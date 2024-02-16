2025'te size ilham verecek 13 ürün pazarlama örneği

Her yıl piyasaya sürülen 30.000'den fazla ürünün yüzde 95'i başarısızlıkla sonuçlanıyor. İnternet, bu alanda deneyimli kişilerden ders almak isteyenler için ürün pazarlama örnekleriyle (iyi ve kötü) doludur.

Piyasaya sürülen her ürün, bir dizi ders veya çıkarım getirir. Bu pazarlama vaka çalışmalarını, ürün lansman stratejilerinizi oluştururken ilham almak veya olası engelleri önceden tahmin etmek için kullanabilirsiniz.

Bu makale, tanınmış ve daha az bilinen markalardan en iyi ve en kötü ürün pazarlama örneklerinden bazılarını inceleyecektir.

Ürün Pazarlama Nedir?

Ürün pazarlaması, bir ürünün USP'sini (Benzersiz Satış Önerisi) hedef kitleye iletir. Hedef kitleyi ve rekabeti anlamak için pazar araştırması yapmak, ürünün benzersiz değer önerisini vurgulamak için ikna edici mesajlar oluşturmak ve ürün lansmanları ve sürekli tanıtım için stratejiler geliştirmek gibi faaliyetleri içerir.

Süreç üç adımdan oluşur:

Hedef kitleye yönelik mesajlarınızı özelleştirmek için müşterilerin sorunlu noktalarını belirleme

Ürününüzün onların sorunlarını nasıl çözdüğünü analiz ederek ürününüzün değer önerisini net bir şekilde iletmek

Marka bilinirliğini artırmak ve pazar payını ele geçirmek için ürünü tanıtmak

Basitçe ifade etmek gerekirse, ürün pazarlaması, ürünleri pazara sunmak ve pazarda tutmak için itici güçtür. Ürün pazarlamacıları, işlevler arası takımlarla işbirliği yapar, pazarlama materyalleri oluşturur ve talebi artırmak, satışları yükseltmek ve ürünün pazardaki başarısını en üst düzeye çıkarmak için satış olanakları üzerinde çalışır.

Ürün pazarlama stratejinizi anlamak, uygulamak ve iyileştirmek için bazı ürün pazarlama örneklerini inceleyelim.

13 Harika Ürün Pazarlama Örneği

Bu listede, 2024 yılı için öğrenilecekler ve çıkarılacak derslerle dolu, yeni kurulan şirketlerden ve çok uluslu şirketlerden iyi ve kötü ürün pazarlama örneklerini derledik.

Öğrenilecek Başarılı Ürün Pazarlama Örnekleri

1. ClickUp

ClickUp'ın hepsi bir arada ürün yönetim platformuyla ürün vizyonunuzu haritalayın, takımınızı uyumlu hale getirin ve pazara sprint yapın.

2017 yılında ClickUp, en zorlu ürün pazarı lansmanlarından birini yaşadı. Geç giriş yapması nedeniyle, proje yönetimi alanında Slack ve Monday.com gibi popüler araçlar zaten pazarı doldurmuştu.

2024'e geldiğimizde, ClickUp 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor ve yıllık 158,7 milyon dolar gelir elde ediyor.

Peki, ClickUp rakiplerini nasıl geride bıraktı?

Üç şey:

Ürün adaptasyonu

İçerik pazarlama

Freemium teklifleri

Kurucu Zeb Evans, araç insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayana kadar rakipler arasında öne çıkmanın zorluğunun farkındaydı.

Evans, kullanıcı odaklı bir ürün yaratmanın sırrını açıkladı: flywheel stratejisi. Bu strateji, kullanıcı geri bildirimlerini sürekli olarak almak ve bunları yüksek teslimat hızıyla birleştirmekle başlar.

Strateji, müşterilerle güçlü geri bildirim döngüleri oluşturmak için yeterince etkiliydi. Takım geri bildirimlere açıktı ve anket formları ve röportajlar yoluyla aktif olarak geri bildirim aradı.

Geri bildirim toplamak günlük bir ritüeldi.

2018 yılında ClickUp, 287 yeni özellik ve kullanıcı deneyimine odaklanan birçok iyileştirme yayınladı. Ancak 287 özellik yönetmek için çok fazla değil mi? İşte nasıl tamamlandı:

ClickUp, ClickUp Ürün Yönetimi Araç Seti'ni kullanarak projeyle ilgili iletişimleri tek bir yerde merkezileştirdi, Beyaz Tahta ile fikirler üretti ve işbirliği araçlarıyla planlar hazırladı.

ClickUp, takımımız büyüdükçe veya küçüldükçe sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan kolay özelleştirme imkanı sunar.

En iyisi, bu araç uygulama karmaşasını ortadan kaldırır. Takım, ürünleri tek bir uygulamadan planlayabilir, oluşturabilir ve gönderebilir. Bu, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlarken, ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar tek bir bilgi kaynağı olmasını da sağlar.

Ürünün ideal müşteri profiline uygun olduğundan emin olduktan sonra, ClickUp organik içerik paylaşarak daha kolay bulunabilir hale geldi ve rakiplerini geride bıraktı.

ClickUp, insanların bu çözümü piyasadaki popüler proje yönetimi araçlarına daha iyi bir alternatif olarak görselleştirmesini kolaylaştırdı ve ClickUp'ı "Hepsinin yerini alan tek uygulama" olarak konumlandırdı

Ayrıca, takımımız kalabalığın arasından sıyrılmak için potansiyel müşterileri ve rakipleri açıkça hedefleyen bazı mizahi videolar ve reklamlar denedi.

Son olarak, ClickUp ücretsiz bir model ve oldukça uygun fiyatlı ücretli paketler sunar.

Ürün planlamadan ürün geliştirmeye ve pazara sunma ürün pazarlama stratejilerinde işbirliğine kadar tüm süreci sorunsuz hale getiren ClickUp Ürün Yönetimi Kılavuzu ve ClickUp Görsel Ürün Yol Haritası Şablonlarına övgüleri hak ediyor.

Şablonu indir ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu, ürün geliştirmeyi planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Anahtar Nokta: ClickUp'ın ürün yönetimi araç setini kullanmak sadece organize olmakla kalmaz, tüm proje iletişimlerinizi tek bir yerde toplar, ekip çalışmasını kolaylaştırır, ölçeklendirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve uygulama karmaşasına veda etmenizi sağlar. Ürün planlama ve geliştirme süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütmek ve işbirliğine dayalı pazara giriş stratejilerini başarıyla uygulamak için en kolay yol budur.

2. Coca-Cola

Soda'yı kitlelere nasıl satarsınız?—Coca-Cola'ya sorun!

Coca-Cola, basit bir karbonatlı şekerli içecek satarak 45,03 milyar ABD doları gelir elde etti. Ancak, piyasaya sürülmeden önce böyle bir şey yoktu; ürün hakkında hiçbir farkındalık, potansiyel hedef kitle veya ürün pazarına uygunluk yoktu.

Peki, Coca-Cola başarıya nasıl ulaştı?

Coca-Cola, pazara girmek için markalaşma ve psikolojik çağrışımları kullandı. Şirketler, ürünü olumlu duygular ve deneyimlerle ilişkilendirmek için bu pazarlama stratejisini kullanır.

Coca-Cola kendini "Mutluluk" ile özdeşleştirdi.

Coke, reklamlar ve diğer çevrimdışı ve dijital pazarlama kanalları aracılığıyla marka tanıtımına büyük yatırım yaptı. Genel amaç, Coca-Cola'nın tüketicilerin zihninde mutlulukla eşdeğer olduğunu kanıtlamaktı.

Coca-Cola'nın kalıcı sloganı"Open Happiness" (Mutluluğu Açın), ilişkilendirme tasarımı yoluyla ürün pazarlamasının bir örneğidir.

Sonuç: Soda suyu ve mutluluğun başarılı bir şekilde ilişkilendirilmesi, marka için milyarlarca dolarlık bir gelir yarattı.

Anahtar Nokta: Ürününüzü duygularla ilişkilendirin. Duygular hızlı satış sağlar ve müşterilerinizde markanız hakkında kalıcı bir izlenim bırakır.

3. Slack

2012 yılında Stewart Butterfield ve takımı bir işbirliği yazılımı geliştirdi: Slack. 2023'e geldiğimizde Slack, Fortune 100 şirketlerinin %77'sini de içeren 54 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya ulaştı.

Ancak Slack, CMO'su olmadan 1,1 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Ve 2016 yılına kadar dış satış takımı kurmadıklarını biliyoruz.

Peki, Slack bu sayılara nasıl ulaştı? Slack'in ürün pazarlama stratejisini inceleyelim.

İlk günlerde Butterfield, beta testleri ve ağızdan ağıza pazarlama için kendi ağından yararlandı.

İşte bunu nasıl başardığı:

Butterfield, diğer şirketlerden arkadaşlarını ilk beta test kullanıcıları olarak işe aldı; bu, yazılım test şirketlerinin de deneyebileceği bir şey. Fikir şuydu:

Şirketler arasında farkındalık yaratın

Ürün-pazar uyumunu ölçün (takımlar ve departmanlar arasında)

Sorunları belirlemek ve çözmek için geri bildirim toplayın

Slack, resmi lansmandan önce tüm kutuları işaretlemek istedi.

Ağustos 2013'te Slack, kullanıcıları ön izleme sürümünü denemeye davet etti. Buna beta sürüm değil, "ön izleme sürümü" adını verdiler.

Butterfield, insanların genellikle "beta"yı güvenilmez bir test aşaması olarak gördüklerini belirtti. Bu nedenle, takım merak ve heyecan uyandıracak ve daha fazla kişinin kaydolmasını sağlayacak bir terim seçti.

Bu yaklaşım sihir gibi işe yaradı. İlk 24 saat içinde 8 bin kişi ön izleme sürümüne kaydoldu. İki hafta sonra bu sayı 15 bine çıktı ve artmaya devam etti.

Bu da yetmezmiş gibi, Slack bir düşman yarattı: E-posta.

Gerçeği kabul edelim: E-postalar, işbirliğini ve konuşmaları takip etmeyi zorlaştırır. Slack, bu eksikliği potansiyel müşterileri çekmek için bir kanca olarak kullandı ve onları Slack'i denemeye ikna etti.

Ürün pazarlama ekibi gerekli her şeyi yaptı. Makaleler aracılığıyla Slack'i "E-posta Katili" olarak konumlandırmaya başladılar.

Veya Business Insider'ın hazırladığı bu örnek:

Gerçekten de, Slack'in e-postaların yerini alacağı açıkça ortaya çıktı. Böyle bir devle karşılaştırılan Slack, birçok müşterinin merakını çekti.

İşte o zaman son kartını oynadı: freemium üyelik. Slack, sınırlı bir ücretsiz deneme sürümü sunmadı. Bunun yerine, ücretsiz bir ürün sürümü sunarak kullanıcıların güvenini kazandı.

Anahtar Nokta: Slack için, başlangıçtan itibaren küçük şeyler önemliydi. Ürünü doğru kişilerle test etmekten harika bir freemium ürüne kadar, Slack ağızdan ağıza pazarlama yöntemini kullanarak güven uyandırdı, güvenilirlik sağladı ve müşteriler kazandı.

4. Nike'ın Air Jordan

Nike, aerobik ve gündelik ayakkabı pazarında şansını denedi ancak Reebok karşısında başarısız oldu.

Harvard Business Review ile yapılan bir röportajda, Nike Inc. eski CEO'su Phil Knight şunları söyledi:

"Nike markasına bakın. Başlangıçtan itibaren herkes Nike'ın bir koşu ayakkabısı şirketi olduğunu ve markanın atletizm alanında mükemmelliği temsil ettiğini anladı. Bu çok net bir mesajdı ve Nike çok başarılı oldu. Ancak gündelik ayakkabılar farklı bir mesaj verdi. İnsanlar kafası karıştı ve Nike büyüsünü kaybetmeye başladı."

Peki, Nike nasıl yeniden rayına oturdu? – Air Jordan.

Air Jordan projesi, Nike'ın bir başka harika koşu ayakkabısı üretme ihtiyacından doğdu. Günlük ayakkabılardan farklı olarak, Basketbol tamamen performansla ilgiliydi ve AirJordan, markanın imajıyla doğru bir şekilde uyum sağladı. Dahası, Michael Jordan'ın katılımı çubuğu daha da yükseğe çıkardı.

Ayakkabı şüphesiz harikaydı. Ancak o kadar renkliydi ki NBA onu yasakladı. 👎

Nike bunu bir pazarlama fırsatı olarak gördü ve alışılmadık bir şey yaptı, ya da markanın kendi sözleriyle: "Sadece yap!"

Michael Jordan, para cezası tehdidine rağmen ayakkabıları giydi. O efsanevi bir oyuncuydu; Nike giydiğinde hayranları markayı satın almak için akın etti. Sonuç olarak, Nike'ın satışları bir anda patladı.

Pazarlama stratejisi o kadar benzersiz ve sıra dışıydı ki, Knight'ın şirketi hakkındaki düşüncelerini değiştirdi.

"Yıllar boyunca kendimizi üretim odaklı bir şirket olarak gördük, yani tüm vurgumuzu ürünün tasarımına ve üretimine verdik. Ancak artık yapacağımız en önemli şeyin, ürünü ve markayı birlikte pazarlamak olduğunu anlıyoruz."

Anahtar Nokta: Air Jordan'ın başarı öyküsü, bir ürünü çekici bir hikaye ve karizmatik bir kişilikle uyumlu hale getirmenin önemini vurgulamaktadır. Nike, markasını ikonik bir figürle ilişkilendirerek tüketicilerle duygusal bir bağlantı kurmuştur.

5. Apple

Apple, reklam kampanyalarıyla veya rakiplerinin ürünleriyle karşılaştırarak ürünlerini pazarlamada bir devdir.

Justin Long ve John Hodgman'ın sırasıyla Mac ve PC rollerinde oynadığı "Get a Mac" kampanyası 2006 yılında başladı ve üç yıl sürdü.

Görsel: Apple'ın "Get a Mac" kampanyasından

Kampanya bir dizi reklamdan oluşuyordu. Reklamlarda, Mac'in PC'ye "nazik davrandığını" görüyorsunuz, çünkü teknik olarak PC'lerin Mac'ten daha düşük olduğunu göstermek istiyorlardı.

Peki, başarılı bir ürün pazarlama kampanyası mıydı?

Kesinlikle! 2006 yılında Mac satışları sadece patlamakla kalmadı, Apple üç yıl içinde kampanya için 66 farklı TV reklamı yayınladı.

Anahtar Nokta: Hayatınızda bir kez karşınıza çıkacak bir ürününüz olsa bile, hedef kitlenizin ilgisini çeken konulara değinerek iletişim kurun.

6. Poo-Pourri

Poo-Pourri, satması utanç verici bir ürünü nasıl pazarlayacağınızın mükemmel bir örneğidir

Poo-Pourri, genellikle tuvalet kullanımından sonra banyoda oluşan hoş olmayan kokuları gideren bir tuvalet spreyi ürünüdür.

Doğal olarak, bu konu hakkında konuşmak biraz garip. Ancak Poo-Pourri, bu eski tabuyu yıkmanın bir yolunu buldu ve ürününü mizahi bir şekilde pazarladı.

İşte bunu nasıl yaptıkları:

Şirket, ürünlerini kullanabileceğiniz yaygın senaryoları göstermek için görseller ve videolar gibi görsel öğeler kullandı

Ardından, TV ve video reklamlarını kullanarak mizahi reklamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk video reklamı viral oldu

Şirket ayrıca belirli hedef kitleleri ve durumları hedeflemek için müşteri profilleri oluşturdu. Herkes kaka yapar, ama herkes sprey istemez

Son olarak, Poo-Pourri potansiyel müşterilerin güvenini kazanmak için müşteri yorumlarına güvendi

Anahtar Nokta: Ürünü satmayın, bunun yerine çözümü satın. Her şey doğru şekilde konumlandırılırsa satılabilir.

7. Red Bull

Red Bull size kanat veriyor mu? Elbette, kelimenin tam anlamıyla değil, ancak ürün kendini enerji ve adrenalinle başarılı bir şekilde ilişkilendirmiştir.

Zamanında, Red Bull piyasaya çıkmak üzereyken enerji içecekleri için bir pazar yoktu. Bu tür ürünler henüz mevcut değildi. 2023 yılına geldiğimizde, şirket sadece bir yıl içinde dünya çapında 12,138 milyar kutu sattı.

Red Bull nasıl kanatlarını kazandı?

Red Bull, üniversite öğrencilerini birincil hedef müşterileri olarak gördü. Şirket, öğrencileri içeceği denemeye ikna etmek için "Gerilla pazarlama" yöntemini kullandı. İlk pazarlama yöntemlerinden biri, üniversite öğrencilerine ücretsiz Red Bull kutuları dağıtan "Red Bull kızları"ydı.

Bu pazarlama taktiği, satışlarını ve görünürlüklerini önemli ölçüde artırdı. Sonuçları gören Red Bull, üniversite partileri, çubuklar, kafeler, kütüphaneler vb. gibi gençlik ortamlarını hedef almaya devam etti.

Ancak bununla kalmadı; Red Bull, marka imajına uygun macera dolu etkinliklere sponsor olmaya başladı. Bu tür etkinliklerden biri, 2012 yılında Felix Baumgartner'ın uzayın kenarından atlayışını hepimizin izlediği olaydı. Yere düşerken, birkaç dünya rekoru kırdı.

Medya ilgisi çok büyüktü ve milyonlarca kişi YouTube'da canlı yayını izledi. 30 milyon dolarlık şaşırtıcı maliyet, Red Bull'un pazarlama kampanyası sayesinde elde ettiği 500 milyon dolarlık satış rakamının gölgesinde kaldı.

Anahtar Nokta: İlk hareket edenin avantajı gerçektir. Belirli bir segmente uyan benzersiz bir ürününüz varsa, onu bir duygu veya hisle ilişkilendirmek milyarlar kazanmanın anahtarıdır.

8. Volkswagen

Volkswagen, ürün pazarlamasının bir başka mükemmel örneğidir. Otomobil üreticisinin odak noktası her zaman otomobillerinin "erişilebilirliği ve üstün kalitesi" arasında denge kurmak olmuştur. Kuşkusuz, bu ikisinin ince karışımı otomobil şirketi için harikalar yaratmıştır.

Ancak, otomobil alıcılarının tercihlerinde "verimlilik ve fiyat"tan "güvenlik"e doğru kayan önemli değişim, Volkswagen pazarlama takımının da dikkatinden kaçmadı.

Takım, insanların güvenlik garantisi için daha fazla para ödemeye hazır olduğunu fark etti. Bu nedenle, ürünlerinin bunu en iyi şekilde sergilemesini sağladılar.

Günümüzde Volkswagen'in temel ürün pazarlama stratejisi, araçlarının güvenliğine daha fazla odaklanmaktadır. Web sitesi, güvenlik derecelendirmeleri ve diğer güvenilirlik kanıtlarıyla bu mesajı etkili bir şekilde iletmektedir.

Anahtar Nokta: Ürününüzü pazar tercihlerine uyarlayın. Güvenlik pazarda kritik bir odak noktasıysa, ürününüzün güvenlik özelliklerini aktif olarak sergilediğinden ve öncelik verdiğinden emin olun.

9. Colgate

Colgate-Palmolive, temizlik, diş ve diğer kişisel bakım ürünleri üreten bir Amerikan firmasıdır. Şirket, küresel pazar satın almalarında uzmanlaşmış ve ürünlerini dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede başarıyla konumlandırmıştır.

Colgate'in en etkili ürün pazarlama stratejisi, Hindistan pazarına girerken gündeme geldi. Ürün pozisyonlaması o kadar isabetliydi ki, neredeyse on yıl boyunca Colgate Hindistan'da diş macunu ile eşanlamlı olarak kabul edildi ve Hindistan diş macunu pazarında %77,21'lik bir pay elde etti (1,5 milyar dolar).

Colgate bunu nasıl başardı? – Yerelleştirme!

Colgate, yöneticileri diş macunu satın alımlarının %82'sinin plansız olduğunu fark edene kadar Hindistan pazarına girmenin kolay olmayacağını düşünüyordu!

Bu içgörü yeterliydi. Colgate, tüm ürün pazarlamasını bu gerçeğin etrafında şekillendirdi ve kendini satmak için birçok yol buldu:

Diş fırçalarını sakız veya küçük çikolata paketi gibi sattılar

Bir alana bir bedava kampanyaları (satışlarda %170 artış)

Diğer şirketler hedef müşterileri çekmek için reklam panolarına odaklanırken, Colgate mağaza içindeki dikkatinizi çekmek için mağaza içi afişler kullanarak pazarlama yaptı

Diş hekimleri ve anneler gibi konu uzmanlarını çevrimiçi reklamlarda markayı savunmak için görevlendirdiler. "Dentist ka sujhaya no. 1 brand" (Diş hekimlerinin önerdiği 1 numaralı marka) ve "Kya aapke toothpaste mein namak hai" (Diş macununuzda tuz var mı?) gibi akılda kalıcı sloganlar kullandılar

Anahtar Nokta: Yerelleştirme, küresel pazarda rekabet ederken çok önemlidir.

10. Airbnb

Eskiden oteller en popüler tatil seçenekleriydi. Ancak Airbnb pazara girmesiyle insanların seyahat etme şekli değişti. Airbnb, konaklama sektöründe uzun süredir devam eden otel tekeliyle rekabet ediyordu.

Peki, Airbnb kendini nasıl devrimcileştirdi?

Airbnb'de kiralamak uygun fiyatlı olmakla kalmadı, uygulamanın tüm UI/UX tasarımı da herkes için kullanımı kolaydı. Sonunda, gezginler için geleneksel otel konaklamalarına bir alternatif sunmuş oldu.

Daha sonra şirket, bunun pazara girmek için yeterli olmadığını fark etti.

Böylece, veri bilimi ve ürün pazarlamasını kullanarak Airbnb, tatil kiralamalarını birinci sınıf konumlara ve turistik noktalara yaymak için yüksek doluluk oranlarına sahip alanları belirledi.

Günümüzde Airbnb arama motorları, Airbnb rezervasyonlarının yoğun olduğu bölgelerdeki kiralık yerlere öncelik vererek kullanıcı deneyimini daha da optimize ediyor.

Anahtar Nokta: Airbnb'nin mevcut müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak için ürünlerini sergileme şeklindeki bu değişiklik, veri ve ürün pazarlaması arasındaki sinerjik ilişkiyi örneklemektedir.

Öğrenilecek Kötü Ürün Pazarlama Örnekleri

Hepimiz "Bilge insanlar başkalarının hatalarından öğrenir" sözünü duymuşuzdur. İşte öğrenebileceğiniz bazı ürün pazarlama hataları, pazarlama konusunda yapılmaması gerekenler.

11. Dove

Dove vücut şampuanı kampanyasının bir parçası olarak, farklı etnik kökenlere sahip üç kadının yer aldığı kısa bir video sosyal medyada yayınlandı.

Kampanya, Dove vücut şampuanının her kadın için olduğunu göstermeyi ve çeşitliliği kutlamayı amaçlıyordu. Ancak birçok izleyici bunu uygunsuz ve ırkçı buldu ve kampanya geri tepti.

Olumsuz algı hızla sosyal medyada yayıldı ve Dove'a karşı yaygın bir tepki dalgası başladı. Durum tırmandı ve bazı kişiler Dove ürünlerini boykot ederek tepki gösterdi.

Durumu yatıştırmak için Dove, gönderiyi kaldırdı ve bir özür tweet'i attı. Ancak, hasar çoktan tamamlanmıştı. Şirket, tepkiler nedeniyle takipçilerini ve sadık müşterilerini çoktan kaybetmişti.

Anahtar Nokta: Hedef kitlenizin reklamınızı amaçladığınız şekilde algıladığını varsaymayın. A/B testi yapın ve Dove'un yaptığı gibi bir hata yapmamak için hukuk takımınızla görüşün.

12. Audi

Temmuz 2017'de Audi, kadınları kullanılmış arabalara benzeterek öfkeye neden olan bir reklam yayınladı.

Reklam, gelin ve damadın yemin etmeye hazır olduğu bir düğün töreniyle başlar. Damadın annesi, müstakbel gelinini "incelemek" için araya girince işler ters gider.

Burnunu çimdikler, kulağını çeker ve ağzının içini kontrol eder, sonunda onaylar. Ardından sahne, şehir sokaklarında ilerleyen kırmızı bir Audi sedan'a geçer ve bir erkek sesi "Önemli kararlar dikkatlice alınmalıdır. " der

Reklam, cinsiyetçi ve "iğrenç" olarak değerlendirilerek büyük bir tepki topladı

Audi, reklamın yayınlanmasından derin üzüntü duyduğunu ve reklamın "şirketimizin değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğini" belirtti

Anahtar Nokta: Yalnızca yaratıcılık uğruna reklamları gereksiz yere karmaşık hale getirmeyin. Bunun yerine, hedef kitlenizin mesajınızı kolayca anlamasını sağlamak için benzersizlik, basitlik ve netlik için çaba gösterin.

13. TATA Nano – yanlış ürün pozisyonlaması

TATA Nano, Hindistan'ın en büyük otomobil şirketi TATA Motors tarafından 2008 yılında piyasaya sürüldü.

Nano'nun hedef pazarı orta sınıf ve alt orta sınıftı. Bu nedenle, fiyatı sadece 1300 ABD doları olarak belirlendi ve bu, otomobilin en büyük USP'si oldu.

Nano'nun Hindistan otomobil pazarındaki büyük başarısı için her şey hazırdı. Peki, işler nerede ters gitmeye başladı? Tata, Nano'yu "en ucuz araba" olarak etiketledi, ancak bu markalama yanlış bir hamleydi ve araba satın almanın getirdiği gurur duygusunu zedeledi.

TATA şirketler grubunun başkanı Ratan Tata, Nano'yu "en ucuz araba" olarak etiketlemenin bir hata olduğunu kabul ediyor.

Nano'nun ilk satışları sadece yaklaşık 30.000 adetti. Daha da kötüsü, fabrika Haziran 2018'de sadece bir Nano monte ettikten sonra üretimi durdurdu.

Anahtar Nokta: Kötü markalaşma, hedef kitleniz için mükemmel ürünü bulmuş olsanız bile, anlaşmayı bozacak en önemli faktör olabilir.

Bu Ürün Pazarlama Örneklerinden Anahtar Noktalar

Ürününüz ne kadar yenilikçi olursa olsun veya hangi temel sorunları çözerse çözsün, iyi pazarlanmazsa pazarda bir iz bırakamaz.

Özetlemek gerekirse, bu ürün pazarlama örneklerinden çıkarılabilecek anahtar noktalar şunlardır. Bir sonraki ürün lansmanınız öncesinde bu içgörülerden ders alın ve bunları uygulayın.

Ürününüzü satmayın, duyguları satın Ağızdan ağıza pazarlama, ürününüzü tanıtmanın en iyi yoludur. Tüketicilerin %77'si , tanıdıkları biri tarafından tavsiye edilen bir ürünü satın alma olasılığı daha yüksektir Rakiplerinizin yapmayacağı şeyleri yapmaya cesaret edin; bazen alışılmadık pazarlama kampanyaları ürününüzü ikonik hale getirebilir Ürününüzü pazarın talepleriyle uyumlu hale getirin Yerelleştirme, yabancı pazarları ele geçirmenin en iyi yoludur İnsanların markanız hakkındaki algısı satışlarda büyük fark yaratır — bunu akıllıca iletmelisiniz Sloganlar, ürününüzün akılda kalıcı olmasında çok önemli bir rol oynar Veri toplama ve analizi, müşteri davranışını anlamak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kalabalık pazarda öne çıkmak için çok önemlidir

ClickUp – Başarılı bir ürün lansmanı için "gizli sos"

Başarılı bir ürün lansmanı üç temele dayanır: titiz planlama, ilerleme izleme ve etkili takım işbirliği.

ClickUp, ürün pazarlama stratejinizi kontrol etmenize yardımcı olur. Planları belgelemekten süreçteki gelişmeleri izlemeye kadar, ClickUp tüm ayrıntılarla ilgilenir.

Stratejinizin etkinliğini ölçmek ve bilinçli kararlar almak için ürün pazarlama performansınızı takip edin. ClickUp'ın Ürün Pazarlama KPI İzleme Şablonu, işiniz için gerçekten önemli olan anahtar metrikleri izlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Şablonu indir ClickUp'ın Ürün Pazarlama KPI İzleme şablonu, pazarlama performansınızı etkili bir şekilde izlemenize ve ölçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın pratik Teknoloji Ürün Pazarlama Planı Şablonu, görevleri verimli bir şekilde yönetmenize, verimliliği artırmanıza ve pazarda başarıya ulaşmanıza olanak tanır.

Şablonu indir ClickUp'ın Teknoloji Ürün Pazarlama Planı şablonu, pazarlama stratejinizi yönetmek ve yürütmek için kapsamlı bir çözüm sunar.

Dahası, ClickUp'ın iletişim ve işbirliği özellikleri, takımların ve paydaşların aynı sayfada kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, herkesin fikir ve önerilerinin asla duyulmamasına da engel olur.

ClickUp ile ürün pazarlamanızı hızlandırın — görevleri kolaylaştırmak, zahmetsizce işbirliği yapmak ve bir sonraki büyük ürün lansmanınızda sorunsuz bir süreç için kritik metrikleri izlemek için en iyi araç!

Sık sorulan sorular

1. Başarılı bir ürün pazarlama stratejisini oluşturan unsurlar nelerdir?

Başarılı bir ürün pazarlama stratejisi üç temel unsurdan oluşur: pazar araştırması, hedef kitleyi ve sorunlu noktalarını anlamak ve pazar değiştikçe stratejiyi ayarlamak için bir plan.

2. Ürün pazarlaması, normal pazarlamadan nasıl farklıdır?

Temel fark, odak noktasında yatmaktadır. Normal pazarlama, bir şirketi, markasını ve ürün veya hizmetlerini tanıtmaya yönelik faaliyetlere odaklanırken, ürün pazarlaması belirli bir ürünün tanıtımı ve satışına açıkça odaklanır. Ancak, her iki pazarlama uygulaması da şirketin misyonu ve hedefiyle uyumludur.

3. ClickUp, ürün pazarlama görevlerini destekliyor mu?

Evet, ClickUp hepsi bir arada bir işbirliği ve ürün yönetim aracıdır. Ürün planlama, geliştirme ve nihai lansman ile ilgili görevleri ve faaliyetleri destekler.