2025 için en iyi 11 alışkanlık takip uygulaması

Daha iyi alışkanlıklar edinmek kulağa basit gelebilir, ancak tutarlı kalmak zor bir iştir.

Daha fazla su içmek, günlük egzersiz yapmak veya meditasyon yapmak için kendinize kaç kez söz verdiniz, ancak birkaç hafta sonra sözünüzü tutamadınız ve vazgeçtiniz?

Ben de aynı şeyi yaşadım. Hayat yoğunlaşır ve birdenbire kendinizi başlangıç noktasında bulursunuz.

İşte burada alışkanlık takip uygulamaları devreye giriyor.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, ClickUp'taki takımım ve ben, gerçekten işe yarayanları bulmak için düzinelerce alışkanlık takipçisi uygulamasını test ettik.

Bu blog yazısında, denediğimiz ve sevdiğimiz 11 alışkanlık takip uygulamasını size tanıtacağım. Hadi başlayalım. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet En iyi 11 alışkanlık takipçisini içeren özetimiz şunları içerir: ClickUp (Alışkanlık izleme ve verimlilik yönetimi için en iyisi) Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık izleme için en iyisi) Habitify (Çapraz platform alışkanlık izleme için en iyisi) Streaks (iOS'ta basit alışkanlık izleme için en iyisi) Way of Life (Derinlemesine alışkanlık analizi için en iyisi) StickK (Taahhüt temelli hedeflerinize ulaşmak için en iyisi) Coach. me (Kişiselleştirilmiş alışkanlık koçluğu için en iyisi) Loop (Android'de açık kaynaklı alışkanlık izleme için en iyisi) Strides (iOS'ta kapsamlı hedef ve alışkanlık izleme için en iyisi) Momentum (Apple ekosisteminde basit alışkanlık izleme için en iyisi) Everyday (Birden fazla platformda görsel alışkanlık izleme için en iyisi)

Alışkanlık Takip Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Günlük alışkanlıklarınızı takip eden ve zaman yönetiminizi destekleyen bir alışkanlık takip uygulaması seçmenizi öneririm. Bununla birlikte, en iyi alışkanlık takip uygulamalarının birkaç anahtar özelliği paylaştığına inanıyorum. 👇

Kullanım kolaylığı: Harika bir alışkanlık takipçisi uygulaması, öğrenme süreci gerektirmeden alışkanlıkları eklemenizi, gözden geçirmenizi ve izlemenizi sağlayan sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır. Kullanımı zahmetli geliyorsa, muhtemelen uygulamayı kullanmaya devam etmeyeceksiniz Özelleştirme seçenekleri: Herkesin alışkanlıkları ve hedefleri benzersizdir, bu nedenle ihtiyaçlarınıza göre kategorileri, hatırlatıcıları ve ilerleme ölçütlerini özelleştirebileceğiniz bir alışkanlık takip uygulaması arayın. Esnek alışkanlık programları veya kişiselleştirilmiş seri hedefler gibi özellikler izlemeyi daha etkili hale getirebilir Görsel ilerleme izleme: Grafikler, seriler veya dönüm noktaları aracılığıyla ilerlemenizi görsel olarak görmek güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Alışkanlıklarınız hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan bir alışkanlık takip uygulaması, kalıpları belirlemenize ve yol boyunca küçük başarıları kutlamanıza yardımcı olur Diğer araçlarla entegrasyon: Yoğun kişiler için, takvimler ve fitness takipçileriyle senkronizasyon sağlayan bir alışkanlık takipçisi uygulaması, izlemeyi rutininize daha iyi entegre edebilir

🔍 Biliyor muydunuz? Kötü alışkanlıklar bile beyninizdeki "iyi hissetme" kimyasalı olan dopamin tarafından yönlendirilir. Sosyal medyada gezinmek veya abur cubur yemek gibi aktiviteler anında ödül sağlar ve bu alışkanlıkları bırakmayı zorlaştırır.

En İyi 11 Alışkanlık Takip Uygulaması

Daha iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacağını vaat eden alışkanlık takip uygulamaları çok sayıda mevcut, ancak bunların hepsi sözünü tutmuyor.

Çok çeşitli araçları denedikten sonra, gerçekten fark yaratan 11 alışkanlık takipçisi uygulamasına karar verdim. İşte başlıyoruz! 💪🏼

1. ClickUp (Alışkanlık izleme ve verimlilik yönetimi için en iyisi)

ClickUp, dünya çapında tanınan bir verimlilik, alışkanlık izleme ve proje yönetimi uygulamasıdır.

Şahsen, kendi hedeflerime bağlı kalmak için bu özellikleri kullandım ve günlük rutinlerimi yönetme şeklimde büyük bir fark yarattılar.

ClickUp Yinelenen Görevler

ClickUp ile Daha İyi Bir Rutin Oluşturun Her gün aynı görevleri sıfırdan oluşturmak ve izlemek zorunda kalmamak için ClickUp Yinelenen Görevler oluşturun

ClickUp Yinelenen Görevler, rutinlerinizi otomatikleştirerek alışkanlık izlemeyi basitleştirir. Alışkanlık haline gelmiş bir görevi tamamlamak için bir hatırlatıcı ayarladığınızda, bu görev otomatik olarak tekrarlanır ve ekstra çaba harcamadan rutinlerinizi zamanında yerine getirmenizi sağlar.

Artık her akşam günlük yazmayı kendime hatırlatmam gerekmiyor — ClickUp çalışma alanımda yinelenen görev olarak ayarlandı.

Tamamladığımda, ertesi gün için sıfırlanır ve hiçbir şeyi atlamadığımdan emin olurum.

ClickUp Hedefleri

Ayrıca, alışkanlık izleme için ClickUp Goals'u kullanmanın tutarlı kalmayı çok daha kolay hale getirdiğini keşfettim. Oluşturmak istediğim alışkanlıklar için net hedefler belirleyebilir ve bunları ölçülebilir hedeflere bölebilirim.

İlerlemeyi izlemek de tatmin edici bir his veriyor. Hedefler özelliğini kullanarak alışkanlıklarımı ulaşılabilir adımlara bölüyorum.

Örneğin, her gün 30 dakika dışarıda geçirmeyi hedefleyebilir, akşamları ekran süresini iki saatle sınırlayabilir veya haftada üç sağlıklı öğün yemek pişirmeyi hedefleyebilirim. İlerlememi her güncellememde, ne kadar ilerlediğimi görmek beni hedefe bağlı kalmam için motive ediyor.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile kişisel alışkanlık izleme arayüzünüzü oluşturun

Her şeyi düzenli ve ölçülebilir tutmak için ClickUp Gösterge Panellerine çok güveniyorum. Bu paneller, alışkanlıklarımı tek bir yerden net bir şekilde görebilmemi sağlıyor.

Egzersiz sıklığımı, okuduğum kitapların sayısını ve meditasyon serilerimi izlemek için kartlar ekledim.

ClickUp Hatırlatıcılar

Alışkanlık haline getirmek istediğiniz günlük eylemleri kaçırmamak için ClickUp Hatırlatıcıları oluşturun

Hayatın yoğun olduğu anlarda ClickUp Hatırlatıcılar inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Bunları, aksi takdirde gözden kaçırabileceğim belirli alışkanlıklar için kendime hatırlatmak amacıyla kullanıyorum.

Örneğin, akşam meditasyon alışkanlığım için bir hatırlatıcı ayarladım. Saat 7'de ClickUp bana basit bir hatırlatma gönderir: "10 dakika meditasyon yapın."

Ayrıca, iyi alışkanlıkları izleme yöntemimi geliştirmek için birçok ClickUp şablonu kullandım.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu, günlük alışkanlıklarınızı ve hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, alışkanlık izlemeye başlamak için harika bir yoldur.

Özellikle sevdiğim bir özellik, görsel ilerleme izleme özelliğidir. Alışkanlıklarınıza ne kadar tutarlı bir şekilde bağlı kaldığınızı bir bakışta gösterir ve bu geri bildirim inanılmaz derecede motive edicidir. Şablon ayrıca, her alışkanlıkla ilgili deneyimleriniz hakkında notlar veya yorumlar eklemenize olanak tanıyarak düşünmenizi teşvik eder.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Alışkanlık Takip Şablonu'na ek olarak, ClickUp Brain'in akıllı AI önerilerini kullanarak alışkanlık izleme yolculuğunuzu kişiselleştirebilirsiniz. ClickUp Brain kullanarak kişiselleştirilmiş bir alışkanlık takipçisi oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Esnek şablonlar: ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonlarıyla alışkanlık izlemenizi kişiselleştirin

İlerleme izleme: ClickUp Gösterge Panellerindeki net grafikler ve genel bakışlarla başarılarınızı görselleştirin

Görev otomasyonu: Ekstra çaba harcamadan alışkanlıklarınızı tutarlı hale getirmek için ClickUp Yineleyen Görevleri ayarlayın

Zamanında hatırlatıcılar: Otomatik bildirimler ve ClickUp Hatırlatıcıları ile planlarınızı takip edin

Kişisel içgörüler: İlerlemenizi yansıtmak ve alışkanlıklarınızı ince ayarlamak için notlar ekleyin

Çapraz platform erişimi: ClickUp'ı mobil cihazlarda ve dizüstü bilgisayarlarda kolayca kullanın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Belgelerinizde ana sayfalardan alt sayfaları tanımlamak biraz kafa karıştırıcı olabilir

Arayüz, düzgün bir şekilde düzenlenmemişse kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.980+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.330+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, iş takımımızı organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi gibi özellikler sunar. Kuruluşunuzdaki tüm iş akışlarını birleştirmek ve başka araçlara ihtiyaç duymadan takımların uyumlu çalışmasını sağlamak için idealdir.

ClickUp, iş ekibimizi organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi gibi özellikler sunar. Kuruluşunuzdaki tüm iş akışlarını birleştirmek ve başka araçlara ihtiyaç duymadan takımların uyumlu çalışmasını sağlamak için idealdir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçları kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. İş yerinde yapay zeka ne durumda? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir yapay zeka ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi bilgi aramak için harcamazdınız!

🧠 Eğlenceli Bilgi: James Clear'ın en çok satan kitabı Atomic Habits, küçük, kademeli değişikliklerin gücünü vurgulamaktadır. Yazar, günlük sadece %1'lik bir iyileştirmenin zamanla önemli sonuçlar verebileceğini açıklamaktadır.

2. Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık izleme için en iyisi)

habitica aracılığıyla

Denediğim çoğu dijital planlayıcı uygulamasından farklı olarak, Habitica'nın alışkanlık izleme özellikleri günlük görevlerinizi ve hedeflerinizi ilgi çekici bir rol yapma oyunu (RPG) haline getirir. Rutinlerinizi oyunlaştırır ve alışkanlık oluşturmayı maceralı bir arayışa dönüştürerek kişisel gelişimi eğlenceli ve motive edici hale getirir.

Özellikle yararlı bulduğum özelliklerden biri Habitica'nın sosyal entegrasyonudur. Arkadaşlarımla gruplar oluşturabildim, birlikte görevleri yerine getirebildim ve bir topluluk ve sorumluluk duygusu yaratabildim.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Oyun içi avatarınızı kişiselleştirerek tarzınızı yansıtın

Görevlere ve ilerlemelere sorunsuz erişim için çeşitli platformlar arasında senkronizasyon

Görevleri tamamladığınızda altın ve öğeler gibi oyun içi ödüllerin keyfini çıkarın

Kullanıcıları ilham vermek ve katılımlarını sağlamak için paylaşılan görev listeleri ve zorluklar oluşturun

Habitica sınırlamaları

Seyrek güncellemeler, özelliklerin güncelliğini kaybetmesine veya hataların giderilmemesine neden olur

Oyun özellikleri motive edici olmakla birlikte, verimlilikten dikkatinizi dağıtabilir

Habitica fiyatlandırması

aylık 9 $ (+ ek kullanıcı başına 3 $)

Özel fiyatlandırma

Habitica puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Habitica hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bunu hayat değiştirici olarak tanımlıyorum. Gerçekten öyle oldu. Beş yıl önce deneseydim, benim için işe yaramayacağını biliyorum. Ama şu anda tam da ihtiyacım olan şey, bu yüzden birkaç ay önce keşfettiğim için çok mutluyum.

Bunu hayat değiştirici olarak tanımlıyorum. Gerçekten öyle oldu. Beş yıl önce deneseydim, benim için işe yaramayacağını biliyorum. Ama şu anda tam da ihtiyacım olan şey, bu yüzden birkaç ay önce keşfettiğim için çok mutluyum.

3. Habitify (Çapraz platform alışkanlık izleme için en iyisi)

habitify aracılığıyla

Habitify, alışkanlık izleme için güvenilir bir araçtır. Temiz arayüzü ve iOS, Android, Mac, Windows ve web gibi birçok platformda kullanılabilmesi sayesinde, nerede olursam olayım alışkanlık verilerime kolayca erişebiliyorum.

Alışkanlık izleyici uygulaması, serileri, tamamlanma oranlarını ve alışkanlık eğilimlerini izleyerek güçlü yönlerim ve iyileştirme alanlarım hakkında net bir genel bakış sağlar. Minimalist tasarımı dikkat dağınıklığını önleyerek odaklanmamı sağlar.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Ek güvenlik için biyometrik kimlik doğrulama ile verilerinizi koruyun

Tüm cihazlarınız arasında sorunsuz senkronizasyon ile güncel kalın

Rutininizde düzeni sağlamak için belirli hatırlatıcılar ayarlayın

Her alışkanlık için düşüncelerinizi veya gözlemlerinizi not alarak öz farkındalığınızı artırın

Habitify sınırlamaları

Güçlü bir alışkanlık önerileri kütüphanesi yoktur

Analitik ve eklenti özellikleri, daha basit bir arayüz arayan kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 2,49 $/ay

Premium (Ömür Boyu): 59,99 $/sonsuza kadar (tek seferlik ödeme)

Habitify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir alışkanlık kazanmanın 21 gün sürdüğünü duymuş olabilirsiniz, ancak bu fikir, hastalarının fiziksel değişikliklere uyum sağlamasının yaklaşık 21 gün sürdüğünü fark eden plastik cerrah Dr. Maxwell Maltz'ın 1960 yılında yayınlanan kitabından kaynaklanmaktadır. Güncel araştırmalar, alışkanlık kazanmanın ortalama 66 gün sürdüğünü göstermektedir.

Daha iyi iş alışkanlıkları oluşturmaya başlamak mı istiyorsunuz? Bu açıklayıcı video size yardımcı olacaktır:

4. Streaks (iOS'ta basit alışkanlık izleme için en iyisi)

streaks aracılığıyla

Streaks, iOS kullanıcıları için tasarlanmış, basitlik ve etkinliğe odaklanan bir alışkanlık takipçisidir. Ana hedefi, tutarlılığı teşvik etmek için "Zinciri Kırma" metodolojisini kullanarak, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

Uygulamanın temiz arayüzü ve sezgisel tasarımı, özellikle yeni alışkanlıklar oluşturmak ve sürdürmek isteyenler için gezinmeyi kolaylaştırır.

Streaks'in en iyi özellikleri

Alışkanlıkları izlemek ve azaltmak veya ortadan kaldırmak için olumsuz görevleri takip edin

Alışkanlıklar için süreler belirleyin ve zaman içinde ilerlemeyi izleyin

Siri'yi kullanarak sesli komutlarla görevleri işaretleyin

İhtiyaçlarınıza göre belirli günler veya sıklıklar için görev programlarını özelleştirin

Seri sınırlamaları

Kullanıcıların izleyebileceği görev sayısını 24 ile sınırlar

iOS'a özel olması, Android kullanıcılarının erişimini sınırlar

Streaks fiyatlandırması

5,99 $ (tek seferlik satın alma)

Streaks puanları ve yorumları

G2: 240'tan fazla yorum

Capterra: 470'den fazla yorum

Gerçek kullanıcılar Streaks hakkında ne diyor?

Değeri ve özelleştirme seçenekleri inanılmaz. Örneğin, ben genellikle gecenin 12'sinde değil, 1'inde işimi bitiriyorum çünkü geç saatlere kadar spor yapıyorum. Alışkanlıklarımdan biri her gün kardiyo yapmaktır. Kardiyomu saat 12:30 civarında bitiririm. Normal bir uygulamada, bu görevi tamamladığımda, amaçlanan "güncel" gün değil, ertesi gün sayılır. Streaks ile gününüzün bittiği saati ayarlayabilirsiniz. Bu özellik tek başına bile uygulamayı kullanmaya değer. Dahası da var.

Değeri ve özelleştirme seçenekleri inanılmaz. Örneğin, ben genellikle gecenin geç saatlerinde spor yaptığım için günümü gece yarısı değil, sabah 01:00 civarında bitiririm. Alışkanlıklarımdan biri her gün kardiyo yapmaktır. Kardiyomu saat 12:30 civarında bitiririm. Normal bir uygulamada, bu görevi tamamladığımda, amaçlanan "güncel" gün değil, ertesi gün sayılır. Streaks ile gününüzün bittiği saati ayarlayabilirsiniz. Bu özellik tek başına bile uygulamayı kullanmaya değer. Dahası da var.

💡 Profesyonel İpucu: İlerlemenizi daha iyi anlamak için, Streaks'i alışkanlık oluşturma yolculuğunuzun daha kapsamlı bir görünümünü elde etmek için alışkanlık takip şablonlarıyla eşleştirmeyi düşünebilirsiniz.

5. Way of Life (Derinlemesine alışkanlık analizi için en iyisi)

way of Life aracılığıyla

Way of Life, renk kodlu izleme özelliğine sahip basit bir alışkanlık izleme sistemi sunar. Alışkanlıkları yeşil (başarı) veya kırmızı (başarısızlık) olarak işaretleyebilir veya atladığınızda boş bırakabilirsiniz, böylece performansı bir bakışta kolayca görebilirsiniz.

Yararlı bulduğum bir özellik, her alışkanlığa bağlam ekleyebilme özelliğidir; örneğin zorlukları, başarıları veya tetikleyicileri belgeleyebilirsiniz. Örneğin, bir antrenmanı kaçırırsam, "İşten sonra çok yorgun hissettim" gibi bir not alabilirim

Way of Life'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı analiz için alışkanlık verilerini CSV veya Excel biçimlerinde dışa aktarın

Başarı oranlarını izlemek için yeşil-kırmızı renk şemasıyla alışkanlıkları kolayca takip edin

Face ID, Touch ID veya şifreler kullanarak alışkanlık verilerinizi güvence altına alın

Daha iyi içgörüler için her alışkanlıkla ilgili düşüncelerinizi ve tetikleyicileri günlüğünüze yazın

Way of Life sınırlamaları

Kısmi tamamlama seçenekleri yoktur

Ücretsiz sürüm, kullanıcıların yalnızca üç alışkanlığı izlemesine izin verir

Way of Life fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Way of Life puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Yeni yıl kararlarının çoğu daha iyi alışkanlıklar edinmekle ilgilidir, ancak araştırmalar insanların %80'inin Şubat ayına kadar bu kararlarından vazgeçtiğini göstermektedir. Daha küçük ve belirli hedefler belirlemek başarı oranlarını artırmaya yardımcı olabilir.

6. StickK (Taahhüt temelli hedeflerin gerçekleştirilmesi için en iyisi)

via StickK

StickK, Yale Üniversitesi davranış ekonomistleri tarafından geliştirilen bir alışkanlık takipçisi uygulamasıdır. Kullanıcıların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için davranışsal ekonomi ilkelerini kullanır.

Bu alışkanlık takip uygulaması, kullanıcıların belirli hedeflere ulaşmak için para taahhüt ettikleri "Taahhüt Sözleşmeleri" oluşturmalarına olanak tanır. Bu yöntem, kayıplardan kaçınma eğilimini, yani eşdeğer kazançlardan daha fazla kayıpları önleme eğilimini kullanır ve bu, taahhütlerime sadık kalmamda etkili olduğunu gördüm.

StickK'ın en iyi özellikleri

Sorumluluk ortağı olarak ilerlemeyi ve raporları izlemek için bir hakem belirleyin

Hedeflere parasal değerler atayarak, uyulmaması durumunda somut sonuçlar yaratın

Kendi kendini değerlendirmeyi kolaylaştıran araçları kullanın ve gerektiğinde stratejilerinizi ayarlayın

Sağlık, fitness, finans ve kişisel gelişim hedefleri dahil olmak üzere çeşitli hedefler belirleyin ve izleyin

StickK sınırlamaları

Platformun etkinliği, büyük ölçüde seçilen referansların katılımına bağlıdır

Arayüz çok sezgisel değil

StickK fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz (taahhüt başına 25 kullanıcı)

Tam Erişim: 19 $/ay (taahhüt başına 100 kullanıcı)

Pro: 99 $/ay (taahhüt başına 250 kullanıcı)

StickK puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

StickK hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Stickk harika çünkü her hafta beni yolunda tutuyor. Haftada 100 dolar bahis olarak koyuyorum. O 100 doları kaybetme düşüncesi beni çok rahatsız ediyor, bu yüzden yemek yemeyi hatırlıyorum. Ayrıca güvenilir bir arkadaşımı hakem olarak ve her hafta tartı raporlarımı gönderdiğim 1 veya 2 seyirci olarak belirledim. 4 hafta oldu ve şu ana kadar tüm hedeflerimi tamamladım.

Stickk harika çünkü her hafta beni yolunda tutuyor. Haftalık 100 dolar bahis koyuyorum. O 100 doları kaybetme düşüncesi beni çok rahatsız ediyor, bu yüzden yemek yemeyi hatırlıyorum. Ayrıca güvenilir bir arkadaşımı hakem olarak ve 1 veya 2 seyirciyi de her hafta tartı raporlarımı göndereceğim kişi olarak belirledim. 4 hafta oldu ve şu ana kadar tüm hedeflerimi tamamladım.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Alışkanlıklar, üç bölümden oluşan alışkanlık döngüsü adı verilen psikolojik bir model aracılığıyla oluşur: İpucu: Alışkanlığı başlatan tetikleyici

Rutin: Davranış veya eylem

Ödül: Alınan fayda, alışkanlığı pekiştiren şey

7. Coach. me (Kişiselleştirilmiş alışkanlık koçluğu için en iyisi)

İster yeni alışkanlıklar oluşturuyor, ister eskilerini bırakıyor, ister alışkanlıkları birleştiriyor olun, bu alışkanlık takipçisi uygulaması başarılı olmanıza yardımcı olacak araçları ve desteği sağlar. Entegre koçluk özelliği Coach.me'yi diğerlerinden ayırır ve kullanıcıların kişiselleştirilmiş tavsiye ve motivasyon için sertifikalı alışkanlık koçlarıyla bağlantı kurmasını sağlar.

Özelleştirilebilir hatırlatıcılar, taahhütlerinizi yerine getirmenizi sağlarken, diğer sağlık ve verimlilik uygulamalarıyla entegrasyonlar, alışkanlık izlemeye uçtan uca bir yaklaşım sunar.

Coach. me'nin en iyi özellikleri

Topluluk odaklı Soru-Cevap bölümüne katılın, ipuçları paylaşın, sorular sorun ve benzer alışkanlıklar üzerinde çalışan diğer kişilerden cesaret alın

Daha iyi sonuçlar elde etmek için stratejilerinizi ayarlamanıza yardımcı olan ayrıntılı bilgilerle alışkanlık kalıplarınızı analiz edin

Verimlilik, fitness veya liderlik gibi alanlarda kişiselleştirilmiş rehberlik almak için uzman koçlarla çalışın

Tutarlı kalmak için hatırlatıcılar ve gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleriyle SMART hedefler belirleyin ve takip edin

Coach. me sınırlamaları

Kişiselleştirilmiş koçluk haftalık 25 dolardan başlıyor, bu herkes için uygun olmayabilir

Koçluk deneyimi, koçun uzmanlığı ve iletişim tarzına göre farklılık gösterebilir

Coach. me fiyatlandırması

Ücretsiz

bireysel alışkanlık koçluğu için aylık 87 $

etkili liderlik koçluğu için aylık 249 $

Coach.me puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Loop (Android'de açık kaynaklı alışkanlık izleme için en iyisi)

via Loop

Minimalist tasarımıyla Android kullanıcıları arasında popüler olan Loop, en üst düzeyde gizlilik isteyenlere hitap ediyor. Rahatsız edici reklamlar içermez, tamamen çevrimdışı çalışır ve kullanıcı verilerini izlemez.

Daha da iyisi, gelişmiş alışkanlık puanlama algoritması, basit seri tabanlı sistemlerden uzaklaşır ve zaman içindeki tutarlılığa göre alışkanlıklarınızın gücünü hesaplar. Bu yaklaşım, ara sıra yaşanan aksaklıkların ilerlemenizi tamamen rayından çıkarmamasını sağlar, bu da uzun vadeli alışkanlıklar oluşturmak istiyorsanız özellikle cesaret vericidir.

En iyi özellikleri döngü

Arada sırada yaptığınız hataların momentumunuzu bozmasına izin vermeden, zaman içinde alışkanlıklarınızın gücünü ölçün ve genel ilerlemenizi görün

Sınırsız alışkanlığı takip ederek, fitness hedeflerinden kişisel bakım uygulamalarına kadar ihtiyacınız olan kadar rutini izleyin

Hızlı ve kolay izleme için alışkanlıklarınızı doğrudan ana ekrandan güncelleyin

İlerlemenizi yedekleme veya harici analiz için CSV veya SQLite dosyası olarak dışa aktarın

Döngü sınırlamaları

Bulut yedekleme yoktur; kullanıcılar verileri manuel olarak dışa aktarmalı ve aktarmalıdır

Diğer sağlık veya verimlilik uygulamalarıyla entegre olmuyor

Döngüsel fiyatlandırma

Ücretsiz

Döngüsel derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Loop hakkında ne diyor?

Loop Habit Tracker – ücretsiz, temiz kullanıcı arayüzü, alışkanlıklar için birden fazla yapılandırma seçeneği (evet/hayır, kaç kez, sıklık) ve benim favorim, performansınıza göre alışkanlığın ne kadar güçlü olduğunu hesaplaması (0% = zayıf/yeni başladı, 100% = güçlü/neredeyse kas hafızası).

Loop Habit Tracker – ücretsiz, temiz kullanıcı arayüzü, alışkanlıklar için birden fazla yapılandırma seçeneği (evet/hayır, kaç kez, sıklık) sunar ve en sevdiğim özelliği, performansınıza göre alışkanlığın ne kadar güçlü olduğunu hesaplamasıdır (0% = zayıf/yeni başladı, 100% = güçlü/neredeyse kas hafızası).

👀 Bonus: Kendi bakım planı şablonlarıyla çalışarak sağlığınızı düzenleyin ve önceliklerinizi belirleyin. Tercihlerinize göre özelleştirerek kendi bakım rutininizi daha yönetilebilir hale getirin ve yaşam tarzınıza uyarlayın.

9. Strides (iOS'ta kapsamlı hedef ve alışkanlık izleme için en iyisi)

via Strides

Strides, kullanıcıların hedeflerini fitness, kişisel gelişim veya iş alışkanlıkları gibi temalara göre kategorize etmelerine olanak tanır. Bu özellik, daha yüksek düzeyde organizasyon ve odaklanma sağlayarak birden fazla hedefi aynı anda önceliklendirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, okuma rutini oluşturmak veya ekran süresini azaltmak gibi iyi ve kötü alışkanlıkları izlemenin, kendini geliştirme için kapsamlı bir araç olduğunu da keşfettim.

Strides'ın en iyi özellikleri

Başarılarınızın kapsamlı bir görünümünü elde etmek için hedefleri, projeleri ve genel ilerlemeyi derleyen ayrıntılı raporlar oluşturun

Hedeflerinizi kolayca organize etmek ve odaklanmak için takipçileri yaşam alanlarına veya rutinlere göre etiketleyin

Kötü alışkanlıkları bırakmak için sınırlar belirleyin ve ilerlemenizi görselleştirin, olumlu değişiklikler için yolunuzdan sapmayın

Strides sınırlamaları

İşbirliği özellikleri yoktur

Android kullanıcıları için mevcut değildir

Strides fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Strides puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Momentum (Apple ekosisteminde basit alışkanlık izleme için en iyisi)

via Momentum

Momentum, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac arasında verileri senkronize ederek gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırır ve alışkanlık oluşturmayı basitleştirir.

Uygulamanın Bugün Görünümü Bileşeni ve Apple Health uyumluluğu, onu daha da kullanışlı hale getirir. Tek bir dokunuşla alışkanlıklarımı güncelleyebilirim, böylece birden fazla alışkanlığı izlemek ek bir görev olmaktan çıkıp rutinimin doğal bir parçası haline gelir.

Momentum'un en iyi özellikleri

Hareket halindeyken zahmetsiz izleme için cihazınızın bileşen alanından alışkanlıklarınızı doğrudan kontrol etmek üzere hızlı erişim elde edin

Tutarlı ve motive kalmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş uyarılar alın

Dönüşümleri görselleştirerek ivmeyi koruyun ve başarı hissi yaşayın

Momentum sınırlamaları

Herhangi bir topluluk veya grup desteği sunmaz

Momentum fiyatlandırması

Ücretsiz

Momentum puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kronotipiniz, gece kuşu mu yoksa sabah kuşu mu olduğunuza bakılmaksızın günlük alışkanlıklarınızı etkileyebilir. Gece kuşları akşamları daha verimli olabilirken, sabah kuşları erken kalkarak güne zinde başlar.

11. Everyday (Birden fazla platformda görsel alışkanlık izleme için en iyisi)

via Everyday

Everyday'i denedikten sonra, görsel odaklı tasarımının alışkanlık serilerini net bir şekilde göstererek tutarlılık oluşturmaya yardımcı olduğunu gördüm. Temiz arayüzü alışkanlıkları kaydetmeyi kolaylaştırıyor ve özelleştirilebilir hatırlatıcılar görevlerimi asla unutmamamı sağlıyor.

Gösterişli özellikler yerine basit işlevselliği tercih edenler için Everyday, güvenilir bir alışkanlık takipçisi uygulamasıdır.

Her gün en iyi özellikler

İnternet bağlantısı olmadan alışkanlıklarınızı kaydedin, çevrimdışı olduğunuzda bile hedeflerinizi takip edebilirsiniz

Günlük, haftalık veya özel programları destekleyerek alışkanlık izlemeyi benzersiz rutininize uyarlayın

Alışkanlık serilerini görsel olarak görüntüleyerek tutarlılığı teşvik edin ve ilerlemenizi kutlayarak kendinizi motive edin

Günlük sınırlar

Çoğu rakip tarafından sunulan otomasyon özellikleri yoktur

Günlük fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: 2,5 $/ay

Ömür boyu: 99 $ (tek seferlik satın alma)

Günlük puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Everyday hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Everyday – iOS için harika bir küçük uygulama, son 7 günü renkli kutular halinde yığılmış alışkanlıkların 7 sütununda gösteren bir bileşen oluşturmanıza olanak tanır. […] Geçmiş günlerinizi görmek ve ana ekranınızda bunu sürdürmek (ve boşluk veya kaçırılan kutuları önlemek) istemenizin sağladığı ek fayda inanılmaz.

Everyday – iOS için harika bir küçük uygulama, son 7 günü renkli kutular halinde yığılmış alışkanlıkların 7 sütunu olarak gösteren bir bileşen oluşturmanıza olanak tanır. […] Geçmiş günlerinizi görmek ve ana ekranınızda bunu sürdürmek (ve boşluk veya kaçırılan kutuları önlemek) istemenizin sağladığı ek fayda inanılmaz.

ClickUp ile Daha İyi Alışkanlıklar Oluşturun

Habitica'nın oyunlaştırılmış deneyiminden Everyday'in görsel olarak çekici arayüzüne kadar, her alışkanlık takipçisi uygulaması iyi alışkanlıklar oluşturmak için benzersiz yaklaşımlar sunar. Ancak, en iyi seçim hedeflerinize ve ihtiyacınız olan sorumluluk düzeyine bağlıdır.

ClickUp'ı diğerlerinden ayıran özelliğin çok yönlülüğü olduğunu düşünüyorum.

Alışkanlık izlemenin ötesinde, hedef belirleme, görev yönetimi ve işbirliği için bir merkez haline gelir. Hedefler, Yinelenen Görevler, Gösterge Panelleri ve Hatırlatıcılar gibi özellikleriyle, alışkanlıkları izlemek ve sonunda günlük iş akışınızı dönüştürmek için değerli bir araçtır.

Sizin yerinizde olsam, bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolurdum! (Oh, bekleyin, ben zaten kaydoldum 🤩)