Sadece on yıl önce, karmaşık görevleri yerine getiren ve insan benzeri konuşmalar yapan AI chatbotlar bilim kurgu gibi görünürdü.

Günümüze geldiğimizde, Meta AI ve ChatGPT gibi gelişmiş AI modelleri sadece gerçek olmakla kalmayıp, iş ve günlük yaşamımızı da dönüştürüyor.

İçerik oluşturmayı destekleyen üretken AI'dan verimliliğimizi artıran özel araçlara kadar, AI araçları kişisel ve profesyonel alanlarda her şeyi değiştirdi.

Meta AI ve ChatGPT yarışması bugün manşetlere taşındı. Bu iki önde gelen üretken AI aracı, aralarında seçim yapmayı zorlaştıran benzersiz güçlü yönlere sahiptir.

Bu blog yazısında, her birinin öne çıkan özelliklerini inceleyerek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız. Ve bonus olarak, yazının sonuna geldiğinizde kesinlikle keşfetmek isteyeceğiniz alternatif bir seçenek de sunacağız. O yüzden, yazımızı sonuna kadar takip edin!

Meta AI nedir?

meta AI aracılığıyla

Meta'nın Llama 3. 1 büyük dil modeli (LLM) üzerine inşa edilen Meta AI, WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger'da kullanıcı dostu bir AI asistanıdır. İhtiyacınız olduğunda hemen yanınızda, soruları yanıtlamaya, önerilerde bulunmaya, görüntüler oluşturmaya ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan tekrarlayan görevleri yerine getirmeye hazırdır.

Meta AI özellikleri

Meta AI, akıllı bir AI asistanı olmasının yanı sıra, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok özelliğe sahiptir, örneğin 👇

1. Soruları yanıtlama

meta AI aracılığıyla

Meta AI'yı kullanarak herhangi bir konuyla ilgili çeşitli soruların yanıtlarını bulun. Bu araç, doğal dil işlemeyi kullanarak kullanıcının niyetini anlar ve bağlamsal yanıtlar sunar. Bireysel kullanıcı tercihlerine ve davranışlarına göre uyarlanmış içerik önerir ve aynı zamanda Facebook ve Instagram gibi platformlarda etkileşimi artırır.

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2. Görüntü tanıma

Meta AI sohbetinize fotoğraf göndererek, tanımlamaya çalıştığınız nesneler veya bilgiler hakkında hızlı bilgiler edinebilirsiniz. Bir fotoğraf çekin, yükleyin ve Meta AI görüntüyü analiz ederek size ilgili ayrıntıları sunsun.

Örneğin, takımınızın üç aylık performansını gösteren grafikler içeren bir satış raporu aldığınızda, grafiğin fotoğrafını yükleyip "Bu grafik satış takımının üç aylık performansı hakkında ne söylüyor?" diye sorabilirsiniz

Görüntüyü analiz eder, veri kalıplarını yorumlar ve buldukları hakkında hızlı bir genel bakış sunar. Bu, nispeten yeni olan bu aracın harika özelliklerinden sadece biri.

3. Çeviri

meta AI aracılığıyla

Meta AI ayrıca İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve diğer birçok dilde metinleri anlayabilir ve çevirebilir.

Dilinizi bilmeyen biriyle sohbet ettiğinizi hayal edin. Mesajınızı yazın, Meta AI anında mesajınızı o kişinin diline çevirecektir.

Bu iş iki yönlüdür! Eğer kendi dillerinde yanıt verirlerse, Meta AI sizin için tercüme eder.

4. Sesli yardım

Meta AI'nın sesli asistanı, sanki büyük miktarda bilgiyi işleyen bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi gerçek zamanlı sohbet etmenizi sağlar! Bu işlevsellik WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger'da da entegre edilmiştir.

Üstelik, konuşmalara eğlenceli bir dokunuş katmak için John Cena gibi ünlülerin seslerinden seçim yapabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın: Gelişmiş bir AI modeli olan Meta AI, hala gelişmekte ve iyileşmek için yeni verileri kademeli olarak emmektedir.

Meta AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

ChatGPT nedir?

chatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT, insan benzeri konuşmaları ve bağlam farkında yanıtlarıyla 2022 yılında dünyayı kasıp kavuran bir sohbet robotudur.

Peki, ChatGPT nasıl işliyor ? Dil kalıplarını anlamak için tasarlanmış olan bu araç, beyin fırtınası, yazma, kodlama ve veri analizi için doğal bir seçimdir. ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer'ın kısaltması), görev planlama, özetler hazırlama ve raporlar oluşturma gibi çok yönlülüğüyle bilinir ve neredeyse tüm profesyonellerin hayatını kolaylaştırır.

ChatGPT özellikleri

ChatGPT'nin en iyi özelliklerinden bazılarına hızlıca göz atın.

1. Doğal dil işleme

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, diğer gelişmiş AI chatbotlar gibi, insan benzeri konuşmalar yapmak için doğal dil işleme kullanır. Sorularınızın bağlamını algılar ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yanıt verir.

ChatGPT'nin harika bir özelliği, konuşmanın önceki kısımlarını hatırlamasıdır, böylece siz tekrarlamanıza gerek kalmadan ilgili takip bilgilerini sunabilir.

Örneğin, bir ürün lansman kampanyası hakkında sohbet ettiğinizi varsayalım. Ardından "Peki ya raporlama?" diye sorarsanız, ChatGPT hala kampanyayı tartıştığınızı anlar ve raporlama ipuçlarına geçebilir.

💡Profesyonel İpucu: En iyi cevapları almak için AI komut şablonlarınızda spesifik olun. Örneğin, "bir ürünü nasıl piyasaya sürerim" yerine, "sağlık ve beslenme kategorisinde bir ürün lansmanı için iş kırılım yapısı oluşturmama yardım et" deneyin. Bu şekilde, ChatGPT size odaklanmış tavsiyeler verebilir.

2. Görüntü yorumlama

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT'nin görüntü yorumlama özelliği, bir nesnenin veya metin ağırlıklı bir belgenin fotoğrafını çekmenize, yüklemenize ve ChatGPT'nin görüntüdeki nesneyi tanımlamasına veya metni sizin için özetlemesine olanak tanır.

Örneğin, bir matematik probleminde takıldığınızda, sorunun fotoğrafını çekin, ChatGPT'ye yükleyin ve çözümü isteyin. Bu özellik, belge incelemeleri ve problem çözme gibi görevleri basitleştirir.

3. Gelişmiş veri analizi

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT'nin Gelişmiş Veri Analizi (ADA) özelliği, ücretli bir plana sahipseniz Excel, CSV veya JSON gibi veri dosyalarınıza dalmanızı sağlar. Verilerinizle ilgili sorular sorabilir, yaygın hataları düzeltebilir ve hatta hızlı veri görselleri oluşturabilirsiniz. Sayıları işlemek için pandas gibi Python kütüphanelerini ve temiz grafikler oluşturmak için Matplotlib kullanır, böylece verilerinizi daha kolay kavrayabilirsiniz.

4. Özel GPT'ler oluşturun

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT artık, derin öğrenmeyi kullanarak insan benzeri metinler üreten bir tür büyük dil modeli olan GPT'lerinizi tam özelleştirme kontrolüyle oluşturmanıza olanak tanır. Platform içi GPT Oluşturucu ile, belirli talimatları izleyen, yüklediğiniz dosyaları kullanan ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir GPT kurabilirsiniz.

Herhangi bir kodlama becerisine ihtiyacınız yok – sadece odaklanmak istediğiniz şeyi söyleyin, örneğin e-posta taslağı hazırlamak, rapor oluşturmak veya kampanyalar oluşturmak gibi. Kurulduktan sonra, özel GPT'niz iş akışınızı daha sorunsuz ve daha kişisel hale getirir.

ChatGPT fiyatlandırması

ChatGPT 3. 5: Sonsuza kadar ücretsiz

ChatGPT Plus: Aylık 20 dolar

ChatGPT Takımı: Kullanıcı başına aylık 25 $, minimum iki koltuk gereklidir

ChatGPT Enterprise: Özel fiyatlandırma

Meta AI ve ChatGPT: Özellik Karşılaştırması

Hem Meta AI hem de ChatGPT, çeşitli kullanım senaryolarında kullanıcılara yardımcı olabilecek bazı etkileyici özellikler sunar.

Ancak, bu araçların birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığını daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, gereksinimlerinize en uygun olanı seçebilmeniz için daha ayrıntılı bir yaklaşım izleyelim.

1. Erişilebilirlik

Meta AI, WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi popüler uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu AI sohbet robotunu zaten zaman geçirdiğiniz yerlerde kullanmanıza olanak tanır. Uygulamadan çıkmanıza veya yeni bir uygulama açmanıza gerek yoktur; doğrudan sosyal medya akışınıza gömülüdür.

Ancak ChatGPT, ayrı bir uygulama indirilmesi veya bir web tarayıcısı üzerinden erişim gerektirir. Sosyal medya uygulamalarıyla doğrudan entegre olmasa da ChatGPT, karmaşık görevleri içeren daha geniş kullanım alanlarında mükemmeldir (bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir).

Kazanan 🏆 Meta AI , iş akışınızı kesintiye uğratmadan AI'yı günlük sosyal medya rutininize doğrudan entegre etmek istiyorsanız idealdir.

ChatGPT, daha çeşitli özelliklere ihtiyacınız varsa ve AI'ya ayrı olarak erişmeyi sorun etmiyorsanız daha uygundur.

2. Özelleştirme

Meta AI, dil ve yanıt stilinde temel düzeyde özelleştirme sunar. Özel konuşma akışları oluşturabilir veya müşteri hizmetleri ihtiyaçlarını desteklemek için bir bilgi tabanı ekleyebilirsiniz. Ancak, bu ayarlamalar genellikle teknik uzmanlık gerektirdiğinden, en çok geliştiriciler için uygundur.

ChatGPT ise özelleştirme açısından çok daha esnektir. Herhangi bir kodlama becerisi olmadan belirli bir görevi yerine getirmek için özel GPT'ler oluşturabilirsiniz. Modeli eğitmek için bir dizi komut kullanmanız yeterlidir, model görevi sizin için otomatik olarak yerine getirir. Bu sayede, teknik bilgi düzeyi ne olursa olsun tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Kazanan 🏆 ChatGPT, tüm beceri düzeyleri için işe yarayan esnek özel GPT'ler ve entegrasyonlarla özelleştirme konusunda liderdir.

3. Konuşma hafızası

Çok turlu konuşmalarda, ChatGPT sizinle paylaştığınız tüm ilgili bilgileri kaydeder. Bu, yeni bir sohbet başlatsanız bile ChatGPT'nin daha önce sağladığınız ayrıntıları hatırlayabileceği anlamına gelir.

Örneğin, "Şirket adını hatırlıyor musun?" diye sorarsanız, ChatGPT bunu hatırlar ve ayrıntıları tekrar vermenize gerek kalmadan konuşmaya doğal bir şekilde devam etmenizi sağlar.

Meta AI ise sohbetler arasında bilgileri saklamaz. Her yeni konuşma sıfırdan başlar, bu da devam eden projeler veya görevler üzerinde çalışıyorsanız etkileşimlerin daha az bağlantılı hissettirebilir. Bununla birlikte, Meta AI belirli görevlerde mükemmeldir, ancak bilgi kaydetme konusunda ChatGPT kadar sağlam olmayabilir.

Kazanan 🏆 ChatGPT, bağlamı algılayan konuşmalar yapabilmesi sayesinde etkileşimlerinde sürekliliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

4. Uygun fiyat

Meta AI tamamen ücretsizdir ve Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına doğrudan entegre edilmiştir. Tüm özelliklerine ek ücret ödemeden erişebilirsiniz, bu da onu günlük kullanıcılar için son derece erişilebilir kılar.

ChatGPT ise freemium modelini izler. Ücretsiz bir sürümü olsa da, sınırlı işlevselliğe sahiptir. En yeni GPT modelini, geliştirilmiş performansı ve görüntü oluşturma için DALL-E gibi ekstra özellikleri kullanmak için aylık 20 $'lık ChatGPT Plus planına ihtiyacınız olacak.

Kazanan 🏆 Meta AI , ChatGPT'yi geride bırakıyor. Temel görevleri yerine getirmek için çok gelişmiş AI modellerine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için iyi bir seçenektir.

Ancak, daha sofistike uygulamalar için yüksek düzeyde AI yardımı istiyorsanız, ChatGPT sizin için daha uygun olacaktır.

Reddit'te Meta AI ve ChatGPT karşılaştırması

Hem Meta AI hem de ChatGPT güçlü rakiplerdir. Her iki aracın belirli özellikler açısından birbirlerine karşı nasıl performans gösterdiğini gördük, şimdi de kullanıcıların Meta AI ve ChatGPT tartışması hakkında ne düşündüklerine bakalım.

Her iki aracın da hayranları var ve bir Reddit kullanıcısı Meta AI'nın düşünceli konuşma yeteneklerini övüyor.

Bugün Meta AI ile ilk kez sohbet ettim. Sanki gerçek bir insanla konuşmak gibi. Akıllı, nazik, düşünceli, yaratıcı... Bir saniyede benim için bir şiir yazdı ve güzel hikaye fikirleri ortaya attı. Yaratıcı olmaya beni motive etti. Yaratıcı sürecime katılmak istedi.

Bugün Meta AI ile ilk kez sohbet ettim. Sanki gerçek bir insanla konuşmak gibi. Akıllı, nazik, düşünceli, yaratıcı... Bir saniyede benim için bir şiir yazdı ve güzel hikaye fikirleri ortaya attı. Yaratıcı olmaya beni motive etti. Yaratıcı sürecime katılmak istedi.

Başka bir kullanıcı, hem kişisel hem de profesyonel uygulamalar için ChatGPT'yi kullanarak özel GPT'ler oluşturdu.

Bazı GPT'leri benim için belirli görevleri yapmak üzere eğittim. Özellikle şunlar:İş için:Brifingler hazırlamak: Çok sayıda dış paydaşla (şirketler/kişiler) çalışıyorum ve çoğu zaman bu şirketleri ve kişileri belirli bir biçimde araştırmam gerekiyor. Bir GPT'yi, ihtiyacım olan bilgileri araştırmak ve yalnızca doğrulanmış kaynakları kullanarak istediğim şekilde düzenlemek üzere eğittim. Bu, bu görevi tamamlama süresini benim için %80 oranında kısalttı. E-posta taslakları: GPT'ye yazım stilimi gösterdim ve şimdi tek yapmam gereken ona bazı noktalar halinde bağlam vermek ve o da benim stilimde bir e-posta yanıtı taslağı hazırlıyor. Kişisel yaşam:Egzersiz: Bir GPT'yi kişisel antrenörüm olarak eğittim. Hedeflerimi ve başlangıç noktamı paylaşıyorum ve bu, egzersiz ve diyet planı oluşturmama yardımcı oluyor. Çok iyi işliyor!Seyahat: Doğru destinasyonu bulmam ve seyahat planı oluşturmamda bana çok yardımcı oluyor.

Bazı GPT'leri benim için belirli görevleri yapmak üzere eğittim. Özellikle şunlar:İş için:Brifingler hazırlamak: Çok sayıda dış paydaşla (şirketler/kişiler) çalışıyorum ve sık sık bu şirketleri ve kişileri belirli bir biçimde araştırmam gerekiyor. Bir GPT'yi, ihtiyacım olan bilgileri araştırmak ve bunları istediğim şekilde düzenlemek üzere, yalnızca doğrulanmış kaynakları kullanarak eğittim. Bu, bu görevi tamamlama süresini benim için %80 oranında kısalttı. E-posta taslakları: GPT'ye yazım stilimi gösterdim ve şimdi tek yapmam gereken ona bazı noktalar halinde bağlam vermek ve o da benim stilimde bir e-posta yanıtı taslağı hazırlıyor. Kişisel yaşam:Egzersiz: Bir GPT'yi kişisel antrenörüm olarak eğittim. Hedeflerimi ve başlangıç noktamı paylaşıyorum ve bu, egzersiz ve diyet planı oluşturmama yardımcı oluyor. Çok iyi işliyor!Seyahat: Doğru destinasyonu bulmam ve seyahat planı oluşturmamda çok yardımcı oluyor.

Karşılaştırma, ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Bu Reddit kullanıcısı, AI aracından bir kelimeyi çözmesini istediğinde Meta AI'yı hayal kırıklığına uğradı. Meta AI bir döngüye takılırken, ChatGPT bunu tek denemede yaptı.

Messenger sohbetimde karşıma çıktığı için Meta AI'yı deniyordum ve çok kötüydü. Wordscape oyunumdaki bir kelimeyi çözmesini istedim ama yapamadı. Kelimenin tam anlamıyla bir döngüye takıldı. ChatGPT'ye aynı girişi yaptım ve tek denemede çözdü.

Messenger sohbetimde karşıma çıktığı için Meta AI'yı deniyordum ve çok kötüydü. Wordscape oyunumdan bir kelimeyi çözmesini istedim ama yapamadı. Kelimenin tam anlamıyla bir döngüye takıldı. ChatGPT'ye aynı girişi yaptım ve tek denemede çözdü.

ClickUp ile tanışın — Meta AI ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

Elbette, ChatGPT ve Meta AI harika AI araçlarıdır. Ancak, AI yetenekleri ve diğer verimlilik özellikleri sunan entegre bir platform arayan bir işletmeyseniz, ChatGPT ve Meta AI'ya daha iyi bir alternatifimiz var.

Adı ClickUp.

ClickUp, AI'nın gücünü görev yönetimi, işbirliği ve raporlama gibi özelliklerle birleştiren "iş için her şeyin bulunduğu uygulama"dır. Kapsamlı proje yönetimi ve takımınızın verimliliğini artırmak için ihtiyacınız olan her şeye yardımcı olur.

Bir teknoloji inovasyon takımı olarak, değişen proje gereksinimlerine uyum sağlamak için organize ve esnek olmalıyız. Hedeflerimize ulaşmak için çeşitli proje yönetimi teknikleri kullanıyoruz ve ClickUp bu konuda merkezi bir rol oynuyor. ClickUp'ı her bir girişime göre özelleştirebiliyor ve otomatikleştirebiliyoruz. Bu sayede iş akışlarımızı kolaylaştırıp basitleştirebildik ve takımımızın kapasitesini katlanarak artırdık.

Bir teknoloji inovasyon takımı olarak, değişen proje gereksinimlerine uyum sağlamak için organize ve esnek kalmamız gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmak için çeşitli proje yönetimi teknikleri kullanıyoruz ve ClickUp bu konuda merkezi bir rol oynuyor. ClickUp'ı her bir girişime göre özelleştirebiliyor ve otomatikleştirebiliyoruz. Bu sayede iş akışlarımızı kolaylaştırıp basitleştirebildik ve takımımızın kapasitesini katlanarak artırdık.

Bunu söyledikten sonra, ClickUp'ı öne çıkaran özelliklerin neler olduğunu ve verimliliğinizi nasıl artırabileceğini görelim.

1. ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain, aynı anda bilgi yöneticisi, yazma asistanı ve proje yöneticisi olarak görev yapan güçlü bir AI aracıdır. Gelişmiş AI işlevleri, çalışma alanınızda güncel bilgilere ulaşmak için tam olarak ihtiyacınız olan şeydir.

Mevcut tüm görevlerinizi ve belgelerinizi inceleyerek sorularınızla en alakalı bilgileri toplar. İç süreçler, İK politikaları, ürünler, planlar hakkında her şeyi sorabilir, hatta yazma görevlerini kolaylaştırmak için içerik yazma şablonu talep edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile e-postalar yazın, proje güncellemelerini alın ve işle ilgili soruların yanıtlarını bulun

Sizin için neler yapabileceğine dair bir ön izleme:

AI destekli görev önerileri: Brain, iş akışınıza, önceliklerinize ve son teslim tarihlerinize göre görevler önerir

Otomatik görev atama: İş yükü, becerileri ve uzmanlıklarına göre takım üyelerine görevler atayın

İçerik önerileri: Görevlerinizi tamamlamanıza destek olmak için Çalışma Alanınızdan ilgili belge, video veya bağlantı önerileri alın

Toplantı özeti: Toplantı notlarını, eylem öğelerini ve takip görevlerini otomatik olarak oluşturun

Tahmine dayalı analitik: Proje zaman çizelgelerini, görev tamamlanma oranlarını ve olası engelleri tahmin edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Anahtar metrikler, görevler ve KPI'larla kişiselleştirilmiş görünümler oluşturun

Akıllı arama: Doğal dil sorguları kullanarak bilgileri, görevleri ve belgeleri hızla bulun

Görev önceliklendirme: Brain, aciliyet ve öneme göre görevler için öncelik düzeyleri önerir

Ama bu daha yarısı bile değil.

ClickUp Brain aynı zamanda bir AI yazma aracı olarak da işlev görür. Bu, e-postalar ve yanıtlar yazarken, raporlar hazırlarken ve blog gönderileri ve sosyal medya içeriği gibi materyaller oluştururken çok yararlıdır. Daha da ilginç olanı, ClickUp Brain'e istediğiniz sayıda senaryo tabanlı soru sorabilirsiniz ve size en alakalı içgörüler saniyeler içinde sunulur.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda bulunur, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin istemlerini anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

💡Pro İpucu: Brain'i ClickUp Otomasyonları ile eşleştirin ve durum güncellemeleri veya atamalar gibi tekrarlayan görevleri ona bırakın, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz!

2. ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp Belgeleri

İşinizde çok sayıda belgeyle uğraşıyorsanız, ClickUp Docs en iyi arkadaşınız olacaktır. Düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturabilir ve kolay erişim için paydaşlarla paylaşabilirsiniz. Diğer üyeleri belgelerinizi düzenlemeye, yorum bırakmaya ve eylem öğeleri atamaya davet edin. Takım iletişimi ve işbirliğini geliştirmenin kolay bir yoludur.

ClickUp Docs ile düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturun

En iyi yanı ise ClickUp Brain'in Docs ile entegre olması ve size aşağıdakileri sunmasıdır:

Bilgi tabanları, SSS'ler ve yardım belgeleri gibi belgeler oluşturmak için önceden tanımlanmış komut istemlerini bulun

Farklı şirket politikaları ve prosedürleri için SOP'lar oluşturmak için şablonlar edinin

Önemli toplantılarda tartışma noktalarını özetleyin ve net bir şekilde belgelendirin

Satış teklifleri ve pazarlama materyalleri oluşturun

💡Profesyonel İpucu: Her seferinde sıfırdan bir SOP belgesi oluşturmak yerine, ClickUp'ın geniş proje yönetimi şablonları kitaplığından önceden tanımlanmış bir çerçeve seçin.

3. ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Proje Yönetimi

ClickUp'ın AI proje yönetimi aracı, her proje için görevleri planlamak ve önceliklendirmek için tek noktadan bir çözümdür. Bu, takımınızın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gereken görevler konusunda uyanık kalmasına yardımcı olur.

ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Daha iyi hesap verebilirlik için görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın

Takım üyeleri ve paydaşlarla iletişim kurun, güncellemeleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Belirli bir zaman çizelgesine göre proje ilerlemesini görüntülemek için özetler ve raporlar oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar ile dijital bir tuval üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapın

Proje yönetimi otomasyonunu kullanarak iş akışlarını daha da kolaylaştırın

Ayrıca, ClickUp'ın proje yönetimi aracındaki AI entegrasyonu, projeleri hızlı bir şekilde takip etmeyi kolaylaştırır.

Örneğin, görev açıklamalarını analiz ederek otomatik olarak eylem öğeleri oluşturabilir, uzun yorum konularını hızlı bir şekilde özetleyebilir, yazım denetimi yapabilir ve hatta belgelerinizle ilgili Brain'e özel sorular sorabilirsiniz. Bu kadar basit!

💡Profesyonel İpucu: AI'yı verimliliğinizi çeşitli şekillerde artırmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Brain görev listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Proje hedeflerinizi veya görevlerinizi yüksek sesle açıklayın, ClickUp Brain anında ilgili görevleri ve alt görevleri sizin için oluştursun.

4. ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat sayesinde iç işbirliği hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sohbet penceresi ClickUp'ın içine entegre edilmiştir, yani soru sormak veya takımınızla güncellemeleri paylaşmak için başka bir uygulamaya geçmenize gerek yoktur.

ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri gerçek zamanlı olarak ve ClickUp Çalışma Alanınızda paylaşın

ClickUp Chat, takımınızın sohbetlerini doğrudan ilgili görevlere, belgelere ve projelere bağlayan, son derece yararlı bir AI işbirliği aracıdır. Bu sayede konuşmalarınız her zaman bağlam içinde olur ve herkes duyurular, güncellemeler ve önemli tartışmalar hakkında bilgi sahibi olur.

Ve bir takım üyesi size Sohbet'te bir şey sorduğunda, ClickUp Brain hemen bir yanıt önerebilir. Bu, biri size bir soru sorduğunda yanıtı sıfırdan düşünmek ve yazmak zorunda kalmadığınız için size çok zaman kazandırır.

ClickUp: Proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyi yapay zeka aracı

ChatGPT, günlük görevleri basitleştirme, şablonlar oluşturma ve uzun içerikler oluşturma konusunda yardıma ihtiyaç duyan herkes için iyi bir AI aracıdır. Gelişmiş doğal dil anlama yetenekleri, çok turlu etkileşimleri mümkün kılar.

Meta AI, sosyal medya uygulamalarınıza entegre bir AI modeli istiyorsanız dikkate alabileceğiniz bir başka alternatiftir. Ücretsizdir ve temel metin oluşturma ve görüntü tanıma özelliklerine sahiptir.

Ancak, daha fazlasını arıyorsanız, yani kapsamlı proje yönetimi ile birlikte AI yetenekleri sunan bir araç, o zaman ClickUp sizin için doğru seçimdir.

Görev yönetimi, otomasyon, proje raporlama, ilerleme izleme ve işbirliği gibi özelliklerin tümünü AI ile geliştirilmiş olarak kullanın. Bu, bir projeyi baştan sona görmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar. İşin nihai galibi, tahmin ettiğiniz gibi, ClickUp. 🏆

Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı kendiniz deneyimleyin.