2025'te Denemeniz Gereken En İyi 15 AI Blog Yazarı

Aynı eski robotik içeriği üreten AI yazarlarından bıktınız mı?
"Hızlı değişen dijital dünyada" gibi ifadelere gözlerini deviren tek kişi siz değilsiniz. Bir AI blog yazarı ararken, sadece SEO dostu değil, aynı zamanda markanızın sesine de uyan bir şey istersiniz.
Anlıyorum, ben de sayısız AI yazma aracını denedim.
Hepsi büyük sonuçlar vaat eder, ancak sizi genel ve cansız metinlerle baş başa bırakır. Siz, bundan daha akıllı, hedef kitlenizi gerçekten anlayan, yüksek kaliteli blog içeriği üreten ve okuyucularla bağlantı kuran bir AI blog yazarı hak ediyorsunuz.
En iyi 15 AI blog yazma aracının yer aldığı bu listede, blog yazma sürecinize kişilik, yaratıcılık ve verimlilik katan seçenekleri keşfedeceksiniz. Bu seçimler, ilk taslaktan SEO'ya hazır, son rötuşları yapılmış blog yazısına kadar gerçek değer sunan AI tarafından oluşturulan içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Hadi başlayalım!
Bir AI blog yazarında nelere dikkat etmelisiniz?
AI yazma araçlarını seçerken, şu anahtar noktaları göz önünde bulundurun. Şu özelliklere sahip bir araç seçin:
Ayrıntılı ana hatlar oluşturur
Bazen ihtiyacınız olan tek şey sağlam bir başlangıç noktasıdır. Mantıklı bir akış içinde anahtar noktalar ve alt başlıklar içeren net, organize ana hatları hızlı bir şekilde oluşturan araçlar arayın.
Tutarlı bir marka sesi sağlar
Okuyucuları çeken şey tutarlılıktır. Esprili veya profesyonel, tarzınıza uygun bir AI yazar seçin, böylece içeriğiniz her zaman markanıza uygun olsun.
Yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturun
Seçtiğiniz AI içerik oluşturma araçları, yüksek kaliteli ve alakalı içerik üretmelidir. Mantıklı, bağlantılı cümleler (bir cümleden diğerine sorunsuzca geçiş yapan) yazan, iddialarını desteklemek için alakalı istatistikler kullanan ve içerik başlıklarını optimize eden bir AI yazar arayın.
SEO'yu entegre eder
İyi bir AI blog yazarı, anahtar kelime entegrasyonu ve meta veri seçenekleriyle SEO dostu olmalıdır. Bu, içeriğinizin daha iyi sıralanmasını ve doğru kitleye ulaşmasını sağlar.
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, piyasadaki en iyi AI yazma asistanlarından birini seçme zamanı geldi.
bu Yıl Kullanabileceğiniz En İyi 15 AI Blog Yazarı
Yazarın bloğunu kalıcı olarak yenmenize yardımcı olacak en iyi AI blog yazarlarından bazılarını keşfedelim:
1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma ve belge yönetimi için en iyisi)
ClickUp, her şeyi yapan kapsamlı bir içerik oluşturma ve yönetim platformudur. Blog yazma sürecinin her adımını planlamanıza, düzenlemenize, belgelendirmenize, yazmanıza, düzenlemenize ve izlemenize olanak tanır. Beyin fırtınasından son rötuşlara kadar, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini basitleştirir ve hepsini tek bir yerde birleştirir.
Blog yönetimini daha da kolaylaştırmak için ClickUp, ClickUp Blog Yönetimi Şablonu gibi önceden oluşturulmuş çeşitli şablonlar sunar.
İçerik takvimimi düzenlemek, yayın fikirlerini yönetmek ve yayın programlarını izlemek için kullanabilirim. Durum güncellemeleri, son teslim tarihleri ve takım görevleri için özelleştirilebilir alanlar da mevcuttur.
İçerik stratejisine daha derinlemesine dalmak için ClickUp'ın Blog Planlayıcı Şablonunu keşfedebilirsiniz. İlk beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar, bu şablon tüm içerik yolculuğunuzu tek bir yerde haritalandırarak daha iyi izleme sağlar.
Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik AI destekli yazma asistanı ClickUp Brain, blog oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.
Brain prompt'a konunuzu, hedef kitlenizi ve tonunuzu girin. Arkanıza yaslanın ve stilinize uygun fikirler, ifadeler ve hatta tam blog yazıları oluşturmasını izleyin.
ClickUp Brain'in bazı önemli özellikleri şunlardır:
- Yerleşik yazım denetimi: Yazım hataları konusunda endişelenmeden yazmaya odaklanın
- Tablo oluşturma: Blog gönderilerinizde verileri düzenleyin veya bilgileri sorunsuz bir şekilde karşılaştırın
- Otomatik transkripsiyon: Toplantıları ve röportajları kendi hızınızda transkripsiyonlayın
- AI hızlı yanıtlar: Geri bildirimlere veya sorulara hızlıca yanıt verin
💡Pro İpucu: ClickUp'ın Zaman Takibi ve İş Yükü Görünümünü birlikte kullanarak içerik oluştururken takımınızın verimliliğini yönetin. Zaman Takibi ile her bir görev için ne kadar zaman harcandığını görebilir, İş Yükü Görünümleri ile görevleri dengeleyerek kimsenin aşırı yüklenmesini önleyebilirsiniz.
Dahası var! ClickUp Belgeleri'ni kullanarak blog gönderilerinizi takımınızla birlikte taslak haline getirin, düzenleyin ve organize edin. Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:
- Platform içinde takım üyeleriyle içerik düzenleyin, yorum yapın, etiketleyin ve görevler atayın
- Belgeleri kolaylıkla düzenleyin, arayın ve filtreleyin
- Düzenli ve görsel olarak çekici belgeler oluşturmak için tablolar, afişler, bölücüler ve markdown komutlarını kullanın
- Dikkatinizi dağıtmadan, bir satır veya paragrafa odaklanarak içerik yazın
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görevleri ile son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlamak için her blog yazma aşaması için görevler oluşturun ve atayın
- ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak içerik yaşam döngüsünü planlayın ve sosyal medya yayın programınızı görselleştirin
- Google Drive ve Slack gibi araçlarla entegre ederek ş Akışınızı kolaylaştırın
- ClickUp Otomasyonunu kullanarak taslakları düzenleyicilere ve grafik tasarımcılara atamak gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Önemli içerik parçalarını kolayca yeniden kullanmak için bir içerik veritabanı oluşturun
- Blog performans metriklerini analiz ederek içerik stratejinizi iyileştirin ve ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak işe yarayan şeylere odaklanın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, bu kadar kapsamlı özellikler ve özelleştirmeler arasında gezinmeyi zor bulabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Copy. ai (Pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)
Copy. ai, hızlı ve etkili bir şekilde içerik oluşturan AI destekli bir yazma asistanıdır. Uzun form blog yazıları oluşturma ve yerleşik şablonlar ile blog fikirleri, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Kaliteden ödün vermeden iş akışını kolaylaştırmak isteyenler için mükemmel bir çözümdür.
Copy.ai'nin en iyi özellikleri
- Çok dilli pazarlama çabaları için 25'ten fazla dilde içerik oluşturun
- İçeriği çevirin ve farklı kültürlere ve pazarlara uyarlayın
Copy.ai sınırlamaları
- Kullanıcılar, belirli web sayfalarından doğrudan içerik aldığı için intihal endişelerini bildiriyor
- Web sitesinde listelenen bazı özellikler üründe mevcut değildir
Copy. ai fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: 49 $/ay
- Gelişmiş: 249 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
Daha Fazla Bilgi: Excel ve E-Tablolarda Ücretsiz Sosyal Medya İçerik Takvimi Şablonları
3. Jasper (Uzun form içerik oluşturma için en iyi AI blog yazarı)
Jasper, içerik fikirleri, belge düzenleme, şablonlar ve AI görüntü oluşturma için popüler bir AI aracıdır. Bununla, pazarlamacılar çeşitli içerik türlerinde yaratıcılığı ikiye katlayan özel AI iş akışları ve uygulamalar oluşturabilirler. Ayrıca, içeriği hızlı bir şekilde düzenlemeye yardımcı olan, pazarlama konusunda eğitilmiş sohbet tabanlı bir AI asistanını destekler.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Surfer SEO entegrasyonu ile SEO performansını artırın
- Jasper Art ile benzersiz görseller oluşturun
Jasper sınırlamaları
- Ara sıra ortaya çıkan olgusal yanlışlıklar manuel düzenleme gerektirebilir
- İçerik türü, uzunluğu ve yapısı için özelleştirme seçenekleri yoktur
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: 39 $/ay koltuk başına
- Pro: Koltuk başına aylık 59 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)
4. Surfer (SEO için içeriği optimize etmek için en iyisi)
Surfer, en üst sıralarda yer alan sayfaları analiz ederek ve size net, verilere dayalı ipuçları vererek SEO dostu içerik yazmayı kolaylaştırır. İçerik pazarlamasında yapay zeka kullanarak anahtar kelimeler ve blog yazısı fikirleri önerir, içeriğinizi yapılandırmanıza yardımcı olur ve hatta yazınızın çok karmaşık olup olmadığını bile söyler. Ayrıca, başlıklar, meta açıklamalar ve iç bağlantılar için öneriler dahil olmak üzere ayrıntılı optimizasyon önerileri sunar.
Surfer'ın en iyi özellikleri
- Birincil anahtar kelimeyle ilgili Latent Semantic Indexing (LSI) anahtar kelime önerileriyle anahtar kelime entegrasyonunu basitleştirin
- İlgili iç ve dış bağlantılar ekleme fırsatlarını belirleyin
Surfer sınırlamaları
- Bazen, belirli stil kılavuzlarıyla uyumlu olmayan terimler önerir
Surfer fiyatlandırması
- Temel: 99 $/ay
- Ölçek: 219 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Surfer puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)
5. Writesonic (Reklam metinleri ve açılış sayfaları oluşturmak için en iyisi)
Writesonic, bağımsız pazarlamacılar ve yazarlar ile takımlar için içerik oluşturmayı kolaylaştıran bir AI yazma platformudur. Yerleşik SEO özellikleri ve 80'den fazla şablon ile blog gönderilerinden açılış sayfalarına kadar geniş bir içerik ihtiyacını karşılar. Ancak niş bir blog yazarı istiyorsanız, daha fazla derinlik için belirli Writesonic alternatiflerini tercih edin.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- PDF'ler ve görsellerle gerçek zamanlı web aramasına ve etkileşimlere erişin
- Platform içinde içeriğiniz için insan benzeri seslendirmeler elde edin
Writesonic sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, önceden haber verilmeksizin ömür boyu hesapların düşürülmesi dahil olmak üzere Writesonic'in abonelik yönetimiyle ilgili sorunlar bildirmektedir
Writesonic fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Standart: 79 $/ay
- Profesyonel: 199 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)
6. ChatGPT (Konuşma içeriği ve etkileşimli yazma için en iyisi)
ChatGPT, içerik oluşturmayı hızlı, ilgi çekici ve özelleştirilebilir hale getirmek için OpenAI tarafından geliştirilen bir AI yazma asistanıdır. Metni analiz etmek ve eğitim verilerinden öğrenilen kalıplara göre yanıtlar oluşturmak için derin öğrenme, özellikle transformatör sinir ağları kullanır. Ton ve stilindeki çok yönlülüğü, SEO dostu bloglar, sosyal medya içeriği ve uzun makaleler oluşturmak için idealdir.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Gerçek bilgilerin ötesinde, şiir, senaryo veya şarkı sözleri gibi yaratıcı metin biçimleri oluşturun
ChatGPT sınırlamaları
- Daha uzun konuşmalarda bazen bağlamı kaybedebilir, bu da tekrar veya karışıklığa neden olabilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Aylık 20 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
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7. Writer (Marka tutarlılığı ve uyumluluk açısından en iyisi)
Writer, içerik oluşturma, veri analizi ve iş akışı otomasyonunu takımlar için kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir AI blog yazısı oluşturucu. Kurumsal odaklılığıyla tanınan bu araç, marka tutarlılığıyla yüksek kaliteli içerik oluşturmaya olanak tanır. En iyi blog araçlarından biri olarak, içeriği kurumsal standartlara uyumlu hale getirmek için marka, yasal ve kapsayıcılık kurallarını da uygular.
Yazarın en iyi özellikleri
- Kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanmış Palmyra Dil Modeli'ni kullanarak iş bağlamında alaka düzeyini sağlayın
- Dijital yardım, içerik oluşturma ve özetleme gibi görevler için özel AI uygulamaları dağıtın
Yazar sınırlamaları
- Ana hatları önceliklendirme seçeneklerinin olmaması, kullanıcıların hangi bölümleri genişleteceklerini veya kısa tutacaklarını belirlemelerini zorlaştırıyor
Yazar fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Yazar değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Frase (İçerik optimizasyonu ve araştırma için en iyisi)
Frase, araştırma, ana hatların belirlenmesi ve içerik oluşturmayı birleştirerek blog yazma sürecini basitleştirir. En iyi arama sonuçlarını analiz ederek SEO dostu ve yüksek kaliteli blog içeriği için fikirler sunar. Ana hatlarınız hazır olduğunda, en son araştırmalara göre içeriğin taslağını oluşturur. Yerleşik düzenleyici ayrıca SEO ipuçları da sağlayarak, sıralamada üst sıralarda yer alan içerikler üretmenizi sağlar.
Frase'nin en iyi özellikleri
- Rakip başlıkları ve AI önerilerini kullanarak ana hatları oluşturun
- Yazarken okunabilirliği, SEO'yu ve anahtar kelime kullanımını geliştirin
Frase sınırlamaları
- Bazen alakasız anahtar kelimeler seçerek tam optimizasyona ulaşmayı zorlaştırır
Frase fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Solo: 15 $/ay
- Temel: 45 $/ay
- Takım: 115 $/ay
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
9. Rytr (Hızlı ve uygun fiyatlı içerik oluşturmak için en iyi AI blog yazarı)
Rytr, blog gönderilerinden sosyal medya başlıklarına kadar her şeyi oluşturan bir AI yazma aracıdır. Bir AI blog yazarı olarak, blog taslaklarına, ürün açıklamalarına veya akılda kalıcı başlıklara ihtiyacınız olsun, her tür içerik için 40'tan fazla şablonla birlikte gelir. Ek olarak, Rytr, sağlanan örnekleri temel alarak kullanıcıya özgü yazma stillerini taklit eden özel bir ses tonu özelliği sunar.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Samimi, resmi ve iddialı gibi 20'den fazla benzersiz üslup arasından seçim yapın
- Küresel kitleler için 30'dan fazla dilde içerik oluşturun
Rytr sınırlamaları
- Kullanıcılar, Rytr'ın sınırlı metin düzenleme özelliklerine sahip olduğunu bildiriyor
- Oturum başına oluşturulan metin uzunluğunu sınırlar
Rytr fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: 7,50 $/ay
- Premium: 24,16 $/ay
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Anyword (Performans odaklı içerik için en iyisi)
Anyword, etkileşimi artıran, yüksek etkili pazarlama içeriği oluşturmak için tasarlanmış bir AI yazma aracıdır. Pazarlamacılar için tasarlanan bu araç, Copy Intelligence gibi güçlü özellikleri bir araya getirerek her içeriğin hedef kitlenizle bağlantı kurmasını sağlar. Örneğin, Anyword içeriğinizin her sürümünün nasıl performans göstereceğini tahmin ederek tıklanma olasılığı en yüksek seçeneği seçmenize olanak tanır.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Mevcut metinleri analiz edin ve içerik parçalarının etkileşimini artırmak için iyileştirmeler önerin
- Chrome uzantısı aracılığıyla tarayıcınızda doğrudan Anyword'ün AI'sına erişin
Anyword sınırlamaları
- Bazen konu dışı içerik üretir, kullanıcıların doğruluk için komut istemlerini ayarlamasını gerektirir
- Yerleşik kelime sınırı, uzun form içerik oluşturmak için aracı kullanmayı zorlaştırır
Anyword fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Veri odaklı: 99 $/ay
- İş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
11. Article Forge (AI tarafından oluşturulan toplu içerik için en iyisi)
Article Forge, minimum çabayla uzun form içerik oluşturmak için tasarlanmış bir AI makale yazarıdır. Uygun bir yapıya ve alakalı alt başlıklara sahip 1.500 kelimeden fazla makaleler üretir. Büyük projeler için ideal olan bu araç, zamandan tasarruf etmek için aynı anda birden fazla blog yazısı üretir. Ayrıca, Google'ın kullandığına benzer AI modelleri kullanarak SERP'ler için son derece optimize edilmiş içerik oluşturur.
Article Forge'un en iyi özellikleri
- Yerleşik araştırma yetenekleriyle web'de ilgili arama terimlerini araştırın
- Platform içinde bir AI içerik dedektörü ve insanlaştırıcıya erişin
Article Forge sınırlamaları
- Bazen yazım ve dilbilgisi hataları içeren içerikler üretir
- İngilizce olmayan içeriklerin kalitesi, muhtemelen çift çeviri nedeniyle belirgin şekilde daha düşüktür
Article Forge fiyatlandırması
- Temel: 13 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
Article Forge puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
12. ContentShake AI (SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak için en iyisi)
ContentShake, pazarlamacılar ve blog yazarları için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış sezgisel bir AI blog yazma aracıdır. SEMrush ile entegre olan bu araç, hedef kitlenize ulaşmak için özelleştirilmiş gerçek zamanlı anahtar kelime içgörüleri ve içerik önerileri sunar.
Ayrıca, bu AI SEO aracı, metninizi ne kadar iyi optimize edildiğine göre puanlar ve birden fazla platform için içerik yazmanıza, optimize etmenize ve hatta yeniden kullanmanıza yardımcı olarak ş Akışını basitleştirir.
ContentShake'in en iyi özellikleri
- SEMRush'ın kapsamlı SEO verilerini kullanarak optimize edilmiş içerik oluşturun
- Yedi dilde içerik oluşturun
ContentShake sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın öne çıkması için yoğun düzenleme gerektiren genel içerik ürettiğini düşündü
ContentShake fiyatlandırması
- Pro: 139,95 $/ay
- Guru: 249,95 $/ay
- Enterprise: aylık 5000 $'dan başlar
ContentShake puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
13. Wordtune (Mevcut içeriği yeniden yazmak için en iyisi)
Wordtune, cümleleri yeniden ifade ederek, ister gündelik ister daha profesyonel olsun, doğru bir şekilde duyulmasını sağlayan bir AI yazardır. Basit yeniden yazmalardan gelişmiş metin düzenlemelerine kadar, yazarların, öğrencilerin ve profesyonellerin kendilerini net ve kendinden emin bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Dahası, Wordtune kaldığınız yerden devam eder ve yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olur.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Akıllı AI çevirisini kullanarak ana dili İngilizce gibi konuşun
- Kesin eş anlamlılarla kelime dağarcığınızı genişletin
Wordtune sınırlamaları
- Esas olarak yeniden yazmaya odaklanır ve uzun form içerik oluşturma özelliği yoktur
Wordtune fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Gelişmiş: 6,99 $/ay
- Sınırsız: 9,99 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
Wordtune puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)
14. Grammarly (Gramer kontrolü ve yazma becerilerini geliştirme için en iyisi)
Grammarly, marka imajınıza zarar verebilecek riskli hataları yakalayan bir AI yazma asistanıdır. Güvenilir bir AI gramer denetleyicisi olarak, cümleleri yeniden yazmak için üretken AI kullanır, bu da özellikle netlik ve akıcılık için yararlıdır. Ayrıca, premium planlar içeriğin orijinal kalmasını sağlamak için bir intihal denetleyicisi ile birlikte gelir.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Yazınıza ve okuyucularınıza göre özel öneriler alın
Grammarly sınırlamaları
- Bazen, yazının tonunu veya stilini daha az kişisel veya yaratıcı hale getirecek şekilde değiştiren değişiklikler önerebilir
Grammarly fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: 12 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Satışla iletişime geçin
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7000+ yorum)
15. Sudowrite (Yaratıcı yazma yardımı için en iyisi)
Sudowrite, yaratıcı zihinler, özellikle de yazarların bloklarını aşmak ve yüksek kaliteli içerik üretmek isteyen kurgu yazarları için bir AI yazma aracıdır. Describe gibi özellikleriyle, basit bir sahneyi zengin, duyusal bir deneyime dönüştürebilirken, Write özelliği, stilinize uygun olarak sonraki 300 kelimeyi oluşturarak akışı sürdürmenize yardımcı olur. Ayrıca, içerik taslaklarını özgünlük açısından incelemek için entegre bir intihal denetleyicisi de vardır.
Sudowrite'ın en iyi özellikleri
- Bölümleri düzenlemek için Hikaye Kılavuzu kullanın
- Hikayeleri ve karakterleri görselleştirmek için Canvas gibi araçlara erişin
Sudowrite sınırlamaları
- Öncelikle yaratıcı yazım için tasarlanmıştır, bu nedenle blog yazımı için daha az uygundur
Sudowrite fiyatlandırması
- Hobi ve öğrenciler: 10 $/ay
- Profesyonel: 22 $/ay
- Maksimum: 44 $/ay
Sudowrite puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp Brain ile Sıralamaya Giren Bloglar Yazın
Bir AI blog yazarı seçerken, içeriği yeniden ifade etmekten daha fazlasını yapan birini bulun. Konunuzu ve hedef kitlenizi anlayan ve dikkat çeken yeni, orijinal fikirler üretebilen bir araca ihtiyacınız var. ClickUp Brain, okuyucuların beğenisini kazanan yüksek kaliteli, insan benzeri içerikler üreterek bu konuda başarılıdır.
Ancak ClickUp, yapay zeka yazma aracından daha fazlasıdır. Tüm içerik oluşturma sürecinizi destekleyen kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Beyin fırtınasından planlamaya, taslak oluşturmadan düzenlemeye kadar ClickUp, iş akışınızın her yönünü kolaylaştırır.
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