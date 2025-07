2025'te Verimlilik için En İyi 25+ Chrome Uzantısı

Masaüstü uygulamalarından daha çok web tarayıcılarında mı çalışıyorsunuz?

Dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamaktan proje yönetimine kadar, Google Chrome uzantılarının yardımıyla tarama deneyiminizi (ve genel verimliliğinizi) iyileştirebilirsiniz.

Chrome uzantıları, Chrome tarayıcınızda size ekstra işlevsellik sağlamak için oluşturulmuş yazılım programlarıdır.

100.000'den fazla Chrome uzantısı varken, hangilerinin zaman ve çaba tasarrufu sağlayacağını nasıl seçersiniz? Doğru yere geldiniz! Chrome deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak en iyi Google Chrome uzantılarını bir araya getirdim.

Hadi başlayalım! ⚡️

1. ClickUp Chrome Uzantısı

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın Chrome Uzantısı ile verimliliği artırın

ClickUp Chrome Uzantısı, favori proje yönetimi özelliklerini tarayıcı pencerenize getiren en iyi Chrome uzantılarından biridir. İşi ClickUp platformunun içinde veya dışında yapın, zamandan tasarruf edin ve iş akışınızı hızlandırın.

ClickUp, verimlilik için en iyi hile!

ClickUp Google Chrome uzantısının tek bir özelliği ile en yüksek verimlilik düzeyine ulaşabilirsiniz:

ClickUp'taki Not Defteri 'nde zengin metin düzenleme özelliği ile notlar alın

Bir siteyi yer imlerine ekleyin ve görev olarak kaydedin

Tarayıcınızın tüm sekmesinin ekran görüntüsünü alın veya belirli bir alanı seçerek bir göreve ekleyin veya bilgisayarınıza indirin

Uzantıda görevinizi bulun ve zaman takibini başlatmak için seçin

Gmail veya Outlook e-postalarını görevlere ekleyin ve e-postalardan görevler oluşturun

ClickUp yüzen düğmesi, Not Defteri, Yer İmleri, Ekran Görüntüleri, Zaman Takibi ve herhangi bir web sayfasından görev oluşturma özelliklerine hızlı erişim sağlar

ClickUp yüzen düğmesi, Not Defteri, Yer İmleri, Ekran Görüntüleri, Zaman Takibi ve herhangi bir web sayfasından görev oluşturma özelliklerine hızlı erişim sağlar

ClickUp Fiyatlandırma

Ortalama Puan: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

2. OneTab

Sekme sorunlarından bahsetmişken, OneTab bu sorunu çözebilir. Tüm sekmeleri açık tutmak yerine, bu Google Chrome uzantısı bunları tek bir yeni sekme sayfasında kullanışlı bir listeye yerleştirir. Böylece, kullanmak istediğiniz tüm anahtar bağlantılar tek bir tıklama uzaklıkta olur.

Çok sayıda sekme açmayacağınız için web tarayıcınızın belleğinden %95'e kadar tasarruf edebilirsiniz.

Sorun yok, artık sekme yok. Bu sayede verimliliğinizi koruyabilir ve bilgisayarınızın masaüstünü temiz tutabilirsiniz.

Ortalama Puan: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

3. Chrome için Loom

Loom ile video kaydetmek ve ardından takımla paylaşmak çok kolay. Anlamsız e-postalar göndermek yerine, kısa bir video ile kendinizi daha net ve kapsamlı bir şekilde anlatın. Loom'un Chrome Uzantısı ekran kaydedici, hızlı hareket eden ve kişisel bağlantı kurmak isteyen sanal takımlar için mükemmel bir web tarayıcı uzantısıdır.

En iyi ekran kayıt yazılımı, filigran içermeyen ekran kayıt yazılımı ve Loom'a alternatifler hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Ekranınızı doğrudan bir görev içinde kaydetmenize olanak tanıyan ClickUp'ın Clip özelliğini inceleyin!

Ortalama İnceleme Puanı: 4,8/5 (10.000'den fazla inceleme)

4. HubSpot

E-posta gönderme ve iletişim, müşteri hizmetleri veya satış takımlarınızın uğraşmak zorunda olduğu en zaman alıcı ve tekrarlayan görevlerden biri olabilir. E-posta yazma süresini kısaltmak istiyorsanız, HubSpot'un Chrome Uzantısı harika bir çözümdür. Uzantıyı ücretsiz olarak indirebilir ve gelen kutunuzda yeniden kullanılabilir e-posta şablonlarına, iletişim izleme, Gmail için CRM ve satış verimlilik araçlarına anında erişebilirsiniz.

900.000'den fazla kullanıcısı olan HubSpot uzantısı, daha az e-posta, daha fazla sonuç ve sizin ve işiniz için çok daha fazla verimlilik anlamına gelir.

Bonus: AI Chrome Uzantıları!

5. Doğru Gelen Kutusu

Gmail verimlilik uzantısı Right Inbox ile Gmail hesabınızı kullanma şeklinizi değiştirin. Right Inbox, kullanıcıların gelen kutusunda daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırmalarını sağlar.

Toplam 11 özelliği ile her e-posta kullanıcısı için vazgeçilmez bir eklentidir.

Bu özellikler şunları içerir:

Tekrarlanan E-postalar: aynı e-postayı tekrar tekrar göndermekten vazgeçin

E-posta İzleme: e-postalarınızı kimlerin ne zaman açtığını öğrenin

E-posta Dizileri: Gmail'deki e-posta takip sürecini otomatikleştirin

Posta Birleştirme: Toplu e-posta gönderme özellikleriyle e-posta erişiminizi genişletin.

6. Pocket'a kaydet

Dürüst olmak gerekirse, Pocket olmasa günümü nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Bir şeyi paylaşmanız mı gerekiyor? Pocket'a kaydedin. Öneri motoru, harika arayüzü ve topluluk özellikleri sayesinde Instapaper ve diğerlerini geride bırakarak şu anda en iyi web kesici sitesi olarak öne çıkmıştır.

Okumak istediğim tüm içeriği Pocket uzantısı simgesi aracılığıyla kaydeder ve daha sonra gelen kutusumdan sosyal ağlardaki arkadaşlarımla paylaşırım.

Web'de gezinirken ilginç bulduğum içeriklerle karşılaştığımda, bu kullanışlı Chrome uzantısıyla bunları web kırpıcı gelen kutusuna kaydediyorum. Metin, bağlantı veya resim daha sonra telefonumda veya tabletimde görünür ve daha sonra tıklayabilirim.

Referans için harika bir web kırpıcı gelen kutusu olup, daha sonra geri dönüp göz atmak için bolca fırsat sunar.

Ortalama Puan: 4,1/5 (7.500+ yorum)

7. Chrome için Grammarly

Ah, seni ne kadar seviyorum Grammarly, sayayım da görelim!

Yanlış yaptığım her şeyi düzeltir (hatta doğru yaptığım bazı şeyleri bile). Grammarly, Google Dokümanlar ve WordPress dahil olmak üzere hangi programda olursanız olun yazım denetimini yapabildiğinden, yazım denetimini başka bir düzeye taşır.

Uzantı sayesinde Grammarly, sosyal medya gönderilerinizi, e-postalarınızı ve Chrome tarayıcınızdaki diğer tüm içerikleri de düzeltebilir. Ayrıca, web yüklemeleri için yazım denetimi yapar ve hepimizin aklını başında tutar.

Ayrıca, Grammarly'nin web sitesinde yazım denetleyici ve dilbilgisi denetleyicisinin avantajlarından yararlanabilir ve Google Drive yüklemelerinizde her türlü yazım hatası kontrol edilebilir.

Ortalama Puan: 4,5/5 (40.000'den fazla yorum)

8. Momentum

Chrome tarayıcınızda her yeni sekmede bu arka planı başlatın. Bu web sayfası, daha verimli olmanız için ilham verici bir sükunet anı yaşamanızı sağlayacaktır. Günlük resim ve alıntılarla ilham alın, günlük odak noktanızı belirleyin ve yapılacaklar listenizi izleyin.

Tüm web sayfalarınızda günün odak noktanızı hatırlatan bir hatırlatıcı ile dikkatinizin dağılmasını önleyin ve ertelemeyi yenin.

Ortalama Puan: 4,4/5 (13.500+ yorum)

9. StayFocusd

StayFocusd, belirli sitelerde ne kadar zaman geçirdiğinizi izleyen ve Reddit, Facebook, Twitter veya diğer can sıkıcı sosyal medya siteleri gibi popüler siteleri bloklama seçeneği sunan, elinizdeki göreve odaklanmanızı sağlayan kullanışlı bir Chrome uzantısıdır.

Ancak ayarlarınızı değiştirmek isterseniz, eski ayarlarınıza dönmenizi zorlaştıran bir soruyu yanıtlamanız ve bir görevi tamamlamanız gerekir!

Ortalama İnceleme Puanı: 4,5/5 (7.000'den fazla inceleme)

10. Dashlane – Şifre Yöneticisi

En yararlı Google Chrome uzantılarından biri olan Dashlane, her web sitesine girdiğinizde şifrenizi hatırlayamadığınızda size yardımcı olur.

Sorun hafızanızda değil, yaşadığımız dünyada (en azından ben öyle düşünüyorum). Ancak dünya tamamen kötü bir yer değil, özellikle Dashlane ekibi sizi şifre kabuslarından kurtarmak için yardıma geldiğinde. Dashlane düğmesine tıklamanız yeterlidir, ihtiyacınız olan şifre paylaşılır.

Dashlane ve diğer çözümler hakkında daha fazla bilgiyi, şifre yöneticileri hakkındaki bu yazıda bulabilirsiniz.

Ortalama Puan: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

11. Timewarp

Bu, şaka gibi gelen tarayıcı uzantılarından biridir, ancak sonra hayatınızda eksik olan şeyin tam da bu olduğunu fark edersiniz.

StayFocusd'a benzer, ancak verimsiz, zaman kaybettiren bir web sitesine girdiğinizde, sizi daha verimli bir siteye, motivasyonel bir alıntıya, resme veya sitede ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteren bir zamanlayıcıya yönlendirir.

İşlerinizi tamamlamanın zamanı geldi ve TimeWarp, bunu yapmak için bolca zamanınız olmasını sağlar.

Ortalama Puan: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

12. Gmail için E-posta İzleyici – Mailtrack

Bir kişinin e-postanızı açıp açmadığını hiç merak ettiniz mi? Mailtrack ile artık merak etmenize gerek yok.

Gmail için bu ücretsiz Chrome uzantısı size şunları gösterir:

E-postanız alındıysa

Eğer açılmışsa

Ne zaman açıldı?

Kaç kez açıldı?

Hatta e-postalarınızı açılmış veya açılmamış olmalarına göre filtreleyebilirsiniz. Müşterileri yönetiyorsanız ve e-postalarınızı alıp almadıklarını bilmeniz gerekiyorsa, bu uygulama tam size göre.

Ortalama Puan: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

13. Chrome ve Chrome İşletim Sistemi için RescueTime

Evet, RescueTime web'de ziyaret ettiğiniz siteleri izler, ancak RescueTime ile hangi sitelerin verimli olup olmadığına, "verimli" bir web sitesini neyin oluşturduğuna dair önerilerle siz karar verirsiniz (hile yok, hadi ama).

Günün veya haftanın sonunda, araç size bir verimlilik puanı verir ve iş sahiplerine verimli web sitelerinde ne kadar zaman geçirdiklerini ve verimsiz web sitelerinde ne kadar zaman geçirdiklerini gösterir. Bu araç, ciddi girişimciler için vazgeçilmezdir!

Ortalama Puan: 4,1/5 (200'den fazla yorum)

14. Forest: odaklanın, anı yaşayın

Popüler verimlilik aracı, Chrome web mağazasında da mevcuttur.

Forest, erteleme dürtülerine boyun eğmeden veya pes etmeden yapılacaklar listenizdeki işleri yapmak için zaman blokları ayırmanıza yardımcı olur. Bu yapılacaklar listesi Chrome uzantısının hedefi, kara listenizdeki sitelere gitmeden, her seferinde tek bir göreve odaklanarak bir ağaç yetiştirmektir.

Ortalama Puan: 4/5 (900+ yorum)

15. Web Sayfalarının Tam Ekran Görüntülerini Alın – FireShot

Fireshot, uzantı cephaneniz için bir başka olmazsa olmazdır. Ekran görüntüsü özelliğinin mobil cihazlarda ne kadar yararlı olduğunu herkes bilir. Fireshot, bu işlevselliği masaüstünüze getirir. Tam sayfa ekran görüntüleri alabilir veya saniyeler içinde yakalamak istediğiniz bölümü seçebilirsiniz.

Bir sitede beğendiğiniz bir tarif mi gördünüz? Ekran görüntüsünü alın. İnternette bulduğunuz bazı verilerin anlık görüntüsünü mü almanız gerekiyor? Ekran görüntüsünü alın. Satın almak istediğiniz havalı bir tişört buldunuz ama ikinci bir görüşe mi ihtiyacınız var? Ekran görüntüsünü alın.

Fireshot, ekran görüntülerini PDF, JPEG, GIF ve PNG olarak yakalamanızı, düzenlemenizi ve kaydetmenizi sağlar. Hatta bunları doğrudan OneNote veya panonuza ekleyebilirsiniz. Tüm bu dosyalar yerel olarak depolanır ve çevrimdışı olarak bile kullanabilirsiniz!

Ortalama Puan: 4,9/5 (32.000'den fazla yorum)

16. Marinara: Pomodoro® Asistanı

Chrome web mağazasında bulunan bu uzantı, görevlerinize odaklanmanızı ve aynı zamanda mola vermek için zaman bulmanızı sağlayan mükemmel bir Chrome uzantısıdır.

Pomodoro tekniği, işinizi belirli zaman aralıklarına odaklayarak size dinlenme zamanı veren bir zaman yönetimi tekniğidir.

Bir Pomodoro genellikle 25 dakikadır ve ardından üç ila beş dakikalık bir mola verirsiniz. Ardından, birkaç Pomodoro daha geçtikten sonra, genellikle 15 ila 30 dakika arasında daha uzun molalar verirsiniz.

Bu Pomodoro tarayıcı uzantısını kullanarak, ek bir zaman takibi aracı kullanmadan Pomodorolarınızı doğrudan Chrome tarayıcınızda takip edebilirsiniz.

Tarayıcınızda veya masaüstünüzde bildirim alın.

Ortalama İnceleme Puanı: 4,9/5 (1.000'den fazla inceleme)

17. MightyText – PC'den SMS ve bilgisayardan metin mesajı gönderme

Tamam, bu sadece Android kullanıcıları için, ancak oyunun kurallarını değiştirebilir. MightyText ile metin mesajları tarayıcınıza gelir, böylece her titreştiğinde telefonunuzu çıkarıp ana düğmeye tıklamanız gerekmez.

Bu size çok zaman kazandıracaktır. Bununla kolayca bir aşk/nefret ilişkisi kurabilirsiniz, çünkü bazen hiç mesaj almak istemezsiniz, özellikle de sosyal medyadan gelen bildirimlerin aşırı olduğu bir toplumda yaşıyoruz.

MightyText uygulamasıyla bunu kapatabilirsiniz. Elbette, web uygulamasını telefonunuza da yüklemeniz gerekir.

Ortalama İnceleme Puanı: 4,1/5 (8.800+ inceleme)

18. Hunter – E-posta Bulucu Uzantısı

Benim gibiyseniz, destek veya belirli bir departmanın e-posta adresini bulmak için web sitelerinde arama yapmaktan nefret edersiniz.

Hunter uygulaması, web sitesinde e-posta adreslerini tarayarak ve tüm sonuçları saniyeler içinde ad, e-posta adresi ve departman bilgileriyle birlikte geri döndürerek bu sorunu çözer. Ardından, Chrome tarayıcınızda uzantı simgesine tıklayın ve ihtiyacınız olan her şeye sahip olun.

En iyisi, bunları ücretsiz olarak ve uzantı aracılığıyla yapıyorlar. Diğer hizmetler, aynı şeyi kendi web sitelerinden yapmak için yüzlerce dolar ücret alıyor!

Alternatif olarak, UpLead'in e-posta bulucusunu da kullanabilirsiniz.

Ortalama Puan: 4,9/5 (12.000'den fazla yorum)

19. Clockify Zaman Takipçisi

Zaman Takibi, insanlar 9-5 işleri yerine serbest çalışmayı denedikçe daha popüler hale geliyor.

İşletme sahipleri , Clockify'ı kullanarak ücretsiz zaman çizelgeleri oluşturabilir. Clockify'ın bir mobil uygulaması da vardır ve en iyisi, ClickUp ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Sonuç olarak, işletme sahipleri müşterilere kaç saatlik fatura kesmeleri gerektiğini hatırlamaya çalışırken herhangi bir sıkıntı yaşamazlar!

Ortalama İnceleme Puanı: 4/5 (100+ inceleme)

20. Ghostery – Gizlilik Reklam Engelleyici

Bu Adblock Chrome uzantısıyla verileriniz ve reklamlar üzerinde kontrol sahibi olun. Bu Adblock, reklamlardaki izleyicilerle ilgilenerek daha hızlı gezinmenizi sağlar.

Ublock Origin ve Mercury Reader gibi Ghostery de, tarama sırasında pop-up'lar ve kötü amaçlı yazılımlar gibi rahatsız edici unsurları azaltarak sinirlerinizi bozmaz.

Bu Adblock, herhangi bir web sitesindeki reklamlardaki izleyicileri bloklamak veya beyaz listeye eklemek istediğinize karar vermenizi sağlar. Bundan sonra, tamamen size kalmış. Gizlilik endişeleriniz için taramanız da anonim olacaktır.

Ortalama Puan: 4,6/5 (13.000+ yorum)

21. Günü kazanın

Bu ücretsiz Chrome uzantısı, kısmen alışkanlık izleyici, kısmen hedef belirleyici. Hedefiniz için bir gün öncesinden 13 hafta öncesine kadar bir son tarih belirleyin ve ardından ilerlemenizi izleyin.

Ayrıca, egzersiz yapmak, yazmak veya yeni bir dil öğrenmek gibi daha iyi alışkanlıklar edinmek için günlük etkinliklerinizi izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Chrome uzantı simgesi, günün işine başlamak için ekranı açtığınızda hemen karşınıza çıktığı için hedeflerinizi yazmak için harika bir yerdir.

Bonus: Web uygulaması, dikkatinizi en çok dağıtan siteleri de bloklayarak işinize odaklanmanızı sağlar.

Ortalama Puan: 4/5 (40+ yorum)

22. Noisli

Noisli eklentisi, umut verici bir öncüle dayalı olarak popülerliği hızla artmıştır: duymak istediğiniz arka plan sesini yaratın (rastgele bir kafede belirlenen ses değil)! Okuma, yazma veya odaklanma için farklı ses kombinasyonları sunar.

Bunu bir verimlilik zamanlayıcısıyla birleştirin ve gününüz için mükemmel bir sesli yardımcıya sahip olun.

Ortalama Puan: 4/5 (800+ yorum)

23. Workona Sekme Yöneticisi

Chrome sekmelerinin aşırı yüklenmesi nedeniyle artık hiçbir makaleyi sanal mezarlığa kaybetmeyin!

Tek bir Chrome penceresinde 36 sekme olduğu için tek bir sekmeyi bile göremiyorsanız, bu Google Chrome uzantısı tam size göre.

Workona, ilgili Chrome sekmelerini ayrı gösterge panellerine (çalışma alanlarına) gruplamanızı sağlar, böylece bir sekmeden diğerine rahatça geçebilirsiniz. Sekme yönetim sistemi, her gün sekmeleri kapatıp yeniden açmanıza gerek kalmadan elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olur.

Aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışanlar için mükemmeldir. Projeniz büyüdükçe, bu esnek çalışma alanları da büyür!

Ortalama İnceleme Puanı: 5/5 (2.500'den fazla inceleme)

24. Cite This For Me – Web Citer

Yıl 2005 ve o araştırma makalesini bitirmenize sadece bir yazım hatası kaldı... ancak gerekli alıntılar olmadan ödevi tamamlayamayacağınızı biliyorsunuz. Birkaç saat (ve gözyaşı) sonra, eksiksiz bir referans listesi oluşturuldu!

Ancak, tercih ettiğiniz MLA Biçimi yerine APA Biçimi ile biçimlendirmişsiniz. 🥲

Günümüze gelin, artık saniyeler içinde otomatik olarak alıntılar oluşturabilirsiniz! Cite This For Me simgesine tıklayarak istediğiniz stili içeriğinize kopyalayıp yapıştırın veya daha sonra kullanmak üzere çevrimiçi bibliyografyaya kaydedin.

Ortalama Puan: 4,9/5 (500'den fazla yorum)

25. Clean Master – Chrome Önbellek Temizleyici

Evet, bunu zaten yaptım.

"Önbelleği temizledin mi?" diye sorulduğunda IT çalışanlarına söylediğim ilk yalan. (Sanal olarak) yavaş internetin öfkesini yaşamak için seçildiğimde, çılgına dönerim ve bunun önbelleği temizlemek kadar basit bir şey olduğuna inanmayı reddederim.

Önbellek, web tarayıcısının indirilen öğeleri sabit sürücünüzde sakladığı yerdir ve bu nedenle siteleri ziyaret ederken deneyiminizi yavaşlatır.

Bu Chrome uzantısı, verileri boşaltarak önbelleği temizler, böylece bir siteyi bir sonraki ziyaretinizde resimler ve biçimlendirme yeniden indirilir.

IT departmanına söylediğim ikinci yalan ise "Bir dahaki sefere hatırlarım!" oldu

Ortalama Puan: 5/5 (2.700'den fazla yorum)

Çalışanlar, ekip arkadaşları veya müşteriler için çok sayıda belge mi hazırlıyorsunuz? Bir süreci göstermek için video hazırlamak veya hızlı bir görüşmeye katılmak çok zamanınızı mı alıyor?

Scribe bu kılavuzları sizin için oluşturur. Bir işlemi tamamlarken fare tıklamalarınızı ve tuş vuruşlarınızı yakalar, ardından bunları adımlar ve ekran görüntüleri ile birlikte bir kullanım kılavuzuna dönüştürür.

Kılavuzlar anında oluşturulur ve paylaşıma hazır hale gelir veya adım eklemek, silmek, not eklemek, hassas bilgileri gizlemek ve daha fazlasını yapmak için düzenlenebilir.

Uygulama, Chrome tarayıcı uzantısı veya masaüstü uygulaması olarak kullanılabilir.

Ortalama Puan: 5/5 (100+ yorum)

Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Geliştiriciler için en iyi Chrome uzantıları hakkındaki kılavuzumuza göz atın

Tarayıcınıza Ekledikleriniz Önemlidir

Umarım bu liste, zaman ve çaba tasarrufu sağlayacak en iyi verimlilik Chrome uzantılarını bulmanıza yardımcı olmuştur. Hangi uzantıyı önce deneyeceğinizi merak ediyorsanız, ClickUp Chrome uzantısını öneririm! Tüm web deneyiminizde ClickUp platformunun popüler özelliklerinden yararlanabilirsiniz:

Sınırsız not

Notları görevlere dönüştürün

E-postaları görevlere ekleyin ve e-postalardan görevler oluşturun

Tek bir tıklama ile web sitelerini daha sonraya kaydedin

Zaman takibi ve daha fazlası

ClickUp Chrome uzantısını bugün indirin ve odaklanmanın keyfini çıkarın! 💡