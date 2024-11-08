2025'te Denemeniz Gereken En İyi 15 AI Blog Yazarı

Aynı eski robotik içeriği üreten AI yazarlarından bıktınız mı?

"Hızlı değişen dijital dünyada" gibi ifadelere gözlerini deviren tek kişi siz değilsiniz. Bir AI blog yazarı ararken, sadece SEO dostu değil, aynı zamanda markanızın sesine de uyan bir şey istersiniz.

Anlıyorum, ben de sayısız AI yazma aracını denedim.

Hepsi büyük sonuçlar vaat eder, ancak sizi genel ve cansız metinlerle baş başa bırakır. Siz, bundan daha akıllı, hedef kitlenizi gerçekten anlayan, yüksek kaliteli blog içeriği üreten ve okuyucularla bağlantı kuran bir AI blog yazarı hak ediyorsunuz.

En iyi 15 AI blog yazma aracının yer aldığı bu listede, blog yazma sürecinize kişilik, yaratıcılık ve verimlilik katan seçenekleri keşfedeceksiniz. Bu seçimler, ilk taslaktan SEO'ya hazır, son rötuşları yapılmış blog yazısına kadar gerçek değer sunan AI tarafından oluşturulan içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hadi başlayalım!

Bir AI blog yazarında nelere dikkat etmelisiniz?

AI yazma araçlarını seçerken, şu anahtar noktaları göz önünde bulundurun. Şu özelliklere sahip bir araç seçin:

Ayrıntılı ana hatlar oluşturur

Bazen ihtiyacınız olan tek şey sağlam bir başlangıç noktasıdır. Mantıklı bir akış içinde anahtar noktalar ve alt başlıklar içeren net, organize ana hatları hızlı bir şekilde oluşturan araçlar arayın.

Tutarlı bir marka sesi sağlar

Okuyucuları çeken şey tutarlılıktır. Esprili veya profesyonel, tarzınıza uygun bir AI yazar seçin, böylece içeriğiniz her zaman markanıza uygun olsun.

Yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturun

Seçtiğiniz AI içerik oluşturma araçları, yüksek kaliteli ve alakalı içerik üretmelidir. Mantıklı, bağlantılı cümleler (bir cümleden diğerine sorunsuzca geçiş yapan) yazan, iddialarını desteklemek için alakalı istatistikler kullanan ve içerik başlıklarını optimize eden bir AI yazar arayın.

SEO'yu entegre eder

İyi bir AI blog yazarı, anahtar kelime entegrasyonu ve meta veri seçenekleriyle SEO dostu olmalıdır. Bu, içeriğinizin daha iyi sıralanmasını ve doğru kitleye ulaşmasını sağlar.

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, piyasadaki en iyi AI yazma asistanlarından birini seçme zamanı geldi.

bu Yıl Kullanabileceğiniz En İyi 15 AI Blog Yazarı

Yazarın bloğunu kalıcı olarak yenmenize yardımcı olacak en iyi AI blog yazarlarından bazılarını keşfedelim:

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak blog konusu, hedef kitle ve ses tonu hakkında ayrıntılar vererek insan benzeri içerikler oluşturun

ClickUp, her şeyi yapan kapsamlı bir içerik oluşturma ve yönetim platformudur. Blog yazma sürecinin her adımını planlamanıza, düzenlemenize, belgelendirmenize, yazmanıza, düzenlemenize ve izlemenize olanak tanır. Beyin fırtınasından son rötuşlara kadar, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini basitleştirir ve hepsini tek bir yerde birleştirir.

Blog yönetimini daha da kolaylaştırmak için ClickUp, ClickUp Blog Yönetimi Şablonu gibi önceden oluşturulmuş çeşitli şablonlar sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Blog Yönetimi Şablonu ile blog gönderilerinizi tek bir merkezi konumdan izleyin ve yönetin

İçerik takvimimi düzenlemek, yayın fikirlerini yönetmek ve yayın programlarını izlemek için kullanabilirim. Durum güncellemeleri, son teslim tarihleri ve takım görevleri için özelleştirilebilir alanlar da mevcuttur.

İçerik stratejisine daha derinlemesine dalmak için ClickUp'ın Blog Planlayıcı Şablonunu keşfedebilirsiniz. İlk beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar, bu şablon tüm içerik yolculuğunuzu tek bir yerde haritalandırarak daha iyi izleme sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Blog Planlayıcı Şablonunu kullanarak takım işbirliğini artırın, görevleri atayın ve blogunuzun ilerlemesini bir bakışta izleyin

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik AI destekli yazma asistanı ClickUp Brain, blog oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

Brain prompt'a konunuzu, hedef kitlenizi ve tonunuzu girin. Arkanıza yaslanın ve stilinize uygun fikirler, ifadeler ve hatta tam blog yazıları oluşturmasını izleyin.

ClickUp Brain'in bazı önemli özellikleri şunlardır:

Yerleşik yazım denetimi: Yazım hataları konusunda endişelenmeden yazmaya odaklanın

Tablo oluşturma: Blog gönderilerinizde verileri düzenleyin veya bilgileri sorunsuz bir şekilde karşılaştırın

Otomatik transkripsiyon: Toplantıları ve röportajları kendi hızınızda transkripsiyonlayın

AI hızlı yanıtlar: Geri bildirimlere veya sorulara hızlıca yanıt verin

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Zaman Takibi ve İş Yükü Görünümünü birlikte kullanarak içerik oluştururken takımınızın verimliliğini yönetin. Zaman Takibi ile her bir görev için ne kadar zaman harcandığını görebilir, İş Yükü Görünümleri ile görevleri dengeleyerek kimsenin aşırı yüklenmesini önleyebilirsiniz.

Dahası var! ClickUp Belgeleri'ni kullanarak blog gönderilerinizi takımınızla birlikte taslak haline getirin, düzenleyin ve organize edin. Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:

Platform içinde takım üyeleriyle içerik düzenleyin, yorum yapın, etiketleyin ve görevler atayın

Belgeleri kolaylıkla düzenleyin, arayın ve filtreleyin

Düzenli ve görsel olarak çekici belgeler oluşturmak için tablolar, afişler, bölücüler ve markdown komutlarını kullanın

Dikkatinizi dağıtmadan, bir satır veya paragrafa odaklanarak içerik yazın

ClickUp Docs ile belgeleme ve proje yönetimini kolaylaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, bu kadar kapsamlı özellikler ve özelleştirmeler arasında gezinmeyi zor bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Copy. ai (Pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)

Copy. ai, hızlı ve etkili bir şekilde içerik oluşturan AI destekli bir yazma asistanıdır. Uzun form blog yazıları oluşturma ve yerleşik şablonlar ile blog fikirleri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Kaliteden ödün vermeden iş akışını kolaylaştırmak isteyenler için mükemmel bir çözümdür.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Çok dilli pazarlama çabaları için 25'ten fazla dilde içerik oluşturun

İçeriği çevirin ve farklı kültürlere ve pazarlara uyarlayın

Copy.ai sınırlamaları

Kullanıcılar, belirli web sayfalarından doğrudan içerik aldığı için intihal endişelerini bildiriyor

Web sitesinde listelenen bazı özellikler üründe mevcut değildir

Copy. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Daha Fazla Bilgi: Excel ve E-Tablolarda Ücretsiz Sosyal Medya İçerik Takvimi Şablonları

3. Jasper (Uzun form içerik oluşturma için en iyi AI blog yazarı)

Jasper, içerik fikirleri, belge düzenleme, şablonlar ve AI görüntü oluşturma için popüler bir AI aracıdır. Bununla, pazarlamacılar çeşitli içerik türlerinde yaratıcılığı ikiye katlayan özel AI iş akışları ve uygulamalar oluşturabilirler. Ayrıca, içeriği hızlı bir şekilde düzenlemeye yardımcı olan, pazarlama konusunda eğitilmiş sohbet tabanlı bir AI asistanını destekler.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Surfer SEO entegrasyonu ile SEO performansını artırın

Jasper Art ile benzersiz görseller oluşturun

Jasper sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan olgusal yanlışlıklar manuel düzenleme gerektirebilir

İçerik türü, uzunluğu ve yapısı için özelleştirme seçenekleri yoktur

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: 39 $/ay koltuk başına

Pro: Koltuk başına aylık 59 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

4. Surfer (SEO için içeriği optimize etmek için en iyisi)

via Surfer

Surfer, en üst sıralarda yer alan sayfaları analiz ederek ve size net, verilere dayalı ipuçları vererek SEO dostu içerik yazmayı kolaylaştırır. İçerik pazarlamasında yapay zeka kullanarak anahtar kelimeler ve blog yazısı fikirleri önerir, içeriğinizi yapılandırmanıza yardımcı olur ve hatta yazınızın çok karmaşık olup olmadığını bile söyler. Ayrıca, başlıklar, meta açıklamalar ve iç bağlantılar için öneriler dahil olmak üzere ayrıntılı optimizasyon önerileri sunar.

Surfer'ın en iyi özellikleri

Birincil anahtar kelimeyle ilgili Latent Semantic Indexing (LSI) anahtar kelime önerileriyle anahtar kelime entegrasyonunu basitleştirin

İlgili iç ve dış bağlantılar ekleme fırsatlarını belirleyin

Surfer sınırlamaları

Bazen, belirli stil kılavuzlarıyla uyumlu olmayan terimler önerir

Surfer fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Ölçek: 219 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

5. Writesonic (Reklam metinleri ve açılış sayfaları oluşturmak için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, bağımsız pazarlamacılar ve yazarlar ile takımlar için içerik oluşturmayı kolaylaştıran bir AI yazma platformudur. Yerleşik SEO özellikleri ve 80'den fazla şablon ile blog gönderilerinden açılış sayfalarına kadar geniş bir içerik ihtiyacını karşılar. Ancak niş bir blog yazarı istiyorsanız, daha fazla derinlik için belirli Writesonic alternatiflerini tercih edin.

Writesonic'in en iyi özellikleri

PDF'ler ve görsellerle gerçek zamanlı web aramasına ve etkileşimlere erişin

Platform içinde içeriğiniz için insan benzeri seslendirmeler elde edin

Writesonic sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, önceden haber verilmeksizin ömür boyu hesapların düşürülmesi dahil olmak üzere Writesonic'in abonelik yönetimiyle ilgili sorunlar bildirmektedir

Writesonic fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 79 $/ay

Profesyonel: 199 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

6. ChatGPT (Konuşma içeriği ve etkileşimli yazma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, içerik oluşturmayı hızlı, ilgi çekici ve özelleştirilebilir hale getirmek için OpenAI tarafından geliştirilen bir AI yazma asistanıdır. Metni analiz etmek ve eğitim verilerinden öğrenilen kalıplara göre yanıtlar oluşturmak için derin öğrenme, özellikle transformatör sinir ağları kullanır. Ton ve stilindeki çok yönlülüğü, SEO dostu bloglar, sosyal medya içeriği ve uzun makaleler oluşturmak için idealdir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Gerçek bilgilerin ötesinde, şiir, senaryo veya şarkı sözleri gibi yaratıcı metin biçimleri oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

Daha uzun konuşmalarda bazen bağlamı kaybedebilir, bu da tekrar veya karışıklığa neden olabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Daha fazla bilgi: Organik trafiğinizi artırmak için en iyi SEO ajansı yazılımı

7. Writer (Marka tutarlılığı ve uyumluluk açısından en iyisi)

via Writer

Writer, içerik oluşturma, veri analizi ve iş akışı otomasyonunu takımlar için kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir AI blog yazısı oluşturucu. Kurumsal odaklılığıyla tanınan bu araç, marka tutarlılığıyla yüksek kaliteli içerik oluşturmaya olanak tanır. En iyi blog araçlarından biri olarak, içeriği kurumsal standartlara uyumlu hale getirmek için marka, yasal ve kapsayıcılık kurallarını da uygular.

Yazarın en iyi özellikleri

Kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanmış Palmyra Dil Modeli'ni kullanarak iş bağlamında alaka düzeyini sağlayın

Dijital yardım, içerik oluşturma ve özetleme gibi görevler için özel AI uygulamaları dağıtın

Yazar sınırlamaları

Ana hatları önceliklendirme seçeneklerinin olmaması, kullanıcıların hangi bölümleri genişleteceklerini veya kısa tutacaklarını belirlemelerini zorlaştırıyor

Yazar fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Frase (İçerik optimizasyonu ve araştırma için en iyisi)

via Frase

Frase, araştırma, ana hatların belirlenmesi ve içerik oluşturmayı birleştirerek blog yazma sürecini basitleştirir. En iyi arama sonuçlarını analiz ederek SEO dostu ve yüksek kaliteli blog içeriği için fikirler sunar. Ana hatlarınız hazır olduğunda, en son araştırmalara göre içeriğin taslağını oluşturur. Yerleşik düzenleyici ayrıca SEO ipuçları da sağlayarak, sıralamada üst sıralarda yer alan içerikler üretmenizi sağlar.

Frase'nin en iyi özellikleri

Rakip başlıkları ve AI önerilerini kullanarak ana hatları oluşturun

Yazarken okunabilirliği, SEO'yu ve anahtar kelime kullanımını geliştirin

Frase sınırlamaları

Bazen alakasız anahtar kelimeler seçerek tam optimizasyona ulaşmayı zorlaştırır

Frase fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Solo: 15 $/ay

Temel: 45 $/ay

Takım: 115 $/ay

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

9. Rytr (Hızlı ve uygun fiyatlı içerik oluşturmak için en iyi AI blog yazarı)

rytr aracılığıyla

Rytr, blog gönderilerinden sosyal medya başlıklarına kadar her şeyi oluşturan bir AI yazma aracıdır. Bir AI blog yazarı olarak, blog taslaklarına, ürün açıklamalarına veya akılda kalıcı başlıklara ihtiyacınız olsun, her tür içerik için 40'tan fazla şablonla birlikte gelir. Ek olarak, Rytr, sağlanan örnekleri temel alarak kullanıcıya özgü yazma stillerini taklit eden özel bir ses tonu özelliği sunar.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Samimi, resmi ve iddialı gibi 20'den fazla benzersiz üslup arasından seçim yapın

Küresel kitleler için 30'dan fazla dilde içerik oluşturun

Rytr sınırlamaları

Kullanıcılar, Rytr'ın sınırlı metin düzenleme özelliklerine sahip olduğunu bildiriyor

Oturum başına oluşturulan metin uzunluğunu sınırlar

Rytr fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: 7,50 $/ay

Premium: 24,16 $/ay

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Anyword (Performans odaklı içerik için en iyisi)

via Anyword

Anyword, etkileşimi artıran, yüksek etkili pazarlama içeriği oluşturmak için tasarlanmış bir AI yazma aracıdır. Pazarlamacılar için tasarlanan bu araç, Copy Intelligence gibi güçlü özellikleri bir araya getirerek her içeriğin hedef kitlenizle bağlantı kurmasını sağlar. Örneğin, Anyword içeriğinizin her sürümünün nasıl performans göstereceğini tahmin ederek tıklanma olasılığı en yüksek seçeneği seçmenize olanak tanır.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Mevcut metinleri analiz edin ve içerik parçalarının etkileşimini artırmak için iyileştirmeler önerin

Chrome uzantısı aracılığıyla tarayıcınızda doğrudan Anyword'ün AI'sına erişin

Anyword sınırlamaları

Bazen konu dışı içerik üretir, kullanıcıların doğruluk için komut istemlerini ayarlamasını gerektirir

Yerleşik kelime sınırı, uzun form içerik oluşturmak için aracı kullanmayı zorlaştırır

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Veri odaklı: 99 $/ay

İş: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

11. Article Forge (AI tarafından oluşturulan toplu içerik için en iyisi)

via Article Forge

Article Forge, minimum çabayla uzun form içerik oluşturmak için tasarlanmış bir AI makale yazarıdır. Uygun bir yapıya ve alakalı alt başlıklara sahip 1.500 kelimeden fazla makaleler üretir. Büyük projeler için ideal olan bu araç, zamandan tasarruf etmek için aynı anda birden fazla blog yazısı üretir. Ayrıca, Google'ın kullandığına benzer AI modelleri kullanarak SERP'ler için son derece optimize edilmiş içerik oluşturur.

Article Forge'un en iyi özellikleri

Yerleşik araştırma yetenekleriyle web'de ilgili arama terimlerini araştırın

Platform içinde bir AI içerik dedektörü ve insanlaştırıcıya erişin

Article Forge sınırlamaları

Bazen yazım ve dilbilgisi hataları içeren içerikler üretir

İngilizce olmayan içeriklerin kalitesi, muhtemelen çift çeviri nedeniyle belirgin şekilde daha düşüktür

Article Forge fiyatlandırması

Temel: 13 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Article Forge puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. ContentShake AI (SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak için en iyisi)

via ContentShake

ContentShake, pazarlamacılar ve blog yazarları için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış sezgisel bir AI blog yazma aracıdır. SEMrush ile entegre olan bu araç, hedef kitlenize ulaşmak için özelleştirilmiş gerçek zamanlı anahtar kelime içgörüleri ve içerik önerileri sunar.

Ayrıca, bu AI SEO aracı, metninizi ne kadar iyi optimize edildiğine göre puanlar ve birden fazla platform için içerik yazmanıza, optimize etmenize ve hatta yeniden kullanmanıza yardımcı olarak ş Akışını basitleştirir.

ContentShake'in en iyi özellikleri

SEMRush'ın kapsamlı SEO verilerini kullanarak optimize edilmiş içerik oluşturun

Yedi dilde içerik oluşturun

ContentShake sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın öne çıkması için yoğun düzenleme gerektiren genel içerik ürettiğini düşündü

ContentShake fiyatlandırması

Pro: 139,95 $/ay

Guru: 249,95 $/ay

Enterprise: aylık 5000 $'dan başlar

ContentShake puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Wordtune (Mevcut içeriği yeniden yazmak için en iyisi)

wordtune aracılığıyla

Wordtune, cümleleri yeniden ifade ederek, ister gündelik ister daha profesyonel olsun, doğru bir şekilde duyulmasını sağlayan bir AI yazardır. Basit yeniden yazmalardan gelişmiş metin düzenlemelerine kadar, yazarların, öğrencilerin ve profesyonellerin kendilerini net ve kendinden emin bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Dahası, Wordtune kaldığınız yerden devam eder ve yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olur.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Akıllı AI çevirisini kullanarak ana dili İngilizce gibi konuşun

Kesin eş anlamlılarla kelime dağarcığınızı genişletin

Wordtune sınırlamaları

Esas olarak yeniden yazmaya odaklanır ve uzun form içerik oluşturma özelliği yoktur

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Gelişmiş: 6,99 $/ay

Sınırsız: 9,99 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

14. Grammarly (Gramer kontrolü ve yazma becerilerini geliştirme için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, marka imajınıza zarar verebilecek riskli hataları yakalayan bir AI yazma asistanıdır. Güvenilir bir AI gramer denetleyicisi olarak, cümleleri yeniden yazmak için üretken AI kullanır, bu da özellikle netlik ve akıcılık için yararlıdır. Ayrıca, premium planlar içeriğin orijinal kalmasını sağlamak için bir intihal denetleyicisi ile birlikte gelir.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Yazınıza ve okuyucularınıza göre özel öneriler alın

Grammarly sınırlamaları

Bazen, yazının tonunu veya stilini daha az kişisel veya yaratıcı hale getirecek şekilde değiştiren değişiklikler önerebilir

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7000+ yorum)

15. Sudowrite (Yaratıcı yazma yardımı için en iyisi)

via Sudowrite

Sudowrite, yaratıcı zihinler, özellikle de yazarların bloklarını aşmak ve yüksek kaliteli içerik üretmek isteyen kurgu yazarları için bir AI yazma aracıdır. Describe gibi özellikleriyle, basit bir sahneyi zengin, duyusal bir deneyime dönüştürebilirken, Write özelliği, stilinize uygun olarak sonraki 300 kelimeyi oluşturarak akışı sürdürmenize yardımcı olur. Ayrıca, içerik taslaklarını özgünlük açısından incelemek için entegre bir intihal denetleyicisi de vardır.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Bölümleri düzenlemek için Hikaye Kılavuzu kullanın

Hikayeleri ve karakterleri görselleştirmek için Canvas gibi araçlara erişin

Sudowrite sınırlamaları

Öncelikle yaratıcı yazım için tasarlanmıştır, bu nedenle blog yazımı için daha az uygundur

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve öğrenciler: 10 $/ay

Profesyonel: 22 $/ay

Maksimum: 44 $/ay

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp Brain ile Sıralamaya Giren Bloglar Yazın

Bir AI blog yazarı seçerken, içeriği yeniden ifade etmekten daha fazlasını yapan birini bulun. Konunuzu ve hedef kitlenizi anlayan ve dikkat çeken yeni, orijinal fikirler üretebilen bir araca ihtiyacınız var. ClickUp Brain, okuyucuların beğenisini kazanan yüksek kaliteli, insan benzeri içerikler üreterek bu konuda başarılıdır.

Ancak ClickUp, yapay zeka yazma aracından daha fazlasıdır. Tüm içerik oluşturma sürecinizi destekleyen kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Beyin fırtınasından planlamaya, taslak oluşturmadan düzenlemeye kadar ClickUp, iş akışınızın her yönünü kolaylaştırır.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!