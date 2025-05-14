İçerik Paylaşımını Artırın: Erişiminizi Genişletmek için En İyi 10 Biyografi Bağlantısı Aracı

Bir sosyal medya etkileyicisi veya içerik oluşturucu olarak, işiniz muhtemelen Instagram veya TikTok'un ötesinde birden fazla platforma yayılmıştır. Ekstra içerik paylaşmak ve kitlenizi büyütmek için bloglar, YouTube veya ürün sayfaları kullanıyor olabilirsiniz.

Ancak bir sorun var: Instagram ve TikTok, biyografinize ekleyebileceğiniz bağlantı sayısını sınırlıyor, bu da takipçilerinizi en son işbirlikleriniz veya iş hareketlerinizden haberdar etmeyi zorlaştırıyor. ?

İşte bu noktada biyografi araçlarındaki bağlantılar imdadınıza yetişir! Tüm önemli içeriğinizi barındıran tek bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olurlar. Ardından bu sayfaya bağlantıyı sosyal medya biyografinize ekleyerek takipçilerinizi tüm önemli sayfalarınıza yönlendirme sürecini basitleştirebilirsiniz.

Bu kadar çok araç varken doğru olanı seçmek zor olabilir. Bu nedenle, en iyi 10 biyografi bağlantısı aracını sıraladık ve bunların artılarını, eksilerini ve fiyatlarını inceledik.

Mükemmel uyumu bulmaya hazır mısınız? Hadi keşfedelim! ?

İşiniz için mükemmel biyografi bağlantısı aracını ararken dikkate almanız gerekenler şunlardır:

Özelleştirilebilirlik: Sayfanızın markanızın stiline uyması için şablonlar, renkler ve yazı tipleriyle oynayabileceğiniz seçenekleri arayın

Kullanım kolaylığı: Anlaşılması ve gezinmesi kolay bir şey isteyeceksiniz. Biyografi sayfanızdaki bağlantınızı sorunsuz bir şekilde ayarlayabilmeli ve yönetebilmelisiniz

Analitik: Araç, tıklamalar, görünümler ve diğer önemli istatistikler hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir. Bu genel bakış, bağlantılarınızın ne kadar iyi performans gösterdiğini görmenize ve daha iyi sonuçlar için ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur

Entegrasyonlar: Pratik bir araç, Instagram ve TikTok gibi tüm popüler sosyal medya sitelerinde sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır

Fiyatlandırma: Aracın fiyatlandırmasının bütçenize uygun olduğundan emin olun. Bazıları temel özelliklere sahip ücretsiz planlar sunarken, diğerleri daha gelişmiş seçenekler ve daha fazla çeşitlilik sunar

Sizin için özenle seçtiğimiz birinci sınıf biyografi bağlantı araçlarıyla sosyal medya etkinizi ışık hızında artırın. Hedeflerinize en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için bu biyografi bağlantı araçlarının avantajlarını, dezavantajlarını ve uygun fiyatlarını derinlemesine inceliyoruz.

Bonus olarak, bu karışıma kullanışlı bir alternatif ekleyeceğiz. Bir göz atalım! ?

1. Linktree

Linktree, 40 milyondan fazla kullanıcı ile dünyanın en popüler biyografi araçlarından biri olarak öne çıkıyor. ?

Bu araç, dokuz kullanıma hazır tema arasından seçim yapmanızı ve basit bir sürükle ve bırak sayfa oluşturucu kullanarak bunları değiştirmenizi sağlar. Bu kullanıcı dostu özelleştirme aracı, önemli bağlantıları öne çıkarmak için açılış sayfanızı markanızın renkleri, yazı tipleri ve animasyonlarıyla kişiselleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca, çeşitli görsel stiller, entegrasyonlar ve Bağlantı Uygulamaları içeren önceden oluşturulmuş Linktree sayfaları için şablon kitaplığını keşfedebilirsiniz. Size uygun bir tane bulduğunuzda, sayfa oluşturucu ile oynayarak ona kişisel bir dokunuş katın. ?

Pazarlama faaliyetlerinizi kolaylaştırmak için Linktree, Amazon ve Mailchimp gibi üçüncü taraf yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca, Facebook Reklamları, Google ve Instagram (özellikle Instagram biyografisi) üzerinden ziyaretçileri yeniden hedeflemenize yardımcı olan Meta Pixel aracını entegre ederek pazarlama çabalarınızı verimli bir şekilde birleştirebilirsiniz.

Linktree'nin en iyi özellikleri

Birden fazla bağlantı içeren özelleştirilebilir Linktree sayfaları

Bağlantı planlama ve önceliklendirme

Bağlantıları vurgulamak için animasyonlar

Google Analytics ve Meta Pixel ile derinlemesine analiz

Sosyal medya platformları için QR kodu ile bağlantı paylaşımı

Linktree sınırlamaları

Ücretsiz uygulama biyografi aracı sürümü daha fazla özelleştirme seçeneği sunabilir

Özel alan adları veya video gömme gibi gelişmiş özelliklerin olmaması

Linktree fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 4 $/ay

Pro: 7,5 $/ay

Premium: 19,5 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Linktree puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

2. Milkshake

Milkshake, tüm takipçileri gerçekten bahçeye getiriyor! ?

Sanatçılar ve tasarımcılar arasında favori olan bu araç, Insta web sitesi özelliği ile ünlüdür. Bu araç, akıllı telefonunuzdan canlı bir mini site/açılış sayfası oluşturmanıza olanak tanır. Sayfa, takipçilerinizi web sitenizi, çevrimiçi mağazanızı ve sosyal medya kanallarınızı ziyaret etmeye yönlendirir. ?

Milkshake mini sitenizde, takipçileriniz içeriği sorunsuz bir şekilde kaydırarak Instagram Hikayeleri'nde gezinme deneyimini yaşayabilir. Milkshake'in metin özelliği ile tamamen özelleştirilebilen bu alan, en son blog gönderilerinizi, YouTube videolarınızı veya Instagram içeriğinizi sergilemek için harika bir yerdir. Ayrıca, Hakkında bölümü, iş bilgileri ve çeşitli bağlantılar da ekleyebilirsiniz.

İzleme bilgilerini takip etmek de çok kolaydır — Milkshake, Instagram hikaye analizleri gibi günlük veya aylık tıklama ve görünümler hakkında ayrıntılı analizler sağlar.

Milkshake'in en iyi özellikleri

Çeşitli sosyal medya platformlarıyla entegrasyon

Kolayca özelleştirilebilir şablonlar

Mobil cihazlar için tamamen optimize edilmiştir

Tasarım portföyünüzü bağlama seçeneği

Kart tabanlı arayüz özelliği

Milkshake sınırlamaları

Biyografi araçları için yalnızca bir hesap oluşturabilirsiniz

Bazı kullanıcılar şablonları ve önizlemeleri yüklerken gecikmeler yaşayabilir

Milkshake fiyatlandırması

Ücretsiz

Milkshake puanları ve yorumları

Apple: 4. 9/5 (12.000+ yorum)

Google Play: 4. 4/5 (21.000+ yorum)

3. elink

elink, içerik oluşturmayı basitleştiren, trafiği artıran, kaynakları paylaşan ve izleyici katılımını artıran kullanışlı bir biyografi aracıdır. İçerik kaydetme, araştırma, paketleme ve takımınızla paylaşım konusunda işbirliği yapmanıza olanak tanıdığından, pazarlamacılar, satış takımları, araştırmacılar, serbest çalışanlar ve web geliştiricileri için idealdir.

50'den fazla duyarlı şablon ile tek sütundan çok sütunlu, karusel veya ızgara düzenleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, yayınladıktan sonra bile bunları değiştirebilirsiniz. ?

Elink sayfanızı çeşitli web sitelerine sorunsuz bir şekilde yerleştirin veya e-posta hizmetleri aracılığıyla bir haber bülteni olarak paylaşın. Zapier ile entegre ederek içeriği 1.000'den fazla popüler uygulama üzerinden yayınlayın, içerik oluşturma ve yayınlama işlemlerini otomatikleştirerek zaman kazanın.

elink'in en iyi özellikleri

Basit takım işbirliği

RSS Besleme Okuyucu

İçerik otomasyonu

1.000'den fazla entegrasyon

Yer imi yöneticisi

elink sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi iyileştirilebilir

Uygulamanın tasarım seçenekleri biraz sınırlıdır

elink fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 12 $/ay

Otomatik Pilot: 36 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

elink puanları ve yorumları

G2: 4/5 (10 yorum)

Capterra: 4. 8/5 (30+ yorum)

4. LinkPilot

LinkPilot, sosyal medya platformlarına özel mikro açılış sayfalarını oluşturmayı basitleştirir. Sayfaları, videolar, müzik ve portföyler gibi tüm içeriğinizi merkezileştirmek ve yönetmek için kullanabilirsiniz.

LinkPilot, Meta Pixel ve Google Analytics ile entegre olarak ziyaretçi istatistikleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Meta Pixel'in küçük bir yardımıyla, sayfalarınızı veya bağlantılarınızı ziyaret eden kullanıcıları yeniden hedefleyebilirsiniz. ?

Ayrıca, LinkPilot'un zamanlanmış bağlantılar özelliği, bağlantıların yayınlanma zamanını planladığınız gönderiler ve içeriklerle tam olarak aynı zamana denk gelecek şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

LinkPilot'un en iyi özellikleri

Ziyaretçileri yeniden hedefleme

Google Analytics ve Meta Pixel ile entegre

Planlanmış bağlantılar

Özel biyografi sayfaları

Gelişmiş izleme

LinkPilot sınırlamaları

Yorum yok

LinkPilot fiyatlandırması

Çevrimiçi olarak kullanılamıyor

LinkPilot puanları ve yorumları

Yorum yok

5. Hopp by Wix

Takipçilerinizi web sitenize, sosyal medya profillerinize, çevrimiçi mağazanıza veya belirli içeriğe yönlendirin, Hopp by Wix onların güvenli ve sorunsuz bir şekilde oraya ulaşmasını sağlar. ?

Bu platform, sınırsız bağlantı sunarak tüm içeriğinizin kısıtlama olmaksızın sorunsuz bir şekilde tanıtılmasını sağlar. Öne çıkan bir özelliği ise güçlü arama motorudur. Hopp sayfanıza eklenen her bağlantı aranabilir hale gelir ve ziyaretçilerin ürün, hizmet veya kupon kodları gibi belirli içerikleri kolayca bulmasını sağlar.

Ek olarak, markanızla uyumlu hale getirmek için URL'leri özelleştirebilir ve kısaltabilir, biyografi arama motorundaki kişisel bağlantınızda indeksleyebilir, otomatik promosyonlar ayarlayabilir ve performans analizlerine erişebilirsiniz.

Hopp by Wix'in en iyi özellikleri

Bağlantı kısaltıcı

Mini açılış sayfası oluşturucu

Özelleştirilebilir arama motoru

Çeşitli bileşenler ve özelleştirmeler

Ön reklamlar

Hopp by Wix sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi ve iş akışları iyileştirilebilir

Şablon çeşitliliği biraz sınırlıdır

Hopp by Wix fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: 8,33 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hopp by Wix puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (20+ yorum)

Trustpilot: 4/5 (10'dan az yorum)

Wix alternatiflerini inceleyin!

6. Lnk. Bio

Lnk. Bio, kişiselleştirilmiş URL'ler oluşturmanıza, bağlantıları izlemenize ve istatistikleri keşfetmenize yardımcı olurken, sosyal medya arasında çapraz bağlantı kurmanızı sağlar. Estetik görünümü Instagram'ın kullanıcı arayüzünü yansıtıyor, özelleştirme seçenekleri ise çeşitli temalar ve düzenler içeriyor. ?️

Sayfanızı oluşturmak sadece birkaç tıklama alır — ekrana dokunarak düğmelere basıp liste veya ızgara düzenleri arasından seçim yaparak bağlantılar ve ürünler ekleyin. Biyografi açılış sayfanıza müzik parçaları, videolar, özelleştirilebilir profil resimleri ve arka plan resimleri ekleyebilirsiniz.

Bunun da ötesinde, Lnk. Bio, takipçilerin oluşturuculara herhangi bir ücret veya komisyon ödemeden bahşiş verebilmesini sağlayan özel bir Bağış özelliğine sahiptir.

Lnk. Bio'nun en iyi özellikleri

Instagram API

Ücretsiz bahşiş

Sınırsız bağlantı

Kişisel URL

Çeşitli şablonlar

Lnk. Bio sınırlamaları

Özelleştirilebilir bağlantılar eklemek faydalı olabilir

Bağlantı yönetimi gösterge paneline alışmak biraz zaman alabilir

Lnk. Bio fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık mini: 0,99 $/ay

Mini-tek seferlik: 9,99 $/ay

Tek seferlik: 24,99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Lnk. Bio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Google Play: 4. 4/5 (200+ yorum)

7. Biyografiye dokunun

Tap Bio, Instagram profiliniz için istediğiniz tüm bağlantıları içeren mini web sitelerini kişiselleştirmenize ve markalaştırmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü, bağlantı taramayı Instagram benzeri bir deneyime dönüştürmede mükemmeldir.

Mini sitenizi oluşturmak, kart eklemek kadar kolaydır. Bu kartlar Instagram hikayeleri gibi çalışır ve kullanıcıların sol ve sağa kaydırarak arasında geçiş yapmasına olanak tanır. Her kart, tek bir eylem çağrısı içerirken birden fazla bağlantı gösterebilir, böylece takipçilerinizin etkileşim kurma olasılığı artar. ?

Her bir Kart için ziyaretçi sayısı ve tıklama sayısı gibi ayrıntılı istatistikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca, Facebook, Instagram ve Google'da reklamlarla bağlantıya tıklayanları yeniden hedefleyerek erişiminizi etkili bir şekilde genişletebilirsiniz.

Tap Bio'nun en iyi özellikleri

Instagram hikayelerine benzeyen kartlar

Dinamik beslemeler

İstatistikler ve bağlantı izleme

Yeniden hedefleme

Özelleştirilebilir mini web siteleri

Biyografi sınırlamaları

Kripto ile ödeme yapılamaz

İzleyicilerin bağış yapma veya bahşiş verme seçeneği yoktur

Tap Bio fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gümüş: 5 $/ay

Gold: 12 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Biyografi puanları ve yorumlarına dokunun

Product Hunt: 4. 4/5 (10'dan az yorum)

8. Stan Store

Stan Store, biyografi aracındaki bir bağlantıdan daha fazlasıdır — e-ticaret merkezi işlevi görür ve oluşturucuların dijital ürünleri satmasına, çevrimiçi kurslar düzenlemesine, e-posta kayıtları almasına ve toplantılar planlamasına olanak tanır.

Stan Store'un sürükle ve bırak düzenleyicisine sahip kullanıcı dostu arayüzü, kodlama gerektirmeden kolay ürün eklemeyi kolaylaştırır ve bu da onu yeni başlayanlar için mükemmel bir seçim haline getirir. Gelir izleme, ürün satışlarını gösterme, e-posta kayıtları ve randevular için ayrı bölümleri kolayca görebilirsiniz.

En iyi kısmı ne mi? Birden fazla Stan Store oluşturabilirsiniz, ancak her birinin kendi e-posta adresi olmalıdır. Bu esneklik, birden fazla işi yönetiyorsanız veya farklı kitlelere hitap ediyorsanız özellikle kullanışlıdır. ?

Stan Store'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü

Kodlama gerekmez

Gelir izleme

Kolay ürün satışı

Birden fazla mağaza oluşturma izni

Stan Store sınırlamaları

Kullanıcılar, ödeme talep etmeden manuel olarak müşteri ekleyemez

Analitik verileri kontrol ederken tarih aralığını özelleştirme seçeneği yoktur

Stan Store fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 29 $

Oluşturucu Pro: 99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Stan Store puanlarını ve yorumlarını görüntüleyin

Trust Pilot: 4,9/5 (150'den fazla yorum)

9. Linkin. bio

Linkin. bio by Later, Instagram ve TikTok profillerinize sorunsuz bir şekilde yerleştirilen bir mini web sayfası olarak işlev görür ve içeriğinizi tıklanabilir ve satın alınabilir bağlantılara dönüştürür. Kişiselleştirilmiş sayfanızı oluşturmanıza, biyografinize bağlantıyı eklemenize ve takipçilerinizin sizi, ürünlerinizi ve markanızı daha yakından tanıması için fırsatlar sunmanıza olanak tanır.

Bu özelliklerle dolu araç sadece bir web sayfası oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda trafiği artıran bir varlıktır. Linkin. bio ile öne çıkan medyayı sergileyebilir, web sitenize bağlantı verebilir, blog gönderilerini paylaşabilir veya kullanıcıları çevrimiçi mağazanıza yönlendirebilirsiniz.

Linkin. bio'nun Instagram tasarımıyla kusursuz entegrasyonu, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, bir e-ticaret işiniz varsa, bu araç Shopify ile entegre olarak sayfanızdan doğrudan ürün satışı yapmanızı sağlar. ?

Linkin. bio'nun en iyi özellikleri

Önemli bağlantıları vurgulamak için öne çıkan afiş bileşeni

Planlanmış sosyal medya gönderileri

Sınırsız bağlantı

Her gönderi için en fazla beş bağlantı içeren içerik blokları

Bağlantı performansını izlemek için gelişmiş analizler

Linkin. bio sınırlamaları

Analitik bölümü daha ayrıntılı olabilir

Bazı özellikler daha verimli olabilir

Linkin. bio fiyatlandırma

Başlangıç: 16,67 $/ay kullanıcı başına

Büyüme: Üç kullanıcı için aylık 30 $

Gelişmiş: 53,33 $/ay, altı kullanıcı için

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Linkin. bio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Getapp: 4. 4/5 (300+ yorum)

10. Sked Link

Instagram planlama aracı Sked Social'ın bir parçası olan Sked Link, tüm içeriğinize bağlantılarla dolu bir açılış sayfası oluşturmanıza olanak tanır. Galeri özelliği ile kullanıcılar, gönderileriniz yayınlandıktan sonra Instagram biyografi bağlantınıza hızlıca dokunarak web sitenizi keşfedebilir veya satın alım yapabilir. ?

Sked Link ile oluşturulan sayfalar yıldırım hızında yükleme için optimize edilmiştir, ziyaretçilere sorunsuz bir deneyim sunar ve dönüşümleri artırır.

Araç, Google Analytics için otomatik olarak UTM (Urchin İzleme Modülü) etiketleri ekler ve Instagram takipçilerinizin nasıl etkileşimde bulunduğunu ve dönüşüm sağladığını görmenizi sağlar. Ayrıca Meta Pixel ile entegre olarak, bağlantınızı daha önce kontrol eden kullanıcıları yeniden hedeflemenizi sağlar.

Sked Link'in en iyi özellikleri

Sınırsız bağlantı kapasitesi

Sosyal medya gönderilerini planlayın

Meta Pixel ve Google Analytics ile entegrasyon

Ayrıntılı analiz

UTM ile izlenen bağlantı izleme

Sked Link sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Nispeten pahalı

Sked Link fiyatlandırması

Temel özellikler: 25 $/ay

Temel özellikler: 74 $/ay

Profesyonel: 133 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Sked Link puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

Biyografi araçlarındaki birçok bağlantı, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşım için kişiselleştirilmiş sayfalarda sayısız bağlantıyı depolamaya odaklanırken, ClickUp gibi proje yönetimi platformları bir adım daha ileri gidiyor!

ClickUp, AI yazma araçları, kullanıcı dostu pazarlama takvimleri ve sosyal medya iş akışınıza uyarlayabileceğiniz çok çeşitli şablonlar sunar. ClickUp'ın minimum çabayla çevrimiçi varlığınızı ve sosyal medya proje yönetiminizi nasıl güçlendirebileceğini keşfedin.

ClickUp'taki AI yazma asistanını kullanarak blog gönderileri oluşturun, fikirler üretin, e-postalar yazın ve daha fazlasını yapın

ClickUp, sıradan bir proje yönetimi platformu değildir; çevrimiçi varlıklarını optimize etmek ve içerik oluşturmayı kolaylaştırmak isteyen pazarlama takımları, içerik oluşturucular, blog yazarları ve influencer'lar için bir güç merkezidir. ✨

Blog yazısı için ilham mı arıyorsunuz veya profesyonel bir e-posta havası mı yaratmak istiyorsunuz? ClickUp AI yazma asistanı, kullanıcı dostu yardımcınız ve sosyal medya AI aracınız olarak devreye girer ve role özel ipuçları sunarak içerik kalitesini artırırken zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Bu muhteşem AI aracı, aşağıdakiler için vazgeçilmeziniz olacak:

Blog fikirleri için beyin fırtınası yapın

Sosyal medya başlıkları oluşturma

Metinleri özetleme

E-posta iletişimi

Toplantı gündemlerini yapılandırma

İşinizde dağınık mı hissediyorsunuz? ClickUp Belgeleri, fikir üretme, ana hatları belirleme ve içerik stratejileri oluşturma için mükemmel olan nihai organizasyon aracınızdır. İster video senaryoları yazın, ister blog gönderileri taslakları hazırlayın, ister sosyal medya kampanyaları düzenleyin, Belgeler yapılandırılmış bir içerik oluşturma süreci sağlar.

Takvim görünümünde düzenli kalın, görevleri sürükleyip bırakarak planlayın ve ClickUp'ı kullanarak hedefleri kolayca izleyin

Yolculuklarını grafiklerle takip eden influencer adayları için ClickUp Takvim görünümü yol gösterici bir yıldız görevi görür! İçerik stratejilerini düzenlemeye, planlamaya ve optimize etmeye yardımcı olurken, gelişen trendlere ve hedef kitlenin tercihlerine uyum sağlar. ?

İçerik takviminizi gün, hafta veya ay bazında görüntüleyerek yüklemeleri titizlikle planlayın. Görevleri filtreleyerek belirli görevleri öne çıkarabilir ve bunları takviminize sürükleyip bırakarak içerik yüklemelerini anında planlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Fazla özellik, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Bazen yükleme gecikmeleri yaşanabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

İçeriğinizi takipçilerinizle paylaşmanın ideal yöntemini bulmak zor olabilir, ancak özenle seçtiğimiz biyografide en iyi 10 bağlantı aracı listesi işinizi görecektir.

Seçiminizi daralttıktan sonra, ClickUp'ı ücretsiz denemeyi düşünün! İçerik optimizasyonu, iletişim planlaması, AI araçlarıyla basitleştirilmiş pazarlama ve önceden tasarlanmış şablon dizisiyle kişiselleştirme alanlarında üstünlük sağlayan, her şeyi içeren bir çözüm olarak öne çıkıyor.

ClickUp'a katılın ve influencer yolculuğunuzu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin! ⛵