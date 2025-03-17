Pazarlama Ajanslarının 2025'te Başarılı Olmaları İçin En İyi 21 AI Aracı

Hiç bir elektronik tabloya bakarak, müşteri verileri içinde boğulup, bir sonraki kampanyanız için kalıplar bulmaya çalıştınız mı? Ya da sıkı teslim tarihleri ve sınırlı kaynaklarla uğraşırken yeni içerik oluşturmakta zorlandınız mı? Ve kampanya performansı konusunda müşterilerle bitmek bilmeyen tartışmalar?

Bunlar, özellikle sahip olduğunuz araçlar yeterli olmadığında, birçok pazarlamacının her gün karşılaştığı zorluklardır. Peki, sıkıcı görevleri üstlenerek sizin yaratıcılık ve stratejiye odaklanmanızı sağlayan bir asistanınız olsaydı ne olurdu?

İşte burada yapay zeka devreye giriyor. AI pazarlama araçları, pazarlama ajanslarının daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. En iyi yanı nedir? Daha az çabayla zaman kazanır ve daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

AI ile bir üst seviyeye geçmeye hazır mısınız? Bu yıl sizi durdurulamaz kılacak pazarlama ajansları için en iyi 21 AI aracını keşfedin.

Bir AI aracı seçmek, yeni bir takım üyesi işe almak gibidir. Hayatınızı kolaylaştıran, sorunsuz bir şekilde entegre olan ve gerçek değer katan bir araca ihtiyacınız var. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Otomasyon ve zeka: Gönderileri planlamak veya e-posta pazarlama kampanyaları göndermek gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren araçları arayın. AI'yı kullanarak gönderim zamanlarını optimize etmek veya anahtar kelimeler önermek gibi sonuçları iyileştirin 🤖

Entegrasyonlar: 🔌 AI pazarlama araçlarınız mevcut kurulumunuza tam olarak uymalıdır. Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio vb. araçlar için yerleşik entegrasyonlar veya API'ler sunup sunmadıklarını kontrol edin. Entegrasyon ne kadar sorunsuz olursa, AI'nın verileri çekmesi ve görevleri otomatikleştirmesi o kadar kolay olur

Kullanıcı dostu: Takımınız yazılımla zorlanıyorsa, herhangi bir yatırım getirisi elde edemezsiniz. Pazarlama uzmanlarınızın hemen çalışmaya başlayabilmesi için sürükle ve bırak oluşturucular, basit gösterge panelleri ve yardımcı öğreticilerle kullanıcı dostu AI araçlarını seçin 💁

Özelleştirme ve kontrol: Otomasyon kurallarını ayarlamak, AI içeriğinin tonunu ayarlamak veya izlenecek metrikleri seçmek gibi özelleştirebileceğiniz AI araçlarını seçin. Pazarlama ajansları için esnek AI araçları, AI'nın sizin istediğiniz şekilde çalışmasını sağlar, tersi değil 💡

Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Aracın bütçenize ve büyümenize uygun olduğundan emin olun. Pazarlama ajansları için bazı AI araçları ücretsiz planlar veya uygun fiyatlı paketler sunarken, diğerleri pahalı olabilir. Fiyatlandırmanın nasıl işlediğini (kullanıcı, kullanım veya sabit ücret) ve büyümenize göre ölçeklenip ölçeklenmediğini kontrol edin 💸

Analitik ve raporlama: Sağlam bir araç, sonuçları gösteren performans ölçütleri sunmalıdır. Örneğin, bir 📊 Sağlam bir araç, sonuçları gösteren performans ölçütleri sunmalıdır. Örneğin, bir AI içerik pazarlama platformu SEO puanı veya etkileşim tahmini sağlayabilir

Güvenlik ve uyumluluk: Pazarlama ajansları hassas verileri işler. AI yazılımınızın güçlü güvenlik özelliklerine sahip olduğundan ve GDPR gibi düzenlemelere uyduğundan emin olun. 🔒

Net bir hedefle başlayın ve araçları buna göre değerlendirin. Birçok ajans, verileri analiz etmek ve aracın sonuç verdiğinden emin olmak için düşük riskli bir pilot uygulama ve ücretsiz deneme ile başlar.

AI araçları her yerde, ancak bunlar ajansınızın başarısını artıracak en iyi seçeneklerdir.

1. ClickUp (AI destekli içerik yönetimi ve pazarlama iş akışları için en iyisi)

ClickUp Brain ile pazarlama e-postalarını, vaka çalışmalarını, blog gönderilerini ve reklam metinlerini zahmetsizce oluşturun

ClickUp, pazarlama takımlarının sevdiği iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Ajanslar için, projeleri, içerik takvimlerini ve müşteri görevlerini yönetebileceğiniz ve hatta pazarlama metinleri oluşturabileceğiniz bir kampanya komuta merkezidir. Kısacası, tek bir uygulamada bir proje yöneticisi, içerik düzenleyici ve analistiniz varmış gibi.

Dahası, ClickUp, metin taslağı oluşturmaya, yeni fikirler üretmeye ve uzun belgeleri özetlemeye yardımcı olan yerleşik bir AI asistanı olan ClickUp Brain'i sunar. Sosyal medya başlıkları veya blog taslağı mı ihtiyacınız var? Bunları markanızın sesine ve içerik stratejinize göre saniyeler içinde oluşturur.

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak görev atamaları, durum güncellemeleri ve bildirimler gibi rutin işleri de otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, bir tasarımcı bir varlık üzerinde çalışmayı bitirdiğinde, ClickUp otomatik olarak müşteriyi bilgilendirebilir veya görevi metin yazarına aktarabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev otomasyonu: ClickUp Brain, sohbetten görevler oluşturabilir veya bir görev adından alt görevler oluşturabilir. Örneğin, "sosyal medya kampanyası başlat" görevini "görseller tasarla", "başlıklar yaz" ve "gönderileri planla" görevlerine bölebilir, böylece zaman kazanır ve takımınızın işleri yolunda gitmesini sağlar

Gerçek zamanlı özetler: ClickUp Brain ile proje güncellemeleri, müşteri geri bildirimleri, kampanya sonuçları gibi tonlarca veriyi özetleyin. Kampanya durumuna mı ihtiyacınız var? AI, görev etkinliklerini, yorumları ve öncelik değişikliklerini özetleyerek anahtar güncellemeleri ve engelleyicileri anında vurgular

İletişim ve işbirliği: ClickUp Brain, pazarlama takımlarını AI destekli sohbet temsilcileriyle uyumlu hale getirir. "Facebook reklam kampanyasının durumu nedir?" diye sorun ve AI en son güncellemeleri anında getirir. Ayrıca, gerçek zamanlı görev verilerini kullanarak profesyonel e-posta yanıtları hazırlamaya da yardımcı olur

Çeviri ve yerelleştirme: ClickUp Brain, içeriğinizi birden fazla dile çevirerek mesajlarınızın net ve alakalı olmasını sağlar.

Bilgi yönetimi: Çalışma Alanı wiki'lerinden gerçek zamanlı yanıtlar alarak takımınızın uyumunu sağlayın. "Bir sonraki ürün lansmanının zaman çizelgesi nedir?" diye sorun, AI anında doğru ayrıntıları sunsun

Proje planlama ve organizasyon: ClickUp Brain'i edinin ve proje planlarını hızlıca taslak haline getirin, dönüm noktalarını belirleyin ve zaman çizelgeleri oluşturun. Örneğin, içerik oluşturma, tasarım ve planlama gibi görevleri içeren bir sosyal medya kampanyası yol haritası oluşturabilir

Transkripsiyon ve not alma: ClickUp AI, ses kliplerini otomatik olarak transkripsiyonlayarak toplantı notlarını veya güncellemeleri kolayca izlemenizi sağlar. Ayrıca, bir takım üyesi sesli yorum bırakırsa, AI bunu metne dönüştürür, böylece hiçbir ayrıntıyı kaçırmazsınız

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, ilk başta biraz karmaşık gelebilecek çok sayıda özellik sunar, ancak sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde özelleştirme ve gezinme kolaydır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

📮ClickUp Insight: Monday blues? Pazartesi günleri haftalık verimlilikte zayıf bir halka olarak öne çıkıyor (kelime oyunu kasıtlı değildir). Çalışanların %35'i pazartesi günlerini en verimsiz gün olarak tanımlıyor. Bu düşüş, pazartesi sabahları güncellemeleri ve haftalık öncelikleri takip etmek için harcanan zaman ve enerjiye bağlanabilir. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama size bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, tüm önemli güncellemeleri ve öncelikleri saniyeler içinde size "aktarabilir". Entegre uygulamalar dahil işiniz için ihtiyacınız olan her şey, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile aranabilir. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile, kuruluşunuz için paylaşılan bir referans noktası oluşturmak çok kolay! 💁

2. Jasper AI (İçerik ve pazarlama metinleri için en iyi AI metin yazarı)

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, bloglar, sosyal medya, e-postalar ve daha fazlası için içerik oluşturmaya yardımcı olan, isteğe bağlı yaratıcı bir metin yazarı gibidir. İnsan benzeri metinler üretir ve birden fazla dilde çalışır, böylece farklı kitlelerle kolayca bağlantı kurmanızı sağlar.

En iyi yanı ne mi? Araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Hatta Chrome uzantısı da mevcuttur, böylece farklı web siteleri ve uygulamalarda çalışırken kolayca kullanabilirsiniz.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Instagram başlıkları, ürün açıklamaları ve SEO dostu blog girişleri için 50'den fazla şablon sunar. Anahtar kelimeleri veya kısa bir açıklamayı girin ve anında varyasyonlar alın

İçeriğin markanızla uyumlu olmasını sağlamak için stil kılavuzunuzu, ürün kataloğunuzu ve geçmişinizi öğrenir

Reklamlar, bloglar ve açılış sayfaları için yüksek kaliteli görseller oluşturun — ihtiyacınızı açıklamanız yeterlidir

Jasper'ın Boss Mode, AI komutlarıyla uzun metin yazımını hızlandırır. "Pazarlamada AI hakkında bir paragraf yaz" yazın, o da size

Jasper sınırlamaları

Niş veya teknik konular yoğun düzenleme gerektirebilir. Ayrıca yanlışlıklar da ortaya çıkabilir, bu nedenle gerçeklerin doğrulanması çok önemlidir

Daha düşük planlarda kelime sınırları nedeniyle büyük ölçekli kullanım pahalı hale gelir. Zengin özellikler ayrıca bir öğrenme eğrisi gerektirir

Jasper fiyatlandırması

Pro: 5 koltuk için aylık 69 $

Oluşturucu: 1 koltuk için aylık 49 ABD doları

İş: 10 veya daha fazla kişiden oluşan pazarlama grupları için özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (1.200'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,8/5 (1.800'den fazla değerlendirme)

Daha fazla bilgi: Pazarlama için en iyi ChatGPT alternatifleri

3. Copy. ai (Kısa formlu metinler ve fikir üretimi için en iyi AI yazma asistanı)

Copy. ai, içerik iş akışlarını otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır. Blog gönderilerini, sosyal medya güncellemelerini ve pazarlama metinlerini saniyeler içinde oluşturarak, hızlı ve tutarlı içeriğe ihtiyaç duyan pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için popüler AI araçlarından biri haline gelmiştir.

Öne çıkan özelliklerden biri, anahtar kelimelerinize ve başlığınıza göre hızlı bir şekilde taslak ve içerik taslağı oluşturan "Blog Yazısı Sihirbazı"dır.

Copy. ai ayrıca Infobase ve Teamspaces gibi dosya ve dokümantasyon özellikleri de içerir. Infobase, kılavuzları, referansları ve uzun form içerikleri depolamanıza olanak tanırken, Teamspaces içeriği yapılandırılmış ve erişilebilir tutarak işbirliği ve sürüm kontrolünü sağlar.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Dijital reklam metinleri, e-ticaret açıklamaları ve sosyal medya gönderileri gibi çeşitli içerik ihtiyaçları için 90'dan fazla şablon sunar

25'ten fazla dilde içerik oluşturmayı destekleyerek küresel kullanıcılar için çok yönlü bir araçtır

Sezgisel bir arayüze sahiptir, böylece hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yazarlar özelliklerine kolayca erişebilir ve kullanabilir

Copy.ai sınırlamaları

Oluşturulan bazı metinler, bir insanın ekleyebileceği benzersiz marka havasından veya yaratıcılıktan yoksundur. Genellikle, metni iyileştirmek için insan dokunuşu gerekir

Bazı kullanıcılar daha iyi proje ve dosya belgeleme özellikleri istiyor

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Başlangıç: 1 kullanıcı için aylık 49 $

Gelişmiş: 5 kullanıcı için aylık 249 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

4. Frase (En iyi AI SEO içerik oluşturucu ve optimize edici)

via Frase

Frase, içerik pazarlamacıları ve SEO odaklı ajanslar için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Blog gönderilerini, açılış sayfalarını veya organik trafik çekmeyi amaçlayan herhangi bir içeriği araştırmanıza, yazmanıza ve optimize etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, Frase, kullanıcıların cümleleri veya paragrafları yeniden ifade ederek okunabilirliği artırmalarına veya içeriğin tonunu uyarlamalarına olanak tanıyan ücretsiz bir AI destekli paragraf yeniden yazma aracı sunar. Ziyaretçilerin sorularını yanıtlamak için web sitenizin içeriğini kullanan AI sohbet robotunu da deneyebilirsiniz.

Frase'nin en iyi özellikleri

En popüler sayfaları analiz ederek, anahtar başlıkları, soruları, istatistikleri ve terimleri çıkararak hızlı bir şekilde SEO özetleri oluşturun

Frase'nin AI Writer, SEO özetini kullanarak belirli başlıklar altında paragraflar oluşturur ve en iyi makalelerden içgörüler alır

Kapsanan konular ve anahtar kelimelere göre gerçek zamanlı optimizasyon puanı hesaplar

Frase sınırlamaları

Yeni kullanıcılar Frase'nin arayüzünü ve özelliklerini karmaşık bulabilir

Bu araç, derin alan bilgisi gerektiren son derece özel konularda yetersiz kalabilir

Frase fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: 1 kullanıcı için aylık 45 ABD doları

Takım: 3 kullanıcı için aylık 115 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)

Görsel İçerik ve Tasarım Yazılım

5. Adobe Firefly Video Model (Hızlı, yapay zeka tarafından oluşturulan video klipler oluşturmak için en iyisi)

adobe Firefly Video Modeli aracılığıyla

Adobe Firefly Video Model, kullanıcıların açıklayıcı metinler girerek veya referans görseller yükleyerek 1080p çözünürlükte beş saniyelik video klipler üretmelerine olanak tanır. "dalgalarda sörf yapan bir golden retriever, sinema stili" yazdığınızda, tam olarak bunu anlatan 5 saniyelik bir video elde ettiğinizi hayal edin.

Ayrıca Adobe Creative Cloud paketine entegre edilmiştir, böylece Firefly'da bir şey oluşturup Premiere Pro veya After Effects'te ekstra adımlar atmadan onu iyileştirebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Adobe Stock ve kamu malı içeriklerle eğitilmiştir. Bu, oluşturduğunuz her şeyi lisans sorunları hakkında endişelenmeden ticari projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Adobe Firefly Video Model'in en iyi özellikleri

Açı, hareket ve zoom gibi kamera ayarları üzerinde kontrol sağlar, böylece AI tarafından oluşturulan kliplerde perspektif ve hareketi ince ayar yapabilirsiniz

Duman, lens parlaması ve yağmur gibi efektlerin yanı sıra neon ışığı ve kar yağışı gibi basit animasyonlar ekleyin; manuel düzenleme gerekmez

Seslendirmeyi birden fazla dile çevirirken konuşmacının sesini koruyun ve dudak senkronizasyonunu videoda gerçekçi bir şekilde sağlayın

Adobe Firefly Video Model sınırlamaları

Firefly Beş saniyelik, 1080p çözünürlüklü ve 24 FPS'lik video klipler, daha uzun veya yüksek çözünürlüklü projeler için işe yaramayabilir

İnsan odaklı içerikle ilgili zorluklar, daha az gerçekçi sunumlara yol açar

Adobe Firefly Video Model fiyatlandırması

Standart: 9,99 $/ay

Pro: 29,99 $/ay

Adobe Firefly Video Model değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: (4,6/5, 50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Midjourney (Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi)

midjourney aracılığıyla

Midjourney, metin komutlarını çarpıcı görüntülere dönüştüren yapay zeka destekli bir araçtır. Sanki sanat takımınız 7/24 hizmetinizdeymiş gibi. Bir müşteriye sunmak için konsept eskizi, reklam arka planı veya hızlı bir makete mi ihtiyacınız var? Fikrinizi yazın, Midjourney dakikalar içinde oluşturur.

Pazarlama ajansları için bu, fotoğrafçı veya grafik tasarımcıya ihtiyaç duymadan sosyal medya, blog grafikleri, reklam kreatifleri ve storyboard'lar için göz alıcı görseller anlamına gelir. Ayrıca, pahalı yazılımlara da ihtiyacınız yoktur. Midjourney, Discord üzerinden çalışır; siz ne istediğinizi tarif edersiniz, AI onu hayata geçirir.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Kullanıcıların bir görüntü URL'sine başvurarak veya "kalın, modern teknoloji reklamı" veya "lüks moda editoryal" gibi bir sanat stili belirterek stili yönlendirmelerine olanak tanır

Her istem için dört varyasyon oluşturur. Favorinizi seçin, daha yüksek çözünürlük için yükseltin veya daha fazla varyasyon isteyin

Bir görüntünün belirli alanlarında hedefli değişiklikler yapmanızı sağlar

Pazarlamacıların "sinematik ışıklandırma ile yüksek kontrastlı ürün çekimi" gibi kanıtlanmış ipuçlarını paylaştıkları topluluk odaları sunar

Midjourney sınırlamaları

Ön tanımlı olarak, oluşturulan tüm görüntüler herkese açıktır. Gizli mod, bunları Midjourney.com'da gizler, ancak herkese açık Discord kanallarında göstermez

Discord'un arayüzü, platforma aşina olmayanlar için zor olabilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel: Aylık 10 ABD doları

Standart: 30 $/ay

Pro: 60 $/ay

Mega: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Canva (Pazarlama varlıklarını görselleştirmek için en iyisi)

canva aracılığıyla

Pazarlama ajansları ve bireysel girişimciler için AI araçları listemizde yer alan bir diğer popüler araç ise Canva. Canva'nın AI Image Generator, kampanyalar, reklamlar ve markalaşma için yüksek kaliteli görseller oluşturur. Metin komutunu girin, bir stil seçin (Suluboya, Filmik, Neon, Renkli Kalem veya Retrowave) ve saniyeler içinde çarpıcı, markanıza uygun görseller elde edin.

Öne çıkan bir özelliği, tasarımları otomatik olarak marka ile uyumlu hale getiren AI destekli yazı tipi ve renk önerileridir. Ayrıca Canva, Magic Media, Dream Lab, DALL·E ve Imagen gibi birçok AI sanat oluşturucu ile entegre olarak pazarlama takımlarına sonsuz yaratıcı olanaklar sunar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Instagram hikayeleri, broşürler, e-posta başlıkları ve daha fazlası için her şeye hazır binlerce şablon sunar

Magic Write metin fikirleri üretirken, Magic Design tek bir girdiden birden fazla tasarım varyasyonu oluşturur

Arka Plan Kaldırma özelliği, fotoğraflardaki arka planları anında kaldırır; ürün fotoğrafları için mükemmeldir

Ajansınızın veya müşterinizin logolarını, renklerini ve yazı tiplerini içeren bir "Marka Kiti" oluşturun. AI, bunları tasarımlara uygulayarak tutarlı bir görünüm sağlar

Canva sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görüntülerde, özellikle insan anatomisinde bozulmalar olabilir. Bu durum manuel düzeltmeler gerektirir

Ücretsiz kullanıcılar, belirli kullanım sınırları ile AI özelliklerine sınırlı erişime sahiptir

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz (50 adede kadar görüntü oluşturma)

Pro: Aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.400+) yorum

Capterra: 4,7/5 (12.500+ yorum)

8. HubSpot (Pazarlama otomasyonu için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, CRM, e-posta pazarlama, sosyal medya yönetimi ve içerik oluşturmayı tek bir yerde birleştiren, birinci sınıf, yapay zeka destekli bir B2B pazarlama yazılımıdır. Bu, pazarlama ajanslarının araçlar arasında geçiş yapmadan müşterilerinin dijital pazarlama kampanyalarını baştan sona yönetebilecekleri anlamına gelir.

HubSpot'un müşteri ilişkileri yönetimi çözümü, ajansların müşteri taleplerinden satış sürecine kadar tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerden izlemesine yardımcı olur. Ayrıca, ajansların müşterilerine kampanya performansı ve ROI hakkında net bilgiler sunabilmesi için ayrıntılı raporlama ve analizler sağlar.

Ve evet, HubSpot ClickUp ile yerel olarak entegre çalışır!

HubSpot'un en iyi özellikleri

E-posta iş akışları, potansiyel müşteri geliştirme ve damla kampanyaları dahil olmak üzere gelişmiş otomasyon yetenekleri sunar

HubSpot'un AI asistanı ChatSpot, "geçen ayın en popüler blog gönderilerini göster" veya "Lead X için bir takip e-postası taslağı hazırla" gibi basit İngilizce sorular sormanıza olanak tanır

HubSpot'un görsel ş Akışı oluşturucu, sürükle ve bırak yöntemiyle "eğer/o zaman" otomasyon dalları oluşturmanıza olanak tanır

Gmail, Outlook, WordPress ve Slack gibi araçlarla entegre olur ve daha fazla seçenek için bir uygulama pazarına sahiptir

HubSpot sınırlamaları

Temel fonksiyonlar kullanıcı dostu olsa da, pazarlama otomasyonu ve özel raporlama gibi gelişmiş araçlar bir öğrenme süreci gerektirebilir

Profesyonel ve Enterprise seviyeleri, kişi listeniz büyüdükçe pahalı hale gelebilir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Marketing Hub Starter: 1 koltuk için aylık 20 ABD doları

Başlangıç Müşteri Platformu: 1 koltuk için aylık 20 ABD doları

Marketing Hub Professional: 3 koltuk için aylık 890 $ (ek koltuklar aylık 50 $)

Marketing Hub Enterprise: 5 koltuk için aylık 3600 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: Verimlilik için en iyi AI otomasyon araçları

9. Zapier (Kodsuz otomasyon için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, farklı uygulamaları birbirine bağlayan ve herhangi bir kodlama gerektirmeden aralarında veri aktarımı yapan, yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon platformudur. Gmail, Slack ve Google E-Tablolar gibi favori uygulamalarınızı birbirine bağlayan ve otomatik olarak birlikte çalışmasını sağlayan bir köprü olarak düşünün.

Zapier ile, bir uygulamada bir şey olduğunda başka bir uygulamada eylemleri tetikleyen basit iş akışları olan "Zaps" oluşturabilirsiniz. Örneğin, yeni bir Gmail e-postası Google E-Tablolar'a otomatik olarak bir satır ekleyebilir.

ClickUp ve Zapier entegrasyonunu kullanarak, ClickUp hesabınızı yüzlerce uygulamaya bağlayabilir ve verimlilik seviyenizi artırabilirsiniz.

Aracın kullanımı kolaydır. "Yeni potansiyel müşteri" gibi bir tetikleyici ve "Slack mesajı gönder" gibi bir eylem seçin. Uygulamalar arasındaki verileri haritalayın ve etkinleştirin.

Ajanslar için Zapier, Facebook Lead Ads'ten HubSpot'a potansiyel müşteri ekleme veya X'te yeni blog gönderilerini paylaşma gibi günlük görevleri otomatikleştirir. Zaman kazandırır, iş akışlarını kolaylaştırır ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Gmail ve Mailchimp gibi büyük araçlardan daha niş olanlara kadar 7.000'den fazla uygulamaya bağlanır

Filtreler ve yollarla if-else mantığı eklemenizi sağlar, böylece eylemler "potansiyel müşteri Webinar'dan geliyorsa X'i yap; Facebook Reklamlarından geliyorsa Y'yi yap" gibi kriterlere göre özelleştirilebilir

CRM kişisi ekleme, Google E-Tablolar'ı güncelleme ve kişiselleştirilmiş e-posta gönderme gibi bir tetikleyicinin bir dizi işlemi başlattığı çok adımlı Zaps oluşturun

Zaps'ı takım arkadaşlarınızla ve müşteri hesapları arasında (uygun izinlerle) paylaşın

Zapier sınırlamaları

Zapier'in fiyatlandırması görevlere (eylemlere) göre belirlenir. Binlerce potansiyel müşteriyi yöneten ajanslar gibi yüksek hacimli kullanıcılar daha yüksek bir plana ihtiyaç duyabilir

Çok adımlı Zaps, koşullu mantık ve AI entegrasyonları gibi gelişmiş özelliklerin öğrenilmesi zaman alabilir

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım: 103,50 $/ay

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,5/5 (1.300'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (2.900+ değerlendirme)

10. AppLovin (Mobil uygulama pazarlaması için en iyisi)

applovin aracılığıyla

Ajansınız oyunların tanıtımı, uygulama içi reklamların optimizasyonu ve benzeri mobil uygulama pazarlamasıyla ilgileniyorsa, AppLovin araç setinize harika bir katkı olabilir. Uygulamaların kullanıcı kazanmasına ve para kazanmasına yardımcı olmaya odaklanan, yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur.

AppLovin, reklam ağı, aracılık platformu ve veri analizi gibi bir dizi araç sunar. Ancak asıl sihir, doğru reklamların doğru kullanıcılara ulaşarak maksimum ROI elde edilmesini sağlayan makine öğrenimi teknolojisiyle gerçekleşir.

AppLovin'in en iyi özellikleri

Algoritmalar kullanarak farklı hedef kitle segmentleri için en iyi performansı gösteren reklam öğelerini bulmak için birden fazla reklam öğesi oluşturur ve test eder

Her reklam gösterimi için en yüksek teklifi almak üzere uygulama içi başlık tekliflerini ve gerçek zamanlı fiyatlandırma rekabetini yönetir

Kullanıcı edinimi, etkileşim ve para kazanmayı tek bir yerden izleyen birleşik bir gösterge paneli sunar

AppLovin sınırlamaları

Web reklamları veya e-postalar gibi daha geniş kapsamlı dijital pazarlamayı yönetmek için uygun değildir

Aracılı ağların kurulması ve LTV ile CPI gibi analitiklerin anlaşılması bir öğrenme süreci gerektirir

AppLovin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AppLovin puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Sosyal Medya Yönetimi Platformları

11. Hootsuite OwlyWriter AI (Sosyal medya başlıkları oluşturmak için en iyisi)

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, ajansların tek bir yerden yayınları planlamasına, etkileşimleri izlemesine ve birden fazla hesabı yönetmesine yardımcı olan deneyimli bir sosyal medya yönetim aracıdır.

2025 yılında Hootsuite, sosyal medya başlıkları ve fikirleri üreten bir AI aracı olan OwlyWriter AI'yı piyasaya sürdü. Sadece bir komut verin, Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlar için ilgi çekici başlıklar oluşturur. Ayrıca, gerektiğinde tonu gündelik, komik veya profesyonel olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu AI aracı, yeni içerik fikirleri oluşturmanıza ve en iyi performans gösteren gönderilerinizi çeşitli platformlarda yeniden kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca Hootsuite platformuna da entegre edilmiştir. Dolayısıyla, zaten Hootsuite kullanıyorsanız, OwlyWriter AI iş akışınıza sorunsuz bir şekilde eklenebilir.

Hootsuite OwlyWriter AI'nın en iyi özellikleri

En iyi performans gösteren içeriklerinizi inceleyin ve yeni bir kitleye yönelik olarak bunları yeniden yazma veya düzenleme önerileri alın

Belirli temalar için yayın fikirlerine ihtiyacınız olsun veya sadece ilham arıyor olun, size bir başlangıç avantajı sağlar

Blogları ve makaleleri sosyal medya başlıklarına dönüştürür

Özel günler için önceden plan yapmanıza ve gönderilerinizi zamanında hazırlamanıza yardımcı olur

Hootsuite OwlyWriter AI sınırlamaları

Kullanıcılar, markalarının sesine uyacak şekilde başlıkları değiştirmek zorunda kalabilir

OwlyWriter AI, Hootsuite'in ücretli planlarının bir parçasıdır ve küçük işletmeler için pahalı olabilir

Hootsuite OwlyWriter AI fiyatlandırması

Profesyonel : Bir kullanıcı için aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım : Üç kullanıcı için aylık 249 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite OwlyWriter AI puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700'den fazla yorum)

12. Lately. ai (Uzun içerikleri sosyal medya gönderilerine dönüştürmek için en iyisi)

Lately. ai, AI ve sinirbilim kullanarak bloglar, podcast'ler ve videolar gibi uzun içeriklerinizi çok sayıda ilgi çekici sosyal medya gönderisine dönüştüren bir pazarlama platformudur.

Örneğin, 30 dakikalık bir web seminerini tweet boyutunda snippet'lere dönüştürebilir veya 1.000 kelimelik bir makaleden LinkedIn gönderileri için anahtar alıntılar çıkarabilir. Ayrıca, her gönderinin performansını izler ve bu verileri gelecekteki içerik önerilerini ince ayarlamak için kullanır.

En iyi yanı ne mi? Lately. ai'nin kullanıcı dostu arayüzü, derin teknik bilgiye sahip olmayanların da erişebilmesini sağlar.

Lately. ai en iyi özellikler

İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Japonca ve Almanca dahil olmak üzere çeşitli dilleri destekler, bu da onu farklı pazarlar ve kitleler için uygun hale getirir

Kapsamlı analitik sunarak, pazarlama stratejilerini bilgilendirmek ve iyileştirmek için içerik performansı ve hedef kitle etkileşimi hakkında değerli içgörüler sağlar

Yerleşik bir planlama özelliği sayesinde, birden fazla sosyal medya platformunda yayınları planlayabilir ve yayınlayabilirsiniz

Lately. ai sınırlamaları

Sıfırdan yeni fikirler üretmek için ideal değildir

Temel zamanlayıcılardan daha pahalıdır, kurulum için hesap bağlantıları ve AI eğitimi gerekir

Lately. ai fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 19 $

Büyüme : 239 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lately. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (15+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Buffer (Sosyal medya planlaması için en iyisi)

via Buffer

Buffer, basit ve temiz arayüzüyle sevilen popüler bir sosyal medya planlama aracıdır. Kullanıcıların Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) ve Pinterest gibi platformlarda gönderileri planlamasına, performansı izlemesine ve hedef kitlelerle etkileşim kurmasına yardımcı olur.

Bu araç, yayın fikirleri oluşturabilen, başlıklar önerebilen ve hatta mevcut içeriği yeniden kullanabilen bir AI Asistanına da sahiptir.

Örneğin, bir makale bağlantısı veya birkaç madde işareti verin, bunlardan sosyal medya gönderileri oluşturabilir. Ya da belirli bir konu hakkında taslak isteyebilirsiniz, size sağlam bir başlangıç noktası sunabilir.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Buffer'ın takım işbirliği özelliği ile müşterilerin onayına taslaklar sunun (ücretli planlarda)

Gönderileri hemen planlamadan taslak olarak beyin fırtınası yapmanızı sağlar. Ayrıca AI ile eşleştirerek fikirler üretebilir, bunları taslak olarak kaydedebilir ve en iyilerini iyileştirip planlayabilirsiniz

Aşırı gelişmiş olmadan, etkileşim ve takipçi sayısı gibi sosyal medya performansına ilişkin sağlam bir özet sunar

Tek bir gelen kutusunda birden fazla hesaptan gelen yorumlara/mesajlara yanıt verme olanağı sağlar

Buffer sınırlamaları

Sosyal dinleme ve gelişmiş rakip analizi gibi özelliklerin eksikliği

AI asistanı önerilerde bulunur, ancak markanızın sesini öğrenmez

Buffer fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Essentials : 1 kullanıcı için aylık 6 $/kanal

Takım : Sınırsız kullanıcı için aylık 12 $/kanal

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

14. Surfer SEO (Sayfa içi SEO optimizasyonu için en iyisi)

via Surfer SEO

Ajansınız SEO blogları veya web sayfaları oluşturuyorsa, Surfer SEO arama motoru sonuç sayfalarında en üst sıralarda yer almanıza yardımcı olabilir.

Yapay zeka ve veri analizi ile desteklenen bu bulut tabanlı platform, dijital pazarlamacıların içeriklerini arama motorları için optimize etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Yazarınızın yanında bir SEO uzmanı düzenleyici oturmuş, makale hakkında gerçek zamanlı geri bildirim veriyor gibi.

Surfer, bir anahtar kelime için en üst sıralarda yer alan sayfaları analiz eder ve anahtar kelimelerden başlıklara ve içerik uzunluğuna kadar içeriğinizin neleri içermesi gerektiğine dair yönergeler sağlar.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Kelime sayısı, başlıklar, resimler ve anahtar terimler için anahtar kelime tabanlı öneriler içeren bir taslak oluşturur. Yazarken, ilgili konuları ele aldıkça yükselen bir puan (0-100) verir

İçeriğinizi optimize etmek için anahtar kelime ekleme veya geri bağlantı oluşturma gibi haftalık SEO görevlerini içeren AI destekli bir kontrol listesi sağlar

SERP'yi analiz ederek kelime sayısı ve sıralama gibi korelasyonları gösterir ve Google Search Console aracılığıyla içerik eksikliklerini belirlemeye yardımcı olur

Google'da arama yaparken tarayıcı uzantısı aracılığıyla gerçek zamanlı anahtar kelime hacimleri ve öneriler sunar

Surfer SEO sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Surfer'ın içerik kümeleri için önerdiği anahtar kelimelerin orijinal konuyla yakından ilgili olmadığını düşünüyor

Maliyet bazıları için çok yüksek olduğundan, küçük işletmelerin bunu karşılaması zor olmaktadır

İçerik oluşturma veya düzenleme için eksiksiz bir AI çözümü değildir

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel: Ayda 99 $ ile 30 makale ve 5 AI makalesi

Ölçek: 100 makale ve 20 AI makale için aylık 219 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (530+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

15. Clearscope (Anahtar kelime araştırması ve içerik optimizasyonu için en iyisi)

clearscope aracılığıyla

Clearscope, arama dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olmak için AI ve doğal dil işlemeyi kullanan birinci sınıf bir SEO içerik optimizasyon aracıdır. Ana hedefi, içeriğinizin iyi sıralanmasını ve okuyucularınıza değer sunmasını sağlamaktır.

Nişinizdeki en üst sıradaki makaleleri analiz eder ve içeriğinize dahil etmeniz gereken anahtar kelimeleri, terimleri ve alt konuları belirler. Birçok ajans, Clearscope'u yazarlarla birlikte kullanır. Onlara bir Clearscope raporu vermek, bir makaleye nelerin dahil edilmesi gerektiğine dair bir yol haritası vermek gibidir.

Clearscope'un en iyi özellikleri

İçeriğinizi derecelendirir (A+'dan F'ye) ve sıralamanızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler önerir

Google Dokümanlar ve WordPress ile entegre olarak, yazarların platformlar arasında geçiş yapmadan canlı önerileri görüntülemelerine olanak tanır

İlgili anahtar kelimeleri ve konuları bulur. "Sosyal medya stratejisi" için Clearscope, en popüler sayfalara göre "içerik takvimi", "etkileşim oranı" veya "ROI" gibi terimler önerebilir

Yazarların aşırı yük hissetmeden özeti kolayca takip edebilmeleri için basit bir arayüz sunar

Clearscope sınırlamaları

Küçük pazarlama ajansları, gündelik kullanım için düşük maliyetli bir seviyeye sahip olmadığı için bu araçları pahalı bulabilir

SEO'nun tamamına değil, içerik optimizasyonuna odaklanır. Ayrıca teknik denetimler veya bağlantı analizi yapmaz

Clearscope fiyatlandırması

Temel özellikler: 189 $/ay

İş: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Clearscope puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

16. Grammarly (AI destekli içerik düzenleme için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, her pazarlama ajansının araç setinde bulunması gereken AI destekli bir yazma asistanıdır. Dilbilgisi, imla, noktalama, netlik ve üslup için gerçek zamanlı öneriler sunar. Ayrıca, tarayıcı uzantısı, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama aracılığıyla tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır.

Pazarlama için özel olarak tasarlanmamış olsa da Grammarly, hataları tespit edip iyileştirmeler önererek reklam metinlerinden e-postalara ve blog gönderilerine kadar her türlü metnin kalitesini önemli ölçüde artırır.

Ton algılama ve snippet yeniden yazma gibi özellikleriyle, içeriğinizin sadece hatasız olmasını değil, aynı zamanda hedef kitlenize hitap edecek şekilde uyarlanmasını da sağlar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Fikir üretmenize, metin taslakları hazırlamanıza ve yazınızı geliştirmenize yardımcı olacak üretken bir AI asistanı sağlar; yazarların bloklarını aşmak için mükemmeldir

Yazarken yazım, dilbilgisi ve noktalama hatalarını yakalar ve hızlı düzeltmeler sunar

Pazarlama metinlerinizin netliğini ve özlülüğünü artırmak için öneriler sunar

Marka sesinizin tutarlılığını korumak için ton ve ses önerilerini özelleştirin

Grammarly'nin Premium sürümü, özgünlüğü sağlamak için intihal kontrolleri içerir

Grammarly sınırlamaları

Genellikle bağlamı kaçırır veya kasıtlı seçimleri işaretler

Bazı kullanıcılar, Grammarly'nin özelliklerinin mobil uygulamalardan daha masaüstü tarayıcılarda daha iyi çalıştığını düşünüyor

Ton ayarlarına rağmen, Grammarly'nin AI'sı bazen içeriği çok resmi hale getirebilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Reklamcılık ve Kampanya Yönetimi Yazılım

17. Omneky (Reklam kampanyası optimizasyonu için en iyisi)

omneky aracılığıyla

Reklam oluşturma sürecini otomatikleştirerek, hiç uğraşmadan kişiselleştirilebilir ve ölçeklenebilir hale getirdiğinizi hayal edin. Omneky işte bunu yapıyor. AI'yı kullanarak işletmelerin hem görseller hem de videolar dahil olmak üzere reklam kampanyalarını kolayca oluşturmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.

Omneky bununla da kalmaz; görsellerin ve metinlerin birden fazla varyasyonunu üretebilir ve ardından performanslarına göre bunları ince ayar yapabilir. Tonlarca sosyal reklam yayınlayan pazarlama ajansları için bu, AI destekli içgörüler sayesinde yaratıcı süreci hızlandırmak ve hedef kitlenin ilgisini çeken unsurları keşfetmek anlamına gelir.

Omneky'nin en iyi özellikleri

Görseller seçerek, kırparak, metin ekleyerek ve markanıza göre renkler seçerek reklam varyasyonları oluşturun

Reklam platformlarında deneyler gerçekleştirerek, farklı görsel ve metin kombinasyonlarını test ederek çok değişkenli testleri otomatikleştirir

"Gülümseyen yüzler etkileşimi artırır" veya "%50 indirim dönüşümleri artırır" gibi AI içgörüleri sunarak gelecekteki kampanyaları şekillendirin

Reklam platformlarıyla (Facebook, Instagram, Google) entegre olarak gerçek zamanlı verileri alır ve belirlenen eşiklere göre kampanyaları otomatik olarak ayarlar

Omneky sınırlamaları

Ücretli reklam yaratıcı optimizasyonunda uzmanlaşan Omneky, sınırlı ücretli kampanyaları olan ajanslar için çok pahalı olabilir

Yeni markalar veya geçmiş kampanya verileri olmayan markalar için ideal olmayabilir

Küçük reklam bütçesine sahip ajanslar için uygun değildir

Omneky fiyatlandırması

Product Generation Pro: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Creative Generation Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Omneky puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

18. Anyword (AI destekli metin yazımı için en iyisi)

via Anyword

Anyword, reklamlar, e-postalar, açılış sayfaları ve daha fazlası için pazarlama metinleri oluşturan bir AI metin yazma platformudur. Veriye dayalı metinlere odaklanması onu diğerlerinden ayırır; sadece metin yazmakla kalmaz, aynı zamanda bu metnin etkileşim veya dönüşüm puanı ile nasıl performans göstereceğini de tahmin eder.

Ayrıca, Anyword verileri kullanarak mesajlaşmayı optimize eder ve kullanıcıların deneme yanılma olmadan en etkili içeriği seçmelerine yardımcı olur. Bu, daha iyi sonuçlar elde etme olasılığı daha yüksek olan daha hızlı ve daha verimli kampanyalar gerçekleştirilmesini sağlar.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Reklamlar, e-postalar ve ürün açıklamaları gibi farklı kullanım durumları için birden fazla metin varyasyonu oluşturur. Sadece bağlamı girin, birkaç seçenek hızlıca taslak olarak oluşturulur

AI ve reklam verilerini kullanan Anyword'ün "Performans Tahmin Puanı", hangi metnin hedef kitlenizin ilgisini çekeceğini veya dönüşüm sağlayacağını tahmin eder

Mevcut içeriğinizi veya SEO yönergelerinizi kullanarak markanızın sesine uyum sağlar

Metinleri farklı müşteri profillerine göre uyarlayın ve hedefli mesajlar oluşturun

Anyword sınırlamaları

Yaratıcı girdiler için insan yönlendirmesi gerektirir

Dönüşüm puanları yararlıdır ancak garantili değildir. Bunları kılavuz olarak kullanın, ancak her zaman kritik metinleri A/B testine tabi tutun

Fiyatlandırma, planınızın kredilerine göre oluşturabileceğiniz kopya sayısını sınırlar

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Veri odaklı: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (350'den fazla yorum)

19. Optmyzr (PPC kampanyalarını optimize etmek için en iyisi)

optmyzr aracılığıyla

Optmyzr, özellikle Google Ads ve Microsoft Ads olmak üzere tıklama başına ödeme kampanyalarının yönetimini daha verimli ve etkili hale getirmek için oluşturulmuş bir AI platformudur.

Reklamlarınızın performansını izleyebilir, trendleri belirleyebilir ve hatta ROI'nizi iyileştirmek için ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca, teklifleri ayarlama, raporlar oluşturma veya anahtar kelimeleri yönetme gibi görevleri otomatikleştirmek için önceden oluşturulmuş şablonlar da sunar.

Bu otomasyon ve AI pazarlama araçlarıyla, manuel görevler yerine stratejiye odaklanabilirsiniz. Kısacası, kampanyalarınızı yolunda tutmak ve her fırsatı yakalamak için 7/24 çalışan bir PPC uzmanı çalıştırmak gibidir.

E-ticaret için bir AI aracı olan Optmyzr, en iyi performans gösteren ürünler için teklifleri ayarlar ve eksik veriler veya zayıf başlıklar gibi besleme sorunlarını işaretler.

Optmyzr'ın en iyi özellikleri

Verilerinize dayalı, tek bir tıklama ile uygulayabileceğiniz pratik öneriler sunar

Özel kurallar belirleyin veya önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak, yüksek ROI'ye sahip anahtar kelimeler için teklifleri artırma veya düşük performans gösteren reklam gruplarını duraklatma gibi görevleri otomatikleştirin

Özel gösterge panelleri ve gelişmiş filtreleme sağlar ve daha derin içgörüler için Google Analytics ile entegre olur. Ayrıca, müşteriler ve platformlar arasında raporlama olanağı da sunar

Optmyzr sınırlamaları

Hangi optimizasyonlara güvenebileceğinizi ve eşikleri doğru şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek zaman alır

Küçük ajanslar için maliyet, kâr marjlarını etkileyebilir

Optmyzr fiyatlandırması

Optmyzr Core: Aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla

Optmyzr puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

20. Drift (AI destekli sohbet robotları ve konuşma pazarlaması için en iyisi)

via Drift

Drift, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri yakalamak ve potansiyel müşteri nitelendirme gibi görevleri otomatikleştirmek için AI sohbet robotları kullanan bir konuşma pazarlama platformudur. Hedef, müşteri konuşmalarını daha kişiselleştirilmiş, otomatik ve verimli hale getirmektir.

Pazarlama ajansları için Drift, statik formları, ziyaretçileri değerlendiren, toplantılar ayarlayan ve potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak besleyen etkileşimli bir chatbot ile değiştirir. Bu, hem iş hem de müşteri için süreci kolaylaştırır.

Drift'in en iyi özellikleri

Drift'in sohbet robotu, hedefli sorular kullanarak potansiyel müşterileri değerlendirir ve yanıtlarına göre yönlendirir

Tekrar gelen ziyaretçileri tanıyarak sohbetleri kişiselleştirir ve kullanıcı davranışlarına göre hedefli mesajlar sunar

Temsilcileri uyaran yüksek değerli tetikleyicilere dayalı canlı sohbet devretme olanağı sağlar

Takım üyelerinin hareket halindeyken yanıt vermesini sağlayan bir mobil uygulama sunar

Potansiyel müşterileri takip etmek veya beslemek için e-posta ve video entegrasyonları içerir

Drift sınırlamaları

Drift'in gelişmiş nitelikleri, temel destek sohbetleri için fazla olabilir

Başlangıç planında AI test araçları, yönlendirme ve AI chatbot gibi gelişmiş özellikler bulunmamaktadır

Bazı kullanıcılar mobil uygulamada ara sıra hatalar olduğunu da bildirmiştir

Drift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

21. Amazon Personalize (Kişiselleştirilmiş öneriler için en iyisi)

amazon Personalize aracılığıyla

Amazon Personalize, işletmelerin kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına yardımcı olan bir AWS hizmetidir. Müşteri davranışlarını ve tercihlerini analiz ederek özel ürün veya içerik önerileri sunar, böylece etkileşimi ve memnuniyeti artırır.

E-ticaret, medya veya benzer işlerle uğraşan pazarlama ajansları için Amazon Personalize, ihtiyacınız olan hazır yapay zekayı sunar, böylece sıfırdan karmaşık algoritmalar oluşturmakla uğraşmanıza gerek kalmaz.

Amazon Personalize'ın en iyi özellikleri

Öneriler için ilgi çekici temalar oluşturmak ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için üretken AI kullanır

Önerileri iyileştirmek için ürün açıklamaları ve incelemeler gibi yapılandırılmamış verilerden içgörüler çıkarın

Diğer AWS hizmetleri ve üçüncü taraf uygulamalarla kolayca bağlantı kurarak, işletmelerin kişiselleştirilmiş önerileri mevcut iş akışlarına entegre etmelerini sağlar

Amazon Personalize sınırlamaları

Ayarlamak için ajansların bir geliştirici veya AWS uzmanıyla ortaklık kurması gerekir

Öneriler, trafiği düşük veya geçmiş verileri sınırlı olan web siteleri için daha az etkili olabilir

AWS konsolunda gezinmek ve sonuçları izlemek için bazı bulut bilgisi gerekir

Amazon Personalize fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon Kişiselleştirme derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (25 yorum)

Daha fazla bilgi: Müşteri desteğinizi iyileştirmek için müşteri hizmetleri için en iyi AI araçları

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ClickUp Brain ile, görevleri otomatikleştirme, içerik taslağı hazırlama ve anahtar güncellemeleri özetleme gibi sıkıcı işleri halleden bir AI yardımcısı elde edersiniz. Kısacası, takımınızın önemli işlere odaklanabilmesi için sıkıcı işleri halleder: hedefleri aşmak ve sonuçlar elde etmek.

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