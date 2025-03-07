2025'te Yazarlar için En İyi 13 Sudowrite Alternatif Aracı

Yaratıcı yazma söz konusu olduğunda, yazarlar genellikle AI yazma araçlarına sağlıklı bir şüpheyle yaklaşır. Sonuçta, hikaye anlatımı kelime sayısından çok kalbe hitap eden bir sanattır.

Bu yüzden Sudowrite, yazarlar için adeta bir nefes gibi geldi. En öne çıkan özelliği olan Story Engine, olağanüstü bir şey vaat ediyordu: sıfırdan bir kitap yazma yeteneği.

İşin işleyişi şu şekilde: tür, karakterler ve ana hatları gibi yapı bloklarını ayarlıyorsunuz. Bu ayrıntıları kendiniz oluşturabilirsiniz. Ancak, kendinizi özellikle tembel hissediyorsanız, "Oluştur" düğmesine basın ve Sudowrite'ın işi halletmesine izin verin.

Sudowrite, fikir üretmek, düşüncelerinizi düzenlemek ve bölümleri hızlıca düzeltmek için harika olsa da, yazarlar genellikle AI'nın çıktısının biraz boş hissettirdiğini ve aradıkları özgünlüğü tam olarak yakalayamayan tekrarlayan kalıplar içerdiğini not ederler.

Alternatif arayışına başlayın.

Zaman kazanmak (ve yazar bloğundan kurtulmak) için, yaratıcılıktan ödün vermeden yazma sürecinizi basitleştirmeyi amaçlayan 13 Sudowrite alternatifi.

⏰ 60 Saniyelik Özet Bu kılavuz, 13 en iyi Sudowrite alternatifini inceleyerek bunların güçlü yönlerini, fiyatlarını ve en iyi kullanım örneklerini öne çıkarıyor: ClickUp : AI içerik oluşturma ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi : AI içerik oluşturma ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi Grammarly: Dilbilgisini düzeltmek ve netliği artırmak için en iyisi Jasper AI: Kişiselleştirilmiş bir dokunuşla pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi Writesonic: Çeşitli içerik biçimleri arayan pazarlamacılar için en iyisi Rytr: Uygun fiyatlı AI içerik oluşturmayı keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için en iyisi Frase: SEO odaklı içeriklere odaklanan yazarlar için en iyisi QuillBot: Paraphrasing ve özetleme araçları için en iyisi Copy. ai: Kişiselleştirmeyi korurken içerik oluşturmayı ölçeklendirmek için en iyisi Basitleştirilmiş: Küçük takımlar için hepsi bir arada pazarlama çözümleri için en iyisi ProWritingAid: Hepsi bir arada düzenleme ve öğrenme aracı için en iyisi Wordtune: Çok yönlü, ton uyumlu AI yardımı için en iyisi ChatGPT: Çok yönlü, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve müşteri etkileşimi için en iyisi NovelAI: İşbirliğine dayalı AI yardımı arayan yazarlar ve dijital sanatçılar için en iyisi

Sudowrite alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yazarlar, yazar bloğuyla mücadele etmek, karmaşık olay örgülerini düzenlemek veya özgünlüğü korumak gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalır. İyi bir Sudowrite alternatifi, pratik çözümler sunarken bu engelleri de aşmalıdır. AI içerik oluşturma araçlarında öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Etkili beyin fırtınası desteği : Yazarlar, zorlu yaratıcı dönemlerde fikirleri harekete geçiren araçlara ihtiyaç duyar. Benzersiz sesinize saygı gösterirken yeni yönler kazandıran alternatifler arayın

Gelişmiş yazma yardımı : Ton, akış veya stili iyileştiren araçlar, oyunun kurallarını değiştirebilir. Yeniden ifade etme veya ses özelleştirme gibi özellikler, yaratıcılığınızın yerine geçmek yerine size yardımcı olur

Özgünlük desteği : Özgünlük önemlidir. Bir alternatif, klişelere aşırı güvenmekten kaçınmalı ve bunun yerine anlamlı, özgün içerikler oluşturmanıza olanak sağlamalıdır

Kolay düzenleme : Sudowrite'ın Story Bible'ına benzer özelliklerle karakterleri, ayarları veya zaman çizelgelerini yöneterek karmaşık anlatıları basitleştirin ve yaratıcı fikirler için zihinsel alan açın

Adil fiyatlandırma : Yazarlar genellikle kısıtlı bütçelerle çalışır. İyi bir AI yazma aracı, makul kredi limitlerine sahip erişilebilir planlar veya hatta ara sıra kullanım için ücretsiz bir sürüm sunmalıdır

Tutarlılık ve doğruluk: Tekrarlanan olay örgüsü veya yanlış yerleştirilmiş karakterler gibi hatalar yazının akışını bozar. Düzenleme yükünü en aza indiren ve güvenilir çıktılar üreten araçları seçin

En İyi 13 Sudowrite Alternatifi

Daha fazla uzatmadan, Sudowrite'ın en iyi alternatiflerini burada bulabilirsiniz:

1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp Brain ile marka yönergelerine uygun yüksek kaliteli içerikler dakikalar içinde oluşturun

Yazma süreci, alt hikayeler, yeni karakterler ve son dakika düzenlemelerinin aynı anda gerçekleştiği bir kasırga gibidir. Sonuç olarak, her şeyi takip etmek çok zor olabilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor — yaratıcı yazma sürecinizi basitleştirmek için görev organizasyonu, SEO proje yönetimi ve yapay zekayı bir araya getiren çok yönlü bir platform.

ClickUp'ın yapay zeka destekli ClickUp Brain, yazarların karşılaştığı zorlukları anlar. Yazı stilinizi öğrenir ve platform genelinde sorunsuz bir şekilde entegre olur, içerik oluşturmayı daha hızlı ve kolay hale getirmek için diğer ClickUp özellikleriyle destek sunar.

İster ClickUp Docs'ta içerik oluşturuyor, notlardan anahtar noktaları özetliyor, ister yeni fikirler için beyin fırtınası yapıyor olun, ClickUp Brain işinizi geliştirirken zaman kazanmanız için tasarlanmıştır.

🍪 Bonus: Bazen yazarlar ve içerik oluşturucular, düşüncelerini olduğu gibi kaydetmek için ses kaydı yapmayı severler. ClickUp'ın yapay zekası, araştırma için ayrıntılı tablolar oluşturmaya ve sesli notları metne dönüştürmeye yardımcı olur.

Yazarlar ve pazarlamacılar için ilham her zaman uygun zamanlarda gelmez. ClickUp Belgeleri ile, ister bir olay örgüsü değişikliği ister mükemmel bir blog başlığı olsun, fikirler aklınıza geldiği anda yakalayabilirsiniz.

Ayrıca, platform işbirliğini teşvik eder. Geri bildirim mi ihtiyacınız var? Taslağınızı bir takım arkadaşınızla paylaşın ve gerçek zamanlı öneriler alın, içerik oluşturmayı daha işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürün.

Anında geri bildirim sağlamak için gerçek zamanlı düzenleme özelliğini kullanın ClickUp Belgeler ile

Taslak tamamlandığında, ClickUp Brain düzenleme ve düzeltme işlemlerini otomatikleştirir, gramer doğruluğunu sağlar, markanızın tonuna uyum sağlar ve son çıktıyı düzeltir. Tüm bunları yaparken size hikaye anlatımına odaklanmak için zaman kazandırır.

İçerik oluşturmada iş akışı yönetiminin önemini muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. AI iş akışı otomasyonunu basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp Otomasyonlarını keşfedin. 100'den fazla entegrasyon ile, planlamadan yayınlamaya kadar sürecinizin her adımını birbirine bağlar.

ClickUp Otomasyonları ile içerik oluşturma ve onay sürecini otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin

📌 Örnek: Diyelim ki, takviminizde çok fazla blog yazısı teslim tarihi olan bir içerik yazarısınız. ClickUp Otomasyonları ile, taslağınızı "İncelemeye Hazır" olarak işaretlediğinizde düzenleyicinize otomatik olarak bir görev atayan bir kural belirleyebilirsiniz. Aynı anda, düzenleyiciyi Slack veya e-posta yoluyla bilgilendirebilir, manuel olarak takip etmenize gerek kalmadan sorunsuz bir aktarım sağlayabilirsiniz.

🧠 Biliyor muydunuz: Araştırmalar, şirketlerin %91'inin pazarlama otomasyonunu gerekli gördüğünü ve %25'inin bunu yaygın olarak kullandığını gösteriyor. Bazıları maliyetlerden endişe duysa da, otomasyonun faydaları çoğu iş için masrafları fazlasıyla karşılamaktadır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain : İçerik taslağı oluşturma, düzeltme ve transkripsiyon için yapay zeka destekli yardım sağlar

İçerik oluşturma için belgeler : Yazarların fikirlerini kaydetmelerine, içerik taslakları oluşturmalarına ve tek bir yerden sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanır

İş Akışı Otomasyonları : İçerik oluşturma , görev devretme, durum güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirerek projelerin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar

Entegre görev oluşturma : Belgeler ve Beyaz Tahtalar içinde doğrudan görev oluşturma, gömülü kaynaklarla birlikte tamamlama

Hedef uyumu : Görevleri daha geniş hedeflerle bağlantılandırarak çabalarınızın net ve ölçülebilir sonuçlara katkıda bulunmasını sağlar

Zaman takibi: İçeriğin taslağını oluşturma, düzenleme ve sonlandırma için harcanan zamanı izleyerek darboğazları belirler ve takımın verimliliğini artırır

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar özelliklerin çok fazla olduğunu düşünebilir, ancak daha hızlı alışmak için kılavuzları kullanabilirler

Mobil sürüm, masaüstü uygulamasının bazı işlevlerinden ve akıcılığından yoksundur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — içerik takvimi yönetirken veya karmaşık bir projeyle uğraşırken, iş akışlarıma uyum sağlıyor.

ClickUp'ın özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — içerik takvimi yönetirken veya karmaşık bir projeyle uğraşırken, iş akışlarıma uyum sağlıyor.

2. Grammarly (Grameri düzeltmek ve netliği artırmak için en iyisi)

via Grammarly

Mükemmel bir blog yazısı hazırlamak için saatler harcadığınızı, ancak son teslim tarihinin telaşında gözden kaçırdığınız hatalarla dolu olduğunu fark ettiğinizi hayal edin.

İşte burada Grammarly devreye giriyor — sadece bir dilbilgisi denetleyicisi olarak değil, taslaklarınızı daha net, daha ilgi çekici ve hatasız hale getirmeye yardımcı olan bir yazma asistanı olarak.

Grammarly, birden fazla projeyle uğraşan yazarlar için özellikle kullanışlıdır. AI destekli içerik oluşturmaktan, resmi e-postaların ve yaratıcı blog gönderilerinin üslubunuzla uyumlu olmasını sağlamaya kadar, yazdıklarınızın tutarlı olmasını sağlar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde gramer, noktalama ve yazım için gerçek zamanlı düzeltme sunar

Bloglar, e-postalar, sosyal medya ve daha fazlası için AI ile içerik oluşturmanıza yardımcı olur, ton ve netlik ayarlamaları yapabilirsiniz

Okunabilirliği artırmak için öneriler sunarak, karmaşık fikirlerin okuyucular tarafından kolayca anlaşılmasını sağlar

Özgünlüğü sağlamak ve yinelenen içeriği işaretlemek için yerleşik bir intihal denetleyicisi içerir

Bölgesel İngilizce tercihlerine göre önerileri uyarlar (Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi)

Grammarly sınırlamaları

Stil seçimlerini aşırı düzeltir, bu da dikkatlice gözden geçirilmedikçe yazının robotik hissettirebilir

Ücretsiz sürümün özellikleri sınırlıdır ve kullanıcıları genellikle ücretli planlara yönlendirir

Uzun form belgelerde performans biraz düşebilir ve geri bildirimde gecikmelere neden olabilir

💡 Profesyonel İpucu: Grammarly'yi beğenmediniz mi? Sorun değil. Yazılarınızı geliştirip her kelimenin anlam kazanmasını sağlamak için en iyi Grammarly alternatiflerinden oluşan listemizi inceleyin.

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

3. Jasper AI (Kişiselleştirilmiş bir dokunuşla pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi)

via Jasper AI

Pazarlamacılar için özel olarak tasarlanan Jasper, gelişmiş yapay zekayı markanızın benzersiz sesiyle birleştirerek özgün içerikler oluşturur.

Yazarlar için Jasper, belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir dizi uygulama sunar. Uzun bir blog yazısı mı yazmanız gerekiyor? Jasper'ın içerik yazma şablonları, bu süreçte size rehberlik eder.

Bir e-posta dizisinde takıldınız mı? Jasper'ın yapay zekası, hedef kitlenizin tercihlerine uygun kişiselleştirilmiş e-posta metinleri oluşturabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Markanızın sesine uygun içerik oluşturmakta zorlanıyorsanız, Jasper'ın Brand IQ özelliğini kullanın. Bu özellik, her çıktının stilinizi, tonunuzu ve yönergelerinizi yansıtmasını sağlar. Görsel içerik oluşturucular için ise AI Image Suite, sosyal medya, reklamlar ve daha fazlası için markanıza uygun, yüksek çözünürlüklü görseller oluşturur.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Benzersiz sesinizi analiz edip kopyalayarak tüm içeriklerde markanızın tonunu ve stilini koruyun

Blog yazma, e-posta dizileri ve sosyal medya başlıkları gibi görevler için 90'dan fazla uygulama sunarak kullanıma başlamayı kolaylaştırır

Markanızın kurallarına uygun, telifsiz, yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun

30'dan fazla dilde içerik üretir, küresel erişilebilirliği sağlar

Surfer SEO'yu kullanarak içeriği arama motorları için optimize eder ve zahmetsizce daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olur

Jasper AI sınırlamaları

Tüm özelliklerini ve yeteneklerini öğrenmek zaman alır

Alternatiflere kıyasla bireysel oluşturucular veya küçük takımlar için maliyetler yüksek olabilir

İngilizce dışındaki dillerde kusursuz metinler üretmekte zorlanıyor musunuz?

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.240+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.840+ yorum)

Jasper AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmenin başlıca nedenleridir.

İçerik oluşturma kalitesi ve özel içerik sağlama yeteneği, bu platformu seçmenin başlıca nedenleridir.

💡 Profesyonel İpucu: Jasper AI, pazarlamacılar için en iyi seçimdir, ancak tek seçeneğiniz değildir. En iyi Jasper AI alternatiflerini keşfetmek için rehberimizi inceleyin.

4. Writesonic (Çeşitli içerik biçimleri arayan pazarlamacılar için en iyisi)

via Writesonic

Blog gönderileri, reklam kampanyaları ve SEO stratejileri gibi yoğun bir içerik takvimini sıkı bir teslim tarihine kadar yönetmeyi düşünün. Writesonic, bu kaosu basitleştirmek için çok yönlü bir AI çözümü sunar.

Hızlı, yüksek kaliteli içeriğe birden fazla biçimde ihtiyaç duyan bireysel girişimciler, pazarlamacılar ve işletmelere hitap eder. Ürün açıklamalarından ayrıntılı makalelere kadar Writesonic, içerik oluşturma sürecini hızlandırırken marka tutarlılığını korumaya yardımcı olur.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, kullanıcıların özelleştirilmiş çıktılar için GPT-4 ve Claude gibi modeller arasında geçiş yapabilmelerini sağlayan AI esnekliğidir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Çok yönlü içerik üretimi için birden fazla AI modelini (GPT-4, Claude) destekler

SERP optimizasyonu için SurferSEO ile doğrudan düzenleyici içinde entegre olur

Tutarlılığı korumak için özelleştirilebilir Marka Sesi özelliği sunar

Bloglar, podcast'ler ve videolar için AI destekli içerik yeniden kullanımı sağlar

Kalite güvencesi için intihal kontrolü ve insanlaştırıcı içerir

💡 Profesyonel İpucu: AI her zaman bir işbirlikçi olarak tasarlanmıştır, tek başına hareket etmek için değil. Robot günlüğü gibi konuşmak istemiyorsanız, AI içeriğini insanileştirme rehberimiz tam size göre.

Writesonic sınırlamaları

Rakiplere kıyasla yüksek kullanım seviyelerinde pahalıdır

SEO entegrasyonu, özel optimizasyon platformlarında görülen derinliğe sahip değildir

Çıktılar, markanın nüanslı tonlarına uyması için ince ayar gerektirebilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz Plan Pro Plan: Aylık 19 $ Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.990+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.070+ yorum)

5. Rytr (Uygun fiyatlı AI içerik oluşturmayı keşfetmek isteyen yeni başlayanlar için en iyisi)

via Rytr

AI destekli yazma konusunda yeniyseniz veya kısıtlı bir bütçeyle çalışıyorsanız, Rytr basit ama etkili bir çözüm sunar.

Sezgisel tasarımıyla Rytr, temel metin ve görüntü oluşturma araçlarına ihtiyaç duyan pazarlamacılar, küçük işletme sahipleri ve yapay zeka meraklılarına hitap ediyor.

Rytr'ın ton eşleştirme özelliği, kullanıcıların içeriği kişiselleştirerek markalar veya projeler için benzersiz bir ses yaratmasına olanak tanır.

Rytr'ın en iyi özellikleri

sEO meta başlıkları, sosyal medya gönderileri ve e-posta şablonları dahil 40'tan fazla içerik kullanım örneği

Markaya özgü ses tonuna uyum sağlayan AI ton eşleştirme

İçeriğin özgünlüğünü sağlamak için yerleşik intihal denetleyicisi

İş akışlarına sorunsuz entegrasyon için Chrome uzantısı

Yer tutucu görseller veya tasarım beyin fırtınası için AI görüntü oluşturma

Rytr sınırlamaları

Temel özelliklerle sınırlı; gelişmiş SEO entegrasyonları yok

Çıktılar, profesyonel kullanım için önemli ölçüde düzenleme gerektirebilir

Görüntü oluşturma kalitesi, özel araçların gerisinde kalıyor

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?

Şablonların bolluğu, içerik oluşturma sürecini daha akıcı hale getiriyor ve bir düğmeye tıklayarak yazının tonunu yönlendirebilmek çok yararlı oldu.

Şablonların bolluğu, içerik oluşturma sürecini daha akıcı hale getiriyor ve bir düğmeye tıklayarak yazının tonunu yönlendirebilmek çok yararlı oldu.

6. Frase (SEO odaklı içeriklere odaklanan yazarlar için en iyisi)

via Frase

Frase, SEO'ya öncelik veren yazarlar için gelişmiş bir AI yazma asistanıdır. Anahtar kelime araştırmasından içerik optimizasyonuna kadar olan süreci basitleştirmek için tasarlanan Frase, iyi araştırılmış, yüksek sıralamalı makaleler oluşturmak için kapsamlı bir platform sunar.

Karmaşık SEO gereksinimleriyle uğraşan yazarlar, bu AI destekli yazma aracının iş akışlarını kolaylaştırma ve tekrarlayan görevleri otomasyon haline getirme yeteneğini takdir edeceklerdir.

🍪 Bonus: En öne çıkan özelliği, içerik yapısı, kelime sayısı ve anahtar kelime kullanımı önermek için gerçek zamanlı SERP analizi kullanan SEO ş Akışıdır. Bu sayede içeriğinizin rekabet gücünü korumasını sağlar.

Frase'nin en iyi özellikleri

SERP'leri analiz ederek içerik yapısı ve optimizasyon noktaları öneren SEO ş Akışı

Adım adım rehberli içerik oluşturma için AI Article Wizard

Anahtar kelime yoğunluğu ve derinlik analizi ile gerçek zamanlı içerik optimizasyonu geri bildirimi

Sorunsuz yayınlama için WordPress ve Google Dokümanlar ile entegrasyon

Yazma görevlerini atamak ve yönetmek için işbirliğine dayalı araçlar

Frase sınırlamaları

Makale Sihirbazı gibi gelişmiş AI özellikleri, daha yüksek fiyatlı bir plan gerektirir

Sosyal medya ve multimedya içerik yetenekleri yoktur

İlk kez kullananlar için öğrenme eğrisi

Frase fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Temel Plan : Kullanıcı başına aylık 45 $

Takım Planı: Üç kullanıcı için aylık 115 dolar

Frase puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Frase hakkında ne diyor?

Frase. io, yazarlarımızın takip edebileceği çok net bir özet oluşturur ve bu da saatlerce süren işten tasarruf sağlar.

Frase. io, yazarlarımızın takip edebileceği çok net bir özet oluşturur ve bu da saatlerce süren işten tasarruf sağlar.

via QuillBot

QuillBot, hızlı ve güvenilir paragraf yazma ve özetleme özelliklerine ihtiyaç duyan yazarlar, öğrenciler ve araştırmacılar için geliştirilmiştir.

AI destekli araçları, metni yeniden ifade etme, özlü özetler oluşturma ve orijinal anlamı koruma süreçlerini sezgisel bir arayüzden gerçekleştirir.

Ayrıca, çoklu yazma modları, gramer kontrolü özellikleri ve alıntı oluşturma özelliği ile QuillBot, akademik, profesyonel ve yaratıcı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sıkı teslim tarihlerini ve yaratıcılık krizlerini aşarken benzersiz sesinizi korumak mı istiyorsunuz? Zaman ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olacak AI'yı metin yazarlığında nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Yaratıcı, Resmi ve Akademik dahil olmak üzere dokuz farklı yeniden ifade modu

Uzun içerikleri anahtar noktalara özetleyen özetleme aracı

Hataları belirlemek ve düzeltmek için gramer denetleyici

APA ve MLA gibi birçok stili destekleyen alıntı oluşturucu

Tarayıcı uzantıları ve Microsoft Word ile entegrasyonlar

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm iki yeniden ifade moduyla sınırlıdır

Paraphrased içerik, okunabilirlik için bazen manuel ayarlamalar gerektirebilir

İnternet bağlantısına bağımlılık

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Aylık Plan : 9,95 $/ay

Üç aylık plan: 6,65 $/ay

Yıllık Plan: 4,17 $/ay

QuillBot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

8. Copy. ai (Kişiselleştirmeyi korurken içerik oluşturmayı ölçeklendirmek için en iyisi)

İçerik oluşturucular ve pazarlamacılar, yaratıcı bloklarla mücadele ederken, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş içeriği büyük ölçekte üretme baskısıyla sık sık mücadele ederler.

İşte burada Copy. ai devreye girerek verimlilik ve yaratıcılık arasında denge kurmak için pratik bir çözüm sunuyor. Bu yapay zeka destekli araç, tekrarlayan görevleri üstlenerek, yeni fikirler ortaya çıkararak ve tüm biçimlerde tutarlı marka mesajları sağlayarak yazarlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

💡 Profesyonel İpucu: AI araçları, insan içeriğinin sıcaklığını ve hassasiyetini tam olarak kopyalayamaz, ancak zaman kazanma ve çabaları ölçeklendirme konusunda ustadır. İçerik pazarlamasında AI'yı kullanma konusunda uzman ipuçlarıyla kalite ve verimlilik arasında mükemmel dengeyi nasıl kuracağınızı keşfedin.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

İçeriği markanızın tonuna ve stiline uyacak şekilde özelleştirin

SEO özetleri veya e-posta kampanyaları gibi içerik oluşturma süreçlerini otomatikleştirin

İçeriği bloglar, e-postalar ve sosyal medya gibi birden fazla kanal için yeniden kullanın

Kampanyalar ve pazarlama stratejileri için yaratıcı fikirler ve öneriler üretir

Ürün açıklamaları ve reklam metinleri gibi özel ihtiyaçlar için şablonlar sağlar

Copy. ai sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan içerik, nüanslı konular için ince ayar gerektirebilir

Ş Akışı özellikleri, önceden deneyimi olmayan yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Ücretsiz sürüm, kelime sayısı ve gelişmiş özellikler açısından sınırlıdır

✍🏻 Not: Copy AI kullanışlıdır, ancak sınırlı giriş seçenekleri ayrıntılı araştırma veya düşünce liderliği içeriği için bir engel olabilir. Takımınız için en uygun olanı bulmak üzere en iyi Copy AI alternatiflerini keşfetmek için kılavuzumuza göz atın.

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz Plan: Ayda 2.000 kelimeye kadar

Pro Plan: 49 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

9. Simplified (Küçük takımlar için hepsi bir arada pazarlama çözümleri için en iyisi)

via Basitleştirilmiş

Küçük işletmeler ve pazarlama ekipleri genellikle benzersiz bir zorlukla karşı karşıyadır: sosyal medya, bloglar ve videoları kapsayan yüksek kaliteli içerik üretmeye çalışırken sınırlı kaynakları yönetmek.

Bu boşlukları doldurmak için hepsi bir arada bir çözüm olarak basitleştirilmiş adımlar, AI destekli tasarım, yazma ve video düzenleme araçlarını tek bir platformda birleştirir.

Eksiksiz bir içerik ş Akışı yazılımı olan Simplified, birden fazla abonelik ihtiyacını da azaltır.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

AI destekli grafik tasarım, video düzenleme, yazma ve bloglama araçlarını tek bir çatı altında sunar

Projeler arasında uyarlanabilir, yapay zeka destekli marka stil kılavuzu ile tutarlılığı koruyun

Gelişmiş özellikleri hızlı bir şekilde öğrenmek ve en üst düzeye çıkarmak için yeni başlayanlar için kolay kılavuzlar sağlar

Toplu planlama özellikleriyle platformlar arasında gönderileri otomatikleştirin ve planlayın

Kodlama gerektirmeden AI sohbet robotlarını özelleştirin

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Bazı gelişmiş özellikleri öğrenmek için zaman gerekir

Ücretsiz ve düşük seviyeli planlarda kredi sınırları

AI tarafından oluşturulan tasarımlarda ve metinlerde ara sıra tutarsızlıklar ortaya çıkar

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Simplified One : Kullanıcı başına aylık 20 $

Basitleştirilmiş Büyüme : Kullanıcı başına aylık 85 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (4.930+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (280+ yorum)

Simplified hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Farklı AI teknolojilerini kullanarak özelleştirebileceğim birçok önceden tasarlanmış şablon var. Kullanıcı arayüzü basit ve işlemi durdurmak zorunda kalsanız bile ilerleme kaydediliyor.

Farklı AI teknolojilerini kullanarak özelleştirebileceğim birçok önceden tasarlanmış şablon var. Kullanıcı arayüzü basit ve işlemi durdurmak zorunda kalsanız bile ilerleme kaydediliyor.

10. ProWritingAid (Hepsi bir arada düzenleme ve öğrenme aracı arayan yazarlar için en iyisi)

via ProWritingAid

Yazarlar için, kendi kendilerini düzenleme aşaması, yaratıcılık ile okunabilirlik arasında denge kurarken, gramer, hız ve akış gibi konulara da dikkat etmek zorunda oldukları bir karar labirenti olabilir.

ProWritingAid, derinlemesine analizler ve uygulanabilir önerilerle yazma becerilerini geliştirmek isteyen yazarlara hitap ediyor.

Kapsamlı bir düzenleme asistanı olarak tasarlanan bu araç, kullanıcıların gramer, stil, okunabilirlik ve daha fazlasını iyileştirmesine yardımcı olurken, uzun vadeli yazma becerilerini geliştiren içgörüler sunar.

🍪 Bonus: Google Dokümanlar, Scrivener ve Word gibi popüler yazma platformlarıyla entegrasyonları sayesinde ProWritingAid, çeşitli ortamlarda yazan yazarlar için sorunsuz erişilebilirlik sağlar.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Dilbilgisi, stil, okunabilirlik, hız ve tutarlılık hakkında 20'den fazla ayrıntılı rapor sağlar

Scrivener, Google Dokümanlar ve Microsoft Word gibi araçlarla entegre olarak gerçek zamanlı düzenleme yapın

Hikaye anlatımını geliştirmek için Eleştiri Raporu gibi gelişmiş araçlar içerir

Kişisel yazma stillerine ve tercihlere göre özelleştirilebilir öneriler sunar

Banka düzeyinde şifreleme ve algoritma eğitimi için metin kullanımıyla güvenlik sağlar

ProWritingAid sınırlamaları

Hızlı gramer düzeltmeleri arayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Google Dokümanlar'da uzun belgelerle yavaşlar

Mac Word entegrasyonlarını tam olarak desteklemiyor

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)

11. Wordtune (Çok yönlü, ton uyumlu AI yardımı arayan yazarlar için en iyisi)

via Wordtune

Wordtune, AI destekli yeniden yazma, gramer kontrolleri ve bağlamsal önerilerle yazarların netlik ve üslubunu geliştirmesine yardımcı olur.

Farklı yazma stillerine ve tonlarına uyum sağlamak için tasarlanmış özellikleriyle Wordtune, içeriğinizi her amaç için kolayca düzeltmenizi sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz: Wordtune'un yapay zekası, gerçeklere dayalı düzenlemeler önermeden önce en az beş güvenilir kaynağı değerlendirerek yüksek kaliteli, güvenilir içerik sağlar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Netliği ve tonu iyileştirmek için yapay zeka destekli yeniden yazma seçenekleri sunar

Gayri resmi ve resmi yazım stilleri arasında geçiş yapmak için ton ayarı sunar

Verimli içerik oluşturma için metinleri veya YouTube videolarını anında özetler

Google Dokümanlar, Microsoft Word ve tarayıcı uzantıları ile sorunsuz entegrasyonu destekler

Kelime dağarcığını genişletmek için Akıllı Eşanlamlılar önerileri içerir

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz sürümde günlük yeniden yazma ve özetleme sayısı sınırlıdır

AI bazen robotik veya anlamsız cümleler önerir

Nüanslı veya son derece özel içeriklerle mücadele

Wordtune fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 7 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

Wordtune hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Wordtune, yazılarımın netliğini ve verimliliğini artırmada çok değerli bir yardımcı oldu. Sezgisel öneriler ve sorunsuz kullanıcı deneyimi, bu aracı gerçekten diğerlerinden ayırıyor.

Wordtune, yazılarımın netliğini ve verimliliğini artırmada paha biçilmez bir yardımcı oldu. Sezgisel öneriler ve sorunsuz kullanıcı deneyimi, bu aracı gerçekten diğerlerinden ayırıyor.

12. ChatGPT (Çok yönlü, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve müşteri etkileşimi için en iyisi)

via ChatGPT

Son teslim tarihleri yaklaşırken veya fikirler tükendiğinde, yazarlar genellikle ilham kaynağı veya ikinci bir görüş arayışına girerler. Beyin fırtınası yapmak, taslakları düzeltmek veya hatta tanıdık olmayan konuları keşfetmek zaman alıcı bir engel haline gelebilir.

İçerik oluşturucular, metin yazarları veya yazarlar için insan düşüncesini yansıtan bir araca sahip olmak büyük bir fark yaratabilir.

İster bir blog yazısını ince ayarlıyor, ister ilgi çekici reklam metinleri yazıyor, ister yeni bir hikaye akışı keşfediyor olun, ChatGPT'nin çok yönlülüğü yazarların kolaylıkla denemeler yapmasına ve tekrarlamasına olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik yazarları için ChatGPT'nin SEO için optimize etme veya anahtar kelimeler önerme özelliği, işinizin sadece iyi yazılmış olmasını değil, aynı zamanda doğru kitleye ulaşmasını da sağlar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Bloglar, sosyal medya, e-postalar ve komut dosyaları için esnek içerik oluşturma olanağı sunar

Bağlamı algılayan, insan benzeri konuşma yanıtları sağlar

Müşteri desteği ve potansiyel müşteri oluşturma uygulamalarıyla entegrasyonu destekler

Çeviriler ve özetler dahil olmak üzere gelişmiş dil yetenekleri içerir

E-posta taslakları ve SSS gibi tekrarlayan görevleri otomasyonunda etkilidir

ChatGPT sınırlamaları

Yanıtlarda ara sıra görülen yanlışlıklar ve halüsinasyonlar

Nüanslı veya özel içerik için insan gözetimi gerektirir

ChatGPT fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

13. NovelAI (İşbirliğine dayalı AI yardımı arayan yazarlar ve dijital sanatçılar için en iyisi)

via NovelAI

Her yazar, yaratıcılığının kuruduğu anlarla karşılaşır; hikaye tıkanır, karakterler sesini kaybeder veya olay örgüsü daha başlamadan çözülür gibi görünür. Kurgu yazarları için bu zorluk daha da büyüktür, çünkü ilgi çekici hikayeler örmek, sürükleyici dünyalar yaratmak ve okuyucuda yankı uyandıran karakterler yaratmak zorundadırlar.

NovelAI, kurgu yazımı için özel olarak tasarlanmış bir ortak yazar ve yaratıcı ortak olarak devreye girer. Araçları, basit metin oluşturmanın ötesine geçerek dünya oluşturma, karakter geliştirme ve hikaye anlatımında yardım sunar.

NovelAI'nin en iyi özellikleri

Bağlamı korumak için hafıza fonksiyonlarıyla ilgi çekici ve tutarlı hikayeler oluşturun

Basit, etiket tabanlı bir arayüzle anime tarzı görüntü oluşturma sunar

Romantizm ve fantastik gibi çeşitli türler için özelleştirilebilir hikaye anlatımı modülleri içerir

Anlatıları hayata geçirmek için metin okuma özelliği sunar

Gelişmiş araçlarıyla kapsamlı bilgi birikimini ve dünya oluşturmayı destekler

NovelAI sınırlamaları

Anime sanat tarzlarına yoğun bir şekilde odaklanarak, daha geniş sanatsal tercihler için çekiciliğini sınırlıyor

Karmaşık veya çok özel hikaye komutları için tutarsız çıktı kalitesi

Abonelik maliyetleri, sıradan kullanıcıları caydırabilir

NovelAI fiyatlandırması

Ücretsiz Katman

Tablet Katmanı : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Scroll Tier : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Opus Tier: Kullanıcı başına aylık 25 $

NovelAI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI yazma araçlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın sırrı, komutları ustaca kullanmakta yatıyor. Pazarlamacılar ve yazarlar için en iyi AI yazma komutlarını keşfetmek için kılavuzumuza göz atın.

Araç setinizi genişletmek istiyorsanız, bu ek araçlar yazma, içerik oluşturma ve SEO stratejilerini sorunsuz bir şekilde geliştirmek için benzersiz özellikler sunar.

Surfer SEO : İçerik optimizasyonunu SEO stratejileriyle birleştirerek yazarların sıralamaya hazır içerik oluşturmasına yardımcı olur

Notion AI : Takım işbirliği için özel olarak tasarlanmış bir çalışma alanı içinde özetleme, beyin fırtınası ve taslak oluşturma için yapay zeka desteği sunar

Hemingway Düzenleyici: Karmaşık cümleleri ve yaygın hataları vurgulayarak okunabilirliği artırmaya odaklanır ve net ve özlü yazılar ortaya çıkarır

ClickUp, Prose'a "Pro"yu Ekliyor

ClickUp, kolaylaştırılmış içerik oluşturmanın bel kemiğidir.

Bunu biz söylemiyoruz, kullanıcılar söylüyor.

Örneğin, Dartmouth College'ın Wellbeing Program Koordinatörü Sid Babla, platformun iş akışlarını nasıl dönüştürdüğünü paylaştı.

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor.

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, tüm e-posta iletişimi ortadan kalkıyor.

Peki, ClickUp bu sihri nasıl gerçekleştiriyor? Beyin fırtınası ve taslak oluşturma için ClickUp Belgeleri, sorunsuz aktarımlar için Otomasyonlar ve AI destekli yardım için ClickUp Brain'i bir araya getirerek, fikir oluşturmadan yayına kadar her şeyi hallediyor.

İster roman yazarı olarak olay örgüsünü kurguluyor, ister pazarlamacı olarak kampanyalar yürütüyor olun, ClickUp ile ilerlemeyi izlemek, görevleri atamak ve hatta gece yarısı aklınıza gelen fikirleri yazıya dökmek çok kolay.

ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun ve yaratıcı potansiyelinizi bugün ortaya çıkarın.