2026'nın En İyi 15 Günlük Rutin Uygulaması

Bir günlük rutin uygulaması, gününüzü ya da mahvedebilir.

Mükemmel uygulama, basit bir planlamanın ötesine geçer; verimliliği artırır, daha iyi alışkanlıklar kazandırır ve motivasyonunuzu yüksek tutar.

Ekibimle birlikte yaptığımız kapsamlı denemeler ve analizlerin ardından, en iyi günlük rutin uygulamalarının bir listesini hazırladım. Bu seçkin uygulamalar gününüzü daha verimli hale getirecek ve hedeflerinize zahmetsizce ulaşmanıza yardımcı olacak. 🎯

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi günlük rutin uygulamalarının özeti: ClickUp (AI ile hepsi bir arada günlük rutin planlaması için en iyisi)

Todoist (Ayrıntılı görev önceliklendirme için en iyisi)

TickTick (Görev düzenleme ve sesli giriş için en iyisi)

Any.do (Hızlı görev hatırlatıcıları ve takvim entegrasyonları için en iyisi)

Sunsama (Rehberli günlük planlama ş akışı için en iyisi)

Routine (Zaman dilimleme ve takvim entegrasyonları için en iyisi)

Notion Calendar (Entegre zaman ve görev yönetimi için en iyisi)

Evernote (Not tabanlı görev düzenleme için en iyisi)

Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme için en iyisi)

Way of Life (Basit alışkanlık eğilimlerini izlemek için en iyisi)

Streaks (Alışkanlık serisini sürdürmek için en iyisi)

stickK (Hedef taahhüdü ve hesap verebilirlik açısından en iyisi)

Clockify (Zaman takibi ve verimlilik analizi için en iyisi)

Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)

Habitify (Odaklanmış alışkanlık geliştirme için en iyisi)

Günlük Rutin Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir günlük rutin uygulamasını değerlendirirken ilk aradığım şey basitliktir. Eğer çok karmaşıksa, gününüzü kolaylaştırmak yerine strese neden olur ve bu da amacın tamamen tersine bir sonuç doğurur.

Günlük rutin uygulamasında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir rutinler: İster iş projelerini düzenliyor ister kişisel alışkanlıkları izliyor olun, esneklik çok önemlidir. Her gün planlandığı gibi gitmediğinden, değişen programlara uyum sağlayan bir uygulama olmazsa olmazdır

Diğer araçlarla entegrasyonlar: Günlük planlayıcı ve alışkanlık takip uygulamaları, takvimler ve sık kullanılan diğer üçüncü taraf araçlarla senkronizasyon yaptığında daha etkilidir; böylece her şeyi tek bir yerden yönetmek daha kolay hale gelir

Dostça hatırlatmalar: Uygulama bildirimleri rahatsız edici değil, destekleyici olmalıdır; yararlı hatırlatıcılar, kullanıcıları bunaltmadan hedeflerine odaklanmalarını sağlar

İlerleme izleme: İlerleme izleme özelliği sunan günlük planlama uygulamaları, iyileştirilmesi gereken alanlar ve ayarlanması gereken hususlar hakkında içgörü sağladıkları için son derece değerlidir. Sonuçta, uygulama tutarlılık ve verimlilik desteği sağlamalıdır

2025'in En İyi 15 Günlük Rutin Uygulaması

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli günlük rutin planlama uygulamı)

ClickUp Takvim ile Başlayın ClickUp'ın esnek takvimi ile işlerinizi görselleştirin, görevlerinizi yeniden planlayın ve günlük rutininizi yönetin

ClickUp, günlük rutinleri yönetmek ve gününüzü daha verimli hale getirmek için güçlü bir araçtır.

Kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli aracılığıyla ClickUp, en önemli görevlerinizi, hatırlatıcılarınızı, hedeflerinizi ve takvim etkinliklerinizi tek bir yerde bir araya getirerek günlük faaliyetlerinizi planlamanızı ve önceliklendirmenizi kolaylaştırır.

ClickUp Takvim Görünümü, ClickUp Görevleri ile doğrudan senkronizasyon sağlayan bir günlük planlama uygulaması olarak mükemmel çalışır ve yaklaşan olayları görselleştirmeyi kolaylaştırır. Üçüncü taraf uygulamalarla kusursuz entegrasyonu, tüm toplantıların ve son tarihlerin tek bir yerde toplanmasını sağlar.

ClickUp'ın Yapılacaklar Listeleri'nde görevleri kolayca biçimlendirebilir, renkleyebilir ve bağlantı ekleyerek her yerden uygulanabilir bir ş akışı oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın günlük rutin yönetimi için en iyi özelliği, ClickUp'ın güçlü yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain'dir. Yapılacaklar listesi oluşturmaya yardımcı olur, tamamlanan görevleri özetler ve hatta "Şimdi ne üzerinde çalışmalıyım?" veya "En acil görevler hangileri?" gibi önemli soruları yanıtlar. Ayrıca, ClickUp Brain, eylem öğelerini ve alt görev planlamasını otomasyonla gerçekleştirerek mükemmel bir yapay zeka planlayıcısı olarak çalışır.

ClickUp Brain'i kullanarak kişiselleştirilmiş bir alışkanlık takipçisi oluşturun

ClickUp, günlük rutininizi optimize etmek için çeşitli şablonlar da sunar. ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak görevleri, randevuları ve işleri Kişisel, İş ve Hedefler olmak üzere üç farklı kategoriye ayırarak gününüzü daha iyi planlayabilirsiniz. Şablon, Yineleyen görevler oluşturarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenize de yardımcı olur. Alışkanlıklarını izlemek isteyenler için ClickUp, kullanışlı bir ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu da sunar.

Bu şablonu indir ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak görevlerin önceliklerini belirleyin ve zaman yönetiminizi geliştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Takvim Görünümü , görevleri ve hatırlatıcıları görsel olarak düzenleyerek ilerlemeyi izlemeyi ve rutinlerinize sadık kalmayı kolaylaştırır

ClickUp Brain , yapay zekanın süper gücüyle fikirlerinizi ve görevlerinizi yakalamanızı ve düzenlemenizi sağlar

ClickUp’ın Zaman Takibi özelliği, görev süresini takip etmenize yardımcı olarak günlük rutininizi planlamanızı kolaylaştırır

ClickUp Görevi , görevleri özelleştirmenize ve önceliklendirmenize olanak tanıyarak günlük rutin yönetimini basitleştirir ve her görevin , görevleri özelleştirmenize ve önceliklendirmenize olanak tanıyarak günlük rutin yönetimini basitleştirir ve her görevin kişisel hedeflerinizle ve programınızla uyumlu olmasını sağlar

ClickUp Goals , net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile günlük rutin hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamanızı sağlar , net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile günlük rutin hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamanızı sağlar

ClickUp Hatırlatıcı yaklaşan iş ve kişisel görevleriniz hakkında sizi bilgilendirir, böylece hiçbir son tarihi kaçırmazsınız yaklaşan iş ve kişisel görevleriniz hakkında sizi bilgilendirir, böylece hiçbir son tarihi kaçırmazsınız

Google Takvim, Outlook, Calendly gibi popüler araçlarla entegre edin

ClickUp'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kullanıcı arayüzündeki çok sayıda özellik nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanı

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Todoist (Ayrıntılı görev yönetimi için en iyisi)

via Todoist

Görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi izlemekte zorlanıyorsanız veya bunlardan kolayca bunalıyorsanız, Todoist'i deneyin. Bu, günlük aktiviteleri fitness, randevular, projeler vb. gibi farklı kategorilere ayıran basit bir görev yöneticisi ve yapılacaklar liste uygulamasıdır.

Görevleri farklı öncelik düzeylerine göre sıralayabilir ve önemli olanlara odaklanabilirsiniz. Todoist ayrıca daha iyi planlama ve organizasyon için alt görevler oluşturmanıza da olanak tanır. Ayrıca, günlük ve haftalık bazda ilerlemeyi görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Todoist'in en iyi özellikleri

Etiketleri , öncelikleri ve kategorileri kullanarak görevlerinizi kolayca düzenleyin ve en önemli konulara odaklanın

hatırlatıcılar ayarlayın Son teslim tarihlerine uymak için görevleriniz içinayarlayın

Takımınızla işbirliği yapın ve günlük yapılacaklar listelerini izleyin

Todoist'in sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi özelliği sunmuyor; bu, iş saatlerini yakından yönetmesi gerekenler için bir dezavantaj olabilir

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz: En fazla 5 kişisel proje ile temel görev yönetimi

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist puanı

G2: 4,4/5 (750'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400'den fazla yorum)

3. TickTick (Görevleri düzenlemek için en iyisi)

via TickTick

TickTick, günlük rutininizi düzenlemek için harika bir uygulamadır. Sesli giriş özelliği sayesinde görevleri kolayca dikte edebilir ve yapılacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca e-postaları görevlere dönüştürmenize de olanak tanır. Görev listelerinizi arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

TickTick'te en çok hoşuma giden şey, görevlerin son teslim tarihlerini takvime otomatik olarak eklemesi, böylece son teslim tarihlerini kaçırmamanız. Ayrıca günlük etkinlikleri klasörler, görevler ve kontrol listeleri halinde düzenlemek de çok kolay.

TickTick'in en iyi özellikleri

Pomodoro zamanlayıcıyla görev verimliliğinizi artırın ve görevlerinize odaklanın

Günlük alışkanlıklarınızı ve hedeflerinizi doğrudan uygulama içinden izlemek için ücretsiz alışkanlık takipçisi uygulamasını keşfedin

Görev tamamlama istatistiklerini görüntüleyin ve ş akışınızın özetlerini alın, gününüzü daha iyi yönetin

TickTick'in sınırlamaları

Karmaşık görev bağımlılıkları olan büyük projeleri yönetmek, görevler arasındaki bağımlılıkları görselleştirme ve yönetme konusunda sınırlı olan gelişmiş özellikler nedeniyle zahmetli hale gelebilir.

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Yıllık 35,99 $

TickTick puanı

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

4. Any.do (Yapılacaklar listenizi takip etmek için en iyisi)

via Any.do

Tüm görevlerinizi ve takvim etkinliklerinizi tek bir yerde gösteren basit bir uygulama arıyorsanız, Any.do'yu deneyin. Any.do'daki takvim etkinliklerine tıklayarak toplantılarınıza doğrudan katılabilirsiniz. En ilginç özelliği WhatsApp hatırlatıcılarıdır. Görevler oluşturun ve WhatsApp'ta hatırlatıcılar alın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın.

Ayrıca, yaklaşan etkinliklere ve görevlere hızlı bir genel bakış sunan Any.do'nun bileşenlerini de beğendim. Kişisel aktiviteler, iş, market alışverişi vb. için ayrı listeler sunar; bu da gününüzü daha iyi planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir.

Any.do'nun en iyi özellikleri

Her gün için önemli görevler hakkında akıllı öneriler alın

Any.do'da takvim etkinlikleri ekleyerek tek bir tıklamayla takım toplantılarına katılın

Takımınızla veya ailenizle işbirliği yaparak listelerin paylaşımını gerçekleştirin ve görevler atayın

Telefonlar, tabletler, masaüstü bilgisayarlar ve hatta Apple Watch'unuz dahil olmak üzere tüm cihazlarda platformlar arası senkronizasyon ile görevlerinizi ve listelerinizi güncel tutun

Any.do'nun sınırlamaları

Uygulamanın arayüzü sade olsa da, özellikle çok sayıda görev veya listeyle çalışırken bazen yükleme süresi uzayabilir.

Any.do fiyatlandırması

Ücretsiz: Kişisel hayatınızı düzenlemek için

Premium: Kullanıcı başına aylık 47,99 $

Aile: 4 üye için aylık 89,99 $

Takımlar: Üye başına aylık 47,99 $

Any.do puanı

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

5. Sunsama (Rehberli günlük planlama için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, günlük rutin oluşturmak için adım adım bir süreç sunan dijital bir günlük planlayıcıdır. Bir günde tamamlamak istediğiniz görevleri ekleyerek başlayın. E-postalardan, Trello'dan ve Asana'dan görevler ekleyerek her şeyi tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ardından, her göreve bir süre atayın ve görevleri takvime ekleyin. Bu uygulama, posta kutunuzdan e-postaları sürükleyip görevlere dönüştürmenize olanak tanır, böylece önemli e-postalar üzerinde iş yapmak için zaman ayırabilirsiniz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Görevleri düzenlemek ve önceliklendirmek için günlük plan akışını kullanın. Bu, o gün için yönetilebilir olanlara odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Takvim görev entegrasyonu ile görevlerinizi ve toplantılarınızı bir arada yönetin

Odaklanma modu ile dikkatinizin dağılmayacağı iş oturumları planlayın

Sunsama'nın sınırlamaları

Fiyatlandırma diğer uygulamalara göre daha yüksek gelebilir, bu da birçok kullanıcı için uygun olmayabilir

Sunsama fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme sürümü

Abonelik: Aylık 20 $

Sunsama puanı

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 20'den fazla yorum

6. Routine (Zaman bloklama için en iyisi)

via Routine

Routine, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde halletmenize yardımcı olmak için geliştirilmiş bir verimlilik uygulamasıdır. Görevler ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve iş yükünüze göre görevleri planlayabilirsiniz. Ayrıca, çeşitli düzenler aracılığıyla tüm günü veya haftayı görselleştirmenize yardımcı olur.

Routine ayrıca tüm takvimlerdeki verileri tek bir yerden yönetir. Zaman ayırma özellikü, işleri halletmek için harikadır. Önemli görevlerinizi takvime sürükleyerek zaman ayırıp odaklanmanızı artırabilirsiniz.

Rutin uygulamalarının en iyi özellikleri

İki etkinlik arasında ne kadar zamanınız olduğunu anlayarak gününüzü daha iyi yönetin

Entegrasyonlar sayesinde görevleri, notları ve takvim etkinliklerini bir araya getirerek gününüze net bir genel bakış elde edin

Toplantı hatırlatıcıları alın ve geç kalıyorsanız tek bir tıklamayla diğer kişileri bilgilendirin

Rutin sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın kullanımının biraz daha az sezgisel olduğunu ve bazı bölümlerin diğerlerinden kopuk hissettirdiğini bildiriyor

Rutin fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rutin derecelendirmesi

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 20'den fazla yorum

7. Notion Calendar (Zaman yönetimi için en iyisi)

via Notion

Notion, tüm kişisel ve profesyonel taahhütlerinizi tek bir alanda düzenleyerek zaman yönetimine yardımcı olan bir başka popüler uygulamadır. Harika bir özelliği, menüden doğrudan aramalara katılabilmenizdir; böylece toplantı bağlantılarını aramak zorunda kalmazsınız.

Yerleşik bir planlama özelliksi sayesinde, başka bir uygulamaya geçmenize gerek kalmadan başkaları sizin için randevu alabilir. Notion ayrıca, verimliliği artırmak için görev yönetimi, not alma ve proje veritabanlarını bir araya getirir.

Notion Takvim'in en iyi özellikleri

Görevleri notlar, kaynaklar veya takvim etkinlikleriyle bağlantılı veritabanları aracılığıyla birbirine bağlayın

Notion aracılığıyla bir planlama bağlantısı göndererek başkalarının sizinle randevu almasını sağlayın

Komut menüsü ve kısayolları kullanarak verimli ş akışları oluşturun

Notion Takvim'in sınırlamaları

Çevrimdışı fonksiyonu bulunmamaktadır; bu, internet erişimi olmadan hareket halindeyken işlerine erişmesi gerekenler için bir dezavantaj olabilir.

Notion Calendar fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Koltuk başına aylık 12 $

İş: Koltuk başına aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion Takvim puanı

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

8. Evernote (Notları düzenlemek için en iyisi)

via Evernote

Not almak, projeler planlamak ve ihtiyacınız olanı bulmak istiyorsanız, Evernote sizin için doğru seçim olabilir. Evernote ile hem kısa vadeli görevleri hem de uzun vadeli projeleri tek bir yerden izlemeyi yapabilirsiniz. Tüm düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve görevlerinizi tek bir yere eklemenizi sağlar. Ayrıca notlarınızdan doğrudan görevler oluşturabilir ve bunları günlük rutininize ekleyebilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Metin, resim, sesli notlar ve web kesitlerini saklayarak, gelişmiş not alma özelliği ile hem kişisel hem de işle ilgili içeriği düzenlemek için güçlü bir araç haline getirin

Yapılacaklar listelerini ve hatırlatıcıları doğrudan notlarınız içinde yönetin, böylece eylemleri belirli projelere veya fikirlere bağlayarak daha iyi bir bağlam oluşturabilirsiniz

Günlük toplantılarınızı planlamak için notları takvim etkinliklerine bağlayın

Evernote'un sınırlamaları

Evernote, çok fazla özelliğe sahip olduğu için kafa karıştırıcı gelebilir ve öğrenmesi zor olabilir; bu da basit ve sade bir görev yöneticisi tercih edenler için daha az sezgisel hale getirir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $

Evernote puanı

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

9. Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme ve izleme için en iyisi)

via Habitica

Video oyunlarını seviyorsanız, Habitica harika bir günlük rutin aracı olabilir. Alışkanlık geliştirmeyi ve günlük hedefleri ile yapılacaklar listesini izlemeyi oyunlaştırarak, düzenli bir günlük rutine sahip olmanızı sağlar. Görevlerinizi ve hedeflerinizi bir rol yapma oyunundaki (RPG) görevler gibi ele alan Habitica, eğlenceli ve etkileşimli bir yaklaşımla kullanıcıları daha iyi alışkanlıklar geliştirmeye, görevleri tamamlamaya ve hedeflerine ulaşmaya motive eder.

Görevleri tamamladıkça seviye atlar ve avatarınızı değiştirebilirsiniz. Hatta arkadaşlarınızla birlikte oynayıp canavarlarla savaşarak zırh ve sihir becerileri gibi yeni özelliklerin kilidini açabilirsiniz.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Görev oyunlaştırma ile günlük görevleri, yapılacakları ve alışkanlıkları tamamlayarak puan kazanın, ödülleri açın ve karakterinizin seviyesini yükseltin

Eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde iyi alışkanlıklar geliştirin ve kötü alışkanlıklardan kurtulun

Sorumluluk ve işbirliğini teşvik eden takım ve sosyal özellikleri sayesinde partilere katılın ve arkadaşlarınızla veya diğer kullanıcılarla yarışmalarda rekabet edin.

Habitica'nın sınırlamaları

Oyun benzeri arayüz, özellikle oyunlaştırılmış unsurları sevmiyorsanız, biraz bunaltıcı gelebilir.

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Grup planı: Aylık 9 $ + üye başına 3 $

Habitica puanı

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

10. Way of Life (En iyi sezgisel alışkanlık takipçisi)

Kaynak: Way of Life*

Alışkanlık oluşturmakta zorlanıyorsanız, Way of Life gibi sezgisel bir alışkanlık izleme uygulamasını deneyin. Günlük rutinleri izlemek ve görevleri düzenlemek için canlı, renk kodlu bir stil sunar. İyi alışkanlıklar edinene kadar hatırlatıcılar almaya devam edeceksiniz.

En iyi yanı, günlük ruh halinizi girmenize ve seriyi bozmanıza tetikleyici olan şeyleri izlemenize olanak tanıyan not alma özelliğidir.

Way of Life'ın en iyi özellikleri

Sadece birkaç dokunuşla alışkanlıklarınızı kaydedin ve bunalmadan ilerlemenizin izlemesini kolayca yapın

Zaman içindeki başarı oranlarınızı gösteren grafikler ve çizelgeleri analiz ederek trendleri tespit etmenize ve günlük rutinlerinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olun

Görev hatırlatıcılarıyla planınıza sadık kalın ve bir günlük rutin oluşturun

Yaşam Tarzı sınırlamaları

Bu uygulama öncelikle bir alışkanlık izleme uygulamasıdır, bu nedenle kapsamlı bir görev yöneticisi arayan kullanıcılar bu alanda eksiklik hissedebilirler

Ücretsiz sürüm, izleme yapabileceğiniz alışkanlık sayısını sınırlandırır; bu da daha karmaşık rutinleri olanlar için kısıtlayıcı olabilir

Way of Life fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel özelliklerle en fazla 3 alışkanlığı izleyin

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Way of Life puanı

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

11. Streaks (Günlük alışkanlık izleme için en iyisi)

via Streaks

Streaks'in basit ve etkili alışkanlık izleme özelliği ile, günlük aktivitelerinizi aralıksız sürdürmeye odaklanarak iyi alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Bu uygulama tutarlılığı ön plana çıkarır ve kullanıcıları her gün görevleri ve alışkanlıkları tamamladıkları için ödüllendirir.

Görevlerin tüm hafta yerine özel günler için ayarlanabilmesini seviyorum. Ayrıca, kullanıcıların motivasyonunu yüksek tutmak için görev tamamlama istatistikleri de sunuyor.

Streaks'in en iyi özellikleri

Sürekli devam ederek günlük alışkanlıklarınızı sürdürün; bu, bir meydan okuma ve ödül unsuru ekler

Görevleri günlük veya haftanın belirli günleri için ayarlayarak, yaşam tarzınıza uygun alışkanlıklar oluşturmada esneklik sağlayın

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dahil olmak üzere farklı dillerde günlük 24 adede kadar görev oluşturun

Streaks'in sınırlamaları

Streaks, alışkanlık izlemesinin ötesinde görev yönetimi açısından sınırlıdır; bu da daha karmaşık verimlilik özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için yeterli olmayabilir.

Android sürümü yoktur

Streaks fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Streaks puanı

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

12. stickK (Hedefleri gerçekleştirme konusunda kararlılık oluşturmak için en iyisi)

via stickK

Verimlilikte en zor kısım, tutarlı bir rutin izlemek ve disiplin sağlamaktır. İşte bu noktada stickK size yardımcı olabilir. Commit yoluyla hedeflerinize ulaşmanız için sizi motive eder.

stickK'yi özellikle benzersiz buluyorum çünkü hedeflerimize sadık kalmamıza yardımcı olmak için davranışsal ekonomi kullanıyor. Uygulama, taahhüt sözleşmeleri fikri etrafında tasarlanmıştır; burada bir hedef belirler, bu hedefe ulaşamadığınızda karşılaşacağınız finansal veya sosyal sonuçları belirler ve sizi sorumlu tutacak bir hakem veya destekçi seçersiniz.

stickK'ın en iyi özellikleri

Bir hedef belirleyin ve hedefinize ulaşamazsanız kaybedeceğiniz bir miktar para taahhüt edin; tutarlılığı pekiştirmek için finansal bir risk ekleyin

Aynı düşünceye sahip hedef belirleyenlerle etkileşim kurun, destek verin ve en iyi uygulamaları paylaşımda bulunun

Teşvik ve sorumluluk duygusunu birleştirerek hedef belirlemeyi geliştirin

stickK'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle paralarını riske atmaktan çekiniyorlarsa, finansal taahhüt konusunu biraz fazla zorlayıcı bulabilir.

stickK fiyatlandırması

Temel: Taahhüt başına 25 kullanıcı

Pro: Taahhüt başına 250 kullanıcı için aylık 99 $

Tam Erişim: Taahhüt başına 100 kullanıcı için aylık 19 $

stickK puanı

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

13. Clockify (Zaman takibi için en iyisi)

via Clockify

Gününüz çok hızlı geçiyorsa ve pek bir şey başaramadığınızı hissediyorsanız, Clockify'ı deneyin. Her görev için zaman izleme ve zaman alan görevleri belirleme işlemlerini gerçekleştirin ve gününüzü buna göre planlayın.

Örneğin, e-postalara cevap vermek çok zaman alıyor, bu yüzden sabahları bu iş için bir saat ayırmaya çalışıyorum. Bu, zamanımı daha iyi kontrol etmemi sağlıyor ve her göreve ne kadar zaman ayırmam gerektiğini bildiğim için günümü verimli bir şekilde planlamama yardımcı oluyor.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi özelliği ile farklı görevler ve projelerde harcadığınız saatleri kaydedin, zamanınızı nereye harcadığınızı anlayın ve iyileştirme gereken alanları belirleyin

Verimlilik kalıplarına ilişkin ayrıntılı raporlar ve analizler alın ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için rutininizi ayarlayın

Clockify'ı diğer popüler proje yönetimi ve verimlilik uygulamalarıyla entegre ederek sorunsuz bir iş akışı yönetimi sağlayın

Clockify'ın sınırlamaları

Ücretsiz sürümü temel raporlama ve takım yönetimi özellikleri sunar

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimlilik Paketi: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Clockify puanı

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)

14. Trello (Görevleri görselleştirmek için en iyisi)

via Trello

Günlük görevlerinizi görselleştirmek, verimli bir gün planlamanın en iyi yollarından biridir. Bu, net öncelikler belirlemenize yardımcı olur ve stresi azaltır. Trello, bunun için harika bir araçtır. Günlük görevleri not almanıza ve bunları "Yapıldı", "Devam ediyor" ve "Tamamlandı" gibi farklı listelere ayırmanıza yardımcı olan bir Kanban panosu sunar.

Kişisel verimlilik şablonu, tüm görevleri yönetmenize ve yaklaşan görevleri veya etkinlikleri kolayca görüntülemenize yardımcı olur. Ayrıca, kişisel taahhütlerinizi takip etmenizi ve iş görevlerinizi yönetmenizi sağlayan Trello'nun takvim görünümü de beğendim.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kartlardaki etiketleri, son teslim tarihlerini ve kontrol listelerini kullanarak günlük görevlerinizi önceliğe göre düzenleyin

Bir görevin bir listeden diğerine taşınması için otomasyonları ayarlayın

Tekrarlayan görevleri otomasyon için Notion ve Zapier dahil 150'den fazla güçlendirici ekleyin

Trello'nun sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanı

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

15. Habitify (Alışkanlık kazanmak için en iyisi)

via Habitify

Olumsuz alışkanlıkları ortadan kaldırırken olumlu alışkanlıklar oluşturmakta ve sürdürmekte zorlanıyorsanız, Habitify'ı deneyin. Temiz ve kullanıcı dostu arayüzü ile tutarlı bir günlük katılımı teşvik ederek, ilerlemenizi izlemenizi ve motivasyonunuzu korumanızı kolaylaştırır.

Habitify, sabah, öğleden sonra ve gece için ayrı rutinler oluşturmanıza yardımcı olarak alışkanlıklarınızı yavaş yavaş geliştirmenizi sağlar. Ayrıca, alışkanlık serilerini göstererek kullanıcıların motivasyonunu yüksek tutar. Ayrıca, alışkanlık izlemesini oyunlaştırarak ve liderlik gösterge panelleri ekleyerek bu süreci ilginç hale getirir.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Gün boyunca düzenli hatırlatıcılar ve bildirimler sayesinde alışkanlıklarınızı kaydetmeyi asla unutmayın

Zaman içindeki ilerlemenizle ilgili değerli bilgiler ve istatistikler edinin; bu sayede kalıpları belirleyebilir ve rutinlerinizi gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz

Yerleşik not izleme özelliği ile günlük düşüncelerinizi kaydedin

Habitify'ın sınırlamaları

Ücretsiz sürümü, sınırlı sayıdaki alışkanlığı izlemenizi sağlar

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Aylık 4,99 $

Habitify puanı

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

