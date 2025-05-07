2025 için Pazarlama Alanında En İyi 10 ChatGPT Alternatifi

"AI işlerimizi elimizden alacak!" Bu tür ifadeler, ChatGPT ortaya çıktığından beri manşetleri süslemektedir.

Ancak bir pazarlamacı olarak, bunun tıklama tuzağından biraz daha fazlası olduğunu biliyorum. Teknolojinin insanları tamamen yerinden edeceği sürekli olarak söyleniyor gibi görünse de, bilgisayarlar işgücüne girdiğinde durum çok da farklı değildi. Bakın bizi şimdi nereye getirdi!

Yapay zekayı (AI) sevin ya da sevmeyin, kesin olan bir şey var: onu görmezden gelmenin bir yolu yok. Pazarlamacılar, AI asistanlarını veya ChatGPT'yi bir şekilde benimsemelidir. Ve ne kadar çabuk benimsersek, o kadar iyi kullanabiliriz.

Ancak, ChatGPT pazarlama ile ilgili her şeyin cevabı mı? Muhtemelen hayır. İşte, çoğu ChatGPT'den çok daha gelişmiş doğal dil işleme ve veri analizi sunan en iyi ChatGPT alternatiflerinden bazıları. Hadi başlayalım.

Pazarlama için ChatGPT alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

ChatGPT ortaya çıkmadan önce bile, her gün çeşitli pazarlama araçları kullanıyorduk.

Ancak yapay zeka ile otomasyon ve yardım yeni boyutlara ulaştı. Yapay zeka araçları genellikle içerik oluşturmamıza, optimize etmemize ve hatta bazı pazarlama çabalarımızı otomatikleştirmemize yardımcı olur (örneğin, yapay zeka sohbet robotu araçları), böylece insanlar daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanabilir.

Deneyimlerime göre, ChatGPT bazı güçlü özellikler sunuyor, ancak bu onun en iyi AI pazarlama aracı olduğu anlamına gelmez. Sağlam sonuçlar veren birkaç alternatif buldum.

Pazarlama için ChatGPT alternatiflerini değerlendirirken aşağıdaki faktörlere dikkat edin:

İçerik oluşturma özellikleri : Blog gönderileri oluşturmak, e-posta yazmak, : Blog gönderileri oluşturmak, e-posta yazmak, pazarlama kampanyalarını yönetmek ve daha fazlası için uygundur

AI görüntü oluşturma : Kolayca değiştirilebilen ve geliştirilebilen güçlü görüntü oluşturma özellikleri sunar. Artık sadece birkaç : Kolayca değiştirilebilen ve geliştirilebilen güçlü görüntü oluşturma özellikleri sunar. Artık sadece birkaç AI komutuyla görüntü oluşturabiliyoruz, bu da pazarlamacılar için çok önemli bir kriter.

Doğal Dil İşleme (NLP) yetenekleri : İnsan dilini doğal ve konuşma tarzında anlar ve yanıt verir

Gerçek zamanlı bilgiler: Güncel bilgilerle içeriği gerçek zamanlı olarak işleyin

Diğer araçlarla entegrasyon: Mevcut pazarlama araçları ve platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve genel pazarlama iş akışını basitleştirir

Pazarlama için en iyi 10 ChatGPT alternatifi

Bu araçları kendim test etmek ve hangi AI platformlarının gerçekten fark yarattığını görmek için takımlarla birlikte çalışmak için birkaç saat harcadım. Birkaç kullanım örneğini inceledikten sonra, ChatGPT'ye bazı mükemmel alternatifler buldum. Dolayısıyla, pazarlama için en iyi ChatGPT alternatiflerini arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Aşağıda, sosyal medya gönderilerinin oluşturulmasından proje yönetimine ve içerik optimizasyonuna kadar pazarlama süreçleriniz için 10 yapay zeka destekli araç listesi bulunmaktadır.

1. ClickUp (AI destekli pazarlama proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp Brain kullanarak e-postalar, vaka çalışmaları, kampanyalar, özetler, bloglar ve daha fazlası gibi ayrıntılı pazarlama varlıkları oluşturun

ClickUp, hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformu olmakla birlikte, tüm wiki'lerinizi, görevlerinizi ve pazarlama bilgilerinizi ClickUp Brain adlı sorunsuz bir platformda birleştiren güçlü AI modelleri geliştirmiştir.

Brain, basit içerik oluşturmanın ötesine geçen güçlü bir AI sohbet robotudur. İş akışlarını otomatikleştirmek, bağlamsal pazarlama içeriği oluşturmak ve reklam kampanyalarınızı tek bir yerden kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz.

Hızlı bir sosyal medya gönderisi taslağı hazırlamanız, e-postalar yazmanız, uzun içerikler oluşturmanız veya takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanız gerekirse, ClickUp'ın araç seti size her şeyi sunar. ClickUp'ın en iyi yanı, pazarlamacılar için özel olarak sunulan hizmetleridir. Hepsi bir arada ClickUp Pazarlama platformu, tüm pazarlama faaliyetlerinizi merkezi bir noktada bir araya getirir. Bu, pazarlama takımlarınızın kampanyalar oluşturmasına, stratejiler geliştirmesine ve içerik pazarlama çabalarınızda yapay zeka kullanmasına olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları kullanarak tetikleyici veya eylem tabanlı otomasyonlar oluşturun ve yönetin

İçerik oluşturmanın yanı sıra, ClickUp'ın AI araçlarını kullanarak pazarlama iş akışınızı otomatikleştirin. ClickUp Otomasyonları, AI otomasyon oluşturucuyu kullanarak 100'den fazla şablonla tetikleyiciler veya eylem tabanlı iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, takımlarınızın ilerlemeyi izlemesine, işleri delege etmesine ve programa uymasına olanak tanırken, manuel süreçleri azaltır.

💡Pro İpucu: ClickUp'ın güçlü araçlarıyla pazarlama otomasyonunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, pazarlama otomasyonu için AI'yı kullanarak içgörüler elde etme bölümüne göz atın.

ClickUp Pazarlama Kampanyası Özeti Şablonu

ClickUp Pazarlama Kampanyası Özeti Şablonu kullanarak herhangi bir pazarlama kampanyasını kolayca başlatın

Ayrıca, kampanya veya marka hakkında net bir özet sağlayan Pazarlama Kampanyası Özeti şablonu gibi kullanıma hazır şablonlar da içerir. Sonuç olarak, her proje aşaması için marka hedeflerini, yönergeleri ve teslim edilecekleri kolayca tanımlayabilirsiniz.

Aynı anda, Belgeler içinde ClickUp Brain'i kullanarak içeriği oluşturabilir veya kampanyanın özetini ve yönergelerini odakta tutarak ilgili bilgileri oluşturabilirsiniz. Böylece, başa baş bir karşılaştırmada, ClickUp, içerik pazarlama ve düzenleme araçlarıyla özellikle pazarlamacılar için daha sağlam bir ChatGPT alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Metin Düzenleme: ClickUp Belgelerinde metninizin herhangi bir bölümünü vurgulayın ve AI destekli düzenleme aracını kullanarak anında iyileştirin. Metninizi netlik açısından optimize etmenize, uzunluğunu ayarlamanıza veya mesajınızı basitleştirmenize yardımcı olur — hepsi sadece birkaç tıklama ile

İçerik yazma : ClickUp'ın AI yazma asistanı ile e-postaları, sosyal medya içeriklerini veya blog taslaklarını saniyeler içinde hazırlayın

Metinleri özetleyin: ClickUp'ın AI özetleme aracıyla anahtar bilgileri çıkararak uzun e-postaları veya belgeleri özetleyin. Kısa özetler ve uygulanabilir sonraki adımlar oluşturarak, takımınızın kampanya ilerlemesi ve yaklaşan dönüm noktaları konusunda uyumlu kalmasına yardımcı olur

Komut istemleri : Slogan önerme, anket soruları, pazarlama kampanyaları için stratejiler oluşturma ve daha fazlası gibi birçok pazarlama etkinliği için üretken AI özelliklerini kullanın. 600'den fazla pazarlama komut istemini içeren : Slogan önerme, anket soruları, pazarlama kampanyaları için stratejiler oluşturma ve daha fazlası gibi birçok pazarlama etkinliği için üretken AI özelliklerini kullanın. 600'den fazla pazarlama komut istemini içeren ChatGPT Pazarlama Komut İstemleri şablonu , kampanyalarınızı optimize etmenize ve hedef kitleniz için hedefli içerik oluşturmanıza olanak tanır

Diğer araçlarla entegre edin: ClickUp'ı, sosyal medya planlama platformlarından içerik yönetim sistemlerine kadar halihazırda kullandığınız binlerce pazarlama aracıyla entegre edin. Bu sayede, mevcut teknoloji yığınınızı kullanarak birden fazla kanal için içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve planlayabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikleri keşfetmek zaman alır, ancak öğrenme sürecini kolaylaştırmak için ClickUp Yardım Merkezi' nden yararlanabilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Daha fazla bilgi: Pazarlama takvimleri, kampanya yönetimi ve pazarlama planı tasarımı, ClickUp'ta takımınız için dikkate alabileceğiniz ek pazarlama şablonları olarak dahil edilmiştir.

2. Copilot (İçerik pazarlaması için en iyi ücretsiz ChatGPT alternatifi)

Copilot ile görseller, içerikler ve pazarlama stratejileri oluşturun

En iyi ChatGPT alternatifleri arasında, Microsoft'un Copilot (eski adıyla Bing AI) ilgili ve güncel sonuçlar sunar. Erişimi ve kullanımı kolaydır ve Microsoft Bing arama motorunda mevcuttur.

Birçok pazarlamacı ve sosyal medya yöneticisi, sadece birkaç komutla görüntü ve içerik oluşturmaya yardımcı olduğu için bu mükemmel ücretsiz AI aracını kullanıyor.

Copilot'u diğerlerinden ayıran özelliği, internet erişimi olan tek ücretsiz ChatGPT alternatifi olması ve web'den doğrudan gerçek zamanlı verileri alabilmesidir. Bu, içeriğiniz için doğru bilgilere veya istatistiklere ihtiyacınız olduğunda yardımcı olur.

Copilot'un en iyi özellikleri

Microsoft ekosistemiyle entegre olduğundan, en iyi ücretsiz ChatGPT alternatiflerinden biri olarak Microsoft Edge tarayıcısı ve Microsoft Office araçları için mükemmeldir

Görüntü oluşturma için DALLE-3 motoru dahildir

İçerik pazarlama bloglarından sosyal medya gönderilerine kadar birçok biçim için içerik oluşturmada kullanışlıdır

Copilot sınırlamaları

Çıktı kalitesi, görevin karmaşıklığına göre değişir

Tüm fonksiyonları kullanmak için Microsoft hesabı gerekir

Görüntü oluşturma aracının görüntüye metin eklemesini istiyorsanız, oluşturulan görüntüde tam metin olmayabilir veya metinde sık sık yazım hataları olabilir

Copilot fiyatlandırması

Microsoft ile birlikte ücretsiz sürüm dahildir

Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (Pazarlama otomasyonu için en iyisi)

HubSpot'un Breeze AI ile içerik pazarlama otomasyonlarını sorunsuz hale getirin

Süreçlerinde Hubspot Sales veya Marketing Hub'ı kullanan pazarlamacılar için Hubspot'un Breeze AI'sı, otomasyonu bir adım daha ileriye taşıyan güçlü bir AI asistanıdır.

Bu AI asistanı aracıyla, e-postalar ve bloglar için içerik yazmaktan müşteri etkileşimlerini analiz etmeye kadar her şeyi otomatikleştirin. AI, mevcut iş akışlarına entegre olduğu için HubSpot CRM ve pazarlama otomasyon araçlarınızla verimli bir şekilde çalışır.

En iyi yanı, müşteri verilerini ve davranışlarını analiz ederek pazarlamacıların daha iyi sonuçlar elde eden hedefli kampanyalar oluşturmasına yardımcı olmasıdır.

Hubspot Breeze AI'nın en iyi özellikleri

Web sayfalarınızın belirli bölümleri için içerik oluşturmanıza, blog yazmanıza veya mevcut içeriği yeniden ifade etmenize yardımcı olur

Müşterileriniz hakkında daha iyi içgörüler elde etmek için yapay zekayı kullanın ve otomatik pazarlama kampanyalarıyla potansiyel müşteriler oluşturun

Satış Merkezi'ndeki yapay zeka destekli özellikler, tahmini satış tahminleri, potansiyel müşteri oluşturma ve rehberli satış için kullanılır

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

Hubspot Breeze AI sınırlamaları

HubSpot ekosistemiyle sınırlıdır, yani Hubspot Breeze AI özelliğini kullanmak için pazarlama faaliyetlerinizde bu ürünü kullanmanız gerekir

ChatGPT'nin diğer alternatiflerine kıyasla oldukça pahalıdır

Hubspot Breeze AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel Müşteri Platformu : 1170 $/ay

Kurumsal Müşteri Platformu: 4300 $/ay

HubSpot Breeze AI derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: NA

Capterra: NA

4. Perplexity (AI'nın gücünü kullanarak arama yapmak için en iyisi)

Perplexity AI'nın arama motorunda kaynak alıntı gibi anahtar özelliklerden yararlanarak ayrıntılı içerik oluşturun

Birçok kişi tarafından araştırma için en iyi ChatGPT alternatifi olarak kabul edilen Perplexity AI, anahtar özellikleriyle benzersizdir.

Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho ve Andy Konwinski tarafından tasarlanan bu yapay zeka arama motoru, GPT-4, Claude 3, Mistral Large ve deneysel şirket içi LLM modeline erişerek daha doğru ve tutarlı yanıtlar almanıza yardımcı olur.

Pazarlamacılar için bu, hızlı bir şekilde içerik fikirleri elde etmek, ilgili istatistikleri toplamak ve hatta sosyal medya gönderileri ve ürün açıklamaları gibi kısa formlu içerikler oluşturmak anlamına gelir. Perplexity AI'nın NLP veya doğal dil işleme yetenekleri, içeriğin açık ve anlaşılır olmasını sağlar, bu da hedef kitlenize hitap eden içerikler yazmak için idealdir.

Perplexity'nin en iyi özellikleri

Veri analizi, arama ve daha derin araştırmalar için mükemmel bir yapay zeka aracı

Hassas içerik üretimi için gelişmiş doğal dil işleme

Oluşturulan bilgiler için alıntılar sağlayarak daha derin konular ve alt konular keşfeder, böylece ChatGPT alternatifleri arasında öne çıkar

Karmaşıklık sınırlamaları

Diğer ChatGPT alternatiflerine kıyasla uzun içeriklerde o kadar güçlü değildir

Gemini, Copilot veya ChatGPT gibi çok düğümlü değildir, yani içerik aramak için harikadır ancak problem çözme için etkili değildir

Perplexity fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Enterprise Pro: Aylık 40 $ (250 çalışana kadar)

Karmaşıklık derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: NA

5. Google Gemini (En iyi kompakt ChatGPT alternatifi)

Google Gemini 'den SEO dostu pazarlama stratejileri alın

Gemini, Google'ın yapay zeka destekli asistanıdır ve doğal dil işleme ve üretken yapay zekanın gücünü birçok kullanım alanı için kullanmak üzere tasarlanmıştır.

İlk olarak Google Bard olarak tanıtılan Gemini, artık Google AI ekosisteminin bir parçası olarak, markanızın sesine uygun, kişiselleştirilmiş ve SEO dostu içerik oluşturmak için entegre bir çözüm sunuyor.

Bu araç, Google Analytics, Ads ve Search Console gibi Google'ın araç setine güvenen pazarlamacılar için idealdir. Gemini, Google E-Tablolar ve diğer düzenleme araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece kampanyaları yönetmek, verileri analiz etmek ve stratejileri ayarlamak daha kolay hale gelir.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Metin, kod, görüntü ve ses oluşturma gibi birçok işlemi gerçekleştirmenize yardımcı olan gelişmiş dil modelleriyle donatılmıştır

Birkaç basit komutla AI tabanlı görüntüler oluşturmak için sağlam görüntü oluşturma yeteneklerine sahiptir

Gemini'nin AI modellerini özel ihtiyaç ve tercihlerinize göre uyarlayın ve bu çerçeveyi temel model olarak kullanarak kendi AI tabanlı platformlarınızı ve araçlarınızı tasarlayın

İnternete erişimi vardır, güncel yanıtlar sağlar ve çevrimiçi olarak mevcut en son bilgileri dikkate alan içerik oluşturur

Google Gemini sınırlamaları

Öncelikle, pazarlama ihtiyaçlarınız için halihazırda Google hizmetlerini kullanıyorsanız yararlıdır

ChatGPT'ye kıyasla daha iyi ve daha bağlamsal yanıtlar sunsa da, özellikle ücretsiz planda yanlış bilgilere veya mantık hatalarına eğilimlidir

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini Business: 24 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Gemini Enterprise:36 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: NA

6. Jasper AI (Hızlı ve doğru içerik oluşturma için en iyisi)

Jasper AI ile hızlı ve doğru içerikler yazarak içerik pazarlama stratejinizi güçlendirin

Pazarlamacılar, sosyal medya yöneticileri ve içerik oluşturucular için vazgeçilmez bir AI yazma asistanı olan Jasper, pazarlama kampanyalarınız için yüksek kaliteli içerik üreten güçlü bir içerik oluşturma platformudur.

Kullanıcı dostu arayüzü ve çok yönlülüğü ile tanınan ChatGPT, pazarlamacılara içerik, blog yazıları ve makalelerden sosyal medya gönderileri ve reklam metinlerine kadar her konuda yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerine sahiptir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Jasper'ın yapay zeka destekli entegre pazarlama özelliğini kullanarak pazarlama kampanyalarınızı optimize edin

Güçlü AI modelini kullanarak metin yazımı, blog yazımı, SEO dostu içerik ve daha fazlasını içeren içerikler oluşturun

Mevcut içeriği yeniden kullanarak, optimize ederek ve farklı biçimlere dönüştürerek hedef kitlenizin ilgisini çekin ve yapay zeka destekli sağlam bir içerik stratejisi oluşturun

Verilerinizi korumak için yerleşik güvenlik özellikleriyle Jasper'ı mevcut teknoloji yığınınıza güvenle entegre edin

Jasper AI sınırlamaları

Jasper, özellikle yapay zeka ile yeni tanışan kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi sunar

AI görüntü oluşturma ve düzenleme özellikleri gibi gelişmiş özelliklerden yararlanmak için Pro veya Business sürümünü edinmeniz gerekir

Oluşturucu ve Pro paketlerinde sınırlı bir marka sesi ve bilgi varlığına sahip olduğunuz için ajanslar için maliyetlidir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 49 $, aylık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $, aylık faturalandırılır

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

7. Claude (Yüksek kaliteli ve bağlamsal içerik için en iyisi)

Claude'un bağlamsal anlama özelliğinden yararlanarak yüksek kaliteli bloglar ve özetler hazırlayın

Claude, çoklu kullanım senaryolarına sahip gelişmiş bir büyük dil modeli (LLM) isteyenler için harika bir ChatGPT alternatifidir. Anthropic tarafından geliştirilen bu gelişmiş AI aracı, nüanslı ve bağlamsal olarak alakalı içerik sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu araçta en çok sevdiğim şey, dildeki incelikleri anlama yeteneği, bu da onu hedef kitlesinde derin bir etki yaratmak isteyen pazarlamacılar için ideal hale getiriyor. Ayrıca, marka kılavuzları, uzun form içerikler, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını içeren pazarlama içerikleri üretmek için analiz ettiği belgeler, PDF'ler ve diğer materyalleri ekleyebilirsiniz.

Claude'un en iyi özellikleri

Basit komutlar kullanarak makaleler, e-postalar ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli içerik oluşturun

Gelişmiş dil modelleri sayesinde nüanslı yazma ve bağlamsal anlayışta mükemmeldir, bu da onu tüm pazarlama materyallerinde markanızın sesini ve tonunu etkili bir şekilde yansıtan pazarlama içeriği oluşturmak için ideal hale getirir

HTML veya CSS kodları yazmanıza, görüntüleri JSON verilerine dönüştürmenize veya çok fazla teknik uzmanlık gerektirmeden karmaşık kodları hata ayıklamanıza yardımcı olacak en iyi kod oluşturma araçlarından biri

Claude sınırlamaları

ChatGPT ve diğer bazı alternatiflerin aksine, başlangıçta doğru komutları bulmak biraz zordur

İstenen sonuçları elde etmek için, yerleşik araçlara kıyasla daha fazla kullanıcı girdisi gerekebilir

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kişi başına aylık 20 $

Takım: Kişi başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: NA

8. Frase (Ayrıntılı içerik pazarlama içgörüleri için en iyisi)

Frase'nin AI araçlarını kullanarak araştırma odaklı özetler ve makaleler tasarlayın ve oluşturun

SEO optimizasyonu için birçok AI aracı vardır, ancak Frase adlı bu basit araç kadar işi iyi yapan başka bir araç yoktur. Uzun içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonu için kullanabileceğiniz AI destekli bir yazma aracıdır.

Gelişmiş doğal dil işleme yeteneklerini kullanarak, Frase nişinizdeki en iyi performans gösteren içeriği inceler ve bilgilendirici ve SEO dostu makaleler oluşturmanıza yardımcı olacak içgörüler sağlar.

Frase'nin en iyi özellikleri

Arama sorgularını analiz edin ve AI yazma araçlarını kullanarak araştırma odaklı AI içeriği oluşturun

Şablonları kaydedin ve yeniden kullanarak özetler, AI komutları veya diğer tekrarlayan iş akışları oluşturun

Anahtar kelime analizine dayalı kapsamlı içerik özetleri oluşturun ve arama motorları için optimize edin

Google Dokümanlar ve WordPress ile entegrasyonlar

Cümle sınırlamaları

Frase, son derece yaratıcı veya orijinal içerik oluşturma konusunda sınırlı olabilir

Ücretli planlarda bile sınırlı arama sorguları, yalnızca takım planında sınırsız arama sorguları

Frase fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Solo : Aylık 15 $

Temel : 45 $/ay

Takım: Aylık 115 $ (en fazla 3 kullanıcı)

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

9. Descript (Ses ve video pazarlaması için en iyisi)

Descript ile anında ses ve video oluşturun ve düzenleyin

ChatGPT'nin tüm kullanım durumları için harika iş çıkardığını düşünüyorsanız, bir daha düşünün! Ses ve video içeriği oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur mu? Descript kesinlikle yardımcı olur!

Video ve ses içeriği oluşturmak için en iyi ChatGPT alternatiflerinden biri olan Descript, podcast'ler, web seminerleri veya video pazarlama kampanyaları için kullanılır. En öne çıkan özelliklerinden biri, metin transkriptini düzenleyerek ses ve videoyu düzenleme yeteneğidir, bu da onu inanılmaz derecede kullanıcı dostu hale getirir.

En iyi özelliklerin açıklaması

Klip oluşturmanıza, altyazı eklemenize, sesi geliştirmenize, klipleri düzenlemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay video düzenleme platformu

AI konuşma özelliğini kullanarak gerçekçi, insan sesine benzeyen bir anlatıcı veya ses oluşturun

Metni podcast, video veya diğer içerik biçimlerinde kullanılabilecek sese dönüştürün

Bu ChatGPT alternatifi, satır içi yorumlar kullanarak düzenlemeler önerme, klip ekleme veya düzenleme ve daha fazlasını içeren takım projeleri için işbirliği özelliklerine sahiptir

Descript sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı dışa aktarım özelliğine sahip temel özellikleri içerir. Gelişmiş AI içerik oluşturma için ücretli bir plan seçmeniz gerekir

Optimum performans için iyi bir bilgisayar gerektirir

Açıklayıcı fiyatlandırma

Ücretsiz

Hobi : Aylık 19 $/kişi, aylık faturalandırılır

Oluşturucu : Aylık fatura ile kişi başına 35 $

İş : Kişi başına aylık 50 $, aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel

Açıklayıcı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170 yorum)

10. Surfer SEO (SEO ve anahtar kelimeler için en iyisi)

Surfer'ın SEO dostu içerik oluşturma özelliğinden yararlanın ve içeriğinizi sıralayın

Yaratıcı yazma veya arama motoru sıralamalarında size yardımcı olacak birkaç ChatGPT hilesinin ve komutunun yanı sıra, Surfer SEO, içerik oluşturma sürecini basitleştirmek için bulduğum en iyi araçtır.

Bu AI destekli ChatGPT alternatif aracı, pazarlamacıların benzersiz anahtar kelimeler ve SEO odaklı içerikler ve arama motorları için optimize edilmiş bloglar oluşturmasına yardımcı olur.

Surfer'ın öne çıkan özelliklerinden biri, hedef anahtar kelimeleriniz için en iyi performans gösteren makalelere dayalı gerçek zamanlı geri bildirim ve öneriler sunan içerik düzenleyicisidir. Bu, iyi bir sıralama için hangi öğelerin önemli olduğunu anlamanıza ve doğru anahtar kelimeler, başlıklar ve ifadelerle içerik yazmanıza olanak tanır.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

En iyi anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olacak, uzun kuyruklu anahtar kelimeler ve amacınıza uygun ilgili anahtar kelimeler dahil olmak üzere, optimize edilmiş anahtar kelime araştırma aracı

Arama motoru sıralaması için optimize edilmiş yüksek kaliteli içerik yazmanıza yardımcı olacak blog taslakları ve öneriler oluşturun

İçeriğinizin orijinal olduğundan emin olmak için entegre intihal kontrolleri ve sınırsız AI kontrolleri

Surfer SEO sınırlamaları

Her plan size sınırsız AI algılama sağlarken, yalnızca Scale AI ve daha üst planlar, AI yazarı kullanarak en fazla 10 adet AI makalesi oluşturmanıza izin verir

Premium planlarda bile otomatik optimizasyon ve takım üyeleri için sınırlama vardır (Scale AI, yalnızca 5 takım üyesini davet etme olanağı sunar)

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel: Aylık 89 $ (30 makaleye kadar) aylık faturalandırılır

Fiyat: Aylık 129 $ (100 makaleye kadar), aylık faturalandırılır

Scale AI: Aylık 219 $ (ayda en fazla 100 makale, en fazla 10 AI tarafından oluşturulan makale)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (390+ yorum)

Pazarlamanın Geleceği Burada: ClickUp AI ile Takımınızı Güçlendirin

Pazarlama ve yapay zeka için gelecek ne getirecek? Olasılıklar sonsuz! Yakında yapay zeka, şu anda yaptıklarından çok daha fazlasını yapacak ve zorlu, daha az stratejik, tekrarlayan görevleri yerine getirirken takımınızın yaratıcılığını ortaya çıkarmasına olanak tanıyacak.

Örneğin, bağlı kuruluş pazarlamasında AI doğru bağlı kuruluşları belirler, ardından insanlar bunları doğrular ve sağlam bir bağlı kuruluş programı oluşturmak için iletişime geçer. Önemli olan bu dengeyi bulmaktır!

ChatGPT alternatifi olarak, pazarlama stratejilerinin tasarlanması ve uygulanmasında sağladığı kapsamlı destek nedeniyle ClickUp'ı seçerdim. Önceden oluşturulmuş pazarlama şablonları ve özel komut istemleri ile ClickUp'ın AI asistanı, takımınızın pazarlama projelerini yönetmesine ve vaka çalışmaları veya pazarlama planları gibi belgeleri hızla oluşturmasına yardımcı olur.

Hatta, blog içeriğini sosyal medya gönderilerine özetlemek veya güçlü AI yazma asistanını kullanarak içerik oluşturmayı basitleştirmek gibi görevleri otomatikleştirir.

Ücretsiz denemenizi bugün başlatın ve ClickUp AI'nın pazarlama çabalarınızı nasıl geliştirebileceğini keşfedin!