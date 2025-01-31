2025'in En İyi 10 Perplexity AI Alternatifi ve Rakibi

Yapay zeka ve arama motorlarının birleşimi, çevrimiçi bilgi bulma ve kullanma şeklimizde önemli ve olumlu bir etki ve değişiklik yarattı.

Arama sonuçları kesinlikle iyileşti ve AI'da bu yeni arama motoru hizmetini kullanmanın getirdiği kolaylık, genel arama yeteneklerimizi yepyeni bir düzeye taşıdı. Geleneksel web arama motorlarındaki sınırlamalar, Perplexity AI gibi AI arama motoru araçları tarafından giderildi.

Günümüzün arama motorları için Perplexity AI, tüm sektörlerden insanlar tarafından en çok kullanılan AI araçlarından biri olarak büyümeye devam ediyor.

Perplexity AI, karmaşık sorguları kolay anlaşılır cevaplara dönüştürmede harika bir iş çıkarır, ancak AI arama motorlarını kullanan tek araç değildir. Bu alanda, AI destekli arama motoru veya chatbot aracı olarak dikkatinizi çekmek için rekabet eden birçok sağlayıcı bulunmaktadır.

Perplexity AI'nın öne çıkan özelliklerini, bu AI arama motorunun özel ihtiyaçlarınıza nasıl yardımcı olabileceğini tartışalım ve kullanım amacınıza en uygun uygulamayı bulabilmeniz için en iyi Perplexity AI alternatiflerinden bazılarını keşfedelim.

Perplexity AI nedir?

Perplexity AI, sohbet benzeri bir şekilde cevaplar isteyebileceğiniz bir yapay zeka arama motorudur. Perplexity AI'ya bir soru sorun, o da interneti tarayarak sorgunuzla ilgili bilgileri bulur ve bulduklarına göre size bir cevap verir.

Bu araç, doğal dilimizi kullanmak gibi daha konuşma odaklı olacak şekilde tasarlandığından, geleneksel arama motorlarından farklıdır. "Pazarlama otomasyonu örnekleri" aramak yerine, "2024'te pazarlama otomasyonunun en iyi örneği nedir?" diye sorarsınız ve araç konuşma tarzında yanıt verir.

Perplexity AI Arama motorunda kullanılan Chrome uzantısı

Perplexity AI, doğal dil işleme (NLP) ve sofistike dil modelleri kullanarak ihtiyacınız olan cevapları herkesin anlayabileceği bir şekilde sunar. Artık bir konu hakkında bilgi edinmek için birden fazla web sitesini incelemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine Perplexity AI'dan size bir özet vermesini isteyebilirsiniz. ?

Perplexity AI'ya alternatif bir araçta nelere dikkat etmelisiniz?

Her ay yeni AI destekli arama araçları dünyaya giriyor. Doğru Perplexity AI alternatifini seçmek, hedeflerinizi, ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi göz önünde bulundurmakla ilgilidir.

Perplexity AI alternatifi ararken dikkate almanız gerekenler:

Özellikler: Alternatif arama motoru ihtiyacım olan tüm özelliklere sahip mi? Bana daha fazlasını sunuyor mu?

Kullanıcı deneyimi: Kullanıcı deneyimi nasıldır? Kullanımı ve gezinmesi kolay mı?

Eğitim: Kullanmayı öğrenmek zor mu? Tüm takımımı kolayca sisteme dahil edebilir miyim?

Fiyatlandırma: Yeni araç ücretsiz bir AI arama motoru mu? Bütçeme uygun mu?

İtibar: Yazılım sağlayıcısının iyi bir itibarı var mı? Piyasada tamamen yeni mi?

Yorumlar: Diğer kullanıcılar bu arama motoru hakkında ne diyor? Beklentileri karşılıyor mu?

Perplexity AI, temelinde sınırlı bir özellik setine sahip, kullanımı kolay bir araçtır. Bu, diğer AI destekli arama motorlarını kolayca karşılaştırarak size en uygun olanı bulabileceğiniz veya bu alanda size daha fazla özellik sunabilecek alternatifleri keşfedebileceğiniz anlamına gelir.

en İyi 10 Perplexity AI Alternatifi

Başka neler olduğunu görmek ister misiniz? Bugün piyasada bulunan en iyi Perplexity AI alternatiflerinin bir listesini hazırladık. AI arama motorlarını, kod yazmanıza yardımcı olacak araçları ve içerik ve AI ile ilgili her şey için başvurabileceğiniz platformları keşfedin.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak tüm bilgilere kolayca erişin

ClickUp, diğer tüm rakiplerine meydan okumak için kısa süre önce bir AI asistanı piyasaya sürdü. ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin bilgilerini AI ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır. Rolünüz ne olursa olsun, işinizde size avantaj sağlayabilecek üç farklı araca sahiptir:

AI Knowledge Manager: ClickUp'ta işinizle ilgili tüm sorularınıza anında, bağlamsal cevaplar verir. Ürün notlarınız, yol haritalarınız, süreçleriniz, görevleriniz ve çok daha fazlası hakkında sorular sorabilirsiniz; görevlerinizden, belgelerinizden ve bağlı tüm çalışma alanlarınızdan içgörüler alır.

AI Project Manager: ClickUp Görevleri içinde otomatik görev güncellemeleri ve alt görev oluşturma ile projeleri daha verimli yönetmenize yardımcı olur. Size ilerleme güncellemeleri gönderebilir, kişisel ve takım standup'ları oluşturabilir ve ClickUp Belgeleri'ndeki uzun belgeleri ve yorum konularını eylem öğeleriyle özetleyebilir. Ayrıca, belirli senaryolar için özel otomasyon oluşturmak üzere basit metin talimatları verebilirsiniz.

AI Writer for Work: Bu AI asistanı, yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Fikirler için ilham alın, yaratıcı ilham kaynağına ulaşın ve yazınızı netleştirip mükemmelleştirmenize yardımcı olacak bu aracı kullanın. AI aracımız, önceden yapılandırılmış başlıklar ve tablolar gibi özellikleriyle belgelerinizi düzeltmenize de yardımcı olur. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın çok kapsamlı bir yazılım aracı olması nedeniyle öğrenme eğrisinin dik olabileceğini belirtiyor

ClickUp Brain nispeten yenidir, bu nedenle zamanla yeni özellikler eklenmeye devam etmektedir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Google Gemini

Gemini aracılığıyla

Gemini (eski adıyla Google Bard AI), Google'ın AI destekli arama motoru sonuçlarına cevabı olan ücretsiz bir AI arama motorudur. Gemini'yi yükleyin ve AI ile sohbet etmeye başlayın, ona sorular sorun, sorunları çözmesi için teşvik edin veya sosyal medya pazarlama kampanyası için yaratıcı fikirler bulmanıza yardımcı olmasını isteyin. ?

Gemini'nin en iyi özellikleri

Sohbet tabanlı, AI destekli bir uygulama aracılığıyla yanıtlar alın

Bilgilerin kaynağını doğrulayın, böylece gerçekleri kontrol edebilirsiniz

Diğer bazı uygulamalardan daha güncel verilere erişimi olduğu bildirilmiştir

Yüksek kaliteli yazılım araçlarıyla güçlü bir üne sahip Google tarafından geliştirilmiştir

Gemini sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Gemini'nin diğer araçlar kadar kodlama sorularında yetkin olmadığını bildiriyor

Google, Gemini'nin bir deney olduğunu açıkça belirtmektedir, bu nedenle sonuçlar her zaman gerçek olmayabilir

Perplexity AI'dan farklı olarak birden fazla arama motorunda kullanılamaz

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (20+ yorum)

Capterra: Yok

3. Bing

Bing aracılığıyla

Microsoft'un arama motoru Bing, kısa süre önce sofistike bir algoritmaya sahip AI destekli bir arama motoru yayınladı. Perplexity AI gibi, Bing'i (Bing Chat veya Bing AI olarak da bilinir) iş veya hayatla ilgili tüm önemli sorularınızın yanıtlarını bulmak için kullanabilirsiniz. ?

Microsoft'un ileri düzey bir kullanıcısıysanız ve Perplexity AI'ya alternatif arıyorsanız, bu araç tam size göre.

Bing'in en iyi özellikleri

Microsoft ekosistemine entegre

Fotoğraf arama motoru özellikleri

Yüksek kaliteli arama motoru sonuçlarıyla desteklenir

Gizli web arama özellikleri

Bing'den cevap bulmanıza, planlar yapmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardım isteyin

Bing'in yardımıyla Python gibi dillerde kod yazın

Bing sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Bing'in karmaşık sorular için her zaman alakalı sonuçlar vermediğini bildiriyor

Herhangi bir AI aracında olduğu gibi, alıntılanan tüm verilerin ve istatistiklerin gerçekten doğru olup olmadığını her zaman iki kez kontrol edin

Bing fiyatlandırması

Ücretsiz

Bing puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yok

4. Jasper

Jasper aracılığıyla

Bing ve Bard'ın aksine, Jasper sadece bir AI arama motoru değildir. Bunun yerine, AI'yı kullanarak markanız için içerik oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur. Jasper, Perplexity AI'ya benzer şekilde kullanabileceğiniz kullanıcı dostu sohbet robotu Jasper Chat dahil olmak üzere bir dizi AI metin yazma özelliğine sahiptir. ?

Jasper'ın en iyi özellikleri

Geniş ve niş konular için kapsamlı bilgi veritabanı

Ek bağlam için konuşma içinde geriye dönme özelliği

Sorular sorun, özetler isteyin ve fikirler üretin

Geniş aralıkta AI yazma araçları ve özellikleri

Jasper sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Jasper Chat'in bazen yavaş çalıştığını bildiriyor

Jasper yalnızca ücretli bir planla kullanılabilir, bu da onu bu listedeki en pahalı Perplexitiy AI alternatiflerinden biri yapar

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 125 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

5. Komo

Komo aracılığıyla

Komo, Perplexity AI'ya şık ve minimalist bir alternatiftir. Bu AI arama motoru aracı, sorular sormanıza, haber makalelerini ve dijital içeriği keşfetmenize ve sorgunuza göre alakalı arama motoru sonuçlarını görüntülemenize olanak tanır. ?

Ayrıca Komo, hızlı ve güvenilir, reklam içermeyen gizli bir arama motoru AI aracı olmaktan gurur duyar.

Komo'nun en iyi özellikleri

Web'de arama yapın ve dikkatinizi dağıtacak unsurlar ve reklamlar olmadan sorularınızı sorun

Aramanızı daraltarak yalnızca YouTube videoları ve haber makaleleri gibi topluluk odaklı içerikleri gösterin

Belirli bir konu veya sorguya dayalı fikirler üretin

Tek bir araçta hibrit chatbot ve arama motoru deneyimi yaşayın

Komo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar minimalist kullanıcı arayüzünü itici bulabilir

Bu listede yer alan daha tanınmış Perplexity AI alternatiflerine kıyasla, Komo hakkında çevrimiçi olarak çok az bilgi bulunmaktadır

Komo fiyatlandırması

Ücretsiz

Komo puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Writesonic

Writesonic aracılığıyla

Writesonic, iş sahiplerinin ve pazarlamacıların yeni metinler oluşturmasına yardımcı olan bir AI metin yazma aracıdır. Makale yazarı, başka kelimelerle ifade etme özelliği ve makale özetleyici özelliğinin yanı sıra, bu AI içerik oluşturma aracı, Perplexity AI'ya benzer şekilde doğal dil kullanan bir konuşma AI özelliği olan Chatsonic'i de içerir. ?️

Ayrıca Writesonic, tamamen benzersiz içerik oluşturmanıza yardımcı olabileceğini iddia ediyor, böylece intihal içeren metinler üretme riskini ortadan kaldırırsınız.

Writesonic'in en iyi özellikleri

ChatGPT'ye rakip konuşma NLP işlemcisi

Arama ile desteklenen, içerik yazımı ve fikir üretimi için tasarlanmış

Chatsonic'i kullanarak AI sanatı ve yazılı metinler oluşturun

Chatsonic ve diğer AI metin yazma araçlarına tek bir yerden erişin

Writesonic sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, İş planındaki kelime sınırlarının bazen sinir bozucu olabileceğini bildiriyor

Writesonic'in ürettiği metinler bazen tekrarlayıcı olabilir, bazı kullanıcılar bunu belirtiyor

Writesonic fiyatlandırması

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

7. Poe

Via Poe

Poe, Quora'nın yazılım takımının geliştirdiği bir AI sohbet robotudur. Bu uygulama, tek bir yerden çeşitli sohbet robotlarına erişim sağlayan bir web tarayıcısı ve mobil uygulama olarak tasarlanmıştır.

Poe'dan kullanıcılar Midjourney, ChatGPT, Claude ve daha fazlası gibi hizmetlerde komut istemleri çalıştırabilir. ?

Poe'nun en iyi özellikleri

Çok sayıda chatbot ile konuşmaya başlayın, yenileri sık sık eklenmektedir

Birden fazla chatbot ile sorular sorun, yanıtlar alın ve yeni fikirler bulun

Keşfet özelliği ile sohbet etmek için ilginç yeni botlar bulun

IOS ve Android cihazlar için uygulama olarak mevcuttur

Poe sınırlamaları

Poe, kendisi bir chatbot olmak yerine diğer chatbotlara bir geçit görevi görür, bu da kalitenin etkileşimde bulunduğunuz belirli chatbot'a bağlı olduğu anlamına gelir

Şu anda, birden fazla kullanıcıyı sisteme dahil etmek isteyen işletmeler için kurumsal abonelik mevcut değildir, ancak bu konuda ilerleme kaydedilmektedir

Poe fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Yakında

Poe puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

Pi, Inflection AI tarafından geliştirilen bir konuşma AI aracıdır. Bu araç, eğlenceli ve samimi bir atmosfer sunmak ve geleneksel bir sohbet robotundan çok kişisel bir asistan görevi görmek üzere tasarlanmıştır. Pi, kullanıcıların fikir veya ilham bulmasına, planlar yapmasına, ilgi alanlarını keşfetmesine ve soruları yanıtlamasına yardımcı olabilir. ?

Pi'nin en iyi özellikleri

Dikkatinizi dağıtmayan, minimalist ve modern kullanıcı arayüzü

Chatbot deneyimine daha insani bir yaklaşım

Sorular sorun, ilham alın ve iş gününüzle ilgili düşüncelerinizi paylaşın

AI destekli arama ve cevapları koçluk hissi ile birleştirir

Pi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Pi'nin sunduğundan daha profesyonel bir his tercih edebilir, özellikle de tüm takım için yazılıma yatırım yapıyorsanız

Araç nispeten yenidir, bu nedenle şu anda hakkında çok fazla bilgi yoktur

Pi fiyatlandırma

Ücretsiz

Pi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

9. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, günümüzde mevcut olan en tanınmış büyük dil modeli tabanlı sohbet robotlarından biridir. OpenAI tarafından geliştirilen üretken AI aracı, kullanıcıların önceki konuşma geçmişlerine ve bağlama göre cevapları bulmasına ve bilgi almasına yardımcı olur. ⚒️

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Pazarlama kampanyanızı planlama, e-posta yazma veya zor bir konuşmayı yönetme gibi görevlerde yardım alın

Verilen yanıtların uzunluğunu, stilini ve biçimini tanımlayın

Kendiniz bilmenize gerek kalmadan kod yazın

Metinleri özetleyin ve makaleler veya toplantı tutanakları gibi uzun belgeler hakkında içgörüler sağlayın

ChatGPT sınırlamaları

En iyi ChatGPT alternatifleri dahil olmak üzere çoğu AI destekli sohbet aracında olduğu gibi, çıktı her zaman doğru olmayabilir

Bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin karmaşık tartışmalarda her zaman bağlamı korumadığını bildiriyor

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

ChatGPT ile Perplexity AI'yı karşılaştırın!

10. GitHub Copilot

GitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, yalnızca geliştiriciler için tasarlanmış bir araç olduğu için bu listedeki diğer Perplexity AI alternatiflerinden biraz farklıdır. En yaygın kullanılan AI geliştirici aracı olan bu uygulama, doğal dil komutlarını birden fazla dilde önerilen kodlara dönüştürür. ⌨️

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

AI'nın yardımıyla kod yazma sürecini kolaylaştırın

Önceki kodunuza dayalı AI destekli öneriler alın

Doğrudan kullandığınız kod düzenleyicide düzenleme yapın

GitHub Copilot'un yardımıyla kod yazmayı öğrenin

GitHub Copilot sınırlamaları

Bu uygulama kod yazmak için tasarlanmıştır, bu nedenle uygulamayı bu amaçla kullanıyorsanız yararlı bir Perplexity AI alternatifi olabilir

Bazı kullanıcılar, aracın öğrenme eğrisinin dik olabileceğini bildiriyor

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 24 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 5/5 (3 yorum)

Bu Perplexity AI alternatifleriyle ihtiyacınız olan cevapları alın

Perplexity AI'ya alternatif o kadar çok seçenek var ki, kesinlikle keşfetmeye değer. Bu kılavuzu kullanarak, ihtiyacınız olan fonksiyon ve özelliklere sahip en iyi Perplexity AI alternatiflerini bulabilirsiniz.

Harika bir AI destekli içerik aracı ararken, size daha fazlasını sunabilecek bir araç olabileceğini düşünün, örneğin ClickUp. Hepsi bir arada platformumuz, sadece AI yardımı için değil, proje yönetimi, verimlilik ve iş yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. ✨