2025'in En İyi 10 Wix Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Wix, ücretsiz bir web sitesi barındırma ve web oluşturma aracıdır. Kullanıcılar, işlevselliği ve fiyatını çok beğeniyor, bu da yazılımı küçük işletme sahipleri ve sınırlı bütçeye sahip şirketler için harika bir seçenek haline getiriyor.

Ancak Wix, tüm işletmeler için en iyi araç değildir. Web sitesi oluşturmak için düşük maliyetli, basit seçenekler arayan kişiler için tasarlanmış olan Wix, birkaç şablonla sınırlıdır. Bu, sitenizin diğer sitelerden sıyrılmasının daha zor olduğu ve gelişmiş özelliklere sahip özel bir site oluşturmanın zor olduğu anlamına gelir.

Neyse ki, web sitesi oluşturma konusunda Wix tek seçeneğiniz değil. ?

Burada, size en iyi 10 Wix alternatifini tanıtacağız. Fiyatlandırma ve derecelendirmelerden özelliklere ve sınırlamalara kadar her şeyi ele alacağız, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

Wix Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm Wix alternatifleri aynı değildir. Bazıları benzer bir yaklaşım benimseyerek herkesin kullanabileceği temel hizmetler sunar. Diğerleri ise daha fazla özelleştirme sunmayı amaçlar ve gelişmiş özellikleri kullanmak için biraz kod bilgisi veya öğrenme süreci gerektirir. ?

En iyi Wix alternatifi için gerekenler:

E-ticaret özellikleri: Bir e-ticaret platformu veya çevrimiçi mağazalar işletiyorsanız, ödeme işleme ve diğer e-ticaret araçlarını içeren bir web oluşturucuya ihtiyacınız olacaktır

Sürükle ve bırak işlevselliği : Birçok web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak aracına sahiptir, bu da serbest çalışanlar ve yeni başlayanlar için bölümleri kolayca taşıyarak görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici bir web sayfası oluşturmayı kolaylaştırır

Öğreticiler ve müşteri desteği : Yeni başlayan bir blog yazarıysanız, süreci hızlandırmak için öğreticiler içeren Wix alternatiflerini arayın

Fiyatlandırma planları : Web sitesi oluşturucular, özellikle eklentiler, özel alan adları ve web barındırma gibi eklentilerle birlikte pahalı olabilir. Bütçenize uygun bir plan seçebilmeniz için çeşitli fiyatlandırma planları sunan bir araç seçin

Analitik araçlar: Bazı Wix alternatifleri, dönüşümleri artırmak için daha iyi web siteleri oluşturmanıza yardımcı olacak satış, raporlama ve SEO araçları içerir

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Wix Alternatifi

Wix'e alternatif bir seçenek keşfetmeye hazır mısınız? Burada, hayallerinizdeki siteyi oluşturmak için en iyi web sitesi oluşturucu araçlarının, e-ticaret çözümlerinin ve özelleştirilebilir yazılımların bir listesini bulacaksınız. ?

1. WordPress

wordPress aracılığıyla

WordPress, en iyi web sitesi oluşturucularından biridir. En özelleştirilebilir platformlardan biridir ve haritaları yüklemekten ödemeleri yönetmeye ve analizleri izlemeye kadar her şeyi yapan siteler oluşturmak için binlerce eklenti sunar. WordPress barındırma ve WordPress site araçları, web tasarımını tek bir kullanışlı alanda yönetmenizi sağlar.

WordPress en iyi özellikler

Eklentiler ve bileşenler, envanter yönetimi, e-posta pazarlaması ve SEO gibi özellikler için binlerce özelleştirme ve ölçeklenebilirlik seçeneği sunar

Yedeklemeler, blog gönderileri veya sitenizin eski sürümleri gibi işlerinizi korur, böylece bir hata olsa bile hiçbir şeyi kaybetmezsiniz

CSS, HTML ve özel kodlama oluşturmanıza veya şablonları kullanarak siteleri hayata geçirmenize olanak tanıyan sürükle ve bırak düzenleyici ile tam özelleştirme

Birçok WordPress web sitesi şablonu, e-ticaret mağazalarıyla birlikte gelir ve sitenizde ödemeleri ve satışları kolayca işlemenizi sağlar

şirketin zamanının %5'i, WordPress üzerinde ücretsiz, açık kaynak kodlu bir topluluk oluşturmaya ayrılmıştır

WordPress sınırlamaları

Ücretsiz web sitesi oluşturucu sınırlı özelliklere sahiptir

Fonksiyonlar çok geniş ve her şeyi öğrenmek oldukça zaman alıyor

WordPress fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel : 9 $/ay

Premium: 18 $/ay

İş : 40 $/ay

Ticaret : 70 $/ay

Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

WordPress puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (8.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.700+ yorum)

2. Shopify

shopify aracılığıyla

Shopify, girişimcilerin ve işletmelerin web sitesi oluşturma ve ödeme işlemleri için kullandıkları bir içerik yönetim sistemi ve e-ticaret aracıdır. Popüler web sitesi oluşturucu, e-ticaret sitelerinde satışları artırmak için çevrimiçi mağaza vitrinleri, esnek satış noktası işlemleri ve tam dönüşüm hunisi araçları sunar. ?

Shopify en iyi özellikler

Birden fazla ödeme ağ geçidi, işlem ücretlerinden özel ödeme prosedürlerine kadar her şeyi kolayca halletmenizi sağlar

İş uygulamaları, pazarlama yazılımları ve satış araçlarıyla entegrasyonlar, erişiminizi genişletmenize, etkileşimi artırmanıza ve dönüşümleri artırmanıza olanak tanır

Envanter ve kaynakları yöneterek web sitenizi anlık olarak güncelleyin ve en son bilgileri sunun

Binlerce tema ve 8.000'den fazla uygulama ve özel alan adı seçeneği, web sitenizin benzersiz olmasını sağlar

Shopify sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde, kullanmaya başlamak için bir öğrenme süreci vardır

Premium planlar hızla pahalılaşır

Shopify fiyatlandırma

Temel : 39 $/ay

Shopify : 105 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Shopify puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.200+ yorum)

3. Squarespace

squarespace aracılığıyla

Squarespace, e-ticaret web siteleri kuran büyük markalar ve yeni başlayan küçük işletme sahipleri tarafından güvenilen, dünyaca ünlü bir web sitesi oluşturucu. Randevu almak, ürün satmak veya çok çeşitli sektörlerde hizmet sunmak için kullanabilirsiniz. Yerleşik e-posta kampanyaları ve sosyal araçlar, erişiminizi genişleterek ve markanızı oluşturarak web sitesi oluşturma çabalarınızı destekler.

Squarespace en iyi özellikler

Düzinelerce şablonu sektör, kategori veya stile göre filtreleyerek dakikalar içinde site oluşturmaya başlayın veya benzersiz bir yaklaşım için özel şablonlar oluşturun

Ödeme işleme, ödeme sayfaları ve arka planda çalışan gönderim ve yerine getirme araçları gibi e-ticaret özellikleri, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar

Yerleşik planlama ve takvim araçları, iş sahiplerinin randevu almasına ve hizmet sunmasına olanak tanır

Pazarlama ve SEO araçları, müşterilerle etkileşim kurmak ve erişimi optimize etmek için sosyal medya entegrasyonlarını içerir

Squarespace sınırlamaları

Rakiplere kıyasla daha az ödeme işleme seçeneği

Satış noktası işlemleri hatalı olabilir ve çoklu para birimi satışını etkinleştiremezsiniz

Squarespace fiyatlandırma

Kişisel : 23 $/ay

İş : Aylık 33 $

Ticaret Temel : Aylık 36 $

Commerce Advanced: 65 $/ay

Squarespace puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

4. Weebly

via Weebly

Square tarafından sunulan bir e-ticaret platformu olan Weebly, masa başında olmadığınızda bile site oluşturabileceğiniz bir mobil uygulamaya sahip, yeni başlayanlar için uygun bir web sitesi tasarım aracıdır. Weebly, hızlı bir şekilde site açmak isteyen yoğun girişimciler veya mevcut web sayfalarını basit bir şekilde optimize etmek isteyen işletmeler için idealdir. Kullanım kolaylığı sayesinde, izin sahibi herkes rekor hızda açılış sayfaları oluşturabilir ve yayınlayabilir. ?

Weebly en iyi özellikler

Alt alan adları için ücretsiz alan adı barındırma, kendi web sitesini keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için giriş seviyesi bir başlangıç noktası sunar

Tasarımcılar tarafından seçilen temalar, her web sitesine profesyonel bir görünüm kazandırır

Sürükle ve bırak oluşturucu herkesin kullanımı için kolaydır ve görüntüler ve videolar için özelleştirme araçları açılış sayfalarını daha ilgi çekici hale getirir

Entegre analitik, web sitenizin istatistikleri hakkında bilgi sunarak performansını optimize etmenizi sağlar

Weebly sınırlamaları

En basit Wix alternatiflerinden biri olan bu platform, özelleştirme konusunda da sınırlıdır

Müşteri desteğini arayabilmek istiyorsanız, ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır

Weebly fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 10 $

Profesyonel : Aylık 12 $

Performans: 26 $/ay

Weebly puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.700+ yorum)

5. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, kodlama veya teknik beceri gerektirmeden güzel siteler oluşturmak için ücretsiz bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu sunar. En popüler blog araçlarından biri olan HubSpot, basitlik ve özelleştirme özelliklerini bir araya getirerek hem yeni başlayan kullanıcılar hem de yüzlerce site oluşturmuş geliştiriciler için ideal bir seçimdir.

HubSpot Web Sitesi Oluşturucu en iyi özellikler

Canlı düzenleyici ile açılış sayfalarınızın nasıl görüneceğini anında görselleştirin

Yüzlerce tema ve düzinelerce stili karıştırıp eşleştirerek tamamen size özgü bir görünüm oluşturmaya başlayın

Özel bir alan adını ücretsiz kullanın — çoğu Wix alternatifi bunun için ek ücret alır

Entegre müşteri platformu, hedef kitlenizle bağlantıda kalmanızı sağlar, böylece özellik taleplerini, hata raporlarını ve soruları tek bir alandan yönetebilirsiniz

HubSpot Web Sitesi Oluşturucu sınırlamaları

Ölçeklenebilirlik sınırlıdır, bu da bu aracı küçük işletmeler veya bireyler için daha iyi bir seçenek haline getirir

CMS, sürüm geçmişini kaydetmez

HubSpot Web Sitesi Oluşturucu fiyatlandırma

Ücretsiz

HubSpot Web Sitesi Oluşturucu puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. Pixpa

via Pixpa

Pixpa, profil oluşturmak, iş paylaşmak veya çevrimiçi hizmet satmak isteyen bireyler için tasarlanmış bir web sitesi oluşturucu. Basit bir Wix alternatifi olan bu araç, yüksek işlevselliğe sahip e-ticaret planları ve geniş bant genişliği arayan kişiler için ideal değildir. Bunun yerine, yaptığınız işleri paylaşabileceğiniz, hizmet sunabileceğiniz ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurabileceğiniz basit bir web sitesi istiyorsanız bu aracı seçin. ?

Pixpa'nın en iyi özellikleri

Portföy web sitesi oluşturucu 150'den fazla şablon sunar

e-posta ve sohbet yoluyla 7/24 müşteri desteği, tasarım veya teknik yardıma ihtiyacınız olduğunda her zaman yardıma erişebileceğiniz anlamına gelir

Sınırlı e-ticaret araçları arasında basit, markalı ödeme ve dijital dosyalar ve hizmetler için envanter kontrolleri bulunur

Uygulama mağazasında 100'den fazla araç ve entegrasyon ile mesajlaşma kanallarından sosyal medya kanallarına kadar her şeyi birbirine bağlayabilirsiniz

Pixpa sınırlamaları

Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu değildir

Diğer Wix alternatifleri kadar ölçeklenebilir veya özelleştirilebilir değildir

Pixpa fiyatlandırma

Temel : 8 $/ay

Oluşturucu : Aylık 15 $

Profesyonel : Aylık 20 $

Gelişmiş: Aylık 25 $

Pixpa puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

7. Webnode

via Webnode

Webnode, görsel olarak çekici web siteleri oluşturmak için düzinelerce şablon, AI desteği ve blok düzenleyiciler sunan bir web sitesi oluşturucu. Basit ve kullanımı kolay olan bu araç, son derece özelleştirilebilir Wix alternatiflerinden bazılarına göre daha az korkutucu. Portföy veya basitleştirilmiş bir çevrimiçi mağaza gibi basit siteler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Webnode'un en iyi özellikleri

AI web sitesi oluşturucu aracı, sitenizin her sayfasında kullanmak üzere içerik oluşturur ve görseller üretir

Uygulama fonksiyonları, bir cep telefonu veya tabletten web siteleri oluşturmanıza ve yeniden tasarlamanıza olanak tanır

Yapı taşı düzeni, bağlam eklemeyi ve bölümleri sorunsuz bir şekilde kaydırmak için kolaylaştırır

Uygun fiyatlı planlar, bu aracın hemen hemen tüm bütçeler için erişilebilir olduğu anlamına gelir

Webnode sınırlamaları

Özellikle web sayfası tasarım öğeleri söz konusu olduğunda, çok az özelleştirme seçeneği vardır

Site, web sitenizi farklı dillerde oluşturabileceğinizi söylese de, bir dilden diğerine geçişte bazı sorunlar yaşanabilir

Webnode fiyatlandırma

Ücretsiz

Sınırlı : 4,90

Mini : 8,90 $

Standart : 14,90 $

Profi: 24,90 $

Webnode puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

8. HostGator

hostGator aracılığıyla

Büyük bir öğrenme eğrisini aşmanın zorluğunu yaşamadan hızlı bir şekilde web sitesi oluşturmak mı istiyorsunuz? Tasarımları saatler değil dakikalar içinde hayata geçiren şablonlar kullanan web sitesi oluşturucu HostGator'ı deneyin. ⏰

HostGator'ın en iyi özellikleri

2 milyondan fazla stok görüntü ve videoya erişim, markanızı temsil eden grafikleri seçebileceğiniz anlamına gelir

Bağlı sosyal medya araçları, kanallar arasında kullanıcılarla etkileşim kurmak için gömülebilir sosyal beslemeler ve özelleştirilebilir düğmeler gibi özellikler sunar

SSL sertifikaları, müşterilere verilerinin güvende olduğunu bildirir

Yerleşik web sitesi barındırma, daha hızlı yükleme hızları anlamına gelir

HostGator sınırlamaları

Yavaş müşteri desteği, web sitesi oluşturmada gecikmelere neden olabilir

Sitenizi bir yedeklemeden geri yüklemek istiyorsanız, ek ücret ödemeniz gerekir

HostGator fiyatlandırma

Hızlı Başlangıç: 12,95 $/ay

Express Site: 14,98 $/ay

Express Store: 26,98 $/ay

HostGator puanları ve yorumları

G2 : 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (50+ yorum)

9. Web. com

Web. com, tüm zor işi sizin yerinize yapan bir AI web sitesi oluşturucusudur. Sadece birkaç soruyu yanıtlayın, AI araçları tüm web sitelerini, alan adlarını, logoları ve site içeriğini oluştursun. Oluşturma sürecinin her aşamasını kontrol etmek istiyorsanız, kendi sitenizi oluşturma seçeneği de vardır.

Web. com en iyi özellikler

Yerleşik AI araçları, içerik takvimleri oluşturmaktan açılış sayfaları tasarlamaya ve logolar oluşturmaya kadar her şeyi halleder

Güvenlik özellikleri arasında SSL sertifikası, web sitesi yedeklemeleri ve çevrimiçi tehditlere karşı koruma araçları bulunur

Pazarlama özellikleri arasında yerleşik SEO optimizasyon araçları, çevrimiçi dizinler ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon bulunur

Çeşitli fiyat planları, sadece web sitesi oluşturmak isteyen takımlar ve pazarlama planlama sürecinde daha fazla destek arayan takımlar için esneklik sunar

Web. com sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla özelleştirme seçenekleri çok fazla değildir

Pop-up'lar ve takvimler gibi öğeleri sürükleyip bırakamazsınız

Web. com fiyatlandırma

Web sitesi : 19,99 $

Web sitesi + Pazarlama : 24,99 $

Çevrimiçi Mağaza : 34,99 $

Çevrimiçi Pazar Yerleri: 49,99 $

Web. com puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 3,7/5 (100+ yorum)

10. Contentful

via Contentful

Contentful, web sitesi oluşturmada içerik öncelikli bir yaklaşım benimser. Görsel olarak çekici arayüzleri sayesinde, bu araçla çarpıcı bir web sitesi oluşturmak için teknik becerilere sahip olmanız gerekmez.

Contentful'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir rol tabanlı erişim, site içeriğinde değişiklik yapabilecek kişileri kontrol etmenizi sağlar

Temiz arayüz ve "ne görürsen onu alırsın" (WYSIWYG) düzenleyici, üzerinde çalışırken her şeyin nasıl görüneceğini görselleştirmenizi sağlar

Yerleşik sürüm geçmişi ile yapılan değişiklikleri görün ve eski sürümleri kolayca geri yükleyin

Şablonlar, oluşturma sürecinizi başlatır ve yürütme süresini hızlandırır

İçerik sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arka uçta daha fazla özelleştirme olmasını isterdi

Entegrasyonlar diğer alternatifler kadar sağlam değildir

İçerik zenginliği fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : 300 $/ay

Premium: Özel fiyatlandırma

İçerik derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

Wix ve bu Wix alternatifleri, web siteleri ve açılış sayfaları oluşturmak için harika olsa da, sitenizi yayınladıktan sonra iş akışlarını veya pazarlama kampanyalarını yönetmek için kapsamlı hizmetler sunmaz. Bunun için, pazarlama kampanyaları için metinler oluşturmanıza, pazarlama süreçlerini yönetmenize ve KPI'lara yönelik başarıyı izlemenize yardımcı olabilecek ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız olacak. ?

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp, pazarlama takımlarının süreçleri kolaylaştırmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Yüzlerce özelliği ile, beyin fırtınası yapmaktan çevrimiçi mağazanız için kampanyaların başarısını analiz etmeye kadar pazarlama sürecinizin her adımında ihtiyacınız olanı bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

ClickUp'ın Pazarlama özelliği, süreçlerinizi görselleştirmek için birkaç farklı görünüm içeren kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Pazarlama yol haritaları oluşturun ve bunları görevlere bağlayarak ekibinizin her bir üyesinin işlerini bölümlere ayırın. Öncelikle yapılması gereken işleri vurgulamak için öncelik bayrakları ve bağımlılıklar ekleyin.

İçerik iş akışı yazılımındaki gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası sosyal medya kampanyalarından rapor oluşturmaya kadar her konuda takımla birlikte çalışabileceğiniz anlamına gelir. Özel bildirimler ve tetikleyiciler, bir görev tamamlandığında veya dikkat gerektirdiğinde kullanıcıları bilgilendirir.

ClickUp AI, içerik oluşturmayı yeni bir boyuta taşıyarak daha iyi ve daha hızlı yazmanızı sağlar. Yerleşik düzenleme araçları işinizi düzeltirken, öneri araçları yazınızı daha ilgi çekici hale getirir. E-posta bültenleri, viral sosyal medya gönderileri veya SEO odaklı blog makaleleri yazmak için kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin Blog Yönetimi şablonu ile içerik akışlarınızla ilgili zor işleri ClickUp'a bırakın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI ücretsiz planlarda mevcut değildir, ancak aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar çoğu bütçeye uygundur

Tonlarca özellik var, bu da hepsini tanımak için biraz zaman harcamanız gerektiği anlamına geliyor

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

ClickUp ile Web Sitenizi ve Pazarlama İş Akışlarınızı Yönetin

Bu Wix alternatifleriyle, hedef kitleniz için görsel olarak çekici web siteleri oluşturun. Basit, kod gerektirmeyen araçlar arasından seçim yapın veya düzinelerce eklenti ile entegre olan daha gelişmiş platformlarla özelleştirmeyi tercih edin. Site oluşturma sırasında ve sonrasında, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracıyla iş akışlarını yönetin.

ClickUp'a bugün kaydolun ve pazarlama ve geliştirme takımlarınız için daha iyi süreçler oluşturmaya başlayın. Yerleşik yapay zeka ile, açılış sayfaları veya blog gönderileri için olsun, tüm içeriğiniz kullanıcılar için daha ilgi çekici, etkili ve cazip hale gelir. Farklı projeler için Alanlar oluşturun ve Otomasyonlardan yararlanarak işleri hızlandırın ve hedeflerinize daha hızlı ulaşın. ?