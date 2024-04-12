Jasper AI ve Rytr: En iyi yapay zeka yazma aracı hangisi?

İçeriğinizin etkili olması için, kolay anlaşılır bir dil kullanmalı, metni hedef kitleye (B2B veya B2C) göre uyarlayıp, önemli ayrıntıları atlamadan üslubunuzu tutarlı tutmalısınız.

Artık, tüm bu yönleri kendiniz işleyebilir veya AI yazma araçlarından yardım alabilirsiniz. Bu yazma asistanları, girdiğiniz bilgilere ve içerik özetine göre kaliteli içerik oluşturarak, çeşitli türlerdeki içerikleri geliştirmenizi, iyileştirmenizi ve optimize etmenizi kolaylaştırır.

AI yazma için en popüler iki SEO destek aracını, Jasper AI ve Rytr'ı tartışalım.

İçerik oluşturucular, tüm iş ihtiyaçları için yüksek kaliteli içerik ürettikleri için bu iki aracı çok seviyor. Hangi aracın şirketiniz için daha iyi bir yazma ortağı olacağını belirlemek için özelliklerini inceleyelim.

Jasper AI nedir?

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, eski adıyla Jarvis. ai, içerik pazarlamacılarının hayallerini gerçeğe dönüştüren bir araçtır. AI ve makine öğrenimini kullanarak yüksek kaliteli içerik üretir. Tek yapmanız gereken, ilgili bilgileri sağlamak ve aracın oluşturmasını istediğiniz içerik türünü girmek; gerisini araç halleder.

Giriş olarak kısa bir açıklama, hedef kitleniz, içeriğin tonu ve kullanılacak anahtar kelimeler gerekir.

Jasper AI, sonuç odaklıdır ve içeriğin markanız ve hedef kitleniz göz önünde bulundurularak oluşturulmasını sağlayarak mesajlarınızın doğru bir şekilde iletilmesini sağlar.

Jasper AI özellikleri

Uzun ve kısa formlu içerik ve platforma özel görseller oluşturma yeteneği ile Jasper AI, çeşitli kanallarda içerik oluşturmayı basitleştirir.

İçeriği SERP rakipleriyle karşılaştırır ve SEO'yu buna göre optimize eder. Araç, oluşturulan içeriğin benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir.

En iyi özelliklerinden bazılarına göz atalım:

Şirket Bilgisi

jasper AI aracılığıyla

Birçok AI aracı hızı ve içerik kalitesini artırır, ancak Jasper AI, markanızın mesajlarını öğrenerek ve buna göre içerik üreterek bunun ötesine geçer. Stil kılavuzları, marka ses kılavuzları ve arka plan bilgileri dahil olmak üzere şirket bilgilerini yükleyebileceğiniz bir Bilgi Bankası özelliği ile birlikte gelir.

Bu araç, markanızın mesajlarını belirleyerek içeriği ihtiyaçlarınıza göre uyarlar.

Bu yaklaşım, onu takımınızın bir üyesi gibi yazan ideal bir AI asistanı haline getirir.

Entegre Pazarlama Kampanyaları

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, fikrinizi tam teşekküllü bir çok kanallı kampanyaya dönüştürebilir. Tek yapmanız gereken, kampanyanın özetini veya kısa bir açıklamasını vermek, gerisini o halleder!

Jasper AI, tonu ve hedef kitleyi belirleyebilir ve blog gönderileri, Google reklamları ve sosyal medya başlıkları gibi uzun ve kısa içerikler üretebilir; başarılı bir kampanya yürütmek için ihtiyacınız olan hemen hemen her şeyi sunar.

Jasper Art

jasper AI aracılığıyla

Artık içeriğinize eşlik edecek stok görsellere güvenmek zorunda değilsiniz. Jasper AI, saniyeler içinde çeşitli boyutlarda içerikle ilgili görseller oluşturabilir.

Bu yüksek çözünürlüklü 2k px görüntüler, ticari kullanım için filigran içermez ve telif hakkı ücretsizdir. Jasper'ın AI görüntü oluşturucusu, sadece bir komut yazarak çeşitli sanat stilleri, ortamlar ve ruh halleriyle sınırsız sayıda görüntü oluşturmanıza olanak tanır.

Kısa öğrenme süresiyle her sosyal medya yöneticisi için mükemmel bir araçtır.

Tek tıklamayla optimizasyon

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, sonuç üreten içeriğe ihtiyaç duyan pazarlamacılar için geliştirilmiştir. İçerik performansını sürekli olarak izleyerek içerik puanları, analizler ve çıktı kalitesine ilişkin içgörüler sağlar.

Ayrıca, düşük performanslı içeriği iyileştirmek için öneriler ve SEO araçları da sunar. Yüksek performanslı içeriği farklı pazarlama kanalları için yeni varlıklara dönüştürebilir veya yeniden kullanabilirsiniz.

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Koltuk başına aylık 49 $

Pro: Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI'nın avantajları

Takım işbirliğini mümkün kılarak grup içerik oluşturma çabalarını kolaylaştırır

Markanızın mesajlarına ve stil kılavuzuna uyum sağlar ve takımınızın ayrılmaz bir parçası gibi fonksiyonlar yerine getirir

İçerik performansını izler, optimizasyon için içgörüler ve öneriler sunar

Jasper AI'nın dezavantajları

İntihal algılama gibi özellikler için ek ücretler uygulanır

Kullanıcılar, Jasper AI'ya öğretmek için araştırmalarını yapmalı ve ek materyalleri yüklemelidir

Kullanıcıların Jasper AI'nın özelliklerine ve işlevlerine alışmak için zamana ihtiyacı olabilir

Rytr nedir?

rytr aracılığıyla

Rytr, genel içerik üretimini basitleştirir ve iyileştirir.

Marka adı ve blog gönderileri oluşturmaktan, harekete geçirici mesajları iyileştirmeye kadar çeşitli kullanım durumları için benzersiz ve ilgi çekici içerikler otomatik olarak oluşturur.

Rytr, iş başvurularını geliştirmek için kapak mektupları, kişisel veya profesyonel kullanım için e-postalar veya sizin adınıza şiirler gibi çeşitli içerik türleri oluşturarak işletmelere ve bireylere hizmet vermektedir.

Rytr'ı benzersiz kılan özelliklere bir göz atalım.

Rytr özellikleri

Rytr, hızlı sonuçlara odaklanır ve her türlü gereksinime uyabilecek benzersiz içerik sağlar. Özellikleri, şablonlar ve SEO araçlarıyla içerik oluşturmayı kolaylaştırarak yüksek kaliteli içerik üretilmesini sağlar.

Ayrıca, içeriği daha konuşma diline uygun veya bilgilendirici hale getirmek için yeniden ifade etmeye yardımcı olur ve intihal denetleyicisi ile desteklenir.

Metin yazma çerçeveleri

rytr aracılığıyla

SEO araçlarına sahip olmasının yanı sıra, Rytr sonuç verdiği kanıtlanmış belirli yazma çerçevelerini takip eder.

Araç, pazarlamacılar tarafından yaygın olarak kullanılan ve düzenleme gerektirmeyen yüksek kaliteli içerik sağladığı bilinen AIDA (Dikkat, Faiz, Arzu ve Eylem) ve PAS (Sorun, Kışkırtma, Çözüm) çerçevelerini kullanır.

Önceden oluşturulmuş şablonlar

Rytr, farklı içerik türleri ve kullanım örnekleri için 40'tan fazla önceden oluşturulmuş şablon sunarak içerik oluşturma yolculuğunuzda size avantaj sağlar. Ardından, yapay zekanın gücünü kullanarak içeriği iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak iyileştirebilirsiniz.

Çok dilli destek

Rytr'da 30'dan fazla dil desteklenmektedir. İçeriğinizi bu dillerden herhangi birine yazabilir veya çevirebilirsiniz. Bu özellik, küresel bir topluluk için blog gönderileri, açılış sayfaları, sosyal medya gönderileri ve e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Ses tonu

rytr aracılığıyla

Rytr, 20'den fazla ses tonu arasından seçim yapabileceğiniz için tam gereksinimlerinize uyan mükemmel bir platformdur. Resmi, gündelik, profesyonel, samimi, ikna edici ve bilgilendirici tonlar arasından seçim yaparak içeriğinizi farklı kitlelere ve ihtiyaçlara göre özelleştirebilirsiniz.

Rtyr fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Ayda 10.000 karaktere kadar (sonsuza kadar ücretsiz)

Saver Plan: Aylık 9 $

Sınırsız Plan: 29 $/ay

Rytr'ın avantajları

Hızlı içerik üretir, doğal, iyi yazılmış ve doğru çıktılar sağlar

30'dan fazla dile çeviri desteği ile küresel bir kitle ile iletişimi kolaylaştırır

Rytr'ın dezavantajları

Bazı entegrasyonlar sunsa da, entegrasyon aralığı, özel içerik yönetimi özelliklerine sahip platformlara kıyasla sınırlı olabilir

Rytr tarafından oluşturulan uzun form içerik tekrarlayıcı olabilir ve tüm içerik türleri için işe yaramayabilir

Jasper AI ve Rytr: Özelliklerin Karşılaştırması

Jasper AI ve Rytr, mükemmel AI yazma araçlarıdır; Jasper AI, sonuç odaklı olması ve şirketiniz için doğru mesajları iletme konusunda mükemmeldir, Rytr ise hıza odaklanmıştır ve çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilir. Her ikisi de SEO araçları, gramer ve intihal denetleyicilerine sahiptir.

Diğer anahtar özellikleri karşılaştıralım:

1. Özel tonlama

Herhangi bir yazma aracında, özellikle farklı içerik türleri oluştururken, tonun özelleştirilmesi çok önemlidir.

Jasper AI

Jasper AI, markanızın mesajlarını öğrenir ve bunlara uyum sağlar, markanızın ses tonu ve stil kılavuzlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Takımınızın ayrılmaz bir parçası gibi çalışır, marka yönergelerine uyarak fikirleri çok kanallı kampanyalara dönüştürebilir.

Rytr

Rytr, istediğiniz üsluba uyacak 20'den fazla varyasyonla özelleştirme seçenekleri sunar. Farklı kitleler ve amaçlara uygun, özel içerik oluşturmak için çeşitli üsluplar arasından seçim yapmanızı sağlar.

Bu iki aracı çeşitli tonları uyarlama açısından karşılaştırdığınızda, Jasper AI kuruluşlar için kazanan olarak ortaya çıkarken, Rytr ise çok yönlü bir araç olarak en uygun seçenek olmaktadır.

2. İçerik oluşturma

Oluşturulan içerik, arama motorları için optimize edilmiş olmalıdır, böylece doğru kişilere ulaşabilir ve sıralamada üst sıralarda yer alabilir. Bu araçların bu konuda nasıl bir performans gösterdiğine bir göz atalım.

Jasper AI

Jasper AI, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları ve ürün açıklamaları dahil olmak üzere birden fazla kanalda uzun ve kısa içerikler oluşturur. Ayrıca, oluşturulan içeriği tamamlamak için platforma özel görseller de oluşturabilir.

Rytr

Rytr, AIDA ve PAS gibi kanıtlanmış metin yazma formüllerine dayalı içerik üretmek için yapay zeka destekli algoritmalar kullanır. Farklı içerik türleri ve kullanım örnekleri için 40'tan fazla hazır şablon sunar.

Jasper AI, iyi performans gösteren içerik oluşturmak istiyorsanız daha iyidir, Rytr ise çeşitli stillerde hızlı oluşturma için tercih edilen seçimdir.

3. İşbirliği ve takım çalışması

İyi bir AI metin yazma aracı, fikirler ve içerik parçaları üzerinde takımınızla işbirliği yapmanızı sağlayarak uygulamayı kolaylaştırır.

Jasper AI

Jasper AI, işbirliği için bir takvim sağlayarak ve gerçek zamanlı düzenlemeler yaparak ekip çalışmasını kolaylaştırır. Bu takvimi Kanban görünümünde görüntüleyebilir ve sorunsuz proje yönetimi için görevler veya bir blog yazısı iş akışı oluşturabilirsiniz.

Rytr

Rytr, takımların içerik oluşturma projelerinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Çoklu kullanıcı erişimi ile takımlar, yüksek kaliteli içerik üretmek için verimli bir şekilde işbirliği yapabilir.

Rytr, kolay ekip çalışması sağlar, ancak Jasper AI, takvim, farklı görünümler ve takip eylemleri ile işbirliği için daha iyidir.

4. Entegrasyon yetenekleri

Bir yazma asistanı, tüm içeriğinizi tek bir çalışma alanına bağlayabilir veya AI aracınızı yazma yardımı gerektiren farklı araçlara aktarabilirseniz en iyi şekilde çalışır.

Jasper AI

Jasper AI, Jasper'ı belgelerinize getirmek için bir Chrome uzantısı, Google Dokümanlar uyumluluğu ve API erişimi içerir. Ayrıca Google E-Tablolar, Zapier, SurferSEO, Make ve Webflow gibi araçlarla da entegre olur.

Rytr

Rytr, tüm projelerinizde Rytr'ı kullanmak için bir Chrome uzantısı ve API erişimi içerir. Ayrıca Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium ve tüm popüler sosyal medya platformları gibi uygulamalarla da entegre olur.

Her iki araç da Chrome'a bağlanırken, Jasper AI iş uygulamalarınızla entegrasyona odaklanırken, Rytr serbest çalışanlar ve sosyal medya platformlarıyla entegre olur.

5. Fiyat

Daha iyi içerik oluşturmaya yatırım yapmak satışlarınızı, markalaşmanızı ve iletişiminizi iyileştirebilir, ancak ne kadar harcama yapmanız gerektiğini de göz önünde bulundurmanız gerekir.

Jasper AI

Jasper AI, ek özellikler ve özelleştirme seçenekleri ile bir dizi fiyat planı sunar. Nispeten pahalıdır, ancak kendi AI görüntü oluşturucusuna sahiptir.

Rytr

Rytr, 40'tan fazla şablona ve 30'dan fazla dile erişim sağlayan ücretsiz bir plana sahiptir. Ayrıca, gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunan ücretli planlar da mevcuttur.

Hızlı ve kolay bir çözüm arıyorsanız, Rytr'ın ücretsiz veya uygun maliyetli planları size yardımcı olabilir. Gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Jasper AI yatırıma değer.

Jasper AI, performansa önem veren pazarlamacılar için iyi bir Rytr AI alternatifidir. Aynı zamanda, Rytr kişiselleştirilmiş özel içerik arayan pazarlamacılar içindir. Sonuç olarak, Jasper AI ve Rytr arasındaki seçim, bireysel tercihlere, iş akışı gereksinimlerine ve içerik üretim sürecinin özel ihtiyaçlarına bağlıdır.

Reddit'te Jasper AI ve Rytr karşılaştırması

Rytr ve Jasper AI arasındaki tartışmaya bir çözüm bulmak için Reddit'e başvurduk.

Bazı Reddit kullanıcıları, gelişmiş özellikleri nedeniyle Jasper AI'yı tercih ediyor. Jasper AI'yı her türlü yazım için eksiksiz bir çözüm olarak görüyorlar ve Jasper'ın daha kaliteli çıktılar ürettiğini belirtiyorlar.

Ancak içerik oluşturmak biraz iş gerektirir ve bir kullanıcı şöyle diyor: "Okunabilir içerik elde etmek için o kadar çok iş yapmanız gerekiyor ki, kendiniz yazsanız ya da birini tutsanız daha iyi olur."

Ancak bazı kullanıcılar Jasper'ın hizmetlerini tercih ediyor.

"Jasper'ın doğruluğu ve dili harika – Jasper kredilerim bittiğinde Rytr'ı yedekleme olarak kullanacağım – çok daha iyi hizmet için Jasper'a ek ücret ödemeyi tercih ederim."

Hızlı ve kolay metin yazımı için pratik bir yaklaşım arayanlar, yüksek kaliteli makaleler oluşturmak için daha ucuz bir seçenek olan Rytr'ı tercih ediyor. Hızlı, duyarlı ve mobil uyumlu tasarımını takdir ediyorlar. Başka bir kullanıcı şöyle diyor:

*"GPT3 ve GPT-NEO'yu doğrudan test ettikten sonra, Jarvis ve diğerlerini... benim için Rytr mükemmel bir uygulama... sihir değil ama çok zaman kazandırıyor."

ClickUp ile tanışın — Jasper AI ve Rytr'a en iyi alternatif

Jasper AI ve Rytr'ı duydunuz, peki ClickUp'ı düşündünüz mü?

Bu, bir AI aracından daha fazlasıdır; tüm yazma ile ilgili görevleriniz için ortağınızdır. Jasper AI ve Rytr, içerik oluşturma için etkileyici özellikler sunarken, ClickUp'ın AI yazma asistanı aracı, içeriğin en iyi şekilde kullanılabilmesi için kaliteli içerik oluşturmaya ve takip eylemlerine odaklanır.

Yazmayı süreçlerinize ve proje yönetimi aracınıza uyumlu hale getirir. ClickUp'ı cazip bir alternatif haline getiren bazı anahtar özellikler şunlardır:

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Şirketinizi içten dışa bilen zeki bir yardımcınız olmasını hiç istediniz mi? İşte ClickUp Brain tam da bunun için var. ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zekası ve görevlerinizi, belgelerinizi ve çalışanlarınızı birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır. Bu sayede yazma asistanınız şirketiniz ve fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olur.

ClickUp Brain'in AI Writer for Work, sizin için kolayca içerik oluşturabilir. Sosyal medya gönderileri mi oluşturmanız gerekiyor? ClickUp Brain'e sorun. Bir kampanya için fikirlere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'i beyin fırtınası ortağınız yapın.

Tablolar ve şablonlar oluşturabilir, metinlerinizi temizleyebilir ve dil hatalarını düzeltebilir. Etkili içerik oluşturmak için ihtiyacınız olan tek yazma ortağıdır.

ClickUp Belgeleri

Farklı belgeleri, fikirleri ve ş Akışlarını tek bir çatı altında gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Hantal belge işbirliği araçlarına veda edin! ClickUp Docs, beyin fırtınası yaparken veya son taslağı düzeltirken, sizin ve takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar.

Belgeleri sorunsuz bir şekilde oluşturabilir veya düzenleyebilir ve değişiklikleri izleyebilirsiniz. Bu, herkesin fikirlerini paylaşabileceği ortak bir belge üzerinde birlikte bir kampanya üzerinde çalışırken özellikle yararlıdır.

Biçimler üzerinde zaman kaybetmekten endişelenmenize gerek yok. Çeşitli yazma şablonları arasından seçim yapabilir ve düğmeler, afişler, tablolar, simgeler ve daha fazlasını kullanarak stil ve işlevsellik ekleyerek bunları özelleştirebilirsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp Proje Yönetimi özelliği ile projeleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tamamlayın

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliği ile her zaman yolunda ilerleyeceksiniz.

Bağlantılı bir blog iş akışı, belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri, görev panoları, zaman çizelgeleri, kaynak tahsis araçları ve işbirliği yapma özelliğini kullanarak projeleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tamamlayın.

ClickUp, görev panoları için farklı görünümlerle tüm içerik akışınızı görselleştirmeyi kolaylaştırır. İçerik takvimlerini yönetmekten pazarlama kampanyalarını denetlemeye kadar, ClickUp'ı kullanarak içerik projelerini yolunda tutabilir ve takımları ortak hedeflere yönlendirebilirsiniz.

Görevleri yazarlara otomatik olarak atanacak şekilde ayarlayabileceğinizden, hiçbir görev gözden kaçmaz. Tüm bunları ve bireylerin veya projelerin ilerlemesini gerçek zamanlı bir gösterge panelinde takip edebilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Üstün AI İçerik Oluşturma Aracını Seçin

Jasper AI ve Rytr, sektörün önde gelen AI yazma araçları olmakla birlikte, yalnızca içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Ancak hepimiz biliyoruz ki içerik oluşturmak sadece yazmaktan ibaret değildir; yazım denetimi, blog güncelleme, içerik yönetimi, SEO, proje yönetimi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlasını içerir.

Peki, ClickUp her şeyi tek bir platformda bir araya getirirken neden içerik oluşturma ve yönetim ekosistemi oluşturmak için zaman ve para harcayasınız?

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