf sahip olmak için değil. Araçlar ihtiyaçlarınızı karşılamalı ve size yardımcı olmalı, engel olmamalıdır.

En iyi dijital proje yöneticileri, işin nasıl yapıldığını bilir. Önceki pozisyonunuzda tasarımcı, geliştirici, stratejist, metin yazarı vb. değildiyseniz, size en önemli tavsiyem, bu kişilerin işlerini nasıl yaptığını öğrenmenizdir. Onlarla konuşun, blogları/e-kitapları okuyun veya bu alanla ilgili podcast'lere abone olun, hatta toplantılarına katılın. Bu arka plan bilgilerini bilmek, projeleri bireyler olarak nasıl daha iyi yönetebileceğinizi, bu tür projeleri nasıl yönetebileceğinizi ve dolayısıyla daha çok yönlü bir profesyonel olarak gelişmenize yardımcı olacaktır.

En iyi dijital proje yöneticileri, işin nasıl yapıldığını bilir.

Önceki pozisyonunuzda tasarımcı, geliştirici, stratejist, metin yazarı vb. değildiyseniz, size en önemli tavsiyem, bu kişilerin işlerini nasıl yaptığını öğrenmenizdir. Onlarla konuşun, blogları/e-kitapları okuyun veya bu alanla ilgili podcast'lere abone olun, hatta toplantılarına katılın.

Bu arka plan bilgilerini bilmek, projeleri bireyler olarak daha iyi yönetmeyi, bu tür projeleri yönetmeyi ve dolayısıyla daha çok yönlü bir profesyonel olmanıza yardımcı olacaktır.

Adhere Creative'de Erika'nın Çevik Proje Yönetimi çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sağlam bir proje yönetim sistemi edinin ve akıllıca kullanın. Proje yönetimi platformu içinde projelerinizi ve şablonlarınızı yönetmek için bir sistem oluşturun, böylece kullanıma hazır yeni projeleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Sağlam bir proje yönetim sistemi edinin ve akıllıca kullanın.

Proje yönetimi platformu içinde projelerinizi ve şablonlarınızı yönetmek için bir sistem oluşturun, böylece kullanıma hazır yeni projeleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Hedeflerinizi netleştirin ve hangi görevlerin gerçekten zamanınızı gerektirdiğini, hangilerinin ise hedeflerinize göre delege edilebileceğini veya ertelenebileceğini anlayın.

Hedeflerinizi netleştirin ve hangi görevlerin gerçekten zamanınızı gerektirdiğini, hangilerinin ise hedeflerinize göre delege edilebileceğini veya ertelenebileceğini anlayın.

En iyi yönetilen projelerin net, ayrıntılı, iyi tanımlanmış hedefleri olduğunu ve bu hedefleri her zaman kuşbakışı görebilen birinin olduğunu gördüm. Pazarlamada, küçük ayrıntılar genellikle bir kampanyanın başarısını veya başarısızlığını belirler ve bu nedenle, kampanyayı yürüten kişiler genellikle durup geriye çekilip projenin orijinal hedefine doğru ilerleyip ilerlemediklerini görme şansına sahip değildir. Böyle bir senaryoda, her gün veya her hafta bir toplantı yaparak yolunda gidip gitmediğimizi kontrol etmek, herkesin kendini yenilemesine yardımcı olur. İkincisi, her görev, etkinlik ve proje için net sorumlular belirlemelisiniz. Takımın birden fazla üyesi tarafından belirli bir konu hakkında yazılan bir dizi blog yazısı gibi bir grup görevi olsa bile, tek bir sorumlu olmalıdır. Bu, hesap verebilirliği sağlar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını garanti eder.

En iyi yönetilen projelerin açık, ayrıntılı, iyi tanımlanmış hedefleri ve bu hedeflere her zaman kuşbakışı bir görünüm sunan bir kişi olduğunu gördüm. Pazarlamada, küçük ayrıntılar genellikle bir kampanyanın başarısını veya başarısızlığını belirler ve bu nedenle, kampanyayı yürüten kişiler genellikle durup geriye çekilip projenin orijinal hedefine doğru ilerleyip ilerlemediklerini görme şansına sahip değildir. Böyle bir senaryoda, her gün veya her hafta bir toplantı yaparak yolunda gidip gitmediğimizi kontrol etmek, herkesin kendini yenilemesine yardımcı olur.

İkinci olarak, her görev, etkinlik ve proje için net sorumlular belirlemelisiniz. Takımın birden fazla üyesi tarafından belirli bir konu hakkında yazılan bir dizi blog yazısı gibi bir grup görevi olsa bile, tek bir sorumlu olmalıdır. Bu, hesap verebilirliği sağlar ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

Projenizi planlarken tüm takımınızı sürece dahil edin. Projeniz muhtemelen farklı departmanlarda yürütülecek ve oldukça fazla işbirliği gerektirecektir, bu nedenle planlama aşamalarından başlamalısınız. Bu, herkesin teslimat süresi, görevlerin tamamlanması gereken sipariş ve olası engeller hakkında fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Takımınızı erken aşamada sürece dahil etmek, planlamanızı gerçekçi bir şekilde yapmanızı sağlar, böylece fazla söz verip az sonuç elde etmekten kaçınabilirsiniz. Ayrıca, herkes neler olup bittiğini ve nasıl birlikte çalışması gerektiğini bildiği için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Projenizi planlarken tüm takımınızı sürece dahil edin.

Projeniz muhtemelen farklı departmanlarda yürütülecek ve oldukça fazla işbirliği gerektirecektir, bu nedenle planlama aşamalarından başlamalısınız. Bu, herkesin teslimat süresi, görevlerin tamamlanması gereken sipariş ve olası engeller hakkında fikir sahibi olmasını sağlayacaktır.

Takımınızı erken aşamada sürece dahil etmek, planlamanızı gerçekçi hale getirir, böylece fazla söz verip az sonuç elde etmekten kaçınabilirsiniz.

Ayrıca, herkes neler olup bittiğini ve nasıl birlikte çalışması gerektiğini bildiği için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Pazarlama projelerini yönetme konusunda aldığım en iyi ipucu, geri bildirimlerin projenin ilerlemesini engelleyen bir darboğaz haline gelmemesini sağlamaktı. Bir pazarlama projesini denetlerken, genellikle sadece stratejiyi belirlemekten ve ardından "işi" fiilen yapan şirket içi pazarlama takımımızı ve yüklenicilerimizi denetlemekten sorumluyum. Bu, bu tasarım, şu makale veya şu açılış sayfaları hakkında düşüncelerimi sürekli olarak sorulduğu anlamına geliyor. Düşünceli geri bildirim vermek çok zaman almaz, ancak bu benim yapmam gereken bir şeydir (yani, başkasına devredemem). Bu, geri bildirim vermeyi geciktirirsem (genellikle "harika görünüyor, lütfen bu küçük değişikliği yapın ve devam edin" gibi bir sürümüdür), bir projeyi (bazen günlerce) geciktirmiş olurum, çünkü bir şeye bakmak için gereken 15 dakikayı ayırmadığım için. Bunu bir projenin ömrü boyunca toplarsanız, hızlı geri bildirim sağlamayı beklemek gibi birkaç örnekten dolayı teslim tarihini bir veya iki hafta geciktirebilirsiniz. Bu nedenle, geri bildirim taleplerini asla bir günden fazla bekletmemeye çalışıyorum.

Pazarlama projelerini yönetme konusunda aldığım en iyi ipucu, geri bildirimlerin projenin ilerlemesini engelleyen bir darboğaz haline gelmemesini sağlamaktı.

Bir pazarlama projesini denetlerken, genellikle sadece stratejiyi belirlemekten ve ardından "işi" fiilen yapan şirket içi pazarlama takımımızı ve yüklenicilerimizi denetlemekten sorumluyum. Bu, bu tasarım, şu makale veya şu açılış sayfaları hakkında düşüncelerimi sürekli olarak sorulduğu anlamına geliyor.

Düşünceli geri bildirim vermek çok zaman almaz, ancak bu benim yapmam gereken bir şeydir (yani, başkasına devredemem).

Bu, geri bildirim vermeyi geciktirirsem (genellikle "harika görünüyor, lütfen bu küçük değişikliği yap ve devam et" gibi bir sürümüdür), bir projeyi (bazen günlerce) geciktirmiş olurum, çünkü bir şeye bakmak için gereken 15 dakikayı ayırmadığım için.

Bunu bir projenin ömrü boyunca toplarsanız, hızlı geri bildirim sağlamayı beklemek için harcadığınız birkaç örnekten dolayı teslim tarihini bir veya iki hafta geciktirebilirsiniz.

Bu nedenle, geri bildirim taleplerini asla bir günden fazla bekletmemeye çalışıyorum.

Pazarlama projeleri genellikle o kadar çok farklı parçadan oluşur ki, nihai hedefe odaklanmak zor olabilir. Bu nedenle Userback'te her yeni projeye basit ama güçlü bir soruyla başlıyoruz: Başarı neye benziyor? Bu tek soruyu yanıtlayarak, takımımızı uyumlu hale getirebilir, ihtiyacımız olan izlemeyi belirleyebilir ve tüm farklı parçaların nihai hedefimize ulaşmak için projeyi ilerletmeye devam etmesini sağlayabiliriz.

Pazarlama projeleri genellikle o kadar çok farklı parçadan oluşur ki, nihai hedefe odaklanmak zor olabilir.

Bu nedenle Userback'te her yeni projeye basit ama güçlü bir soruyla başlıyoruz: Başarı neye benziyor?

Bu tek soruyu yanıtlayarak, takımımızı uyumlu hale getirebilir, ihtiyacımız olan izlemeyi belirleyebilir ve tüm farklı parçaların nihai hedefimize ulaşmak için projeyi ilerletmeye devam etmesini sağlayabiliriz.

Marker. io'da, işimizde ürün önceliklidir, bu nedenle geliştirdiğimiz her yeni özellik için kapsamlı teknik özellikler yazıyoruz. İçerik oluşturma sürecine de aynı şekilde yaklaşıyoruz! İçeriğin tek bir satırını bile yazmadan önce, ayrıntılı bir şartname şablonu doldururuz: sorun nedir, hedef kitle kimdir, içerik türü ve biçimi nedir? Ayrıca kendimize şu soruyu soruyoruz: Bu içeriği SEO, viralite, satış desteği veya marka oluşturma amacıyla mı hazırlıyoruz? Bu yöntemin her seferinde yüksek kaliteli içerik üretmemizi sağladığını görüyoruz.

Marker. io'da, önce ürün üzerinde çalışırız, bu nedenle geliştirdiğimiz her yeni özellik için kapsamlı teknik özellikler yazarız.

İçerik oluşturma sürecine de aynı şekilde yaklaşıyoruz!

İçeriğin tek bir satırını bile yazmadan önce, ayrıntılı bir özellik şablonu doldururuz: sorun nedir, hedef kitle kimdir, içerik türü ve biçimi nedir?

Ayrıca kendimize şu soruyu da soruyoruz: Bu içeriği SEO, viralite, satış desteği veya marka oluşturma amacıyla mı hazırlıyoruz? Bu yöntemin her seferinde yüksek kaliteli içerik üretmemizi sağladığını görüyoruz.

Marker.io'nun ClickUp ile hata izlemeyi nasıl yönettiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Her ay iş akışlarınızı gözden geçirin ve proje yönetim sistemini buna göre ayarlayın. Uyguladığınız süreçlerin sizi yavaşlatmak değil, daha hızlı ilerlemenize yardımcı olması gerektiğini unutmayın. Hızlı iş ortamlarında, projeler ve takım dinamikleri hızla gelişir. Birkaç hafta önce mantıklı olan prosedürler, kısa sürede geçerliliğini yitirebilir. Ve bu durumda, ekip arkadaşlarınızın moralini bozacak ve işin genel verimliliğini (ve bunun getirdiği memnuniyeti) azaltacaktır.

Her ay iş akışlarınızı gözden geçirin ve proje yönetim sistemini buna göre ayarlayın.

Uyguladığınız süreçlerin sizi yavaşlatmak değil, daha hızlı ilerlemenize yardımcı olması gerektiğini unutmayın.

Hızlı iş ortamlarında, projeler ve takım dinamikleri hızla gelişir.

Birkaç hafta önce mantıklı olan prosedürler, kısa sürede geçerliliğini yitirebilir. Ve bu durumda, ekip arkadaşlarınızın moralini bozacak ve işin genel verimliliğini (ve bunun getirdiği memnuniyeti) azaltacaktır.

Yeni projelerin başlangıcı heyecan verici veya ürkütücü olabilir. Yeni büyük projelerden kolayca bunalanlardansanız, bir zaman çizelgesi ile başlamanızı öneririm. Genellikle projeler için bir son tarih vardır, bu nedenle yürütme için zaman çizelgesi oluşturmak, projeyi daha yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olur ve aynı zamanda harekete geçmek için ilham verir (daha erken başlamak daha iyi olduğunu fark ettiğinizde), projenin zamanında teslim edilmesine yardımcı olmasının yanı sıra.

Yeni projelerin başlangıcı heyecan verici veya ürkütücü olabilir.

Yeni büyük projelerden kolayca bunalanlardansanız, bir zaman çizelgesi ile başlamanızı öneririm.

Genellikle projelerin bir son teslim tarihi vardır, bu nedenle uygulama için bir zaman çizelgesi oluşturmak, projeyi daha yönetilebilir hale getirir ve aynı zamanda harekete geçmek için ilham verir (daha erken başlamak daha iyi olduğunu fark ettiğinizde), projenin zamanında teslim edilmesine yardımcı olmasının yanı sıra.

ClickUp, tüm müşterilerinizi tek bir yerden yönetmek için harika bir araçtır. İşleri, özellikle de büyük projeler üzerinde gözetim gerektiren bir kişi olarak, Spaces'teki "Her Şey" bölümünde "Etiketler" ve "Zaman Çizelgesi" görünümünü kullanmak yararlı bir ipucu olabilir. Takımımız, yeni bir web sitesi gibi projeleri "Projectdev" olarak "Etiket"lemek üzere talimat almıştır. Ardından, "Her Şey"de bu "Projectdev" etiketine sahip tüm projeleri gösteren bir zaman çizelgesi görünümü elde ederiz Bu, geri adım atıp başlangıç tarihlerini, bitiş tarihlerini ve TÜM İŞ ve tüm müşterilerdeki iş akışını tek bir akıcı görünümde değerlendirmemi sağlayan inanılmaz bir genel bakış sağlıyor!

ClickUp, tüm müşterilerinizi tek bir yerden yönetmek için harika bir araçtır.

İşleri, özellikle de büyük projelerdeki işleri denetlemesi gereken biri olarak, yararlı bir ipucu, Alanlar'daki "Her şey" bölümünde "Etiketler" ve "Zaman çizelgesi" görünümünü kullanmaktır.

Takımımız, yeni bir web sitesi gibi projeleri "Projectdev" olarak "etiketlemek" üzere talimat almıştır. Ardından, "Her Şey" bölümünde, bu "Projectdev" etiketine sahip tüm projeleri gösteren bir zaman çizelgesi görünümü elde ederiz

Bu, geri adım atıp başlangıç tarihlerini, bitiş tarihlerini ve TÜM İŞ ve tüm müşterilerdeki iş akışını tek bir akıcı görünümde değerlendirmemi sağlayan inanılmaz bir genel bakış sağlıyor!

Tüm proje yönetimi çabalarınızı birleştirmek için elinizden geleni yapın. Proje yönetimi ve işbirliği için birden fazla uygulama kullanıyorsanız, takım üyeleri tüm uygulamaları takip etmekte zorlanabilir. Bunun yerine, ClickUp (özellikle önerilir), Asana veya Notion gibi tüm sorunlarınızı bir kerede çözen bir proje yönetimi platformu bulun ve projenizi bu platformda canlı bir organizma haline getirin, böylece ekip arkadaşlarınız tek bir platforma odaklanabilir.

Tüm proje yönetimi çabalarınızı birleştirmek için elinizden geleni yapın.

Proje yönetimi ve işbirliği için birden fazla uygulama kullanıyorsanız, takım üyeleri tüm uygulamaları takip etmekte zorlanabilir.

Bunun yerine, ClickUp (özellikle önerilir), Asana veya Notion gibi tüm sorunlarınızı bir kerede çözen bir proje yönetimi platformu bulun ve projenizi bu platformda canlı bir organizma haline getirin, böylece ekip arkadaşlarınız tek bir platforma odaklanabilir.

Bunu söylemek üzücü, ancak bir projenin pazarlamacı olarak sizin için en yüksek öncelik olması, projenize dahil olan diğer kişiler için de önemli olduğu anlamına gelmez. Konu uzmanlarınız, size bilgi veya geri bildirim vermek için zaman harcamak zorunda kalacakları düşüncesiyle gözlerini deviriyor olabilir. Yani, en önemli göreviniz insanları HEYECANLANDIRMAK. * Onları yakalayın ve büyük resmi görmelerini sağlayın: daha fazla trafik, daha fazla potansiyel müşteri, şirket için daha fazla büyüme. * Onlara, size yardım ettikleri için kendilerini harika süper kahramanlar ve genel olarak harika insanlar gibi hissettirin. * Bunu, ClickUp görevlerini düzenli olarak güncelleyerek, her küçük ilerlemeyi kutlayarak ve herkese planı ve plan içindeki rollerini hatırlatarak yapabilirsiniz. *

Bunu söylemek üzücü, ancak bir projenin pazarlamacı olarak sizin için en yüksek öncelik olması, projenizde yer alan diğer kişiler için de önemli olduğu anlamına gelmez.

Konu uzmanlarınız, size bilgi veya geri bildirim vermek için zaman harcamak zorunda kalacakları düşüncesiyle gözlerini deviriyor olabilir.

Yani, en önemli göreviniz insanları HEYECANLANDIRMAK. *

Onları yakalayın ve büyük resmi görmelerini sağlayın: daha fazla trafik, daha fazla potansiyel müşteri, şirket için daha fazla büyüme. *

Onlara, size yardım ettikleri için kendilerini harika süper kahramanlar ve genel olarak harika insanlar gibi hissettirin. *

Bunu, ClickUp görevlerini düzenli olarak güncelleyerek, her küçük ilerlemeyi kutlayarak ve herkese planı ve plan içindeki rollerini hatırlatarak yapabilirsiniz. *

Bu proje yönetimi ipuçları derlemesine katılan herkese teşekkür ederiz! 🙏🏽

Şimdi de ClickUp takımımızın görüşlerini dinleyelim!

ClickUp'ın pazarlama takımından proje yönetimi ipuçları

Pazarlama ekibimiz, iş için ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı uygulamanın sihrini çok iyi bilir. 😉🧙🏻‍♀️

İçerik ve sosyal medyadan ücretli reklamcılığa ve daha fazlasına kadar benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için ClickUp'a güveniyorlar.

ClickUp, hedef izleme için mükemmel bir araçtır ve takımın görevleri hızlı bir şekilde organize etmesine, takımlar arası projeleri koordine etmesine ve pazarlama kampanyalarını yönetmesine olanak tanır.

En iyisi, tüm bunları ve daha fazlasını TEK bir yerden yapabilirsiniz.

Pazarlama ekibimizin üyelerinden ClickUp'ı her gün nasıl kullandıklarını dinleyin ve belki siz de bunları pazarlama akışlarınızda uygulamaya başlayabilirsiniz!

İçerik Yönetimi için ClickUp, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Tüm açılış sayfalarımız için görev şablonları oluşturabilir, Pano görünümü durum izleyicimizle darboğazları kolayca belirleyebilir ve etiketler ve öncelikler kullanarak bir sonraki adımın ne olacağını bilebiliriz. Blog incelemeleri otomasyon kullanılarak kolaylaştırılır ve e-posta akışları Zihin Haritaları üzerinde görselleştirilebilir. Özelleştirme, ClickUp'ı pazarlama takımları için bu kadar güçlü bir araç yapan şeydir.

İçerik Yönetimi için ClickUp, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır.

Tüm açılış sayfalarımız için görev şablonları oluşturabilir, Pano görünümü durum izleyicimizle darboğazları kolayca belirleyebilir ve etiketler ve öncelikler kullanarak bir sonraki adımın ne olacağını bilebiliriz.

Blog incelemeleri otomasyon kullanılarak kolaylaştırılır ve e-posta akışları Zihin Haritaları üzerinde görselleştirilebilir.

Özelleştirme, ClickUp'ı pazarlama takımları için bu kadar güçlü bir araç yapan şeydir.

Yineleyen görevlerin değerini küçümsemeyin. Bir pazarlamacının hayatında her gün benzersizdir. Öncelikler hızla değişir ve genellikle anında karar vermemiz gerekir. Ancak, rollerimizde çok önemli olan birçok alışılmış sorumluluk vardır. Verileri izler, denetimler gerçekleştirir, rakipleri inceleriz vb. Genellikle bu basit ama önemli görevler gözden kaçar. Yinelenen günlük görevleriniz için bir hesap verebilirlik sistemi oluşturun. Bu, öngörülemeyen işlere daha fazla odaklanmak için zihninizde biraz alan kazanmanızı sağlar.

Yineleyen görevlerin değerini küçümsemeyin.

Bir pazarlamacının hayatında her gün benzersizdir. Öncelikler hızla değişir ve genellikle anında karar vermemiz gerekir.

Ancak, rollerimizde çok önemli olan birçok alışılmış sorumluluk vardır. Verileri izler, denetimler gerçekleştirir, rakipleri inceleriz vb. Genellikle bu basit ama önemli görevler gözden kaçar.

Yinelenen günlük görevleriniz için bir hesap verebilirlik sistemi oluşturun. Bu, öngörülemeyen işlere daha fazla odaklanmak için zihninizde biraz alan kazanmanızı sağlar.

Uygulamaya geçmeden önce, projenizin hedefini net bir şekilde belirleyin ve kapsamını iyice anlayın. Proje zaman çizelgesini, hedeflerini ve stratejisini ayrıntılı olarak içeren kapsamlı bir taslakla, şirketin zaman ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Engelleri baştan ortaya çıkarın, ölçeklenebilir çözümler oluşturun ve takımınızın uyumunu sağlayın!

Uygulamaya geçmeden önce, projenizin hedefini net bir şekilde tanımlayın ve kapsamını iyi anlayın.

Proje zaman çizelgesini, hedeflerini ve stratejisini ayrıntılı olarak içeren kapsamlı bir taslakla, şirketin zaman ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Engelleri baştan ortaya çıkarın, ölçeklenebilir çözümler oluşturun ve takımınızın uyumunu sağlayın!

Pazarlamacılar olarak, her gün birçok farklı türde içerik görevini aynı anda yerine getirmeye çalışıyoruz. Dikkatimi gerekenlere odaklamak için, Ana Sayfa ve Görev Tepsisi'ni birlikte kullanıyorum. Evden başlıyorum, o gün üzerinde çalışmam gereken görevleri buluyorum ve bunları Görev Tepsisi'ne ekliyorum. Hatta bunları sırayla sürükleyerek hangi görevi hangi sırayla yapacağımı biliyorum. Bu, yapmam gerekenlere odaklanmamı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gün boyunca tamamladığım görevleri tepsiden kaldırmak da çok tatmin edici!

Pazarlamacılar olarak, her gün birçok farklı türde içerik görevini aynı anda yerine getirmeye çalışıyoruz.

Dikkatimi gerekenlere odaklamak için, Ana Sayfa ve Görev Tepsisi'ni birlikte kullanıyorum.

Ana sayfadan başlıyorum, o gün yapmam gereken görevleri buluyorum ve bunları Görev Tepsisi'ne ekliyorum. Hatta bunları sırayla sürükleyerek hangi görevi hangi sırayla yapacağımı biliyorum.

Bu, yapmam gerekenlere odaklanmamı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gün boyunca tamamladığım görevleri tepsiden kaldırmak da çok tatmin edici!

Pazarlamacılar için en önemli proje yönetimi ipucum, organizasyonun gücünü asla küçümsemeyin! Post-it notları, ClickUp gibi bir proje yönetimi platformu veya eski usul Excel tabloları kullanıyor olsanız da, görevlerinizi düzenli tutmak, projelerinizi takip etmek ve teslim tarihlerine uymak için en iyi yoldur.

Pazarlamacılar için en önemli proje yönetimi ipucum, organizasyonun gücünü asla küçümsemeyin!

Post-it notları, ClickUp gibi bir proje yönetimi platformu veya eski usul Excel tabloları kullanıyor olsanız da, görevlerinizi düzenli tutmak, projelerinizi takip etmek ve teslim tarihlerine uymak için en iyi yoldur.

Sonuç

Pazarlama projelerini yönetmek o kadar da zor olmak zorunda değil.

Aslında, ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımının yardımıyla bu iş çok eğlenceli hale gelebilir!

Net hedefler belirleyin, uygun zaman çizelgeleri oluşturun, takım işbirliğini geliştirin, projeleri ve teslim tarihlerini kolayca tamamlayın ve zamandan tasarruf edin, böylece sevdiğiniz işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Hemen ücretsiz bir hesap açın ve kısa sürede verimli bir pazarlama proje yöneticisi olun! 😉 🚀