b2B Pazarlama için En İyi 10 AI Aracı

B2B alıcılarının %90'ı yeni tedarikçiler bulmak için çevrimiçi ortama yönelirken, dijital alanı ustaca kullanmak iş başarısı için çok önemlidir.

Aynı zamanda, potansiyel müşteri oluşturmaktan müşterilerle etkileşim kurmaya ve genel pazarlama stratejisini optimize etmeye kadar her şeyi yapmak için baskı vardır.

Bu kaosun ortasında marka tutarlılığını ve mesajlaşmayı sağlamak neredeyse imkansız görünüyor. ?

Yapay zeka devreye girene kadar.

Son zamanlarda, B2B pazarlaması için birkaç AI aracıyla karşılaştım. Pazarlama alanında derinlemesine çalışan biri olarak, hiç bu kadar akıllı bir teknolojik atılım görmemiştim.

Bu blog yazısında, B2B pazarlaması için en iyi 10 AI aracını, avantajları ve dezavantajları, fiyatları ve yorumlarıyla birlikte bir liste halinde derledim.

Ama önce başlangıçtan başlayalım ?

Doğru B2B pazarlama aracını seçmek, ürününüzün başarısında büyük fark yaratabilir. B2B pazarlaması için AI araçlarında aranması gereken bazı vazgeçilmez özellikler şunlardır:

Pazarlama otomasyonu: Yineleyen görevleri otomatikleştirmek için pazarlama otomasyonu özelliklerine sahip yapay zeka destekli araçları arayın. Bu, e-posta pazarlaması, sosyal medya paylaşımları, içerik pazarlaması ve daha fazlası için iş akışlarını hızlandıracaktır

AI entegrasyonları: B2B pazarlama için AI araçları, müşteri verilerini hızlı bir şekilde analiz etmeye, davranışları tahmin etmeye ve kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları hazırlamaya yardımcı olarak takımınızı rahatlatır ve kampanyalarınızı daha akıllı ve etkili hale getirir

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, dijital pazarlama araçlarınız da sizinle birlikte büyümelidir. Küçük işletmeler ve büyük kuruluşlar için özellikler ve planlar ile artan veri ve kullanıcı hacimlerini yönetebilmelidirler

Potansiyel müşteri yönetimi: Potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştıran bir B2B pazarlama aracı seçin. Potansiyel müşterileri yakalamak, potansiyellerine göre puanlamak ve satış hunisinden geçirmek için yeterince verimli olmalıdır

Özelleştirme: Gösterge panelleri, raporlar ve iş akışları için geniş özelleştirme seçeneklerine sahip araçları arayın. Takım gereksinimlerine göre platformu esnek bir şekilde ayarlayabilmek, SaaS takımının daha iyi uyum sağlamasına olanak tanır

İşbirliği: Gerçek zamanlı işbirliği özelliğine sahip bir AI pazarlama yazılımı seçin, böylece takımınız notları paylaşabilir, görevleri yönetebilir ve kampanyalar üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir

Bütçe dostu: Son olarak, maliyeti göz önünde bulundurun. En ucuz seçeneği bulmak değil, sunduğu özellikler ve hizmetler için iyi bir değer sağlayan seçeneği bulmak önemlidir

İdeal B2B pazarlama aracında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi B2B pazarlaması için en iyi AI araçlarını inceleyelim:

1. ClickUp (Görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Tüm pazarlama görevlerinizi, projelerinizi ve iletişiminizi tek bir yerde topladığınızı hayal edin. İşte ClickUp!

B2B pazarlaması için AI araçları arasında en iyi seçimim ClickUp'ın Pazarlama Yazılımı oldu, çünkü CRM, pazarlama ve satış takımlarının benzersiz ihtiyaçlarına göre esnek ve özelleştirilebilir.

ClickUp ile işlevler arası işbirliği, proje ilerlemesine gerçek zamanlı görünürlük ve veriye dayalı içgörülerle pazarlama stratejinizi geliştirin

15'ten fazla uyarlanabilir görünüm, 1000'den fazla üçüncü taraf entegrasyonu ve kapsamlı şablon kitaplığı ile ClickUp, birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve B2B pazarlama yolculuğunuzu başka bir düzeye taşır.

Ancak, pazarlama açısından kesinlikle vurgulamak istediğim birkaç özellik var. Büyük pazarlama takımları genellikle herhangi bir anda düzinelerce (hatta yüzlerce?) kampanya yürütür veya hazırlar. Ayrıca, hiç durmadan devam eden BAU içeriği ve sosyal medya çarkı da vardır. Tüm bunları yönetmek için mükemmel çözüm, ClickUp Otomasyonları adlı kullanışlı bir araçtır. Tekrarlayan ve zaman alan görevlerin çoğunu otomatikleştirerek, her hafta saatlerce işten tasarruf edebilirsiniz.

ClickUp'ta çok fazla içerik üretiyoruz ve yüksek hacimli bir içerik ortamında ClickUp Otomasyonları oyunun kurallarını değiştiriyor. Yayınlandıktan sonra belirli bir dönem geçtikten sonra, bir sayfanın sıralamasına göre optimizasyon görevlerini tetikleyecek Otomasyonlar ayarlayarak proaktif kalıyoruz. Örneğin, sıralama beklentilerimizin altında kalırsa, 90 gün sonra 1. sayfada yer almazsa, otomatik olarak bir optimizasyon görevi oluşturulur ve sayfanın performansını iyileştirmek için harekete geçmemiz istenir

ClickUp'ta çok fazla içerik üretiyoruz ve yüksek hacimli bir içerik ortamında ClickUp Otomasyonları oyunun kurallarını değiştiriyor. Yayınlandıktan sonra belirli bir dönem geçtikten sonra sayfanın sıralamasına göre optimizasyon görevlerini tetikleyecek Otomasyonlar ayarlayarak proaktif kalıyoruz. Örneğin, sıralama beklentilerimizin altında kalırsa, 90 gün sonra 1. sayfada yer almazsa, otomatik olarak bir optimizasyon görevi oluşturulur ve sayfanın performansını iyileştirmek için harekete geçmemiz istenir

Ayrıca entegre AI asistanı ClickUp Brain'i de çok seviyorum. Bu, pazarlama ekibimiz için pek çok şeyi hallediyor: hatasız metinler yazıyor, blog taslakları oluşturmaya yardımcı oluyor, verileri sıralayarak içgörüler buluyor ve ClickUp'taki işimizle ilgili tüm sorularımızı yanıtlıyor... Ayrıca, saniyeler içinde standup raporları ve toplantı özetleri oluşturuyor. ?

Pazarlama standup'larımızı ve özet raporlarımızı AI yazıyor

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI ile içerik stratejinizi geliştirin: İçerik oluşturma sürecinizi hızlandıran AI asistanı ClickUp Brain ile kampanya fikirleri, içerik özetleri, bloglar, vaka çalışmaları, e-postalar ve daha fazlasını oluşturun

Hassas planlama: ClickUp Takvim ile uzun vadeli planları günlük olarak gerçekleştirilebilir görevlere dönüştürün. Pazarlama etkinliklerini, web seminerlerini, ürün lansmanlarını ve diğer B2B pazarlama faaliyetlerini planlayın ve programlayın ClickUp Takvim ile uzun vadeli planları günlük olarak gerçekleştirilebilir görevlere dönüştürün. Pazarlama etkinliklerini, web seminerlerini, ürün lansmanlarını ve diğer B2B pazarlama faaliyetlerini planlayın ve programlayın

Belgeleri kolaylaştırın: ClickUp Docs ile iç ve dış paydaşlar için pazarlama materyalleri, marka kılavuzları ve ürün belgeleri oluşturun ve paylaşın ClickUp Docs ile iç ve dış paydaşlar için pazarlama materyalleri, marka kılavuzları ve ürün belgeleri oluşturun ve paylaşın

Performansınızı optimize edin: ClickUp Gösterge Panelleri ile potansiyel müşteri oluşturma, dönüşüm oranları ve ROI gibi anahtar pazarlama metriklerini izleyin ClickUp Gösterge Panelleri ile potansiyel müşteri oluşturma, dönüşüm oranları ve ROI gibi anahtar pazarlama metriklerini izleyin

İş Akışı entegrasyonu: ClickUp'ı HubSpot, Slack, Zoom ve daha fazlası dahil olmak üzere 200'den fazla yerel entegrasyona bağlayarak pazarlama takımınızın verimliliğini ve iş akışı yönetimini geliştirin

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu da yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olur

Web sürümünde erişilebilen bazı özellikler mobil uygulamada henüz mevcut olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: ClickUp'ın pazarlama takımı ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

2. HubSpot (Pazarlama otomasyonu için en iyisi)

HubSpot, piyasadaki en tanınmış B2B CRM yazılımlarından biridir. Bu yapay zeka destekli müşteri platformu, pazarlama, satış, müşteri desteği ve operasyon ekipleri için araçları bir araya getirir. Bu makale için Marketing Hub'ı inceledik.

Bu B2B pazarlama yazılımı, potansiyel müşteri oluşturmak, satış süreçlerini otomatikleştirmek, sohbet robotları geliştirmek, faturalandırmayı otomatikleştirmek ve büyük ölçekte içerik oluşturmak ve yönetmek için yapay zeka destekli araçlar içerir.

HubSpot'un Marketing Hub ürünü, hedef müşterilerinizi çekmenize ve etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kişiselleştirilmiş iletişim oluşturmanıza, etkili kampanyalar yürütmenize, özel raporlarla performansı izlemenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olur.

HubSpot'un en iyi özellikleri:

Kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları geliştirin ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmedeki etkinliklerini izleyin

Hedef alıcıların ayrıntılı müşteri profillerini oluşturarak, içerik oluşturma ve hedef kitleye ulaşmak için kanal seçiminde yol gösterin

HubSpot'un AI paketini kullanarak pazarlama içeriği taslağı oluşturun, sohbet robotları oluşturun, iş akışlarını kolaylaştırın ve dakikalar içinde tahmine dayalı analizler gerçekleştirin

Müşteri verilerini analiz etmek için gelişmiş raporlama araçlarını kullanarak müşteri yolculuğunu anlayın, kampanya performansını izleyin ve akıllı, veriye dayalı kararlar alın

Koşullar ve tetikleyicilere dayalı özel iş akışları oluşturarak potansiyel müşteri puanlamasını, takipleri, e-postaları ve dahili bildirimleri otomatikleştirin

Dinamik formlarla ziyaretçilerin iletişim bilgilerini yakalayın ve bunları otomatik olarak veritabanınıza ekleyin

HubSpot sınırlamaları:

Özelliklerini öğrenmek zaman alır ve özellikle yeni başlayanlar için ek eğitimler gerektirir

Fiyatlandırma, diğer AI dijital pazarlama araçlarına kıyasla yüksek olabilir, bu da bazı kullanıcılar için pahalı hale getirir

HubSpot fiyatlandırması:

Ücretsiz

Marketing Hub Starter: Aylık 20 $/koltuk

Başlangıç Müşteri Platformu: Aylık 20 $/koltuk

Marketing Hub Professional: 890 $/ay (3 koltuk, yıllık taahhüt)

Marketing Hub Enterprise: Aylık 3600 $'dan başlayan fiyatlarla (5 koltuk)

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5000'den fazla yorum)

3. Surfer SEO (AI destekli içerik optimizasyonu için en iyisi)

AI tarafından desteklenen Surfer SEO, içeriğinizi arama motorları için optimize etmeyi amaçlamaktadır. Anahtar kelime araştırması yoluyla içgörüler sağlayarak Surfer, işinizin iyi sıralanan ve hedef kitlenizi çeken içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

Bu, arama motoru optimizasyonu söz konusu olduğunda B2B pazarlaması için en ünlü AI araçlarından biridir. İçeriğimi anahtar kelime yoğunluğu, okunabilirlik, uzunluk, başlık kullanımı ve sıralamaları yükselten diğer önemli faktörlere göre puanlar.

Takımımdan veya benden biri düzenleme yaptığında, puan ölçer sayesinde bu düzenlemeler gerçek zamanlı olarak görünür.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri:

Blog gönderilerini ve web sayfalarını optimize etmek, içerik performansını ve sıralamaları iyileştirmek için eyleme geçirilebilir öneriler alın

Kapsamlı niş pazarlara ulaşmak için veri odaklı bir içerik stratejisi geliştirin, konuları planlayın ve düzenleyin

Surfer AI'yı kullanarak birkaç dakika içinde otomatik olarak iç bağlantılar ekleyin veya semantik anahtar kelimelerle içeriği optimize edin

Kolay işbirliği ve platformlar arası çalışma için Google Dokümanlar, WordPress, Jasper ve daha fazlasıyla entegre edin

AI kalıplarını ve doğal olmayan dili belirleyin ve Humanizer özelliği ile makalenizin doğal tonunu iyileştirin

Surfer SEO sınırlamaları

İçerik Düzenleyici ve Denetim özelliklerinin kredileri her fatura döngüsünde sona erer ve devredilmez

Yeni AI düzenleyici pahalıdır, bu da onu küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için daha az erişilebilir hale getirir

Araştırmayı "ek içerik" kutusuna yapıştırmak, belirteç boyutunun küçük olması nedeniyle etkisizdir, yani AI girdilerin çoğunu unutur veya yok sayar

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel: 89 $/ay (30 makale)

Ölçek: 129 $/ay (100 makale)

Scale AI: 219 $/ay (100 makale ve 10 AI makalesi)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

4. Sprout Social (Sosyal medya yönetimi için en iyisi)

Etkili B2B pazarlama, sosyal medyada var olmaktan daha fazlasını gerektirir; gerçek etki yaratan stratejik bir yaklaşım gerektirir. İşte burada Sprout Social devreye girer.

Sprout Social, hepsi bir arada sosyal medya yönetim platformu. AI içerik oluşturma, yayınlama ve analizini kolaylaştırmak için sezgisel özellikler sunar.

Sprout Social, tüm teknoloji yığınınızla hızlı bir şekilde entegre olur ve pazarlama ve müşteri desteği ekiplerinizin el ele çalışmasını sağlar. Küresel Salesforce ortaklığı ve sosyal ağ entegrasyonları, mevcut iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde sürdürmenizi sağlar. AI yetenekleri, sizin ve ekibinizin tekrarlayan işleri otomatikleştirmenize ve çabalarınızı strateji ve karar almaya odaklamanıza yardımcı olur.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri:

Paylaşılan kitaplıklar, takvimler ve işbirliği araçlarıyla içerik oluşturmayı basitleştirin

Anahtar konular etrafında gerçekleşen sosyal konuşmaları dinleyin ve müşteri duygularını temel alan entegre bir pazarlama stratejisi oluşturmak için ilgili içgörüleri elde edin

Sprout Social AI'yı kullanarak özel dinleme sorguları oluşturun, gönderi içeriği veya başlıklar oluşturun, öneriler alın ve yayınlama gibi yinelenen görevleri otomatikleştirin

Tüm büyük platformlardan size özel pazarlama analitiği alın ve iş hedeflerinize uygun özel raporlar oluşturun

Optimal Send Times özelliğini kullanarak koordineli planlama ile Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ve TikTok'ta içerik planlayın ve yayınlayın

Sprout Social sınırlamaları:

Birden fazla hesabı yönetmek, özellikle ajanslar için kafa karıştırıcı ve maliyetli olabilir

Sprout, YouTube yorum verilerini almaz ve raporlara belirli gönderileri dahil etmez, bu da metrikleri etkileyebilir

AI Assist yalnızca daha pahalı ücretli planlarla kullanılabilir

Sprout Social fiyatlandırması:

Standart: 249 $/ay

Profesyonel: 399 $/ay

Gelişmiş: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

5. Ahrefs (Rekabet analizi için en iyisi)

Bir pazarlamacı olarak öğrendiğim bir şey varsa, o da başarılı SEO stratejilerinin arkasındaki itici gücün veriler olduğudur. Ahrefs, bu gücü parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Ahrefs, kapsamlı bir SEO araştırma, analiz ve denetim platformudur. B2B işletmelerinin çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine, hedefli trafiği artırmalarına ve pazarlama ICP'lerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu araç, içerik pazarlama yol haritanızı geliştirmek için rekabetin düşük olduğu anahtar kelimeleri ve misafir blog yazma fırsatlarını bulmada mükemmeldir. Ayrıca, rakiplerinizin pazarlama faaliyetlerini takip etmek için de kullanabilirsiniz.

Ahrefs'in en iyi özellikleri:

Website Audit ile sitenizdeki SEO sorunlarını belirleyin ve düzeltin, optimum performans ve daha yüksek arama sıralamaları elde edin

Rank Tracker'ı kullanarak, arama motorlarında web sitenizin performansını izlerken, ilerlemenizi ve iyileştirilmesi gereken alanları gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz

Site Explorer'ı kullanarak rakip analizi yapın, en iyi performans gösteren içeriklerini ortaya çıkarın ve geri bağlantı fırsatlarını belirleyin

Content Explorer ile popüler içerikler ve potansiyel bağlantı oluşturma fırsatları hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve hedef kitlenizin ilgisini çeken ilgi çekici makaleler oluşturun

Ahrefs sınırlamaları:

Ahrefs premium özellikleri pahalı olabilir, bu da birçok kullanıcı için erişilebilirliğini azaltır

İçerik gezgini özelliği genellikle alakasız sonuçlar verir ve kaliteli içerik fikirleri bulmayı zorlaştırır

Yeni planlarda, ayda yalnızca 600 etkinlik gibi katı kullanım sınırları vardır

Ahrefs fiyatlandırması:

Lite: 129 $/ay

Standart: 249 $/ay

Gelişmiş: 449 $/ay

Enterprise: 14.990 $/yıllık

Ahrefs puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

6. Zapier (Kodsuz otomasyon için en iyisi)

Zapier, teknoloji yığınınız için mükemmel bir bağlantı aracıdır ve binlerce uygulamayı zahmetsizce otomatikleştirmenize ve entegre etmenize olanak tanır.

5.000'den fazla entegrasyona sahip olan bu araç, tek bir satır kod yazmadan pazarlama kampanyalarınızı kolaylaştıran ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldıran özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Potansiyel müşterileri yönetiyor, e-posta kampanyaları yürütüyor veya müşterilerle etkileşim kuruyor olsanız da, Zapier bunları otomatikleştirmenize yardımcı olarak müşteri etkileşimini ve genel pazarlama çabalarınızı geliştirir.

Zapier'in en iyi özellikleri:

Yeni web sitesi potansiyel müşterilerini hızlı girdi için otomatik olarak B2B CRM yazılımınıza (ör. Salesforce veya HubSpot) yönlendirin

Sosyal platformlardan Slack veya e-postaya müşteri desteği mesajlarını iletin, yanıt sürelerini hızlandırın ve müşteri memnuniyetini artırın

HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify ve daha fazlası dahil olmak üzere 6.000'den fazla üçüncü taraf uygulama arasından seçim yapın ve pazarlama yazılımınızla entegre edin

Zapier'in sürükle ve bırak otomasyon oluşturucusunu kullanarak binlerce uygulama ve veri kaynağı arasından tetikleyiciler, if-else koşulları ve eylem öğeleri kullanarak özel zaps (otomasyon) oluşturun

Hazır otomasyon şablonları, tetikleyiciler ve eylem öğelerinden oluşan kapsamlı bir kitaplıktan yararlanın

Zapier'in konuşma yapay zekası ile otomasyon yapmak istediğiniz şeyi basit bir dille açıklayarak otomasyonu kolayca oluşturun

Zapier sınırlamaları:

Zapier'de mantıksal dallanma sayısında bir sınır vardır

İş akışlarını otomatikleştirmek için iyi olmasına rağmen, Zapier pazarlama veri analizi ve görselleştirme için uygun değildir

Zapier fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım: 103,50 $/ay

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları:

G2 değerlendirmeleri: 4,5/5 (1.000'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (2.000'den fazla değerlendirme)

7. Chatfuel (Sohbet robotları oluşturmak ve yönetmek için en iyisi)

Chatfuel'un sezgisel arayüzü, benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özel sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanır. Satış yardımı sağlamak, çapraz satış yapmak, müşteri desteği sunmak veya değerli geri bildirimler toplamak için bir sohbet robotuna ihtiyacınız varsa, bunu oluşturabilirsiniz.

Ancak bunlar rastgele evet/hayır sohbet robotları değildir; bunlar, web sitelerinde, Facebook, WhatsApp ve Instagram'da müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kuran sanal asistanlar olarak hizmet veren akıllı botlardır. Chatfuel, WhatsApp API'sinin resmi sağlayıcısı olduğundan, doğrulanmış yeşil rozeti alırsınız.

Chatfuel'un en iyi özellikleri:

Müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayabilen, ürünler önerebilen ve soruları yanıtlayabilen otomatik konuşma senaryoları oluşturun

Müşterilerle daha doğal ve insan benzeri konuşmalar için yerleşik ChatGPT modelinden yararlanın

Chatfuel'un yerleşik CRM özelliği ile chatbotunuzun yakaladığı tüm potansiyel müşterileri kolayca segmentlere ayırın, değerlendirin ve dışa aktarın

Google E-Tablolar, Calendly ve Zapier gibi temel B2B pazarlama araçlarıyla entegre edin.

Chatfuel sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar Chatfuel'un arayüzünü daha az sezgisel buluyor ve kurulum sürecinin zaman alıcı olduğunu düşünüyor

Chatfuel, müşteri etkileşimi ve potansiyel müşteri oluşturma ile sınırlıdır; bu nedenle, kapsamlı B2B pazarlama stratejileri için ideal bir seçim değildir

Chatfuel fiyatlandırması:

İş: 14,99 $/ay (Facebook ve Instagram)

İş: 34,49 $/ay (Whatsapp)

Enterprise: 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Chatfuel puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. 6Sense (Veriye dayalı pazarlama için en iyisi)

6Sense, alıcının yolculuğunun erken aşamalarında karlı fırsatları tespit etmenize ve bunları hızla sonuçlandırarak gelirinizi artırmanıza yardımcı olan güçlü bir pazarlama aracıdır.

Bu AI pazarlama aracı, potansiyel alıcıların web sitenizdeki etkinliklerini izler ve alıcıların niyetini gerçek zamanlı olarak belirler. Tahminsel zekası, yeni potansiyel müşteriler bulmanıza ve doğru anda çapraz satış fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olur.

Ayrıca, Revenue AI yapay zeka kullanarak yüksek değerli potansiyel müşterileri belirlemenize, gelecekteki satışları tahmin etmenize ve akıllı, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. Doğru B2B veri kümeleri, pazarlama ve satış çabalarınızı satın almaya hazır hesaplara hedeflemek için ihtiyacınız olan tüm güncel iş bilgilerini size sunarak dönüşüm oranlarınızı artırır ve kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.

6Sense AI, müşterilerin ilgisini çekmek için hassas mesajlar oluşturmanıza ve toplantıları otomatik olarak planlamanıza yardımcı olarak tüm pazarlama ş akışını otomatikleştirir.

6Sense'in en iyi özellikleri:

B2B niyet verileriyle ürünlerinizle ilgilenen veya rakiplerinizi aktif olarak araştıran şirketleri ortaya çıkarın

Reklam yerleşimini ve bütçeyi kontrol ederek belirli işlere ve kişilere ulaşan hedefli reklam kampanyaları oluşturun

Yapay zekayı kullanarak, konuşmaları teşvik eden ve daha fazla toplantı randevusu alan, markanızla alakalı e-posta kampanyaları oluşturun

Gizli üçüncü taraf satın alma sinyallerini keşfedin ve alıcılarınız hakkındaki bilgileri kullanarak gerçek zamanlı olarak hiper kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturun

6Sense sınırlamaları:

Reklam arayüzü, her reklam için daha iyi veri görünürlüğü ile daha kullanıcı dostu olabilir

Entegrasyonlar genellikle basittir, ancak bazı sınırlamalar olabilir

6Sense fiyatlandırma:

Ücretsiz

Takım: Özel fiyatlandırma

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

6Sense puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Metadata (Reklam yönetimi ve talep oluşturma için en iyisi)

Metadata, hedef kitle oluşturma, ücretli kampanyalar yürütme ve gelir optimizasyonu gibi görevleri otomatikleştiren bir B2B dijital pazarlama çözümü.

Makine öğrenimini kullanan Metadata, ideal müşteri profilinizi anlar, yüksek potansiyelli kitleler oluşturur, çok kanallı kampanyalar yönetir ve bunları karlılık için optimize eder. Böylece, siz ve takımınız marka veya müşteri yönetimi stratejileri oluşturmak gibi görevlere odaklanabilirsiniz.

Metadata'nın en iyi özellikleri:

Birden fazla kanalda aynı anda bölünmüş testler başlatın ve yönetin, en etkili reklamları, hedef kitleleri ve teklifleri belirleyin

LinkedIn, Facebook ve Instagram gibi tüm kanallarda yüksek potansiyelli alıcıları hedefleyin

Bütçeleri izleyin ve en iyi performans gösteren kampanyalara yeniden tahsis ederek ROI'yi en üst düzeye çıkarın

Yeni dönüştürülen potansiyel müşterileri 20'den fazla doğrulanmış iş özelliği ile otomatik olarak zenginleştirin

Davranışsal veya firmografik kriterleri kullanarak, başlıklar, sosyal kanıtlar ve mesajlar gibi web sayfası öğelerini alıcıların kişiliklerine göre kişiselleştirin

Meta veri sınırlamaları:

Metadata'nın fiyatı, KOBİ'ler ve yeni kurulan şirketler için pahalıdır

Facebook'taki potansiyel müşteri kalitesi ve hacmi, kullanıcıların beklentilerini karşılamıyor

Meta veri fiyatlandırması:

Metadata demand hub: Aylık 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Meta veri derecelendirmeleri ve yorumlar:

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Vimeo (AI destekli video pazarlaması için en iyisi)

i̇nsanların %91' i bir ürün veya hizmet hakkında bilgi edinmek için açıklayıcı bir video izliyor. Bu nedenle, video pazarlamanın çoğu SaaS pazarlama stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğuna eminim.

Vimeo, işletmelerin büyüleyici video deneyimleri aracılığıyla hedef kitleleriyle etkileşim kurmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir video pazarlama platformu. Kullanıcı dostu yönetim araçlarıyla video kitaplığınızı düzenli ve güvende tutun, içeriğinize kesintisiz erişim ve koruma sağlayın.

Videolarınızı web sitenize, açılış sayfalarına ve e-posta kampanyalarına entegre ederek hedef kitlenizi büyüleyin ve dönüşümleri artırın.

Vimeo'nun en iyi özellikleri:

Kullanıcı dostu düzenleme araçlarıyla kolayca çarpıcı videolar oluşturun, efektler, metinler ve daha fazlasını ekleyerek içeriğinizi öne çıkarın

Etkinliklerinizi canlı olarak yayınlayın veya isteğe bağlı olarak düzenleyin, daha geniş bir kitleye ulaşın ve katılımı en üst düzeye çıkarın

Videolarınızı reklamlar, abonelikler ve diğer para kazanma araçlarıyla para kazanarak gelir fırsatlarına erişin, içeriğinizi karlı bir varlığa dönüştürün

Vimeo sınırlamaları:

YouTube gibi platformlarla karşılaştırıldığında, Vimeo'nun izleyici kitlesi daha küçüktür

Para kazanma seçeneklerinde sınırlamalar vardır ve bu da işletmelerin gelir fırsatlarını azaltabilir

Vimeo fiyatlandırması:

Başlangıç : 20 $/ay (60 video)

Standart : 33 $/ay (120 video)

Gelişmiş : 108 $/ay (500 video)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vimeo puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

ClickUp tarafından özelleştirilebilir pazarlama şablonları

Pazarlama çabalarınızı kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın özelleştirilebilir pazarlama şablonlarını deneyin! Zaman kazanmak ve kampanyalarınızı geliştirmek için mükemmeldir.

1. Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, sosyal medya içeriğinizi oluşturmanıza, planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, gönderilerinizi önceden düzenleyerek sosyal medya sayfalarınızda tutarlı bir şekilde yayınlanmasını sağlar. Bu şablon, aşağıdakilerle sosyal medya gönderilerinin fikir oluşturma ve planlama sürecini basitleştirir:

Sosyal medya pazarlama çabalarınızın başarısını ölçmek için hedefler ve amaçlar belirleme

İçerik oluşturma için kolay takip edilebilir bir plan oluşturun ve zamandan tasarruf edin

Rekabet avantajı sağlamak için pazar trendlerini takip edin

3. Pazarlama Takımları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Takımları Şablonu, pazarlama süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Uzaktan çalışan takımların yaygınlaştığı günümüzde, süreçlerdeki boşluklar ve aksaklıklar daha belirgin hale geldikçe, merkezi bir operasyon merkezini sürdürmek zorlaşmaktadır.

ClickUp'ın Pazarlama Takımları Şablonu, pazarlama takımlarınızın iş ile birlikte ölçeklenmesini, tüm işlerini bir araya getirmesini, organizasyon genelinde görünürlüğü artırmasını ve pazar değişikliklerine hızlı yanıt vermesini sağlayan bir çözüm sunar. Takım yönetimini şu şekilde basitleştirir:

Tüm takım üyelerinin rollerini ve sorumluluklarını anlamalarını sağlamak

Takım içindeki iletişimi ve işbirliğini geliştirin

Her projenin ilerlemesini izleme

4. İçerik Pazarlama Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu, içerik pazarlama çabalarınızın başarısını planlamanıza, izlemenize ve ölçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İster yeni bir ürün piyasaya sürün ister devam eden kampanyaları yönetin, ClickUp, ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu ile her şeyi halleder. Yapılandırılmış bir planlama yöntemi oluşturmanıza yardımcı olarak süreci basitleştirir ve içeriğinizi daha etkili ve verimli hale getirir. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için en etkili içerik stratejilerine odaklanın

Hedef kitlenizi net bir şekilde tanımlayın ve alakalı içerik oluşturun

İçerik oluşturma ve dağıtımına rehberlik edecek kapsamlı bir strateji geliştirin

5. Pazarlama Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu, pazarlama görevlerinizi planlamanıza ve takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu ile çabalarınıza odaklanın, ilerlemeyi izleyin, stratejileri ayarlayın ve iyileştirme alanlarını belirleyin. Bu şablon, sonuçlar veren etkili pazarlama planları oluşturmak için yapı, görünürlük ve araçlar sağlar. Bununla kalmaz, aynı zamanda şunları da yapmanızı sağlar:

Pazarlama stratejinizin farklı kanallarda nasıl uygulandığını görün

Bütçelere ve zaman çizelgelerine göre ilerlemeyi doğru bir şekilde izleyin

Taktik ve projeler üzerinde takımınızla sorunsuz bir şekilde çalışın

6. Pazarlama Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Raporu Şablonu, pazarlama çabalarınızı ve performansınızı izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Pazarlama raporu, bir işletmenin pazarlama faaliyetlerinin ne kadar başarılı olduğunu anlatan bir hikaye kitabı gibidir. Ancak bu raporları hazırlamak zor olabilir!

İşte o zaman ClickUp'ın Pazarlama Raporu Şablonu ile tanıştım. Bu şablon, aşağıdakileri kolaylaştıran sihirli bir araç gibidir:

Pazarlama faaliyetlerini izleyin ve iş performansını takip edin

Hikayenizi anlatmanıza yardımcı olacak anlamlı grafikler ve resimler oluşturun

Hedef kitlenizi daha iyi anlayın

B2B pazarlama için en iyi AI aracı hangisi?

Bu AI pazarlama araçları arasında, ClickUp benim için kapsamlı bir kampanya yönetimi ve verimlilik aracı olarak öne çıkıyor.

ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırmak, takım işbirliğini geliştirmek ve görev yönetimi verimliliğini artırmak için AI teknolojisini kullanır ve dijital pazarlama süreçlerini optimize etmek isteyen B2B pazarlamacıları için değerli bir varlık haline gelir.

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