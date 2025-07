ChatGPT Nasıl İşler? ChatGPT'den En İyi Şekilde Yararlanın!

ChatGPT öncesi dönemi hatırlamak için birkaç adım geri gidelim.

Her şeyi sıfırdan yazma ve kodlama

Araştırmaya saatler harcamak

Niş konularda son derece karmaşık bir dergi makalesini anlamakta zorluk çekiyorsanız

10 cümlelik bir özet yazmak için 50 sayfalık bir belgeyi okumak

Özellikle birden fazla görevle uğraşırken, zamanınızı en iyi şekilde kullanmak için kesinlikle uygun bir yöntem değildir.

ChatGPT sayesinde, diğer belgelerin özetini yazarken veya sıfırdan bir blog yazısı oluştururken, saniyeler içinde insan gibi bir metin elde edebilirsiniz.

Peki ChatGPT nasıl işliyor?

Hangi teknoloji kullanılıyor?

ChatGPT dil modellemesi hakkında bilgi edinmek isteyen bir AI meraklısı, doğal dil işlemeyi kullanmak isteyen bir geliştirici veya ChatGPT alternatifi arayan bir iş kullanıcısı olun, bu makalede tüm sorularınızı yanıtlıyoruz.

ChatGPT nedir?

ChatGPT, diğer adıyla Chat Generative Pre-trained Transformer, Microsoft destekli bir yapay zeka araştırma şirketi olan OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracıdır.

Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, geçmiş konuşmaları hatırlayan, bu konuşmaları taklit eden, uygun yanıtlar ve yeni fikirler üreten ve mevcut fikirleri detaylandıran akıllı bir sohbet robotudur.

Örnek için aşağıdaki resme bakın.

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT'den SaaS içerik pazarlamasıyla ilgili üç podcast bölümü fikri paylaşmasını istedik. Her bölümün yapısı için kabaca bir planla birlikte içerik fikirleri sunuyor.

ChatGPT, GPT dil modellerini kullanarak aşağıdakiler gibi gerçek hayattaki çözümler ve karmaşık kullanım örneklerinde size yardımcı olur:

Arama motorlarında cevabı kolayca bulunamayan karmaşık bir soruya yanıt verirken, bu verileri derlemek için birden fazla web sitesinden dağınık bilgileri bir araya getirmenize gerek kalmaz

Belirli bir konu hakkında içerik fikirleri üretmek için sizinle beyin fırtınası yapmak (yukarıda yaptığımız gibi)

Araştırma sürecinizi basitleştirmek için çeşitli kaynaklardan (dergiler, web siteleri, haber makaleleri gibi) verileri özetleyin

Makaleleriniz, açılış sayfalarınız, sosyal medya gönderileriniz, e-postalarınız ve video senaryolarınız için içerik ve metinler yazın

Kodları bir programlama dilinden diğerine çevirin

ChatGPT şu anda iki modele sahiptir: ChatGPT 3. 5, ücretsiz olarak sunulan beta sürümüdür ve ChatGPT 4, aylık 20 $ ücretli premium sürümdür.

ChatGPT'nin Arkasındaki Teknolojiyi Anlamak

OpenAI, GPT serisinin ilk üç modelini, yani GPT 1, 2 ve 3'ü sırasıyla 2018, 2019 ve 2020'de piyasaya sürdü. GPT 1 yalnızca 117 milyon parametre içerirken, GPT 3 175 milyar parametreye sahip çok daha gelişmiş bir sürümdü ve çeşitli görevler için insan düzeyinde yanıtlar verebiliyordu.

Tüm bu GPT modelleri, Büyük Dil Modeli [LLM] teknolojisi ve sinir ağları ile oluşturulmuştur.

LLM, diğer yapay zeka tabanlı sistemler gibi büyük miktarda veriyle eğitilir [sesinizi tanıyan, doğum gününüzü hatırlayan ve toplantılarınızı size bildiren sanal asistanlar Alexa ve Siri'yi düşünün].

Büyük Dil Modeli, tüm eğitim verilerini (eğitim hakkında daha fazla bilgi bir sonraki bölümde verilecektir) sinir ağları (insan beyninin yapısını taklit eden bir bilgisayar programı) ve veri toplama için derin öğrenme yoluyla işler. ChatGPT, transformatör ve ön eğitim olarak bilinen sofistike bir sinir ağı kullanır.

Transformer mimarisi

OpenAI'nin karmaşık dönüştürücü mimarisi, büyük hacimli metinleri okur, metinler ve ifadeler arasındaki ilişkileri belirler ve bir sonraki kelimeyi tahmin eder. ChatGPT, insan bilgisine benzeyen yanıtlar üretmek için tahmini metin oluşturmada iyidir.

Ancak, aynı soruya ChatGPT'nin yapay zeka modelleri, birbirine benzer ancak tamamen aynı olmayan kişiselleştirilmiş yanıtlar verir.

Otomatik düzeltme özelliklerini etkinleştirmek için yazılı kodda bazı rastgelelikler vardır. Yakında, LLM modelleri, belirli bir görev için milyonlarca kullanıcı sorgusuna dayalı olarak büyük miktarda veriyi işleyebildikleri için süper güçlü otomatik düzeltme motorlarına zorlu bir rekabet sunacak.

Ön eğitim

Ön eğitim iki yaklaşımı içerir: denetimsiz ve denetimli.

Denetimli yaklaşımda, genel model, girdileri doğrudan çıktılara eşlemek için haritalama fonksiyonlarını öğrenmek üzere eğitilir. Denetimli öğrenme, sınıflandırma, regresyon ve dizi etiketleme görevleri için kullanılır.

Öte yandan, denetimsiz öğrenme yaklaşımında, AI modeli, her bir girdi ile ilişkili belirli bir çıktı bulunmayan veriler üzerinde eğitilir. Bunun yerine, model belirli görevler olmadan girdi verilerindeki temel yapı ve kalıpları öğrenir.

Kümeleme, anomali tespiti ve boyut indirgeme bu eğitim yöntemini kullanır.

Dil modelleme ile ilgili olarak, denetimsiz ön eğitim, modelin doğal dilin sözdizimini ve anlamını anlaması için eğitmek amacıyla kullanılır. Bu sayede, konuşma bağlamında tutarlı ve anlamlı metinler oluşturabilir.

Bir kullanıcının sorabileceği tüm soruları önceden tahmin etmek imkansız olduğundan, ChatGPT'nin denetimli bir öğrenme modeliyle eğitilmesi mümkün değildir. Bunun yerine, ChatGPT'nin sınırsız bilgisini mümkün kılmak için denetimsiz ön eğitim kullanılır.

Bir sonraki bölümde, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını, OpenAI'nin maskeli dil modelleme, sonraki belirteç tahmini ve OpenAI'nin ChatGPT'yi tutarlı metinler üretmek için eğitmek için kullandığı veri kümeleri üzerinde AI modellerini nasıl eğittiğini ele alacağız.

ChatGPT nasıl işliyor?

Temel olarak, ChatGPT "doğru" ve "yanlış" arasında ayrım yapamaz. ChatGPT, kullanıcı sorguları girdiğinizde, uygulanabilir, tutarlı ve eğitim ve insan geri bildirim verilerine en yakın olanları arar.

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için dört veri seti kullandı:

Tarama verileri: İnternetten toplanan metin verilerinin bir derlemesi. Tarama verileri milyarlarca web sayfasını içermesine rağmen, OpenAI bu veri kümelerini ve tanıtım verilerini daha da filtreleyerek yalnızca güvenilir web sayfalarını ChatGPT'nin eğitim veritabanına dahil etti

Wikipedia: ChatGPT'nin eğitimi ve ince ayarları için Wikipedia'nın tüm veritabanı kullanılmıştır

Kişisel sohbet: OpenAI'nin veritabanında milyonlarca sohbet veri kümesi bulunmaktadır

WebText2: OpenAI, Reddit gibi çevrimiçi toplulukları ve Reddit konularında bahsedilen bağlantılı web sitelerini tarayarak WebText2 adlı bu veritabanını oluşturdu

Şimdi, iki adımdan oluşan eğitim sürecine derinlemesine bakalım: Belirteçleştirme ve pekiştirmeli öğrenme yaklaşımıyla modelin eğitimi.

Belirteçleştirme

Eğitim verileri sinir ağlarından geçmeden önce, büyük veri kümelerinin küçük boyutlu verilere veya belirteçlere bölündüğü Belirteçleştirme adlı başka bir işlem gerçekleştirilir.

chatGPT Belirteç Aracı aracılığıyla

Belirteçleştirme süreci, LLM modellerinin verileri daha hızlı analiz etmesine yardımcı olur.

Sinir Ağları Geliştirme

Belirteçler karakterlere bölünerek bir tamsayıya atandıktan sonra, OpenAI'nin dönüştürücüsü bu veri kümelerini anlamlı metinlere dönüştürür.

Eğitim süreci resmi olarak başlamadan önce, "Eğitim öncesi" adı verilen kısa bir aşama vardır. Bu aşamada, sinir ağı belirteçler arasındaki ilişkiyi belirler ve eksik kelimeleri ve kelime öbeklerini tahmin eder.

Örneğin, ChatGPT, insan dilinde "have" kelimesinin her zaman "they" ile, "has" kelimesinin ise her zaman "he" ve "she" ile kullanıldığını öğrenebilir. ChatGPT, gelecekteki senaryolarda daha alakalı tahminler yapabilmek için bu parametreleri kaydeder ve saklar.

Son aşamada OpenAI, bu iki modeli eğitmek için makine öğreniminde İnsan Geri Bildiriminden Güçlendirme Öğrenimi (RLHF) yaklaşımını kullandı.

chatGPT aracılığıyla

İnsan Geri Bildirimlerinden Güçlendirme Öğrenimi modeli üç ayrı adımdan oluşur:

Yukarıdaki resim teknik görünüyor mu? Makine öğrenimi modellerini daha basit açıklamalarla sizin için inceleyelim.

Adım 1: Büyük Dil Modelini birçok insan konuşma veri setiyle eğitin. Bu pekiştirmeli öğrenme odaklı eğitim, ChatGPT modellerinin bilgi tabanlarına ve mevcut veri modellerine dayalı olarak insan benzeri yanıtlar üretmesine yardımcı olur.

Adım 2: Karşılaştırma verileri için bir insan eğitmen atayın. Bu kişi, GPT yanıtlarını insan yanıtlarıyla karşılaştırır ve okuduğunu anlama açısından en iyiden en kötüye doğru sıralar. OpenAI daha sonra bu insan geri bildirim verilerini ödül modelini eğitmek için kullanır.

Adım 3: İnsan geri bildirimlerinden yararlanarak bilgisayarları karmaşık karar verme süreçlerinde eğitmek için kullanılan bir algoritma olan Proximal Policy Optimization (PPO) ile yanıtlarını ince ayarlamak için ödül modellerini yeniden eğitin.

ChatGPT'nin Avantajları ve Dezavantajları

"Hayatım boyunca, devrim niteliğinde olduğunu düşündüğüm iki teknoloji gösterimi gördüm. İlki, 1980 yılında grafik kullanıcı arayüzüyle tanıştığım zamandı. İkinci büyük sürpriz ise geçen yıl yaşandı. ChatGPT'ye bilimsel olmayan bir soru sorduk: "Hasta çocuğu olan bir babaya ne dersiniz?" O da, muhtemelen odadaki çoğumuzun vereceği cevaptan daha iyi, düşünceli bir cevap yazdı. Tüm deneyim şaşırtıcıydı. Grafik kullanıcı arayüzünden bu yana teknolojide en önemli ilerlemeyi gördüğümü biliyordum. Bu, yapay zekanın önümüzdeki beş ila on yıl içinde başarabileceği her şeyi düşünmeme ilham verdi. " – Bill Gates, GatesNotes'ta ChatGPT hakkında yazdı.

ChatGPT, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulamasıdır. Instagram'ın 100 milyon kullanıcıya ulaşması iki yıldan fazla sürerken, ChatGPT bunu sadece iki ayda başardı.

ChatGPT'nin dil modelleri hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor?

Avantajlar

Zamandan tasarruf edin

Yaratıcılığınız mı tükeniyor? ChatGPT, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir ortak olacak.

Yeni ürün özellikleri hakkında potansiyel müşterilere e-posta gönderen bir satış temsilcisi olduğunuzu varsayalım. ChatGPT olmadan, e-postayı yazma sürecinin tamamını manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekir. E-postayı yazıp ardından pazarlama takımından ince ayarların yapılmasını istersiniz. Bu, zaman, çaba ve kaynak gerektirir.

ChatGPT ile, e-posta yazma gibi görevleri otomatikleştirerek diğer departmanların yardımına ihtiyaç duymadan verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey, ChatGPT'den daha sonra şablon haline getirilebilecek bir e-posta dizisi oluşturmasını istemektir. Gereksinimlerinize göre belirli görevler için temel yapıyı ve model çıktılarını değiştirebilirsiniz.

Kullanım amacınıza uygun birkaç ücretsiz AI komut şablonu mevcuttur.

ClickUp'ın Pazarlama için Chat GPT Komutları Şablonu ile kolayca segmentlere ayrılmış kampanyalar oluşturun, müşteri türlerini belirlemek için içgörüler ve veriler toplayın ve etkileşimi ve dönüşümleri artırmak için içerik ve promosyonlar için fikirler üretin

Ayrıca, yerleşik konuşma tanıma özellikleri sayesinde ChatGPT, kullanıcıların AI asistanıyla etkileşime girmesine olanak tanır.

ChatGPT, entegrasyonlar için kullanılabilir

Zapier gibi uygulamalarla ChatGPT'yi Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion ve Microsoft Teams gibi tüm favori araçlarınızla bağlayın.

Proje yöneticileri, ajanslar, geliştiriciler ve B2B uzmanları, rutin faaliyetleri otomatikleştirmek, daha hızlı çalışmak ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan kişiselleştirilmiş iş akışları geliştirmek için ChatGPT'yi çalışma alanlarına entegre etmelidir.

Her gün gelişmeye devam ediyor

ChatGPT, şu anda yeni verilerle eğitiliyor ve her gün gelişiyor. En iyi yanı ise, kullanıcı olarak ChatGPT'nin gelişim sürecine katkıda bulunma şansına da sahip olmanız.

ChatGPT, sorunuzun yanıtını her paylaştığında, yanıtı beğenme veya beğenmeme seçenekleri sunulur. Bu, ChatGPT'nin performansına ilişkin geri bildirimde bulunmanızı ve GPT modelinin yeteneklerinin daha da geliştirilmesi için ince ayar yapmanızı sağlar.

Ancak, ChatGPT gibi Büyük Dil Modelleri'nin önünde hâlâ uzun bir yol var.

Bu araca çok fazla güvenmeden önce, bazı sınırlamalarını not edin.

Dezavantajlar

Yanıtlar her zaman arama amacına uymayabilir

ChatGPT, sorularınızı okur ve eğitim verilerine en yakın cevapları üretir. Kullanıcının amacına odaklanan bir arama motorunun aksine, doğal dil işleme, öncelikle sizin hakkınızda, mesleğiniz, yaşınız, konumunuz veya diğer demografik bilgileriniz hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı için arama amacını eşleştiremez.

Sonuç olarak, ChatGPT kullanılarak oluşturulan içerik genellikle yüzeysel gelir. Kalite kontrolü yapın ve AI tarafından oluşturulan metni amacınıza uygun şekilde düzenleyin.

Sınırlı yetenekler

Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT 3. 5, Ocak 2022'ye kadar olan bilgilere ve etkinliklere erişebilir. Daha yeni sorgular için yine arama motorlarına güvenmeniz gerekecektir.

Etik kaygılar kaçınılmazdır

ChatGPT, eğitim verilerine önyargılıdır ve etkinlikleri ve bilgileri tarafsız bir şekilde ifade edemez. Bu nedenle ChatGPT modelinin çıktılarına tamamen güvenemezsiniz.

Birçok eğitim kurumu, öğrenme deneyimlerini etkileyebileceği için öğrencilerinin bu aracı kullanmasını yasaklamıştır.

Bir diğer ciddi endişe ise, yanıtları oluşturmak için ChatGPT'nin dil modelini kullanmanın getirdiği güvenlik sorunlarıdır. Devlet güvenliği ve askeri teçhizat üretimi gibi yüksek güvenlik gerektiren birçok sektör, iç işleyişleriyle ilgili hassas verilerin Büyük Dil Modellerine eklenmesini istemediği için ChatGPT'yi yasaklamıştır.

Benzer şekilde, ChatGPT'yi müşteri veya çalışan hizmet yönetimi için kullanıyorsanız, yanlış ve önyargılı bilgiler verme olasılığı devam eder.

ChatGPT'nin Yaygın Kullanım Alanları

ChatGPT, bu aracı nasıl kullandığınıza bağlı olarak en verimli dijital asistanınız veya en kötü kabusunuz olabilir.

ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak birkaç kullanım örneği.

Proje yönetimi

ChatGPT ile proje yol haritaları, SOP'ler, proje kapsamı, iş yükü planları ve kaynak ve bütçe tahsis planları gibi proje belgelerini saniyeler içinde oluşturun

ChatGPT4 ile ham toplantı notlarını paylaşın ve bunları bir profesyonel gibi MOM'lara dönüştürün

ChatGPT, bir durumu değerlendirmek için farklı bakış açılarını paylaşarak proje yöneticilerine karar verme desteği sağlar

Pazarlama ajansları

İçerik yazarlarına araştırma süreci ve makale özeti oluşturma için metin yazma araçları ile yardımcı olur

SEO en iyi uygulamalarını kullanarak içerik parçalarını arama motorları için optimize edin

Kullanıcı memnuniyetini ölçmek için müşteri anket soruları ve formları oluşturun

Geliştiriciler

Bir uygulama için sıfırdan kod oluşturma veya kodlama sırasında girdi cümlesini çapraz kontrol etme

Mevcut kodu optimize ederek performansı artırın

Hataları hızlı ve kolay bir şekilde verimli bir şekilde hata ayıklama ve düzeltme

ChatGPT için alternatifler

En iyi ChatGPT alternatiflerinden biri olan ClickUp AI'ya ve onu diğer AI yazma asistanlarından ayıran özelliklere bir göz atalım.

ClickUp AI ile yazdıklarınızı net, öz ve ilgi çekici hale getirin

ChatGPT'nin genel yanıtlarından farklı olarak, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı iş ihtiyaçlarınız için özel olarak tasarlanmıştır.

Profesyonel yazma asistanı

ClickUp'ın AI yazma asistanı, net ve iyi biçimlendirilmiş içerik ve kopyalar oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp'ın yapay zeka odaklı yerleşik yazma asistanı size şu konularda yardımcı olur:

Konu, anahtar kelimeler ve hedef kitleniz, marka tonunuz ve yaratıcılık düzeyinizle ilgili yeni kelimeler gibi belirli girdileri kullanarak yüksek kaliteli bloglar oluşturun

Kopyalama Düzenleyici, gramer ve yazım denetimleri yaparak, uzun cümleleri kısaltarak ve gereksiz tekrarları tespit ederek yazınızı geliştirir. İçeriğinizi özlü ve ilgi çekici hale getirir

ClickUp, mükemmel biçimde biçimlendirilmiş ve optimize edilmiş içerik oluşturur, böylece H1, H2, H3, tablolar ve anahtar kelimeler eklemek için fazladan zaman harcamak zorunda kalmazsınız

ClickUp AI'yı kullanarak wiki sayfalarınızı özetleyin veya farklı dillere çevirin, böylece kolayca okuyabilirsiniz

Biraz yaratıcılık ekleyin (ya da bolca!)

ClickUp, beyin fırtınası ortağınız olarak içerik stratejinize yaratıcı bir dokunuş katıyor:

ClickUp kullanıcılarının sorgularını yanıtlayarak bir sonraki pazarlama girişiminiz için kişiselleştirilmiş bir kampanya stratejisi oluşturun

Net ve tıklanabilir pazarlama sloganları yazın, kampanya adı fikirleri oluşturun ve en uygun olanları seçin

Bir sonraki pazarlama anketiniz için sezgisel sorular oluşturarak hedef kitlenizin ihtiyaçlarının derinliğini Glean ile keşfedin

Zamandan tasarruf edin ve daha hızlı çalışın

ClickUp'ın yapay zeka tabanlı proje yönetimi aracı, 30 dakikalık görevleri saniyeler içinde tamamlar. İşte nasıl:

Ham içerik, büyük içerik parçaları, ses dosyaları ve video transkriptlerinden saniyeler içinde toplantı notları, özetler, görev izleyiciler ve güncellemeler oluşturun

Proje özetlerine ve toplantı notlarına dayalı olarak bir proje için eylem öğeleri oluşturun, bu eylemleri görevlere ve alt görevlere ayırın ve proje yönetimi aracı içinde işbirliğini kolaylaştırmak için bunları ilgili takım üyelerine atayın

Hala neden ChatGPT yerine ClickUp'ı tercih etmelisiniz diye merak mı ediyorsunuz? Aşağıdaki ayrıntılı açıklamaya göz atın:

Özellikler ClickUp ChatGPT 3. 5 ve 4 Geliştirilmiş yazma ✅ ✅ İçerik özetleyici ✅ ✅ Takım üyeleriyle işbirliği ✅ ❌ Proje özetleri ✅ ❌ Görev ve alt görev oluşturma ✅ ❌ Birden fazla cihazdan erişilebilirlik ✅ ❌

ChatGPT Alternatifini Kullanmaya Hazır mısınız?

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için proje yönetimi ve ChatGPT özelliklerini entegre etmek isteyen kullanıcılar için ClickUp AI en iyi seçenektir.

Meşgul profesyoneller ve iş sahipleri için ClickUp'ın en iyi özellikleri şunlardır:

ClickUp AI ve Belgeler'i kullanarak boş bir sayfayı otomasyon ile değerli içerik ve içgörülerle dolu bir taslağa dönüştürün

Belgenin türünden bağımsız olarak içeriği özetleyerek gereksiz bilgileri çıkarın ve temel konulara odaklanın

Dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltin ve içeriğinizi amaca uygun olarak daha kısa veya daha uzun hale getirin

ClickUp AI, takımınızın tamamlaması gereken görevleri manuel olarak yapmaya gerek kalmadan otomatik olarak çıkarır

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, elinizdeki görevlerin veri görselleştirilmesine yardımcı olarak projeniz hakkında ayrıntılı bilgiler edinmenizi sağlar

ClickUp AI bir görev listesi oluşturur ve işbirliği için takımınızla paylaşır

1000'den fazla hazır ClickUp şablonu ile hızlıca çalışmaya başlayın

ClickUp AI ile ChatGPT'nin sınırlarını aşın.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun.