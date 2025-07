Copy.ai ve ChatGPT: Hangi AI Aracı Daha İyi?

Arkasındaki teknoloji tam olarak yeni olmasa da, AI araçları son birkaç yılda dünyayı kasıp kavurdu ve görünüşe göre kalıcı olacaklar. Forbes'un bir tüketici anketine göre, ankete katılanların yarısından fazlası AI tabanlı çözümlerin çeşitli bağlamlarda içeriğin kalitesini ve yaratıcılığını artıracağını söyledi.

Sıkça duyduğunuz iki AI aracı Copy.ai ve ChatGPT'dir. Her ikisi de insan benzeri içerik üretebilir, kullanımı kolaydır ve size çok zaman kazandırabilir!

Bununla birlikte, ikisi birçok açıdan farklılık gösterir ve AI alanında kendilerine benzersiz bir yer edinmelerini sağlayan farklı özellikler sunar.

Bu makalede, Copy.ai ve ChatGPT tartışmasına dalacağız, her iki yarışmacıyı derinlemesine tartışacağız ve favorinizi seçmenize yardımcı olacağız. Ayrıca, eşsiz AI destekli verimlilik ve etkinlik elde etmenizi sağlayan üçüncü bir seçenek de sunacağız. 🏃

Copy.ai nedir?

Copy. ai, GPT-3 büyük dil modeli (LLM) tabanlı bir AI tabanlı metin yazarı, sohbet robotu ve boş sayfa kaldırıcıdır. Esas olarak pazarlama ve satış takımları, yazarlar, sosyal medya yöneticileri ve yaratıcılıklarını artırmak isteyen herkese yöneliktir. 💪

Copy.ai'nin popülaritesindeki hızlı yükselişin nedenlerinden biri özelleştirme özellikleridir. Bu araç, hedeflerinize tam olarak uyan kişiselleştirilmiş içerikler oluşturmanıza olanak tanır!

Copy. ai özellikleri

Copy.ai'yi bu kadar özel kılan nedir? Temel özelliklerine bir göz atalım! 🎖️

2. Marka sesi

Birçok profesyonel, oluşturulan içeriğin şirketlerinin benzersiz sesini ve kimliğini "öldüreceğinden" korktuğu için AI araçlarını kullanmaktan çekinir. Bu korkuları gidermek için Copy.ai, Brand Voice adlı bir seçenek sunar. Bu seçenekle, tüm platformlarda özgünlüğü koruyabilir ve tutarlılığı artırabilirsiniz.

Bu kullanışlı özellik, orijinal içeriğinizden birkaç alıntı paylaşarak Copy.ai algoritmalarını markanızın benzersiz sesiyle "eğitmenize" olanak tanır. Araç, bunları analiz ederek tam olarak ne aradığınızı anlar ve bu bilgiyi gelecekteki içeriklerin oluşturulmasında temel olarak kullanır. 😎

1. Geliştirin

Copy.ai'nin avantajlarından ancak AI kulağına doğru şeyleri fısıldarsanız yararlanabilirsiniz. Başka bir deyişle, aracın doğru cevapları vermesine yardımcı olmak için doğru komutları girmeniz gerekir.

Copy.ai'nin İyileştirme özelliği sayesinde, komutlarınızın doğruluğu konusunda endişelenmenize gerek yok, çünkü bu iş alet tarafından sizin için hallediliyor.

Bu harika seçenek, Copy.ai Sohbet'te bulunur ve bu sayede istediğiniz her türlü içeriği oluşturabilirsiniz. İyileştirme özelliğinin temel amacı, komutlarınızı daha kesin hale getirmek ve size özel sonuçlar almanızı sağlamaktır.

Bu seçeneği kullanmak çok kolaydır. Yapmanız gereken tek şey Copy. ai sohbetini açmak ve metninizi güzelce yazmaya özen göstermeden girmektir. Ardından, metin kutusunun sol alt köşesindeki "Improve" düğmesine basın ve aracın sihrini izleyin. Gerekirse biraz bağlam ekleyin, metninizi gönderin ve doğru ve özelleştirilmiş içeriğin keyfini çıkarın.

3. Infobase

Copy.ai'yi bir takım oyuncusu yapan bir diğer seçenek ise Infobase'dir. Infobase, şirketiniz, ürünleriniz, pazarlama kampanyalarınız, değer önerileriniz, marka yönergeleriniz, proje belgeleriniz ve daha fazlası hakkında bilgi depolayabileceğiniz merkezi bir depo.

Bunu neden yapacaksınız? Copy.ai ile alakalı yüksek kaliteli içerik oluşturmak istediğinizde, Infobase'den bilgi alabilirsiniz. Bu şekilde, aynı şeyleri tekrar tekrar yazmadan komut istemlerinize bağlam ekleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, Copy. ai kişiselleştirilmiş içerik oluşturabilir. Infobase öğelerinin sayısında herhangi bir kısıtlama olmadan, bu harika özellik zaman kazanmanızı ve içerik tutarlılığını sağlamanızı sağlar.

Copy.ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Beş koltuk için aylık 36 dolar

Takım : 20 koltuk için aylık 186 $

Büyüme : 75 koltuk için aylık 1.000 $

Ölçek: 200 koltuk için aylık 3.000 dolar

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ChatGPT nedir?

ChatGPT (Chat Generative Pretrained Transformer'ın kısaltması), OpenAI tarafından Kasım 2022'de piyasaya sürülen AI tabanlı bir sohbet robotudur. Bu fantastik araç hakkında söylenenler o günden bu yana hızla yayıldı ve AI ikonası statüsüne ulaştı.

Basit arayüzü sizi yanıltmasın — ChatGPT, inanılmaz derecede güçlü bir AI içerik oluşturma aracıdır. Çığır açan GPT-3. 5 ve GPT-4 modellerine dayanır; GPT-4 modeli yalnızca Pro kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Chatbot'un arkasındaki sağlam teknoloji, komutlara ve sorulara konuşma tarzında kesin ve doğru cevaplar vermesini sağlar. İçerik oluşturabilen, müşteri desteğinde yardımcı olabilecek veya soruları yanıtlayabilecek bir araç arıyorsanız, ChatGPT değerli bir müttefikiniz olabilir.

ChatGPT özellikleri

Dünya neden ChatGPT'ye bu kadar ilgi gösteriyor? Bu popüler aracın neler sunduğunu tablo halinde görelim.

1. Konuşma hafızası

ChatGPT'nin ana özelliklerinden biri ve milyonlarca kullanıcının onu sevmesinin nedeni, konuşma hafızasıdır. Diyelim ki ChatGPT'den ünlü bir şarkıcı örneği vermesini istiyorsunuz ve o da Taylor Swift yanıtını veriyor. Bir örnek daha almak istiyorsanız, tek yapmanız gereken "başka biri" gibi basit bir şey yazmak ve araç boş alanı doldurarak farklı bir şarkıcının adını gösterecektir. 💃

Basitçe söylemek gerekirse, ChatGPT, önceki mesajların bağlamını anlamanıza ve hatırlamanıza olanak tanıyan bir hafızaya sahiptir, böylece bunları sürekli tekrarlamanız gerekmez. Bu sayede hızlı ve kesin yanıtlar alabilirsiniz.

Bu özelliği, komutlarınızı iyileştirmek için de kullanabilirsiniz. Örneğin, "popüler bir şarkıcı örneği ver" komutunu kullandıysanız, daha sonra ChatGPT'nin rock türündeki arşivleri kullanmasını sağlamak için "Hayır, popüler bir rock şarkıcısı demek istedim" gibi bir şey yazabilirsiniz.

2. Sesli konuşmalar

Eylül 2023'te OpenAI, sesli konuşmalar adlı yeni bir ChatGPT özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu çığır açan ekleme sayesinde, artık ChatGPT ile konuşmalarınızı sadece yazmakla sınırlı değilsiniz, sesli sohbetler de yapabilirsiniz!

ChatGPT ile konuşursunuz ve o da seçtiğiniz sesle size cevap verir. Yatmadan önce masal dinleyin, önemli yerler hakkında bilgi edinin veya bir tarif hazırlayıp dikte ettirin.

Bu özellik, metinlerden sadece birkaç saniye içinde insan benzeri sesler üretebilen yeni bir metin okuma modeli ile desteklenmektedir. OpenAI, bu özellik için profesyonel seslendirme sanatçılarıyla işbirliği yaptı, bu nedenle sesler yüksek kalitededir.

3. Görüntü özellikleri

Bu kullanışlı yeni özellik, ChatGPT'ye bir fotoğraf gönderip daha fazla bağlam ve ayrıntı sağlamasını isteyerek yazma kısmını atlamanıza olanak tanır. 📸

Örneğin, bir simge yapının fotoğrafını çekip ChatGPT'den bu yapı hakkında birkaç ilginç bilgi vermesini isteyebilirsiniz. Ya da buzdolabınızın fotoğrafını çekip araçtan mevcut malzemelerle yapılabilecek yemek tarifleri bulmasını isteyebilirsiniz.

OpenAI, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için bu özelliği Eylül 2023'ün sonlarından itibaren kademeli olarak kullanıma sunmaktadır.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

+ planınıza dahil edebileceğiniz çok sayıda esnek seçenek; daha fazla bilgi için OpenAI'nin web sitesini ziyaret edin

Copy.ai ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Copy. ai ve ChatGPT, verimliliği artırmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve içeriklerinizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış özelliklerle donatılmış lider AI araçlarıdır. Bu nedenle, Copy. ai ve ChatGPT karşılaştırmasında bir kazanan seçmek oldukça zor olabilir. Bu iki aracı arayüz, özelleştirilebilirlik ve şablonlar olmak üzere üç önemli açıdan karşılaştırarak inceleyelim.

1. Arayüz

Bir araç dünyadaki tüm özelliklere sahip olabilir, ancak arayüzü sezgisel değilse bunların hiçbir önemi yoktur.

Her ikisi de etkileyici özelliklere ve ileri teknolojilere dayalı çok çeşitli pratik kullanım alanlarına sahip olsa da, hem Copy.ai hem de ChatGPT basit arayüzlere sahiptir. Dağınık düzen, zayıf gezinme veya rahatsız edici pop-up reklamlar gibi sorunlar yoktur.

Hangi aracı seçerseniz seçin, açıkça görülebilen seçenekler sayesinde onu kullanırken hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Aslında bu, her iki aracın da bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biridir: en son teknolojiye dayalı olsalar da, teknoloji konusunda bilgili olmayanlar dahil herkes tarafından kolayca kullanılabilirler.

2. Hızlı özel ayar seçenekleri

ChatGPT ve Copy.ai karşılaşmasının ikinci turunda, komut istemlerini özelleştirme özelliklerini inceledik. Bu araçlar, daha iyi sonuçlar elde etmek için komut istemlerinizi iyileştirmenize izin veriyor mu? Evet, kesinlikle!

ChatGPT, konuşma hafızasına sahiptir ve kullanıcı düzeltmelerine izin verir. Bu, önceki komutlarınızı hatırladığı ve bu bilgileri kullanarak bilgilendirici yanıtlar verdiği anlamına gelir. Ayrıca, komutlarınızı daha fazla ayrıntıyla iyileştirmenize olanak tanır.

ChatGPT etkileyici olsa da, Copy. ai bu turda üstünlük sağlıyor. Improve özelliği sayesinde, bu araç sizin hiçbir müdahaleniz olmadan komutlarınızı otomatik olarak iyileştirir. Ayrıca, otantik mesajlar için markanızın sesini kişiselleştirmenize olanak tanır.

Copy. ai size More Like This adlı başka bir harika özellik sunar. Araç tarafından oluşturulan favori fikirlerinizi kaydedebilir ve bunları yeni fikirler oluşturmak için temel olarak kullanabilirsiniz.

3. Şablonlar

Hazır komut istemleri içeren şablonlar, AI araçlarıyla iletişim kurmanıza yardımcı olur ve doğru notu tutturarak istediğiniz sonucu almanızı sağlar.

Copy. ai, blog gönderileri oluşturmaktan hedef kitlenize uygun Facebook reklamları ve Instagram başlıkları hazırlamaya kadar her türlü amaç için 100'den fazla özelleştirilebilir komut istemi ve ş Akışı şablonundan oluşan bir kitaplığa sahiptir. Bu şablonlar tüm planlarda mevcuttur (ücretsiz sürüm dahil, ancak belirli sınırlamalar geçerli olabilir).

Copy.ai, çoğunlukla pazarlama, satış ve sosyal medya için AI içerik oluşturmaya odaklandığından, şablonları bu özel takımların ihtiyaçlarını karşılar.

ChatGPT, yalnızca Enterprise planında hızlı şablonlar sunar ve bunları Şablon Dizininde bulabilirsiniz. Ayrıca, Dizinde kendi hızlı yazma şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz.

Copy. ai, ChatGPT'de olduğu gibi en yüksek abonelik seviyesinde kilitli olmayan kapsamlı şablon kitaplığı sayesinde bu turda galip geliyor.

Copy.ai ve ChatGPT, Reddit'te karşı karşıya

Reddit kullanıcılarının Copy.ai ve ChatGPT hakkında ne söylediklerini görelim.

Bir kullanıcı, kapsamlı olması nedeniyle ChatGPT'ye oy verdi:

"ABD'de yoğun saatlerde, özellikle iş saatleri dışında kişisel projeler üzerinde çalışırken ara sıra yaşanan kesintilere rağmen, ChatGPT'yi hala mevcut en kapsamlı AI yazma aracı olarak görüyorum. Her şeyi tek bir platformda düzenlemek ideal olsa da, esnek olmanın gerekliliğini anlıyorum. Bir kullanıcı olarak, platformu kullanmadığım ve paramın karşılığını alamadığım takdirde paramı boşa harcamak istemiyorum."

Başka bir kullanıcı Copy.ai'yi tercih ettiğini ancak ayrıntılı bir açıklama yapmadığını belirtti:

"%100 copy.ai, chatgpt'den daha iyidir. Birisi ChatGPT kullandığında her seferinde gülüyorum."

Diğer kullanıcılar da her iki aracın birleşiminin ideal çözüm olduğu konusunda hemfikir:

"ChatGPT ve Copy.ai'nin birleşimi iyi. Metin yazımı ve sosyal medya işleri için Copy.ai'yi tercih ediyorum."

ClickUp ile tanışın: Copy.ai'ye en iyi alternatif. ai Vs. ChatGPT

Copy. ai ve ChatGPT harika araçlardır, ancak farklı amaçlara hizmet ederler. Copy. ai içerik oluşturmaya yardımcı olur ve pazarlama ve satışa odaklanırken, ChatGPT dinamik konuşmalar ve sorulara cevaplar sağlamaya odaklanır.

Bu, seçiminizin belirli özelliklerden ödün vermekle sonuçlanacağı anlamına gelir. AI'nın gücünden yararlanmanıza, projeleri, görevleri ve belgeleri yönetmenize ve takımınızla sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanıyan bir Copy.ai ve ChatGPT alternatifi olduğunu söylesek ne dersiniz? Bu araç ClickUp!

Dedektif şapkalarımızı takalım ve bu olağanüstü verimlilik platformunun öne çıkan özelliklerini keşfederek neden bir an önce kullanmaya başlamanız gerektiğini anlayalım. 🕵️

1. ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve blog gönderilerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI, görevleri tamamlamanıza, verimliliği artırmanıza ve zaman kazanmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir AI tabanlı yazma asistanıdır! ⏰

Bu AI yazma aracı size şunları sağlar:

E-postalar oluşturun

Metni özetleyin ve düzeltin

Blog gönderileri ve sosyal medya başlıkları için fikirler üretin

Proje özetleri oluşturun

Toplantı gündemleri için metin oluşturun

Bu sadece buzdağının görünen kısmı — ClickUp AI, içerik yazmak veya düzenlemek için yaratıcılığınız veya ilhamınız olmadığında her zaman yanınızda.

Pazarlama ve satıştan insan kaynakları ve proje yönetimine kadar çeşitli departmanlara yardımcı olur. ClickUp AI ile, kaliteden ödün vermeden tüm takımınızın verimliliğini artırın ve daha kısa sürede daha fazlasını başarın.

2. ClickUp Belgeleri

İçerik oluşturma sürecini belgelemek için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

İşiniz ne olursa olsun, muhtemelen bir sürü belgeyle uğraşıyorsunuzdur. ClickUp Belgeler ile belgeleri kolayca oluşturabilir, paylaşabilir, düzenleyebilir, iş akışlarına ve görevlere bağlayabilir ve kategorilere ayırabilirsiniz. 😏

Üstelik, ClickUp Belgeleri, belgeleri saklamak ve istediğiniz zaman erişmek için dijital dosya dolabı olarak kullanabilirsiniz.

ClickUp Docs, takım iletişimi ve işbirliğini güçlendiren ve ilerlemeyi kolaylıkla izlemenize yardımcı olan yorumlama ve gerçek zamanlı düzenleme gibi seçenekler sunar.

Özelleştirilebilir erişim ve paylaşım izinleri ile kolay ş Akışı senkronizasyonu sunan bu benzersiz belge yönetimi özelliği, önemli belgeleri kaybetme riskini en aza indirgemek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için takımınızın ihtiyacı olan şey olabilir.

3. ClickUp Görevleri

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüyle YouTube videolarını, sosyal medya gönderilerini ve diğer içerik türlerini düzenleyin

Kolaylaştırılmış görev yönetimi, takımlar için hayati önem taşır. Bu olmadan, iş arkadaşlarınızın son teslim tarihlerine kadar ne yapmaları gerektiğini bilemezler ve bu da sorunlara yol açar.

Bu nedenle ClickUp Görevleri ile görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi anahtar özelliğe sahip olursunuz. İnşaat veya yazılım geliştirme gibi herhangi bir proje için görevler oluşturun, yönetin ve izleyin.

35'ten fazla ClickApp'ten yararlanarak iş akışlarınızı özelleştirin, Görev Otomasyonları oluşturun, yorumlar aracılığıyla birden fazla takım üyesine ek talimatlar bırakın ve Özel Alanlar ve görev bağımlılıklarını kullanarak birbiriyle bağlantılı süreçleri doğru sırayla uyarlayın.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünden yararlanarak görevlerinizi ve projelerinizi çeşitli açılardan gözlemleyin ve gerekirse verimliliği artırmak ve başarıyı garantilemek için değişiklikler yapın.

ClickUp: AI ve Proje Yönetimi Bir Arada

ClickUp, fantastik bir AI destekli yazma asistanı ve sağlam proje ve görev yönetimi özellikleri sunan hepsi bir arada bir araçtır. Özelleştirilebilirliği sayesinde ClickUp, minimum çabayla daha fazlasını yapmak ve daha iyi performans göstermek isteyen tüm takımlar için değerli bir müttefik olabilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve verimlilik yıldızlarına bir çırpıda ulaşın! ⭐