yazma Becerilerinizi ve Yaratıcılığınızı Geliştirecek 20 Jasper AI Komut İfadesi

Pazarlamacıların %62'sinin yeni konular bulmak için zaten AI kullandığını biliyor muydunuz? %53'ü içeriği özetlemek için AI'ya güveniyor ve %44'ü makale taslakları hazırlamak için AI kullanıyor.

Ancak AI, işinizi elinizden almak için burada değil. Her şey daha fazlasını daha hızlı yapmakla ilgili!

Jasper, içerik oluşturmaya yardımcı olan ve tekrarlayan görevleri otomatikleştiren yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Pazarlamacılar, bu aracın doğal dil işleme yeteneklerinden yararlanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, içeriği SEO için optimize edebilir, ürün açıklamaları oluşturabilir ve çok kısa sürede yüksek kaliteli metinler üretebilir.

Bu blogda, pazarlama görevlerinizi yönetilebilir hale getirmek ve stratejilerinizi daha etkili hale getirmek için 20 Jasper AI komutunu keşfedeceğiz. 🎯

⏰60 Saniyelik Özet Jasper AI komutları, AI aracını sosyal medya gönderileri, e-postalar ve reklamlar gibi sosyal medya pazarlama içeriği için fikirler üretmeye yönlendirir

Etkili komutlar bağlam sağlamalı, tonu/stili belirtmeli, sıcaklığı denemeli, belirli bir yapıya sahip olmalı ve rol yapma öğesi içermelidir

Jasper AI komutlarını kullanmanın avantajları arasında verimlilik artışı, yaratıcılık geliştirme, tutarlı marka sesi, veri analizi ve arama motoru optimizasyonu sayılabilir

Jasper AI'yı etkili bir şekilde kullanmak için, onu bilgi ile aşırı yüklemekten kaçının, gizliliğe saygı gösterin, gerçekçi beklentiler belirleyin, komutları açık bir şekilde yapılandırın, çıktılar hakkında geri bildirim sağlayın ve önyargıları giderin

AI destekli içerik oluşturma, takım işbirliği ve proje yönetimi için ClickUp Brain gibi Jasper alternatiflerini keşfedin

Jasper AI Komutlarını Anlama

Jasper AI komutlarına dalmadan önce, bunların ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden önemli olduğunu ele alalım.

Jasper AI komutları nedir?

Jasper AI komutları, Jasper AI yazma aracının fikir ve içerik üretmesine rehberlik etmek için verdiğiniz özel talimatlar, komutlar veya sorulardır. Bu komutları e-posta kampanyaları, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri ve daha fazlası gibi farklı pazarlama materyalleri için özelleştirebilirsiniz.

Unutmayın, AI, verdiğiniz talimatlar kadar iyidir. Dolayısıyla, komut ne kadar ayrıntılı ve net olursa, çıktı da o kadar iyi olur.

📌 Örnek: Jasper'a "Pazarlama takımları için komut istemlerinin faydaları nelerdir?" diye sormak yerine, "Bir komut istem mühendisi olduğunuzu hayal edin. Uzman bakış açınızdan, pazarlama takımları neden komut istemlerini kullanmalıdır?" diye sorun

🔍 Biliyor muydunuz? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser ve Christopher Hull, Jasper AI'yı Şubat 2021'de kurdu. Teksas, Austin'de bulunan şirket, üç yıl içinde büyüyerek dünya çapında 70.000'den fazla kullanıcıya hizmet vermeye ve 142,9 milyon doların üzerinde gelir elde etmeye başladı.

Pazarlama stratejilerinde AI komutlarını kullanmanın avantajları

AI komutları, pazarlama kampanyalarınıza ciddi bir ivme kazandırabilir. İşte nasıl:

Artan verimlilik: Veri analizi ve içerik oluşturma gibi Veri analizi ve içerik oluşturma gibi pazarlama görevlerini otomatikleştirir , böylece stratejik görevlere odaklanabilirsiniz

Gelişmiş yaratıcılık: AI komutları, geleneksel yöntemlerle ortaya çıkmayabilecek yeni ve yaratıcı konseptler sunar

Kapsamlı veri analizi: Komutlar, Jasper'ın büyük veri kümelerini analiz ederek müşteri davranışları ve tercihleri hakkında içgörüler elde etmesini ve daha akıllı, hedef odaklı stratejiler geliştirmesini sağlar

Tutarlı marka mesajları: AI komutları, markanızın sesi, tonu, kimliği ve mesajlarının tüm pazarlama kanallarında tutarlı olmasını sağlar

Geliştirilmiş kampanya performansı: Sürekli pazarlama optimizasyonunu destekler, böylece performans metriklerine göre gerçek zamanlı ayarlamalar yapabilirsiniz

Etkili Jasper AI komutları nasıl oluşturulur?

Doğal dil yetenekleriyle Jasper, ona yön veren açık ve konuşma tarzındaki komutlara en iyi şekilde yanıt verir. Ancak, komut mühendisliği herkese uyan tek bir görev değildir. Anahtar, farklı stilleri denemek ve Jasper'ın en iyi şekilde çalışması için yaklaşımınızı ince ayarlamaktır.

Jasper AI komut ipucu

AI'ya komut vermek, yaratıcı yazmaya benzer: ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar iyi olursunuz. İşte bunu doğru şekilde yapmanın yolları:

Bağlam sağlayın: Jasper'ın "büyük resmi" kavramasına yardımcı olun. Tonu, hedef kitleyi, amacı veya önemli olduğunu düşündüğünüz anahtar ayrıntıları belirtin

Düşünce zinciri tekniğini kullanın: Karmaşık sorunları küçük, yönetilebilir adımlara bölün. AI, aceleyle bir cevap bulmaya çalışmak yerine süreci adım adım işleyebilir

📌Örnek Komut: Akıllı saati tanıtmak için bir sosyal medya içerik planı oluşturmama yardım et. Şu adımları izle: Bu ürünün hedef kitlesini ve sosyal medyadaki anahtar ilgi alanlarını araştırın

Bu kitleye hitap edecek 5 ilgi çekici sosyal medya gönderisi fikri önerin

Her bir gönderi fikri için, içeriğin ve tonun kısa bir açıklamasını ekleyin (ör. bilgilendirici, mizahi, ilham verici)

Her bir gönderi fikri için, ürünün benzersiz özelliklerini vurgulayan 3 farklı sosyal medya başlığı yazın

Uygun önekler ekleyin: Daha kişiselleştirilmiş yanıtlar almak için "Bir pazarlama uzmanı olarak" veya "sanki konuşuyormuş gibi" gibi belirli önekler kullanın

Sıcaklık ayarlarını deneyin: Jasper'ın sıcaklık ayarını kullanarak yaratıcılık termostatını ayarlayın. Güvenli ve öngörülebilir yanıtlar için düşük bir sıcaklık (0,1 gibi) ve gündelik veya yaratıcı metinler için yüksek bir sıcaklık (0,8 gibi) kullanın

Yapılandırılmış komutları önceliklendirin: Komutlarınızda madde işaretleri veya numaralı listeler kullanın

📌Örnek: "İçerik pazarlama stratejileri hakkında bilgi verin" demek yerine şunu söyleyin: 1. En iyi 5 içerik pazarlama stratejisini listeleyin. 2. Her birini kısaca açıklayın. 3. Mümkün olduğunda örnekler ekleyin.

Rol yapmayı deneyin: Jasper'dan hedef kitlenizi taklit etmesini isteyin. Örneğin, bu e-postayı yazan bir CTO olduğunuzu düşünün

Duygusal bağlam ekleyin: Jasper AI ile duygusal komutlar ve ikna teknikleri kullanın

Duygusal komut: Yönetim ekibimizin ilgisini çekecek bir ürün yol haritası sunumu hazırlamama yardım edin. Sunumun aciliyet hissi uyandırdığından ve her bir girişimin stratejik önemini vurguladığından emin olun. Bu görev kariyerim için çok önemli.

Birden fazla örnek isteyin: Sentetik önyükleme tekniğini kullanarak AI'nın girdilerinize ve gereksinimlerinize göre birden fazla örnek oluşturmasını sağlayın. Bu, özellikle gerçek dünya verilerinin sınırlı olduğu durumlarda çeşitli senaryolar oluşturmanıza yardımcı olur

💡Örnek: Bir fitness eğitmeni rolünü üstlenin ve ev fitnessi için kompakt, katlanabilir bir kürek makinesi için ürün açıklaması yazın. Anahtar özellikler: Kolay depolama için katlanabilir tasarım

Farklı uygulamaları senkronize etmek için Bluetooth bağlantısı

Tüm beceri seviyeleri için ayarlanabilir direnç seviyeleri

Ergonomik koltuklar ve şık, modern tasarım Ton: Motive edici, konuşma tarzında, bilgilendirici, profesyonel ve müşteriyi güçlendirmeye odaklı Sıcaklık: Yaratıcı ve enerjik yazılar için 0,8'e ayarlayın Kolaylık ve heyecan hissi uyandıran 3 varyasyon sağlayın.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Jasper AI Komutları

İçerik oluşturmadan pazarlama stratejilerine kadar, size zaman kazandıran, yaratıcılığı artıran ve etkili sonuçlar sağlayan en iyi Jasper AI komutlarını keşfedin. 👀

1. Blog yazma ve içerik oluşturma

Uzun ve kısa metinler yazmak, içerikleri meslektaşların geri bildirimlerine göre düzenlemek ve onayları beklemek... İçerik takvimini tek başına doldurmak zor bir iştir.

Tek kişilik içerik ordusu olarak ihtiyaçlarınızı karşılamanıza ve tükenmişlikten kaçınmanıza yardımcı olacak bazı AI yazma komutları. 💫

1. Buradaki Problem-Çözüm çerçevesini kullanın. [Belirli bir etkinlik/haber]'in [belirli bir sektör veya topluluk] üzerindeki etkisini analiz eden ayrıntılı bir [kelime sayısı] blog yazısı yazın. Anahtar sorunla başlayın, ardından bunun getirdiği zorlukları veya riskleri sıralayın. [Güvenilir platformlardan] alınan veriler ve bağlantılar içeren uzman görüşleriyle desteklenen, profesyonellerin uyarlayabileceği eyleme geçirilebilir çözümlerle yazınızı sonlandırın.

2. Ne, Neden, Nasıl Çerçevesi'ni uygulayın. [kelime sayısı] için kapsamlı bir blog yazısı taslağı yazın. [kitap/makale]'den anahtar çıkarımları dahil edin ve bu içgörülerin [sektör/alan]'a nasıl uygulanabileceğini keşfedin. Bu kavramların nasıl işlediğini göstermek için gerçek dünya örnekleri ve vaka çalışmaları ekleyin. Okuyucuların uygulayabileceği [sayı] adım verin.

3. Dijital pazarlamacının rolünü üstlenin. [Sektör] alanındaki saygın web sitelerinden yüksek kaliteli geri bağlantılar elde etmek için ayrıntılı ve uygulanabilir bir strateji oluşturun. AIDA çerçevesini kullanın. Hedef, [site bağlantısı] sitesinin özgünlüğünü artırmak ve [belirli konu] odaklı bir blog yazısı için arama sıralamasını iyileştirmektir.

4. [konu] hakkında iki dakikalık bir YouTube videosu için senaryo yazın. Video, ilgi çekici bir giriş veya anekdotla başlamalı, ardından konunun genel bir özeti, [sayı] uygulanabilir ipucu ve izleyicileri abone olmaya teşvik eden bir sonuç bölümü ile devam etmelidir.

5. [kaynak içeriği] alın ve [belirli bir sosyal medya platformu] gönderisine [belirli bir hedef kitle] için yeniden düzenleyin. Kaynak içerikten en önemli ve ilgi çekici kısmı ile başlayın ve hemen dikkat çekmesini sağlayın.

İçerik pazarlaması ve fikir üretmede AI kullanım örnekleri: İlgili anahtar kelimeleri ve trend olan konuları araştırma

Yazarlar için ayrıntılı SEO taslakları oluşturma

Rakip stratejilerini analiz etme ve fırsat alanları bulma

Hedef kitle araştırması yapın

🧠 Biliyor muydunuz? Jasper, Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiştir ve internetin yaklaşık %10'unu oluşturan mevcut verilerle eğitilmiştir. Bu sayede, çeşitli konularda tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı metinler oluşturabilir.

2. Metin yazarlığı ve pazarlama

Bir pazarlamacı veya yazar olarak, yaratıcılık ile strateji arasında denge kurmak zor olabilir.

Metinlerinizin hedef kitleye hitap etmesini istiyorsunuz, ancak kendi tarzınızı katmaktan da vazgeçemiyorsunuz. Bu sonsuz ikilemi sona erdirmek ve teslim tarihlerinize uymak için Jasper AI komutlarını kullanın.

Stratejik çerçeveler veya hedef kitle ayrıntılarını sağlayın, gerisini o halletsin.

Başlamak için bazı yazma komut istemi örnekleri:

1. "Öncesi-Sonrası-Köprü" çerçevesini kullanma. Fikirlerin [müşteri profili] ile karşılaştığı [sorun] ile mevcut durumu sunan bir metin yazın. Onlara [ürün/hizmet]imizi kullandıktan sonra dünyayı ve durumlarının nasıl iyileştiğini gösterin. Ardından, ürünümüzü kullanarak bu iyileştirilmiş duruma nasıl ulaşacaklarını gösteren bir [köprü] sağlayın.

2. "Özel-Kapsayıcı" çerçevesini kullanarak bir metin yazın. [Ürün/hizmetimizi] [ideal müşteri profili] için seçkin ve cazip bir konumda konumlandırın. [Benzersiz satış noktası], [sorunlu nokta] ve [istenen eylem] gibi konuşma noktalarını dahil edin.

3. [Ürün/hizmet] için pazarı analiz edin. Demografik özellikler, davranışlar ve satın alma tercihlerine göre potansiyel müşteri segmentlerini belirleyin. Her bir segmente etkili bir şekilde ulaşmak ve etkileşim kurmak için özel kanallar, mesajlaşma stilleri ve ihtiyaçlarına uygun kampanya örnekleri dahil olmak üzere [sayı] özel strateji sağlayın.

4. Potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek için "Hikaye-Çözüm-Satış" çerçevesini kullanarak bir metin oluşturun. [İdeal müşteri profili] ile bağlantı kuran ve [ürünümüzün/hizmetimizin] çözdüğü sorunla ilgili ilgi çekici bir hikaye anlatın. Ardından, ürünümüzün sorunu nasıl çözdüğünü gösterin ve okuyucuyu satın almaya veya istenen eylemi gerçekleştirmeye ikna etmek için güçlü bir eylem çağrısı yapın. Ayrıca, [ürün/hizmet], [benzersiz satış noktası] ve [istenen eylem] gibi değişkenleri de ekleyin.

5. [İdeal müşteri profili]'nin ilgisini çekmek ve harekete geçmesini teşvik etmek için 'Beklenti-Sürpriz' çerçevesini kullanarak bir metin yazın. [Benzersiz satış noktası], [sorunlu nokta] ve [istenen eylem] gibi konuşma noktalarını dahil edin.

💡Profesyonel İpucu: AI'yı kullanarak başlıklara, resimlere veya CTA'lara A/B testleri uygulayın ve verileri analiz ederek en iyi sonuçları veren varyasyonları belirleyin.

3. Sosyal medya içeriği

Markanızın sesine sadık kalarak dikkat çeken sosyal medya içeriği oluşturmak, özellikle de teslim tarihleri yaklaşırken zorlu bir iştir. Fikirleriniz tekrarlayıcı hale gelir ve bir sonraki adımda ne yapacağınızı bilmek zorlaşır.

Bir yazma asistanı yazılımı olan Jasper, yeni içerik fikirleri üretir ve bir sonraki dikkat çekici sosyal medya kampanyanız için gönderiler oluşturmanıza yardımcı olur. Hedeflerinizi ve özelliklerinizi girin ve işi ona bırakın.

Kullanabileceğiniz bazı komut fikirlerine göz atalım:

1. [Hedef kitle]'ye yönelik bir dizi Instagram gönderisi için, [USP listesi] dahil olmak üzere [ürün/hizmet]'in benzersiz avantajlarını vurgulayan fikirler oluşturun. Başarı hikayeleri ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış [sayı] sayıda uygulanabilir ipucu verin. İlham almak için [bağlantılara] başvurun ve dikkat, faiz ve arzuyu çekmek ve eylemi teşvik etmek için AIDA çerçevesini uygulayın.

2. Sosyal kanıt, hikaye anlatımı ve ikna edici bir dil kullanarak [ton] bir şekilde bir dizi gönderi başlığı ve yaratıcı metinler yazın. Bu metinler, [ürünümün/hizmetimin] değerini göstermeli ve [hedef kitleyi] harekete geçmeye teşvik etmelidir. Onlarla bağlantı kurmak için birkaçında mizah, anekdotlar ve ilişkilendirilebilir içerikler de kullanabilirsiniz.

3. [Hedef kitle]'nin ilgisini çekebilecek, [belirli bir konu/sektör] ile ilgili [sosyal medya platformu] için [sayı] içerik fikri önerebilir misiniz? Fikirleri yönlendirmek için PESO çerçevesini (Ücretli, Kazanılmış, Paylaşılmış, Sahip olunan) kullanın ve her birinin uygulama tekniği ile birlikte ayrıntılı bir açıklaması ekleyin. Fikirlerin eğitici, ilham verici ve eyleme geçirilebilir içeriklerden oluşmasına dikkat edin.

4. [Hedef kitle] için özel olarak tasarlanmış, [ay, yıl] tarihinde [sosyal medya platformu]'nda kullanabileceğiniz trend ve etkili hashtag'ler nelerdir? [Sektör/trend] ile ilgileniyorlar. Popüler, niş ve markalı hashtag'leri karıştırın ve her birine belirli takipçi sayılarını ekleyin. [Konuyla ilgili anahtar kelimeler] ile uyumlu olduklarından emin olun.

5. [Sosyal medya platformu] için [marka değerleri] ile uyumlu ve [hedef kitle]'ye hitap eden 30 günlük kapsamlı bir içerik takvimi geliştirmeme yardımcı olabilir misiniz? İçerik dengesini sağlamak için 5-3-2 yöntemini kullanın:

5 bilgilendirici gönderi

3 tanıtım gönderisi

💡Profesyonel İpucu: Sosyal medya kampanyaları için komutlarınızı geliştirmek için parıltı simgesini kullanın. Jasper, orijinal komutunuzda gözden kaçırmış olabileceğiniz boşlukları doldurur.

4. Ürün açıklamaları ve e-ticaret

El yapımı deri ürünler satan bir çevrimiçi mağazanın tüm pazarlama faaliyetlerini yönetiyorsunuz. Ürün, öne çıkmak için her şeye sahip, ancak çevrimiçi etkileşim yeterli değil.

Ürün açıklamaları yazmak ve SEO için optimize etmek, çevrimdışı pazarlamaya ayırmak isteyeceğiniz zamanınızı alır.

Ancak bu kaçınılmaz bir emek gerektirir. İşte, ilgi çekici e-ticaret içeriği oluşturmanıza yardımcı olacak bazı Jasper AI komutları:

1. [Ürün kategorisi] [ürün adı] adlı yeni bir ürün grubu için ayrıntılı bir ürün açıklamasına ihtiyacım var. [USP'leri] vurgulayın ve bunları ilgi çekici, özellikler, avantajlar ve CTA biçiminde yapılandırın. Ürün grubunu rakiplerinden farklılaştırmaya, [faktörleri] eklemeye ve [hedef kitleye] göre uyarlama yapmaya odaklanın.

2. Bir müşterinin hayatındaki bir günü, [ürün adı] kullanarak ve hayatının her aşamasındaki etkisini vurgulayarak tanımlayın. [hedef kitle]

3. [Marka adı] tarafından üretilen [ürün adı] hakkında duyulara hitap eden bir açıklama yazın. [Örnekler] gibi tipik ürün sıfatları kullanmadan ürünün görünüşü, verdiği his, kokusu veya sesi hakkında bahsedin. Öğeyi basitçe tanımlamak yerine okuyucuyu deneyimin içine çekmeye odaklanın.

4. Ürün açıklaması ve ürün etiketleri yazın [ürün adı ve açıklaması] üzerine, ürünün [belirli bir mevsim] veya [düğün, tatil veya hafta sonu kaçamağı gibi bir senaryo] için ne kadar mükemmel olduğunu vurgulayın. Senaryoyu ürünün amacına göre benzersiz hale getirin.

5. [Ürün adı] hakkında, ürünün yapımındaki ustalık ve hikayesine odaklanan bir ürün meta açıklaması yazın. Bu, malzemeleri, zanaatkarları veya ürünün yaratılma sürecini içerebilir. [Ayrıntılar] ekleyin.

💡Pro İpucu: AI aracınızı, geçmiş içeriklerden örnekler veya bir stil kılavuzu sağlayarak markanızın tonunu ve sesini yansıtacak şekilde eğitin. Ayrıca, tüm açıklamaların marka kimliğinizle uyumlu olmasını sağlamak ve müşteri güvenini artırmak için yeni veriler ve geri bildirimler de sağlayabilirsiniz.

Jasper AI komutlarında kaçınılması gereken yaygın hatalar

Jasper AI'yı kullanmak heyecan vericidir, ancak birkaç acemi hatası sizi ideal olmayan sonuçlarla baş başa bırakabilir. Kaçınmanız gerekenler şunlardır:

Bilgi aşırı yüklemesi: Jasper'a bir seferde çok fazla bilgi vermek, karışıklığa ve tutarsız yanıtlara neden olabilir. Karmaşık görevleri, daha net sonuçlar elde etmek için bir dizi odaklanmış, yönetilebilir komut istemine bölün

Yetersiz çıktıları kabul etme: Tatmin edici olmayan veya yetersiz çıktılar, kaçırılan fırsatlar anlamına gelir. Bu nedenle, ihtiyacınız olanı elde edene kadar komutlarınızı iyileştirin veya revizyon talep edin

Önyargıları göz ardı etme: Jasper AI'nın çıktıları, eğitim verilerindeki sınırlamalar nedeniyle örnekleme veya stereotipleştirme gibi önyargıları yansıtabilir. Bunu göz ardı etmek, çarpık veya sorunlu sonuçlara yol açabilir

🤝 Hatırlatıcı: AI, yaratıcı fikirler üretme ve görevleri otomasyon konusunda mükemmeldir, ancak insan içgörüsünün yerini alamaz. Bu nedenle, yazma becerilerinizi geliştirmek için kullanın.

Jasper Kullanımının Sınırlamaları

Jasper, sağlam taslaklar oluşturmada harika bir iş çıkarmasına rağmen, bazı dezavantajları da vardır. Bunları anlamak, çıktıyı ince ayarlamanıza ve içerik pazarlaması için AI'yı etkili bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Niş konularla ilgili zorluklar: Jasper, genellikle özel konularda genel içerik üretir, bu nedenle yoğun düzenleme gerektirebilir. Örneğin, sağlık sektöründeki B2B SaaS için hesap tabanlı pazarlama hakkında soru sorarsanız, sektöre özgü ayrıntılar yerine genel ipuçları verebilir

Proje yönetimi yetenekleri yoktur: Jasper, içerik oluşturmada mükemmeldir, ancak fikirleri senkronize etme, görevleri izleme veya takım iş akışlarını yönetme araçları yoktur. Bu, pazarlamacıların ayrı platformlara güvenmek zorunda kalmasına neden olur

Birden fazla revizyon gerektirir: Jasper'ın çıktısını ilk taslak olarak düşünün. Daha rafine bir sonuç istiyorsanız, gerçekleri kontrol etmek ve değişiklikler yapmak için zaman ayırmaya hazır olun

Karmaşık biçimlendirmeyi desteklemez: Jasper, tabloları, grafikleri veya içerikteki karmaşık görsel öğeler gibi gelişmiş biçimlendirme ihtiyaçlarını karşılayamaz

Keşfedilebilecek Jasper Alternatifleri

Jasper, AI yazımı için yüksek bir çubuk belirler, ancak genellikle öngörülebilir, benzer yapıdaki içerikler üretir. Kampanyaları koordine etmek veya içeriği iş akışlarına göre uyarlamak gibi karmaşık görevler için ise daha fazlasını isteyebilirsiniz.

Peki, neden diğer AI pazarlama araçlarını keşfetmiyorsunuz?

İşte ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı size yardımcı olabilir.

İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tüm bunları daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekler.

Rutin süreçleri otomatikleştirmek, iletişimi iyileştirmek, benzersiz pazarlama açıları elde etmek ve içerik oluşturmayı hızlandırmak için tek bir platformda kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain, ClickUp'ın AI yazma asistanı, takımların fikirlerini düzenlemelerine, beyin fırtınası yapmalarına ve yazmayı kolaylaştırmak için iş akışları oluşturmalarına yardımcı olur.

Keşfetmeye değer bazı özellikleri inceleyelim. 📃

İçerik oluşturma

ClickUp Brain ile istediğiniz tonda mükemmel metinler ve içerikler oluşturun

İster uzun ister kısa içeriklere (e-postalar, blog gönderileri, sosyal medya metinleri vb.) ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain bunları birkaç tıklamayla taslak haline getirir. Hatta tartışmaları özetleyebilir ve toplantı notları alabilir.

📌Örnek Komut: Yeni SaaS ürünümüzün lansmanını tanıtan bir kampanya için bir aylık e-posta pazarlama takvimi oluşturun. Takvim, haftada 4 e-posta içermelidir: biri ürünü tanıtmak, biri müşteri referansları, biri özel teklif ve biri ürün demosu için.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'in komuta yanıtını görün

ClickUp Brain'in komut istemini nasıl işlediğini ve istenen içeriği oluşturmak için ClickUp Docs ile nasıl entegre olduğunu görebilirsiniz. ClickUp Docs, tüm içeriğinizi depolamak için merkezi bir depo görevi görür. Takımınızdaki herkes gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve geri bildirim sağlayabilir.

Ş Akışı entegrasyonu

ClickUp Brain'in ClickUp Tasks ile entegrasyonu, görevlerinize ve projelerinize göre güncellemeleri, durum raporlarını ve özetleri otomatik olarak oluşturmanıza olanak tanır

Ayrıca, ClickUp Brain, ihtiyaçlarınıza ve konuşmalarınıza göre görev oluşturmayı otomatikleştirerek Jasper AI'nın bir alternatifi olarak değer katar.

Örneğin, yeni bir blog yazısı konusunun ayrıntılarını açıklarken, doğal dilde otomasyon komutlarını işleyebilen yerleşik otomasyon özellikleri sayesinde, içerik yazarına görev oluşturabilir ve atayabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Garip cümleleri yeniden ifade etmekte zorlanıyorsanız veya mevcut içeriği ince ayarlamanız gerekiyorsa, ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Cümle akışını, yapısını ve okunabilirliğini iyileştirir, mesajınızı daha net hale getirmek veya kelime seçimini iyileştirmek için öneriler sunar.

Kampanya izleme ve bilgi alma

Esas olarak fikir üreten Jasper AI'dan farklı olarak, ClickUp Brain bir pazarlama bilgi tabanı görevi görür ve kampanya ayrıntılarını, takım dosyalarını ve analizleri anında erişim için birbirine bağlar. Bu çok işlevselliği, onu en güçlü Jasper AI alternatiflerinden biri yapar.

En son kampanya performansınızı gözden geçirmek mi istiyorsunuz? Brain'e "Son e-posta kampanyasının tıklama oranı nedir?" diye sorun ve anında içgörüler elde edin.

ClickUp Brain ile takımın uyumunu sağlamak için tüm tartışmalar ve görevler hakkında anında güncellemeler alın

Takım işbirliği

İçerik takımlarınız için sorunsuz bir iş akışı oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain + ClickUp Chat cevabınız. ClickUp Brain, tüm fikirlerinizi, notlarınızı ve kaynaklarınızı tek bir yerde düzenlemenizi ve saklamanızı sağlayarak içerik konseptlerini izlemeyi ve geliştirmeyi kolaylaştırır.

Aynı zamanda, ClickUp Sohbet iletişimi merkezi hale getirir, böylece takım üyeleri farklı platformlar arasında geçiş yapmadan hızlı bir şekilde geri bildirim paylaşabilir, değişiklikleri tartışabilir veya sorular sorabilir. Bu kombinasyon, işbirliğini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda her şeyin bağlantılı kalmasını sağlar, takımların aynı sayfada kalmasını ve yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturmasını kolaylaştırır.

Önceden oluşturulmuş şablonlar

İşinizi kolaylaştırmak için ClickUp, pazarlamaya özel AI komut istem şablonlarından oluşan kapsamlı bir kitaplığa sahiptir. Komut istemleri için beyin fırtınası yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yok.

Örneğin, içerik pazarlama stratejisi şablonları, birden fazla sorumluluğu olan ve zamanı kısıtlı pazarlama takımları için idealdir.

ClickUp ile AI Komutlarını Başarılı Projelere Dönüştürün

Jasper AI, farklı türde içerikler taslak haline getirmenize ve yaratıcı fikirler üretmenize olanak tanır. Ancak bunun ötesine geçemez. İçerik pazarlama stratejilerinizi merkezileştirmenize yardımcı olacak entegre proje yönetimi araçları yoktur.

Yerleşik AI özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracı arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.

ClickUp, görevleri yönetmek, proje ilerlemesini izlemek ve takımlar arasında çabaları koordine etmek için sağlam araçlarla iş akışlarınızı kolaylaştıran çok yönlü bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp Brain, görev yönetimi, içerik oluşturma ve takım işbirliğini geliştiren ClickUp çalışma alanı içindeki değerli bir kaynaktır. AI'yı günlük iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek temel yazma yardımının ötesine geçer ve en karmaşık projeleri bile yönetmeyi ve yürütmeyi kolaylaştırır.

Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅