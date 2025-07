pazarlamacılar için 20'den fazla proje yönetimi ipucu

En iyi yönetilen projelerin net, ayrıntılı, iyi tanımlanmış hedefleri olduğunu ve bu hedefleri her zaman kuşbakışı görebilen birinin olduğunu gördüm. Pazarlamada, küçük ayrıntılar genellikle bir kampanyanın başarısını veya başarısızlığını belirler ve bu nedenle, kampanyayı yürüten kişiler genellikle durup geriye çekilip projenin orijinal hedefine doğru ilerleyip ilerlemediklerini görme şansına sahip değildir. Böyle bir senaryoda, her gün veya her hafta bir toplantı yaparak yolunda gidip gitmediğimizi kontrol etmek, herkesin kendini yenilemesine yardımcı olur.

İkincisi, her görev, etkinlik ve proje için net sorumlular belirlemelisiniz. Takımın birden fazla üyesi tarafından belirli bir konu hakkında yazılan bir dizi blog yazısı gibi bir grup görevi olsa bile, tek bir sorumlu olmalıdır. Bu, hesap verebilirliği sağlar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını garanti eder.