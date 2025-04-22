word ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Likert Ölçeği Şablonu

Yeni bir uygulama piyasaya süren bir ürün yöneticisisiniz. Kusursuz bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için sayısız saat harcadınız, ancak kullanıcılarınızın memnun olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz?

Likert ölçeğini kullanın. Bu araç, belirsiz geri bildirimleri ölçülebilir verilere dönüştürebilir. Müşteri memnuniyetini, çalışan bağlılığını veya ürün geri bildirimlerini ölçüyor olun, iyi tasarlanmış bir Likert ölçeği, basit evet-hayır sorularının yapamadığını yaparak anket katılımcılarının görüşlerini, motivasyonlarını ve genel duygularını ortaya çıkarabilir.

Ancak, etkili Likert ölçeği soruları oluşturmak zor bir görev olabilir. İşte burada devreye giriyoruz.

Bu blog yazısı, anketleri daha kolay ve daha etkili hale getiren 11 ücretsiz Likert ölçeği şablonunu listeler. Bu şablonlar, doğru soruları sormanıza, eyleme geçirilebilir yanıtlar almanıza ve bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Likert Ölçeği Şablonları Nedir?

Likert ölçeği şablonları, eğitimciler, araştırmacılar, İK uzmanları ve anket tasarımcılarının Likert ölçekleriyle hızlı bir şekilde etkili anketler oluşturmasına yardımcı olan önceden tasarlanmış çerçevelerdir.

Psikolog Rensis Likert'in adını taşıyan Likert ölçeği, genellikle bir ifade sunan ve yanıtlayanlardan çok noktalı bir ölçekte ne kadar katıldıklarını veya katılmadıklarını derecelendirmelerini isteyen bir çerçevedir.

Likert ölçeği anketi, nötr seçenek de dahil olmak üzere, bir uç psikometrik ölçekten diğerine uzanan bir yanıt yelpazesi sunar.

İşte Likert ölçeği sorusunun bir örneği: [marka, departman, hizmet temsilcisi] tarafından sağlanan hizmetten ne kadar memnun musunuz? Anket katılımcılarından, 5 puanlık Likert ölçeğinden bir yanıt seçmeleri istenir: Çok memnun Orta derecede memnun Ne memnun ne memnuniyetsiz (nötr) Orta derecede memnuniyetsiz Çok memnun değilim

Likert ölçeği anket şablonu, nitel anket sorularına veya ifadelere yanıtları toplamak için yapılandırılmış bir biçim oluşturmak için gereklidir. Hızlı, tutarlı, tarafsız ve verimli nitel ve nicel veri toplama sağlar.

Likert ölçeğinin anahtar özellikleri

Standart yanıt seçenekleri : Likert ölçeği anket şablonu genellikle "Kesinlikle Katılmıyorum"dan "Kesinlikle Katılıyorum"a kadar önceden tanımlanmış yanıtları içerir ve genellikle 5 veya 7 puanlık bir ölçekte kullanılır

Özelleştirilebilir ifadeler : Araştırılan konuyla ilgili ifadeleri veya soruları özelleştirebilirsiniz

Tutarlı düzen : Likert ölçeği soruları ve yanıt seçenekleri tek tip bir yapıya sahiptir, bu da yanıtların kolayca analiz edilmesini ve karşılaştırılmasını sağlar

Veri toplama: Katılımcıların tutum, görüş veya algılarının sistematik olarak toplanmasını kolaylaştırır

Araştırmacılar ve uygulayıcılar, anket tasarım sürecini kolaylaştırmak ve yanıt oranlarının ve tutarlılığın sağlanması için Likert ölçeği şablonlarını kullanır.

İyi bir Likert ölçeği şablonu nedir?

Doğru ve eyleme geçirilebilir veriler toplamak için iyi bir Likert ölçeği şablonu gereklidir. Olumlu ve olumsuz arasında eşit aralıklarla dengeli yanıt seçenekleri sunmalıdır.

Likert ölçeği şablonunu öne çıkaran özellikler şunlardır:

Net yanıt seçenekleri : İyi bir Likert ölçeği, bir uçtan diğer uca dengeli bir seçenek aralığı (ör. 5–7 Likert ölçeği puanı) ve ideal olarak ortada nötr bir seçenek içermelidir

İlgili ifadeler : İfadelerin veya Likert ölçeği sorularının belirgin ve konuyla doğrudan ilgili olmasını sağlayın, belirsizlikten kaçının

Tutarlı biçim : Şablon, tutarlılık ve analiz kolaylığı için tüm Likert ölçeği sorularında aynı düzeni korumalıdır

Kolay anlaşılır : Katılımcıların doğru şekilde yorumlayıp cevaplayabilmesi için yanıtlar açık ve net olmalıdır

Ölçeklenebilir: Şablonların tasarımı esnek olmalı ve anket ihtiyaçlarına göre kolayca ayarlanabilmelidir

Bu öğelerle, Likert ölçeği şablonunuz nüanslı görüşleri etkili bir şekilde yakalamanıza ve analiz için güvenilir veriler sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca okuyun: Verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

Ücretsiz Likert Ölçeği Şablonları

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz 11 ücretsiz Likert ölçeği şablonunun listesi:

1. ClickUp Likert Ölçeği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Likert Ölçeği Başlangıç Şablonu ile müşteri anketlerini tek bir yerden oluşturun, izleyin ve analiz edin

ClickUp Likert Ölçeği Başlangıç Şablonu, anket tasarımı konusunda yeni olanlar için mükemmeldir.

Likert ölçeği anketlerinin oluşturulmasını, izlenmesini ve analiz edilmesini basitleştirerek, bu anketleri erişilebilir ve kullanımı kolay hale getirir.

Şablon, basit adımlarla anketinizi özelleştirebileceğiniz için yeni başlayanlar için uygundur—sorularınızı ve ölçek seçeneklerinizi girin. Anketinizi zahmetsizce paylaşabilir ve yanıtları kolayca toplayabilir, verileri hızlı bir şekilde analiz ederek geri bildirim eğilimlerini ve kalıplarını anlayabilirsiniz.

Anketinizin ilerlemesini Açık ve Tamamlandı gibi kolay durumlarla takip edin. ClickUp'ın araçlarını kullanarak yorumlar, otomasyon ve yapay zeka ile geri bildirimleri yönetin.

İşte başlamak için yapmanız gerekenler:

Sorularınızı tanımlayın: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak Likert ölçeği anketinizi kolayca hazırlayın Ölçeği tasarlayın: Birkaç tıklamayla ölçek değerlerinizi ayarlamak için görevler oluşturun Anketi ayarlayın: ClickUp'ın Pano görünümünde soruları ve ölçekleri düzenleyin Veri toplayın: Veri toplama ve analizini otomatikleştirerek süreci kolaylaştırın Sonuçları yorumlayın: Dönüm noktalarını kullanarak ilerlemeyi ve içgörüleri sorunsuz bir şekilde izleyin

Likert ölçeği oluşturmak ve müşteri geri bildirimlerini veya çalışan geri bildirimlerini yönetmek bundan daha kolay olamaz!

2. ClickUp Basit Likert Ölçeği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Likert Ölçeği Şablonu ile Likert ölçeği anketleri gerçekleştirin ve geri bildirimleri kolayca analiz edin

ClickUp Likert Ölçeği Şablonu, anında kesin ve etkili Likert ölçeği anketleri oluşturmak için kullanabileceğiniz bir araçtır!

Bu çok yönlü şablonun veri toplama işlemini nasıl kolaylaştırabileceğine dair bir örnek:

Kolay kurulum: Likert anket sorularınızı ve yanıt seçeneklerinizi girin

Özel alanlar: Departman, E-posta, Telefon ve Derecelendirme Ölçeği alanlarını kullanarak önemli ayrıntıları yakalayın ve daha derin içgörüler elde etmek için anketinizi kişiselleştirin

Esnek derecelendirme ölçeği: Geri bildirim ihtiyaçlarınıza göre 1–5 arası üç derecelendirme alanını özelleştirin. İstediğiniz verileri elde etmek için Likert derecelendirme ölçeğini gerektiği gibi ayarlayın

Kolay puanlama: Yerleşik kontrol listesini kullanarak ürün pozisyonunu zahmetsizce puanlayın ve değerlendirin

Likert ölçeği anketinizi takımınız veya müşterilerinizle paylaşın ve başarıya götüren eyleme geçirilebilir içgörüler toplarken izleyin!

3. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonunu kullanarak müşteri yanıtlarını hızlı bir şekilde yakalayın ve değerlendirin

Ürün takımları için araştırmacıların veya anket tasarımcılarının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, müşterilerinin memnun olup olmadığını bilmek ve buna göre ürün değişiklikleri için veriye dayalı kararlar almaktır.

Müşteri memnuniyeti hakkında geri bildirim toplamak her zaman zor olmuştur, ancak ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu bu süreci basitleştirir.

Bu şablon, değerli müşteri bilgilerini toplamak için Likert ölçeği anketlerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi basitleştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ürün ve hizmetlerinizi iyileştirmek için bilinçli kararlar almanıza da yardımcı olur.

Bu şablon neden işe yarar?

Verimli oluşturma : İhtiyacınız olan geri bildirimi almak için özel anketleri zahmetsizce tasarlayın

Hızlı yanıtlar : Anketlerinizi dağıtın ve yanıtları kolaylıkla toplayın

Eyleme geçirilebilir içgörüler : Verileri analiz ederek trendleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Özel durumlar : Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla ilerlemeyi izleyin

Özel alanlar : Yararlılık, Netlik ve Çözüm alanlarıyla ayrıntılı geri bildirimler toplayın

Özel görünümler: Yanıtlayanlar Görünümü, Anket Formu Görünümü, Bilgi Derecelendirme Görünümü ve Buradan Başlayın Görünümü gibi görünümleri kullanarak Likert ölçeği anketlerini yönetin

ClickUp'ın Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırın ve verilere dayalı iyileştirmeleri zahmetsizce gerçekleştirin.

4. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu ile müşteri ihtiyaçlarını iyi anlayın

Alfa, beta veya uzun süredir ürün kullanıcısıysanız, bu Likert ölçeği anketini gelen kutunuzda veya uygulama içi bildirimlerde almış olmalısınız.

Bu araçlar, çeşitli özellikleri bir derecelendirme ölçeğinde değerlendirmenizi ve ürün hakkındaki düşüncelerinizi açıklamanızı isteyebilir. Bu Likert ölçeği anketleri, ürün geri bildirim anketleridir.

Müşterilerinizin deneyimleri hakkında değerli bilgiler edinmenize yardımcı olabilirler. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu ile bu tür anketleri hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.

Bu şablon, geri bildirimleri toplama ve analiz etmeyi basitleştirerek ürününüzü iyileştirmenize ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak ürün iyileştirme alanlarını belirleyin ve kullanıcı deneyimini geliştirin, anlamlı geri bildirimleri hızlı ve doğru bir şekilde toplayın ve Likert ölçeği anket sonuçlarını kullanarak bilinçli ürün geliştirme kararları alın.

İşte seveceğiniz özellikler:

Özel Durum: Anket ilerlemesini İnceleniyor, İncelendi ve İncelenecek durumlarıyla izleyin

Özel Alanlar: Genel Memnuniyet, Kullanım Süresi ve daha fazlası için alanlarla geri bildirimleri yönetin

Özelleştirilebilir görünümler: Verileri düzenlemek için Genel Memnuniyet, Ürün Puanları ve Anket Gönderileri gibi görünümlerden yararlanın

5. ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu ile takımınızın nasıl hissettiğine dair içgörüler edinin

Bir İK uzmanı olduğunuzu ve çalışanlarınızın bağlılık düzeyini değerlendirmek için bir çalışan anketi yapmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonunu kullanarak hızlı bir şekilde anket yapabilir ve iş yerinizde iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilirsiniz.

Bu şablon, çalışan geri bildirimlerini toplama, süreçleri analiz etme, çalışan memnuniyetini ölçme ve şirket kültürünüzü anlama süreçlerini kolaylaştırır.

Bu Likert ölçeği şablonunu kullanarak, iş yerinizde iyileştirilmesi gereken ve iş memnuniyetini artırmaya yardımcı olabilecek alanları keşfedebilirsiniz. Ayrıca, çalışanların bakış açıları, hedefleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinebilir ve çalışan politikalarınızı buna göre değiştirebilirsiniz.

İşte her yetenek yönetimi ve İK takımının çalışan bağlılığını ölçmek için bu şablona ihtiyaç duymasının nedenleri:

Eyleme geçirilebilir içgörüler : Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı hakkında net bir görünüm elde edin

Özelleştirilebilir anketler : Anketleri, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun sorularla özelleştirin

Gerçek zamanlı geri bildirim : Herhangi bir cihazdan çalışanların görüşlerini anında toplayın

Özel Durumlar : Tamamlandı, İnceleniyor ve İncelenecek gibi durumlarla anketin ilerlemesini izleyin

Özel Alanlar : Ücret Adaleti, Ücretli İzin ve Kariyer İlerlemesi dahil 32 özellik ile ayrıntılı geri bildirimleri yakalayın

Özel Görünümler: Tüm Gönderiler, Departman Geri Bildirimleri, Takım Geri Bildirimleri ve Başlangıç Kılavuzu gibi görünümlerle geri bildirimleri verimli bir şekilde yönetin

Çalışanlarınızla daha iyi iletişim kurmayı ve kuruluşunuzun kültürünü geliştirmeyi öğrenmek için bu şablonu kullanın.

6. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu

Çalışanlarınızın yönetim, şirket kültürü, maaşlar ve yan haklar hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsanız, ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu tam size göre.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonunu kullanarak çalışanların duygularını izleyin

Yöneticilerin tutarlı geri bildirim sağlamasına, çalışanlar arasında performans sahipliğini teşvik etmesine ve açık, dürüst tartışmalar ve takdirin ön plana çıkmasına yardımcı olacak yapılandırılmış iletişimi kolaylaştırmak için kuruluşunuzda bir geri bildirim döngüsüne ihtiyacınız var.

Bu şablon, aşağıdaki konularda yardımcı olduğu için ihtiyacınız olan tek şablondur:

Verimli geri bildirim toplama : Çalışanlardan değerli girdileri hızla toplayın

Duyguların izlenmesi : Gelişmiş görselleştirmeler kullanarak : Gelişmiş görselleştirmeler kullanarak çalışanların duygularını zaman içinde izleyin

Şeffaflığı teşvik edin : Çalışanlar ve yönetim arasında güven ve açık iletişim kurun

Özel Durumlar : Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla geri bildirimlerin ilerlemesini izleyin

Özel Alanlar : Geri Bildirim Değeri, Geliştirme Fırsatları ve Şirket Kültürü gibi özelliklerle ayrıntılı geri bildirimleri yakalayın

Özel Görünümler: Tüm Yanıtlayanlar Listesi, Yanıtlar Listesi, Çalışan Geri Bildirim Anketi Tablosu ve Buradan Başlayın Beyaz Tahta gibi görünümlerle geri bildirimlere verimli bir şekilde erişin

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile çalışanlarınızın sizin hakkınızda ne düşündüğünü anında keşfedebilir ve gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

7. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, müşteriler, iş ortakları ve kullanıcı araştırmaları yoluyla içgörüler toplamak isteyen departmanlar için mükemmeldir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile anlamlı veriler toplayın

Bu şablonu, müşterilerinize görüş ve endişelerini dile getirebilecekleri bir platform sunmak için kullanabilirsiniz. Aktif olarak geri bildirim istemek, müşteri sadakatini artırır ve ürün ve hizmetlerinizi iyileştirmek için geri bildirim sağlar. Ayrıca, dikkat edilmesi gereken alanları belirleyebilir ve odaklanmış stratejiler geliştirebilirsiniz.

Bu müşteri geri bildirim aracı, müşteri bilgilerini tek bir konumda toplayıp yönetmenize ve müşterilerin nabzını tutmanıza olanak tanır.

Bu şablon şunları sağlar:

Özelleştirilebilir anketler : Anketleri müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Verimli veri toplama : Ürün kararlarına yön vermek için anlamlı : Ürün kararlarına yön vermek için anlamlı 360 derece geri bildirim toplayın

Hızlı analiz : Anket yanıtlarından eğilimleri ve içgörüleri hızla belirleyin

Özel Durumlar : Tamamlandı ve Yapılacak gibi durumlarla geri bildirimlerin ilerlemesini izleyin

Özel Alanlar : Hizmet Sağlayıcı, Satın Alma Tarihi, Müşteri Seviyesi, Genel Değerlendirme ve İyileştirme Önerileri gibi özelliklerle ayrıntılı bilgileri yakalayın ve müşteri geri bildirimlerini kaydedin

Özel görünümler : Genel Öneri Liste Görünümü, Buradan Başlayın Liste Görünümü, Geri Bildirim Tablo Görünümü, Sağlayıcı Derecelendirme Tablo Görünümü, Genel Öneri Pano Görünümü ve Geri Bildirim Pano Görünümü aracılığıyla geri bildirim verilerine erişin

Proje yönetimi: Güçlü zaman takibi gösterge paneli ve özellikleri, özelleştirilebilir etiketler, kullanışlı bağımlılık uyarıları, e-posta bildirimleri ve daha fazlasıyla geri bildirim izlemeyi geliştirin!

Geri bildirim formuyla geri bildirim yönetiminizi geliştirin!

8. TemplateLAB tarafından hazırlanan Microsoft Word 5 Puanlık Likert Ölçeği Şablonu

templateLAB aracılığıyla

TemplateLab'ın 5 Noktalı Likert Ölçeği Şablonu, çıktısını alıp anket katılımcılarıyla yüz yüze paylaşmak istiyorsanız çok yönlü bir seçimdir.

Estetik tasarımlı anketi Microsoft Word belgeleri, Microsoft PowerPoint slaytları ve Adobe Photoshop dosyaları gibi çeşitli biçimlerde indirebilirsiniz.

İhtiyacınıza göre dosyayı düzenleyin.

Verileri toplamak ve analiz etmek için çeşitli e-posta, sosyal medya veya kişisel mesajlaşma kanalları aracılığıyla anket katılımcılarınızla paylaşın.

9. TemplateLAB tarafından hazırlanan Microsoft Word Boş Likert Ölçeği Şablonu

templateLAB aracılığıyla

Önceki şablondan farklı olarak, TemplateLAB'ın Boş Likert Ölçeği Şablonu' ndaki soru bölümü boştur, bu da şablonun adının kaynağıdır.

Böylece, sıfırdan veya hatta bire bir görüşme sırasında anında sorular oluşturabilir ve geri bildirim toplayabilirsiniz.

Bu şablon, bire bir oturumlar düzenleyen İK uzmanları ve psikologlar için mükemmeldir.

Önceki şablon gibi, estetik tasarımlı anketi Microsoft Word belgeleri, Microsoft PowerPoint slaytları, Adobe Photoshop dosyaları ve PDF dosyaları gibi birçok formda indirebilirsiniz.

11. Formplus Öğrenci Memnuniyeti Anketi Şablonu

formplus aracılığıyla

Bir kurum veya okulda öğretim üyesi veya öğretmen misiniz? Formplus'un özel Öğrenci Memnuniyeti Anketi Şablonu ile öğrenci memnuniyeti hakkında değerli bilgiler edinin.

Bu şablon, okul veya üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve eğitim kurumlarındaki personelin müfredat kalitesinden kampüs güvenliğine kadar her şeyi değerlendirmelerine yardımcı olmak için 4 puanlık Likert ölçeğini kullanır. Öğrencilerin geri bildirimlerini kolayca toplayıp analiz ederek kurumunuzun standartlarını ve hizmetlerini geliştirebilirsiniz.

Eğitim profesyonelleri bu şablondan şu şekilde yararlanabilir:

Hızlı yanıt : Geri bildirimlere aktif olarak yanıt vererek öğrencilerin yeniden kayıt olmalarını artırın—önerilere hızlı bir şekilde yanıt verebilmek ve öğrenci katılımını artırmak için yönetici erişimi sağlayın

Otomatik bildirimler : Öğrencilere ve personele otomatik e-posta güncellemeleri göndererek onları bilgilendirin. Anket gönderilerini onaylayın, geri bildirimleri kabul edin ve hızlı eylem için personeli yeni yanıtlar hakkında bilgilendirin

Esnek gönderiler : Ayrıntılı geri bildirimler için ek belgeler ve resimler kabul edin. Gönderileri verimli bir şekilde yönetmek için dosya boyutu ve biçimleri için sınırlar belirleyin

Özel alt alan adı : Kolay erişim ve daha fazla güvenilirlik için anketinizi özel bir alt alan adında barındırın. URL'yi kurumunuzun adını yansıtacak şekilde özelleştirin ve öğrencilerin kolayca hatırlayabileceği bir hale getirin

Mobil uyumlu tasarım: Mobil cihazlara duyarlı bu şablon, öğrencilerin herhangi bir cihazdan kolayca görüşlerini paylaşabilmelerini sağlayarak sorunsuz bir geri bildirim deneyimi sunar

Formplus Öğrenci Memnuniyeti Anketi Şablonu ile kurumunuzun sunduğu hizmetleri bugün iyileştirmeye başlayın. İçgörüler toplayın, geri bildirimlere göre hareket edin ve kurumunuzu öne çıkarın!

12. Formplus tarafından hazırlanan Eğitim Değerlendirme Formu Şablonu

formplus aracılığıyla

Eğitim yöneticisi veya İK uzmanı mısınız? Formplus'un Eğitim Değerlendirme Formu Şablonu ile eğitim programlarınızı bir üst seviyeye taşıyın! Bu 5 puanlık Likert anketi, eğitim oturumları, içerik, sunum ve genel memnuniyet hakkında kapsamlı geri bildirimler almanıza yardımcı olur.

Eğitmenler bu şablonu neden seviyor?

Kişiselleştirilmiş e-posta davetiyeleri: E-posta adresleri ekleyerek veya içe aktararak kolayca davetiyeler gönderin. Bekleyen yanıtları izleyin ve yinelemeleri önleyerek geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırın

Çok yönlü form alanları: Sürükle ve bırak alanları, form oluşturmayı kolaylaştırır. Değerlendirme alanlarını ve hesap makinelerini kullanarak eğitmen performansını ölçün ve puanları hesaplayın. Yanıtlara göre takip sorularını özelleştirmek için koşullu mantık ekleyin

Ş Akışları ve onaylar: Eğitim taleplerini ve izinleri incelemek için onay süreçleri oluşturun. Bu, Eğitim taleplerini ve izinleri incelemek için onay süreçleri oluşturun. Bu, çalışanların geri bildirimlerini ve taleplerini verimli bir şekilde yönetmek için mükemmeldir

İşbirliğine dayalı değerlendirme: İK takımının üyelerini ve yönetimi değerlendirmelerde işbirliği yapmaya davet edin. Eğitimi iyileştirmek için farklı departmanlardan içgörüler toplayın

Etkili derecelendirmeler: Ölçekler, yıldızlar, kalpler veya gülen yüzler gibi çeşitli derecelendirme seçeneklerini kullanarak belirli eğitim konularında ayrıntılı geri bildirimler alın ve hangi alanlara daha fazla odaklanılması veya ayarlamalar yapılması gerektiğini anlayın

Şablonu kullanmaya başlayın ve bugün eyleme geçirilebilir içgörüler toplayın!

Likert Derecelendirme Ölçeği Şablonlarıyla Anketleri Kolaylaştırın

Özelleştirilebilir Likert ölçeği şablonları, tutarlı veri toplama ile yapılandırılmış, tarafsız anketler oluşturmak için idealdir. Bu şablonlar, araştırmacılar, eğitimciler, İK uzmanları ve diğerlerinin tasarım sürecini kolaylaştırmasına ve tek tip yanıtlar almasına yardımcı olur.

ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir Likert ölçeği şablonlarını bugün kullanmaya başlayın ve anket sürecinizi daha sorunsuz ve etkili hale getirin!

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