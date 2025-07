Google E-Tablolar, Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Alışkanlık Takip Şablonları

Çoğumuz kendimiz için dengeli bir yaşam kurmak için ne yapmamız gerektiğini biliriz. Şöyle bir şey:

Düzenli egzersiz yapın. Abur cubur yerine sağlıklı ev yemekleri tüketin. Su için. Yeterince uyuyun. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirin. Öğrenmeye ve gelişmeye devam edin. 🌻

Ama bunları her zaman yapıyor muyuz?

Hmm... pek sayılmaz. En iyi niyetle başlasanız da, iyi alışkanlıkları sürdürmek sandığınız kadar kolay olmayabilir ve kötü alışkanlıklar hızla geri dönebilir.

İşte bu noktada alışkanlık izleyici şablonları devreye girer. Alışkanlıkları izlediğinizde, onları yönetmek daha kolay hale gelir. Farkına bile varmadan, yepyeni alışkanlıklarınız — cesaretle söyleyebiliriz ki — alışkanlık haline gelir ve artık onları düşünmenize gerek kalmaz. 🤩

Alışkanlık takipçisi şablonunun bu sağlıklı alışkanlıkları geliştirmenize ve sürdürmenize nasıl yardımcı olabileceğine bakalım. Ardından, hedeflerinize adım adım ulaşmanıza yardımcı olacak bazı alışkanlık takipçisi fikirlerini paylaşacağız.

Alışkanlık Takipçisi Şablonu Nedir?

Alışkanlık izleyici şablonu, hedefler belirlemenize ve ardından bu hedefleri olumlu bir değişim elde etmek için düzenli olarak yapabileceğiniz küçük eylemlere bölmenize yardımcı olur.

Alışkanlık izleyiciler, her gün yapmanız gereken eylemleri hatırlatarak ivme kazanmanıza yardımcı olur. Hedef izleme uygulamalarına biraz benzeyen bu şablonlar, ilerlemenizin görsel bir özetini sunar, yaptıklarınızı takip eder ve yolunuzdan saptığınızda hızlıca yeniden ayarlamanıza yardımcı olur.

Bu yeni, olumlu alışkanlıklar günlük rutininize yerleşene kadar devam etmeniz için sizi motive ederler. Bu, genel olarak kabul edilen 21 günden biraz daha uzun sürebilir.

Haftalık alışkanlık izleyici şablonunu bir haftalık hedefler belirlemek için, 30 günlük alışkanlık izleyiciyi bir ay boyunca hedef belirlemeyi desteklemek için veya yıllık alışkanlık izleyiciyi bir yıl veya daha uzun süre için kullanabilirsiniz.

Su alımınızı artırmak, günlük takviyelerinizi almak veya iş gününüzde düzenli molalar vermek gibi kişisel bakım projelerine alışkanlık izleyici şablonlarını uygulayın. Ya da işlerinizi öncelik sırasına koymak, hayalinizdeki tatil için para biriktirmek veya sonunda o kitabı yazmak için zaman ayırmak için kullanın. 📚

Nasıl kullanırsanız kullanın, görevleri yönetmek için alışkanlık takipçisi kullanmak, yapabileceğiniz en verimli şeylerden biridir.

İyi bir alışkanlık takipçisi şablonu nedir?

En iyi alışkanlık takipçisi uygulamaları ve şablonlarının bazı ortak özellikleri vardır:

Basit ve kullanımı kolaydır

Biçimleri size göre işlevseldir: tarihlerin yer aldığı iyi tasarlanmış bir tablo, çantanızda veya cüzdanınızda taşıyabileceğiniz mini alışkanlık takipçisi, farklı hedefler için farklı renkler içeren bullet journal alışkanlık takipçisi veya bir günden diğerine akış şeklinde ilerleyen dairesel alışkanlık takipçisi

Elektronik olarak veya yazdırılabilir bir planlayıcıda, yapılacakları tamamladıkça işaretleyebilirsiniz, böylece her gün başarı hissi yaşarsınız ✅

Önceliklerinizi yönetmenize yardımcı olurlar, böylece her zaman en önemli şeylere odaklanabilirsiniz

İş yükünüzü yönetmek için kullandığınız diğer dijital planlayıcılarla birlikte çalışır

2025'te Kullanabileceğiniz 13 Ücretsiz Alışkanlık Takip Şablonu

Hedefiniz ne olursa olsun, size uygun bir alışkanlık izleyici şablonu vardır. Belki bir ay boyunca her gün potansiyel bir yeni müşteriyi aramak için 30 günlük bir hedef belirlediniz. Ya da maraton koşmaya hazırlanmak gibi daha uzun vadeli bir hedef için çalışıyorsunuz. (Bunun için 100 günlük alışkanlık izleyiciyi kullanabilirsiniz. ) 🏃

Birçok alışkanlık takipçisi şablonu artık dijitaldir. Ancak basılı bir kopya ile çalışmayı tercih ediyorsanız, çevrimiçi olarak bulunan ücretsiz yazdırılabilir alışkanlık takipçisi şablonlarından birini arayın ve istediğiniz gibi motivasyonel çıkartmalar ekleyin.

İyi alışkanlıklar hakkında konuşurken, daha tatmin edici bir kariyer için bugün başlayabileceğiniz bazı alışkanlıklar da paylaşmak istiyoruz!

Şimdi, alışkanlık izleme şablonları için çevrimiçi olarak bulunan en iyi seçeneklerden bazılarına bakalım.

1. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile sağlıklı kişisel alışkanlıkları besleyin ve takip edin

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi, günlük aktivitelerinizi yönetmenize ve hedeflerinize ulaşmak için sağlıklı alışkanlıkları desteklemenize yardımcı olan ücretsiz bir alışkanlık takipçisi şablonudur.

Hedeflerinizi belirlemek için ClickUp Beyaz Tahta üzerinde bir ClickUp Belge veya Yapışkan Notlar kullanarak başlayın. Ardından, bu hedeflere ulaşmak için uygulamanız gereken alışkanlıkları beyin fırtınası yapın. Gerçek önceliklerinizin ne olduğundan emin değilseniz, bir önceliklendirme şablonu bu konuda netlik kazanmanıza yardımcı olabilir.

İzlemek istediğiniz her bir alışkanlık için bir görev oluşturun. Bu görev, "her gün 10 dakika meditasyon yap" veya "haftada üç kez ders çalış" gibi herhangi bir şey olabilir. Dönüm Noktaları'nı kullanarak her biri için bir zaman çizelgesi belirleyin, böylece ulaşmak için çalışacağınız mini hedefleriniz olur. Özel Alanlar'ı, her gün 15 sayfa okumak veya 10.000 adım yürümek gibi daha küçük, düzenli görevler için kullanın. 🚶

Açık ve Tamamlandı durum alanlarını ve İlerleme Çubuğu'nu kullanarak tek tek görevlerdeki ilerlemenizi takip edin. Ardından, genel ilerlemenizi nasıl izlemek istediğinize karar verin; Tablo veya Liste görünümünden birini seçin.

2. ClickUp Haftalık Alışkanlık Takip Planlayıcı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu ile hafta boyunca görevleri izleyin

ClickUp'ın Haftalık Planlayıcı Şablonu, etkili haftalık planlama ve daha fazla verimlilik için vazgeçilmez alışkanlık takipçinizdir. Haftada gerçekleştirmek istediğiniz her hedef için görevler belirleyerek, kişisel veya profesyonel sorumluluklarınızı düzenleyin ve dengeleyin.

Haftalık alışkanlıklarınızı "her gün 30 dakika kitap okuyun" veya "proje raporunun iki bölümünü tamamlayın" gibi daha küçük, ulaşılabilir günlük görevlere bölün. ClickUp'ın sezgisel Dönüm Noktaları'nı kullanarak uzun vadeli hedefleri daha küçük, haftalık hedeflere bölün, böylece daha yönetilebilir ve daha az zorlayıcı hale getirin.

Durum alanlarıyla haftanızın nasıl geçtiğini gözlemleyebilir, ilerleme kaydettikçe görevleri "Devam Ediyor"dan "Tamamlandı"ya geçirebilirsiniz. Görünümü Tablo, Liste veya Takvim olarak değiştirerek programınızı size uygun şekilde düzenleyin.

Hedefleriniz ne olursa olsun, ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, iyi alışkanlıklar kazandırmak, hedeflere ilerlemeyi kolaylaştırmak ve verimli ve dengeli bir hafta geçirmek için paha biçilmez bir araçtır. 🗓️

3. ClickUp Aylık Alışkanlık Takip Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Aylık Planlayıcı Şablonu ile her ay düzenli kalın ve alışkanlıklarınızı kontrol altında tutun

ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu, aylık alışkanlıklarını ve görevlerini tutarlı ve kapsamlı bir şekilde düzenlemek isteyenler için idealdir. Bu alışkanlık izleyici şablonu, aylık hedefleri etkili bir şekilde belirlemenizi ve izlemenizi sağlayarak tüm ay boyunca motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur.

Her bir alışkanlığınız veya hedefiniz için bir görev atayın ve ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak "günde 50 sayfa oku" veya "haftada 4 kez egzersiz yap" gibi daha spesifik görevler oluşturun. Hatta uzun vadeli hedefleriniz için Dönüm Noktaları belirleyerek, ay boyunca kutlayabileceğiniz mini başarılar elde edebilirsiniz. 🎉

Şablon, Pano Görünümü, Liste Görünümü veya Takvim Görünümü gibi farklı görünüm seçenekleri sunarak aylık planınızı tarzınıza uygun bir şekilde görselleştirmenize olanak tanır. ClickUp'ın Aylık Planlayıcı Şablonu ayrıca bir İlerleme Çubuğu sağlar, böylece hedeflerinize doğru ilerlemenizi kolayca izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

4. ClickUp Günlük Hedef Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Büyük hedefleri günlük eylemlere bölün ve ClickUp Günlük Hedef Şablonu ile her gün verimli kalın

ClickUp'ın Günlük Hedef Şablonu ile günlük hedeflerinizi yönetin! Bu şablon, günlük hedeflerinizi yönetmek için sağlam ve etkili bir sistem sunar. Bu alışkanlık izleyici şablonu, yüksek hedeflerinizi yönetilebilir günlük hedeflere dönüştürmenize olanak tanır, tutarlılığı ve hedeflerinize doğru istikrarlı ilerlemeyi teşvik eder.

Gününüzün ana hedeflerini, bu hedeflere karşılık gelen alışkanlıkları teşvik eden görevlerle tanımlayarak başlayın. Örneğin, "30 dakikalık egzersiz yap" veya "proje teklifini tamamla". Alt görevleri kullanarak daha büyük hedefleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölün ve "8 bardak su iç" veya "15 dakika meditasyon yap" gibi belirli günlük görevler için Özel Alanlar kullanın. 🧘

ClickUp'ın sezgisel Durum alanlarının gücünden yararlanarak, gün boyunca hedeflerinizi "Yapılacak"dan "Tamamlandı"ya kolayca taşıyın. Bu, sadece bir organizasyon aracı değil, aynı zamanda tamamlanan her görevle birlikte motivasyonunuzu artıran bir araçtır.

5. ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Yapılacak İşler Şablonu ile yaklaşan tüm yükümlülüklerinizi başarıyla yerine getirin

ClickUp Yapılacak İşler Şablonu, görevlerinizi hızlı, verimli ve doğru sırayla tamamlamanıza yardımcı olur ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan iyi alışkanlıklar oluşturur. 🌈

Bu planlayıcı şablonu, her büyük görevi daha küçük, daha yönetilebilir alt görevlere ayırır ve her birine son teslim tarihi atar. Görevlerinizi öncelik sırasına koymanıza yardımcı olur, böylece her zaman en önemli görevler üzerinde çalışırsınız ve esnek bir Kanban Panosu kullanarak hepsini düzenleyebilirsiniz. Ve işin içinde başka kişiler varsa, ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak görevleri başkalarına atayabilirsiniz.

Görev Türü, Sıklık ve Önemli Notlar gibi özel alanlarla görevlerinizi kategorilere ayırın ve Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı veya İptal edildi gibi özel durumları kullanarak ilerlemeyi izleyin.

Tüm görevlerinizi Görevler Liste Görünümü'nde görebilirsiniz. Şablonu Haftalık Takvim Görünümü'nde haftalık planlayıcı olarak veya Aylık Takvim Görünümü'nde aylık alışkanlık izleyici şablonu olarak kullanın.

6. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Bu klasik ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu, görevleri ve ilerlemelerini izlemeyi kolaylaştırır

ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu, günlük alışkanlıklarınızı takip etmenize yardımcı olan bir günlük alışkanlık takipçisidir, çünkü günlük alışkanlıklar uzun vadeli hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur.

Kontrol listeleri ve Kategoriler, İş Yükü ve İlerleme gibi özel alanları kullanarak her gün hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun. Yapılacaklar listesi öğelerini son teslim tarihine göre sıralayın ve öncelik verin, böylece önce neye odaklanmanız gerektiğini bilin.

Bu basit alışkanlık izleyici şablonu, yaptığınız öğeleri işaretlemenizi de sağlar. Ardından bunları gizleyebilir veya isterseniz açık ve görünür bırakabilirsiniz. Tamamlanan görevlerinizi görmek size başarı hissi verir. ✅

Pano Görünümü, hala yapılması gerekenleri ve tamamlananları hızlı bir şekilde gösterir, böylece her zaman büyük resimde nerede olduğunuzu bilirsiniz.

7. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu'nda her gün için tüm görevlerinizi görün

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, birden fazla görevi aynı anda yürütürken ve nereden başlayacağınızı tam olarak bilmediğinizde özellikle işe yarar. Bu ücretsiz alışkanlık izleyici şablonu, tüm görevlerinizi zaman çizelgesi biçiminde gösterir, böylece yapmanız gerekenleri kolayca görselleştirebilirsiniz.

Ardından, başlamaya hazır olduğunuzda, herhangi bir görevin ayrıntılarına inebilirsiniz. Kategori, Rol, Kaynaklar ve Verimlilik Seviyesi gibi özel öznitelikler, ne üzerinde çalıştığınızı ve neyi başarmanız gerektiğini tam olarak gösterir.

Görevlerinizi Kategori ve Rol gibi bazı özelliklere göre de düzenleyebilirsiniz, böylece isterseniz benzer görevler üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. İşiniz bittiğinde durumunu Açık'tan Tamamlandı'ya değiştirmeniz yeterlidir.

Bu şablonu, ne kadar önceden plan yapmak istediğinize bağlı olarak günlük, haftalık veya aylık alışkanlık takipçisi olarak kullanabilirsiniz. 🗓️

8. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Büyüme planınızı listelemek ve görselleştirmek için bu şablonu kullanın

Sürekli kişisel gelişim, bir insan olarak büyümenin ve kariyerinizi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Güçlü yönlerinizi ve geliştirmeniz gereken alanları anlayarak potansiyelinizi gerçekleştirin, ardından en iyi sürümünüze doğru ilerlemek için plan yapın.

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Bu, potansiyel engelleri hesaba katarak hedefler belirlemenize ve görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olan kişisel ve profesyonel bir hedef takipçisi ve proje planlayıcısıdır. Ardından, bu hedeflere doğru ilerlemenizi ölçebilirsiniz.

Hedefinin Uzağında, Hedefe Doğru ve Hedef Ulaşıldı gibi birden fazla görev durumu, odaklanmanı ve motivasyonunu korumanı sağlar. Ayrıca, bir Sorumluluk Ortağı seçme, Minimum Günlük Hedefler belirleme ve Kazançları ve Başarıları kutlama gibi özel özellikler, ilerlemeye devam etmeni sağlar. 🏆

Çeyrek PD Pano Görünümü, her üç ay için kişisel gelişim planınızı gösterir. Ayrıca, "İlerlemenizden Ne Kadar Memnun Musunuz?" özel alanında beş üzerinden bir sayı seçerek her görev için memnuniyet düzeyinizi ölçebilirsiniz.

9. ClickUp Çocuklar İçin Günlük Kişisel Program Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Günlük Kişisel Program Şablonu ile erken bir aşamada rutin ve yapı oluşturun

"Dişlerini fırçaladın mı/yatağını yaptın mı/ödevini yaptın mı?" Her ebeveyn bu tür günlük görevleri bilir ve çocukların bunları yapmasını sağlamanın bazen ne kadar zor olabileceğini bilir. ClickUp Günlük Kişisel Programı ile erken yaşta iyi alışkanlıklar kazandırın ve kendinizin (ve çocuklarınızın) hayatını kolaylaştırın.

Başlangıçta evde öğrenim gören çocuklar için tasarlanan bu alışkanlık izleyici şablonu, okula giden çocuklar için de iyi alışkanlıklar geliştirmek üzere kolayca uyarlanabilir. Yapılacakları her şeyi ve ne zaman yapacaklarını tam olarak gösteren, görsel ve çocuk dostu bir araçtır.

Ödevler, aile zamanı ve eğlenceli aktiviteler için zaman blokları oluşturarak iyi bir denge sağlar, çocuklarınızın üretken ve mutlu olmalarını sağlar ve dişlerini fırçalamak veya yataklarını yapmak gibi yapmaları gereken ekstra görevleri ekleyebilirsiniz. 🛏️

Hatta bir ruh hali takipçisi görevi de görür ve "Günün nasıl geçti?", "Bugün seni ne güldürdü?" ve "Gizli olarak konuşmak istediğin bir şey var mı?" gibi özel alanlarla daha kişisel etkileşimi teşvik eder

10. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Bu şablonla kişisel verimlilik için ClickUp'ı kullanın

ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonu ile bunalmaya son verin ve hayatınızı düzenleyin.

Uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin ve ardından bu hedeflere ulaşmak için daha küçük görevler planlayın. Sabah meditasyonunuzdan toplantılarınıza ve yemek planlamanıza kadar gününüzü sizin için en önemli olan şeylere göre önceliklendirin, böylece odaklanmanızı ve motivasyonunuzu koruyabilirsiniz.

İşleri yaparken görevleri Yapılacaklar'dan Tamamlandı'ya değiştirin veya Yemek Planı, Kasaptan Alınacaklar ve Yapıldı! gibi daha özel özel durumlar kullanarak her adımı izleyin. Zaman Takibi uygulamasını kullanarak bir göreve tam olarak ne kadar zaman harcadığınızı ve Gantt Grafiği'ni kullanarak görevi tamamlamaya ne kadar kaldığınızı görebilirsiniz. Ardından planınızda nerede değişiklik yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Bu ücretsiz alışkanlık takipçisi şablonu, yinelenen görevleri ayarlamanıza da yardımcı olur. Örneğin, gün boyunca düzenli aralar vermenizi hatırlatan bir görev ayarlayarak verimliliğinizi koruyabilirsiniz. 💪

11. ClickUp SMART Hedefler Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Akıllı Hedefler Şablonu ile hedeflerinize ulaşın

En iyi hedefler SMART hedeflerdir, yani belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflerdir.

ClickUp SMART Hedefler Şablonu, hedeflerinizin tüm unsurlarını net bir şekilde belirlemenize ve bunları çok daha yönetilebilir parçalara ayırmanıza yardımcı olur. Hedeflenecek daha küçük dönüm noktaları sayesinde, motivasyonunuzu ve odaklanmanızı korumak daha kolay olur.

Şablon ayrıca hedefleriniz hakkında daha derin düşünmenizi ve ortaya çıkabilecek olası engelleri belirlemenizi sağlar. Örneğin, "Bu hedefi neden şu anda belirliyorum?" ve "Bunu başarmak için gerekli becerilere sahip misiniz?" gibi özel alanlar ve "Gerekli çaba miktarı" sizi düşünmeye sevk eder ve doğru zamanda doğru hedefleri belirlediğinizden emin olmanızı sağlar. 🚦

Yolunda Değil, Yolunda ve Hedefe Doğru gibi yararlı durumlar, nasıl gittiğinizi gösterir ve istediğiniz hedefe ulaşmak için düzeltici önlemler almanız gerektiğinde sizi uyarır.

12. Google E-Tablolar ve Excel Alışkanlık Takipçisi E-Tablo Şablonu, Template.net tarafından hazırlanmıştır

Bu Google E-Tablolar Alışkanlık Takip Şablonu, görevlerinizi veya üzerinde çalışmak istediğiniz alışkanlıkları son teslim tarihi ve saatiyle birlikte listelemenizi sağlayan basit ve kullanımı kolay bir belgedir. Haftalık veya aylık alışkanlık takipçisini yinelenen bir görevmiş gibi belirtebilir ve tamamlandığında durumunu Tamamlanmadı'dan Tamamlandı'ya değiştirebilirsiniz.

Bu alışkanlık takipçisi şablonunu Google E-Tablolar veya Excel biçiminde indirebilmeniz için Template.net aboneliği satın almanız gerekir. Ancak bunu yaptıktan sonra, şablonu düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz; böylece kendinize karşı sorumlu kalmanıza yardımcı olur. 📝

13. Hellometrics tarafından hazırlanan Google E-Tablolar ve Excel Alışkanlık Takipçisi Tablo Şablonu

via Hellometrics

Google E-Tablolar Alışkanlık Takip Şablonu, iş sahiplerinin veya blog yazarlarının yinelenen görevleri takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır, ancak herkes iyi alışkanlıklar edinmek için kullanabilir.

Örneğin, günlük, haftada bir veya iki kez ya da ayda bir kez yapılacak görevleri ayarlayarak iş rutininizi yönetin. Şablonu özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Ardından tamamlanan görevleri işaretleyin. Görevleri işaretledikçe, başarı hissi veren hoş bir görsel elde edersiniz. Özet görmek isterseniz, İlerleme sekmesi her görevi kaç kez yaptığınızı gösterir ve görevden kaçtığınızda gerçekçi olmanızı sağlar. 👀

Size Uygun Alışkanlık Takip Şablonlarıyla Hedeflerinize Ulaşın

Herkesin kariyer başarısı, sağlık, finansal sürdürülebilirlik veya bunların bir kombinasyonu gibi çabalamak için bir şeye ihtiyacı vardır. Ancak bu tür hedeflere ulaşmak bir gecede olmaz. Bunlar, hayatın önünüze engeller çıkardığı zamanlarda bile tekrar tekrar uygulanan iyi alışkanlıkların sonucudur.

Alışkanlık takip şablonları gibi araçlar, neyi başarmaya çalıştığımızı netleştirmeye ve bunu başarmak için her gün yapmamız gerekenleri hatırlatmaya yardımcı olur. Dikkatimizi dağıtan unsurlara rağmen odaklanmamızı sağlar. İlerlememizi net bir şekilde görebildiğimizde, devam etmek için motive oluruz. 🙌

ClickUp'ın ücretsiz alışkanlık takip şablonları, çevrimiçi olarak bulabileceğiniz en iyilerinden bazılarıdır. Tüm ClickUp şablonları gibi, kullanımı kolaydır, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir ve iş akışınızı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve çok çeşitli alışkanlık takip şablonlarımıza ve çok daha fazlasına erişin. İşinizi ve hayatınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.