2025'te İşletmeler için 10 İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımı

İnsan sermayesi yönetimi hiçbir zaman basit değildir. İK yönetimi uzmanları genellikle birçok farklı görev üstlenir. Çalışanları işe almak, geliştirmek, maaşlarını ödemek, yönetmek ve elde tutmak zorundadırlar. Ve genellikle sınırlı kaynaklarla çalışırlar.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için HCM veya İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımı, İK uzmanlarına işgücü yönetimine yardımcı olacak doğru araçları sunar.

Ancak, pazarın patlayıcı büyümesiyle birlikte, HCM çözümleri pazarındaki oyuncu sayısı da artmaya devam ediyor. Asıl soru şu: Hangi insan sermayesi yönetimi çözümlerini dikkate almalısınız?

Bu blogda, yetkin bir HCM yazılımından neler bekleyebileceğiniz ve tüm insan sermayesi yönetimi ihtiyaçlarınızda size yardımcı olacak en iyi 10 İK sistemi ele alınacaktır.

İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımı nedir?

İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, iş gücünüzü, İK işlemlerinizi, çalışan ödemelerinizi ve daha fazlasını yönetmek için bir dizi İK aracından oluşan kapsamlı bir çözümdür.

HCM yazılımı, düzenlemelere ve sektör standartlarına uyumu sağlarken, maaş bordrosu, sosyal haklar yönetimi, işe alım ve performans yönetimini kolaylaştırır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımında Aramanız Gereken Özellikler

HCM sistemi seçmeden önce aramanız gereken temel özelliklerin listesi aşağıda verilmiştir:

Temel İK fonksiyonları: İşe alım sürecinden çalışan verilerinin yönetimi, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı, sosyal haklar yönetimi, işgücü planlaması, bordro yönetimi, gider yönetimi vb. dahil olmak üzere çalışan yaşam döngüsünün tüm aşamalarında tüm İK fonksiyonlarını yerine getiren bir HCM yazılımı arayın.

Performans yönetimi: Hedeflerin ayarlanması, çalışanların değerlendirilmesi, yedekleme planlaması, pozisyon yönetimi ve kariyer gelişiminin izlenmesine yardımcı olan bir HCM yazılımı seçin

Raporlama ve analitik: Sezgisel gösterge panelleri, anahtar performans göstergeleri (KPI) ve raporlama yoluyla gerçek zamanlı veri analizi sunan HCM çözümlerini arayın. Birçok işgücü yönetimi aracı, işgücü devri ve çalışan bağlılığı ile ilgili makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik de sunar

Uyum ve öğrenme: Yerleşik uyum izleme ve bölgeye göre ayar özellikleriyle küresel iş gücünün uyumunu sağlayan ve denetimlere hazır olmanızı sağlayan bir yazılım seçin

Entegrasyonlar: HCM yazılımınız, muhasebe platformları, ödeme sağlayıcıları veya geçmiş kontrol hizmetleri gibi işinizde kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Güvenlik ve destek: Veri şifreleme ve rol tabanlı erişim gibi özelliklerle veri güvenliğine öncelik veren yazılımları tercih edin. Ayrıca, sorunsuz bir çalışma için kapsamlı teknik destek, eğitim, uygulama ve düzenli yükseltmelerin sunulduğunu da göz önünde bulundurun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp'ın İK yönetim platformuyla ideal takımınızı işe alın ve yönetin

ClickUp, İK ekibinizin çalışanları işe alımdan oryantasyona, performans yönetiminden yetenek yönetimine ve hatta emekliliğe kadar her aşamada yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada insan sermayesi yönetimi ve işe alım aracıdır.

Geniş bir dizi özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, çeşitli departmanlar arasında işleri birleştirme ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanı oluşturma için bir merkezdir. Bu, çalışan verilerini, işgücü planlamasını, ücret yönetimini, çalışan bağlılığını ve hedef izlemeyi denetleyen İK takımları için idealdir.

ClickUp Hedefleri, İK takımlarının ve takım yöneticilerinin organizasyon genelinde hedefleri şeffaf bir şekilde belirlemelerine ve izlemelerine yardımcı olabilir. Hedefleri sayısal, parasal, doğru/yanlış veya görev formunda belirleyin; birden fazla takımın hedeflerini birleştirerek genel hedeflere dönüştürün. Son tarihler belirleyin, puan kartları oluşturun ve görüntüleme veya düzenleme haklarına sahip organizasyonun herhangi bir üyesiyle hedefleri paylaşın.

ClickUp Görünümleri ile tüm işe alım sürecini ve İK fonksiyonlarını görüntüleyin

ClickUp'ın sunduğu çeşitli görünümler sayesinde görevleri ve hedefleri görselleştirmek de çok kolay hale gelir. 15'ten fazla görünümü, tüm gereksinimlerinizi karşılamak için özel alanlar ve durumlarla özelleştirebilirsiniz. Örneğin, Liste Görünümü, son teslim tarihi, öncelik, sahip vb. alanlara göre görevleri izlemenize yardımcı olur. Takvim Görünümü, etkinlikleri tarihe ve süreye göre takip etmenize yardımcı olur.

İşbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri ile tüm organizasyonel politikaları, kaynakları ve bilgi tabanlarını tek bir yerde merkezileştirebilirsiniz. Bunları gerektiği gibi düzenleyin ve güncelleyin, takımlar arasında özel erişim politikalarıyla paylaşın. Evrensel Arama özelliği, hiçbir belge veya görevin bir veya iki tıklamadan daha uzakta olmamasını sağlar!

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile çalışan performansını ve iş yükünü izleyin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, çalışan performansına, bağlılığına, performans değerlendirme tamamlanma oranlarına ve diğer tüm yıllık insan kaynakları yönetimi önceliklerinize ilişkin gerçek zamanlı raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu görsel olarak çekici gösterge panelleri, paydaş sunumları ve iş stratejisi toplantıları için de kullanılabilir. Doldurulan pozisyonlar, işe alma süresi ve takım performansı gibi çeşitli İK senaryolarına göre uyarlanmış 50'den fazla bileşen seçeneği sunar

Ve hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın kullanışlı AI asistanı ClickUp Brain, yapılacaklar listenizi daha hızlı tamamlamanıza da yardımcı olabilir. Çalışan ödül programı duyurusu yazmaktan bir sonraki toplantınızın notlarını eylem öğelerine özetlemeye kadar her şey için deneyin.

ClickUp'ın şablon kitaplığindeki yüzlerce hazır şablon, kurulumda zaman kaybetmemenizi sağlar. Bu son derece özelleştirilebilir şablonlar, işe alım, politika oluşturma, performans yönetimi, hedef belirleme ve daha fazlasıyla ilgili çeşitli kullanım durumlarını kapsar.

Şablonu indirin ClickUp'ın İK SOP Şablonu, İK süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, ClickUp İK SOP Şablonu, takımınızı ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak süreçlere alıştırmak için mükemmel bir kaynak görevi görür. Bu şablon, işbirliğine dayalı Beyaz Tahtanızda canlı, iyi yapılandırılmış ve özelleştirilebilir bir tablo kullanarak İK yöneticilerinin takımı eğitmesini, işe alım görevlerini ayarlamasını, işe alım ve çalışanların işe alım süreçlerini yönetmesini ve daha fazlasını kolaylaştırır

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çoklu iş akışı görünümleri: Tablo, Liste, Form, Takvim ve İş Yükü görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın Tablo, Liste, Form, Takvim ve İş Yükü görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ın insan kaynakları hedefleri için sunduğu çeşitli görselleştirme seçeneklerinden yararlanın. İş akışlarını incelemenin birden fazla yolu olması, verimli çalışan veritabanı yönetimi , sıralama, filtreleme ve kapasite planlamasına yardımcı olur

İK otomasyonu: ClickUp'ın 100'den fazla otomasyon olanağı sunan kapsamlı dizisiyle İK süreçlerini kolaylaştırın. Görev oluşturma, atama, yorum nüfusu, durum değişiklikleri ve çok daha fazlasını otomatikleştirerek, takımınızın ihtiyaçlarına odaklanan verimli ve odaklı operasyonlar gerçekleştirin

Birleştirilmiş İK gösterge paneli: ClickUp'ta özelleştirilebilir ve ilgi çekici gösterge panelleriyle proje dönüm noktalarını, hedefleri ve İK KPI'larını izleyin, tüm takımınız için birleştirilmiş ve erişilebilir bir genel bakış sağlayın

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Yüzlerce özelleştirilebilir şablonla iş akışları oluşturun ve süreçleri hızla standartlaştırın

İşbirliğine dayalı belgeleme: SOP'lardan işe alımlara kadar her şeyle ilgili kolayca aranabilir ve paylaşılabilir belgeleri ClickUp Docs'ta oluşturun ve saklayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün tüm özelliklerine sahip olmayabilir

Kullanıcılar, kapsamlı özellikleri nedeniyle bu yazılıma alışmakta zorlanabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Arcoro

Arcoro, özel işe alımdan uyumluluk yönetimine kadar inşaat sektörü için özel İK çözümleri sunar. Kanıtlanmış uzmanlığı ve kapsamlı modülleriyle Arcoro, iletişim boşluklarını doldurur, uyumluluğu sağlar ve inşaat işgücünü güçlendirir.

Arcoro'yu kullanarak başvuru izleme, işe alım, çalışan yönetimi, devamsızlık yönetimi, sosyal haklar yönetimi, zaman ve performans izleme işlemlerini yönetebilirsiniz.

Arcoro'nun en iyi özellikleri

İşe alım, oryantasyon ve diğer iş gücü yönetimi görevlerini otomatikleştirin

Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint ve Foundation ile entegre ederek, sahada ve ofisteki insan kaynakları verilerini ve iletişimlerini yönetin

Arcoro'nun Aday İzleme Sistemi ile içgörüler ve gelişmiş analizler elde edin

Performans ve öğrenme yönetim sistemleriyle çalışanları geliştirin ve bağlılıklarını artırın

Kullanıcı dostu kılavuzlar ve isteğe bağlı eğitim oturumları aracılığıyla desteğe kolayca erişin

Arcoro sınırlamaları

İnşaatla ilgili işlerle sınırlıdır

Bazen zaman damgaları senkronize olmaz. Bazı İK uzmanları, verileri manuel olarak girmek zorunda kaldıklarını bildirmiştir

Bazı kullanıcılar PDF formlarının eklenmesini talep etmiştir

Çalışan izleme GPS'i iyileştirilmeli

Arcoro fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Arcoro puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (100'den fazla yorum)

3. Paychex Flex

Paychex Flex, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bordro, İK, sosyal haklar yönetimi ve diğer ilgili görevleri kolaylaştırmasına yardımcı olan hepsi bir arada HCM, PEO ve İK yazılımıdır.

İnsan kaynakları görevlerini kolaylaştıran ve parasal ve zamansal kaynaklardan tasarruf sağlayan Profesyonel İşveren Organizasyonu (PEO) sistemi ile işgücü yönetimini basitleştirir.

Paychex Flex'in en iyi özellikleri

Otomatik hesaplamalar ve vergi beyannameleri ile bordro işlemlerini kolaylaştırın

Merkezi çevrimiçi yönetim sistemleriyle veri paylaşımını ve iletişimi basitleştirin

Riskleri en aza indirmeye ve uyumluluğu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için küresel işgücü yasaları ve düzenlemelerindeki değişiklikleri proaktif olarak izleyin

Çalışanların İK görevlerini bağımsız olarak yerine getirmelerini sağlayan özel bir çalışan self servis portalı ile zamandan ve evrak işlerinden tasarruf edin

Paychex Flex Time'ı kullanarak bordro ve diğer İK fonksiyonları için çalışanların çalışma saatlerini kolayca izleyin ve kaydedin

Paychex Flex sınırlamaları

Eski kullanıcı arayüzü

Kullanıcılar, Paychex Flex'e doğrudan bağlı olmayan daha fazla kendi kendine yönetim özelliği talep ediyordu

Paychex Flex fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 39 $ + Çalışan başına 5 $

Seçiniz: Özel fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

Paychex Flex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.500'den fazla yorum)

4. Ceridian Dayforce HCM

Dünya çapında 6 milyondan fazla kullanıcısı olan Dayforce, ölçeklenebilirliği basitleştirme konusunda uzmandır. Tek bir veri modeli, sürekli hesaplama ve gömülü zeka ile bütünsel bir HCM uygulamasıdır.

Günlük İK ihtiyaçlarınız için gerçek zamanlı analiz ve görselleştirme ile mükemmel kişiselleştirme seçenekleri sunar.

Dayforce HCM'nin en iyi özellikleri

200'den fazla ülke ve bölgede maaş bordrosu işlemlerini kolaylaştırın

AI'yı kullanarak akıllı işe alım kararları alın, ş akışı yönetimini optimize edin ve yetenekleri yönetin ve elde tutun

Raporları manuel olarak güncelleme zahmetinden kurtulun; gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik İK raporları oluşturun

Yerleşik gizlilik kontrolleri ve baştan sona güvenliği önceliklendiren tasarım sayesinde çalışanlarınızın verilerinin güvenliğini sağlayın

Dayforce HCM sınırlamaları

Okunamaz, çok büyük raporlar oluşturabilir

Çalışan self servis özelliği güncel değildir

Anında müşteri desteği, her vaka için ayrı oturum açmaya gerek kalmadan erişilebilir olmalıdır

Dayforce HCM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dayforce HCM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (940+ yorum)

5. Eddy

Eddy, basitliği ve kullanım kolaylığıyla gurur duyar. Eddy'nin birleşik platformunu kullanarak çalışanları işe alabilir, işe alım sürecini yönetebilir, yönetebilir ve maaşlarını ödeyebilirsiniz. Son derece çok yönlü Eddy Payroll ile maaş bordrolarını hazırlamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.

Eddy, çalışan verilerini her yerden erişebileceğiniz güvenli bir ortamda saklar. Ayrıca otomatik mesajlaşma, özelleştirilebilir iş akışları ve otomatik yayınlama özelliklerine de erişebilirsiniz.

Eddy'nin en iyi özellikleri

Güçlü otomasyon ile küçük işletmeler için bordro yönetimini basitleştirin

Üç aylık ve yıllık vergi beyannamelerinin yanı sıra yıl sonu W-2 ve 1099-NEC hazırlık ve beyanname işlemlerini halledin

Eddy'nin zaman ve devam özelliğini kullanarak çalışanların çalışma saatlerini takip edin ve doğru saatlik ücretleri hesaplayın

Otomatik mesajlaşma, özelleştirilebilir iş akışları ve büyük iş panolarına otomatik iş ilanı yayınlama özellikleriyle zaman kazanın ve gözden kaçmaları önleyin

Çalışanların mobil uygulama aracılığıyla bakiyelerini görüntülemelerine ve izin talebinde bulunmalarına olanak tanıyın

Eddy sınırlamaları

Bölgeye özgü iş hukuku güncellemelerine ihtiyaç var

Birkaç kullanıcı, yeni çalışanlar için belge yüklemeye çalışırken hatalarla karşılaştı

Çalışan, işe alım sekmesinde yer almak için daveti kabul etmelidir

Eddy fiyatlandırması

Başlangıç: Kişi başına aylık 4 $

Büyüme: Kişi başına aylık 8 ABD doları

Premium: Özel fiyatlandırma

Eklentiler: Maaş bordrosu: 6 $/kişi İşe alım: 199 $/ay

Maaş bordrosu: 6 $/kişi

İşe alım: 199 $/ay

Maaş bordrosu: 6 $/kişi

İşe alım: 199 $/ay

Eddy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

6. Trakstar

Trakstar, performans yönetimi, öğrenme yönetimi, aday izleme ve iş gücü analitiği olmak üzere dört tamamlayıcı ürünü tek bir yetenek geliştirme çözümünde birleştiren bulut tabanlı bir performans değerlendirme yazılımıdır.

Trakstar, kapsamlı çalışan geri bildirimi sağlayan ve çalışanların birçok alanda gelişimini destekleyen 360° Değerlendirme özelliği sunar. Ayrıca, Aday Kaynak Bulma özelliği sayesinde yetkin yetenekleri kazanmanıza yardımcı olur.

Trakstar'ın en iyi özellikleri

Hibrit, uzaktan ve yüz yüze çalışan takımlar için Trakstar Learn'ın kullanıcı dostu e-Öğrenim kurs oluşturma platformuyla çevrimiçi kurslar ve eğitim modülleri oluşturun

Trakstar Hire ile işe alım ve aday bulma süreçlerini kolaylaştırın ve iş ilanlarını en iyi iş panolarıyla paylaşın Trakstar Insights ile performansı izleyin ve sürekli iyileştirme için veriye dayalı karar vermeyi teşvik edin

Aday bilgilerinin içe aktarılmasını ve dış işe alım uzmanlarıyla işbirliğini otomatikleştirin

Trakstar sınırlamaları

Birçok kullanıcı, platformun raporlama yeteneklerinden memnun olmadığını belirterek, bunların yeterince derinlemesine olmadığını ve gereksinimlerini yeterince karşılamadığını iddia etmiştir

Derecelendirme tabanlı incelemenin yerine anlatımlı incelemeyi kullanamıyorum

Otomatik rapor oluşturma yetenekleri yoktur

Trakstar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Trakstar puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)

7. Rippling

Rippling, İK, BT ve finans departmanlarındaki iş akışlarını tek bir çatı altında kolaylaştıran bulut tabanlı bir HCM yazılımıdır.

HR yazılımları kullanıcı dostu, sezgisel ve bordrodan çalışan geri bildirim anketlerine kadar her şeyi kapsayan birçok özellik ile donatılmıştır.

Rippling'in en iyi özellikleri

Maaş bordrosu ve diğer temel İK görevleri için tasarlanmış özelleştirilebilir İK şablonlarına erişin

Yerelleştirilmiş bordro, vergi ve uyumluluk gereksinimleri için özel özelliklerle küresel işgücünü yönetmenin karmaşıklıklarını halledin

Özel İş Akışı Oluşturucu'yu kullanarak herhangi bir manuel süreci otomatikleştirin veya birden fazla sistemdeki verileri aynı anda senkronize edin; kod yazmaya gerek yok

Akıllı zaman saatleri ile çalışanların giriş ve çıkışlarını, işverenlerin ise molaları gerçek zamanlı olarak inceleyip onaylamasını sağlayın

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre rol tabanlı izinler ve politikalar uygulayarak özel erişim ve onaylar sağlayın

Dalga dalga yayılan sınırlamalar

Geçiş akışlarında uzun yükleme süreleri

Kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu olmalıdır

BT yönetimi entegrasyonuna ihtiyacınız var mı?

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Yayılan puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.270+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.030+ yorum)

8. Oracle Fusion Bulut İnsan Kaynakları Yönetimi

Oracle Cloud HCM'nin sunduğu hizmetler, insan kaynakları ve görev yönetiminden işgücü yönetimi, bordro ve HCM analitiğine kadar çeşitli alanları kapsar.

Oracle, küresel yasal ve şirket standartlarına uyumu sağlar. Güvenli, self servis seçenekleriyle çalışanlar kişisel verilerini, izin günlerini ve maaş bordrolarını istedikleri zaman yönetebilir.

Oracle Fusion Cloud HCM'nin en iyi özellikleri

Küresel düzenlemelere ve sektöre özgü gereksinimlere uyumu sağlayın

Çalışanlara kişisel verilerini ve temel görevlerini yönetmeleri için güvenli, mobil uyumlu self servis portalları sağlayın

Kural tabanlı iş akışlarıyla sektör, sendika ve sözleşme anlaşmalarını yönetin

Tahminsel analitiği kullanarak, ayrılma risklerini değerlendirerek en yetenekli çalışanları belirleyin ve elde tutun

AI algoritmalarını kullanarak hayalet çalışanlar ve yetkisiz maaş değişiklikleri gibi anormallikleri tespit edin

Oracle Fusion Cloud HCM sınırlamaları

CV'leri veya başvuruları toplu olarak indiremiyorum

Çok fazla tıklama gerektiren, yetersiz bir navigasyon sistemi

Yazılım performansı, birden fazla kullanıcı tarafından aynı anda kullanıldığında düşebilir ve yavaşlayabilir

Fiyatlandırma küçük işletmeler için pahalı olabilir

Oracle Fusion Cloud HCM fiyatlandırması

Yardım Masası: Aylık çalışan başına 4 ABD doları

Yetenek Yönetimi: Çalışan başına aylık 10 ABD doları

Global HR: Çalışan başına aylık 15 ABD doları

Oracle Fusion Cloud HCM derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 3,5/5 (520+ yorum)

Capterra: 4/5 (60'tan fazla yorum)

9. Paycor HCM

Paycor HCM, insan kaynakları, bordro, yetenek kazanımı ve yetenek yönetimi için hepsi bir arada bir sistemdir. HCM yazılımı, sağlık, üretim, restoran ve profesyonel hizmetler gibi çeşitli sektörlere kolayca uyarlanabilir ve yapılandırılabilir.

Paycor ayrıca vergi ve uyumluluk seçenekleri, hata azaltma sistemleri ve diğer öne çıkan özelliklere sahiptir.

Paycor HCM'nin en iyi özellikleri

On Demand Pay, Paycor Wallet ve daha fazlası gibi benzersiz ödeme seçeneklerinden yararlanın

Belirtilen zamanlamalara göre ödemeleri otomatikleştiren AutoRun özelliği ile bordro işlemlerini basitleştirin

Yetenek kaynağı bulma, işe alma ve işe alıştırma süreçlerini otomatikleştirin

Eksik veya geçersiz vergi kimlik numaraları ve adresler hakkında doğrudan gösterge panelinizde gerçek zamanlı uyarılar alın

Yetenek geliştirme, kariyer yönetimi ve ücret planlaması için özel sistemlerle yetenekleri verimli bir şekilde yönetin

Paycor mobil uygulamasını kullanarak maaş ve yan haklar bilgilerine, izin taleplerine, kişisel bilgilerin güncellemesine ve daha fazlasına kolayca erişin

Paycor HCM sınırlamaları

Kötü müşteri hizmetleri

Ön sürümde daha iyi hata düzeltmeleri olması gerekir

Raporlama sezgisel değil

Paycor HCM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor HCM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.760+ yorum)

10. Workday İnsan Kaynakları Yönetimi

Workday, finans süreçlerini İK, planlama ve analitik ile entegre eden kurumsal düzeyde bir CRM yazılımıdır. Bu nedenle, işgücü yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar.

Workday AI'yı temel alan bu yazılım, birbiriyle daha iyi çalışan akıllı ve esnek bir İK uygulamaları paketidir.

Workday HCM'nin en iyi özellikleri

Liderlerin çevik stratejiler oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç olan Workday Skills Cloud ile yerel olarak entegre edin

Kolay anlaşılır gösterge panelleri aracılığıyla işgücü performansı hakkında derinlemesine içgörüler elde etmek için gelişmiş analitiklerden yararlanın

Rekabetçi kıyaslama ve self servis raporlama özelliklerini kullanarak fırsatları daha hızlı belirleyin

Binlerce genel API ve bir pazar yeri aracılığıyla mevcut BT ekosisteminize hızlı bir şekilde entegre edin

Workday HCM sınırlamaları

Raporlama fonksiyonu öğrenmesi zor olabilir ve yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Workday rollerinin daha özelleştirilebilir olması gerekir

Global arama seçeneği en iyisi değildir

Workday HCM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday HCM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.330'dan fazla yorum)

İşiniz için En İyi HCM Yazılımını Seçin

Bu listedeki her HCM yazılımı yeni ve benzersiz bir şey sunar. Hepsi belirli bir alanda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, belirli bir niş işlevselliğe ihtiyacınız varsa, size en uygun yazılımı seçin.

Ancak, hangi insan sermayesi yönetimi yazılımını seçeceğinizi hala düşünüyorsanız, hepsini yapabilecek olanı seçin: ClickUp. ClickUp insan kaynakları yazılımı size her şeyin en iyisini sunar. İnsan kaynakları departmanınızın, çalışanların yaşam döngüsü boyunca tüm insan yönetimi süreçleri için verimli iş akışları oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olacak mükemmel bir HCM platformuna sahip olursunuz.

Ayrıca, her türlü iş ihtiyacını karşılayabilen, kullanıcı dostu bir arayüze sahip genel bir kaynak ve proje yönetimi yazılımı.

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