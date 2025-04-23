2025'in En İyi 13 Meta AI Alternatifi

Meta AI'yı denediniz ve "Bu iyi, ama tam olarak ihtiyacım olan şey değil" diye düşündüyseniz, yalnız değilsiniz. Meta'nın LLaMA modelleri ve entegre AI araçları etkileyici olsa da, her iş akışı için her zaman en uygun seçenek olmayabilir.

Belki daha iyi çıktı kalitesi arıyorsunuz. Daha sıkı gizlilik kontrolleri. Ya da mevcut yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç. Belki Meta hesabı gerektirmeyen veya Meta AI fiyatlandırmasından daha iyi bir alternatif arıyorsunuz.

Nedeniniz ne olursa olsun, bu kılavuz tam size göre.

2025 yılında mevcut en iyi 13 Meta AI alternatifini bir araya getirdik. Her biri dil modelleme, iş akışı otomasyonu, görüntü oluşturma, takım işbirliği ve daha fazlası gibi gerçek dünya kullanım örnekleri için incelendi. Her bir aracın en iyi yaptığı şey, sınırları, fiyatlandırması ve nasıl sıralandığına dair yan yana bilgiler bulacaksınız. Böylece, sadece en büyük isimleri değil, hedeflerinize en uygun AI platformunu seçebilirsiniz.

En İyi Meta AI Alternatifleri Bir Bakışta

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği AI yazma asistanı, iş akışı otomasyonu, bağlantılı arama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar ChatGPT Günlük kullanım için çok yönlü, konuşma tabanlı AI chatbot Güçlü akıl yürütme yetenekleri, kodlama desteği, eklenti ekosistemi Ücretsiz plan mevcuttur; Plus planı aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Claude Nüanslı yanıtlar ve belge analizi Uzun bağlam penceresi, sağlam belge işleme, özenli akıl yürütme Ücretsiz plan mevcuttur; Pro planı aylık 20 $'dan başlar Jasper Kurumsal düzeyde içerik pazarlama ve oluşturma Marka sesi özelleştirme, SEO özellikleri, takım işbirliği Planlar aylık 49 $'dan başlıyor Perplexity AI Gerçek zamanlı bilgi erişim ve araştırma Canlı web arama entegrasyonu, alıntı izleme, çok modlu özellikler Ücretsiz plan mevcuttur; Pro planı aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Google Gemini Çok modlu akıl yürütme ve Google ekosistemi entegrasyonları Uygulamalar arası işlevsellik, biçimler arasında güçlü akıl yürütme, kapsamlı bilgi Ücretsiz plan mevcuttur; Gelişmiş planlar aylık 19,99 $'dan başlar Microsoft Copilot Profesyonel iş akışları ve Microsoft 365 entegrasyonları Yerel Microsoft ekosistem entegrasyonu, bağlamsal yardım, kurumsal güvenlik aylık 30 $ (Microsoft 365 aboneliği gerekir) Hugging Face Açık kaynaklı AI modeli dağıtımı ve deneme Binlerce açık model, işbirliği aracı, model ince ayar Ücretsiz plan mevcuttur; Pro planı aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla DALL·E 3 Gelişmiş görüntü oluşturma ve düzenleme Fotogerçekçi görüntüler, iç boyama/dış boyama, hassas komut izleme 250 görüntü için 20 $'dan başlayan üretim başına ödeme (veya görüntü başına 0,08 $) YouChat Web araması ile geliştirilmiş konuşma yapabilen yapay zeka Entegre arama sonuçları, alıntı izleme, çok modlu anlama Ücretsiz plan mevcuttur; Pro planı aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Otter AI AI destekli toplantı not alma , transkripsiyon ve özetleme Canlı transkripsiyon, toplantı özetleri, otomatik eylem öğeleri Ücretsiz plan mevcuttur; Pro planı aylık 16,99 $'dan başlar Replit AI AI destekli yazılım geliştirme ve kodlama Kod tamamlama, hata ayıklama yardımı, eğitim desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Notion AI Bilgi yönetimi ve içerik oluşturma Belge taslağı oluşturma, özetleme, entegre çalışma alanı Herhangi bir plana 10 $/kullanıcı/ay karşılığında ekleyin

Meta AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Her AI aracı aynı iş için tasarlanmamıştır ve alternatif aramanın amacı da budur. İster bir chatbot oluşturuyor, ister görüntüleri analiz ediyor, araştırmaları özetliyor veya iş akışlarını otomatikleştiriyor olun, en iyi Meta AI alternatifi belirli hedeflerinize, yığınınıza ve veri ihtiyaçlarınıza uygun olacaktır.

Dikkate almanız gerekenler:

Uzmanlık : Bazı araçlar gerçek zamanlı arama için mükemmeldir (Perplexity gibi), diğerleri ise verimlilik iş akışlarında ( : Bazı araçlar gerçek zamanlı arama için mükemmeldir (Perplexity gibi), diğerleri ise verimlilik iş akışlarında ( ClickUp veya Notion AI gibi) mükemmeldir. Neyi optimize etmek istediğinizi bilin: hız, derinlik, yaratıcılık veya bağlam

Bağlam uzunluğu ve model kalitesi : Büyük belgelerle çalışıyorsanız veya incelikli akıl yürütme gerekiyorsa, gelişmiş LLM'lere ve uzun bağlam özelliklerine sahip araçları (Claude veya Gemini gibi) seçin

Entegrasyonlar ve Kullanıcı Arayüzü : Mevcut araçlarınızla (ör. Google Çalışma Alanı, Microsoft 365, IDE'ler) sorunsuz entegrasyon, benimsenmeyi kolaylaştırabilir veya engelleyebilir

Gerçek zamanlı bilgi erişimi : Araştırma ve doğrulama için, yalnızca eğitim verilerine güvenmek yerine, güncel bilgilere erişebilen ve bunları alıntılayabilen internet bağlantısına sahip AI'ları tercih edin

Veri gizliliği ve kontrolü : Özellikle kurumsal kullanıcılar için, aracın şirket içinde dağıtımı, uçtan uca şifreleme veya ayrıntılı yönetici denetimlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Fiyatlandırma şeffaflığı : Bazı araçlar kullanıma göre ölçeklenirken, diğerleri koltuk sayısına göre ölçeklenir. Fiyatlandırma modelini anlamak, sürpriz maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır

Gizlilik ve veri güvenliği: Özellikle hassas iş bilgilerini paylaşacaksanız, sağlayıcının gizlilik politikalarını inceleyin. Girişlerinizi eğitmeyen ve kurumsal düzeyde güvenlik sunan seçenekleri arayın ( : Özellikle hassas iş bilgilerini paylaşacaksanız, sağlayıcının gizlilik politikalarını inceleyin. Girişlerinizi eğitmeyen ve kurumsal düzeyde güvenlik sunan seçenekleri arayın ( ClickUp Brain gibi)

Sonuçta, doğru araç bir kara kutu gibi değil, iş akışınızda güvenilir bir ortak gibi hissettirmelidir.

En İyi 13 Meta AI Alternatifi

Yukarıdaki kriterlere ve birçok aracı kullanarak yaptığımız araştırma ve denemelere dayanarak, bu yıl verimliliğinizi, yaratıcılığınızı ve karar verme sürecinizi güçlendirecek en iyi Meta AI alternatiflerinin listesini hazırladık.

1. ClickUp (En iyi AI destekli hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği aracı)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, belge işbirliği ve güçlü AI yeteneklerini tek bir sorunsuz platformda birleştirerek takımların çalışma şeklini dönüştürür. Bağımsız bir AI sohbet robotu olarak işlev gören Meta AI'dan farklı olarak, ClickUp Brain AI'yı doğrudan iş akışlarınıza, belgelerinize, görevlerinize ve hatta sohbetlerinize entegre eder.

ClickUp'ın güçlü yerel AI'sını deneyin ClickUp Brain'i kullanarak içerik oluşturma, özetleme, bilgi yönetimi ve proje yönetimi için güçlü bir AI modelini doğrudan çalışma alanınıza getirin

Bir ürün lansmanını yönettiğinizi hayal edin. ClickUp, proje yönetimi yazılımınız ile bir AI asistanı arasında geçiş yapmak yerine, bağlamı algılayan yerel bir AI asistanı kullanarak şunları yapmanızı sağlar:

Pazarlama metninizi oluşturun

Toplantı notlarını özetleyin

E-posta ile takip gönderme ve her Cuma takım güncellemelerini toplama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

En iyi yanı ne mi? GPT-4o, 3o-mini, o1 ve Claude 3. 7 Sonnet dahil olmak üzere birden fazla LLM'yi tek bir araçla çalışma alanınıza getirir. Bu entegrasyon, verimliliği düşüren bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır.

AI deneyiminizi kişiselleştirmek için ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirin

İçerik takımları için ClickUp Brain, basit bir komutu tamamen biçimlendirilmiş bir blog yazısına dönüştürebilir, yazınıza iyileştirmeler önerebilir ve hatta içerik takvimleri planlamanıza yardımcı olabilir.

Blog gönderilerinden e-postalara kadar her türlü içeriği ClickUp Brain ile kolayca oluşturun

Geliştiriciler, ClickUp Brain'in kod parçacıkları oluşturabilmesi, belgeleri otomatikleştirebilmesi ve her şey aynı anda acil ve önemli göründüğünde düzeltmelere öncelik vermelerine yardımcı olmasını takdir ediyor.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde kod snippet'leri oluşturun

ClickUp'ta proje yönetimini gerçekten farklı kılan, tüm iş verilerinizi AI destekli arama yoluyla birbirine bağlamasıdır. Projeleriniz veya belgeleriniz hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan Meta AI'dan farklı olarak, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği tüm çalışma alanı içeriğinizdeki bilgileri anında bulabilir ve birbirine bağlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Görev bağımlılıklarını manuel olarak oluşturmak veya kaynakları planlamak yerine, ClickUp Brain'e neyi başarmaya çalıştığınızı söyleyin, o da size optimize edilmiş iş akışları önerir, görev yapıları oluşturur ve hatta takımınız için iletişim şablonları hazırlar. ClickUp'ta yapay zeka destekli görev önceliklendirme ile son teslim tarihlerinden önce işlerinizi halledin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain : Basit doğal dil komutlarıyla içerik oluşturun, yazıları düzeltin, belgeleri ve sohbet konularını özetleyin, standup'ları otomatikleştirin ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI Notetaker : Toplantıları ses kaydı, transkripsiyon ve özetleyin. Bağlamsal farkındalığa sahip AI ile toplantılardan anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini çıkarın : Toplantıları ses kaydı, transkripsiyon ve özetleyin. Bağlamsal farkındalığa sahip AI ile toplantılardan anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini çıkarın

ClickUp Bağlantılı Arama : Doğal dil sorgularını anlayan ve tüm çalışma alanınızdaki bilgileri birbirine bağlayan yapay zeka ile her şeyi anında bulun : Doğal dil sorgularını anlayan ve tüm çalışma alanınızdaki bilgileri birbirine bağlayan yapay zeka ile her şeyi anında bulun

ClickUp Otomasyonları : Kod gerektirmeyen otomasyon oluşturucu ile tekrarlayan görevleri otomatik olarak yönlendiren, önceliklendiren ve hatta tamamlayan akıllı iş akışları oluşturun : Kod gerektirmeyen otomasyon oluşturucu ile tekrarlayan görevleri otomatik olarak yönlendiren, önceliklendiren ve hatta tamamlayan akıllı iş akışları oluşturun

ClickUp Docs : Proje belgelerine doğrudan entegre edilmiş AI destekli yazma, biçimlendirme ve düzenleme araçlarıyla belgeler üzerinde canlı olarak işbirliği yapın : Proje belgelerine doğrudan entegre edilmiş AI destekli yazma, biçimlendirme ve düzenleme araçlarıyla belgeler üzerinde canlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar : Çizim yapın, eskizler oluşturun, beyin fırtınası yapın, AI görüntüleri oluşturun ve paylaşılan bir tuval üzerinde fikirlerinizi hayata geçirmek için işbirliği yapın : Çizim yapın, eskizler oluşturun, beyin fırtınası yapın, AI görüntüleri oluşturun ve paylaşılan bir tuval üzerinde fikirlerinizi hayata geçirmek için işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, iş akışları için en uygun araçları keşfetmek için zamana ihtiyaç duyan yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Bazı gelişmiş AI özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinde öne çıkanlar:

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

2. ChatGPT (Çok yönlü metin oluşturma ve konuşma yapabilen yapay zeka için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, daha yetenekli ve rafine bir konuşma ortağına ihtiyacınız olduğunda Meta AI'ya güçlü bir alternatif olarak hizmet eder. Yeni bir basın bülteni için beyin fırtınası yaparken, inatçı bir kod parçasını hata ayıklarken veya karmaşık konuları araştırırken, ChatGPT sorunları farklı açılardan düşünmenize yardımcı olur.

Meta AI'nın daha sınırlı yeteneklerinin aksine, ChatGPT "Bu e-postayı daha diplomatik bir üslupla yeniden yaz" veya "Kuantum bilişimi 10 yaşındaki bir çocuğa açıklayın" gibi nüanslı istekleri yerine getirebilir. Bu çok yönlülük, gün boyunca yaratıcı ve analitik görevler arasında geçiş yapması gereken profesyoneller için paha biçilmez bir değer sunar.

Ayrıca, Deep Research özelliği, web'i özerk bir şekilde tarayarak metinleri, görüntüleri ve PDF'leri analiz edip yorumlayarak kullanıcı tarafından belirlenen konularda kapsamlı raporlar oluşturur. ​

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Karmaşık, çok adımlı sorunları tutarlı ve mantıklı yanıtlarla çözün

Düzinelerce programlama dilinde açıklamalı kod oluşturun ve düzeltin

Yeteneklere mi yoksa hıza mı öncelik verdiğinize bağlı olarak farklı GPT sürümleri arasından seçim yapın

Yazmak yerine konuşarak etkileşim kurun (Plus abonelikte)

ChatGPT sınırlamaları

Gelişmiş/kalıcı bellek özelliği, kişiselleştirme açısından faydalı olmakla birlikte, veri gizliliği ve AI'nın hassas bilgileri yanlışlıkla saklama olasılığı konusunda endişeler yaratmaktadır

Bazen "halüsinasyon" görebilir veya yanlış bilgileri kendinden emin bir şekilde sunabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

Takım : 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor :

İşlerinizi iyileştirmek, fikir üretmek ve uzun arama motoru aramaları yapmadan sorularınıza hızlı yanıtlar almak için harika.

İşlerinizi iyileştirmek, fikir üretmek ve uzun arama motoru aramaları yapmadan sorularınıza hızlı yanıtlar almak için harika.

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi ChatGPT Alternatiflerini Test Ettik

3. Claude (Nüanslı muhakeme ve düşünceli yanıtlar için en iyisi)

claude aracılığıyla

Yararlılık, zararsızlık ve dürüstlüğe odaklanarak Anthropic tarafından oluşturulan Claude, gelişmiş veri analizi ve açıklaması gerektiren durumlarda mükemmeldir.

Karmaşık bir etik sorun hakkında farklı bakış açılarını anlamaya çalışan bir araştırmacı olduğunuzu hayal edin. Meta AI basitleştirilmiş cevaplar sunarken, Claude farklı bakış açılarını dikkatlice inceleyebilir, belirsizlikleri kabul edebilir ve konuyu daha kapsamlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir. Bu, onu akademik çalışanlar, yazarlar ve incelikli konularla uğraşan profesyoneller için özellikle değerli kılar.

Claude'un etkileyici 100.000 belirteç bağlam penceresi (Claude 2 ve üzeri sürümlerde), AI ile etkileşim kurma şeklinizi değiştirir. Tüm bir araştırma makalesini, iş sözleşmesini veya ürün belgelerini yükleyebilir ve metnin derinliklerinde gizli ayrıntılar hakkında belirli sorular sorabilirsiniz.

Claude'un en iyi özellikleri

Tek bir konuşmada 100.000'e kadar belirteç (yaklaşık 75.000 kelime) işleyin

Anayasal AI yaklaşımıyla zararlı çıktıları ve önyargıları en aza indirin

API aracılığıyla web'de arama ve uygulamaları başlatma gibi görevleri otonom olarak gerçekleştirmek için ajans AI yeteneklerine erişin

Claude sınırlamaları

Bazı alternatiflere kıyasla daha sınırlı kodlama yetenekleri

Görüntü oluşturma özelliği yok

Potansiyel sorunları önlemek için yanıtlarında bazen aşırı temkinli davranıyor

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Artılar: Aylık 20 dolar

Maksimum : 100 $/ay

Takım: 30 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

G2: 4. 3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

4. Jasper (AI destekli pazarlama ve içerik oluşturma için en iyisi)

via Jasper

Pazarlama takımınızın sürekli olarak yüksek kaliteli ve gerçekten dönüşüm sağlayan içerik üretmesi gerektiğinde, Jasper, Meta AI'nın yetersiz kaldığı noktada devreye girer. Bu özel AI yazma asistanı, birden fazla kanalda marka sesini korumak isteyen pazarlamacılar için özel olarak geliştirilmiştir.

Meta AI'nın genel içerik oluşturma özelliğinden farklı olarak, Jasper e-posta dizileri ve reklam metinlerinden blog gönderilerine ve sosyal medya başlıklarına kadar belirli içerik biçimleri için tasarlanmış şablonlarla birlikte gelir. En iyi yanı ne mi? Marka varlıklarınız ve SEO araçlarınızla bağladığınızda, sadece yaratıcı değil, aynı zamanda arama için stratejik olarak optimize edilmiş içerik elde edersiniz.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Sıralamaya giren içerikler için Surfer SEO entegrasyonu ile yerleşik SEO özelliklerine erişin

Ürettiğiniz tüm içeriklerde tutarlı bir marka sesi tanımlayın ve koruyun

Uzun makalelerden sosyal reklamlara kadar belirli içerik türleri için 50'den fazla şablon alın

Sorunsuz içerik onay ş akışları için takım işbirliği özelliklerinden yararlanın

Jasper sınırlamaları

AI içerik oluşturmaya yeni başlayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Genel amaçlı AI asistanlarına kıyasla daha yüksek fiyat

İnsan tarafından düzenleme gerektiren uzun içeriklerde ara sıra tekrarlar

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: 49 $/ay

Pro: 69 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1840+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bir yılı aşkın süredir müşterisiyim ve artık başka araçları denemiyorum bile çünkü hiçbiri Meta AI ile kıyaslanamaz. Doğru şablonu seçmek biraz deneme ve hata gerektirebilir, ancak öğrenmek çok yararlıdır

Bir yılı aşkın süredir müşterisiyim ve artık başka araçları denemiyorum bile çünkü hiçbiri Meta AI ile kıyaslanamaz. Doğru şablonu seçmek biraz deneme ve hata gerektirebilir, ancak öğrenmek çok yararlıdır

📚 Ayrıca Okuyun: Yazılarınızı ve Yaratıcılığınızı Geliştirmek için Jasper AI Komutları

5. Perplexity AI (Gerçek zamanlı bilgi alma ve araştırma için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Meta AI'ya son etkinlikler hakkında bilgi almak için sorduğunuzda eski bilgilerle karşılaşıyorsanız, Perplexity AI size ferahlatıcı bir değişiklik sunuyor. Araştırma odaklı bu yapay zeka, alıştığınız konuşma arayüzünü önemli bir özellik ile birleştiriyor: doğru alıntılarla gerçek zamanlı web arama yetenekleri.

Yarın teslim etmeniz gereken bir pazar analizi sunumu hazırladığınızı hayal edin. En son sektör istatistiklerini ve trendlerini manuel olarak aramak yerine, Perplexity'ye şunu sorabilirsiniz: "Bu yıl yenilenebilir enerji yatırımlarında en son trendler nelerdir?" Perplexity, doğrulayabileceğiniz ve alıntı yapabileceğiniz kaynaklarla birlikte güncel bilgileri anında size sunar. Bu, Meta AI'nın sabit bilgi sınırlaması nedeniyle yapamayacağı bir şeydir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

İnternetin her yerinden gerçek zamanlı olarak doğru ve doğrulanmış bilgileri alın

Her bilgi için kaynakları görebilir, verileri kolayca karşılaştırabilir ve kaynakları daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz

Kapsamlı araştırma için metinleri, görüntüleri ve PDF'leri işleyin

Güvenilir konuşma hafızası ile karmaşık araştırma projeleri için bağlam oluşturun

Perplexity AI sınırlamaları

Arama sonuçları bazen aradığınız temel cevabı gölgede bırakabilir

Ücretsiz sürümde günlük sorgu sayısı sınırlıdır ve özellikler kısıtlıdır

Diğer alternatiflere kıyasla yaratıcı içerik üretimi için daha az etkilidir

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz : Günlük sorgu sınırı vardır

Pro : Aylık 20 $

Takım ve Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Benim için harika bir arama aracı ve ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok hızlı, çok hassas. Tam olarak aradığım bağlamda kapsamlı cevaplar veriyor.

Benim için harika bir arama aracı ve ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok hızlı, çok hassas. Tam olarak aradığım bağlama uygun, kapsamlı cevaplar veriyor.

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Perplexity AI Alternatifleri

6. Google Gemini (Çok modlu yetenekler ve Google ekosistem entegrasyonu için en iyisi)

google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, Meta AI'nın yaklaşamadığı bir şey sunar: Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon ve gerçekten etkileyici çok modlu yetenekler.

Diyelim ki, bir ürün tasarım güncellemesi planlıyorsunuz. Gemini'ye mevcut ürününüzün görüntülerini, fikirlerinizin eskizlerini ve metin açıklamalarını aynı anda gösterebilirsiniz; Gemini tüm bu öğeler arasındaki ilişkileri anlar. Görüntüleri ve rakip araştırmalarınızı paylaşırken "Mevcut trendlere göre bu tasarıma ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz?" diye sorun. Gemini her şeyi bir arada işleyerek size bağlamsal içgörüler sunar.

Zaten Google uygulamalarını kullanan işletmeler için entegrasyon özellikle güçlüdür. Gemini, Gmail'de e-postalar taslak haline getirmenize, Slides'da sunumlar oluşturmanıza, E-Tablolar'da verileri analiz etmenize ve hatta Colab'da kodlama yapmanıza yardımcı olabilir.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Metin, görüntü ve kodu aynı anda anlayan gelişmiş çok modlu akıl yürütme özelliğini kullanın

Doğru ve güncel bilgiler için Google'ın geniş bilgi grafiğine erişin

Metin komutlarından YouTube videoları için görüntü oluşturun veya Veo 2 gibi özelliklerle statik görüntüleri canlandırın

Google Gemini sınırlamaları

Bazı kurumsal özellikler hala geliştirme aşamasındadır

Google hesabına erişim gerektirir, bu da tüm kurumsal güvenlik politikaları için işe yaramayabilir

Google Gemini fiyatlandırması

Gemini Ücretsiz : Temel özellikler ücretsiz

Gemini Advanced : 19,99 $/ay (Google One AI Premium'a dahildir)

Enterprise: Google Çalışma Alanı aracılığıyla özel fiyatlandırma

Google Gemini değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Ayrıca okuyun: Google Gemini ve ChatGPT karşılaştırması

7. Microsoft Copilot (Kurumsal verimlilik ve Microsoft ekosistem entegrasyonu için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Copilot, Microsoft 365 paketine derinlemesine entegre edilmiştir ve takımınızın her gün kullandığı araçlara bağlamsal zeka getirir.

Şunu hayal edin: Yarın bir müşteri sunumu için hazırlanıyorsunuz. Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, Copilot'tan "Müşteri X'ten gelen tüm son e-postaları özetle, son üç proje güncellememize göre bir sunum taslağı hazırla ve bir toplantı gündemi oluştur" isteğinde bulunabilirsiniz. Copilot, tüm bunları gerçek Microsoft ekosistem verilerinize erişerek yapar. Birden fazla projeyi aynı anda yürüten takımlar için Copilot, Outlook takviminizi analiz edebilir ve yaklaşan son tarihler ve toplantı programlarına göre görevlerin önceliklerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Daha tüketici odaklı alternatiflerin aksine, Copilot, Microsoft'un kurumsal güvenlik standartlarına göre geliştirilmiştir ve şirket verilerinizin ve istemlerin gizli kalmasını ve kurumsal ilkelere uygun olmasını sağlar.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Kuruluşunuzun verilerine göre Word, PowerPoint, Excel ve Outlook'ta doğrudan bağlamsal içerik oluşturun

Notlar, eylem öğeleri ve takipleri otomatik olarak oluşturarak toplantı verimliliğini artırın

Microsoft ortamınıza güvenlikle uyumlu erişim kullanarak şirketinizin belgeleri, sunumları ve elektronik tablolarıyla ilgili soruları yanıtlayın

Microsoft Copilot sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için Microsoft 365 aboneliği gerekir

Performans, kuruluşunuzun Microsoft ortamını ne kadar iyi yapılandırdığına bağlıdır

Açık kaynak alternatiflerine kıyasla sınırlı özelleştirme

Microsoft Copilot fiyatlandırması

30 $/kullanıcı/ay (Microsoft 365 aboneliği gerekir)

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Hugging Face (Özelleştirilebilir açık kaynaklı AI geliştirme ve dağıtım için en iyisi)

via Hugging Face

Hugging Face'in açık, topluluk odaklı yaklaşımı, Meta AI'nın kapalı, herkese uyan tek bir yaklaşımından tamamen farklı bir deneyim sunar. Bu açık kaynak platformu, hem bir topluluk merkezi hem de özel gereksinimlerinize göre özel AI modelleri oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için bir araç seti görevi görür.

Sektöre özel görevler için AI çözümlerine ihtiyaç duyan teknik takımlar için Hugging Face dönüştürücü bir çözümdür. Sağlık hizmetleri şirketinizin tıbbi terminolojiyi anlayan bir AI asistanına ihtiyacı olduğunu düşünün. Binlerce açık kaynaklı seçenek arasından önceden eğitilmiş bir model bulabilir veya ihtiyaçlarınıza özel olarak bir model geliştirebilirsiniz. Geliştirme takımları, üretim uygulamalarına entegre etmeden önce farklı modelleri test ederek platformda doğrudan işbirliği yapabilir.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

Metin oluşturmadan görüntü tanımaya kadar farklı AI görevleri için binlerce önceden eğitilmiş modele erişin

Kapsamlı altyapı kurulumu olmadan AI demoları oluşturun ve sergileyin

Uygulama zorluklarında takıldığınızda, kod, model ve çözümleri paylaşan AI araştırmacıları ve uygulayıcılarından oluşan bir ağa erişin

Hugging Face sınırlamaları

Platformun tüm özelliklerinden tam olarak yararlanmak için teknik uzmanlık gerekir

Ücretsiz sürümde özel modellerin eğitimi için hesaplama sınırlamaları vardır

Hugging Face fiyatlandırması

HF Hub : Ücretsiz

Pro Hesap : 9 $/kullanıcı/ay

Enterprise Hub: 20 $/kullanıcı/aydan başlayan fiyatlarla

Hugging Face puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hugging Face hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Huggingface ve özel uç noktalarını kullanmayı yeni öğrendim. Sadece kullanım süresi için ödeme yaptığınız için oldukça uygun maliyetli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede tüm işlerinizi güçlü GPU'larda hızlı bir şekilde çalıştırabilir ve daha fazla ödeme yapmazsınız. Bu da benim zavallı dizüstü bilgisayarımın zorlanmasını önlüyor.

Huggingface ve özel uç noktalarını kullanmayı yeni öğrendim. Sadece kullanım süresi için ödeme yaptığınız için oldukça uygun maliyetli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede tüm işlerinizi güçlü GPU'larda hızlı bir şekilde çalıştırabilir ve daha fazla ödeme yapmazsınız. Bu da benim zavallı dizüstü bilgisayarımın zorlanmasını önlüyor.

9. DALL·E 3 (Yüksek kaliteli AI görüntü oluşturma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından oluşturulan DALL·E 3, fotogerçekçi renderlardan soyut sanatsal konseptlere kadar uzanan orijinal görseller oluşturmada mükemmeldir.

En son sürüm, görüntü stili, kompozisyon ve hatta mevcut görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletme yeteneği üzerinde etkileyici bir kontrol sunar.

DALL·E 3'ü özellikle değerli kılan, marka yönergelerine uygun görüntüler oluşturabilmesidir. Pazarlama uzmanları, her bir varlık için özel fotoğraf veya illüstrasyon masrafına girmeden kampanyalar boyunca tutarlı görseller oluşturabilir.

DALL·E 3 en iyi özellik

Ayrıntılı metin açıklamalarından olağanüstü doğrulukla fotogerçekçi görüntüler oluşturun

Oluşturulan görüntüleri düzenleyerek mevcut görüntüleri değiştirin veya sınırlarını genişletin

Çeşitli sanatsal stilleri deneyin ve belirli estetik yaklaşımları taklit edin

DALL·E 3 sınırlamaları

Profesyonel tasarım yazılımlarına kıyasla sınırlı düzenleme özellikleri

Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle belirli içerik türlerini oluşturamaz

Daha yüksek kaliteli çıktılar için ücretsiz tahsisatın ötesinde kredi satın almanız gerekir

DALL·E 3 fiyatlandırması

DALL·E 3(OpenAI) : ChatGPT Plus (aylık 20 $) ile sınırlı ücretsiz oluşturma ile kullanılabilir

DALL·E 3 API : Kullanım başına ödeme, görüntü başına yaklaşık 0,08 $'dan başlar

Enterprise: Yüksek hacimli ihtiyaçlar için özel fiyatlandırma

DALL·E 3 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. YouChat (Güncel bilgilerle arama tabanlı AI konuşmaları için en iyisi)

Konuşma yapabilen yapay zekayı gerçek zamanlı web aramasıyla birleştirmek mi istiyorsunuz? YouChat tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

YouChat'e "Avrupa'daki en son AI düzenlemeleri" hakkında soru sorduğunuzda, sadece tahminde bulunmaz, web'de arama yapar ve bilgileri tam olarak nerede bulduğunu gösterir. Bu arama öncelikli yaklaşım, YouChat'i Meta AI'nın eğitim verisi sınırlamalarından ayırır ve güvenilir, güncel bilgilere ihtiyaç duyan araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller için mükemmel hale getirir.

YouChat'in en iyi özellikleri

Arama sonuçlarının yanında bulunan zaman damgaları ile bilgilerin ne kadar güncel olduğunu tam olarak görün

Özel modlar arasında sorunsuzca geçiş yapın: bir dakika kod analiz etmesini isteyin, bir dakika sonra tarih ödeviniz için Fransız Devrimi'ni araştırmasını isteyin

İş arkadaşlarınızın başvurabileceği paylaşılabilir konuşma bağlantıları ile tüm araştırma yolculuğunuzu kaydedin

Araştırmadan uygulamaya kadar eksiksiz bir iş akışı için YouCode ve YouWrite ile entegre edin

YouChat'in hangi uygulamalardan ve web sitelerinden bilgi aldığını kontrol edin, kaynakları güvenilirlik açısından derecelendirin ve sonuçları güncellik veya bölgeye göre filtreleyin

YouChat sınırlamaları

Bazen, ek filtreleme gerektiren, konuyla ilgisi olmayan arama sonuçları da çıkar

YouChat fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel Soru-Cevap

Pro : Aylık 20 $

Takım : 30 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

YouChat puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar YouChat hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

AI Chat Search, rakiplerinden farklı olarak kısa bilgiler ve en son web sitelerini kaliteli çıktılarla sunar. Belirli konular için güvenilir bir arama motoru olarak kullanıyorum..

AI Chat Search, rakiplerinden farklı olarak kısa bilgiler ve en son web sitelerini kaliteli çıktılarla sunar. Belirli konular için güvenilir bir arama motoru olarak kullanıyorum..

11. Otter AI (AI destekli toplantı transkripsiyonu ve konuşma zekası için en iyisi)

Önemli bir müşteri toplantısında proje gereksinimlerini tartışırken, biri harika bir şey söylediğinde, ama siz not almakla meşgul olduğunuz için bunu tam olarak anlayamadığınız oldu mu? Otter AI, konuşmalarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yazıya döküp özetleyerek bu yaygın iş yeri sorununu çözer.

Müşterinin bütçesinden bahsettiği satış görüşmesi mi? Otter bunu sadece yazıya dökmekle kalmaz, aynı zamanda anahtar rakamları vurgular ve özetinize ekler. Konferans odasında üç kişi ve uzaktan iki kişi ile karma bir toplantı mı yapıyorsunuz? Otter kimin ne söylediğini belirler, ekranda paylaşılan slaytları yakalar ve her şeyi kolayca aranabilir bir biçime düzenler.

Otter AI'nın en iyi özellikleri

60 dakikalık takım toplantılarınızı, otomatik olarak çıkarılan eylem öğeleri, kararlar ve sorularla taranabilir bir özet haline getirin

Toplantı katılımcılarının önemli anları vurgulamasına ve konuşmalar için işbirliğine dayalı Google Dokümanlar gibi gerçek zamanlı yorumlar eklemesine olanak tanıyın

Özel kelime dağarcığı eğitimi ile "EBITDA" veya "API uç noktası" gibi sektörünüzün jargon terimlerini tanıyın

Takviminize bağlandığında Zoom, Teams veya Google Meet aramalarına otomatik olarak katılmasını sağlayın

Üç hafta önceki belirli bir özellik tartışmasını saniyeler içinde bulabileceğiniz, aranabilir bir bilgi tabanı oluşturun

Otter AI sınırlamaları

Gürültülü kafelerde veya birden fazla takım üyesi aynı anda konuştuğunda doğruluğu korumakta zorluk çekiyor

Tüm gün süren atölye oturumlarından uzun transkriptleri düzenlerken yavaşlama hissedilebilir

Otter AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 16,99 $/ay/kullanıcı

İş : 30 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter AI puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

12. Replit (İşbirliğine dayalı kodlama yardımı ve gerçek zamanlı geliştirme için en iyisi)

via Replit

Projenizin tamamını içten dışa bilen ve siz yazmayı bitirmeden fonksiyonlarınızı tamamlayabilen bir kodlama ortağı olduğunu hayal edin. İşte Replit AI budur. Meta AI, izole kod parçacıkları konusunda size yardımcı olabilir, ancak Replit AI, geliştirme ortamınızın içinde yaşar ve projenizin bağlamını anlar.

İster ilk Python projenizi geliştiren bir öğrenci, ister karmaşık bir web uygulaması üzerinde işbirliği yapan bir geliştirici takımı olun, Replit AI kodlama iş akışınızı hızlandırırken size daha iyi uygulamaları öğretir.

Replit'in en iyi özellikleri

Kod yazarken izleyin ve Ghost Pair Programming ile zorlu veritabanı sorgularını veya fonksiyon mantığını tamamlamayı önerin

Gizemli eski kodları anlaşılır İngilizce açıklamalara dönüştürün

Replit arka planda tüm barındırma yapılandırmasını hallederken, tek bir tıklama ile uygulamanızı anında kullanıma sunun

Eşzamanlı düzenleme ve herkes için AI yardımı ile tüm takımınızın gerçek zamanlı olarak birlikte kod yazmasını sağlayın

Python komut dosyasını JavaScript'e (veya 50'den fazla dilden herhangi birine) dönüştürürken aynı işlevselliği koruyun

Replit sınırlamaları

Daha büyük kod tabanlarında kaynak yoğun AI özellikleriyle çalışırken yavaşlayabilir

Ücretsiz katmanlı bilgi işlem kısıtlamaları, basit uygulamaların ötesinde bir şey oluştururken fark edilir hale gelir

Replit fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Temel : 35 $/ay

Takımlar : 40 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Replit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Notion AI (Bağlamsal belge yardımı ve çalışma alanı zekası için en iyisi)

notion aracılığıyla

Hiç boş bir Notion sayfasına bakıp, o önemli müşteri teklifini nasıl yazmaya başlayacağınızı merak ettiğiniz oldu mu? Notion AI, çalışma alanınızdaki tüm belgeleri okumuş bir yazma ortağına sahip olmak gibidir.

Meta AI'nın bağlantısız deneyiminin aksine, Notion AI, takımınızın halihazırda işbirliği yaptığı yerde çalışır. Yeni bir pazarlama kampanyası brifingi mi başlatıyorsunuz? Notion AI, geçmiş kampanyalarınızdan ilgili bilgileri çekebilir, mevcut materyallerden markanızın sesini dahil edebilir ve takımınızın yazmış gibi görünen bir ilk taslak oluşturabilir.

Üç aylık planlama oturumunuz uzun sürdüğünde, Notion AI'dan bu dağınık tartışma notlarını, şirketinizin hedefleri ve kaynaklarının bağlamını koruyarak, zaman çizelgeleri ve sorumluluklar içeren organize bir proje planına dönüştürmesini isteyin.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası oturumunda dağınık bir şekilde not aldığınız fikirleri saniyeler içinde tutarlı ve yapılandırılmış bir belgeye dönüştürün

Uzun raporların özel özetlerini oluşturun

Takım toplantı notlarınızdan somut sonraki adımları çıkarın ve bunları atanabilir görevler halinde düzenleyin

Ton dönüştürme özelliği ile taslak e-postalarınızı "pasif-agresif" bir üsluptan "diplomatik ve kararlı" bir üsluba dönüştürün

Ürün belgelerinizi teknik doğruluğu koruyarak uluslararası takımınızın ihtiyaç duyduğu dillere anında çevirin

Notion AI sınırlamaları

En iyi sonuçları, öğrenebileceği iyi organize edilmiş Notion sayfalarınız olduğunda verir

Çalışma alanınızda sıkça kullanılmayan, şirkete özgü terminolojideki nüansları bazen kaçırır

Notion AI fiyatlandırması

Herhangi bir Notion planına kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Herhangi bir AI aracı gibi, doğal sınırlamaları vardır, ancak benim kullanım bağlamımda ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılamaktadır.

Herhangi bir AI aracı gibi, doğal sınırlamaları vardır, ancak benim kullanım bağlamımda ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılar.

Meta AI'yı Değiştirmeye Hazır mısınız? İşte ClickUp'ın İlk Tercihiniz Olması Gereken Nedenler

Buraya kadar geldiyseniz, bir şey kesin: Piyasada yetenekli AI araçları konusunda sıkıntı yok. Perplexity ile derinlemesine araştırma yaparken, Jasper ile markanıza uygun kampanyalar oluştururken veya Claude ile takımın iş akışlarını analiz ederken, her niş için bir araç var.

Ancak, uygulamaları biriktirmek yerine basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp en iyi seçeneğinizdir.

Neden? ChatGPT veya Meta AI'dan farklı olarak, ClickUp'ın hepsi bir arada platformu her şeyi tek bir çatı altında toplar. AI ile geliştirilmiş yazma, görev otomasyonu, belge oluşturma ve gerçek zamanlı AI destekli işbirliği özelliklerinin tümünü , takımınızla birlikte ölçeklenebilen tek bir platformda elde edersiniz. Meta AI'dan farklı olarak, ClickUp iş için özel olarak tasarlanmıştır ve sadece konuşmaları değil, gerçek günlük iş akışlarınızı geliştiren AI özelliklerine sahiptir.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak veya bir sonraki LLM güncellemesini beklemek yerine, düzenli çalışabilir, rutin işleri otomatikleştirebilir ve asıl önemli olan işlere odaklanabilirsiniz.

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