2025'te Yazarlar için En İyi 13 Sudowrite Alternatif Aracı

Yaratıcı yazma söz konusu olduğunda, yazarlar genellikle AI yazma araçlarına sağlıklı bir şüpheyle yaklaşır. Sonuçta, hikaye anlatımı kelime sayısından çok kalbe hitap eden bir sanattır.
Bu yüzden Sudowrite, yazarlar için adeta bir nefes gibi geldi. En öne çıkan özelliği olan Story Engine, olağanüstü bir şey vaat ediyordu: sıfırdan bir kitap yazma yeteneği.
İşin işleyişi şu şekilde: tür, karakterler ve ana hatları gibi yapı bloklarını ayarlıyorsunuz. Bu ayrıntıları kendiniz oluşturabilirsiniz. Ancak, kendinizi özellikle tembel hissediyorsanız, "Oluştur" düğmesine basın ve Sudowrite'ın işi halletmesine izin verin.
Sudowrite, fikir üretmek, düşüncelerinizi düzenlemek ve bölümleri hızlıca düzeltmek için harika olsa da, yazarlar genellikle AI'nın çıktısının biraz boş hissettirdiğini ve aradıkları özgünlüğü tam olarak yakalayamayan tekrarlayan kalıplar içerdiğini not ederler.
Alternatif arayışına başlayın.
Zaman kazanmak (ve yazar bloğundan kurtulmak) için, yaratıcılıktan ödün vermeden yazma sürecinizi basitleştirmeyi amaçlayan 13 Sudowrite alternatifi.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Bu kılavuz, 13 en iyi Sudowrite alternatifini inceleyerek bunların güçlü yönlerini, fiyatlarını ve en iyi kullanım örneklerini öne çıkarıyor:
- ClickUp : AI içerik oluşturma ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi
- Grammarly: Dilbilgisini düzeltmek ve netliği artırmak için en iyisi
- Jasper AI: Kişiselleştirilmiş bir dokunuşla pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi
- Writesonic: Çeşitli içerik biçimleri arayan pazarlamacılar için en iyisi
- Rytr: Uygun fiyatlı AI içerik oluşturmayı keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için en iyisi
- Frase: SEO odaklı içeriklere odaklanan yazarlar için en iyisi
- QuillBot: Paraphrasing ve özetleme araçları için en iyisi
- Copy. ai: Kişiselleştirmeyi korurken içerik oluşturmayı ölçeklendirmek için en iyisi
- Basitleştirilmiş: Küçük takımlar için hepsi bir arada pazarlama çözümleri için en iyisi
- ProWritingAid: Hepsi bir arada düzenleme ve öğrenme aracı için en iyisi
- Wordtune: Çok yönlü, ton uyumlu AI yardımı için en iyisi
- ChatGPT: Çok yönlü, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve müşteri etkileşimi için en iyisi
- NovelAI: İşbirliğine dayalı AI yardımı arayan yazarlar ve dijital sanatçılar için en iyisi
Sudowrite alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Yazarlar, yazar bloğuyla mücadele etmek, karmaşık olay örgülerini düzenlemek veya özgünlüğü korumak gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalır. İyi bir Sudowrite alternatifi, pratik çözümler sunarken bu engelleri de aşmalıdır. AI içerik oluşturma araçlarında öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:
- Etkili beyin fırtınası desteği: Yazarlar, zorlu yaratıcı dönemlerde fikirleri harekete geçiren araçlara ihtiyaç duyar. Benzersiz sesinize saygı gösterirken yeni yönler kazandıran alternatifler arayın
- Gelişmiş yazma yardımı: Ton, akış veya stili iyileştiren araçlar, oyunun kurallarını değiştirebilir. Yeniden ifade etme veya ses özelleştirme gibi özellikler, yaratıcılığınızın yerine geçmek yerine size yardımcı olur
- Özgünlük desteği: Özgünlük önemlidir. Bir alternatif, klişelere aşırı güvenmekten kaçınmalı ve bunun yerine anlamlı, özgün içerikler oluşturmanıza olanak sağlamalıdır
- Kolay düzenleme: Sudowrite'ın Story Bible'ına benzer özelliklerle karakterleri, ayarları veya zaman çizelgelerini yöneterek karmaşık anlatıları basitleştirin ve yaratıcı fikirler için zihinsel alan açın
- Adil fiyatlandırma: Yazarlar genellikle kısıtlı bütçelerle çalışır. İyi bir AI yazma aracı, makul kredi limitlerine sahip erişilebilir planlar veya hatta ara sıra kullanım için ücretsiz bir sürüm sunmalıdır
- Tutarlılık ve doğruluk: Tekrarlanan olay örgüsü veya yanlış yerleştirilmiş karakterler gibi hatalar yazının akışını bozar. Düzenleme yükünü en aza indiren ve güvenilir çıktılar üreten araçları seçin
En İyi 13 Sudowrite Alternatifi
Daha fazla uzatmadan, Sudowrite'ın en iyi alternatiflerini burada bulabilirsiniz:
1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)
Yazma süreci, alt hikayeler, yeni karakterler ve son dakika düzenlemelerinin aynı anda gerçekleştiği bir kasırga gibidir. Sonuç olarak, her şeyi takip etmek çok zor olabilir.
İşte burada ClickUp devreye giriyor — yaratıcı yazma sürecinizi basitleştirmek için görev organizasyonu, SEO proje yönetimi ve yapay zekayı bir araya getiren çok yönlü bir platform.
ClickUp'ın yapay zeka destekli ClickUp Brain, yazarların karşılaştığı zorlukları anlar. Yazı stilinizi öğrenir ve platform genelinde sorunsuz bir şekilde entegre olur, içerik oluşturmayı daha hızlı ve kolay hale getirmek için diğer ClickUp özellikleriyle destek sunar.
İster ClickUp Docs'ta içerik oluşturuyor, notlardan anahtar noktaları özetliyor, ister yeni fikirler için beyin fırtınası yapıyor olun, ClickUp Brain işinizi geliştirirken zaman kazanmanız için tasarlanmıştır.
🍪 Bonus: Bazen yazarlar ve içerik oluşturucular, düşüncelerini olduğu gibi kaydetmek için ses kaydı yapmayı severler. ClickUp'ın yapay zekası, araştırma için ayrıntılı tablolar oluşturmaya ve sesli notları metne dönüştürmeye yardımcı olur.
Yazarlar ve pazarlamacılar için ilham her zaman uygun zamanlarda gelmez. ClickUp Belgeleri ile, ister bir olay örgüsü değişikliği ister mükemmel bir blog başlığı olsun, fikirler aklınıza geldiği anda yakalayabilirsiniz.
Ayrıca, platform işbirliğini teşvik eder. Geri bildirim mi ihtiyacınız var? Taslağınızı bir takım arkadaşınızla paylaşın ve gerçek zamanlı öneriler alın, içerik oluşturmayı daha işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürün.
Taslak tamamlandığında, ClickUp Brain düzenleme ve düzeltme işlemlerini otomatikleştirir, gramer doğruluğunu sağlar, markanızın tonuna uyum sağlar ve son çıktıyı düzeltir. Tüm bunları yaparken size hikaye anlatımına odaklanmak için zaman kazandırır.
İçerik oluşturmada iş akışı yönetiminin önemini muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. AI iş akışı otomasyonunu basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp Otomasyonlarını keşfedin. 100'den fazla entegrasyon ile, planlamadan yayınlamaya kadar sürecinizin her adımını birbirine bağlar.
📌 Örnek: Diyelim ki, takviminizde çok fazla blog yazısı teslim tarihi olan bir içerik yazarısınız. ClickUp Otomasyonları ile, taslağınızı "İncelemeye Hazır" olarak işaretlediğinizde düzenleyicinize otomatik olarak bir görev atayan bir kural belirleyebilirsiniz. Aynı anda, düzenleyiciyi Slack veya e-posta yoluyla bilgilendirebilir, manuel olarak takip etmenize gerek kalmadan sorunsuz bir aktarım sağlayabilirsiniz.
🧠 Biliyor muydunuz: Araştırmalar, şirketlerin %91'inin pazarlama otomasyonunu gerekli gördüğünü ve %25'inin bunu yaygın olarak kullandığını gösteriyor. Bazıları maliyetlerden endişe duysa da, otomasyonun faydaları çoğu iş için masrafları fazlasıyla karşılamaktadır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain: İçerik taslağı oluşturma, düzeltme ve transkripsiyon için yapay zeka destekli yardım sağlar
- İçerik oluşturma için belgeler: Yazarların fikirlerini kaydetmelerine, içerik taslakları oluşturmalarına ve tek bir yerden sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanır
- İş Akışı Otomasyonları: İçerik oluşturma, görev devretme, durum güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirerek projelerin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar
- Entegre görev oluşturma: Belgeler ve Beyaz Tahtalar içinde doğrudan görev oluşturma, gömülü kaynaklarla birlikte tamamlama
- Hedef uyumu: Görevleri daha geniş hedeflerle bağlantılandırarak çabalarınızın net ve ölçülebilir sonuçlara katkıda bulunmasını sağlar
- Zaman takibi: İçeriğin taslağını oluşturma, düzenleme ve sonlandırma için harcanan zamanı izleyerek darboğazları belirler ve takımın verimliliğini artırır
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar özelliklerin çok fazla olduğunu düşünebilir, ancak daha hızlı alışmak için kılavuzları kullanabilirler
- Mobil sürüm, masaüstü uygulamasının bazı işlevlerinden ve akıcılığından yoksundur
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp'ın özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — içerik takvimi yönetirken veya karmaşık bir projeyle uğraşırken, iş akışlarıma uyum sağlıyor.
ClickUp'ın özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — içerik takvimi yönetirken veya karmaşık bir projeyle uğraşırken, iş akışlarıma uyum sağlıyor.
2. Grammarly (Grameri düzeltmek ve netliği artırmak için en iyisi)
Mükemmel bir blog yazısı hazırlamak için saatler harcadığınızı, ancak son teslim tarihinin telaşında gözden kaçırdığınız hatalarla dolu olduğunu fark ettiğinizi hayal edin.
İşte burada Grammarly devreye giriyor — sadece bir dilbilgisi denetleyicisi olarak değil, taslaklarınızı daha net, daha ilgi çekici ve hatasız hale getirmeye yardımcı olan bir yazma asistanı olarak.
Grammarly, birden fazla projeyle uğraşan yazarlar için özellikle kullanışlıdır. AI destekli içerik oluşturmaktan, resmi e-postaların ve yaratıcı blog gönderilerinin üslubunuzla uyumlu olmasını sağlamaya kadar, yazdıklarınızın tutarlı olmasını sağlar.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde gramer, noktalama ve yazım için gerçek zamanlı düzeltme sunar
- Bloglar, e-postalar, sosyal medya ve daha fazlası için AI ile içerik oluşturmanıza yardımcı olur, ton ve netlik ayarlamaları yapabilirsiniz
- Okunabilirliği artırmak için öneriler sunarak, karmaşık fikirlerin okuyucular tarafından kolayca anlaşılmasını sağlar
- Özgünlüğü sağlamak ve yinelenen içeriği işaretlemek için yerleşik bir intihal denetleyicisi içerir
- Bölgesel İngilizce tercihlerine göre önerileri uyarlar (Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi)
Grammarly sınırlamaları
- Stil seçimlerini aşırı düzeltir, bu da dikkatlice gözden geçirilmedikçe yazının robotik hissettirebilir
- Ücretsiz sürümün özellikleri sınırlıdır ve kullanıcıları genellikle ücretli planlara yönlendirir
- Uzun form belgelerde performans biraz düşebilir ve geri bildirimde gecikmelere neden olabilir
💡 Profesyonel İpucu: Grammarly'yi beğenmediniz mi? Sorun değil. Yazılarınızı geliştirip her kelimenin anlam kazanmasını sağlamak için en iyi Grammarly alternatiflerinden oluşan listemizi inceleyin.
Grammarly fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)
3. Jasper AI (Kişiselleştirilmiş bir dokunuşla pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi)
Pazarlamacılar için özel olarak tasarlanan Jasper, gelişmiş yapay zekayı markanızın benzersiz sesiyle birleştirerek özgün içerikler oluşturur.
Yazarlar için Jasper, belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir dizi uygulama sunar. Uzun bir blog yazısı mı yazmanız gerekiyor? Jasper'ın içerik yazma şablonları, bu süreçte size rehberlik eder.
Bir e-posta dizisinde takıldınız mı? Jasper'ın yapay zekası, hedef kitlenizin tercihlerine uygun kişiselleştirilmiş e-posta metinleri oluşturabilir.
💡 Profesyonel İpucu: Markanızın sesine uygun içerik oluşturmakta zorlanıyorsanız, Jasper'ın Brand IQ özelliğini kullanın. Bu özellik, her çıktının stilinizi, tonunuzu ve yönergelerinizi yansıtmasını sağlar. Görsel içerik oluşturucular için ise AI Image Suite, sosyal medya, reklamlar ve daha fazlası için markanıza uygun, yüksek çözünürlüklü görseller oluşturur.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Benzersiz sesinizi analiz edip kopyalayarak tüm içeriklerde markanızın tonunu ve stilini koruyun
- Blog yazma, e-posta dizileri ve sosyal medya başlıkları gibi görevler için 90'dan fazla uygulama sunarak kullanıma başlamayı kolaylaştırır
- Markanızın kurallarına uygun, telifsiz, yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun
- 30'dan fazla dilde içerik üretir, küresel erişilebilirliği sağlar
- Surfer SEO'yu kullanarak içeriği arama motorları için optimize eder ve zahmetsizce daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olur
Jasper AI sınırlamaları
- Tüm özelliklerini ve yeteneklerini öğrenmek zaman alır
- Alternatiflere kıyasla bireysel oluşturucular veya küçük takımlar için maliyetler yüksek olabilir
- İngilizce dışındaki dillerde kusursuz metinler üretmekte zorlanıyor musunuz?
Jasper AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.240+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.840+ yorum)
Jasper AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmenin başlıca nedenleridir.
İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmenin başlıca nedenleridir.
💡 Profesyonel İpucu: Jasper AI, pazarlamacılar için en iyi seçimdir, ancak tek seçeneğiniz değildir. En iyi Jasper AI alternatiflerini keşfetmek için rehberimizi inceleyin.
4. Writesonic (Çeşitli içerik biçimleri arayan pazarlamacılar için en iyisi)
Blog gönderileri, reklam kampanyaları ve SEO stratejileri gibi yoğun bir içerik takvimini sıkı bir teslim tarihine kadar yönetmeyi düşünün. Writesonic, bu kaosu basitleştirmek için çok yönlü bir AI çözümü sunar.
Hızlı, yüksek kaliteli içeriğe birden fazla biçimde ihtiyaç duyan bireysel girişimciler, pazarlamacılar ve işletmelere hitap eder. Ürün açıklamalarından ayrıntılı makalelere kadar Writesonic, içerik oluşturma sürecini hızlandırırken marka tutarlılığını korumaya yardımcı olur.
Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, kullanıcıların özelleştirilmiş çıktılar için GPT-4 ve Claude gibi modeller arasında geçiş yapabilmelerini sağlayan AI esnekliğidir.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Çok yönlü içerik üretimi için birden fazla AI modelini (GPT-4, Claude) destekler
- SERP optimizasyonu için SurferSEO ile doğrudan düzenleyici içinde entegre olur
- Tutarlılığı korumak için özelleştirilebilir Marka Sesi özelliği sunar
- Bloglar, podcast'ler ve videolar için AI destekli içerik yeniden kullanımı sağlar
- Kalite güvencesi için intihal kontrolü ve insanlaştırıcı içerir
💡 Profesyonel İpucu: AI her zaman bir işbirlikçi olarak tasarlanmıştır, tek başına hareket etmek için değil. Robot günlüğü gibi konuşmak istemiyorsanız, AI içeriğini insanileştirme rehberimiz tam size göre.
Writesonic sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla yüksek kullanım seviyelerinde pahalıdır
- SEO entegrasyonu, özel optimizasyon platformlarında görülen derinliğe sahip değildir
- Çıktılar, markanın nüanslı tonlarına uyması için ince ayar gerektirebilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Pro Plan: Aylık 19 $
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.990+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.070+ yorum)
5. Rytr (Uygun fiyatlı AI içerik oluşturmayı keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için en iyisi)
AI destekli yazma konusunda yeniyseniz veya kısıtlı bir bütçeyle çalışıyorsanız, Rytr basit ama etkili bir çözüm sunar.
Sezgisel tasarımıyla Rytr, temel metin ve görüntü oluşturma araçlarına ihtiyaç duyan pazarlamacılar, küçük işletme sahipleri ve yapay zeka meraklılarına hitap ediyor.
Rytr'ın ton eşleştirme özelliği, kullanıcıların içeriği kişiselleştirerek markalar veya projeler için benzersiz bir ses yaratmasına olanak tanır.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- sEO meta başlıkları, sosyal medya gönderileri ve e-posta şablonları dahil 40'tan fazla içerik kullanım örneği
- Markaya özgü ses tonuna uyum sağlayan AI ton eşleştirme
- İçeriğin özgünlüğünü sağlamak için yerleşik intihal denetleyicisi
- İş akışlarına sorunsuz entegrasyon için Chrome uzantısı
- Yer tutucu görseller veya tasarım beyin fırtınası için AI görüntü oluşturma
Rytr sınırlamaları
- Temel özelliklerle sınırlı; gelişmiş SEO entegrasyonları yok
- Çıktılar, profesyonel kullanım için önemli ölçüde düzenleme gerektirebilir
- Görüntü oluşturma kalitesi, özel araçların gerisinde kalıyor
Rytr fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 29 $
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?
Şablonların bolluğu, içerik oluşturma sürecini daha akıcı hale getiriyor ve bir düğmeye tıklayarak yazının tonunu yönlendirebilmek çok yararlı oldu.
Şablonların bolluğu, içerik oluşturma sürecini daha akıcı hale getiriyor ve bir düğmeye tıklayarak yazının tonunu yönlendirebilmek çok yararlı oldu.
6. Frase (SEO odaklı içeriklere odaklanan yazarlar için en iyisi)
Frase, SEO'ya öncelik veren yazarlar için gelişmiş bir AI yazma asistanıdır. Anahtar kelime araştırmasından içerik optimizasyonuna kadar olan süreci basitleştirmek için tasarlanan Frase, iyi araştırılmış, yüksek sıralamalı makaleler oluşturmak için kapsamlı bir platform sunar.
Karmaşık SEO gereksinimleriyle uğraşan yazarlar, bu AI destekli yazma aracının iş akışlarını kolaylaştırma ve tekrarlayan görevleri otomasyon haline getirme yeteneğini takdir edeceklerdir.
🍪 Bonus: En öne çıkan özelliği, içerik yapısı, kelime sayısı ve anahtar kelime kullanımı önermek için gerçek zamanlı SERP analizi kullanan SEO ş Akışıdır. Bu sayede içeriğinizin rekabet gücünü korumasını sağlar.
Frase'nin en iyi özellikleri
- SERP'leri analiz ederek içerik yapısı ve optimizasyon noktaları öneren SEO ş Akışı
- Adım adım rehberli içerik oluşturma için AI Article Wizard
- Anahtar kelime yoğunluğu ve derinlik analizi ile gerçek zamanlı içerik optimizasyonu geri bildirimi
- Sorunsuz yayınlama için WordPress ve Google Dokümanlar ile entegrasyon
- Yazma görevlerini atamak ve yönetmek için işbirliğine dayalı araçlar
Frase sınırlamaları
- Makale Sihirbazı gibi gelişmiş AI özellikleri, daha yüksek fiyatlı bir plan gerektirir
- Sosyal medya ve multimedya içerik yetenekleri yoktur
- İlk kez kullananlar için öğrenme eğrisi
Frase fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Takım Planı: Üç kullanıcı için aylık 115 dolar
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Frase hakkında ne diyor?
Frase. io, yazarlarımızın takip edebileceği çok net bir özet oluşturur ve bu da saatlerce süren işten tasarruf sağlar.
Frase. io, yazarlarımızın takip edebileceği çok net bir özet oluşturur ve bu da saatlerce süren işten tasarruf sağlar.
7. QuillBot (Çok yönlü parafraz ve özetleme araçlarına ihtiyaç duyan yazarlar için en iyisi)
QuillBot, hızlı ve güvenilir paragraf yazma ve özetleme özelliklerine ihtiyaç duyan yazarlar, öğrenciler ve araştırmacılar için geliştirilmiştir.
AI destekli araçları, metni yeniden ifade etme, özlü özetler oluşturma ve orijinal anlamı koruma süreçlerini sezgisel bir arayüzden gerçekleştirir.
Ayrıca, çoklu yazma modları, gramer kontrolü özellikleri ve alıntı oluşturma özelliği ile QuillBot, akademik, profesyonel ve yaratıcı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
💡 Profesyonel İpucu: Sıkı teslim tarihlerini ve yaratıcılık krizlerini aşarken benzersiz sesinizi korumak mı istiyorsunuz? Zaman ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olacak AI'yı metin yazarlığında nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
QuillBot'un en iyi özellikleri
- Yaratıcı, Resmi ve Akademik dahil olmak üzere dokuz farklı yeniden ifade modu
- Uzun içerikleri anahtar noktalara özetleyen özetleme aracı
- Hataları belirlemek ve düzeltmek için gramer denetleyici
- APA ve MLA gibi birçok stili destekleyen alıntı oluşturucu
- Tarayıcı uzantıları ve Microsoft Word ile entegrasyonlar
QuillBot sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm iki yeniden ifade moduyla sınırlıdır
- Paraphrased içerik, okunabilirlik için bazen manuel ayarlamalar gerektirebilir
- İnternet bağlantısına bağımlılık
QuillBot fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Aylık Plan: 9,95 $/ay
- Üç aylık plan: 6,65 $/ay
- Yıllık Plan: 4,17 $/ay
QuillBot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)
8. Copy. ai (Kişiselleştirmeyi korurken içerik oluşturmayı ölçeklendirmek için en iyisi)
İçerik oluşturucular ve pazarlamacılar, yaratıcı bloklarla mücadele ederken, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş içeriği büyük ölçekte üretme baskısıyla sık sık mücadele ederler.
İşte burada Copy. ai devreye girerek verimlilik ve yaratıcılık arasında denge kurmak için pratik bir çözüm sunuyor. Bu yapay zeka destekli araç, tekrarlayan görevleri üstlenerek, yeni fikirler ortaya çıkararak ve tüm biçimlerde tutarlı marka mesajları sağlayarak yazarlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
💡 Profesyonel İpucu: AI araçları, insan içeriğinin sıcaklığını ve hassasiyetini tam olarak kopyalayamaz, ancak zaman kazanma ve çabaları ölçeklendirme konusunda ustadır. İçerik pazarlamasında AI'yı kullanma konusunda uzman ipuçlarıyla kalite ve verimlilik arasında mükemmel dengeyi nasıl kuracağınızı keşfedin.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- İçeriği markanızın tonuna ve stiline uyacak şekilde özelleştirin
- SEO özetleri veya e-posta kampanyaları gibi içerik oluşturma süreçlerini otomatikleştirin
- İçeriği bloglar, e-postalar ve sosyal medya gibi birden fazla kanal için yeniden kullanın
- Kampanyalar ve pazarlama stratejileri için yaratıcı fikirler ve öneriler üretir
- Ürün açıklamaları ve reklam metinleri gibi özel ihtiyaçlar için şablonlar sağlar
Copy. ai sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan içerik, nüanslı konular için ince ayar gerektirebilir
- Ş Akışı özellikleri, önceden deneyimi olmayan yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Ücretsiz sürüm, kelime sayısı ve gelişmiş özellikler açısından sınırlıdır
✍🏻 Not: Copy AI kullanışlıdır, ancak sınırlı giriş seçenekleri ayrıntılı araştırma veya düşünce liderliği içeriği için bir engel olabilir. Takımınız için en uygun olanı bulmak üzere en iyi Copy AI alternatiflerini keşfetmek için kılavuzumuza göz atın.
Copy. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz Plan: Ayda 2.000 kelimeye kadar
- Pro Plan: 49 $/ay
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
9. Simplified (Küçük takımlar için hepsi bir arada pazarlama çözümleri için en iyisi)
Küçük işletmeler ve pazarlama ekipleri genellikle benzersiz bir zorlukla karşı karşıyadır: sosyal medya, bloglar ve videoları kapsayan yüksek kaliteli içerik üretmeye çalışırken sınırlı kaynakları yönetmek.
Bu boşlukları doldurmak için hepsi bir arada bir çözüm olarak basitleştirilmiş adımlar, AI destekli tasarım, yazma ve video düzenleme araçlarını tek bir platformda birleştirir.
Eksiksiz bir içerik ş Akışı yazılımı olan Simplified, birden fazla abonelik ihtiyacını da azaltır.
Basitleştirilmiş en iyi özellikler
- AI destekli grafik tasarım, video düzenleme, yazma ve bloglama araçlarını tek bir çatı altında sunar
- Projeler arasında uyarlanabilir, yapay zeka destekli marka stil kılavuzu ile tutarlılığı koruyun
- Gelişmiş özellikleri hızlı bir şekilde öğrenmek ve en üst düzeye çıkarmak için yeni başlayanlar için kolay kılavuzlar sağlar
- Toplu planlama özellikleriyle platformlar arasında gönderileri otomatikleştirin ve planlayın
- Kodlama gerektirmeden AI sohbet robotlarını özelleştirin
Basitleştirilmiş sınırlamalar
- Bazı gelişmiş özellikleri öğrenmek için zaman gerekir
- Ücretsiz ve düşük seviyeli planlarda kredi sınırları
- AI tarafından oluşturulan tasarımlarda ve metinlerde ara sıra tutarsızlıklar ortaya çıkar
Basitleştirilmiş fiyatlandırma
- Ücretsiz Plan
- Simplified One: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Basitleştirilmiş Büyüme: Kullanıcı başına aylık 85 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (4.930+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (280+ yorum)
Simplified hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Farklı AI teknolojilerini kullanarak özelleştirebileceğim birçok önceden tasarlanmış şablon var. Kullanıcı arayüzü basit ve işlemi durdurmak zorunda kalsanız bile ilerleme kaydediliyor.
Farklı AI teknolojilerini kullanarak özelleştirebileceğim birçok önceden tasarlanmış şablon var. Kullanıcı arayüzü basit ve işlemi durdurmak zorunda kalsanız bile ilerleme kaydediliyor.
10. ProWritingAid (Hepsi bir arada düzenleme ve öğrenme aracı arayan yazarlar için en iyisi)
Yazarlar için, kendi kendilerini düzenleme aşaması, yaratıcılık ile okunabilirlik arasında denge kurarken, gramer, hız ve akış gibi konulara da dikkat etmek zorunda oldukları bir karar labirenti olabilir.
ProWritingAid, derinlemesine analizler ve uygulanabilir önerilerle yazma becerilerini geliştirmek isteyen yazarlara hitap ediyor.
Kapsamlı bir düzenleme asistanı olarak tasarlanan bu araç, kullanıcıların gramer, stil, okunabilirlik ve daha fazlasını iyileştirmesine yardımcı olurken, uzun vadeli yazma becerilerini geliştiren içgörüler sunar.
🍪 Bonus: Google Dokümanlar, Scrivener ve Word gibi popüler yazma platformlarıyla entegrasyonları sayesinde ProWritingAid, çeşitli ortamlarda yazan yazarlar için sorunsuz erişilebilirlik sağlar.
ProWritingAid'in en iyi özellikleri
- Dilbilgisi, stil, okunabilirlik, hız ve tutarlılık hakkında 20'den fazla ayrıntılı rapor sağlar
- Scrivener, Google Dokümanlar ve Microsoft Word gibi araçlarla entegre olarak gerçek zamanlı düzenleme yapın
- Hikaye anlatımını geliştirmek için Eleştiri Raporu gibi gelişmiş araçlar içerir
- Kişisel yazma stillerine ve tercihlere göre özelleştirilebilir öneriler sunar
- Banka düzeyinde şifreleme ve algoritma eğitimi için metin kullanımıyla güvenlik sağlar
ProWritingAid sınırlamaları
- Hızlı gramer düzeltmeleri arayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Google Dokümanlar'da uzun belgelerle yavaşlar
- Mac Word entegrasyonlarını tam olarak desteklemiyor
ProWritingAid fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $
ProWritingAid puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)
11. Wordtune (Çok yönlü, ton uyumlu AI yardımı arayan yazarlar için en iyisi)
Wordtune, AI destekli yeniden yazma, gramer kontrolleri ve bağlamsal önerilerle yazarların netlik ve üslubunu geliştirmesine yardımcı olur.
Farklı yazma stillerine ve tonlarına uyum sağlamak için tasarlanmış özellikleriyle Wordtune, içeriğinizi her amaç için kolayca düzeltmenizi sağlar.
🧠 Biliyor muydunuz: Wordtune'un yapay zekası, gerçeklere dayalı düzenlemeler önermeden önce en az beş güvenilir kaynağı değerlendirerek yüksek kaliteli, güvenilir içerik sağlar.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Netliği ve tonu iyileştirmek için yapay zeka destekli yeniden yazma seçenekleri sunar
- Gayri resmi ve resmi yazım stilleri arasında geçiş yapmak için ton ayarı sunar
- Verimli içerik oluşturma için metinleri veya YouTube videolarını anında özetler
- Google Dokümanlar, Microsoft Word ve tarayıcı uzantıları ile sorunsuz entegrasyonu destekler
- Kelime dağarcığını genişletmek için Akıllı Eşanlamlılar önerileri içerir
Wordtune sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde günlük yeniden yazma ve özetleme sayısı sınırlıdır
- AI bazen robotik veya anlamsız cümleler önerir
- Nüanslı veya son derece özel içeriklerle mücadele
Wordtune fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Wordtune puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
Wordtune hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Wordtune, yazılarımın netliğini ve verimliliğini artırmada çok değerli bir yardımcı oldu. Sezgisel öneriler ve sorunsuz kullanıcı deneyimi, bu aracı gerçekten diğerlerinden ayırıyor.
Wordtune, yazılarımın netliğini ve verimliliğini artırmada paha biçilmez bir yardımcı oldu. Sezgisel öneriler ve sorunsuz kullanıcı deneyimi, bu aracı gerçekten diğerlerinden ayırıyor.
12. ChatGPT (Çok yönlü, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve müşteri etkileşimi için en iyisi)
Son teslim tarihleri yaklaşırken veya fikirler tükendiğinde, yazarlar genellikle ilham kaynağı veya ikinci bir görüş arayışına girerler. Beyin fırtınası yapmak, taslakları düzeltmek veya hatta tanıdık olmayan konuları keşfetmek zaman alıcı bir engel haline gelebilir.
İçerik oluşturucular, metin yazarları veya yazarlar için insan düşüncesini yansıtan bir araca sahip olmak büyük bir fark yaratabilir.
İster bir blog yazısını ince ayarlıyor, ister ilgi çekici reklam metinleri yazıyor, ister yeni bir hikaye akışı keşfediyor olun, ChatGPT'nin çok yönlülüğü yazarların kolaylıkla denemeler yapmasına ve tekrarlamasına olanak tanır.
💡 Profesyonel İpucu: İçerik yazarları için ChatGPT'nin SEO için optimize etme veya anahtar kelimeler önerme özelliği, işinizin sadece iyi yazılmış olmasını değil, aynı zamanda doğru kitleye ulaşmasını da sağlar.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Bloglar, sosyal medya, e-postalar ve komut dosyaları için esnek içerik oluşturma olanağı sunar
- Bağlamı algılayan, insan benzeri konuşma yanıtları sağlar
- Müşteri desteği ve potansiyel müşteri oluşturma uygulamalarıyla entegrasyonu destekler
- Çeviriler ve özetler dahil olmak üzere gelişmiş dil yetenekleri içerir
- E-posta taslakları ve SSS gibi tekrarlayan görevleri otomasyonunda etkilidir
ChatGPT sınırlamaları
- Yanıtlarda ara sıra görülen yanlışlıklar ve halüsinasyonlar
- Nüanslı veya özel içerik için insan gözetimi gerektirir
ChatGPT fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
13. NovelAI (İşbirliğine dayalı AI yardımı arayan yazarlar ve dijital sanatçılar için en iyisi)
Her yazar, yaratıcılığının kuruduğu anlarla karşılaşır; hikaye tıkanır, karakterler sesini kaybeder veya olay örgüsü daha başlamadan çözülür gibi görünür. Kurgu yazarları için bu zorluk daha da büyüktür, çünkü ilgi çekici hikayeler örmek, sürükleyici dünyalar yaratmak ve okuyucuda yankı uyandıran karakterler yaratmak zorundadırlar.
NovelAI, kurgu yazımı için özel olarak tasarlanmış bir ortak yazar ve yaratıcı ortak olarak devreye girer. Araçları, basit metin oluşturmanın ötesine geçerek dünya oluşturma, karakter geliştirme ve hikaye anlatımında yardım sunar.
NovelAI'nin en iyi özellikleri
- Bağlamı korumak için hafıza fonksiyonlarıyla ilgi çekici ve tutarlı hikayeler oluşturun
- Basit, etiket tabanlı bir arayüzle anime tarzı görüntü oluşturma sunar
- Romantizm ve fantastik gibi çeşitli türler için özelleştirilebilir hikaye anlatımı modülleri içerir
- Anlatıları hayata geçirmek için metin okuma özelliği sunar
- Gelişmiş araçlarıyla kapsamlı bilgi birikimini ve dünya oluşturmayı destekler
NovelAI sınırlamaları
- Anime sanat tarzlarına yoğun bir şekilde odaklanarak, daha geniş sanatsal tercihler için çekiciliğini sınırlıyor
- Karmaşık veya çok özel hikaye komutları için tutarsız çıktı kalitesi
- Abonelik maliyetleri, sıradan kullanıcıları caydırabilir
NovelAI fiyatlandırması
- Ücretsiz Katman
- Tablet Katmanı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Scroll Tier: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Opus Tier: Kullanıcı başına aylık 25 $
NovelAI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: AI yazma araçlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın sırrı, komutları ustaca kullanmakta yatıyor. Pazarlamacılar ve yazarlar için en iyi AI yazma komutlarını keşfetmek için kılavuzumuza göz atın.
Ek Yardımcı Araçlar
Araç setinizi genişletmek istiyorsanız, bu ek araçlar yazma, içerik oluşturma ve SEO stratejilerini sorunsuz bir şekilde geliştirmek için benzersiz özellikler sunar.
- Surfer SEO: İçerik optimizasyonunu SEO stratejileriyle birleştirerek yazarların sıralamaya hazır içerik oluşturmasına yardımcı olur
- Notion AI: Takım işbirliği için özel olarak tasarlanmış bir çalışma alanı içinde özetleme, beyin fırtınası ve taslak oluşturma için yapay zeka desteği sunar
- Hemingway Düzenleyici: Karmaşık cümleleri ve yaygın hataları vurgulayarak okunabilirliği artırmaya odaklanır ve net ve özlü yazılar ortaya çıkarır
ClickUp, Prose'a "Pro"yu Ekliyor
ClickUp, kolaylaştırılmış içerik oluşturmanın bel kemiğidir.
Bunu biz söylemiyoruz, kullanıcılar söylüyor.
Örneğin, Dartmouth College'ın Wellbeing Program Koordinatörü Sid Babla, platformun iş akışlarını nasıl dönüştürdüğünü paylaştı.
Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor.
Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, tüm e-posta iletişimi ortadan kalkıyor.
Peki, ClickUp bu sihri nasıl gerçekleştiriyor? Beyin fırtınası ve taslak oluşturma için ClickUp Belgeleri, sorunsuz aktarımlar için Otomasyonlar ve AI destekli yardım için ClickUp Brain'i bir araya getirerek, fikir oluşturmadan yayına kadar her şeyi hallediyor.
İster roman yazarı olarak olay örgüsünü kurguluyor, ister pazarlamacı olarak kampanyalar yürütüyor olun, ClickUp ile ilerlemeyi izlemek, görevleri atamak ve hatta gece yarısı aklınıza gelen fikirleri yazıya dökmek çok kolay.
ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun ve yaratıcı potansiyelinizi bugün ortaya çıkarın.