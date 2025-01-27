2025'in En İyi 10 Wix Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Wix, ücretsiz bir web sitesi barındırma ve web oluşturma aracıdır. Kullanıcılar, işlevselliği ve fiyatını çok beğeniyor, bu da yazılımı küçük işletme sahipleri ve sınırlı bütçeye sahip şirketler için harika bir seçenek haline getiriyor.
Ancak Wix, tüm işletmeler için en iyi araç değildir. Web sitesi oluşturmak için düşük maliyetli, basit seçenekler arayan kişiler için tasarlanmış olan Wix, birkaç şablonla sınırlıdır. Bu, sitenizin diğer sitelerden sıyrılmasının daha zor olduğu ve gelişmiş özelliklere sahip özel bir site oluşturmanın zor olduğu anlamına gelir.
Neyse ki, web sitesi oluşturma konusunda Wix tek seçeneğiniz değil. ?
Burada, size en iyi 10 Wix alternatifini tanıtacağız. Fiyatlandırma ve derecelendirmelerden özelliklere ve sınırlamalara kadar her şeyi ele alacağız, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.
Wix Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Tüm Wix alternatifleri aynı değildir. Bazıları benzer bir yaklaşım benimseyerek herkesin kullanabileceği temel hizmetler sunar. Diğerleri ise daha fazla özelleştirme sunmayı amaçlar ve gelişmiş özellikleri kullanmak için biraz kod bilgisi veya öğrenme süreci gerektirir. ?
En iyi Wix alternatifi için gerekenler:
- E-ticaret özellikleri: Bir e-ticaret platformu veya çevrimiçi mağazalar işletiyorsanız, ödeme işleme ve diğer e-ticaret araçlarını içeren bir web oluşturucuya ihtiyacınız olacaktır
- Sürükle ve bırak işlevselliği: Birçok web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak aracına sahiptir, bu da serbest çalışanlar ve yeni başlayanlar için bölümleri kolayca taşıyarak görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici bir web sayfası oluşturmayı kolaylaştırır
- Öğreticiler ve müşteri desteği: Yeni başlayan bir blog yazarıysanız, süreci hızlandırmak için öğreticiler içeren Wix alternatiflerini arayın
- Fiyatlandırma planları: Web sitesi oluşturucular, özellikle eklentiler, özel alan adları ve web barındırma gibi eklentilerle birlikte pahalı olabilir. Bütçenize uygun bir plan seçebilmeniz için çeşitli fiyatlandırma planları sunan bir araç seçin
- Analitik araçlar: Bazı Wix alternatifleri, dönüşümleri artırmak için daha iyi web siteleri oluşturmanıza yardımcı olacak satış, raporlama ve SEO araçları içerir
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Wix Alternatifi
Wix'e alternatif bir seçenek keşfetmeye hazır mısınız? Burada, hayallerinizdeki siteyi oluşturmak için en iyi web sitesi oluşturucu araçlarının, e-ticaret çözümlerinin ve özelleştirilebilir yazılımların bir listesini bulacaksınız. ?
1. WordPress
WordPress, en iyi web sitesi oluşturucularından biridir. En özelleştirilebilir platformlardan biridir ve haritaları yüklemekten ödemeleri yönetmeye ve analizleri izlemeye kadar her şeyi yapan siteler oluşturmak için binlerce eklenti sunar. WordPress barındırma ve WordPress site araçları, web tasarımını tek bir kullanışlı alanda yönetmenizi sağlar.
WordPress en iyi özellikler
- Eklentiler ve bileşenler, envanter yönetimi, e-posta pazarlaması ve SEO gibi özellikler için binlerce özelleştirme ve ölçeklenebilirlik seçeneği sunar
- Yedeklemeler, blog gönderileri veya sitenizin eski sürümleri gibi işlerinizi korur, böylece bir hata olsa bile hiçbir şeyi kaybetmezsiniz
- CSS, HTML ve özel kodlama oluşturmanıza veya şablonları kullanarak siteleri hayata geçirmenize olanak tanıyan sürükle ve bırak düzenleyici ile tam özelleştirme
- Birçok WordPress web sitesi şablonu, e-ticaret mağazalarıyla birlikte gelir ve sitenizde ödemeleri ve satışları kolayca işlemenizi sağlar
- şirketin zamanının %5'i, WordPress üzerinde ücretsiz, açık kaynak kodlu bir topluluk oluşturmaya ayrılmıştır
WordPress sınırlamaları
- Ücretsiz web sitesi oluşturucu sınırlı özelliklere sahiptir
- Fonksiyonlar çok geniş ve her şeyi öğrenmek oldukça zaman alıyor
WordPress fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Kişisel: 9 $/ay
- Premium: 18 $/ay
- İş: 40 $/ay
- Ticaret: 70 $/ay
- Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla
WordPress puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (8.600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (14.700+ yorum)
2. Shopify
Shopify, girişimcilerin ve işletmelerin web sitesi oluşturma ve ödeme işlemleri için kullandıkları bir içerik yönetim sistemi ve e-ticaret aracıdır. Popüler web sitesi oluşturucu, e-ticaret sitelerinde satışları artırmak için çevrimiçi mağaza vitrinleri, esnek satış noktası işlemleri ve tam dönüşüm hunisi araçları sunar. ?
Shopify en iyi özellikler
- Birden fazla ödeme ağ geçidi, işlem ücretlerinden özel ödeme prosedürlerine kadar her şeyi kolayca halletmenizi sağlar
- İş uygulamaları, pazarlama yazılımları ve satış araçlarıyla entegrasyonlar, erişiminizi genişletmenize, etkileşimi artırmanıza ve dönüşümleri artırmanıza olanak tanır
- Envanter ve kaynakları yöneterek web sitenizi anlık olarak güncelleyin ve en son bilgileri sunun
- Binlerce tema ve 8.000'den fazla uygulama ve özel alan adı seçeneği, web sitenizin benzersiz olmasını sağlar
Shopify sınırlamaları
- Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde, kullanmaya başlamak için bir öğrenme süreci vardır
- Premium planlar hızla pahalılaşır
Shopify fiyatlandırma
- Temel: 39 $/ay
- Shopify: 105 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (6.200+ yorum)
3. Squarespace
Squarespace, e-ticaret web siteleri kuran büyük markalar ve yeni başlayan küçük işletme sahipleri tarafından güvenilen, dünyaca ünlü bir web sitesi oluşturucu. Randevu almak, ürün satmak veya çok çeşitli sektörlerde hizmet sunmak için kullanabilirsiniz. Yerleşik e-posta kampanyaları ve sosyal araçlar, erişiminizi genişleterek ve markanızı oluşturarak web sitesi oluşturma çabalarınızı destekler.
Squarespace en iyi özellikler
- Düzinelerce şablonu sektör, kategori veya stile göre filtreleyerek dakikalar içinde site oluşturmaya başlayın veya benzersiz bir yaklaşım için özel şablonlar oluşturun
- Ödeme işleme, ödeme sayfaları ve arka planda çalışan gönderim ve yerine getirme araçları gibi e-ticaret özellikleri, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar
- Yerleşik planlama ve takvim araçları, iş sahiplerinin randevu almasına ve hizmet sunmasına olanak tanır
- Pazarlama ve SEO araçları, müşterilerle etkileşim kurmak ve erişimi optimize etmek için sosyal medya entegrasyonlarını içerir
Squarespace sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla daha az ödeme işleme seçeneği
- Satış noktası işlemleri hatalı olabilir ve çoklu para birimi satışını etkinleştiremezsiniz
Squarespace fiyatlandırma
- Kişisel: 23 $/ay
- İş: Aylık 33 $
- Ticaret Temel: Aylık 36 $
- Commerce Advanced: 65 $/ay
Squarespace puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)
4. Weebly
Square tarafından sunulan bir e-ticaret platformu olan Weebly, masa başında olmadığınızda bile site oluşturabileceğiniz bir mobil uygulamaya sahip, yeni başlayanlar için uygun bir web sitesi tasarım aracıdır. Weebly, hızlı bir şekilde site açmak isteyen yoğun girişimciler veya mevcut web sayfalarını basit bir şekilde optimize etmek isteyen işletmeler için idealdir. Kullanım kolaylığı sayesinde, izin sahibi herkes rekor hızda açılış sayfaları oluşturabilir ve yayınlayabilir. ?
Weebly en iyi özellikler
- Alt alan adları için ücretsiz alan adı barındırma, kendi web sitesini keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için giriş seviyesi bir başlangıç noktası sunar
- Tasarımcılar tarafından seçilen temalar, her web sitesine profesyonel bir görünüm kazandırır
- Sürükle ve bırak oluşturucu herkesin kullanımı için kolaydır ve görüntüler ve videolar için özelleştirme araçları açılış sayfalarını daha ilgi çekici hale getirir
- Entegre analitik, web sitenizin istatistikleri hakkında bilgi sunarak performansını optimize etmenizi sağlar
Weebly sınırlamaları
- En basit Wix alternatiflerinden biri olan bu platform, özelleştirme konusunda da sınırlıdır
- Müşteri desteğini arayabilmek istiyorsanız, ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır
Weebly fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 10 $
- Profesyonel: Aylık 12 $
- Performans: 26 $/ay
Weebly puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.700+ yorum)
5. HubSpot
HubSpot, kodlama veya teknik beceri gerektirmeden güzel siteler oluşturmak için ücretsiz bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu sunar. En popüler blog araçlarından biri olan HubSpot, basitlik ve özelleştirme özelliklerini bir araya getirerek hem yeni başlayan kullanıcılar hem de yüzlerce site oluşturmuş geliştiriciler için ideal bir seçimdir.
HubSpot Web Sitesi Oluşturucu en iyi özellikler
- Canlı düzenleyici ile açılış sayfalarınızın nasıl görüneceğini anında görselleştirin
- Yüzlerce tema ve düzinelerce stili karıştırıp eşleştirerek tamamen size özgü bir görünüm oluşturmaya başlayın
- Özel bir alan adını ücretsiz kullanın — çoğu Wix alternatifi bunun için ek ücret alır
- Entegre müşteri platformu, hedef kitlenizle bağlantıda kalmanızı sağlar, böylece özellik taleplerini, hata raporlarını ve soruları tek bir alandan yönetebilirsiniz
HubSpot Web Sitesi Oluşturucu sınırlamaları
- Ölçeklenebilirlik sınırlıdır, bu da bu aracı küçük işletmeler veya bireyler için daha iyi bir seçenek haline getirir
- CMS, sürüm geçmişini kaydetmez
HubSpot Web Sitesi Oluşturucu fiyatlandırma
- Ücretsiz
HubSpot Web Sitesi Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Pixpa
Pixpa, profil oluşturmak, iş paylaşmak veya çevrimiçi hizmet satmak isteyen bireyler için tasarlanmış bir web sitesi oluşturucu. Basit bir Wix alternatifi olan bu araç, yüksek işlevselliğe sahip e-ticaret planları ve geniş bant genişliği arayan kişiler için ideal değildir. Bunun yerine, yaptığınız işleri paylaşabileceğiniz, hizmet sunabileceğiniz ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurabileceğiniz basit bir web sitesi istiyorsanız bu aracı seçin. ?
Pixpa'nın en iyi özellikleri
- Portföy web sitesi oluşturucu 150'den fazla şablon sunar
- e-posta ve sohbet yoluyla 7/24 müşteri desteği, tasarım veya teknik yardıma ihtiyacınız olduğunda her zaman yardıma erişebileceğiniz anlamına gelir
- Sınırlı e-ticaret araçları arasında basit, markalı ödeme ve dijital dosyalar ve hizmetler için envanter kontrolleri bulunur
- Uygulama mağazasında 100'den fazla araç ve entegrasyon ile mesajlaşma kanallarından sosyal medya kanallarına kadar her şeyi birbirine bağlayabilirsiniz
Pixpa sınırlamaları
- Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu değildir
- Diğer Wix alternatifleri kadar ölçeklenebilir veya özelleştirilebilir değildir
Pixpa fiyatlandırma
- Temel: 8 $/ay
- Oluşturucu: Aylık 15 $
- Profesyonel: Aylık 20 $
- Gelişmiş: Aylık 25 $
Pixpa puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
7. Webnode
Webnode, görsel olarak çekici web siteleri oluşturmak için düzinelerce şablon, AI desteği ve blok düzenleyiciler sunan bir web sitesi oluşturucu. Basit ve kullanımı kolay olan bu araç, son derece özelleştirilebilir Wix alternatiflerinden bazılarına göre daha az korkutucu. Portföy veya basitleştirilmiş bir çevrimiçi mağaza gibi basit siteler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Webnode'un en iyi özellikleri
- AI web sitesi oluşturucu aracı, sitenizin her sayfasında kullanmak üzere içerik oluşturur ve görseller üretir
- Uygulama fonksiyonları, bir cep telefonu veya tabletten web siteleri oluşturmanıza ve yeniden tasarlamanıza olanak tanır
- Yapı taşı düzeni, bağlam eklemeyi ve bölümleri sorunsuz bir şekilde kaydırmak için kolaylaştırır
- Uygun fiyatlı planlar, bu aracın hemen hemen tüm bütçeler için erişilebilir olduğu anlamına gelir
Webnode sınırlamaları
- Özellikle web sayfası tasarım öğeleri söz konusu olduğunda, çok az özelleştirme seçeneği vardır
- Site, web sitenizi farklı dillerde oluşturabileceğinizi söylese de, bir dilden diğerine geçişte bazı sorunlar yaşanabilir
Webnode fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Sınırlı: 4,90
- Mini: 8,90 $
- Standart: 14,90 $
- Profi: 24,90 $
Webnode puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
8. HostGator
Büyük bir öğrenme eğrisini aşmanın zorluğunu yaşamadan hızlı bir şekilde web sitesi oluşturmak mı istiyorsunuz? Tasarımları saatler değil dakikalar içinde hayata geçiren şablonlar kullanan web sitesi oluşturucu HostGator'ı deneyin. ⏰
HostGator'ın en iyi özellikleri
- 2 milyondan fazla stok görüntü ve videoya erişim, markanızı temsil eden grafikleri seçebileceğiniz anlamına gelir
- Bağlı sosyal medya araçları, kanallar arasında kullanıcılarla etkileşim kurmak için gömülebilir sosyal beslemeler ve özelleştirilebilir düğmeler gibi özellikler sunar
- SSL sertifikaları, müşterilere verilerinin güvende olduğunu bildirir
- Yerleşik web sitesi barındırma, daha hızlı yükleme hızları anlamına gelir
HostGator sınırlamaları
- Yavaş müşteri desteği, web sitesi oluşturmada gecikmelere neden olabilir
- Sitenizi bir yedeklemeden geri yüklemek istiyorsanız, ek ücret ödemeniz gerekir
HostGator fiyatlandırma
- Hızlı Başlangıç: 12,95 $/ay
- Express Site: 14,98 $/ay
- Express Store: 26,98 $/ay
HostGator puanları ve yorumları
- G2: 3,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (50+ yorum)
9. Web. com
Web. com, tüm zor işi sizin yerinize yapan bir AI web sitesi oluşturucusudur. Sadece birkaç soruyu yanıtlayın, AI araçları tüm web sitelerini, alan adlarını, logoları ve site içeriğini oluştursun. Oluşturma sürecinin her aşamasını kontrol etmek istiyorsanız, kendi sitenizi oluşturma seçeneği de vardır.
Web. com en iyi özellikler
- Yerleşik AI araçları, içerik takvimleri oluşturmaktan açılış sayfaları tasarlamaya ve logolar oluşturmaya kadar her şeyi halleder
- Güvenlik özellikleri arasında SSL sertifikası, web sitesi yedeklemeleri ve çevrimiçi tehditlere karşı koruma araçları bulunur
- Pazarlama özellikleri arasında yerleşik SEO optimizasyon araçları, çevrimiçi dizinler ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon bulunur
- Çeşitli fiyat planları, sadece web sitesi oluşturmak isteyen takımlar ve pazarlama planlama sürecinde daha fazla destek arayan takımlar için esneklik sunar
Web. com sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla özelleştirme seçenekleri çok fazla değildir
- Pop-up'lar ve takvimler gibi öğeleri sürükleyip bırakamazsınız
Web. com fiyatlandırma
- Web sitesi: 19,99 $
- Web sitesi + Pazarlama: 24,99 $
- Çevrimiçi Mağaza: 34,99 $
- Çevrimiçi Pazar Yerleri: 49,99 $
Web. com puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 3,7/5 (100+ yorum)
10. Contentful
Contentful, web sitesi oluşturmada içerik öncelikli bir yaklaşım benimser. Görsel olarak çekici arayüzleri sayesinde, bu araçla çarpıcı bir web sitesi oluşturmak için teknik becerilere sahip olmanız gerekmez.
Contentful'un en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir rol tabanlı erişim, site içeriğinde değişiklik yapabilecek kişileri kontrol etmenizi sağlar
- Temiz arayüz ve "ne görürsen onu alırsın" (WYSIWYG) düzenleyici, üzerinde çalışırken her şeyin nasıl görüneceğini görselleştirmenizi sağlar
- Yerleşik sürüm geçmişi ile yapılan değişiklikleri görün ve eski sürümleri kolayca geri yükleyin
- Şablonlar, oluşturma sürecinizi başlatır ve yürütme süresini hızlandırır
İçerik sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arka uçta daha fazla özelleştirme olmasını isterdi
- Entegrasyonlar diğer alternatifler kadar sağlam değildir
İçerik zenginliği fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: 300 $/ay
- Premium: Özel fiyatlandırma
İçerik derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
Diğer Pazarlama Araçları
Wix ve bu Wix alternatifleri, web siteleri ve açılış sayfaları oluşturmak için harika olsa da, sitenizi yayınladıktan sonra iş akışlarını veya pazarlama kampanyalarını yönetmek için kapsamlı hizmetler sunmaz. Bunun için, pazarlama kampanyaları için metinler oluşturmanıza, pazarlama süreçlerini yönetmenize ve KPI'lara yönelik başarıyı izlemenize yardımcı olabilecek ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız olacak. ?
ClickUp
ClickUp, pazarlama takımlarının süreçleri kolaylaştırmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Yüzlerce özelliği ile, beyin fırtınası yapmaktan çevrimiçi mağazanız için kampanyaların başarısını analiz etmeye kadar pazarlama sürecinizin her adımında ihtiyacınız olanı bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
ClickUp'ın Pazarlama özelliği, süreçlerinizi görselleştirmek için birkaç farklı görünüm içeren kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Pazarlama yol haritaları oluşturun ve bunları görevlere bağlayarak ekibinizin her bir üyesinin işlerini bölümlere ayırın. Öncelikle yapılması gereken işleri vurgulamak için öncelik bayrakları ve bağımlılıklar ekleyin.
İçerik iş akışı yazılımındaki gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası sosyal medya kampanyalarından rapor oluşturmaya kadar her konuda takımla birlikte çalışabileceğiniz anlamına gelir. Özel bildirimler ve tetikleyiciler, bir görev tamamlandığında veya dikkat gerektirdiğinde kullanıcıları bilgilendirir.
ClickUp AI, içerik oluşturmayı yeni bir boyuta taşıyarak daha iyi ve daha hızlı yazmanızı sağlar. Yerleşik düzenleme araçları işinizi düzeltirken, öneri araçları yazınızı daha ilgi çekici hale getirir. E-posta bültenleri, viral sosyal medya gönderileri veya SEO odaklı blog makaleleri yazmak için kullanın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın AI yazma araçları, düzenleyiciler, özetleyiciler ve diğer özellikler sayesinde zaman kazanmanızı ve içeriğinizin kalabalığın arasından sıyrılmasını sağlar
- Entegrasyonlar, tüm favori üçüncü taraf uygulamalarınızı ve araçlarınızı tek bir kullanışlı alanda birleştirmenizi sağlar
- Sezgisel gösterge panelleri, iş akışlarını görselleştirmenize olanak tanır, böylece kapasite ve kaynakları yönetebilir, pazarlama hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edebilirsiniz — ister bir pazarlama planı uyguluyor ister son teknoloji e-ticaret araçları geliştiriyor olun
- İçerik yazma şablonları da dahil olmak üzere binlerce şablon, ister uzman ister yeni başlayan olun, her türlü içeriği kolayca oluşturmanızı sağlar
- Önceden oluşturulmuş Otomasyonlar ile gereksiz ve anlamsız görevleri ortadan kaldırarak içerik oluşturma iş akışlarını basitleştirin, böylece takım daha önemli işlere odaklanabilir
- Blog yazılarınızı verimli bir şekilde yapılandırmak, takımınızla işbirliği yapmak ve Wix gibi bir CMS'de yayınlamadan önce yazma sürecinizi takip etmek için ClickUp Blog Yönetimi Şablonunu kullanın!
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI ücretsiz planlarda mevcut değildir, ancak aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar çoğu bütçeye uygundur
- Tonlarca özellik var, bu da hepsini tanımak için biraz zaman harcamanız gerektiği anlamına geliyor
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
ClickUp ile Web Sitenizi ve Pazarlama İş Akışlarınızı Yönetin
Bu Wix alternatifleriyle, hedef kitleniz için görsel olarak çekici web siteleri oluşturun. Basit, kod gerektirmeyen araçlar arasından seçim yapın veya düzinelerce eklenti ile entegre olan daha gelişmiş platformlarla özelleştirmeyi tercih edin. Site oluşturma sırasında ve sonrasında, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracıyla iş akışlarını yönetin.
ClickUp'a bugün kaydolun ve pazarlama ve geliştirme takımlarınız için daha iyi süreçler oluşturmaya başlayın. Yerleşik yapay zeka ile, açılış sayfaları veya blog gönderileri için olsun, tüm içeriğiniz kullanıcılar için daha ilgi çekici, etkili ve cazip hale gelir. Farklı projeler için Alanlar oluşturun ve Otomasyonlardan yararlanarak işleri hızlandırın ve hedeflerinize daha hızlı ulaşın. ?