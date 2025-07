Perplexity ve ChatGPT Karşılaştırması: En İyi AI Aracı Hangisi? (2025)

Tatilde olduğunuzu ve gizemli bir çiçekle karşılaştığınızı hayal edin. Ne yapacaksınız? Çok kolay. Telefonunuzun AI chatbotuna çiçeğin adını sorarsınız.

Yapay zekanın sadece bilim kurgu kitaplarında yer aldığı eski günleri unutun. Gelişmiş AI modelleri, günlük sorunlarımızı çözerek günümüzün hayatında vazgeçilmez bir yer edinmiştir.

Bu değişime öncülük eden iki tanınmış büyük dil modeli (LLM) vardır: Perplexity AI ve ChatGPT. Her iki AI aracı da harikadır, ancak hangisi daha iyidir?

Bu blogda bunları ayrıntılı olarak ele alacağız. Perplexity AI ile ChatGPT'yi karşılaştıracağız; anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini ve fiyat planlarını inceleyeceğiz, böylece size en uygun olanı seçebileceksiniz. Ve işleri daha da heyecanlı hale getirmek için, dikkatleri üzerine çeken bir bonus seçeneği de sunacağız!

Öyleyse, günümüzün en iyi performans gösteren AI aracını keşfedelim!

Perplexity AI nedir?

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI, tipik AI sohbet robotları gibi değildir; bir AI arama motoru fonksiyonuna sahiptir veya oluşturucularının deyimiyle, bir sohbet robotu gibi çalışan bir "cevap motoru" fonksiyonuna sahiptir.

2022'de piyasaya sürülen Perplexity AI, sorularınızı normal arama motorlarından daha iyi anlar. Ona sade bir dille sorular sorabilirsiniz, o da akademik veritabanları, haberler, YouTube ve Reddit gibi çeşitli kaynakları kontrol ederek size doğru, güncel ve kapsamlı cevaplar verir.

Perplexity AI'yı farklı kılan, sadece anahtar kelimeleri aramaması, ne demek istediğinizi anlamaya çalışmasıdır. Sorunuzu, geçmiş etkileşimlerinizi ve zaten bildiklerinizi inceleyerek doğru ve son derece yararlı yanıtlar üretir.

Ayrıca, metinlerle mükemmel çalışır ve görüntüler, videolar ve ses gibi farklı medya türlerini işleyebilir. Bu da onu araştırmacılar, yazarlar, sanatçılar, müzisyenler ve programcılar için kullanışlı hale getirir. Onlar bunu soru sormak, içerik oluşturmak ve bilgileri özetlemek için kullanabilirler.

Perplexity AI özellikleri

Perplexity AI'yı öne çıkaran bazı anahtar farklılıklar ve benzersiz özellikler şunlardır:

1. Gerçek zamanlı web arama

Perplexity AI, internette olup biten her şeyi gerçek zamanlı olarak takip eder.

Zaman alıcı geleneksel arama motorlarının aksine, bu AI tabanlı arama motoru, olaylar gerçekleşirken web'i sürekli tarar ve analiz eder. En son güncellemeleri, son dakika haberlerini veya merak ettiğiniz başka herhangi bir şeyi arıyorsanız, Perplexity en güncel bilgilerle size destek olur.

Sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için tasarlanmış olduğundan, en son gelişmelerden her zaman haberdar olabilirsiniz. Bunu, mikrofonu ve sürekli ilgiye ihtiyaç duymayan cep boyutunda bir haber muhabiri olarak düşünün.

2. Şeffaf kaynak alıntıları

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI, güvenilirliği ciddiye alır ve paylaştığı bilgilere güvenmenizi ister.

Bu nedenle, tüm arama sonuçlarının kaynaklarını belirtir, böylece bilgilerin tam olarak nereden geldiğini görebilirsiniz.

Bu şeffaflık, araştırma yapmak veya doğru verilere dayalı akıllı kararlar almak için güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan kişiler için çok önemlidir.

Bunu size sadece bilgi veren değil, aynı zamanda okuduğu kitapları, web sitelerini veya kaynakları da gösteren bir arkadaş olarak düşünün. Perplexity AI, bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmeniz ve emin olmanız için alıntılar sunarak aynı hizmeti sağlar. Sanki kendi gerçeklik kontrolcünüz var gibi!

Bu, konuyu daha ayrıntılı olarak keşfetmenize de yardımcı olacaktır.

3. Çeşitli kaynak entegrasyonları

Perplexity AI, olağan web sitelerine ve standart arama sonuçlarına bağlı kalmaz. Akademik dergilerden sektör raporlarına ve sosyal medya tartışmalarına kadar çeşitli kaynakları araştırır.

Bunu, tek bir kitap okumakla kalmayıp akademik veritabanlarını, fizik ve matematik için Wolfram Alpha bilgi tabanını, YouTube'u, Reddit'i ve haber kaynaklarını inceleyen bir akran olarak düşünün.

Belirli konulardaki en son makaleler ve referanslar dahil olmak üzere zengin bilgi kaynağına erişebilirsiniz.

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz (Sınırsız arama, günde 3 Pro arama, standart Perplexity AI modeli)

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $ (Sınırsız arama ve dosya yükleme, günde 300'den fazla Pro arama, GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3. 3) vb. arasında AI modeli seçimi, Playground AI, DALL-E, SDXL ile görselleştirme)

ChatGPT nedir?

openAI aracılığıyla

ChatGPT, Kasım 2022'de OpenAI tarafından hayata geçirilen, türünün ilk örneği olan bir AI sohbet robotudur. Generative Pretrained Transformer (GPT) adlı akıllı bir teknolojiyi kullanarak gerçek bir insan gibi konuşan büyük bir dil modeli (LLM) olarak öne çıkmaktadır.

Bu AI botu, dil çevirisi ve sıfırdan dikkat çekici içerik oluşturma gibi birçok şeyi yapabilir. Ve 180 milyondan fazla kullanıcı, çok yönlülüğünü garanti edebilir!

Temel sürüm olan GPT-3. 5'i ücretsiz olarak kullanabilir veya çok daha fazla ChatGPT kullanım örneğinden yararlanmak için süper güçlü GPT-4 Turbo'ya sahip olan ChatGPT Plus sürümünü ücret karşılığında edinebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? GPT-4 sadece sohbet için değildir. Belgeler oluşturabilir, zor matematik problemlerini çözebilir ve hatta resimleri anlayabilir.

Bonus: Chatbot ve Conversional AI!

ChatGPT özellikleri

Peki, ChatGPT'yi türünün ilk örneği olan bir chatbot olarak harikalar yaratan benzersiz özellikleri nelerdir? Gelin görelim.

1. Doğal dil işleme

ChatGPT'yi insan gibi konuşmada bu kadar iyi yapan nedir? Doğal dil işleme yeteneğidir.

Onunla doğal bir şekilde sohbet edebilirsiniz; akıllı algoritmaları sayesinde sizi mükemmel bir şekilde anlayacaktır. Buna karşılık, gelişmiş ve kişiselleştirilmiş, insan benzeri yanıtlar alacaksınız.

Bir seyahat planlıyorsunuz ve nereye gideceğinize karar veremiyorsunuz. ChatGPT'ye ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi söyleyin. Size yararlı seyahat önerileri sunacak ve tercihlerinizi hatırlayacaktır.

Dolayısıyla, ilk seçenekler aklınızdakiyle tam olarak eşleşmezse, daha fazla fikir isteyebilirsiniz ve ChatGPT size daha iyi fikirleri hemen sunacaktır.

ChatGPT'nin esprileri, referansları ve alaycı ifadeleri de anlayabilmesi çok güzel. Böylece, mantıklı ve zekice insan benzeri yanıtlar alabilir ve bu da onu piyasadaki en iyi AI metin yazma araçlarından biri haline getirir.

Ayrıca okuyun: Sosyal Medyada ChatGPT'yi Nasıl Kullanmalı [ve Kullanmamalı]

2. Sesli ve görüntülü sohbet

openAI aracılığıyla

Artık ChatGPT ile görüntüler kullanarak gerçek zamanlı konuşmalar yapabilirsiniz! 📷

Bahçecilikle ilgileniyorsunuz ve arka bahçenizde gizemli bir bitkiyi fotoğraflıyorsunuz. ChatGPT, bitkiyi tanımlayabilir, bakım ipuçları paylaşabilir ve hatta bahçeniz için eşlik edecek bitkiler önerebilir.

Başka bir not olarak, karmaşık bir matematik probleminin görüntüsünü yakalarsanız, chatbot size adım adım açıklamalar ve çözümler sunacaktır. Öyleyse, bir sonraki mülakatınıza hazırlanmak için ChatGPT'yi kullanmaya başlayın!

ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğini kullanarak ideal çalma listesini oluşturabilir, hatta ilginç yerler hakkında ilginç bilgiler dinleyebilirsiniz. Son zamanlarda OpenAI, yetenekli seslendirme sanatçılarıyla çalışarak ChatGPT için altı farklı ses seçeneği ekledi. Böylece, ChatGPT için tercih ettiğiniz sesi ve tonu seçebilirsiniz.

3. Dil Uzmanlığı

ChatGPT ile dil engelleri yoktur. Neden mi? Çünkü internetin her köşesinden elde edilen 570 GB'lık devasa bir veri setiyle çalışır.

Tüm bu veriler, bu AI sohbet robotuna muazzam bir kelime hazinesi kazandırarak onu uzman bir dilbilimci haline getirdi. Günlük dilde akıcıdır ve nadir ve teknik terimleri de saniyeler içinde açıklayabilir.

Dünya çapında birçok dilde eğitimi sayesinde 200'den fazla dilde sohbet edebilirsiniz!

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz (Standart sesli sohbetler, GPT-4o mini erişimi, GPT-4o sınırlı erişimi, dosya yükleme, gelişmiş veri analizi, web tarama ve görüntü oluşturma)

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $ (Gelişmiş ses ve video girişleri, o1, o1-mini ve Sora video oluşturmaya sınırlı erişim, mesajlaşma, dosya yükleme, gelişmiş veri analizi ve görüntü oluşturma için genişletilmiş sınırlar, özel GPT oluşturma)

Takım: 2 kullanıcı ve üzeri için kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır (o1 ve o1-mini'ye sınırlı erişim, gelişmiş ses ve video girişlerine erişim, GPT-4, GPT-4o ve DALL·E, web tarama ve veri analizi gibi araçlarda daha yüksek mesaj sınırları)

Pro: 200 $/ay (o1, o1-mini, GPT-4o ve gelişmiş sesli sohbete sınırsız erişim, videoya genişletilmiş erişim, ekran paylaşımı ve Sora video oluşturma, o1 pro moduna erişim)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bonus: Ücretsiz ChatGPT komut şablonları sizin için

Perplexity AI ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Şimdi iki aracı ayrıntılı olarak karşılaştırarak Perplexity'nin ChatGPT'den farklarını görelim.

Özellik Perplexity AI ChatGPT Doğal dil işleme Evet Evet AI Dil modelleri GPT 3. 5, GPT 4, Claude 2. 1, Gemini Pro ve Perplexity GPT 3. 5 ve GPT 4 Sesli ve görüntülü sohbet Evet Evet Dosya yükleme Evet Hayır Gerçek doğruluk Daha fazla Daha az Konuşma becerileri Daha az etkileşimli Daha etkileşimli İçerik türü Ayrıntılı Kısa Kaynak alıntı Evet Hayır Fiyatlandırma Ücretsiz ve ücretli planlar Ücretsiz ve ücretli planlar

İçerik oluşturma

Tüm AI araçları içerik oluşturmada mükemmeldir. Önemli olan, ne tür içerikler oluşturduklarıdır. ChatGPT ve Perplexity tarafından oluşturulan belirli içerikleri inceleyelim.

Perplexity AI

Perplexity'den proje yönetimi trendleri hakkında bir blog yazısı için bir taslak hazırlamasını istedik

Perplexity AI, içerik oluşturma konusunda en yaratıcı seçenek değildir

Ancak, doğru ve güncel içerik üretme konusunda mükemmeldir. Özellikle ayrıntılı ve bağlamsal olarak ilgili bilgiler sağlama konusunda.

Yanıtları net ve özlüdür, bu da onu soruları yanıtlamak ve kapsamlı bilgi vermek için mükemmel kılar. Bu nedenle Perplexity, kesin ve güvenilir olmanın son derece önemli olduğu araştırma ve bilgi özetleme gibi görevlerde öne çıkar. Yaratıcı yazma görevleri için ilk tercihiniz olmayabilir.

ChatGPT

ChatGPT'nin aynı blog taslağı talebine verdiği yanıt

ChatGPT, her türlü içeriği hızlı bir şekilde oluşturmada mükemmeldir ve bu özelliği onu Perplexity'den daha çok yönlü hale getirir. Şiir, kod, komut dosyası, müzik, e-posta ve daha fazlasını oluşturmak için kullanabilirsiniz.

ChatGPT, belirli bir üslup, stil ve biçimde çıktı isteyebilmeniz sayesinde benzersizdir ve oluşturduğunuz içeriğin sonucunu daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

Ekim 2024'te piyasaya sürülen Canvas özelliği ile ChatGPT, uzun form içerik ve kodları işbirliği içinde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

Yanıt kalitesi

AI yanıtlarının kalitesi, belirli bir kullanım durumu için ne kadar yararlı olabileceklerini belirler. Perplexity AI ve ChatGPT, küçük farklılıklar olmakla birlikte yüksek kaliteli yanıtlar sunar.

Perplexity AI

Perplexity AI, karmaşık soruları ele almada ve doğru ve içgörülü cevaplar vermede mükemmeldir. Sorgularınızı ele almak için size net bir özet sunar ve alıntılar sağlar, böylece bilgileri doğrulayabilir ve konuyu daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Hassasiyet ve derinliğe odaklanan Perplexity, kapsamlı ve güvenilir yanıtlarıyla öne çıkıyor.

ChatGPT

ChatGPT farklı bir yaklaşım benimser. Yanıtları daha insani gelir, bu da onu gündelik konuşmalar, fikir keşfi ve beyin fırtınası için mükemmel bir arkadaş yapar. Peki dezavantajı nedir? Bilgi kaynaklarını açıklamaz.

Metin içeriği oluşturmak ve basit soruları yanıtlamak gibi genel kullanımlar için harika olan ChatGPT, derin öğrenme, ayrıntılı yanıtlar sağlama veya belirli bir konu hakkında kapsamlı araştırmaları destekleme konusunda Perplexity kadar yetkin olmayabilir.

Gerçek doğruluk

Yanlış cevaplar veren bir AI botu kimseye fayda sağlamaz. Hangi chatbotun daha iyi performans gösterdiğini kontrol edelim: ChatGPT mi, Perplexity AI mı?

Perplexity AI

Perplexity AI, akademik veritabanları, sosyal medya kanalları ve küresel haber kaynakları dahil olmak üzere çeşitli canlı web sayfalarından yanıtlar alır. Bu geniş aralık, kullanıcıların mevcut en güncel ve en doğru bilgileri almasını sağlar.

Perplexity'nin kaynak alıntıları ile kanıtladığı şeffaflık taahhüdü sayesinde, sağlanan bilgileri doğrulayabilir ve konuları derinlemesine keşfedebilirsiniz.

Dolayısıyla, doğruluk ana nesnenizse, bu "cevap motoru" tercih edilebilir.

ChatGPT

ChatGPT'nin gerçeklere uygunluğu, birkaç yıl önce toplanan devasa veri setine dayanmaktadır, bu da onu güncel olmayan veya potansiyel olarak yanlış bilgiler sunmaya daha yatkın hale getirmektedir.

Dostane sohbetler ve yaratıcılıkta bir şampiyon olsa da, en güncel ve doğru bilgileri arıyorsanız ideal olmayabilir.

ChatGPT'nin doğruluğu, veri setindeki kaynakların kalitesine bağlıdır ve özellikle gerçeklere dayalı ayrıntılar için her zaman kesinliği garanti etmeyebilir. Plus (ücretli) sürümüne sahipseniz, Plus yalnızca eğitim verilerine güvenmek yerine internette arama yapma özelliğini de içerdiğinden daha doğru yanıtlar alırsınız.

Doğal konuşma

Kim daha insan gibi konuşuyor: Perplexity mi, ChatGPT mi? Hadi öğrenelim.

Perplexity AI

Perplexity AI, makine öğrenimi için öncelikle gerçekler ve organize verilerle eğitilmiştir, bu da onu açık ve spesifik soruları yanıtlamada başarılı kılar.

Ancak, açık uçlu, zayıf yapılandırılmış veya kafa karıştırıcı sorular sorduğunuzda, Perplexity bunları tam olarak anlamakta zorlanabilir. Bu tür sorulara verdiği yanıtlar, ChatGPT'nin yanıtları kadar doğal ve ilgi çekici gelmeyebilir.

Bu, AI aracının doğal konuşma AI becerilerini geliştirmeye devam ettiği anlamına gelir.

ChatGPT

ChatGPT, OpenAI'nin GPT eğitimi sayesinde doğal konuşma konusunda bir profesyoneldir.

Basit veya karmaşık her türlü soruyu yanıtlamada ustadır. Açık uçlu veya zorlu, net yanıtları olmayan sorular sorduğunuzda bile ayrıntılı ve yararlı yanıtlar verebilir.

Dostça bir sohbet ve yararlı bilgiler istiyorsanız ve doğruluk konusunda çok endişeli değilseniz, ChatGPT harika bir seçimdir.

Özelleştirme ve kişiselleştirme

Bu iki AI yıldızından hangisi, yanıtları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme konusunda size daha fazla esneklik sunuyor?

Perplexity AI

Perplexity, bilgi almak için kullanılan kaynakları özelleştirmenize olanak tanır. Bu, çok spesifik bir şey araştırırken özellikle kullanışlıdır.

ChatGPT

ChatGPT ile, yanıtlarını alacağı kaynak türlerini seçemezsiniz. Ancak, kullanıcılar belirli talimatlarla yanıt stillerini yönlendirebilirler.

Perplexity AI ve ChatGPT: Hangisi daha iyi?

Perplexity ve ChatGPT'nin her ikisinin de dezavantajları olduğundan, net bir kazanan belirlemek zordur.

Perplexity AI, araştırma gurunuzdur—yüksek doğruluk oranı ve güncel bilgileriyle belirli konulara derinlemesine dalmak ve ayrıntılı özetler oluşturmak için mükemmeldir. Ancak yaratıcı yazma konusunda yetersiz kalır.

ChatGPT ise çok yönlü bir yapay zeka. Yaratıcı olmakta çok başarılı ve hemen hemen her türlü içeriği oluşturabilir. Günlük soruları hızlı bir şekilde yanıtlar ve genel kullanıcılar için mükemmel bir yardımcıdır. Eğitim verilerinin son tarihi Ekim 2023 olduğundan, ücretsiz sürümde bazı hatalar olabilir. OpenAI, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için ChatGPT'ye web tarama özelliği ekledi, ancak bu özellik yalnızca ChatGPT Plus planı veya daha üstü planların kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

ChatGPT ve Perplexity karşılaştırmasının kısa bir özeti aşağıda yer almaktadır.

Özellik Perplexity ChatGPT Amaç ve tasarım AI desteğine sahip arama motoru, kaynaklı cevaplar sağlar Çeşitli kullanım durumları için genel amaçlı konuşma AI Gerçek zamanlı bilgilere erişim Alıntı yapılan referanslarla birlikte canlı internet arama sonuçları sağlar Önceden eğitilmiş verilere dayanır (Ekim 2023'e kadar) ancak bazı ücretli planlarda web'de gezinebilir Konuşma yetenekleri Sınırlı konuşma derinliği; basit soru-cevap odaklı Doğal konuşmalar, çok turlu etkileşimler ve yaratıcı görevlerde mükemmeldir Sesli ve görüntülü sohbet Metin, görüntü, PDF ve ses girişlerini destekleyerek kullanıcıların çeşitli medya türleri aracılığıyla etkileşim kurmasına olanak tanır. Ancak sesli etkileşim yetenekleri daha az gelişmiştir Sesli komutları destekler ve kullanıcılar tarafından yüklenen görüntüleri analiz edebilir. Doğal seslerle konuşarak yanıt verir ve multimedya etkileşimi yoluyla kullanıcı katılımını artırır Yaratıcı yetenekler Minimal; gerçeklere dayalı ve özlü yanıtlara odaklanmıştır Güçlü yaratıcı yetenekler (ör. hikaye anlatma, beyin fırtınası, kodlama) Özelleştirme Perplexity, bilgi alımı için kullanılan kaynakların özelleştirilmesine izin verir ChatGPT, kullanıcıların belirli talimatlar aracılığıyla yanıt stillerini yönlendirmelerine olanak tanır Şeffaflık Güvenilirlik için alıntılar ve tıklanabilir bağlantılar içerir Tarama etkinleştirilmedikçe genellikle alıntılar sağlanmaz Kullanım örnekleri Hızlı ve gerçekçi cevaplar, gerçek zamanlı araştırma, alıntılarla desteklenen sorgular Yaratıcı yazma, beyin fırtınası, problem çözme ve kişiselleştirilmiş yardım En uygun Doğrulanabilir ve güncel, gerçeklere dayalı sorgular Derinlemesine konuşmalar, yaratıcı görevler ve çeşitli problem çözme

Kısacası, gerçeklere dayalı sorgular için alıntılarla birlikte gerçek zamanlı verileri öncelikli olarak kullanıyorsanız Perplexity'yi kullanın. Yaratıcı, konuşma veya çok amaçlı yardım için ve sadece gerçeklerin ötesinde ayrıntılı rehberliğe ihtiyaç duyduğunuzda ChatGPT'yi kullanın.

Reddit'te Perplexity AI ve ChatGPT karşılaştırması

ChatGPT ve Perplexity AI karşılaştırmasına daha derinlemesine bakabilmeniz için Reddit kullanıcılarının yorumlarını incelemeye karar verdik.

Çoğu ChatGPT ve Perplexity kullanıcısı, kendi kullanım durumlarına göre her iki aracı da rahatlıkla kullanıyor gibi görünüyor.

Araştırmamızın anahtar noktaları:

"Her ikisi için de ödeme yapıyorum ve yüksek hassasiyet, uzun yanıtlar ve çok sayıda takip sorusu (konuşma etkileşimleri) gerektiren görevler için OpenAI'nin ChatGPT'sinin çok daha üstün bir iş çıkardığını hiç şüphesiz söyleyebilirim. Öte yandan, Perplexity web'de gezinme ve son derece spesifik bilgileri bulma konusunda mükemmeldir. Ayrıca, Claude 2'de yazma modunda PDF etkileşimini nispeten iyi bir şekilde işler. "

Ancak, bir Redditor, Perplexity'nin yaratıcı içerik için en iyi seçenek olmadığını ve bu durumda ChatGPT'nin açık ara kazanan olduğunu çok net bir şekilde belirtti.

"ChatGPT daha yaratıcı ve kullanıcı arayüzü daha temiz. Ancak Perplexity daha düşük bir sıcaklık kullanıyor. Bu da halüsinasyonların daha az olmasına neden olabilir. Bunun dışında yazma ve sohbet çıktılarını kapsamlı bir şekilde test ettim. Perplexity Pro daha az yaratıcı ve komut istemleri daha basit. "

ClickUp ile tanışın — Perplexity AI ve ChatGPT tartışmasına en iyi alternatif

Perplexity'nin kusursuz doğruluğunu ChatGPT'nin sınırsız yaratıcılığıyla birleştiren bir AI aracınız olsaydı ne olurdu?

Evet, bir tane var.

ClickUp ile tanışın — proje yönetimi için yapay zeka entegreli hepsi bir arada bir çözüm ve ChatGPT ile Perplexity AI'ya mükemmel bir alternatif.

Birden fazla aracı yönetmeye son verin ve tek bir çalışma alanında her türlü özelliği barındıran kullanıcı dostu bir platforma merhaba deyin.

ClickUp, gelişmiş metin düzenleme ve içerik yazma şablonlarından, sağlam görev yönetimine ve 1000'den fazla uygulama ile süper sorunsuz entegrasyona kadar, başarılı bir iş yürütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir!

Son teslim tarihlerine uymak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve genel verimliliği artırmak için en büyük yardımcınız.

İster araştırma yoğun bir startup ister pazarlama efsanesi olun, ClickUp herkesin ihtiyaçlarını karşılar. Görev planlamayı, takım işbirliğini ve proje ilerleme izlemeyi tek bir çatı altında kolayca basitleştirir.

ClickUp Brain ile AI oyunlarınızı geliştirin

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'e görev güncellemelerini anında almak için sorun

ClickUp Brain, görevleri hızlı bir şekilde tamamlamak, zamandan tasarruf etmek ve takımınızın verimliliğini artırmak için tasarlanmış güçlü bir AI asistanıdır. AI tabanlı bilgi ve proje yönetimi ile AI tabanlı bir yazma asistanı sayesinde daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmaya hazırsınız.

ClickUp Brain, takımınız ClickUp içinde görevler, projeler ve belgeler üzerinde işbirliği yaparken işinize özel bağlam hakkında anında yanıtlar sağlar. İsteğe bağlı olarak kişisel ve takım standup'ları oluşturabilir, görevleri ve konu başlıklarını özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilir.

ClickUp'ın rol tabanlı AI yazma asistanıyla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu asistan size şu konularda yardımcı olur:

Tüm metinlerinizi özetleyin

Yazma becerilerinizi geliştirerek iletişim boşluklarını doldurun

Bloglar, sosyal medya ve etkinlikler için fikirler üretin

Hızlı bir şekilde profesyonel e-postalar yazın

Ayrıntılı proje özetlerini zahmetsizce hazırlayın

Anlamlı anket soruları oluşturun

İyi yapılandırılmış gündemlerle toplantılar planlayın ve çok daha fazlasını yapın

Proje yönetimi, pazarlama, İK veya satış alanlarında çalışıyor olun, ClickUp Brain herkesle işbirliği yapabilir. Hayallerinizdeki sanal asistan!

Tüm belgelerinizi ClickUp Docs ile yönetin

ClickUp Belgelerini Deneyin ClickUp ile her amaç için belgeler oluşturun ve özelleştirin

Her gün yığınla belge içinde boğuluyor musunuz? ClickUp Docs ile başınızı sudan çıkarın.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm önemli belgelerinizi sorunsuz bir şekilde oluşturun, düzenleyin, saklayın ve paylaşın. Bu sadece düşüncelerinizi yazabileceğiniz bir alan değil; siz ve takımınız belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilirsiniz.

Yorum bırakarak, anında görevler atayarak ve belgenizin bölümlerini doğrudan görevlere dönüştürerek nerede olursanız olun işbirliği yapın. Belgeniz hazır olduğunda, onu bir göreve bağlayarak her şeyi tek bir merkezi konumda düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile işin her yönünü ince ayar yapın ve belgelerinizin görevleriniz, projeleriniz ve takımınızın benzersiz iş akışıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlayın.

ClickUp'ın proje yönetimi aracıyla projelerinizi izleyin

ClickUp'ın proje yönetimi aracıyla projelerinizin kontrolünü elinizde tutun

Projeleriniz ve hedefleriniz dağınık durumdaysa, ClickUp'ın proje yönetimi özelliğini kullanarak bunları sipariş altına alın.

ClickUp Brain ile birleştirin ve alt görev oluşturma ve yorum özetleme gibi görevleri otomatikleştirerek proje planlarınızı hızlandırın.

Öncelik yönetimine odaklanarak, proje ayrıntılarınızı görünür tutabilir ve şirket hedefleriyle uyumlu hale getirebilirsiniz. ClickUp, paydaşların hızlı onayı için şeffaflığı vurgular ve Belgeler ve Sohbet gibi özellikler aracılığıyla işbirliğini destekler.

ClickUp, gereksiz işleri ortadan kaldırmak için otomasyonun yardımıyla proje planlamasını ve takım işbirliğini kolaylaştırır. Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle darboğazlar, riskler, kaynak bulma zorlukları ve daha fazlası hakkında görünürlük sağlayarak kapsamlı bir genel bakış elde edin ve takımlarınızın proje ilerlemesinde bir adım önde olmasını sağlayın.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

Perplexity, ChatGPT veya Brain: En iyi AI sohbet robotu hangisi?

Perplexity ve ChatGPT'den daha iyi performans gösteren hepsi bir arada bir AI çözümüne mi ihtiyacınız var? ClickUp'ı seçin.

Üstün proje yönetimi ve birinci sınıf AI özellikleriyle her iki dünyanın en iyisini yaşayın. ClickUp'ı kullanarak bilgi ve görev yönetimini basitleştirin ve güçlü otomasyon sayesinde verimliliği artırın.

ClickUp ve sınırsız AI olanaklarının yardımıyla fikirlerinizi yapılandırın ve hedeflerinizle uyumlu kalın.

Bugün ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Perplexity AI nedir?

Perplexity, güvenilir, alıntılarla desteklenmiş cevaplar sunan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Doğru ve kaynakları iyi belirtilmiş bilgiler sunmada mükemmeldir, bu da onu araştırma, doğrulama ve akademik sorgulamalar için özellikle uygun hale getirir.

Perplexity AI, çeşitli web kaynaklarından bilgileri derleyip sentezleyerek gerçek zamanlı içgörüler sağlamak için tasarlanmıştır. Perplexity genellikle günceldir, ancak etkinliği, aranan bilginin türüne ve kaynaklardan verilerin yenilenme hızına göre değişebilir.

ChatGPT ve Perplexity arasındaki fark nedir?

Hem ChatGPT hem de Perplexity AI, büyük dil modellerine dayanan AI araçlarıdır. Yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek isteyen kullanıcılar için ChatGPT, insan benzeri yanıtlar üretme, konuşma akışını sürdürme ve çeşitli yazma stillerine uyum sağlama yetenekleri nedeniyle daha üstün bir seçimdir. Buna karşılık, Perplexity AI, yaratıcı ifade yerine araştırma ve olgusal sorgulamalar için daha uygundur.