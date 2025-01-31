2025'te Satışları Artırmak için E-ticaret için En İyi 10 AI Aracı

Çevrimiçi mağaza işletmek karmaşık bir iştir. Metin yazarlığından e-ticaret pazarlama kampanyalarının yönetimine ve olağanüstü müşteri hizmetleri sunmaya kadar, yapmanız gereken çok şey vardır.

Neyse ki, yapay zeka (AI) çevrimiçi perakendecilerin yükünü hafifletebilir. AI araçları, makine öğrenimi algoritmaları ve doğal dil işlemeyi kullanarak rutin görevleri devralır ve iş akışlarını kolaylaştırır, böylece zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Gerçekten de, AI makine öğrenimi teknolojisi, müşteri deneyimini geliştirerek dönüşüm oranlarını artırabilir, satışları yükseltebilir ve pazardaki itibarınızı pekiştirebilir.

Daha akıllı çalışmak için sizi bir üst seviyeye taşıyacak e-ticaret platformları için en iyi AI araçlarından bazılarını keşfedin. ?

Bazı AI destekli araçlar belirli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanırken, diğerleri daha geniş kapsamlı destek sağlar. Bunlar, e-ticaret işleri için en iyi AI araçlarında aramanız gereken makine öğrenimi özelliklerinden ve işlevlerinden sadece birkaçıdır:

AI araçlarının hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğini ve yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunabileceğini öğrendiğinize göre, artık işe koyulma zamanı. İşte e-ticaret için en iyi AI araçlarından bazılarının sizin için yapabilecekleri.

ClickUp'ın AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle hızlıca ürün test planları oluşturun ve sonsuz saatler süren manuel işleri azaltın

ClickUp, e-ticaret platformunuz da dahil olmak üzere işinizin her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmış tek noktadan verimlilik platformudur. Çeşitli kullanım durumlarını kapsayan otomasyon, şablonlar ve güçlü proje yönetimi araçlarından yararlanın.

Mevcut birçok şablondan bazılarını kullanarak e-ticaret geliştirme sürecinizi hızlandırın. Örneğin, ClickUp E-ticaret Proje Planı Şablonu, çevrimiçi mağazanız için hedefler belirlemenize ve proje kapsamını ve zaman çizelgesini netleştirmenize yardımcı olur.

Dönüm noktalarınızı ve ayrıntılı adımlarınızı planlamanıza, kaynakları gerektiği yere tahsis etmenize ve tüm takımınızın aynı sayfada olmasını sağlamak için iletişim stratejinizi yönetmenize yardımcı olur.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? ClickUp AI, e-ticaret için en iyi AI araçlarından biridir.

ClickUp AI, e-posta metinlerini düzeltme, kısaltma veya taslak oluşturma yoluyla iletişimde daha güvenli olmanızı sağlar

ClickUp'ın AI yazma asistanını kullanarak açılış sayfalarınız, ürün açıklamalarınız, blog gönderileriniz ve e-postalarınız için içerik oluşturun. AI'yı ClickUp Doc veya ClickUp Beyaz Tahta ile birlikte kullanarak web sitenizin tasarımını beyin fırtınası yapın veya takımınızla birlikte bir içerik veya satış stratejisi geliştirin.

Toplantı notlarınızı özetleyin ve metinleri hızla eylem öğelerine dönüştürün. Bu görevleri tamamlanana kadar izleyin ve tüm takımınızın verimliliğini artırın. ✅

Başlamaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ın Satış özellikleri, pazarlamadan anlaşmanın kapanmasına kadar tüm süreci yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

E-ticaret iş akışlarınızda ClickUp'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için E-ticaret için ClickUp Podcast'ini kullanın

Tüm önemli görevlerinizi hatırlatacak bildirimler ayarlayın, böylece görevlerinizi zamanında tamamlayın

Yerleşik AI destekli komut istemlerini kullanarak görevleri kolaylaştırın ve sonuçlarınızı ince ayarlayın

ClickUp Sohbet Görünümü ile tüm e-ticaret projesi ile ilgili konuşmaları tek bir yerde tutun

Proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak, her adımda izlemek için özel bir gösterge paneli tasarlayın

Yerel olarak veya Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla diğer araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Mobil uygulama henüz masaüstü sürümünün tüm özelliklerine tam olarak sahip değil

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. ViSenze

viSenze aracılığıyla

Birçok popüler e-ticaret markası tarafından kullanılan bu AI aracı, müşterilerin çevrimiçi mağazanızda ihtiyaç duydukları ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olur. Ürün keşfi kolaylaştığında, müşteriler daha fazla satın alır ve satışlarınız artar. ?

ViSenze, müşterilerin aktif olarak görüntülediklerini analiz ederek onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Müşteriler ayrıca ekran görüntüsü, fotoğraf veya kaydedilmiş bir resim kullanarak ürünler için görsel AI araması yapabilir. Renk, boyut ve marka gibi verilerle akıllı ürün etiketleme, müşterilerin tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı olur.

ViSenze'nin en iyi özellikleri

Benzer veya tamamlayıcı ürünler önererek çapraz satış veya ek satış yapın

Kolay katalog yönetimi için e-ticaret web sitelerinden ViSenze'ye ürünleri içe aktarın

E-ticaret mağazanız büyüdükçe SKU verilerini kolayca ölçeklendirin ve ekleyin

Shopify, BigCommerce ve WooCommerce gibi popüler e-ticaret platformlarıyla entegre edin

ViSenze sınırlamaları

Ürün keşfi, e-ticaret işleri için her zaman %100 doğru sonuç vermez

ViSenze'nin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için yeterli yorum yok

ViSenze fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ViSenze puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (2 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

3. Blueshift

blueshift aracılığıyla

Blueshift, müşteri etkileşimini basitleştirmek için tasarlanmış bir e-ticaret aracıdır. AI kullanarak pazarlama faaliyetlerini birden fazla kanalda otomatikleştirir ve müşteri yaşam boyu değerini artırır.

Blueshift, CRM, self servis etkileşimler ve web sitenizdeki ve uygulamanızdaki müşteri davranışları gibi farklı kaynaklardan müşteri verilerini toplar ve düzenler, böylece faydalı profiller oluşturur. AI, bu verileri segmentlere ayırmaya, farklı segmentler için kullanılacak en iyi iletişim kanallarını belirlemeye ve mesajları en etkili olacak şekilde doğru zamanda göndermeye yardımcı olur. ?

Blueshift'in en iyi özellikleri

Hedef kitlenizden toplanan makine öğrenimli AI aracından elde edilen kullanıcı verileri, ücretli reklamcılık bütçenizi optimize etmenize yardımcı olur

Müşterilerin konuşmalarını ve satın alımlarını teşvik etmek için push bildirimleri gönderin

Müşterilerinize kişiselleştirilmiş içerik ve ürünler sunarak alışveriş deneyimlerini geliştirin

Amazon Web Services (AWS), Salesforce , Google Ads, Facebook ve Shopify mağazası gibi teknoloji yığınınızın diğer unsurlarıyla entegre edin

Blueshift sınırlamaları

Sistem oldukça karmaşıktır, bu nedenle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir (yardımcı belgeler mevcuttur)

Bazı kullanıcılar daha özel raporlar oluşturma özelliğini ister

Blueshift fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Blueshift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6 yorum)

4. Barilliance

barilliance aracılığıyla

E-ticaret için bu AI yazılımı, müşteriler için kişiselleştirilmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olur. Satışları, dönüşüm oranlarını ve müşteri ömür boyu değerini çeşitli yollarla artırmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, AI fonksiyonu, müşterinin bir sonraki satın alımlarını, hatta belirli marka, renk ve boyutlara kadar tahmin eder. Ardından, bu ürünleri önermek veya özel bir indirim kuponu sunmak için müşterilere dinamik bir mesaj gönderir.

Ayrıca, belirli senaryolar için takip mesajları da gönderebilir; örneğin, bir müşteri sepetini terk ettiğinde veya bir süredir çevrimiçi mağazalarınızda görünmediğinde. ?

Barilliance'ın en iyi özellikleri

Müşteri veritabanınızı segmentlere ayırarak son derece alakalı, hedefli mesajlar gönderebilirsiniz

E-posta sağlayıcınız ve birçok e-ticaret platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sitenizi gezen anonim alışverişçilerden e-posta adreslerini kolayca toplayın

Canlı sosyal kanıtları kullanarak müşterilere, ilgilendikleri ürünleri başkalarının da satın aldığını bildirin

Barilliance sınırlamaları

Sistemin işleyişinde değişiklikler yapmak istiyorsanız, bazı teknik kodlama becerilerine ihtiyacınız olacaktır

Bazı e-ticaret mağaza sahipleri ve kullanıcıları, kullanıcı arayüzünün daha iyi olabileceğini düşünüyor

Barilliance fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin (aylık 250 $'dan başlayan fiyatlarla)

Barilliance puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,6/5 (18 yorum)

5. LivePerson

livePerson aracılığıyla

LivePerson, çevrimiçi perakendeciler için insan benzeri, konuşma tabanlı yapay zekaya odaklanan bir sohbet robotu sistemidir. Web sohbeti, e-posta, mesajlaşma, sosyal medya ve sesli aramalar dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden müşteri etkileşimini otomatikleştirir. ?

E-ticaret mağaza sahipleri ve işletmeler için tasarlanan bu AI aracı, milyarlarca gerçek müşteri konuşmasından öğrendiklerini kullanarak, self servis hizmet sunan ve güven oluşturan otantik etkileşimler yaratır. Böylece hizmet ekibiniz gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara odaklanabilir.

LivePerson'ın en iyi özellikleri

LivePerson'ı kullanarak ürün önerilerinde bulunun, sipariş güncellemelerini gönderin ve teslimatları yönetin

Hiçbir pratik destek gerektirmeden iade ve değişim işlemlerini kolaylaştırın

Conversational Cloud platformunda hem chatbot hem de canlı takımınızla tüm müşteri etkileşimlerini merkezileştirin

CRM, içerik yönetim sistemi (CMS) veya Google Contact Center gibi diğer platformlarla kolay entegrasyonlar kullanarak müşteri deneyimini geliştirin

LivePerson sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporlama özelliklerinin biraz sınırlı olduğunu ve iyileştirilebileceğini düşünüyor

Müşteri hizmetleri tutarlı görünmüyor; bazen iyi, bazen kötü

LivePerson fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

LivePerson puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (150 yorum)

Capterra: 4,4/5 (39 yorum)

6. Clerk. io

Clerk. io, müşterilerinizin alışveriş yolculuğu boyunca kişiselleştirme ve gelişmiş alaka düzeyi kullanarak çevrimiçi iş satışlarınızı artırmayı amaçlamaktadır. AI algoritması, dönüşümleri artıran arama motorlarından kişiselleştirilmiş içerik, öneriler ve sonuçlar oluşturmak için birden fazla kanaldaki müşteri davranışlarını ve işlemlerini analiz eder.

Ve bunu çerez kullanmadan yapar.

E-ticaret için bu AI aracı, tetikleyiciler kullanarak doğru kişilere doğru zamanda kişiselleştirilmiş ürün önerileri göndermek suretiyle e-posta pazarlama çabalarını da otomatikleştirir. ?

Clerk.io'nun en iyi özellikleri

Doğal dili anlayan ve eş anlamlıları, yazım hatalarını ve ürün bulunabilirliğini hesaba katan arama fonksiyonu

Müşterilerinizin e-ticaret sitenizdeki ilk etkileşimlerinden itibaren profil ve davranışları hakkında 360 derece içgörü elde edin

Filtreler ve anahtar kelimeler kullanarak müşteri tabanınızı segmentlere ayırın, belirli hedef kitleler oluşturun ve onlara reddedemeyecekleri teklifler gönderin

E-ticaret, CRM ve pazarlama platformlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Clerk.io sınırlamaları

Sistem oldukça karmaşıktır, bu nedenle tamamen alışmak zaman alabilir

Fiyatlandırma seçenekleri modüler ve anlaşılması kolaydır, ancak bazı kullanıcılar maliyetin hızla arttığını düşünmektedir

Clerk. io fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Clerk.io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (19 yorum)

7. Syte

syte aracılığıyla

Syte, görsel arama, site içi navigasyon ve arama motoru optimizasyonu (SEO) kullanarak müşterilerinizin ihtiyaç duydukları ürünleri bulmasına yardımcı olur. Ayrıca, hiper kişiselleştirme özelliğini kullanarak onlara benzer ve tamamlayıcı ürünleri gösterir.

Görsel AI, daha iyi dönüşümler için sezgisel ve ilgi çekici müşteri yolculukları oluşturur. Bu tür ürünleri iyi sergilediği ve bitmiş bir görünüm oluşturmak için nasıl birlikte çalıştıklarını vurgulayabildiği için özellikle ev dekorasyonu, moda ve mücevherat alanındaki çevrimiçi perakendeciler arasında popülerdir. ?️

Syte'nin en iyi özellikleri

Ürün etiketlemeyi otomatikleştirerek ürün verilerini iyileştirin ve standartlaştırın, satışları optimize edin ve zamandan tasarruf edin

15.000'den fazla özellik arasından seçim yaparak ürünleri ayrıntılı olarak tanımlayın

İlham Galerisi ile müşterilerinize sunduklarınızı gösterin

Desteğe ihtiyacınız olursa Syte'nin duyarlı ve yardımcı müşteri hizmetleri ekibine danışın

Syte sınırlamaları

Görsel arama her zaman eşleşen sonuçlar vermez

Öncelikle ev dekorasyonu, mücevher ve moda pazarlarına yöneliktir, bu nedenle işiniz bu alanlara uymuyorsa, Syte'nin istediğiniz tüm özelliklere sahip olmadığını görebilirsiniz

Syte fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Syte puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

8. Phrasee

via Phrasee

Bu AI aracı, müşteri yolculuğunuzun her aşamasına göre uyarlanmış, son derece etkili pazarlama içeriği oluşturmayı kolaylaştırır. Verileri kullanarak hangi içeriğin en iyi performansı göstereceğini tahmin eder, ardından büyük ölçekte test etmenize ve daha iyi sonuçlar elde etmek için optimize etmenize yardımcı olur. ?

Phrasee, marka bilinirliğini artırmak ve müşteri katılımını artırmak için e-posta konu satırları ve gövde metinleri, SMS mesajları ve ücretli reklamlar gibi farklı kullanım durumları için kişiselleştirilmiş içerik oluşturabilir.

Phrasee'nin en iyi özellikleri

İnsan gibi konuşan ve markanızın sesine uygun, yüksek dönüşüm sağlayan içerikleri kolayca oluşturun ?

Pazarlama mesajlarınızı bölerek test edin ve hangi sürümlerin en iyi sonucu verdiğini bulun

Yayınladığınız metinlerden elde edilen gerçek zamanlı sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Bir dizi e-posta hizmeti sağlayıcısıyla entegre edin

Phrasee sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük işletme bütçeleri için biraz yüksek olabilir

Hataları yakalamak için Phrasee'nin oluşturduğu içeriği kontrol etmeniz gerekir

Phrasee fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Phrasee puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4. 0/5 (1 yorum)

9. Basitleştirilmiş

via Simplified

Simplified, herhangi bir tasarım veya kodlama uzmanlığı gerektirmeden metin ve grafikler oluşturan bir başka AI içerik oluşturma aracıdır. Geniş bir tasarım şablonu aralığı ve milyonlarca fotoğrafa erişim ile e-ticaret işiniz için yüksek kaliteli görseller oluşturabilirsiniz. ?️

Bu e-ticaret için AI aracını kullanarak iş kartları, sosyal medya gönderileri, broşürler, reklamlar ve videolar gibi istediğiniz her şeyi tasarlayın. Ardından tasarımınızı Facebook, YouTube ve X gibi farklı kanallara uyacak şekilde yeniden boyutlandırın.

Simplified ayrıca bir Sosyal Medya Yönetimi aracı, bir Bio'da Link aracı ve AI Chatbot fonksiyonuna sahiptir.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Logonuz, renkleriniz ve yazı tipleriniz dahil olmak üzere marka kitinizi oluşturun, ardından takımınıza, müşterilerinize veya sağlayıcılarınıza erişim izni verin

Arka Plan Kaldırıcı ve Sihirli Yeniden Boyutlandırıcı gibi kullanışlı araçlarla resimlerinizi hızla düzenleyin

Tek bir tıklama ile her şeyi canlandırın ve yepyeni bir etkileşim düzeyi ekleyin

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak tasarımınızı inceleyin, geri bildirim bırakın, onay alın ve son halini verin

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Bulut tabanlı olduğu için güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır

Ücretsiz paketlerin sınırları vardır ve bu sınırları aştığınızda erişiminiz kesilir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Grafik Tasarım Ücretsiz: Ücretsiz

Grafik Tasarım Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

Grafik Tasarım İşletmesi: 5 kullanıcı için aylık 15 ABD doları

Video Düzenleyici Ücretsiz: Ücretsiz

Video Düzenleyici Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

Video Düzenleyici İş: 5 kullanıcı için aylık 49 $

AI Writer Ücretsiz: Ücretsiz

AI Writer Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

10. Chatfuel

chatfuel aracılığıyla

E-ticaret için bu AI aracı, web siteniz, Facebook Messenger, WhatsApp ve X dahil olmak üzere tüm kanallarda kullanabileceğiniz bir mesajlaşma platformudur.

Sürükle ve bırak özellikleri sayesinde, kurulum için herhangi bir kodlama uzmanlığına ihtiyacınız yoktur. Chatfuel, OpenAI'nin gelişmiş GPT-4 teknolojisini kullanarak doğal dil ile müşteri etkileşimleri için konuşmalar oluşturur. ?

Chatfuel, sık sorulan soruları yanıtlayabilir, ürün önerilerinde bulunmak için müşteri tercihlerini izleyebilir, promosyon kodları gönderebilir, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları oluşturabilir, şikayet ve geri bildirimlerle ilgilenebilir, reklamlarınızı optimize edebilir ve daha fazlasını yapabilir.

Chatfuel'un en iyi özellikleri

Birden fazla müşteri hizmetleri temsilcisi için tek bir WhatsApp numarasıyla işleri basitleştirin

ChatGPT ile entegre ederek müşteri etkileşimini bir üst seviyeye taşıyın

Müşterilerinizin satın alma işlemini tamamlamak için platformlar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan ürünlerinizi WhatsApp içinden satın

Chatfuel'un API'sini kullanarak mağazanız, CRM veya müşteri veri platformunuz (CDP) ile entegre edin ve sorunsuz veri aktarımı ve akıcı bir mesajlaşma süreci elde edin

Chatfuel sınırlamaları

Fiyatlandırma planınız, ayda gönderebileceğiniz mesaj sayısını kontrol eder

Sistemin uygulanması zaman ve odaklanma gerektirir

Chatfuel fiyatlandırması

İş: Aylık 11,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Chatfuel puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

E-ticaret mağaza sahipleri ve işletmeler için en iyi AI araçları, daha önce manuel olarak yapılması gereken birçok görevi otomatikleştirmek için makine öğrenimi ve doğal dil işleme kullanır. Sadece zaman kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda müşteri deneyimini de geliştireceksiniz, bu da daha fazla müşteri memnuniyeti ve daha yüksek satışlara yol açabilir. ?

Metin yazma ve grafik oluşturma, içeriği kişiselleştirme, alışverişçilerin ürünleri keşfetmesine yardımcı olma veya müşteri hizmetlerini iyileştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, e-ticaret için bu AI araçları işinizi tamamlamanıza yardımcı olabilir.

ClickUp, bu özelliklerin çoğunu ve çok daha fazlasını destekler. Ücretsiz kaydolun ve işinizin her yönünü basitleştirmeye başlayın, böylece satışları artırmaya ve kârınızı yükseltmeye odaklanabilirsiniz.