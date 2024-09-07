Claude AI İncelemesi: Bilmeniz Gerekenler (Özellikler, Fiyatlandırma ve Kullanıcı Yorumları)

AI chatbotlar günümüzün vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Baş döndürücü bir dizi kullanım örneği sayesinde, kuruluşlar AI asistanlarını yüksek bir oranda benimsemektedir.

Ama bununla da bitmiyor. Çalışan profesyoneller, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için AI tabanlı çözümlerden de yararlanıyor.

Sıkıcı, manuel görevleri otomatikleştirmekten konu araştırması yapmaya, soğuk e-postalar yazmaktan karmaşık metinleri özetlemeye kadar, büyük dil modeli (LLM ) destekli araçlar verimliliğimizi artırmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur.

Bu araçlardan biri, sezgisel içerik oluşturma yetenekleri sunan ve diğer önde gelen AI araçlarına güçlü bir rakip olarak ortaya çıkan yapay zeka asistanı Claude AI'dır.

Bu kılavuzda, Claude AI'yı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, anahtar özelliklerini, fiyatlandırmasını ve kullanıcı yorumlarını keşfedeceğiz ve ClickUp gibi diğer rakip AI araçlarıyla karşılaştıracağız.

🧠 Biliyor muydunuz? Claude AI, AI etiği ve güvenliğine odaklanan San Francisco merkezli bir AI araştırma şirketi olan Anthropic tarafından geliştirilmiştir. 2021 yılında OpenAI'nin deneyimli çalışanları tarafından kurulan şirket, güvenli, güvenilir ve topluma faydalı AI sistemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Claude AI nedir?

claude AI aracılığıyla

Claude AI, beyin fırtınası yapmak, kod yazmak, metin oluşturmak ve araştırma işlerinde yardımcı olan gelişmiş bir AI dil modeli aracıdır. Metinleri düzenlemek ve iyileştirmek için saatler harcamak istemeyen kullanıcılar için idealdir.

Claude AI'nın sizin için yapabileceği bazı görevler şunlardır: Claude AI , karmaşık bilgileri işleme ve insan benzeri konuşmalar yapma konusunda öne çıkıyor

Önceden oluşturulmuş şablonlar veya kapsamlı özelliklerle gelen bazı AI modellerinden farklı olarak, Claude AI doğal dil işleme (en önemli AI tekniklerinden biri) yoluyla kaliteli içerik sağlamaya odaklanır

Claude AI, özelleştirilmiş çıktılar için ayrıntılı komutlar oluşturmada usta olanlar için idealdir

Claude AI, kapsamlı bir makale taslağı hazırlamanız, uzun belgeleri özetlemeniz veya anlamlı konuşmalar yapmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın belirli görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilir. Claude ile çoğunlukla doğru cevaplar alabilir ve makaleler ve blog gönderileri gibi uzun formlu içerikler de dahil olmak üzere iyi yapılandırılmış içerikler oluşturabilirsiniz

Claude, doğal dil komutlarına göre çeşitli programlama dillerinde kod parçacıkları oluşturabilir. Örneğin, belirli bir özellik için Python, JavaScript veya C++ koduna ihtiyacınız varsa, görevi tanımlayabilirsiniz ve Claude AI karşılık gelen kod parçacığını sağlayacaktır

Ancak, Claude'un özellikle özellik çeşitliliği konusunda bazı sınırlamaları vardır (buna daha sonra değineceğiz). Yine de, teknoloji dünyasında kısa sürede önemli bir güç haline gelmiş ve diğer popüler dil modeli araçlarına göre kullanıcı dostu bir alternatif olarak görülmektedir.

Claude AI'nın anahtar özellikleri

Kodlama yardımı arayan bir yazılım geliştiricisi, görev yönetimini optimize etmeye çalışan bir proje yöneticisi veya verimliliğini artırmak isteyen bir serbest yazar olun, Claude AI'yı iş akışınıza entegre etmek çok faydalı olabilir.

İşte bazı anahtar özellikleri:

Özellik #1 Araştırma becerileri

claude AI aracılığıyla

AI, araştırma sürecini dönüştürdü. Kitaplarda ve araştırma makalelerinde (hem fiziksel hem de çevrimiçi) tonlarca bilgiyi incelemek yerine, karmaşık verileri sizin için sentezleyerek ağır işi AI'ya bırakabilirsiniz.

Özellikle Claude AI, uzun metinlerden içgörüler toplamada ve çeşitli kaynaklardan farklı bilgileri birbirine bağlamada mükemmeldir.

Unutmayın, sonuçta bu bir AI aracıdır ve bazen yanlış sonuçlar verebilir. Bu nedenle, oluşturulan metni kullanmadan önce doğruluğunu kontrol edin.

Özellik #2 Büyük metinleri özetleme

via Claude AI

Claude AI, toplantı notları, haber makaleleri veya yasal belgeler gibi uzun belgeleri, tüm önemli ayrıntıları koruyarak açık ve anlaşılması kolay özetlere dönüştürmede mükemmeldir.

Claude'u, metni komut kutusuna kopyalayarak veya bir dosya yükleyerek özetlemek için kullanabilirsiniz. TXT, CSV, PDF ve Docx dosyaları dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini destekler. Çok fazla bilgiyi okumak ve işlemek zorunda olan bir araştırmacı, analist veya pazarlamacıysanız, bu özellik sizin için özellikle yararlı olabilir.

Claude AI, anahtar noktaları çıkarabilir, ana argümanları açıklayabilir ve içeriğin net bir özetini sunarak kullanıcılara zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Özellik #3 Doğal konuşma

via Claude AI

Claude AI, doğal, insan benzeri konuşmalar yapabilir. Robotik veya senaryo gibi ses çıkaran birçok AI chatbot'un aksine, Claude insan etkileşimini taklit eden bir şekilde komutları anlayabilir ve yanıtlayabilir. Komutlarınızda argo veya deyimler kullanabilirsiniz, Claude yine de ne demek istediğinizi anlayacaktır.

Claude ayrıca konuşma boyunca bağlamı koruyabilir, önceki etkileşimleri hatırlayabilir ve bunlara dayanarak konuşmaya devam edebilir. Bir soru sorduğunuzda, bir görev talep ettiğinizde veya sadece gündelik bir konuşma yaptığınızda, bilgilendirici, alakalı ve ilgi çekici yanıtlar verebilir.

Bu doğal konuşma yeteneği, müşteri hizmetlerinden pazarlama materyallerine kadar geniş bir aralıkta Claude AI kullanım senaryolarına olanak tanır.

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Claude AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude AI'yı Kullanmanın Avantajları

Claude AI, kullanıcılarına birçok avantaj sunar. İşte bunlardan bazıları:

Görüntü analizi: Claude AI, görüntüleri anlamada ve yorumlamada mükemmeldir. Ona basit bir fotoğraf veya karmaşık bir diyagram gösterdiğinizde, Claude ayrıntıları doğru bir şekilde tanımlayabilir ve gördükleri hakkında soruları yanıtlayabilir. Bu yetenek, Claude'u diğer AI modellerinden ayırır

Uyarlanabilirlik: Claude'un talimatları takip etme ve farklı görevlere uyum sağlama becerisi takdire şayandır. Claude, çeşitli türlerde (haiku, ode veya limerick gibi) şiir yazarken veya dilleri çevirirken, yanıtlarını ihtiyaçlarınıza göre uyarlar

Dil çevirisi: Claude AI, küresel iletişimi sürdürmek için büyük bir avantaj olan birden fazla dilde eğitilmiştir. Gerçek zamanlı çeviri ve tercüme sunarak dil engellerini ortadan kaldırır

Güvenlik uygulaması : Claude'un arkasındaki şirket olan Anthropic, arka uçta üç ay içinde istemleri ve çıktıları otomatik olarak siler ve bu nedenle kullanıcı konuşmalarını modellerini eğitmek için kullanamaz. Bu, bir işletmenin Claude ile hassas bilgileri paylaşması durumunda, bu verilerin kullanıcı gizliliğini ihlal etmek için kullanılmayacağından emin olabileceği anlamına gelir

Kullanıcı niyeti: Claude, zararlı istekleri ve yanıtları önlemek için eğitilmiştir. Örneğin, birisi Claude'dan uygunsuz içerik oluşturmasını isterse, zararlı niyeti algılayabilir ve isteği reddederek daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir

Claude AI kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

Claude AI inanılmaz derecede güçlü olmakla birlikte, eksikliklerini anlamak da çok önemlidir. Mevcut kullanıcıların karşılaştığı bazı yaygın sorunlar şunlardır:

Sınırlı yetenekler: Claude metin oluşturmada mükemmeldir, ancak diğer bazı platformlara kıyasla özellik aralığı sınırlıdır. Yalnızca metin oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda proje yönetimi görevlerini de otomatikleştiren bir AI aracına ihtiyacınız varsa, Claude doğru seçim değildir. Ayrıca, özelleştirme için eklentiler sunmamaktadır ve bu bazı kullanıcılar için bir sorun olabilir

Önyargı potansiyeli: Birçok AI modeli gibi, Claude da eğitim verilerinde bulunan önyargıları sürdürebilir. Bu, çıktılarının bazen toplumsal önyargıları veya stereotipleri yansıtabileceği anlamına gelir. Herhangi bir AI tarafından üretilen çıktı için yapacağınız gibi, bu potansiyelin farkında olmak ve Claude'un yanıtlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Örneğin, Claude'a belirli demografik özelliklere göre kariyer rolleri önermesi istenirse, bireysel yeteneklerden ziyade toplumsal önyargıları yansıtarak erkekler veya kadınlar için orantısız bir şekilde belirli işleri önerebilir

Eski bilgiler: Claude'un bilgi tabanı düzenli olarak güncellenmekle birlikte, genellikle birkaç ay geridedir. İnternette gerçek zamanlı bilgi araması yapamaz. Dolayısıyla, ekonomi, yasalar veya popüler kültür gibi konularda en son güncellemelere ihtiyacınız varsa, Claude beklentilerinizi karşılayamayabilir

Ara sıra görülen yanlışlıklar: Claude, büyük miktarda veri ile eğitilmiş olmasına rağmen, "halüsinasyonlar" olarak bilinen yanlış yanıtlar üretir. Bu, birçok yapay zeka platformunda görülen yaygın bir sorundur. Özellikle akademik çalışmalar veya iş iletişimi gibi doğruluğun çok önemli olduğu durumlarda, Claude'un çıktılarını iki kez kontrol etmek çok önemlidir

Karmaşık isteklerle ilgili zorluklar: Claude, diğer AI araçları gibi, karmaşık isteklerle karşılaştığında zorluklar yaşayabilir. Bu zorluklar, beklenmedik veya anlamsız yanıtlara yol açabilir. Örneğin, Claude'dan "kare bir daire hakkında bir şiir yaz" isterseniz, AI, kare bir dairenin geometrik olarak imkansız olması nedeniyle anlamsız veya komik bir yanıt verebilir

Reddit'te Claude AI incelemeleri

Reddit'i araştırarak kullanıcıların Claude AI hakkında neler söylediğini gördük.

Bazı Reddit kullanıcıları, AI'nın kod oluşturma ve karmaşık görevleri yerine getirme konusunda güvenilirliğinin azalması gibi sorunları not etti:

Ben bir Claude Pro kullanıcısıyım ve son birkaç gündür bazı sorunlar yaşıyorum. Claude'un oluşturduğu kodun artık çok daha fazla ayarlamaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Eskiden oldukça sağlamdı, ancak son zamanlarda daha az güvenilir hale geldi. Claude, uzun bağlamlar ve karmaşık görevlerde daha fazla zorlanıyor bu günlerde. Eskisine kıyasla izini kaybediyor veya daha az tutarlı yanıtlar veriyor gibi görünüyor.

Ben bir Claude Pro kullanıcısıyım ve son birkaç gündür bazı sorunlar yaşıyorum. Claude'un oluşturduğu kodun artık çok daha fazla ayarlamaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Eskiden oldukça sağlamdı, ancak son zamanlarda daha az güvenilir hale geldi. Claude, uzun bağlamlar ve karmaşık görevlerde daha fazla zorlanıyor bu günlerde. Eskisine kıyasla izini kaybediyor veya daha az tutarlı yanıtlar veriyor gibi görünüyor.

Diğer Reddit kullanıcıları ise Claude'un belgeleri özetlerken yanlış iddialarda bulunması gibi hataları vurguladı:

Claude 3.5 Sonnet, IPPC belgesini özetlemesi istendiğinde, böyle bir iddiada bulunmayan belgenin iklimde önemli değişikliklere neden olduğunu iddia ederek insanları suçladı. Vay canına.

Claude 3.5 Sonnet, IPPC belgesini özetlemesi istendiğinde, böyle bir iddiada bulunmayan belgenin iklimde önemli değişikliklere neden olduğunu iddia ederek insanları suçladı. Vay canına.

Claude AI, kullanıcıları için bazı dezavantajlara sahiptir. Bununla birlikte, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için değerlendirebileceğiniz başka yapay zeka araçları da bulunmaktadır. Gelin, bunları birlikte inceleyelim.

Microsoft Copilot

Copilot, Microsoft 365 paketinde Microsoft kullanıcılarının verimliliğini artırmak için geliştirilmiş gelişmiş bir AI aracıdır.

Karmaşık ve ayrıntılı talimatları anlayabilir. İnsan benzeri metinler, kodlar ve görsel içerikler oluşturarak makale yazma, veri analizi ve sunum geliştirme gibi görevlerde size yardımcı olur.

İşe yaramayanlar: Microsoft Copilot, ancak mükemmel olmaktan uzaktır. Bazen yanlış veya alakasız cevaplar verebilir ve etkinliği, eğitildiği verilere bağlıdır. Ayrıca, görevleri otomatikleştirmez veya işbirliği, görev yönetimi, dokümantasyon veya zaman yönetimi gibi proje yönetimi için gerekli özellikleri sunmaz.

ChatGPT

OpenAI'nin ChatGPT'si, insan benzeri metinler oluşturabilen bir başka popüler AI sohbet robotudur. Gerçek konularda özetler sağlayabilir, belirli komutlara göre hikayeler oluşturabilir ve hatta şiirler yazabilir.

Ne işe yaramıyor: Araç halüsinasyonlar yaşayabilir ve yanlış yanıtlar verebilir. Claude AI'ya benzer şekilde, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için sınırlı proje yönetimi özellikleri sunar. ChatGPT herkese ücretsiz bir sürüm sunsa da, en dikkat çekici özellikleri ücretlidir.

Daha fazla bilgi: Claude AI ile daha ayrıntılı bir karşılaştırma için Claude AI vs. ChatGPT: Hangi AI asistanı en iyisi?

Google Gemini

Google tarafından geliştirilen Google Gemini, 2023'ün sonlarında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri sürekli olarak güncelleniyor.

Ücretsiz bir sürümü bulunan Gemini, metin, kod, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini işlemek ve anlamak için tasarlanmıştır. Gemini, insan benzeri metinler oluşturabilir, dilleri çevirebilir ve farklı içerik türleri oluşturabilir.

Neyin işe yaramadığı: Gemini'nin dezavantajları arasında yanıtlarında olası önyargılar, belirli içerik oluşturmada sınırlamalar ve veri kullanımıyla ilgili gizlilik endişeleri sayılabilir. Gemini ayrıca takım işbirliği, dokümantasyon, görev yönetimi veya iş akışı otomasyonları gibi özellikler sunmaz.

Şimdi, en iyi Claude AI alternatifi olan ClickUp'a bir göz atalım!

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile AI oluşturma ve proje yönetimi yeteneklerinden yararlanın

ClickUp Brain ile tanışın ! Güçlü AI özellikleri, iş verimliliğini artırmak ve sıkıcı görevlere harcanan zamandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır.

ClickUp platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edilen ClickUp Brain, iş ve BT uzmanlarını proje yönetimi görevleri, belge oluşturma ve diğer iş akışlarını yönetme konusunda desteklemek için tasarlanmış bir AI asistanıdır. ClickUp Brain ayrıca kullanıcı gizliliğine de büyük önem vermektedir. Birçok üçüncü taraf AI aracının aksine, ClickUp verilerinizin güvenliğini sağlar ve AI modellerini eğitmek için kullanılmaz. AI tarafından oluşturulan yanıtlara erişim sıkı bir şekilde kontrol edilir ve paylaşım yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlıdır.

ClickUp Brain'in bazı önemli özellikleri şunlardır:

Özellik #1 AI Yazma Asistanı

AI yazma yardımıyla bloglar, e-postalar, raporlar ve daha fazlasını yazın

ClickUp Brain'in yerleşik AI yazma asistanı ile içeriği daha verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Örneğin, önemli bir e-posta taslağı hazırlıyorsanız, birkaç anahtar noktayı girmeniz yeterlidir; Brain sizin için iyi yapılandırılmış, profesyonel bir e-posta oluşturur.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde profesyonel e-postalar yazın

Ayrıca, 100'den fazla hazır rol tabanlı komut isteminden seçim yaparak pazarlama metinleri, toplantı gündemleri veya müşteri hizmetleri yanıtları gibi ihtiyaçlarınıza uygun içeriği hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca, belgelerin, e-postaların ve görev açıklamalarının tonunu, stilini ve netliğini iyileştirmek için öneriler sunar.

Özellik #2 AI Proje Yöneticisi

ClickUp Brain ile görevlerle ilgili bilgileri kolayca öğrenin

ClickUp'ın yerleşik AI Proje Yöneticisi özelliği ile tekrarlayan görevleri kolayca otomatikleştirebilirsiniz.

Örneğin, proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturabilir, gecikmiş görevler için hatırlatıcılar gönderebilir ve hatta toplantı notlarınıza göre standup'lar oluşturabilir.

ClickUp Brain kullanarak toplantı notlarını birkaç saniyede özetleyin

Toplantıdan sonra AI, anahtar noktaları özetleyebilir ve eylem öğelerini belirleyerek bunları alt görevlere dönüştürebilir, böylece hiçbir şeyin kaybolmaması, atlanmaması veya unutulmaması sağlanır.

Özellik #3 AI Bilgi Yöneticisi

ClickUp Brain'e sorun ve platformda kaydedilmiş tüm bilgileri alın

ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile artık aylar öncesine ait mesajları veya dosyaları taramanıza gerek yok. AI'dan ihtiyacınız olanı bulmasını isteyin, o da bilgileri saniyeler içinde bulsun.

ClickUp Brain kullanarak platformda göz açıp kapayıncaya kadar bilgi edinin

ClickUp Brain, entegre uygulamalarda da arama yapabilir, böylece bilgi bulmak için çalışma alanından çıkmanıza gerek kalmaz.

👀Bonus: Görev yönetimini daha da kolaylaştırmak için ClickUp ve Excel'deki 11 Ücretsiz görev yönetimi şablonuna göz atın

Özellik #4 Kişiye özel yanıtlar

ClickUp Brain ile içerik oluşturma yanıtlarını kolayca özelleştirin

ClickUp Brain, belirli iş bağlamlarına özel yanıtlar sağlayarak takımların projeler, görevler veya belgeler üzerinde daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Örneğin, bir pazarlama kampanyası üzerinde çalışıyorsanız, AI, projenin hedeflerine ve hedef kitlesine göre stratejiler veya içerik fikirleri önerebilir.

ClickUp Brain kullanarak fikir ve stratejileriniz asla tükenmesin

Özellik #5 Video transkripsiyonu

ClickUp Brain, videoları zahmetsizce transkribe ederek içeriğe erişimi kolaylaştırır. Bu özellik, toplantı veya sunumlarda videolardaki belirli ayrıntılara başvurması gereken takımlar için özellikle kullanışlıdır.

Özellik #6 Not çevirisi

ClickUp Brain kullanarak notlarınızı tercih ettiğiniz dillere çevirin

ClickUp Brain, notları farklı dillere çevirerek dil engellerini aşmanıza yardımcı olur. Bu özellik, verimliliği artırır ve farklı dil geçmişlerine sahip takımlar arasında işbirliğini kolaylaştırarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile herhangi bir dildeki metinleri sorunsuz bir şekilde çevirin

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

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ClickUp Brain'in Güçlü Yeteneklerinden Yararlanın

Günümüzde sayıları giderek artan ve her biri kendine özgü avantajlar ve sınırlamalar sunan AI uygulamaları arasında doğru aracı bulmak zor olabilir.

Ancak, ClickUp Brain ile gelişmiş AI işlevlerinden çok daha fazlasını elde edersiniz. ClickUp Brain, görev yönetimi becerileriyle donatılmıştır ve proje yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırarak AI tarafından üretilen her türlü çıktıyı ş Akışı ve süreçlerinize entegre etmenizi sağlar.

Ayrıca, ClickUp platformundaki görevler, belgeler ve projeler içinde belirli bilgileri bulmanıza ve herhangi bir konuda tonlarca yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve birçok zengin özelliği keşfetmek için panoya katılın!