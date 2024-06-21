Pazarlama Takımını Nasıl Yapılandırmalı?

"Bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür" derler

Bu, özellikle pazarlama takımları için geçerlidir. İnanılmaz yetenekli pazarlamacılardan oluşan bir takım kurabilirsiniz, ancak hepsi birbirinden bağımsız çalışıyorsa, "bireysel" yetenekleri "kolektif" pazarlama verimliliğine dönüşmeyebilir.

Bir pazarlama ekibinin gerçek potansiyeline ulaşmasının anahtarı, ekibi nasıl yapılandırdığınızda yatmaktadır. Doğru yetenekleri bir araya getirerek ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratarak, başarılı bir pazarlama stratejisi ve etkili kampanyalara dönüşecek bir sinerji yaratabilirsiniz.

Bu blog yazısı, takımın boyutu, sektör ve kampanya hedefleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak pazarlama takımınızı nasıl yapılandıracağınızı inceleyecektir. Böylece, bireysel güçlerin birbirini tamamladığı yüksek performanslı bir pazarlama takımı kurabilirsiniz.

Pazarlama Takım Yapılarının Türleri

İdeal pazarlama ekibi yapısı, şirketinizin boyutu, pazara giriş stratejisi, sektör vb. gibi birçok faktöre bağlıdır.

Kendi ekibiniz için fikir edinmeniz için bazı yaygın yapıları aşağıda özetledik:

Geleneksel pazarlama takımı yapısı

Bu, özel pazarlama departmanları olan köklü şirketlerde görülen klasik bir yapıdır. Takımlar, net raporlama hiyerarşilerine sahip "fonksiyonel alanlara" ayrılır. Bu, net bir komut zinciri oluşturur (bu, büyük şirketlerde özellikle önemlidir).

Geleneksel yapılar, pazarlama genelcilerinden ziyade belirli alanlarda uzmanlaşmış pazarlamacılara dayanır. Bu tür yapılarda yaygın olarak görülen takımlar ve roller şunlardır: Pazarlama Müdürü (veya Pazarlama Direktörü/CMO): Tüm pazarlama fonksiyonunu yönetir, stratejiyi belirler ve tüm faaliyetleri denetler

Marka pazarlaması: Marka kimliğini, mesajlarını ve kanallar arası iletişimi yönetir

Ürün pazarlaması: Belirli ürün veya hizmetlere odaklanır, farkındalığı ve talebi artırır

Halkla ilişkiler: Medya ve halkla olumlu ilişkiler kurar

Yaratıcı hizmetler: Reklamlar, broşürler ve web sitesi içeriği gibi pazarlama materyallerini tasarlar

Bu departmanların her birinin daha alt bölümleri olacaktır. Örneğin, ürün pazarlama takımında aşağıdaki roller olabilir:

Ürün Pazarlama Direktörü: Tüm ürün pazarlama fonksiyonunu yönetir, stratejiyi belirler, bütçeleri yönetir ve tüm ürün pazarlama faaliyetlerini denetler. Doğrudan CMO veya Pazarlama Direktörüne rapor verir

Ürün pazarlama müdürü: Belirli bir ürün veya ürün grubu için pazara giriş stratejisini yönetir. Ayrıca, yardımcı PMM'lerden veya pazarlama uzmanlarından oluşan bir takımı da yönetebilir

Ürün pazarlama analisti: Ürün pazarlama kararlarına bilgi sağlamak için pazar araştırması, rekabet analizi ve veriye dayalı içgörülere odaklanır

Teknik pazarlama müdürü: Teknik içerik (teknik raporlar, vaka çalışmaları) oluşturur ve ürün pazarlama ile mühendislik ekipleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır

Çoğu halka açık şirket ve büyük kuruluş, pazarlama ekiplerini bu hiyerarşik yöntemle yapılandırmayı tercih ediyor gibi görünse de, bu yöntemin dezavantajları da yok değil: Farklı pazarlama fonksiyonları için farklı takımlar oluşturmak, silo halinde çalışmaya ve işbirliğinin azalmasına yol açabilir.

Bu tür katı yapılar, pazarlama kampanyalarını yürütme veya güncellemeleri ele alma hızınızı azaltabilecek birçok operasyonel süreç ve kılavuzla birlikte gelir.

Küçük pazarlama takımı yapısı

Bir startup (veya kendi imkanlarıyla büyüyen bir KOBİ) iseniz, yalın bir pazarlama ekibinden faydalanabilirsiniz. Geleneksel pazarlama ekibinden farklı olarak, küçük bir pazarlama ekibi pazarlama genel uzmanları ve akıcı hiyerarşiler etrafında oluşturulur.

İşe alabileceğiniz bazı pazarlama rolleri şunlardır:

Pazarlama müdürü: İçerik oluşturma, sosyal medya yönetimi ve e-posta pazarlaması dahil olmak üzere tüm pazarlama faaliyetlerini denetlemek

İçerik pazarlamacısı: İlgi çekici içerik oluşturmak, web metinleri yazmak ve tüm İlgi çekici içerik oluşturmak, web metinleri yazmak ve tüm pazarlama iletişimlerini yönetmek

Büyüme pazarlamacısı: Pazarlama performansını ölçmek ve kampanya oluşturma ve izleyici ekleme gibi pazarlama operasyonlarını yönetmek

Ancak genel uzmanlardan oluşan bir takım seçtiğinizde, uzman pazarlamacıların sağladığı incelikli tavsiyeleri ve stratejileri kaçırabilirsiniz. Tam zamanlı pazarlamacılarınızı serbest danışmanlar ve pazarlama ajanslarıyla desteklemelisiniz.

Örneğin, bir SEO danışmanı içerik pazarlamacınıza büyük destek olabilir veya bir içerik pazarlama ajansına dış kaynak kullanımı, blog yayınlarınızın hızını ve hacmini artırmanıza yardımcı olabilir.

Kurumsal pazarlama ekibi yapısı

Kurumsal pazarlama ekipleri, geleneksel yapının bir alt kümesidir. Burada pazarlama ekibi, hiyerarşik ve uzmanlardan oluşsa da, kurumsal pazarın benzersiz davranışlarını ele almaya son derece odaklanmıştır.

Enterprise takımları genellikle daha uzun satış döngülerine, yoğun destek ve yüz yüze kampanyalara sahiptir. Bu, GTM stratejinize bağlı olarak satış desteği, saha pazarlaması, etkinlikler, talep oluşturma ve daha fazlası için alt takımlara ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

Ayrıca, kurumsal pazarlama ekipleri oldukça büyük olduğundan (farklı kariyer seviyelerinde 100 ila 250 pazarlamacıdan oluşur), işbirliği, hesap verebilirlik ve şeffaflığı sağlamak için güçlü liderlik ve iyi süreçlere ihtiyacınız vardır.

Entegre pazarlama takımı yapısı

Bu yapı, siloları ortadan kaldırır ve pazarlama, satış ve diğer departmanlar arasında yakın işbirliğini teşvik eder. Takımlar, pazarlama fonksiyonları yerine belirli müşteri yolculukları veya pazarlama kampanyaları etrafında organize edilir.

Örneğin, her modül veya ürün için (bir araç seti satıyorsanız) ayrı bir ürün, içerik ve sosyal medya pazarlamacılarından oluşan alt pazarlama takımlarınız olabilir.

Bu, entegre pazarlama kampanyalarını kolaylıkla başlatmanıza yardımcı olabilir.

Bir etkinlik yönetimi şirketi yeni bir web sitesi oluşturucu yayınlıyor ve bunu tanıtmak zorunda olduğunu varsayalım:

Ürün pazarlama müdürü, mesajlaşma ve pozisyonlamayı tanımlayarak, değer önerilerini vurgulayarak ve web sayfasını başlatarak kampanya stratejisini yönetir

İçerik pazarlamacısı, web sitesi oluşturucunun etkinlik planlayıcılarının başarıya ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu gösteren blog gönderileri oluşturur

Sosyal medya yöneticisi, sosyal medya içeriği geliştirir, tanıtım için sektördeki etkileyicilerle ortaklıklar kurar ve yönetir, özelliğin sosyal medyada lansmanını gerçekleştirir ve ürün pazarlamacısı tarafından belirlenen mesajı ve içerik pazarlamacısı tarafından oluşturulan blogları yaygınlaştırır

PR uzmanı ilgili etkinlik planlama ve teknoloji yayınlarında medya kapsamını sağlar, böylece ilgi uyandırır ve medya kapsamı elde eder

Büyüme pazarlamacısı, tüm kanallardaki kampanya performansını (açılış sayfası trafiği, sosyal medya etkileşimi, e-posta açılma oranları) izler ve optimizasyon için içgörüler sağlar

Entegre pazarlama ekibi yolunu seçmenin bazı avantajları şunlardır:

Herkes aynı kampanya üzerinde çalıştığı için daha iyi işbirliği

Tüm kampanyalar birbiriyle ilişkili ve aynı hedefe sahip olduğundan daha fazla şeffaflık

Dijital pazarlama ekibi yapısı

Önceki takım yapıları geniş ve tüm pazarlama fonksiyonlarını içeriyordu, ancak bu yapı daha dar.

Geleneksel bir pazarlama ekibi yapısı mı yoksa kurumsal bir yapı mı tercih ederseniz edin, dijital pazarlama fonksiyonunuz varsa, dikkate alabileceğiniz bazı uzmanlık alanları şunlardır: SEO uzmanı: Arama motorlarında görünürlük için web sitesi içeriğini ve teknik özellikleri optimize eder

PPC uzmanı: Google Ads ve sosyal medya gibi platformlarda ücretli reklam kampanyalarını yönetir

Web analisti: Web sitesi trafik verilerini izler ve web sitesi optimizasyonu ve kampanya ölçümü için içgörüler sağlar

Büyüme pazarlamacısı: Kullanıcı kazanımı sağlamak için çeşitli pazarlama kanalları ve büyüme hileleri kullanır

Pazarlama operasyonları uzmanı: Pazarlama ekibine operasyonel destek sağlar, pazarlama platformlarını, kampanyaları ve iş akışlarını yönetir

Daha büyük takımlar, çeşitli uzmanları denetlemek için bir "dijital pazarlama başkanı" rolü de eklemek zorunda kalabilir.

Pazarlama Takımı Oluşturmanın Zorlukları ve Bunların Üstesinden Gelme Yöntemleri

Başarılı bir pazarlama takımı oluşturmak zor olabilir. Doğru kişileri bulmanız, onlara nasıl ödeme yapacağınızı belirlemeniz ve herkesin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlamanız gerekir. Pazarlama trendleri ve önceliklerinin sürekli değişmesi, yapay zeka iş akışları, otomasyonlar, B2B TikTok pazarlaması vb. gibi faktörler işleri daha da karmaşık hale getirir.

Pazarlama departmanlarınızı kurarken karşılaşabileceğiniz yaygın zorlukların bir dökümü ve bunları aşmak için bazı ipuçları aşağıda verilmiştir:

Yetenekli çalışanları kazanmak (ve elde tutmak)

Çoğu şirketin ilk zorluğu, doğru pazarlamacıları bulmaktır (özellikle rekabetçi bir iş piyasasında). Ayrıca, yetenekli bir pazarlamacı bulmak işin sadece yarısıdır. Şirket kültürünüze uygun birine de ihtiyacınız vardır.

Doğru pazarlamacıları bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

1. Beklentilerinizi açıkça belirtin

İhtiyacınız olan becerileri listeleyin, günlük pazarlama sorumluluklarını, avantajları ve yan hakları ayrıntılı olarak açıklayın ve en önemlisi, maaş aralığınız konusunda şeffaf olun. Bu, beklentilerinizi en baştan doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olabilir.

2. Haberi yayın

Sadece iş ilan panolarına güvenmeyin. İş tanımlarını ve işe alım ilanlarını sosyal medya kanallarınızda, pazarlama iş ilan panolarında ve Superpath gibi Slack pazarlama topluluklarında yayınlayarak doğru kişilerin işe alım planlarınızı öğrenmesini sağlayın.

3. Bir tavsiye programı başlatın

Bu, özellikle yeni başlıyorsanız çok yararlı olabilir.

Slack gibi popüler şirketler bile ilk takımlarını kurucularının ağlarından yararlanarak oluşturdu.

4. İşveren markanızı oluşturun

Çalışanlar da özgün bir marka için çalışmak ister. Bu nedenle, "Hakkımızda" sayfasında, kariyer bölümünde ve hatta blogunuzda değerlerinizi, misyonunuzu ve iş kültürünüzü açıkça belirtin.

instagram üzerinden

Ya da Google veya LinkedIn'den bir sayfa alın. LinkedIn Life, 75 binden fazla takipçisi olan LinkedIn'in eğlenceli işveren markası Instagram kanalıdır. Life at Google ise Google'ın çalışan odaklı harika girişimlerini ve çalışanlarının hikayelerini en empatik şekilde sergiliyor.

youTube aracılığıyla

Bütçe kısıtlamaları

Enflasyonun artmasıyla birlikte, pazarlamacıların ücret beklentileri de artıyor. 2022 Performance Marketing World anketine göre, her on pazarlamacıdan dördü, yeni bir işi kabul ederken en önemli karar faktörü olarak maaşı gösterdi.

Öte yandan, sınırlı fonlar, en iyi pazarlamacıların beklentilerini karşılamayı zorlaştırabilir. İşte, sınırlı bir bütçeyle bile hayalinizdeki takımı kurmanın bazı yolları.

1. Diğer ücretlendirme formları sunun

Maaş, denklemin sadece bir tarafıdır. Çalışanlara sunulan hisse senedi opsiyonları, sağlık sigortası, daha fazla özerklik ve hatta liderlik eğitimi gibi diğer avantajlar, potansiyel çalışanlar için cazip bir paket oluşturmanıza yardımcı olabilir.

2. Freelancer'ları düşünün

Özel beceriler veya geçici ihtiyaçlar için, görevleri serbest çalışanlara veya yarı zamanlı danışmanlara dış kaynak olarak vermek bütçe dostu bir seçenek olabilir. Bu, tam zamanlı çalışanların genel gider maliyetleri olmadan uzmanlığa erişmenizi sağlar.

3. Aşamalı işe alım

İhtiyacınız olan en önemli pazarlama fonksiyonları için işe alımlara başlayın—örneğin, bir içerik oluşturucu (SEO'ya ağırlık veriyorsanız) veya bir saha pazarlamacısı (yüz yüze etkinlikler düzenliyorsanız). Bu işe alımların yatırım getirisini kanıtladıktan sonra, takımı daha da genişletmek için daha güçlü bir gerekçe oluşturabilirsiniz.

Değişime uyum sağlamak

Pazarlama dünyası sürekli gelişmektedir, bu nedenle işe aldığınız pazarlamacılar da güncel bilgilere sahip olmalıdır. Yeni platformlar bir gecede ortaya çıkar ve eskileri de aynı hızla ortadan kaybolur veya yeniden markalanır (Twitter gibi). Dünün en trend pazarlama taktikleri, bugün artık geçerli olmayabilir.

Örneğin SEO'yu ele alalım. Google AI Overviews özelliği, arama motorları için değil, AI için optimizasyon yapmaya başlamamız gerekebileceği anlamına geliyor.

Yapılacaklar: Sadece alt takımlar değil, tüm pazarlama takımınızda sürekli öğrenme kültürü oluşturun . Pazarlamacıları çevrimiçi kurslara katılmaya, sektör konferanslarına katılmaya ve pazarlama yayınlarına abone olmaya teşvik edin. Daha da iyisi, onlara sponsor olabilirsiniz

MarTech dünyası da sürekli gelişiyor! Yeni pazarlama teknolojisi araçları hakkında bilgi sahibi olun ve pazarlama çabalarınızı geliştirmek için bu araçların potansiyelini keşfedin

Pazarlama departmanı içinde bilgi paylaşım oturumları düzenleyin. Takım üyelerinin öğrendikleri yeni trendleri sunmalarını sağlayarak tartışmaları teşvik edin ve herkesin bilgilenmesini sağlayın

Unutmayın, anahtar nokta çevik ve uyumlu kalmaktır. Bu nedenle, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, denemelerden beslenen ve pazarlama teknolojisinin gücünden yararlanan bir takım oluşturun.

Pazarlama Takımını Nasıl Yapılandırmalı?

İster ilk pazarlama departmanınızı kurmak isteyen bir startup, ister mevcut yapınızı yenilemek isteyen köklü bir şirket olun, takımınızı nasıl yapılandıracağınızı belirlemeniz gerekir.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Platformu gibi bir pazarlama aracı bu konuda yardımcı olabilir. Pazarlama ekipleri için esnek bir çalışma alanı sunarak pazarlama programlarınızı beyin fırtınası yapmanıza, planlamanıza ve yürütmenize olanak tanır.

Çok kanallı kampanyalardan küresel etkinliklere kadar ClickUp, görsel proje yönetimi, kaynak yönetimi ve işbirliği için özellikler sunar.

Önerilen okuma: İlham mı arıyorsunuz? ClickUp'ın pazarlama ekibinin ClickUp'ı kullanarak nasıl hızlı hareket ettiğini ve işleri (iyi anlamda) nasıl değiştirdiğini öğrenin

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Platformu ile pazarlama planlarınızı oluşturun, planlayın ve uygulayın

Bu araç size şunları sağlar:

ClickUp Brain 'in AI yardımını kullanarak kampanya fikirleri, içerik özetleri, bloglar, vaka çalışmaları ve e-postalar oluşturun

Pazarlama yol haritalarını doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere bağlayın

Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Düzeltme araçlarını kullanarak pazarlama iş akışlarında sorunsuz bir şekilde çalışın

Takım genelinde şeffaflık ve görsel gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin

Tasarım hedeflerini ayrıntılı ve bir bakışta takip edin

ClickUp'ı kullanarak pazarlama departmanlarınızı kurmanıza yardımcı olacak adım adım bir kılavuz:

Pazarlama rollerini belirleyin

İdeal takım yapısını belirlemek için şirketinizin benzersiz hedeflerini, boyutunu ve bütçesini düşünün. Pazarlama yol haritanıza ve GTM stratejinize göre belirli ihtiyaçları karşılamak için e-posta pazarlama uzmanı veya topluluk yöneticisi gibi niş roller eklemeyi düşünün. Bu özelleştirme, pazarlama takımınızın belirli hedeflerinize ulaşmak için mükemmel şekilde uyarlanmasını sağlar.

ClickUp Pazarlama Takımları Şablonunu başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Takımları Şablonu ile pazarlama rollerini ve sorumluluklarını tanımlayın

Bu şablon, pazarlama girişimlerinizi ayrıntılı olarak açıklamanıza ve her bir kampanya veya kanalın sorumlu takım üyelerini belirtmenize olanak tanır.

Marka yönergelerinizi ve blog incelemeleri ve kampanya yönetimi gibi çeşitli süreçleri tanımlamanıza yardımcı olacak kullanıma hazır sayfalar içerir. Ayrıca, mülakat görevleri ve işe alım sürecindeki adımlar gibi işe alım sürecinin diğer yönleri için daha fazla iç içe geçmiş sayfa ekleyebilirsiniz.

Pazarlama hedefleriniz konusunda net olursanız, işe alacağınız pazarlamacıların türleri hakkında genel bir fikir edinebilirsiniz. Örneğin, SEO'ya ağırlık vermeyi planlıyorsanız, önceliğiniz bir içerik pazarlama takımıdır. Benzer şekilde, video odaklı bir sosyal medya stratejisi, video içerik oluşturucuları ve düzenleyicileri işe almak anlamına gelebilir.

Beceri eksikliklerini analiz edin

Pazarlama hedeflerinizi belirlediniz ve olası rolleri belirlediniz, şimdi sıradaki adım, her bir rolde aradığınız özellikleri daha ayrıntılı olarak belirlemektir. İçerik odaklı bir büyüme stratejisi belirlediyseniz, bir içerik pazarlama takımı kurmanız gerekir.

Peki, tam olarak hangi becerilere dikkat etmelisiniz? İşte burada ClickUp Beceri Haritalama Şablonu devreye giriyor.

Bu Şablonu İndirin Pazarlamacılardan, ClickUp Beceri Haritalama Şablonu'ndaki özel formu kullanarak becerilerini derecelendirmelerini isteyin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Mevcut çalışanların ve potansiyel çalışanların beceri setlerini izlemek için bir "beceri veritabanı" oluşturun

Farklı rollerdeki çalışanların becerilerini analiz edin ve güçlü ve zayıf alanları belirleyin

Takımınızda beceri eksikliklerini belirleyin ve bu bilgileri kullanarak mevcut takımınızı tamamlayacak doğru kişileri işe alın

Bu nasıl işliyor? Farklı pazarlama beceri setlerine ilişkin sorular ekleyerek mevcut ClickUp Formunu özelleştirin. Ardından, çalışanlardan (veya mülakat adaylarından) bu beceriler konusunda kendilerini derecelendirmelerini isteyebilirsiniz

Form gönderilerini liste olarak kaydedin, puanı hesaplayın ve veriye dayalı işe alım kararları alın. Kolay, değil mi? Artık yapmanız gereken tek şey, bu puanları kullanarak işe almanız gereken pazarlama rollerini kısa listeye almak.

Bu yöntemi kullanarak, tüm pazarlama ekibinizdeki eksiklikleri belirleyebilir ve doğru beceri setlerine sahip, doğru kariyer aşamalarında olan doğru kişileri işe alabilirsiniz.

Süreci sonlandırın

Artık hangi rolleri işe almanız gerektiğini ve her rol için gerekli becerileri biliyorsunuz. Bir sonraki adım, mülakat sürecini ve ücret paketini kesinleştirmektir. Sonraki adımlarınız şöyle olacaktır:

Sektörünüzdeki ve konumunuzdaki benzer pozisyonların ortalama maaşlarını araştırın . Maaş verileri Glassdoor ve Salary.com gibi web sitelerinde veya sektör raporlarında bulunabilir

Telefon görüşmeleri, ilk görüşmeler, eve verilen ödevler ve anahtar karar vericilerle yapılan son görüşmeler dahil olmak üzere mülakat aşamalarını planlayın

Tanımlanan beceri setlerine göre adayları değerlendirmek için uzmanlık ve deneyime sahip görüşmecileri seçin

Hisse senedi opsiyonları, sağlık sigortası ve emeklilik planları gibi yan hakları da içeren ücret paketini belirle

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iş tanımlarını hazırlayabilir, mülakat sorularını belgeleyebilir, görev puanlarını izleyebilir ve işe alım komitesiyle işbirliği yapabilirsiniz. Bu, tüm ekibinizin işe alım sürecinde işbirliği yapmasını sağlayacak bir belge işleme aracıdır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm görüşme süreçlerinizi yönetin, geri bildirimleri paylaşın ve herkesi güncel tutun

İyi yapılandırılmış bir mülakat süreci ve rekabetçi bir ücret paketi oluşturarak, en iyi pazarlama yeteneklerini çekmek ve başarılı bir takım kurmak için iyi bir pozisyona gelirsiniz.

Yeni pazarlamacıları ekibe dahil edin

Mülakat sürecini tamamladıktan sonra, yeni işe alınan pazarlamacıları takımınıza dahil edin.

Onlara şirket hediyeleri, önemli belgeler ve ilk günle ilgili bilgiler içeren bir hoş geldiniz paketi göndererek başlayın. İlk birkaç hafta boyunca onlara destek olacak bir mentor veya iş arkadaşı atamayı da düşünebilirsiniz.

Bunları yan yana, iç iletişim araçlarınıza, pazarlama teknolojisi yığınınıza ve hatta organizasyon grafiğinize ekleyerek, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişebilmelerini (ve diğer takım üyelerinin de onların katıldığından haberdar olmasını) sağlayabilirsiniz.

ClickUp Organizasyon Şeması Şablonunu kullanarak raporlama hatları, takımlar ve departmanlar dahil olmak üzere pazarlama departmanı yapısını temsil edebilirsiniz. Bu, yeni çalışanların kimin ne yapacağını, kime rapor vereceğini ve farklı takımların nasıl işbirliği yaptığını net bir şekilde anlamasına yardımcı olacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu ile takım yapılarını ve raporlama hiyerarşilerini görselleştirin

İşte bu işin işleyişi:

İlk olarak, tüm takım üyelerinin bilgilerini bir ClickUp Belgesinde toplayın. Daha da iyisi, her pazarlamacıdan profil bilgileriyle birlikte "işimi nasıl yaparım" belgesi hazırlamasını isteyebilirsiniz

Ardından, farklı pazarlama faaliyetlerini ClickUp Beyaz Tahtasına ekleyin ve çizgilerle raporlama hiyerarşilerini belirtin

Profil resmi, sorumluluklar, iletişim bilgileri vb. gibi ayrıntıları ekleyerek daha fazla derinlik katın

Her takım üyesinin ClickUp Belgesini beyaz tahtadaki profiline bağlayın, böylece diğerleri organizasyon şemasını karıştırmadan onlar hakkında daha fazla bilgi edinebilir

Yeni işe alınanlar, organizasyon şemalarını kullanarak şirket yapısı içindeki yerlerini, iş arkadaşlarını ve raporlama ilişkilerini anlayabilir. Ayrıca, çalışanlar belirli ihtiyaçlar veya sorular için iletişime geçecek doğru kişiyi kolayca belirleyebilir, bu da özellikle işlevler arası takımları yönetirken daha sorunsuz iş akışlarına yol açar.

Bir Pazarlama Takımının Temel Özellikleri

İşte, tüm anahtar pazarlama unsurlarına odaklanan, dengeli bir şirket içi pazarlama takımı kurmanıza yardımcı olacak son birkaç ipucu:

Çevrimiçi varlık yönetimi

Çevrimiçi varlık yönetimi pazarlaması, bir markanın internetteki görünürlüğünü korumak için kullanılan stratejileri ve girişimleri ifade eder. Bu, içerik pazarlama takımı, sosyal medya takımı, SEO ve PPC uzmanları ve hatta küçük ölçüde analist ve medya ilişkileri takımları gibi çeşitli takımların işbirliği ile gerçekleştirilen bir çabadır.

Çevrimiçi varlık yönetimi fonksiyonunuzun sorumlulukları:

Marka görünürlüğünü artırın : SEO, sosyal medya ve G2, Gartner ve Capterra gibi dizin listeleriyle markanızın çevrimiçi ortamda kolayca bulunmasını sağlayın

Trafiği artırın : Değerli içerik, topluluk katılımı ve arama motorları için optimize edilmiş bir web sitesi ile potansiyel müşterileri çekin

Rekabet avantajı elde etmek: Markanızın USP'sini öne çıkararak rakiplerinizden sıyrılın

Genel dijital varlığınızı yönetir ve olumlu marka bilinirliği oluştururlar.

Medya yönetimi

Pazarlamada medya yönetimi, ücretli, kazanılmış ve sahip olunan medya kanallarıyla ilgili tüm faaliyetlerin stratejik planlaması, yürütülmesi ve analizini ifade eder. Şunları içerir:

Ücretli medya : Arama motorları (PPC), sosyal medya reklamcılığı, görüntülü reklamcılık ve yerel reklamcılık gibi çeşitli platformlarda reklam kampanyalarını yönetmeyi içerir

Kazanılmış medya : Geleneksel medya kuruluşlarında ve çevrimiçi yayınlarda makaleler, röportajlar veya ürün incelemeleri gibi olumlu medya kapsamını sağlamaya odaklanır

Kendi medyası: Web siteniz, blog yayınlarınız, web seminerleriniz ve haber bültenleriniz gibi oluşturduğunuz ve kontrol ettiğiniz tüm içeriği içerir

Medya yönetimi, takımın boyutuna ve bütçesine bağlı olarak özel bir rol olabilir veya farklı uzmanlara dağıtılabilir. Bir pazarlamacı, yeni kurulan şirketlerde medya yönetiminin tüm yönlerini üstlenebilirken, daha büyük takımlarda yaşam döngüsü pazarlamacısı, analist ilişkileri yöneticisi ve influencer pazarlamacısı gibi özel roller olabilir.

Arama motoru optimizasyonu ve bağlantı oluşturma

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve bağlantı oluşturma, çevrimiçi varlık yönetiminin temel unsurlarıdır ve web sitenizin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) görünürlüğünü ve organik trafiğini artırmaya yardımcı olur.

SEO : Sayfa içi optimizasyon, teknik SEO ve anahtar kelime araştırması yoluyla web sitenizi ve içeriğinizi ilgili anahtar kelimelerde daha üst sıralarda yer alacak şekilde optimize eder

Bağlantı oluşturma: Arama motorlarına güven ve otorite sinyali veren, sitenize geri bağlantılar (diğer web sitelerinden bağlantılar) elde eder

SEO'da bazı uzman roller, içerik SEO analistleri, teknik SEO yöneticileri ve benzeri rollerdir. SEO ve bağlantı kurmayı etkili bir şekilde birleştirerek, şirketiniz organik trafiği artırabilir, nitelikli potansiyel müşterileri çekebilir ve satışları artırabilir.

SEO çabalarınızı yönetmek ve tüm SEO görevlerinizi tek bir merkezi konumda toplamak için ClickUp SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu ile SEO girişimlerinde bir adım önde olun

Şablon, anahtar kelimelerinizin sıralamasını, aldığınız trafiği ve en iyi performans gösteren sayfaları gösteren yerleşik gösterge panelleriyle birlikte gelir. Bu şablon ayrıca şunları yapmanızı sağlar:

Hedef anahtar kelimelerinizi listeleyin, performanslarını izleyin ve hatta rakiplerinizi not alın

Liste görünümleri, Kanban panoları veya takvim görünümleri arasında geçiş yapın verilerinizi size en uygun şekilde görüntüleyin

Takım üyelerine görevler atayın, son tarihler belirleyin ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olun

Reklamcılık için metin yazımı

Reklam metni yazımı, reklamlar için ilgi çekici ve ikna edici mesajlar oluşturmak amacıyla pazarlamada kullanılan özel bir yazı türüdür. Bu tür yazılar arasında sosyal medya reklamları, gazete reklamları ve hatta etkinlik sponsorluğu afişleri ve stand afişleri yer alır.

Reklam metni yazımı, dikkat çekmek ve okuyucuları hemen harekete geçmeye teşvik etmek için güçlü fiiller, kısa ifadeler, duygusal tetikleyiciler ve "fayda odaklı dil" kullanan özel bir beceridir. İçerik yazarları ise daha konuşma tarzında yazılar yazar ve uzun içeriklerle kullanıcıları eğitmeyi veya eğlendirmeyi amaçlar.

Ayrıca farklı pazarlama OKR'leri de vardır. Reklam metinleri tıklama ve dönüşümlerle ölçülürken, uzun form içerikler etkileşim, trafik ve potansiyel müşteri oluşturma gibi metriklerle izlenir.

Özel içerik ve reklam metin yazarlarına sahip olarak, potansiyel müşterileri çeken bilgilendirici içerikler oluşturabilir ve web sitesi ziyaretçilerini ücretli kullanıcılara dönüştüren ikna edici reklam metinleri yazabilirsiniz.

Müşteri deneyimini iyileştirme

Pazarlama ekipleri, marka bilinirliğinin oluşturulmasından kişiselleştirilmiş iletişimlerin kullanılarak müşterilerin dönüşüm hunisinden geçmelerinin sağlanmasına kadar, tüm müşteri yolculuğu boyunca müşteri deneyiminin (CX) şekillenmesinde büyük bir rol oynar.

İşte katkıları:

Mesajlaşma : Beklentileri belirleyen ve potansiyel müşterileri bilgilendiren açık ve bilgilendirici içerik oluşturma

İlişki kurma : Kişiselleştirilmiş iletişim, demolar ve testler gibi etkileşimli içerikler ve sosyal medya etkileşimi kullanarak bağlantıları teşvik edin

Topluluk oluşturma : Müşterilerin bağlantı kurabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği ve birbirlerinden öğrenebileceği bir topluluk oluşturmak

Yukarı satış ve çapraz satış: Müşteri değerini artıran ek ürün veya hizmetleri önerme fırsatlarını belirleme

Marka pazarlamacılarından e-posta pazarlamacılarına ve analistlere kadar tüm pazarlamacılar, müşteri yolculuğunun ve satın alma hunisinin farklı aşamalarında müşteri deneyimine katkıda bulunur.

Analitik ve veri odaklı pazarlama

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu, pazarlama kararlarını bilgilendirmek ve kampanyaları optimize etmek için müşteri davranış verilerini ve trendlerini kullanmakla ilgilidir. Bu, doğru zamanda doğru mesajla doğru kitleyi hedeflemek için içgörülere dayanan "serp ve dua et" yaklaşımının tam tersidir.

Burada anahtar üye pazarlama analistidir. Ayrıca, bilinçli kararlar almak için çeşitli kaynaklardan (web sitesi trafiği, müşteri anketleri, sosyal medya analitiği ve kampanya performans metrikleri) veri toplayan SEO analistleri ve PPC uzmanları da onlara destek olur.

Pazarlama planı geliştirme ve uygulama

Pazarlama dünyası rutin ve süreçlerle gelişir ve iki anahtar rol, pazarlama operasyonları uzmanları ve pazarlama proje yöneticileri, pazarlama planınızın zamanında gerçekleşmesini sağlamak için çalışarak bu dünyanın sorunsuz işlemesini sağlar.

İlki, en iyi pazarlama araçlarını seçmek ve işlerin sorunsuz yürümesi için verimli iş akışları oluşturmaktan sorumludur. Martech yığınınıza bağlı olarak, veri hijyenini sağlamak, veri silolarını kaldırmak ve pazarlama otomasyonlarını yürütmek gibi diğer işlemleri de gerçekleştirebilirler.

Pazarlama proje yöneticisi ise planlama ve bütçeleme aşamasından yürütme ve sonuçların ölçülmesine kadar kampanyanın tüm yaşam döngüsünden sorumludur.

Bazen göz ardı edilse de, bu iki önemli rol, pazarlama çabalarının gerçekten başarılı olmasını sağlamak için çok önemlidir.

Pazarlama planınızı basit ve etkili hale getirmek için ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama planınızı takip edin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Önceliklere (yüksek, orta, düşük) ve her çeyrek için son teslim tarihlerine göre ulaşılabilir hedefler ve görevler belirleyin

Her görevin durumunu, ilerlemesini ve çabasını izleyin

Gereksinimlere göre belirli aramalar için "Görev Türü", "Çeyrek" ve "Etki" gibi özel alanlar ayarlayın

Pazarlama Başarısı için Yüksek Performanslı Bir Takım Oluşturun

Başarılı bir pazarlama takımı, markanızın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Sadece potansiyel müşteriler ve satışlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda sadık müşteriler ve marka savunucuları da oluşturur. Anında sonuçlar elde etmenizi sağlar ve aynı zamanda uzun vadeli başarının temellerini atar.

Bu nedenle, zaman ayırıp tüm pazarlama departmanınız için doğru kişileri bulmak önemlidir. Ancak ClickUp gibi bir proje yönetimi aracını kullanarak bu görevi daha basit hale getirebilirsiniz. ClickUp, roller hakkında beyin fırtınası yapmanıza, beceri eksikliklerini analiz etmenize ve mülakat sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'a kaydolun ve doğru pazarlama ekibi yapısını oluşturmanıza (ve hayalinizdeki pazarlama ekibini başarıya ulaştırmanıza) nasıl yardımcı olabileceğini görün.