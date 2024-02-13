excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Arama Günlüğü Şablonu

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Hizmetlerinize faiz gösteren potansiyel bir müşteri ile az önce bir telefon görüşmesi yaptığınızı hayal edin. Daha sonra, başka bir müşteriden, sorular ve daha fazla bilgi isteyen bir e-posta aldınız.

Bir hafta geçer ve o konuşmanın ayrıntılarını hatırlamaya çalışırsınız. Ve gelen kutunuzda o e-postayı aramak için sonsuza kadar kaydırırsınız. Ne kadar sinir bozucu! ?

Her dış iletişim temas noktasını belgelemek için basit ve düzenli bir yolunuz olsaydı ne olurdu? İşte bu noktada arama kaydı şablonları devreye girer. Telefon görüşmelerinizin, e-postalarınızın ve diğer etkileşimlerin net ve kapsamlı bir kaydını tutmanıza yardımcı olurlar.

Bu makalede, Excel ve ClickUp'ta 10 ücretsiz ve yazdırılabilir arama günlüğü şablonu paylaşacağız, böylece iletişiminizi kolaylaştırabilir, verimliliğinizi artırabilir ve önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz. Hadi başlayalım! ?

⏰ 60 Saniyelik Özet İletişimi yapılandırılmış bir şekilde izlemek için en iyi 10 çağrı günlüğü şablonu: ClickUp Satış Çağrı Günlüğü Şablonu ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu ClickUp Müşteri Keşif Şablonu ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu Template Lab tarafından hazırlanan Excel Müşteri Çağrı Günlüğü Şablonu Belgeler Medya Telefon Günlüğü Şablonu, Template. Net Şablon. Net tarafından Word Günlük Çağrı Kaydı Şablonu

Çağrı Kaydı Şablonu nedir?

Çağrı günlüğü şablonu, telefon görüşmeleri, yüz yüze konuşmalar ve e-postalar gibi çeşitli iletişim biçimlerini kaydetmenize ve izlemenize olanak tanıyan özelleştirilebilir bir belgedir. Herkes tarafından kullanılabilmekle birlikte, genellikle telemarketing, satış ve müşteri desteği ekipleri tarafından iletişimlerini yapılandırılmış ve organize bir şekilde izlemek için kullanılır.

Arama günlüğü şablonları, etkileşimin tarihi ve saati, arayan veya gönderenin adı, iletişim bilgileri, etkileşimin amacı ve ilgili notlar veya takip eylemleri gibi bilgileri yakalar. Bu kapsamlı kayıt tutma özelliği, geçmiş tartışmalara kolayca başvurmanızı, daha güçlü müşteri ilişkileri kurmanızı ve önemli görevleri ve taahhütleri takip etmenizi sağlar. ?

İyi bir arama günlüğü şablonu nedir?

Dış etkileşimlerinizi kaydetmek ve yönetmek söz konusu olduğunda, iyi bir arama günlüğü şablonuna sahip olmak, projeleri yürütmenize ve iletişim akışını iyileştirmenize yardımcı olur. Peki, bir arama günlüğü şablonunu "iyi" yapan şey tam olarak nedir? Dikkat etmeniz gereken anahtar özellikleri inceleyelim:

İyi yapılandırılmış düzen: Şablon, açıkça etiketlenmiş bölümlerle basit ve düzenli bir düzene sahip olmalı, böylece ihtiyacınız olan bilgileri kolayca girebilir ve bulabilirsiniz

Kapsamlı veri yakalama: Şablon, iletişim bilgileri, arama süresi, notlar ve gerekli tüm takip eylemleri gibi ilgili ayrıntıları yakalamalıdır

Kullanıcı dostu tasarım: Basitlik, netlik ve sorunsuz gezinmeyi ön planda tutan şablonları arayın. Bu şekilde, etkileşimlerinizi izlemeye odaklanabilir, kendinizi hayal kırıklığından ve zaman kaybından kurtarabilirsiniz

Esneklik ve özelleştirme: Ekstra alanlar eklemek veya markanızla uyumlu ayarlamalar yapmak gibi, iyi bir şablon size özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme özgürlüğü ve esnekliği sunmalıdır

Kolay erişim: İyi bir arama kaydı şablonu, ihtiyacınız olduğunda kolayca erişilebilir olmalıdır. Bilgisayarınızda, tabletinizde veya telefonunuzda olsun, sadece bir tık uzağınızda olmalıdır

kullanabileceğiniz 10 Çağrı Kaydı Şablonu

Gelen ve giden aramaları, müşteri taleplerini izlemek veya sadece konuşmalarınızı kaydetmek istiyorsanız, doğru arama kaydı şablonuna sahip olmak büyük fark yaratabilir.

Neyse ki, sıfırdan bir tane oluşturmanıza veya doğru olanı bulmak için sayısız saat harcamanıza gerek yok. Bu işi biz yaptık, size kalmadı! İşte bu yıl ve sonrasında kullanabileceğiniz en iyi 10 arama günlüğü şablonunun seçilmiş listesi! ✨

1. ClickUp Satış Çağrı Günlüğü Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Çağrı Günlüğü Şablonu

Satış çağrılarını bir sürü elektronik tablo, dağınık yapışkan notlar ve yanlış yerleştirilmiş komut dosyalarıyla yönetme düşüncesi başınızı ağrıtıyor mu? Öyleyse, bu satış çağrı günlüğü şablonu tam size göre.

ClickUp Satış Çağrıları Şablonu, satış çağrılarınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir Klasör içinde gelir. İçinde iki liste bulacaksınız: satış çağrısı izleyici ve çağrı komut dosyaları. Satış çağrıları izleyici, isim, adres, e-posta, web sitesi ve satış çağrısı türü gibi anahtar müşteri bilgilerini yakalamanızı sağlar.

Ayrıca, hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan Takvim görünümü de mevcuttur. Yaklaşan satış aramalarını, teklifleri ve takipleri sorunsuz bir şekilde planlayın ve son tarihler yaklaştıkça zamanında uyarılar alın. ⏰

Harita görünümünden bahsetmiş miydik? Satış çağrılarınızın farklı konumlara nasıl yayıldığını kuşbakışı olarak görebilirsiniz. Bölge planlamasını optimize etmek, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmek veya pazar genişlemesi için potansiyel alanları belirlemek istiyorsanız bu araç tam size göre.

Şimdi otomasyondan bahsedelim, olur mu? Her yeni girdi veya durum değişikliği, arama komut dosyaları listesinden ilgili komut dosyasının uygulanmasını tetikler ve komut dosyalarını manuel olarak arama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Tüm ClickUp şablonları gibi, bu şablon da bir kullanıcı kılavuzu ile birlikte gelir ve tamamen özelleştirilebilir, böylece ihtiyaçlarınıza göre özellikler ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ?️

2. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, önceki şablonun daha kapsamlı bir sürümüdür. Satış boru hattınızı ve hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz!

Pipeline yönetimi bölümü, ClickUp Formlarını kullanarak yeni potansiyel müşterileri yakalamanızı ve satış pipeline'ınızın en üstünde yanıtları toplamanızı sağlar. Buradan, yeni potansiyel müşterileri pipeline'ınızın çeşitli aşamalarına taşıyabilirsiniz. Bu süreci optimize etmek istiyorsanız, Takım görünümüne geçerek takımınızın iş kapasitesini görselleştirebilir ve iş yükünü stratejik olarak yeniden dağıtabilirsiniz.

Bir müşteri kazanıldığında, otomatik olarak hesap yönetimi bölümüne taşınır ve burada hesap takımındaki takım üyeleriyle eşleştirilir.

Hesap takımı, mevcut müşterilerini öncelik (Düşük, Orta ve Yüksek), durum (Onboarding, Nurturing, Dikkat Gerekiyor ve Yenilendi) ve etkileşim (Aktif, Pasif ve Risk Altında) kriterlerine göre gruplandırabilir ve görselleştirebilir. Bu, çabalarını stratejik olarak önceliklendirerek her müşteriye özel ihtiyaçlarına göre olağanüstü bir hizmet sunmalarını sağlar. ?

Müşteriler hizmetlerini yenilemediğinde, otomatik olarak eski müşteriler bölümüne taşınırlar.

Ama hepsi bu kadar değil! Belge görünümünü kullanarak standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) oluşturup paylaşabilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Bu, işinizde merkezi dokümantasyon ve sorunsuz bilgi paylaşımı sağlar.

Takımınız için doğru toplantı ritmini bulun!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu

Web sitenizden, e-postalardan ve sosyal medya platformlarından gelen müşteri taleplerini idare etmek, kedileri güdmeye çalışmak gibi hissettirebilir. Sürekli gidip gelmeler, dağınık mesajlar ve işleri yolunda tutmak için gösterilen bitmek bilmeyen çaba, sizi bunalmış ve bitkin hissettirebilir.

Neyse ki, ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu bu kaosa sipariş getirmek için tasarlanmıştır. Web sitenize yerleştirebileceğiniz, e-postalarla paylaşabileceğiniz ve hatta sosyal medyada tanıtabileceğiniz bir müşteri iletişim formuna sahip olacaksınız.

Bir müşteri iletişim formunu doldurduğunda, bilgileri İletişim Özeti Listesi'nde saklanır ve Yeni İstek durumu atanır. Buradan, soruyu bir takım üyesine atayabilir ve son teslim tarihini ve öncelik düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Pano görünümünü kullanarak her sorunun durumunu (Yeni istek, İnceleniyor, Bloklandı ve Tamamlandı) yönetebilir ve izleyebilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak müşteri talepleriniz üzerinde kontrolü yeniden ele alın. Kullanıcılarınızla ilgili tüm önemli ayrıntıları tek bir yerde toplayın, sorunları çözmek için çalışın, hizmet kalitenizi artırın ve müşteri ilişkileri yönetimini (CRM) güçlendirin. ?

4. ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu

İşletmeniz, genellikle farklı düzeylerde destek gerektiren çok sayıda müşteri sorusu alıyorsa, basit bir iletişim formu şablonu yeterli olmayabilir.

İşte burada ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu devreye girer. Temelinde, müşterilerinizin sorunlarını ve endişelerini bildirmelerine olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bir kayıt formu bulunur.

Müşterilerin yanıtları otomatik olarak 1. Seviye'de biletler olarak kaydedilir. Sorunları bu seviyede çözebilir veya 2. Seviye'ye ileterek özel bir müşteri desteği ekibinin ilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Daha karmaşık sorunlar için 3. Seviye, ürün, geliştirici veya mühendislik ekiplerini devreye sokarak gelecekteki güncellemelerin bu sorunları çözmesini sağlar.

Sorunlar çözüldükten sonra, ileride başvurmak üzere Kapalı Biletler Listesi'nde arşivlenebilir. Otomasyonları etkinleştirerek, farklı kademelere yükseltilen taleplerin hareketini kolaylaştırarak sorunsuz ve verimli bir iş akışı sağlayabilirsiniz.

Takımınızın iş yükünü etkili bir şekilde yönetmek için şablonda Takım Kapasitesi görünümü bulunur. Hızlı bir bakışla, hangi takım üyelerinin yardıma ihtiyaç duyabileceğini ve müşteri biletlerini kimin ele alabileceğini belirleyerek iş yükünü verimli bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

Müşteri yanıtlarını hazırlamak zaman alıcı olabilir, ancak Hazır Yanıtlar özelliği ile bu stresi ortadan kaldırabilirsiniz. Şablon, hayal kırıklığına uğramış bir müşteriye yanıt vermekten, çözülen bir bilet hakkında bilgi vermekten çeşitli senaryoları kapsayan 11 önceden yazılmış e-posta şablonu içerir. Bu şablonlar size değerli zaman kazandıracak ve müşterilerinizle tutarlı ve profesyonel bir iletişim sağlayacaktır.

Hiçbir müşteri talebi çok küçük veya çok büyük değildir ve hacmi ne olursa olsun, bu şablon işlerinizi yolunda tutmanıza ve her bir müşterinize olağanüstü ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmanıza yardımcı olacaktır.

5. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu

ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu ile her iki dünyanın en iyisine sahip olursunuz: İletişim formu şablonunun basitliği ve hizmet eskalasyon şablonunun bazı gelişmiş özellikleri.

Önceki şablonlara benzer şekilde, bu şablon da müşteri taleplerini kaydetmek ve merkezi bir alanda saklamak için özelleştirilebilir bir forma sahiptir. Bu şablonu diğerlerinden ayıran özelliği, etkili yönetim için sunduğu çeşitli görünümlerdir. Kategoriler görünümüne geçerek ilgili talepler arasında hızlıca gezinebilirsiniz.

Bu şablon, özel bir "Bana Atananlar" filtresi içeren benzersiz bir Pano görünümü sunar. Takım üyeleri bu görünüme geçtiğinde, iş akışında kendilerine atanan görevleri görürler, bu da dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır ve odaklanarak çalışmayı sağlar.

Ek olarak, otomasyon kurulumu her bir bilete atanan son teslim tarihlerini izler ve atanan takım üyesinden bileti çözmek için gerekli önlemleri almasını ister. Bu, müşteri taleplerinin zamanında takip edilmesini ve proaktif bir şekilde ele alınmasını sağlar.

Bu şablonu kullanarak organizasyonu geliştirin, izleme yeteneklerini iyileştirin ve takım işbirliğini teşvik edin.

6. ClickUp Müşteri Keşif Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Keşif Şablonu

Satış boru hattı şablonlarından herhangi birini kullanırken, önemli bir adım, formu dolduran veya faizini belirten yeni potansiyel müşterileri nitelendirmektir. Bu nitelendirme süreci genellikle müşteri ile bir görüşmeyi içerir.

Ama tam olarak ne söylemelisiniz? Hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Ve daha sonra hepsini nasıl hatırlayacaksınız? Endişelenmenize gerek yok. ClickUp Müşteri Keşif Şablonu bu endişeleri giderir ve yeterlilik sürecinizi kolaylaştırır.

Bu şablonda, ne söyleyeceğinizi kelimesi kelimesine anlatan bir arama metni bulunduğu için, garip sessizliklere veda edin. Bu metin, potansiyel müşterilerinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olan bir soru bankasıyla desteklenir: Neye ihtiyaçları var, onları motive eden nedir, onları engelleyen nedir ve kararlarını nasıl veriyorlar? Ayrıca, her bir potansiyel müşteri için keşif araması bölümünü kopyalayabilir ve aramalarınız sırasında notlar alabilirsiniz.

Bu şablonu, potansiyel müşterilerinizi etkilemek için bir başlangıç noktası olarak kullanın ve hiçbir şeyi unutmayın. ClickUp Belgeleri'nde yerleşik olarak bulunduğu için, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını temel alarak sürekli güncelleyebilir ve tercihlerinize veya şirket kurallarına göre yapısını özelleştirebilirsiniz.

7. ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu

ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu, tüm aramalarınız için kayıt tutma aracı olarak hizmet vererek müşteri keşif şablonunu tamamlar.

Müşteri keşif şablonunu kullanarak nitelikli konuşmalar yaparken, konuşma günlüğü şablonunu kullanarak her arama hakkında anahtar ayrıntıları yakalayabilirsiniz. Bu ayrıntılar arasında arama saati, konuştuğunuz kişi, telefon numarası, arama süresi, tamamlanacak eylemler ve konuşmadan alınan anahtar notlar bulunur.

ClickUp içindeki her iki şablonu da kullanarak, arama sırasında Müşteri Keşif Şablonu'nu kullanmaktan, ardından Konuşma Günlüğü Şablonu'nu doldurmaya sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

Sonuç olarak, gelecekte başvurmak ve takip işlemleri için ayrıntılı ve doğru kayıtlara sahip olabilirsiniz.

8. Template Lab tarafından hazırlanan Excel Müşteri Çağrı Kaydı Şablonu

şablon Lab aracılığıyla

Bu Excel Müşteri Çağrı Günlüğü Şablonu, müşterilerinizle ilgili çağrı bilgilerini saklamaya odaklanan basit bir çağrı günlüğü izleyicisidir.

Bu Excel şablonu ile önemli müşteri çağrılarının ayrıntılarını (tarih, başlangıç ve bitiş saatleri, toplam süre, müşteri adı, iletişim numarası, eylem öğesi ve notlar) kolayca takip edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, bu çalışma sayfası, daha ayrıntılı analiz ve satış raporlaması için Excel'in fonksiyonlarından ve özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. Veri hesaplamaları yapabilir ve arama günlüğü verilerinden grafikler oluşturabilirsiniz. Böylece, bilinçli kararlar alabilir ve iletişim stratejilerinizi optimize edebilirsiniz.

9. Belgeler Medya Telefon Günlüğü Şablonu, Template. Net

kaynak: Template. Net

Arama günlüğü şablonları müşteri etkileşimlerini izlemek için tasarlanmış olsa da, Template. Net'in bu Docs Medya Arama Günlüğü Şablonu, medya ile ilgili iletişimleri izlemek ve düzenlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu belgeyi Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Microsoft Word, Microsoft Excel ve PDF gibi çeşitli biçimlerde indirebilir ve düzenleyebilirsiniz. Gazeteciler ve medya kuruluşları gibi kişilerle etkileşimleri yönetmenize yardımcı olur. Şablon, muhabir, medya kuruluşu, telefon numarası, e-posta, arama tarihi ve saati, aramanın niteliği ve yorumlar gibi bilgileri girmek için alanlar içerir.

Bu kayıt sayfası, tüm medya etkileşimlerinizin belgelenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, medya etkileşim taktiklerinizi geliştirmenize , medya bağlantılarınızla ilişkilerinizi iyileştirmenize ve medya erişim kampanyalarınızı optimize etmenize katkıda bulunur.

10. Şablon. Net tarafından Word Günlük Arama Günlüğü Şablonu

kaynak: Template. Net

Bu Günlük Çağrı Günlüğü Şablonu, gelen ve giden tüm çağrıları izlemek ve kaydetmek için kullanılabilen genel amaçlı bir sayfa şablonudur.

Arama günlükleri, tarih ve saat, telefon numarası, irtibat kişisi, amaç, arama süresi ve aramanın amacının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini gösteren alanlar içerir. Bu iletişim günlüğü şablonunu kullanarak düzenli kalın, arama sayısını izleyin ve arama metriklerini analiz edin.

Ücretsiz Arama Günlüğü Şablonlarıyla Konuşmalarınızı Kolaylaştırın

Excel ve ClickUp'taki bu 10 ücretsiz ve yazdırılabilir arama kaydı şablonu ile iletişiminizi kolaylaştırın ve hiç olmadığı kadar düzenli kalın. Tüm arama kayıtlarınızı depolamak ve geri almak için merkezi bir merkeze sahip olduğunuzu bilmenin huzurunu hayal edin. ?

Müşteri desteği veya satış ekibinin bir parçası, tele-pazarlamacı, çağrı merkezi veya küçük işletme sahibi ya da düzenli olmak isteyen biriyseniz, bu telefon görüşmesi şablonları hayatınızı değiştirecek. Ücretsiz bir ClickUp şablonu indirin, istediğiniz gibi özelleştirin ve konuşmalarınızı ve etkileşimlerinizi kolaylıkla belgelemeye başlayın!