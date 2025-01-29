2025'in Mühendisler için En İyi 10 Mac Geliştirici Aracı

Yazılım geliştiricileri olarak, geliştirme iş akışlarınız için doğru araçlara sahip olmak verimliliği en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. İster belirli bir programlama dilinde kod parçacıkları, ister kullanıcı arayüzleri tasarlamak veya belirli bir işletim sistemi için uygulamalar oluşturmak olsun, kullandığınız araç kodlama becerileriniz kadar sağlam ve güvenilir olmalı, hatta çok daha iyi olmalıdır

Neyse ki, bu araçları bulmak için interneti didik didik aramanıza gerek yok. Bu makalede, 2024 için Mac'te sahip olunması gereken 10 geliştirici aracını belirledik, böylece işiniz için doğru aracı seçebilir ve genel verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Hadi başlayalım.

Mac geliştirici aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac geliştirme araçlarına bakmadan önce, bir aracın ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirirken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörleri burada bulabilirsiniz:

Kullanıcı arayüzü (UI): Yoğun bir arayüze sahip bir araç, verimliliğinizi önemli ölçüde azaltabilir. Öte yandan, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip araçlar öğrenmesi daha kolaydır ve iş akışınızı hızlandırmaya yardımcı olur

Performans ve hız: Aracın gecikme veya çökme olmadan sorunsuz çalışıp çalışmadığını ve büyük dosyalarla çalışırken veya aynı anda birden fazla uygulama çalıştırırken performansının etkilenip etkilenmediğini kontrol edin

Entegrasyonlar: Araçlarınız, geliştirme süreçlerinizin bir parçası olarak kullandığınız diğer yazılım veya uygulamalara kolayca bağlanabilmelidir.

Fiyat: Ücretsiz araçlar harika olabilir, ancak aracın özelliklerini maliyetiyle karşılaştırmak önemlidir. Bazen, ücretli bir araca yatırım yapmak, özellikler ve uzun vadeli destek açısından daha faydalı olabilir

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

Topluluk ve kaynaklar: Güçlü bir topluluğa ve kapsamlı belgelere sahip olmak, uzun vadede daha az sorunla karşılaşmanız anlamına gelir. Belirli özellikleri anlamak veya sorunları gidermek için yardıma ihtiyacınız olursa, yardıma kolayca erişebilmelisiniz

Kullanıcı yorumları: Diğer geliştiricilerin deneyimleri kadar ikna edici bir şey yoktur. Aracın güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinmek için kullanıcı yorumlarını inceleyin ?

İşte, ister tek başınıza ister bir takım halinde çalışıyor olun, iş akışlarınızı optimize etmeyi garantileyen en iyi 10 MacOS geliştirme yazılımı. Her bir aracı en iyi özellikleri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmelerine göre değerlendirdik. Hadi başlayalım!

ClickUp Gösterge Paneli görünümünde görevleri, kaynakları ve proje ilerlemesini izleme ve takip etme

ClickUp, kodlama ve proje yönetimi arasındaki boşluğu doldurarak yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır ve proje şeffaflığını artırır; görevleri atayın, öncelik düzeylerini belirleyin ve ilerlemeyi izleyin.

Scrum'ın zaman kutusuna dayalı sprintlerini veya Kanban'ın esnek yaklaşımını seviyor olun, ClickUp'ın görev panoları tarzınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Yazılım ekibiyle çalışan geliştiriciler için @bahsetmeler, yorumlar ve Sohbet görünümü gibi özellikler, herkesin bilgilenmesini kolaylaştırır. ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ve ClickUp Belgeleri, fikirler, planlar ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği yapmayı da sağlar.

Ayrıca, yerel otomasyon özellikleri, görevleri otomatik olarak atamak, durumları değiştirmek veya hatırlatıcılar göndermek için tetikleyiciler ayarlamanıza olanak tanır, böylece daha önemli görevler için zaman kazanırsınız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp AI ücretsiz planda yer almamaktadır

Bazen yavaşlar (ancak ClickUp 3.0 ile değil)

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcıları zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Appium

appium aracılığıyla

Appium, web, yerel ve hibrit uygulamaların Android ve iOS cihazlarda beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılan açık kaynaklı bir test otomasyon çerçevesidir.

Son zamanlarda, macOS ve Microsoft Windows'taki masaüstü uygulamaları, Chrome, Firefox ve Safari gibi tarayıcılar ile tvOS, Android TV, Samsung ve Roku gibi platformlar için TV uygulamalarını destekleyecek şekilde genişletildi.

Diğer test araçlarından farklı olarak, testleri çalıştırmak için uygulamanızı yeniden derlemeniz veya bir SDK kullanmanız gerekmez. ✨

Appium'un en iyi özellikleri:

Uygulamaları kaynak kodu olmadan test edin

Python, Java, JavaScript, PHP, C# ve Ruby dahil olmak üzere birden fazla dilde test senaryoları yazın

Fiziksel mobil cihazların yanı sıra emülatörler ve simülatörlerde testler gerçekleştirin

Birden fazla cihazda aynı anda birden fazla test çalıştırarak test sürecini hızlandırın

Kapsamlı belgelere ve güçlü topluluk desteğine erişin

Appium sınırlamaları:

Karmaşık kurulum

Zor öğrenme süreci

Bazen yavaşlar ve çöker

Appium fiyatlandırması:

Ücretsiz

Appium puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (15+ yorum)

3. SourceTree

SourceTree, kod depolarını yönetmek için grafiksel bir kullanıcı arayüzü (GUI) sağlayan bir Git müşterisidir (Atlassian tarafından tasarlanmıştır). Komut satırlarıyla uğraşmak yerine, kod tabanınızla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilir, projeleri klonlama, değişiklikleri commit etme ve dalları yönetme gibi görevleri yerine getirebilirsiniz.

Sezgisel tasarımı, Git'e yeni başlayanların bu alana girişini kolaylaştırır. Ayrıca, deneyimli Git kullanıcılarının kodları hızlıca gözden geçirmelerine, kod değişikliklerini saklamalarına, dallar arasında seçim yapmalarına ve tekrarlayan görevlerde zaman kazanmalarına yardımcı olarak verimliliklerini artırır.

SourceTree'nin en iyi özellikleri:

Kullanımı kolay, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Sadece birkaç tıklama ile karmaşık Git komutlarını çalıştırabilirsiniz

Bitbucket, GitHub ve GitLab gibi popüler Git ve Mercurial barındırma platformlarını destekler

Bir projenin commit geçmişini ve dal yapısını görsel olarak görüntüleyin

Commit geçmişinizi birleştirerek, silerek veya yeniden sıralayarak düzenleyin

Güçlü arama işlevselliği ile yerel Git günlüklerinizi arayın

SourceTree sınırlamaları:

Çok fazla bellek kullanır ve özellikle eski makinelerde performansı etkiler

Büyük depolarla çalışırken yavaşlar

Atlassian dışı ürünlerle sağlam entegrasyonlar yoktur

SourceTree fiyatlandırması:

Ücretsiz

SourceTree puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

4. FlexiHub

flexiHub aracılığıyla

FlexiHub, USB ve COM bağlantı noktası aygıtlarını bir ağ üzerinden uzaktan bağlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. Müşterinin USB aygıtına bilgisayarınızdan doğrudan erişebilir, fiziksel olarak gönderilmesini beklemek zorunda kalmazsınız, böylece zaman ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edersiniz. ?

Uzak bir aygıttan verilere erişmesi, donanım sorunlarını teşhis etmesi ve gidermesi gereken teknik destek ekipleri için idealdir.

FlexiHub'ın en iyi özellikleri:

Herhangi bir konumdan FlexiHub hesabınıza giriş yapın ve uzaktaki cihazları yönetin (herhangi bir sürücü yüklemenize gerek yoktur)

Benzersiz oturum açma belirteçlerini kullanarak cihazlarınıza erişimi başkalarıyla paylaşın

Cihaz türünü (ör. klavye, tarayıcı, yazıcı, kamera vb.) otomatik olarak tanımlar, böylece ihtiyacınız olan cihazı kolayca bulabilirsiniz

İletim sırasında verileri korumak için 2048 bit SSL şifreleme kullanır

Yerel sohbet özelliğini kullanarak FlexiHub hesabınıza giriş yapmış takım üyeleriyle iletişim kurun

FlexiHub sınırlamaları:

Müşteri desteği ekibinin yanıt vermesi birkaç gün sürebilir

Bazı cihazlar doğru şekilde tanınmıyor

Ücretsiz plan yok

FlexiHub fiyatlandırması:

Kişisel: Aylık 14 $

İş: Kullandıkça öde

Takımlar: Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

FlexiHub puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (2 yorum)

Capterra: 3,4/5 (5 yorum)

5. Bitbucket

bitbucket aracılığıyla

Bitbucket, Mercurial veya Git sürüm kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodunu barındırmak için Atlassian tarafından sunulan web tabanlı bir hizmettir. Takımlara kod üzerinde işbirliği yapmak, değişiklikleri izlemek ve geliştirme sürecini yönetmek için merkezi bir konum sağlar.

Bu, proje karmaşıklığı ve ölçeği arttıkça takımların düzenli ve verimli bir ş Akışı sürdürmelerine yardımcı olur. Özellikle halihazırda diğer Atlassian ürünlerini kullanan takımlar için idealdir.

Bitbucket'ın en iyi özellikleri:

5 kullanıcıya kadar takımlar için sınırsız özel ve genel depolama alanına sahip cömert bir ücretsiz plan sunar

Confluence, Jira ve Trello gibi diğer Atlassian ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Gizli depolara erişim denetimleri ayarlayarak, belirli dallarda hangi kullanıcıların belirli eylemleri gerçekleştirebileceğini belirleyebilirsiniz

Takım üyelerinin değişiklikler önermesine ve birbirlerinin kodlarını yapılandırılmış ve organize bir şekilde incelemesine olanak tanıyan çekme taleplerini destekler

Bitbucket sınırlamaları:

Zayıf topluluk desteği

Ücretsiz planda sınırlı kullanıcı sayısı

Bitbucket'ta barındırılan çok az sayıda açık kaynak projesi vardır

Bitbucket fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Standart: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Bitbucket puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (860+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)

6. Postman

postman aracılığıyla

Postman, geliştirici takımları tarafından API'leri oluşturmak ve test etmek için kullanılan bir API aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzünde istekleri oluşturun ve yönetin, bunları koleksiyonlar halinde düzenleyin ve yanıtları yapılandırılmış bir şekilde görselleştirin.

Ayrıca Postman, API'leri belgelendirme, koleksiyonları takım üyeleriyle paylaşım ve API sağlığını zaman içinde izleme özellikleri de içerir. ?

Postman'ın en iyi özellikleri:

REST, SOAP ve GraphQL sorguları oluşturun ve çalıştırın

Kimlik doğrulama yok, Temel Kimlik Doğrulama, OAuth ve Taşıyıcı Belirteç gibi çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerini destekler

API koleksiyonları, ortamlar ve akışlar üzerinde işbirliği yapmak için birden fazla takım çalışma alanı oluşturun

Yorum ekleyerek ve @bahsetme kullanarak takım üyelerini etiketleyerek değişiklikler önerebilirsiniz

Takım üyelerinden biri değişiklik yaptığında bildirim almak için takım çalışma alanlarını izlemeyi seçin

Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab ve Bitbucket gibi popüler araçlarla entegre olur

Postman sınırlamaları:

Ücretsiz plan, en fazla 3 takım üyesine izin verir

Kapsamlı özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Büyük dosyalarla veya karmaşık isteklerle çalışırken yavaşlar

Postman fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Postman puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (1.095+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

7. Sublime Text

sublime Text aracılığıyla

Sublime Text, kod, işaretleme ve düz metin yazmak ve düzenlemek için hafif bir metin düzenleyicidir. Büyük dosyalarla çalışırken veya arka planda kaynak yoğun uygulamalar çalıştırırken bile dosyaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde açar; bu, büyük projelerde çalışan geliştiriciler için büyük bir artıdır.

Ayrıca, Sublime Text paket yöneticisi aracılığıyla birçok eklenti ve uzantıyı destekler. Bu, işlevselliğini genişletmenize ve yerel olmayan programlama dilleri için destek sağlamanıza olanak tanır.

Sublime Text'in en iyi özellikleri:

Birden fazla tema seçeneğiyle görünümünü özelleştirin

Python, HTML, CSS, PHP, Java ve C++ dahil olmak üzere birçok dili yerel olarak destekler

Sözdizimi vurgulama özelliği ile kodunuzu kolayca okuyun ve hataları bulun

Dikkatinizi dağıtmayan modu kullanarak tüm araç çubuklarını gizleyin ve kodlama oturumlarına odaklanın

Birden fazla açık dosyada belirli terimleri aynı anda bulup değiştirin ?

Sublime Text sınırlamaları:

İşbirliği özellikleri yok

Yerel hata ayıklama aracı yoktur

Yerleşik derleyici yoktur

Sublime Text fiyatlandırması:

Kişisel lisans: 99 $ tek seferlik ücret (en son özellikleri almak için her 3 yılda bir yükseltme ücreti ödersiniz)

Takım lisansı: Koltuk başına yıllık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Sublime Text değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Kod gerektirmeyen bu uygulamalara göz atın!

8. Transporter Uygulaması

transporter aracılığıyla

Transporter, geliştiricilerin uygulamalarını Apple'ın App Store'da yayınlamaları için tasarlanmış bir MacOS uygulamasıdır (Apple tarafından geliştirilmiştir). Uygulamaların yanı sıra, müzik, film veya kitapları Apple Music, iTunes Store veya Apple Books'a göndermek için de kullanabilirsiniz. Arayüzü kullanıcı dostudur; başlamak için içeriğinizi Transporter'a sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

İçeriğiniz yüklendikten sonra Transporter, gönderimi engelleyebilecek hataları kontrol ederek doğrulama sürecini gerçekleştirir. Ayrıntılı geri bildirimler ve hata mesajları sağlayarak sorunların çözülmesini kolaylaştırır. ?️

Transporter Uygulamasının en iyi özellikleri:

Yeni başlayanlar için bile kurulumu ve kullanımı kolaydır

Aynı anda birden fazla dosya yükleyin

Ağ bağlantısı kesildiğinde yüklemelere devam edin

Tarih ve saat dahil olmak üzere önceki yüklemelerinizin geçmişine erişin

Güncellemeleri otomatik olarak kontrol eder ve gerektiğinde yükler

Transporter Uygulama sınırlamaları:

Sorunlarla ilgili geri bildirimler bazen belirsiz veya net olmayabilir

Yavaş ağlarda yükleme ilerleme çubuğu ileri geri atlar

Transporter Uygulama metin fiyatlandırması:

Ücretsiz

Transporter Uygulama derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

Mac App Store: 4,8/5 (4.300+ yorum)

9. NetBeans

netBeans aracılığıyla

NetBeans, öncelikle Java geliştirme için kullanılan açık kaynaklı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Yıllar içinde, PHP, Javascript ve C/C++ gibi diğer programlama dillerini desteklemek için kademeli olarak genişletilmiştir.

Ayrıca, sözdizimi vurgulaması ve otomatik tamamlama özelliğine sahip bir kaynak kod düzenleyici, sağlam bir hata ayıklayıcı, bir profiler ve sürüm kontrolü entegrasyonu gibi bir dizi güçlü araç da içerir.

NetBeans'in en iyi özellikleri:

Web, kurumsal, masaüstü ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır

Git, Mercurial ve Subversion gibi sürüm kontrol sistemlerini destekler

Swing GUI oluşturucu ile bileşenleri sürükleyip bırakarak grafik kullanıcı arayüzleri tasarlayın

Topluluk üyeleri tarafından sağlanan kapsamlı kitaplıktan eklentiler ekleyerek işlevselliği genişletin

Yerel hata ayıklayıcıyı kullanarak kesme noktaları ayarlayın, kodda adım adım ilerleyin ve değişkenleri inceleyin

NetBeans sınırlamaları:

Optimum şekilde çalışmak için çok fazla bellek tüketir

Büyük projelerde çalışırken yavaşlar

NetBeans metin fiyatlandırması:

Ücretsiz

NetBeans puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (669+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (206+ yorum)

Bu AI kodlama araçlarına göz atın!

10. Xcode

xcode aracılığıyla

Xcode, macOS, iOS, watchOS ve tvOS için uygulama geliştirmek üzere Apple tarafından tasarlanmış bir IDE'dir. Sözdizimi vurgulaması ve otomatik kod tamamlama özelliklerine sahip bir kod düzenleyici ile birlikte gelir. Ayrıca, kodunuzdaki hataları bulup düzeltmenize yardımcı olacak hata ayıklama araçları da içerir.

Xcode ile proje dosyalarını ve bağımlılıkları yönetmek, Git gibi sürüm kontrol sistemlerini kullanarak değişiklikleri izlemek ve simülasyon araçlarını kullanarak uygulamanızın farklı Apple aygıtlarda nasıl görüneceğini ve çalışacağını önizlemek çok kolaydır.

Xcode'un en iyi özellikleri:

Varlık kataloğu klasörünü kullanarak uygulamanızın görüntüleri, simgeleri, renk paleti ve diğer varlıklarını düzenleyin ve yönetin

Yerel sürükle ve bırak arayüz oluşturucu kullanarak grafik kullanıcı arayüzleri oluşturun

Uygulamanızı oluştururken arayüzünün canlı görüntüsünü görün

IPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV için yerleşik simülatörleri kullanarak kodunuzu farklı cihazlarda test edin

Uygulamanızın davranışını ve performansını analiz etmek için Instruments özelliğini kullanın

Xcode sınırlamaları:

Xcode uygulaması çok fazla depolama alanı kaplar

Güncellemeler hatalara ve çökmelere meyillidir

Büyük projelerde çalışırken yavaş olma eğilimi gösterir

Xcode fiyatlandırması:

Ücretsiz

Xcode derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,2/5 (940+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Bu 10 Apple geliştirme aracı, belirli kullanım durumları için tasarlanmıştır, böylece üstlendiğiniz herhangi bir proje için en uygun aracı veya araç kombinasyonunu seçebilirsiniz.

Geliştirme iş akışlarınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Bu araç, geliştiricilerin kodlama projelerini baştan sona yönetmek için merkezi bir hub görevi görür.

Proje planlama, ilerleme izleme, entegrasyonlar, işbirliği ve bildirimler gibi özellikler sayesinde, geliştiricilerin projelerini düzenli ve zamanında tutmak çok kolaydır. ?️

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