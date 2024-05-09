Perplexity ve Google: En Üstün Arama Aracını Belirlemek

Yıllardır Google, arama motoru dünyasının tartışmasız şampiyonu, istediğimiz her türlü bilgiyi bulmak için başvurduğumuz guru olmuştur. Öyle ki, "Google'da ara" ifadesi günlük dilimize girmiştir.

Ancak teknolojiler geliştikçe, çok daha yenilikçi bir yaklaşım ve gelişmiş dil modelleriyle yeni bir rakip ortaya çıktı: Perplexity. 2022 yılında piyasaya sürülen Perplexity, makine öğrenimi ve yapay zekayı kullanarak internet aramalarının işleyişinde devrim yaratmayı hedefliyor.

Bu durum, birçok kişinin Google'ın hala en iyi arama motoru olup olmadığını veya Perplexity'nin yeni bir dönemin anahtarı olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Bu blogda, Perplexity ve Google'ı derinlemesine karşılaştırarak bu sorunun cevabını bulacağız.

Perplexity nedir?

Perplexity, sorguları bağlam ve nüanslarına göre yanıtlayan bir yapay zeka konuşma arama ve yanıt motorudur. Doğal dil işleme ve büyük dil modellerini kullanarak doğal dilde anında ve doğru yanıtlar sağlar.

Tek yapmanız gereken sorgularınızı yazmak, AI size satır içi alıntılar ve referanslar içeren kişiselleştirilmiş sonuçlar verecektir. Perplexity'nin bazı özellikleri şunlardır:

Web bilgilerini sentezleyerek yapay zeka destekli özetler sağlama

Bağlama göre yanıtları özelleştirme

Yanıtları eski kaynaklara değil, yeni kaynaklara dayandırma

Kullanıcıların takip soruları sormasına olanak tanıma

Sizinle etkileşime girdikçe yanıtlarını iyileştirir

Perplexity'nin özellikleri

Perplexity, Google için güçlü bir rakip olmasını sağlayan çeşitli özellikler sunuyor. Bir göz atalım:

Kaynak alıntı

Perplexity. ai kaynak alıntısı

Perplexity, sorgularınızı olabildiğince doğal ve şeffaf bir şekilde yanıtlar. Yanıtlarının güvenilirliğini sağlamak için bilgileri toplamak için kullandığı kaynakları belirtir. Bu sayede, içeriği daha derinlemesine inceleyebilir, yapay zeka ile akıllı kararlar alabilir ve güvenilir bilgiler edinebilirsiniz.

Öyleyse, araştırma makalesi yazan bir öğrenci veya güvenilir cevaplar arayan meraklı bir öğrenciyseniz, Perplexity'nin kaynak alıntı özelliği size ekstra bir güven katmanı sağlar.

Bağlamı anlamak

Bir şey aradığınızda, aradığınızın yüzeyini bile zorlukla kazıyacak, alakasız sonuçlarla karşılaşıp hayal kırıklığına uğradığınız oldu mu? Perplexity, bununla karşılaşmamanızı sağlar.

Bir soru sorduğunuzu veya öneri aradığınızı ve ihtiyaçlarınıza gerçekten uygun, doğru ve özelleştirilmiş sonuçlar aldığınızı hayal edin. Perplexity işte bunu yapar.

Çevresindeki kelimeleri ve kelime öbeklerini ve sorgunuzun genel yapısını analiz ederek kesin ve alakalı sonuçlar sunar. Sonuçlar çeşitli kaynaklar, resimler ve videolar kullanılarak oluşturulur.

Gerçek zamanlı arama

Perplexity AI'da gerçek zamanlı arama sonuçları

Perplexity size sadece en son bilgileri sunar. Web'i sürekli tarayarak ve analiz ederek dijital dünyada olup biten her şeyden haberdar olur. İster bugünün hava durumunu ister son dakika haberlerini öğrenmek isteyin, Perplexity size en son bilgileri saniyeler içinde sunar.

Ve bu bilgiler sadece tipik web sitelerinden gelmiyor. Endüstri raporları, sosyal medya ve akademik dergiler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan geliyor. Ayrıca, "Odak" modunu kullanarak tüm arama, akademik, yazı, Wolfram|Alpha, YouTube ve Reddit'i kaynak olarak seçerek aramanızı kısıtlayabilirsiniz.

Ayrıca, Perplexity cevaplarınızı resim ve videolarla zenginleştirir. Hatta komutlara göre yüksek kaliteli resimler oluşturmanıza bile olanak tanır.

Keşfedin

Perplexity AI, trend olan konular hakkında kısa ve öz cevaplar sunan bir Keşfet özelliği sunar. Bu özellik, ilginç konuları keşfetmenizi sağlayan Instagram'ın Keşfet bölümüne oldukça benzer.

Ancak, Discover akışı şu anda düzenlenememektedir. Ayrıca, geri bildirim için açık değildir, bu nedenle içeriği hakkında, akışınızda daha fazla veya daha az görmek istediklerinizi bildiremezsiniz.

Yüklenen dosyalarda sorgu

Perplexity'nin sunduğu bir diğer harika özellik, görüntüleri, metinleri ve PDF'leri yükleyip bunlara dayalı sorgular yapabilmenizdir. Böylece, güzel bir çiçek gördüğünüzde adını öğrenmek isterseniz veya sınav gecesi okumak için uzun bir makaleniz varsa, Perplexity ile bunu yapabilirsiniz.

Ona dosyaları özetlemesini, açıklamasını ve hatta çevirmesini isteyebilirsiniz. Dosyalara göre, takip soruları da sorabilirsiniz.

Tek dezavantajı, ücretsiz sürümün günde 3 dosya yüklemenize izin vermesidir. Ancak, pro sürümde sınırsız dosya yükleyebilirsiniz.

Perplexity fiyatlandırması

Ücretsiz

Perplexity Pro: Aylık 20 dolar

İlgili: Perplexity'nin en iyi alternatifleri hakkında bilgi edinin

Google nedir?

Google arama sayfası

Arama motoru pazarının %92,82'sine sahip olan Google, çevrimiçi arama ile eşanlamlı hale gelmiştir. 1997 yılında piyasaya sürülen Google, kelime öbekleri veya anahtar kelimeler girerek bilgi aramanıza olanak tanır.

Web sayfaları, resimler, videolar, haber makaleleri, haritalar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli bilgileri arayabilirsiniz.

Google Arama, web sayfalarının sorgunuzla alaka düzeyini belirlemek için karmaşık bir algoritma kullanır. Anahtar kelime alaka düzeyi, web sitesi kalitesi, kullanıcı etkileşimi metrikleri vb. gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak arama sonuçlarını alaka düzeyi ve yararlılık sırasına göre sıralar.

Ayrıca, Google Görseller, Google Haritalar, Google Akademik ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli özel arama özellikleri sunar. Bu özellikler, kullanıcıların belirli türde bilgileri bulmasına veya özel veritabanlarına erişmesine olanak tanır.

Google özellikleri

Arama motorlarının duayenlerinden Google, sayısız benzersiz ve harika özellik sunar. Bunlardan bazılarını inceleyelim:

Web arama

Google Arama'nın temel fonksiyonu, anahtar kelimeler ve kelime öbekleri kullanarak internette bilgi aramanıza olanak tanıyan web aramasıdır.

Ayrıca görüntüleri arayabilir, görüntüleri yükleyebilir veya ters görüntü araması için kamerayı kullanabilirsiniz. Google'ın sesli arama özelliği, sorgularınızı yazmak yerine sesli olarak iletmenizi sağlar.

Ayrıca, tarihi, alaka düzeyini ve kaynağı filtreleyerek aramanızı odaklayabilirsiniz. Haberlerden videolara kadar istediğiniz bilgi türünü de seçebilirsiniz.

Ayrıca, Google Scholar, akademik makalelere, dergilere ve araştırma makalelerine erişim sağlayan akademik literatür için özel bir arama motorudur.

Organik arama sonuçlarının yanı sıra, Google Arama sponsorlu sonuçlar da gösterir. Bunlar, organik sonuçların yanında belirgin bir şekilde görüntülenen ücretli sonuçlar veya reklamlardır. Reklamverenler, bu sponsorlu yerleştirmeler için Google'a ödeme yapar ve bunlar arama sonuçlarının en üstünde görünür.

SERP sayfası sonuçlarında üstte sponsorlu reklamlar gösteriliyor

Bilgi grafiği

Hiç "Eyfel Kulesi" gibi bir şey aradınız ve anında bu simgesel yapının tüm önemli detayları arama sayfasının sağ tarafında göründü mü?

Bu, Google'ın Bilgi Grafiği'dir — arama sonuçları sayfasında çeşitli konular hakkında doğrudan kısa ve ilgili bilgiler sunan bir araçtır.

Bu özellik, harici web sitelerine gitmenize gerek kalmadan önemli bilgilere, içgörülere ve bağlamsal bilgilere hızlı erişim sağlayarak arama deneyiminizi geliştirir.

Simgesel yapılar, ünlüler, binalar, etkinlikler, filmler, şehirler ve daha fazlasını arayabilir ve anında sonuç alabilirsiniz.

Öne çıkan snippet'ler

Öne çıkan snippet gösteren Google SERP sonucu

Öne çıkan snippet'ler genellikle sonuçların en üstünde görünür. Sorgularınıza doğrudan yanıtlar sağlayarak, yetkili web sayfalarından alınan kısa ve alakalı bilgiler sunmayı amaçlarlar.

Google arama çubuğuna bir sorgu girdiğinizde, arama motoru sorguya en iyi yanıt veren web sayfalarından ilgili içeriği belirler. En alakalı bilgileri çıkarır ve bunları Öne Çıkan Snippet kutusu içinde özetlenmiş bir biçimde sunar

Keşfedin

Perplexity'nin Keşfet özelliği gibi, Google'ın Keşfet özelliği de faizlerinize göre uyarlanmış içeriği keşfetmenizi sağlar. Bu, aklınızda belirli bir şey olmadığında yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek için harika bir yerdir.

Google, konuları takip ederek, bir şeyi daha fazla veya daha az görmek isteyip istemediğinizi paylaşarak vb. özelleştirmenize olanak tanır. Bu özellik, Google uygulaması ve Android ana ekranlarında mevcuttur.

Google Fiyatlandırma

Google tamamen ücretsizdir.

Perplexity AI ve Google: Özelliklerin Karşılaştırması

Deneyimli bir oyuncu ile yükselen bir rakip arasındaki yüzleşmede, hangi arama motorunun kazanan olduğunu belirleme zamanı geldi. Perplexity AI ile Google arasındaki tartışmaya bir son vermek için, her ikisinin özelliklerini karşılaştıralım.

Fiyatlandırma

Kazananı seçerken, fiyatlandırmayı dikkate almak çok önemlidir. Ancak, bir arama motoru tamamen ücretsizken diğeri ücretli bir sürüm sunuyorsa, kazananı nasıl belirleyeceksiniz?

Perplexity

Perplexity, freemium modeline sahiptir. Ücretsiz sürüm, tüm temel arama özelliklerini ve arama modlarını içerir. Ancak Pro sürüm, daha gelişmiş bir deneyim sunar. Pro modunda, AI, sonuçları iyileştirmek için sorgularınızla ilgili açıklayıcı sorular sorar.

Pro modunda, sınırsız dosya yükleyebilir ve daha uzun bağlamlar ve daha iyi cevaplar için AI modelleri arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, API'ye erişebilirsiniz.

Dolayısıyla, zaman kazanmak ve güvenilir ve özetlenmiş bilgilere hızlı erişim sağlamak istiyorsanız, Perplexity'yi kesinlikle denemelisiniz!

Google

Google arama motoru tamamen ücretsizdir, bu nedenle tüm özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilir ve erişilebilirdir. Dolayısıyla, eski arama motorunu kullanmayı seviyorsanız ve uzun web sayfası listelerini taramaktan çekinmiyorsanız, Google sizin için mükemmeldir.

Kazanan: Ücretsiz arama motoruyla Google, bu turun açık ara kazananı!

Yanıt doğruluğu

Bir arama motorunu iyi yapan şey, verdiği yanıtların doğruluğudur. Hangisinin yanıt doğruluğu daha iyi, Google mu yoksa Perplexity mi, bir bakalım.

Perplexity

Perplexity, gelişmiş dil modelleri ve bağlamsal anlayış kullanarak son derece doğru cevaplar verir. Bağlamı anlamaya odaklanması, karmaşık sorgulara kesin cevaplar paylaşılmasına yardımcı olur.

Perplexity Pro'nun sunduğu bir diğer harika özellik, OpenAI'nin GPT-4 Turbo, Anthropic'in Claude 3, Perplexity'nin Experimental ve Mistral'ın Large modelleri arasından AI modelinizi seçebilmenizdir. Böylece, belirli bir modelin verdiği yanıtı beğenmezseniz, modeli değiştirip yanıtı yeniden yazabilirsiniz.

Dahası, geleneksel arama motorlarından farklı olarak Perplexity, SEO ve reklamlar gibi diğer faktörlerin yerine alaka düzeyi ve daha yeni bilgilere öncelik verir. Bu nedenle, sonuçları daha güvenilir ve doğru kabul edilebilir.

Google

Google, içerik kalitesini belirlemek için birçok faktörü kullanır. Bu faktörler arasında anahtar kelime alaka düzeyi, kullanıcı niyeti ve sayfa kalitesi bulunur. Arama kalitesi derecelendirme programı, uzman ve güvenilir sayfaları tanımak için kullanıcılardan geri bildirim de toplar.

Ancak doğruluk, sorguya ve arama bağlamına da bağlıdır. Bu nedenle, belirsiz bir sorgu, doğru bilgiyi bulmak için gözden geçirmeniz gereken bir dizi sonuç verebilir. Google çok güvenilir bilgi bulamazsa, bunu belirten bir mesaj gösterir.

Kazanan: Sonuç olarak, doğruluk açısından Perplexity, reklamlara ve SEO'ya bağımlı olmaması ve çeşitli AI modelleri arasından seçim yapabilme özelliği sayesinde galip gelmiştir.

Arama sonuçlarının aralığı

Arama ve cevap motoru ne tür arama sonuçları gösterir? Çeşitli mi? Gerçek zamanlı olarak kullanılabilir mi? En iyi arama motorunu seçerken bu sorular önemlidir.

Perplexity

Perplexity, gelişmiş algoritmaları ve bağlamı anlama becerisiyle kapsamlı ve alakalı arama sonuçları sunarak bilgi sağlar. Gerçek zamanlı arama ve kaynak alıntıları sunarak sonuçların kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya odaklanır. Discover akışı da trend olan konular hakkında kısa ve öz cevaplar verir.

Perplexity, sorgunuzu ne kadar iyi oluşturduğunuza bağlı olarak, sonuçları inceleyerek size bilgi verir. Ayrıca, Perplexity'de ücretli sonuçlar yoktur, bu nedenle yalnızca en alakalı bilgileri alırsınız.

Ancak, Google'dan farklı olarak, yerel arama sonuçları alamazsınız. Dolayısıyla, bilgi aramak yerine sorularınıza doğrudan yanıtlar almayı seviyorsanız, Perplexity sizin için en iyisidir.

Google

Google, web'deki çeşitli konuları ve kaynakları kapsayan geniş ve çeşitli arama sonuçları sunar. Ancak, size doğrudan cevaplar vermek yerine, Google sorgunuzla en alakalı olduğunu düşündüğü bağlantıların bir listesini paylaşır. Bu bağlantılar arasından ihtiyacınız olan bilgiyi aramak size kalmıştır.

Konumunuzu Google ile paylaşarak yerel arama sonuçları da alabilirsiniz. Ayrıca, Google'ın Keşfet özelliği ile kişiselleştirilmiş içeriği keşfedebilirsiniz.

Google, bazı arama sonuçlarında yapay zeka yanıtları ve genel bakışlar vermeye de başladı. Ancak bunlar, Perplexity'nin yanıtları kadar doğru değil.

Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. AI yanıtlarını tercih ediyorsanız, Perplexity kazanan olur. Ancak, ilgili bağlantıların bulunduğu bir listeyle bilgileri kendiniz bulmayı tercih ediyorsanız, Google kazanan olur.

Kullanıcı arayüzü ve erişilebilirlik

Bir arama motoru, her şeyden önce sezgisel bir arayüzle erişilebilir olmalıdır. Perplexity AI ve Google'da hangisinin daha iyi bir arayüze sahip olduğunu görelim.

Perplexity

Perplexity, arama ve sohbeti birleştiren modern, kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Ana sayfa, sayfanın ortasında bulunan arama çubuğu ile iyi tasarlanmıştır. Ortamları değiştirme ve dosya ekleme seçeneği, arama çubuğunun hemen altında yer almaktadır.

Kütüphane özelliği, konuları proje veya konuya göre düzenlemenize, kişileri davet etmenize ve gizlilik ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.

Bu nedenle, kullanımı inanılmaz derecede kolay. Mobil uygulama, Android ve iPhone kullanıcıları için de mevcut olduğundan erişilebilir.

Google

Google, web tarayıcıları, akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden erişilebilen kullanıcı dostu ve erişilebilir bir arayüze sahiptir. Bir şey yazdığınızda, otomatik tamamlama özelliği olası sorguları gösterir.

En çok ziyaret ettiğiniz web siteleri de arama çubuğunun hemen altında listelenir. Görüntü arama, Gmail'i açma ve daha fazlasını yapma seçenekleri sağ üst köşede bulunur.

Google herkes tarafından erişilebilir. Kullanıcılar sorgularını yazabilir, sesli arama yapabilir veya görsel arama yapabilir.

Kazanan: Erişilebilirlik açısından Google, sesli ve görsel arama gibi gelişmiş özellikleriyle başı çekiyor.

Perplexity ve Google: Kazanan kim?

Perplexity ile Google arasındaki savaşta, arama ve cevap motorlarının güçlü ve zayıf yanları vardır.

Örneğin, Perplexity AI, doğruluğu sağlamak için kaynak alıntıları ile sorgularınıza kapsamlı ve doğrudan yanıtlar sunar. Ancak, Google kadar erişilebilir değildir ve pazar araştırması yaparken veya akademik araştırma yaparken iyi sonuç vermeyebilir, bu nedenle Perplexity alternatiflerini aramanız gerekebilir.

Tersine, Google, size alakalı ve doğru arama sonuçları sunan, son derece erişilebilir bir arama motorudur. Google Trends, Google Scholar ve çeşitli arama modları gibi araçlarla araştırma amaçları için mükemmeldir. Ancak, sorgularınıza doğrudan cevaplar vermez.

Bu nedenle, kazanan nihayetinde sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Derinlik ve keşif istiyorsanız, Google Arama rakipsizdir. Ancak, kısa özetler, hızlı ve bilgilendirici cevaplar veya rakip analizi gibi şeyler için bir AI aracı istiyorsanız, Perplexity size daha uygun olabilir.

Reddit'te Perplexity ve Google

Perplexity ile Google arasındaki tartışmaya bir cevap bulmak için, Reddit'e giderek doğrudan kullanıcılardan cevaplar aldık. Reddit'te Perplexity ile Google'ı aradığımızda, birçok kullanıcı Perplexity'nin gelişmiş özellikleri ve bağlamsal cevaplarıyla arama motorlarının işleyişini değiştirdiğini kabul etti.

Google'ı Perplexity ile değiştirdim. Ayrıca bir sürü başka yapay zeka da kullanıyorum. Ancak Google kolayca uyum sağlayacaktır. Zaten bu kadar çok yapay zeka varken neden Perplexity'ye ihtiyacım olduğunu bilmiyordum, ancak sorulara verdiği anlık yanıtlar, onu bir yapay zeka arama motoru olarak kendine özgü bir niş haline getiriyor.

Google'ı Perplexity ile değiştirdim. Ayrıca bir sürü başka yapay zeka da kullanıyorum. Ancak Google kolayca uyum sağlayacaktır. Zaten bu kadar çok yapay zeka varken neden Perplexity'ye ihtiyacım olduğunu bilmiyordum, ancak sorulara verdiği anlık yanıtlar, onu bir yapay zeka arama motoru olarak kendine özgü bir niş haline getiriyor.

Ancak birçok kullanıcı, Google'ın Perplexity'nin yapacağına uyum sağlayabileceği konusunda da hemfikirdi.

Perplexity'yi seviyorum, ancak Google'ın arama modelini daha benzer bir şeye geçirme olasılığı çok daha yüksek. Aslında bunu zaten yaptılar, isterseniz artık en üstte AI yanıtını görebilirsiniz. Çok daha basit, ancak zaten bu yönde ilerliyorlar.

Perplexity'yi seviyorum, ancak Google'ın arama modelini daha benzer bir şeye geçirme olasılığı çok daha yüksek. Aslında bunu zaten yaptılar, isterseniz artık en üstte AI yanıtını görebilirsiniz. Çok daha basit, ancak zaten bu yönde ilerliyorlar.

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ClickUp ile daha akıllı arama yapın

Google, uzun süredir arama motoru pazarını domine ediyor. Arama işleyişini tamamen değiştirdi. Ancak yapay zekanın ortaya çıkmasıyla arama yetenekleri yeniden gelişiyor ve Perplexity gibi yapay zeka destekli arama motorları bu değişimin ön saflarında yer alıyor. Ancak hem Google hem de Perplexity, kullanıcıların arama deneyiminden en iyi şekilde yararlanmasını engelleyen sınırlamalara sahip.

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