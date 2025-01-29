2025'in En İyi 10 Keap Alternatifi ve Rakibi

Tüm işler satışla yürür ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) bunun merkezinde yer alır.

CRM, yeni potansiyel müşteriler bulmayı ve müşteri verilerini yönetmeyi, ardından bunları kullanarak hedefli pazarlama kampanyaları yürütmeyi ve bu müşterileri satış sürecinde ilerletmeyi içerir.

İşletmenize yeni başladıysanız, bunu basit bir elektronik tablo ile yönetebilirsiniz. Ancak işiniz büyüdükçe, pazarlama otomasyon yazılımına geçmeniz iyi olacaktır.

Görev otomasyon yazılımı, rutin işlerinizi (bu durumda CRM sürecinizi) sizin yerinize halleder ve size gerçekten önemli olan şeye, yani işinizi büyütmek için stratejiler geliştirmek için daha fazla zaman ayırmanızı sağlar. ?

Keap, popüler bir pazarlama aracıdır ve bugün piyasada birçok Keap alternatifi bulunmaktadır.

Keap'in sizin için neler yapabileceğine bir göz atın ve ardından diğer sağlayıcılar tarafından sunulan CRM yazılımlarıyla karşılaştırın. Ardından, işinizi bir üst seviyeye taşıyacak en uygun CRM platformunu seçebilirsiniz.

Keap (Infusionsoft) nedir?

Keap, işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Eskiden Infusionsoft olarak bilinen Keap, CRM'nin yanı sıra pazarlama ve satış otomasyonu ve bir ödeme platformu sunar.

Bir zamanlar Infusionsoft olarak bilinen amiral gemisi ürünü artık Keap Max Classic olarak bilinir. Sofistike bir pazarlama otomasyonu çözümüne ihtiyaç duyan satış takımlarına sahip e-ticaret işletmelerine yöneliktir.

Keap aracılığıyla

Keap, yerleşik açılış sayfaları kullanarak potansiyel müşteri yakalamayı sağlar ve gelişmiş segmentasyon ile iletişim yönetimini basitleştirir. Kişiselleştirilmiş SMS pazarlama ve e-posta pazarlama kampanyaları kullanarak potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutar ve müşteri yolculuğunda ilerlemelerini sağlar. ?

Müşteri satın almaya hazır olduğunda, Keap otomatik olarak fatura keser ve mevcut ödeme araçlarınızla entegrasyonlar sayesinde ödemeyi kolaylaştırır. Satış süreci boyunca, raporlama özellikleri neler olup bittiğini tam olarak izlemenize ve takip etmenize yardımcı olur, böylece gerektiğinde ince ayar yapabilirsiniz.

Keap harika bir iş çıkarır, ancak tek seçenek değildir. Pazarlama otomasyonu platformu veya müşteri ilişkileri yönetimi çözümü olarak kullanabileceğiniz bazı güçlü Keap rakipleri vardır.

Pazarlama otomasyon yazılımında aranması gereken özellikler

Hizmet işiniz veya perakende satış mağazanız için bir CRM arıyorsanız, odaklanmanız gereken belirli özellikler vardır. Çoğu CRM yazılımı, aşağıdaki satış otomasyonu özelliklerinin ve işlevlerinin bir kombinasyonunu sunar:

Özel açılış sayfaları aracılığıyla potansiyel müşteri oluşturma

İletişim yönetimi ile veritabanınızı her zaman kontrol altında tutun, pazarlama ve müşteri desteğini kolaylaştırın ?‍♀️

Satış fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan potansiyel müşteri puanlama

Pipeline yönetim sürecinize uyumlu CRM şablonları , takip iletişiminin her zaman alakalı olmasını sağlar

Özelleştirilebilir e-posta şablonlarıyla SMS mesajlaşma özelliği ve e-posta otomasyonu

Mesajınızı hızlı bir şekilde yaymak için sosyal medya yayınlama araçları

Pazarlama görevlerinizi iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uydurmanıza yardımcı olan proje yönetimi araçları

Pazarlama ve satış takımlarınızın süreçlerinin etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olacak gelişmiş raporlama özellikleri

İster bir startup için CRM, ister büyük bir şirket için kurumsal pazarlama yazılımı arıyor olun, müşteri ilişkilerini yönetmek ve çok daha fazlasını yapmak için bu satış CRM özelliklerinin tümüne olmasa da en azından bir kısmına ihtiyacınız olacaktır.

en İyi 10 Keap Alternatifi

Keap'in iş ihtiyaçlarınızı, küçük işletmenizin bütçesini veya ölçeklendirme planlarınızı karşılayamayacağından endişeleniyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. İşte bugün mevcut en iyi Keap alternatifleri.

ClickUp, potansiyel müşteri ve görev yönetimi araçlarıyla satış sürecinizi kolaylaştırır

ClickUp, pazarlama otomasyonu ve proje yönetimi yazılımının çok ötesine geçen bir SaaS çözümüdür, ancak bunları da mükemmel bir şekilde yapar. Bu Keap rakibi, CRM ve proje yönetimini birleştirerek hem satış sürecinizi hem de görev yönetiminizi otomatikleştirir ve iş akışınızın diğer tüm kısımlarını kolaylaştırır.

ClickUp CRM, tüm müşterilerinizi takip eder, onların satış sürecinde tam olarak nerede olduklarını gösterir ve onlarla olan etkileşiminizi yönetir. Ortalama anlaşma boyutlarını, müşteri ömür boyu değerini, hedef gelirinizden ne kadar uzak olduğunuzu ve karar vermeyi destekleyen diğer birçok yararlı istatistiği takip edin.

ClickUp'ın AI işlevselliği, daha hızlı ve daha etkili satış yapmanıza yardımcı olur. Sadece birkaç anahtar kelimeden, içerik özetleri, blog gönderileri veya promosyon e-postaları gibi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Müşteri toplantı notlarını veya diğer uzun belgeleri özetleyin, takip için önemli eylem öğelerini belirleyin ve çok daha fazlasını yapın. ?

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Hayatınızı daha da kolaylaştırmak için ClickUp, yerel olarak veya Zapier aracılığıyla tüm favori iş araçlarınızla geniş bir entegrasyon aralığı sunar. Microsoft Outlook, Gmail veya Mailchimp kullanarak e-posta kampanyanızı yürütün.

Sosyal medya gönderilerinizi doğrudan Facebook, Instagram veya Twitter'da yayınlayın. Zoom veya Microsoft Teams'de toplantılar düzenleyin ve Salesforce veya HubSpot gibi diğer pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Etkili müşteri adayı yönetimi için kullanışlı ClickUp CRM şablonunu kullanarak tüm müşteri verilerinizi yönetin

Hesaplarınızı liste, tablo veya Kanban panosu olarak tercih ettiğiniz şekilde görüntüleyin

Sürükle ve bırak fonksiyonuyla görünümünüzü saniyeler içinde yeniden düzenleyin

ClickUp platformundaki merkezi e-posta merkezinden müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kurun

Belgeleri ve görevleri belirli müşterilere bağlayarak ihtiyacınız olan tüm verilere parmaklarınızın ucunda ulaşın

Yönetebileceğiniz izinlerle verilere erişimi kontrol edin

Pazarlama projelerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Android veya iOS cihazlar dahil olmak üzere her yerden bulut tabanlı sisteme erişin

ClickUp sınırlamaları

Proje yönetimi mobil uygulaması hala masaüstü sürümünün seviyesine ulaşmış değil

Sistem son derece sezgisel olsa da, çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

Bu Keap alternatifi, ücretsiz bir plan kullanarak CRM'lerinde tasarruf etmek isteyen yeni kurulan şirketler ve küçük işletmelere yöneliktir. Binlerce kişiyi yöneten büyük kurumsal pazarlama departmanları için de idealdir.

HubSpot CRM yazılım çözümü, pazarlama, satış, operasyonlar, içerik yönetimi, ticaret ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere tüm temel ürünlerinin temelini oluşturan merkezi bir veritabanına sahiptir. Bu, potansiyel müşterileri izlerken, satış sürecinde çalışırken veya müşteri desteği sağlarken doğru bilgilerin her zaman mevcut olmasını sağlar.

Ücretsiz plan, potansiyel müşterileri oluşturmak ve segmentlere ayırmak için temel araçlar sunar ve ardından e-posta yoluyla takip etmenizi sağlar. Ayrıca sosyal medyada paylaşım yapabilir ve CRM yazılımında analizlerinizi izleyebilirsiniz.

Starter ve Professional planları, daha fazla markalaşma ve segmentasyon seçeneği ve aylık daha fazla e-posta gönderme imkanı sunar. Ayrıca ödeme platformu, birden fazla para birimi ve özel raporlar gibi diğer özellikleri de sunar.

Enterprise planı, satış süreçleriniz ve iletişim yönetimi çabalarınızda en yüksek esnekliği ve kontrolü sunar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak sayfa oluşturucuyu kullanarak potansiyel müşterileri yakalayan açılış sayfaları oluşturun

Potansiyel müşterileri ve müşteri adaylarını kaynaklarına göre segmentlere ayırın

İçerik yazma gibi görevleri otomatikleştirin ve yerleşik AI'yı kullanarak müşteri verilerinizden yararlı içgörüler elde edin

Canlı sohbet ve sohbet robotları ile müşteri ilişkilerinizi ve potansiyel müşteri etkileşimlerinizi kolaylaştırın

HubSpot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm iyi bir başlangıç olsa da, işiniz önemli ölçüde büyürse, yakında bu pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümünün ücretli sürümüne geçmeniz gerekecektir

Daha yüksek seviyeli fiyatlandırma planları hızla çok daha pahalı hale gelir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Başlangıç: 1.000 pazarlama bağlantısı için aylık 18 $

Profesyonel: 2.000 pazarlama bağlantısı için aylık 800 $

Enterprise: 10.000 pazarlama bağlantısı için aylık 3.600 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.800+ yorum)

3. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, CRM yazılımı, satış ve pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama ve müşteri desteği sunar.

Bu Keap rakibi, potansiyel müşteri bilgilerini yakalamak ve sitenizle etkileşimleri izlemek için açılış sayfaları ve formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Sistem otomatik olarak bir e-posta ile takip eder ve ziyaretçinin daha fazla bilgi almakla ilgilenip ilgilenmediğini satış ekibinize bildirir.

Ayrıca, satış sürecindeki fırsatları takip edebilir ve potansiyel müşteriler satış kararını verene kadar otomatik olarak besleyebilirsiniz. ?

Otomasyon haritası (yalnızca Profesyonel paket ve üstü paketlerde mevcuttur) tüm kanallarınızdaki müşteri yaşam döngüsünün tamamını gösterir. Ardından, herhangi bir sorun tespit ederseniz, otomasyonunuzu daha etkili hale getirmek için güncelleyebilirsiniz.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

E-postaları, SMS mesajlarını ve sosyal medya gönderilerini otomatikleştirin

Potansiyel müşterilerinize etkileşim puanları atayın ve önemli tarihleri takip etmek için bildirimler ayarlayın

Satış takımınızın ve satış sürecinin performansını izleyin

Slack, Zapier, WordPress ve Shopify gibi 900'den fazla başka yazılım çözümüyle entegre edin

ActiveCampaign sınırlamaları

Pazarlama yerine satışa daha fazla odaklandığı için tamamen bağımsız bir CRM sistemi değildir

Başlamak için iyi bir değer sunar, ancak satış takımınız büyüdükçe paketinizi yükseltmeniz gerekecektir

Süreçlerinizde buna ihtiyacınız varsa gerçek proje yönetimi özellikleri yoktur

ActiveCampaign fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200+ yorum)

4. Ontraport

ontraport aracılığıyla

Ontraport, birçok benzer özelliği sunan bir Keap alternatifidir. Orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik pazarlama otomasyon çözümü, satış ve pazarlama süreçlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Basit sürükle ve bırak işlevini kullanarak, potansiyel müşterileri yakalamak için tasarlanmış güzel, kişiselleştirilmiş web sayfaları ve formlar oluşturun. Ardından, yüksek dönüşüm oranına sahip şablonları kullanarak sipariş formları oluşturun.

Yakalanan tüm potansiyel müşteriler CRM veritabanınıza eklenir ve web sitenizin sayfalarını ziyaretler ile verilen siparişler de kaydedilir.

WordPress kullanıyorsanız, Ontraport'u WordPress sitenize gömebilirsiniz. Güvenli ödeme platformu birden fazla ağ geçidine bağlanır ve ödeme planları sunmanıza, abonelikleri yönetmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. ?

Ontraport'un en iyi özellikleri

A/B testi için web sayfalarınızın dört adede kadar sürümünü oluşturun

Potansiyel müşteri kaynaklarınızı otomatik olarak izleyin, böylece potansiyel müşteri yönetimini optimize edebilirsiniz

Pipeline'ınızı görsel olarak görüntüleyerek, potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde belirleyin

Hazır olduğunuzda kolayca ölçeklendirin — her bir sonraki fiyatlandırma planı daha gelişmiş özellikler sunar

Ontraport sınırlamaları

Fiyatlandırma planları yalnızca 500 kişiyle başlar ve daha fazlasına ihtiyacınız varsa ek ücret ödemeniz gerekir

En basit platform değildir ve başlangıçta öğrenmesi biraz zor olabilir

Bazı proje yönetimi, e-posta pazarlama ve sosyal medya pazarlama özellikleri eksiktir

Ontraport fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: 14 gün

Temel: Üç kullanıcıya kadar aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: 10 kullanıcıya kadar aylık 83 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro : Sınırsız kullanıcı için aylık 124 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Sınırsız kullanıcı için aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla

Ontraport puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (80+ yorum)

5. Freshsales

freshsales aracılığıyla

Freshsales, otomasyon özelliklerine sahip bir satış CRM'sidir. Satış ekibinize otomatik olarak potansiyel müşterileri ve görevleri atamanıza, hatırlatıcılar oluşturmanıza ve e-postalar göndermenize yardımcı olur, böylece siz daha fazla satış yapmak gibi asıl işinize odaklanabilirsiniz.

Freshsales, hatasız olması gereken sözleşmeler, teklifler ve faturalar gibi belgeleri oluşturmayı da kolaylaştırır. Freddy olarak bilinen Freshsales AI, sizin için potansiyel müşteri puanlaması yapar, böylece yüksek niyetli potansiyel müşterileri kolayca takip edebilirsiniz.

Bu boru hattı yönetim aracı, satış stratejinizi iyileştirmek için önerilerde bulunarak daha fazla anlaşma kapatmanızı sağlar. ?

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevini kullanarak hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun

Müşteri hizmetleri ekibinize tek bir bilgi kaynağına erişim sağlayarak müşterilere daha iyi destek sunmalarını sağlayın

IOS veya Android mobil uygulaması ile Freshsales'ı hareket halindeyken kullanın

WooCommerce, Big Commerce, Asana ve Mailchimp gibi birçok kullanışlı platformla entegre edin

Freshsales sınırlamaları

Freddy, ücretsiz planda mevcut değildir ve ne kadar çok AI kullanmak isterseniz, o kadar yüksek planlar için o kadar fazla ödeme yapmanız gerekir

Özellikle mobil uygulamalarda büyük veri kümeleriyle çalışıyorsanız sistem yavaşlayabilir

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz: Üç kullanıcıya kadar ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (590+ yorum)

6. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Bu Keap alternatifi, daha geniş Zoho iş araçları paketinin bir parçasıdır. Pazarlama otomasyonu ve satış boru hattı yönetimi aracı, potansiyel müşterileri yakalamanıza ve segmentlere ayırmanıza, anlaşmaları izlemenize ve birden fazla kanal üzerinden müşterilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

Müşteri yolculuklarını, kampanyaları ve iş akışlarının yanı sıra atamaları, doğrulamaları ve eskalasyonları otomatikleştirerek gününüzü daha verimli hale getirin. ?

AI'ya (Zia olarak adlandırılır) müşteri profillerine göre potansiyel müşterileriniz için tahminler ve sonraki adımlar hakkında bilgi isteyin, böylece anlaşmayı kapatmanıza yardımcı olsun. Gelişmiş analitik, aradığınız bilgileri size sunmak için özelleştirilmiş gösterge panelleri ve raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı arayüzü sezgisel ve duyarlıdır, bu da kullanımı kolaylaştırır

E-posta, sohbet veya birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurun

Kaydolduktan sonra Zoho CRM çok hızlı bir şekilde uygulanabilir

Zoho CRM, Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı dahil 800'den fazla uygulama ile entegre olur

Zoho CRM sınırlamaları

Kapsamlı özellik aralığına alışmak zaman ve pratik gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, işlerinin ihtiyaçlarına daha iyi uyması için daha fazla özelleştirme seçeneği ister

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (2.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.300+ yorum)

7. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Satış elemanları tarafından tasarlanan Pipedrive, müşteri adayı yönetimi için mükemmeldir. Pipedrive, sıfırdan veya şablonlarından birini kullanarak satış sürecinin aşamalarını ayarlamanıza ve ardından mevcut anlaşmalarınızı içe aktarmanıza veya eklemenize yardımcı olur. Ardından, özelleştirilebilir web formlarını kullanarak doğrudan web sitenizden daha fazla müşteri adayı yakalayabilirsiniz.

AI teknolojisi ve yararlı analitik özellikleri, satış fırsatlarını belirleyerek, anlaşmayı kapatma olasılığının en yüksek olduğu alanlara çabalarınızı odaklamanıza yardımcı olur. Ardından, potansiyel müşterilerinizi satış sürecinde ilerletmek için sonraki adımlarınız için otomatik hatırlatıcılar planlayabilirsiniz. Her bir plan seviyesi, size daha fazla otomasyon ve özelleştirme olanağı sunar. ?

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Anlaşmalarınızı, kullanışlı görsel satış boru hattına sürükleyip bırakarak güncelleyin

Segmentasyon ve filtreler kullanarak hedefli listeler oluşturarak iletişiminizi kişiselleştirin

Tam iletişim geçmişinizi ve her bir potansiyel müşteriniz için notları görüntüleyin

Raporlarınızı özelleştirerek potansiyel müşterileriniz, satışlarınız ve elde ettiğiniz gelir hakkında ayrıntılı bilgiler gösterin

Pipedrive sınırlamaları

Bazı pazarlama özellikleri sunsa da, bu Keap rakibi esas olarak satış için tasarlanmıştır

Küçük işletmelere yöneliktir, bu nedenle ölçek büyütmek veya daha karmaşık özelliklere ihtiyacınız varsa, sizin için uygun olmayabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99,00 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

8. Nimble

nimble aracılığıyla

Nimble, tek başına çalışan girişimciler, satış elemanları ve iş takımlarına yönelik bir CRM'dir. İlişki kurmayı geliştirmek için tasarlanan bu Keap alternatifi, sosyal profil eşleştirme kullanarak iş ve sosyal verileri toplar.

Outlook, Gmail veya LinkedIn gelen kutunuzdan, sosyal medyadan veya çevrimiçi olarak başka herhangi bir yerden yeni kişi kayıtları oluşturun veya mevcut kayıtları güncelleyin. Ayrıca, departmanlar arasında iş akışlarını otomatikleştirebilir, zaman kazanmak için şablonlar kullanabilir ve grup e-postalarını izleyerek e-postalarınızı kimin açtığını veya bir bağlantıya kimin tıkladığını ve bunu ne zaman yaptığını tam olarak bilebilirsiniz. ?

Nimble'ın en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan gelen müşteri verilerini tek bir iletişimde birleştirin

Potansiyel müşterileri segmentlere ayırarak her birini en uygun şekilde besleyin

Potansiyel müşterileri takip etmek veya diğer görevleri tamamlamak için etkinlik hatırlatıcıları ayarlayın

Müşteri ve satış gösterge panelinden tüm faaliyetlerinizi yönetin

Nimble sınırlamaları

Tek bir fiyatlandırma planı vardır ve bu plan 25.000 kişi kaydı içerir, ancak çevrimiçi kişi verilerini bulma veya kişiselleştirilmiş grup mesajları gönderme ve izleme gibi yükseltilmiş özellikler için ek ücret ödemeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, yinelenen kişileri yönetmeyi ve birleştirmeyi olması gerekenden daha zor buluyor

Nimble fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 24,90

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.800+ yorum)

9. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce CRM bir süredir piyasada. Customer 360 ürünü, eksiksiz bir pazarlama otomasyonu yazılımı çözümüdür ve Keap'in geçerli bir alternatifi olmasını sağlar. Tek bir bilgi kaynağı olarak merkezi bir CRM ile, çalışanlarınıza mükemmel müşteri hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlar.

Birden fazla kaynaktan müşteriler ve davranışları hakkında veri toplayın ve analiz edin. Bu içgörüleri kullanarak satış sürecini yönetin ve anlaşmaları kapatın. Artık Salesforce evreninin bir parçası olan Slack ile görevlerinizi takip edin, tüm iç ve dış paydaşlarınızla iletişim kurun ve işbirliği yapın.

Sales Cloud planları, artan işlevselliklerine göre fiyatlandırılır ve otomasyon ve yapay zeka yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur. ?

Çevreye duyarlı kullanıcılar için bir artı olarak, Salesforce karbon nötr bir şirkettir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleri ve gerçek zamanlı içgörülerle birlikte bir müşteri ile olan tüm etkileşimlerinizi bir bakışta görün

Salesforce AI olan Einstein'ı kullanarak iş akışlarınızı otomatikleştirin ve verimliliği artırın

Salesforce bulut tabanlı olduğu için herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden işinizi yapabilirsiniz

Binlerce diğer iş ortağı uygulaması ve hizmetiyle entegre edin

Salesforce sınırlamaları

Salesforce daha çok kurumsal organizasyonlara yöneliktir, bu nedenle küçük işletmeler için uygun fiyatlı olmayabilir

Ücretsiz deneme sürümü mevcut olsa da, ücretsiz plan yoktur, bu nedenle sonunda ücret ödemeniz gerekecektir

Salesforce fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: 30 gün

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.200+ yorum) Salesforce Sales Cloud için

Capterra: 4. 4/5 (17.800+ yorum)

10. Çevik CRM

agile CRM aracılığıyla

Bu Keap rakibi, satış, pazarlama ve yardım masası işlevlerine sahiptir. Operasyon ve proje yönetimi özelliklerine de ihtiyaç duyan daha büyük işletmelere yöneliktir.

Potansiyel müşterileri yakalamak için açılış sayfaları oluşturun ve bu potansiyel müşterileri puanlayarak zamanınızı doğru potansiyel müşterilere ayırın. Ardından, satış sürecinde ilerlemelerini izlemek için anlaşmalarınızı takip edin.

A/B testi ve e-posta izleme ile e-posta pazarlamanızı optimize edin ve pazarlama stratejinizin bir parçası olarak sosyal medyada kolayca paylaşın. Ayrıca, biletleme ve hizmet seviyesi anlaşmalarını yönetmenize yardımcı olan yardım masası yazılımı da mevcuttur. ?

Agile CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşterilerinizi yönetin, puanlayın ve sistemden randevularınızı planlayın

Sürükle ve bırak özelliği ile satış ve pazarlama projeleriniz için zaman çizelgeleri oluşturun

Nerede olursanız olun, mobil uygulamanızdan müşteri verilerinize gerçek zamanlı olarak erişin

Agile CRM, Zendesk, Shopify, Stripe ve Freshbooks gibi birçok üçüncü taraf sağlayıcıyla entegre olur

Agile CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar e-posta fonksiyonunun iyileştirilebileceğini düşünüyor

Müşteri hizmetleri her zaman en iyisi değildir, özellikle sözleşmenizi iptal etmek istediğinizde

Agile CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Normal: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 47,99 $

Agile CRM puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (340+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (480+ yorum)

En İyi Keap Alternatifleriyle Müşteri Katılımını Artırın ve Anlaşmaları Kapayın

Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, sadece müşteri bilgilerini depoladıkları günlerden bu yana katlanarak gelişmiştir. Artık yeni potansiyel müşteriler bulmak, satış sürecini yönetmek, satış ve pazarlama görevlerini otomatikleştirmek ve anlaşmaları kapatmanıza yardımcı olacak güçlü içgörüler sağlamak için araçlar da sunuyorlar. ?

Keap, etkili bir pazarlama otomasyonu yazılımı çözümüdür, ancak daha iyi olmasa da en az onun kadar iyi işleyen başka platformlar da mevcuttur. Dikkate alınması gereken en iyi CRM platformlarından biri ClickUp'tır.

ClickUp, satış ve pazarlamanızın tüm yönlerini yönetmek için tek adresli bir mağazadır. Tüm müşterilerinizi ve anlaşmalarınızı takip eden güçlü bir CRM, birçok sıradan görevi otomatikleştiren yapay zeka ve çok geniş bir entegrasyon aralığı ile rakipsizdir.

Zamandan tasarruf etmek, müşterilerinizle daha fazla etkileşim kurmak ve anlaşmaları kapatmak için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.