2025'te 10 Rytr AI Alternatifi ve Rakibi

Yapay zeka ile çalışan araçların içerik oluşturmadan veri analizine kadar birçok görevi yerine getirmemize yardımcı olduğu olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz. Bu alanda dikkat çekici bir üne kavuşan AI araçlarından biri, içerik oluşturma becerisiyle tanınan çok yönlü bir platform olan Rytr'dir.

Peki ya Rytr tüm gereksinimlerinizi veya tercihlerinizi tam olarak karşılamıyorsa? Endişelenmeyin, çünkü metin yazımı ve diğer birçok görevde size yardımcı olacak çok sayıda Rytr AI alternatifi bulabilirsiniz.

Bu makalede, Rytr AI ile rekabet edebilecek ve bir sonraki AI yazma aracınız için potansiyel olarak daha da fazla özellik sunabilecek en iyi 10 seçeneği inceleyeceğiz.

Rytr AI nedir?

Rytr AI, blog gönderileri, e-postalar, iş teklifleri ve açılış sayfaları dahil olmak üzere farklı türde içerikleri zahmetsizce oluşturabilen bir yazma asistanıdır. Çığır açan GPT-3 teknolojisiyle desteklenen Rytr, ilgi çekici makaleleri hızlı bir şekilde oluşturmada mükemmeldir.

Tek yapmanız gereken, istediğiniz içeriğin kısa bir açıklamasını yazmak.

Bu araç, açılır menüden yazma tonunu seçmenize olanak tanır ve metni özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Çeşitli konularda içerik oluşturmada oldukça başarılıdır.

Rytr, temel gramer kontrolü özelliğini içerir, böylece yazım hataları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca 30'dan fazla dilde içerik oluşturabilir, bu da küresel bir kitleye hitap ederken son derece pratik olmasını sağlar. ?

Metin yazma ihtiyaçlarınız için Rytr AI'ya alternatif bir üründe aramanız gereken özellikler

Yapay zeka gelişmeye devam ederken, zahmetsiz içerik oluşturma ve kusursuz SEO vaat eden birçok AI destekli araç ortaya çıktı. Yine de, hepsi Rytr AI kadar iyi değil, daha iyisi ise hiç yok.

Bir alternatifte aramanız gereken özellikler şunlardır:

İçerik kalitesi : Özellikle AI tarafından üretilen makalelerin çoğu tekrarlayıcı veya anlamsız olma eğiliminde olduğundan, özgün ve ilgi çekici içerik üretebilen araçlara öncelik verin

Özelleştirme : Özel gereksinimlerinizi karşılamak için ton, stil ve açıyı belirleyerek oluşturulan içeriği kişiselleştirmenize olanak tanıyan araçları arayın

Dil desteği: Rytr AI alternatifinin, küresel veya çok dilli kitleniz için ihtiyaç duyduğunuz dillerde içerik üretebildiğinden emin olun

ClickUp AI'daki Çevir eylemini kullanarak içeriğinizi 10'dan fazla dilde neredeyse mükemmel bir şekilde tercüme edin

Kullanım kolaylığı : İçerik oluşturmayı basitleştiren, hem deneyimli yazarlar hem de yeni başlayanlar için uygun, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz seçin

Maliyet ve destek: Bir sonraki : Bir sonraki metin yazma aracınızla ilgili uygun maliyetli ve iyi destek sunan bir seçim yapmak için fiyatlandırmayı ve müşteri desteğinin kullanılabilirliğini göz önünde bulundurun

en İyi 10 Rytr Alternatifi

Kaliteden ödün vermeden içerik üretiminizi hızlandırmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 Rytr alternatifine ilişkin kısa incelemelerimize göz atın. ✍️

Yeniden sorma özellikleri, belirli ses tonunuza uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

ClickUp, projeyle ilgili bilgileri, görevleri ve son teslim tarihlerini merkezileştirerek iletişimi ve iş akışlarını kolaylaştıran birinci sınıf bir proje ve görev yönetim aracıdır. Özelleştirilebilir özellikler ve entegrasyonlarla ClickUp, takımların projelerini verimli bir şekilde planlamasını, yürütmesini ve izlemesini sağlayarak verimliliği ve takım çalışmasını artırır. ?

ClickUp AI, ClickUp'ın verimlilik platformuna özgü yenilikçi bir araçtır ve metin yazımı da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için yapay zekayı kullanma biçimimizi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. Girişlerinize göre uzun veya kısa formda içerik oluşturabilir—istediğiniz içerik türünü, ana konuyu ve hedef kitleyi seçin ve aracın saniyeler içinde kusursuz bloglar veya ürün açıklamaları oluşturmasını izleyin!

AI yazma asistanına istediğiniz türde içerik üretmesi için nasıl talimat vereceğinizden emin değilseniz, platform, hedef kitlenizin ilgisini çekecek, ilgi çekici ve bilgilendirici metinler yazmak için önceden hazırlanmış komutlar sunar.

Buna ek olarak, ClickUp AI, yazınızı düzelterek ve gramer, stil ve netlik açısından kontrol ederek içerik yazarlarının veya satış temsilcilerinin kişisel metin düzenleyicisi olarak işlev görür. Ayrıca, önceden yapılandırılmış başlıklar ve tablolar sağlayarak, metni yeniden biçimlendirerek ve özetlerle karmaşık belgeleri basitleştirerek zaman ve sinir tasarrufu sağlar.

Bu arada, ClickUp Docs, ClickUp AI ile oluşturduğunuz her içeriği kolayca yönetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Birden fazla takım üyesi, ClickUp platformundan hiç ayrılmadan belgelere aynı anda katkıda bulunabilir, düzenleyebilir ve inceleyebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Teklifler, e-postalar ve projeler için belge oluşturmayı basitleştirir

Şablonlar ve stil önerileri içerir

İçeriği çevirir ve uyarlar

Kısa ve bilgilendirici özetler oluşturur veya uzun içerikler oluşturabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ilk öğrenme sürecini biraz zor bulabilir

Bu Rytr alternatifi, AI özelliğini ücretli bir eklenti olarak sunmaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Copy. ai

Copy. ai, Facebook reklamlarından kapak mektuplarına ve makale taslaklarına kadar her şeyi oluşturmanıza yardımcı olan Freestyle AI oluşturucu ile içerik oluşturmayı basitleştirir. Sıfırdan başlamak yerine, bağlamı sağlarsınız ve AI içeriği oluşturur, ardından yerleşik düzenleyici ile içeriği iyileştirebilirsiniz.

Copy. ai'yi diğerlerinden ayıran özelliği, SEO ve tanıtım kampanyalarını güçlendirmek için kullanışlı araçlar da dahil olmak üzere çeşitli içerik ihtiyaçları için 90'dan fazla şablon sunan çok yönlülüğüdür. Rytr alternatifi, uzun veya kısa içerik fark etmeksizin yazma görevlerinizi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için mükemmeldir.

Bu tür yazılımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, uygun Copy.ai alternatifleri hakkında bilgi edinin.

Copy. ai en iyi özellikler

90'dan fazla şablon sunar

Entegre bir düzenleyici ile içeriği iyileştirin ve cilalayın

SEO bilgileri ve yardımı sağlar

Sosyal medya kampanyalarına yardımcı olacak özellikler içerir

Copy. ai sınırlamaları

Uzun içerikler için ideal değildir

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Pro: Aylık 36 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

3. Writesonic

Writesonic, yüksek kaliteli uzun ve kısa form içerik üretebilen AI yazma araçlarının öncüsüdür. AI kalitesinde çıktılar arasında sorunsuz geçiş yapmanızı sağlar, gerektiğinde GPT-3. 5'ten daha gelişmiş GPT-4'e geçebilirsiniz.

100'den fazla AI aracı ve şablonu ile Writesonic, içerik oluşturma sürecini önemli ölçüde basitleştirir.

Bu tür AI araçları, özellikle arama motorları için uzun formlu bost gönderileri oluşturmanıza yardımcı olmak için de harikadır. Rtyr alternatifi, SEMrush, WordPress ve Zapier ile entegrasyonlara sahiptir ve platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak iş akışlarını kolaylaştırır.

Çoğu Writesonic alternatifinden farklı olarak, bu AI yazma aracı, yalnızca sağladığınız anahtar kelimelere dayalı olarak, ilgili görsellerle birlikte bir dakikadan kısa sürede uzun blog gönderileri oluşturabilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

AI destekli öneriler ve tavsiyeler sunar

Oluşturulan içeriğe alakalı görseller ekler

AI Chatbot ile gerçek zamanlı konuşma imkanı sunar

Üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar

Writesonic sınırlamaları

Aylık sınırlı kelime sayısı

Writesonic fiyatlandırması

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12,67 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

4. Copysmith

Copysmith, GPT-3 teknolojisi sayesinde hedef kitleniz için yüksek kaliteli içerik oluşturmada mükemmeldir. Onu ayıran özellik, Hootsuite, Shopify, Google Ads ve Zapier gibi diğer platformlarla sorunsuz entegrasyonudur. Bu sayede platformdan ayrılmadan iş akışınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Copysmith'in Frase SEO ile işbirliği, kullanıcılara AI tarafından oluşturulan herhangi bir içerik için SEO anahtar kelimelerini zahmetsizce keşfetme olanağı sağlayan benzersiz bir özellik sunar.

Aracın entegre intihal denetleyicisi, pazarlamacılar için önemli bir sorunu etkili bir şekilde ele alarak içeriğin özgünlüğünü garanti eder.

Copysmith'in en iyi özellikleri

GPT-3 teknolojisini kullanarak yüksek kaliteli uzun veya kısa form içerik oluşturur

Yerleşik intihal kontrolü vardır

Farklı araçlar ve uygulamalarla entegre olur

SEO anahtar kelimelerini keşfeder ve Google Ads'te size yardımcı olabilir

Copysmith sınırlamaları

Krediler, önceden belirlenen süre içinde kullanılmazsa geçerliliğini yitirebilir

Copysmith fiyatlandırması

Ücretsiz

Plan: Kullanıcı başına aylık 16 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Copysmith puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

5. QuillBot

QuillBot, sıfırdan içerik oluşturmadığı için diğer AI yazma araçlarından farklıdır. Bunun yerine, birincil fonksiyonu mevcut metni yaratıcı bir şekilde yeniden ifade etmektir.

İçeriği kısalık ve netlik için yeniden ifade ederek veya ek ilgili ayrıntıları ekleyerek genişleterek temel eşanlamlı kelime değiştirmenin ötesine geçer. QuillBot, web araştırma AI arama aracı, alıntı oluşturucu ve işbirliğine dayalı yazma için cümle tamamlayıcı dahil olmak üzere benzersiz uzantılar sunar. ?

Bu araca Microsoft Word uzantıları, Google Chrome eklentisi ve Google Dokümanlar uzantısı aracılığıyla erişilebilir.

Benzer yazılımları keşfetmek isterseniz, bu harika QuillBot alternatiflerine göz atın.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Mevcut içeriği yaratıcı bir şekilde yeniden ifade eder

Microsoft Word ve Google Dokümanlar ile entegre

Farklı uzantılar sunar

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz plan ile sınırlı özellikler

QuillBot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,95 $

*Listelenen tüm fiyatlar aylık fatura modeline aittir

QuillBot puanları ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: 4. 6/5 (100+ yorum)

6. Anyword

Anyword, yazımlarınızda size yardımcı olur, ancak aynı zamanda satışları ve dönüşümleri artırmaya da odaklanır. AI destekli metin yazma tahmin modeli ile dönüşüm oranlarını artırma ve daha geniş bir müşteri tabanı çekme potansiyeline sahiptir.

Öne çıkan iki özellik, farklı anahtar kelimelerin çeşitli ürünlerin satışını nasıl etkileyebileceğini ölçmenizi sağlayan Tahmini Performans Puanı ve A/B testi'dir. Farklı platformlar için mesajları özelleştirerek içeriğinizin hedef kitleye göre optimize edilmesini sağlar. ?

Bu AI tabanlı yazılım, beyin fırtınası cümleleri ve metin varyasyonları sunmak için ekstra çaba sarf ederek, kullanıcıların göz açıp kapayıncaya kadar orijinal fikirler üretmesine yardımcı olur.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Tahmini Performans Puanı ve A/B testi

İçeriğinizde kullanmak üzere belirli anahtar kelimeler eklemenizi sağlar

Dönüşümleri artırmaya odaklanır

Anyword sınırlamaları

Bazı şablonlar eksik

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç : 39 $/ay

Veri Odaklı Takımlar : Aylık 49 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar aylık fatura modeline aittir

Anyword puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300+ yorum)

7. Frase

Frase, kapsamlı AI yazma ve içerik optimizasyonu yardımcınızdır. Ayrıntılı araştırma yapmaktan içerik özetleri, ana hatlar ve AI şablonları oluşturmaya, zahmetsizce SSS'ler ve tanıtımlar oluşturabilen bir chatbot dağıtmaya kadar çeşitli özellikler sunan tek noktadan bir çözümdür. Bu araç, içerik stratejilerinizi iyileştirmek için içgörüler ve analizler sağladığı için pazarlamacılar için değerlidir.

Frase, OpenAI'nin GPT modellerinin gücünden yararlanır ve yeni sürümler çıktıkça bunları entegre eder. Oluşturduğu tüm içerik tamamen benzersizdir ve özgünlüğü garanti eder. ?

Araç, Google Dokümanlar, Google Search Console (GSC), Chrome uzantıları ve WordPress ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çeşitli platformlarda erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlar.

Frase'nin en iyi özellikleri

GPT modellerini kullanarak benzersiz ve yüksek kaliteli içerik üretir

Özel gereksinimlerinize göre uyarlanmış AI şablonları

İçerik yazın, düzenleyin ve paylaşın

Metin kısaltma, genişletme ve yeniden yazma seçenekleri sunar

Frase sınırlamaları

Gerçek zamanlı veri yok

Frase fiyatlandırması

Solo : 12,66 $/ay

Temel : 38,25 $/ay

Takım: 97,75 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar aylık fatura modeline aittir

Frase puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

8. Jasper

Jasper, ihtiyaçlarınıza göre içerik oluşturmak için gelişmiş AI yeteneklerinden yararlanan değerli bir yazma aracıdır. Blog gönderileri, ürün açıklamaları ve pazarlama metinleri dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar için benzersiz, yüksek kaliteli içerik oluşturur. Tek ihtiyacı biraz insan girdisi. ?

Bu araç, çeşitli tonları taklit edebilir ve yazma stilinize uyum sağlayabilir. Jasper'ın bazı rakiplerine kıyasla dikkate değer bir avantajı, iş verilerinizin güvenliğini sağlarken işinizi, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi anlaması için onu eğiten "Hafıza" özelliğidir.

Her abonelik planı, kullanıcı dostu bir belge düzenleyici, AI tarafından oluşturulan sanat eserleri, duyarlı müşteri desteği, chatbot işlevselliği ve sınırsız AI kelime kullanımı içerir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Farklı yazma tonlarını destekler ve yazma stilinizi taklit eder

"Hafıza" özelliği

50'den fazla şablon içerir

Kullanıcı dostu bir belge düzenleyici içerir

Jasper sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre bilgileri tekrarlar

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : 39 $/ay

Takımlar : 99 $/ay

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jasper puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Wordtune

Oyun değiştiren bir AI yazma asistanı olan Wordtune, yazma stili, gramer ve imla konusunda değerli geri bildirimler sunarak yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Uzun form içeriklerin netliğini ve okunabilirliğini iyileştirme konusunda uzmanlaşmıştır. ?

İçeriğinizin tonunu kısaltmak veya detaylandırmak için ince ayar yapabilirsiniz. Wordtune, kolay erişim ve kullanılabilirlik için Chrome Uzantısı ve Edge Eklentisi olarak kullanıma sunulmuştur.

Tarayıcı uzantısı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra, Wordtune, Grammarly'nin arayüzüne çok benzeyen bir çevrimiçi düzenleyici sunar. Dokuz farklı dilden İngilizceye cümleleri sorunsuz bir şekilde çevirme ve yeniden ifade etme gibi bazı etkileyici özelliklere sahiptir.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Dilbilgisi ve imla konusunda değerli geri bildirimler sunar

Metinlerin (hem kısa hem de uzun içeriklerin) netliğini ve okunabilirliğini iyileştirir

Chrome ve Edge ile entegre

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz planda günlük sınırlı sayıda yeniden yazma

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (70+ yorum)

Wordtune alternatiflerini inceleyin!

10. ChatGPT

ChatGPT, sohbet tarzı bir arayüz ile sizi karşılayan, üretken AI yazılımlarına yeniyseniz bile erişilebilir olmasını sağlayan, kullanıcı dostu bir AI aracıdır. Doğal dil işleme yoluyla sorgularınızı anlamada yetkin olmakla kalmaz, aynı zamanda konuşma geçmişinizi hatırlayarak, devam eden etkileşiminize göre özelleştirilmiş yanıtlar sağlar. Tek seferlik çözümlerin aksine, ChatGPT önceki konuşmaları temel alarak daha ilgi çekici ve akıcı bir deneyim yaratır.

Gelişmiş AI teknolojisiyle desteklenen ChatGPT'nin yetenekleri, sadece soru-cevap ötesine geçer. İnsan benzeri konuşmaları kolaylaştırır ve e-posta yazma, makale oluşturma ve hatta kod oluşturma gibi bir dizi görevde yardım sunar. Bu çok yönlü dil modeli ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve içerik oluşturma dahil çeşitli amaçlar için değerli bir yardımcı olur.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Doğal dil işlemede mükemmeldir

Çeşitli türlerde kısa ve uzun form içerik üretir

İnsan benzeri konuşmaları kolaylaştırır

Önceki konuşmaları referans olarak ezberler ve kullanır

ChatGPT sınırlamaları

Bağlamı korumakta zorluk çekiyor

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

En iyi Rytr alternatifi ile AI metin yazarlığından tam spektrumlu verimliliğe geçin

Kısa ve uzun içerik oluşturmak için AI kullanmak, potansiyelinin sadece bir yönüdür. Yazarın blokunu ortadan kaldırırken verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve kaynaklarınızı yönetmek için bu devrim niteliğindeki teknolojiden yararlanmak için kapsamlı bir yaklaşım benimsemeyi düşünün.

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